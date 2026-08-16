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САЩ водят 49 разследвания за оръжието в Украйна
  Тема: Украйна

САЩ водят 49 разследвания за оръжието в Украйна

16 Август, 2026 06:42, обновена 16 Август, 2026 06:45 1 759 11

  • сащ-
  • украйна-
  • оръжие-
  • злоупотреби

Пентагонът и ФБР проверяват десетки сигнали за злоупотреби и контрабанда с военна помощ за Киев

САЩ водят 49 разследвания за оръжието в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вътрешните служби на САЩ провеждат общо 49 активни разследвания, свързани с доставките на американско оръжие и военна помощ за Украйна.

Данните излязоха наяве от доклад на украинските правоохранителни структури, които си сътрудничат с Вашингтон. В мащабните проверки от американска страна участват инспекторати на Пентагона, Държавния департамент, Министерството на вътрешната сигурност, ФБР, както и разузнавателните звена на Военноморските и Военновъздушните сили.

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От началото на 2026 година досега американските ведомства са получили 26 официални сигнала за потенциални злоупотреби, препродажба или отклоняване на военна техника. По 10 от тези нови случаи вече са стартирани наказателни производства. От украинска страна по разследванията работят Националното антикоррупционно бюро (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП). Случаите засилват дебата в САЩ относно строгия контрол над доставяните оръжейни системи.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А ГДЕ

    12 1 Отговор
    Линдзито Греъма ?

    Коментиран от #4

    06:58 16.08.2026

  • 3 Механик

    22 1 Отговор
    В статията не става ясно, но аз прозрях истината и разбрах, че Путин е препродавал оръжието отускано от САЩ на Украина. Както и, че доблестната украинска прокуратура и още по-доблестните и не корумпирани украински служби са установили точно как Путин е откраднал оръжието и парите и го е продал.

    07:00 16.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Зелена рукола

    14 2 Отговор
    Би трябвало отдавна да спрат оръжейните доставки на Зеленко и да преговарят с РФ, вместо това ходиха в Китай на консултации.

    07:18 16.08.2026

  • 6 Вангелия Гущерова

    11 2 Отговор
    До края на годината Зеленото ке скача на въже.

    07:21 16.08.2026

  • 7 ибрям гидти

    11 1 Отговор
    наемаш наркоман да свърши работа - иска пари напред , иска инструмент да бачка и на финала парите издрусани и инструмента заложен ( продаден ) нещо такова се получава и в укр.

    Коментиран от #9

    07:24 16.08.2026

  • 8 ПРОПУСНАЛИ СА ДА ОТБЕЛЕЖАТ

    8 2 Отговор
    Че Зеленски не е крадец.

    07:29 16.08.2026

  • 9 Мдаа!🤔

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "ибрям гидти":

    Такава е житейската практика, не само в укра, но и навсякъде!😂

    07:43 16.08.2026

  • 10 Русия

    4 1 Отговор
    бие Украйна със САП-а на лопатата! 🤣

    08:18 16.08.2026

  • 11 Военни банкери

    2 0 Отговор
    "Войната в Украйна може да приключи внезапно поради условен „черен лебед“ — неочаквана криза вътре в Русия. Това мнение в интервю за „Насправді“ изрази Андрий Онистрат — офицер от Централното управление за иновативна дейност на Въоръжените сили на Украйна, военнослужещ, предприемач и банкер." Питайте къде са оръжията...🤣

    08:32 16.08.2026