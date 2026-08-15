Новини
България »
Пътна обстановка в страната: Трафик, пожари и КАТ сводка

Пътна обстановка в страната: Трафик, пожари и КАТ сводка

15 Август, 2026 07:27, обновена 15 Август, 2026 07:34 756 13

  • апи-
  • пътища-
  • трафик-
  • планини-
  • инциденти

Денят предлага отлични условия за планински туризъм

Пътна обстановка в страната: Трафик, пожари и КАТ сводка - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Летният сезон е в своя пик, което оказва сериозно влияние върху движението по основните пътни артерии в България. Според последната информация от Министерството на вътрешните работи и Агенция „Пътна инфраструктура“, интензивен трафик се наблюдава на изходните дестинации към съседните държави.

Трафик по границите и мерки на АПИ

  • ГКПП „Кулата“ и „Маказа“: Още от ранните часове се образуват колони от автомобили в посока Гърция. Пътна полиция регулира движението.
  • ГКПП „Калотина“ и „Капитан Андреево“: Засилен натиск от транзитно преминаващи превозни средства, съобщават от Гранична полиция.
  • Мерки на АПИ: Въведено е ограничение за тежкотоварни камиони над 12 тона в определени часове по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и през Кресненското дефиле, с цел облекчаване на трафика през уикенда. Извършват се и краткотрайни ремонти, за които шофьорите трябва да бъдат подготвени.

Черна статистика на КАТ за денонощието

Пътната обстановка остава усложнена поради зачестилите инциденти. Данните от МВР за изминалите 24 часа сочат следното:

  • Тежки катастрофи: 22 пътнотранспортни произшествия в страната.
  • Пострадали (ранени): 27 души са получили различни наранявания.
  • Загинали: За щастие, през изминалото денонощие няма регистрирани смъртни случаи на пътя.
  • Шофьорите се призовават за повишено внимание по Черноморието, където трафикът около курорти като Златни пясъци остава изключително натоварен.

Сводка от пожарната: Над 140 овладени пожара

Горещото време усложнява пожарната безопасност в страната. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) изнесе официални данни за денонощието:

  • Общ брой произшествия: Пожарникарите са реагирали на общо 198 сигнала.
  • Потушени пожари: Ликвидирани са 145 пожара на територията на страната.
  • Материални щети: В 25 от случаите са нанесени преки материални щети. Останалите 120 инцидента са предимно в сухи треви и отпадъци.
  • Пострадали граждани: Трима души са пострадали при огнените инциденти.

Условия за туризъм в планините

За любителите на природата Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщава за отлични летни условия за преходи в планините.

  • Времето във високите части е предимно ясно със слаб до умерен вятър.
  • Температурите са в диапазона 15–20 градуса.
  • Лифтовите съоръжения в планинските курорти работят по график.
  • От ПСС съветват туристите да се движат само по маркираните маршрути и да носят подходяща екипировка заради силното слънце.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ко речи?

    3 0 Отговор
    Ако може кат БЕЗводка, моля...

    07:35 15.08.2026

  • 2 Питане

    2 0 Отговор
    Кой ли сиган днес с мощен жип и книжка от Чехия ще литне на горе батисвайки я някое дърво, я някой стълб, я някой невинни пътуващи срещу него

    08:00 15.08.2026

  • 3 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    Днес е 15.08.2026 г.

    08:23 15.08.2026

  • 4 бушприт

    0 0 Отговор
    Трафик, пожари и КАТ с водка.

    08:35 15.08.2026

  • 5 КАТ

    0 0 Отговор
    сводка....

    08:38 15.08.2026

  • 6 Робот

    0 1 Отговор
    Милене поне днес дръж здраво фактите , имам рожден ден..!

    Коментиран от #9

    08:39 15.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стас

    0 0 Отговор
    Фатките ги държи термо-робот. Т.нар. терминатор.Обикалящ термите на курорт.

    08:50 15.08.2026

  • 9 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Робот":

    Само му вижте физиономията на автора и ще разберете че е без мислено да четете пасквилите му.

    08:59 15.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оня с коня

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единствено!.Когато падат повече УКРАНСКИ дронове по АЕЦа и тойГpъмнe и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH
    държава без морал и ценности

    09:10 15.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове