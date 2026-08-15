Пътна обстановка в страната: Трафик, пожари и КАТ сводка

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Летният сезон е в своя пик, което оказва сериозно влияние върху движението по основните пътни артерии в България. Според последната информация от Министерството на вътрешните работи и Агенция „Пътна инфраструктура“, интензивен трафик се наблюдава на изходните дестинации към съседните държави.

Трафик по границите и мерки на АПИ

ГКПП „Кулата“ и „Маказа“ : Още от ранните часове се образуват колони от автомобили в посока Гърция. Пътна полиция регулира движението.

: Още от ранните часове се образуват колони от автомобили в посока Гърция. Пътна полиция регулира движението. ГКПП „Калотина“ и „Капитан Андреево“ : Засилен натиск от транзитно преминаващи превозни средства, съобщават от Гранична полиция.

: Засилен натиск от транзитно преминаващи превозни средства, съобщават от Гранична полиция. Мерки на АПИ: Въведено е ограничение за тежкотоварни камиони над 12 тона в определени часове по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и през Кресненското дефиле, с цел облекчаване на трафика през уикенда. Извършват се и краткотрайни ремонти, за които шофьорите трябва да бъдат подготвени.

Черна статистика на КАТ за денонощието

Пътната обстановка остава усложнена поради зачестилите инциденти. Данните от МВР за изминалите 24 часа сочат следното:

Тежки катастрофи : 22 пътнотранспортни произшествия в страната.

: 22 пътнотранспортни произшествия в страната. Пострадали (ранени) : 27 души са получили различни наранявания.

: 27 души са получили различни наранявания. Загинали : За щастие, през изминалото денонощие няма регистрирани смъртни случаи на пътя.

: За щастие, през изминалото денонощие няма регистрирани смъртни случаи на пътя. Шофьорите се призовават за повишено внимание по Черноморието, където трафикът около курорти като Златни пясъци остава изключително натоварен.

Сводка от пожарната: Над 140 овладени пожара

Горещото време усложнява пожарната безопасност в страната. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) изнесе официални данни за денонощието:

Общ брой произшествия : Пожарникарите са реагирали на общо 198 сигнала.

: Пожарникарите са реагирали на общо 198 сигнала. Потушени пожари : Ликвидирани са 145 пожара на територията на страната.

: Ликвидирани са 145 пожара на територията на страната. Материални щети : В 25 от случаите са нанесени преки материални щети. Останалите 120 инцидента са предимно в сухи треви и отпадъци.

: В 25 от случаите са нанесени преки материални щети. Останалите 120 инцидента са предимно в сухи треви и отпадъци. Пострадали граждани: Трима души са пострадали при огнените инциденти.

Условия за туризъм в планините

За любителите на природата Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщава за отлични летни условия за преходи в планините.

Времето във високите части е предимно ясно със слаб до умерен вятър.

Температурите са в диапазона 15–20 градуса.

Лифтовите съоръжения в планинските курорти работят по график.

От ПСС съветват туристите да се движат само по маркираните маршрути и да носят подходяща екипировка заради силното слънце.