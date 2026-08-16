САЩ водят 49 разследвания за оръжието в Украйна

Вътрешните служби на САЩ провеждат общо 49 активни разследвания, свързани с доставките на американско оръжие и военна помощ за Украйна.

Данните излязоха наяве от доклад на украинските правоохранителни структури, които си сътрудничат с Вашингтон. В мащабните проверки от американска страна участват инспекторати на Пентагона, Държавния департамент, Министерството на вътрешната сигурност, ФБР, както и разузнавателните звена на Военноморските и Военновъздушните сили.

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От началото на 2026 година досега американските ведомства са получили 26 официални сигнала за потенциални злоупотреби, препродажба или отклоняване на военна техника. По 10 от тези нови случаи вече са стартирани наказателни производства. От украинска страна по разследванията работят Националното антикоррупционно бюро (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП). Случаите засилват дебата в САЩ относно строгия контрол над доставяните оръжейни системи.