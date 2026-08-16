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Испански F-18 свали неидентифициран дрон в Румъния

Испански F-18 свали неидентифициран дрон в Румъния

16 Август, 2026 07:16, обновена 16 Август, 2026 07:21 944 19

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Самолети на НАТО прехванаха апарата край Галац, след като наруши въздушното пространство на северната ни съседка

Испански F-18 свали неидентифициран дрон в Румъния - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рано тази сутрин испански изтребител F-18, изпълняващ мисия на НАТО за охрана на въздушното пространство (Air Policing), свали неидентифициран безпилотен летателен апарат, навлязъл незаконно в Румъния.

Инцидентът е станал в близост до югоизточния румънски град Галац.

Как се разви въздушната операция?

Румънските радиолокационни системи са засекли нарушителя точно в 04:44 часа. Радарите са отчели, че дронът пресича границата и навлиза от територията на съседна Молдова, движейки се на около 24 километра северно от град Галац.

За прехващане на целта незабавно са задействани два испански изтребителя F-18, които са базирани в румънската авиобаза „Михаил Когълничану“. Както съобщава Министерството на националната отбрана на Румъния (MApN), военният пилот е установил стабилен радарен контакт с въздушната цел и е получил официално разрешение за задействане на оръжието. В 05:01 часа дронът е бил успешно и безопасно свален.

Въздушната тревога за окръг Галац е отменена в 05:20 часа, след като заплахата е елиминирана.

Къде паднаха отломките и има ли щети?

По първоначални данни на румънските власти, отломките от унищожения безпилотен апарат са паднали в напълно необитаем район между селата Белени и Кудалби. Към момента няма данни за пострадали граждани или нанесени материални щети по сгради и инфраструктура.

Румънското министерство на отбраната изрично подчертава, че официалните власти все още не уточняват произхода на сваления апарат. Временният министър на отбраната на Румъния, Раду Мируца, изрази специални благодарности към испанските пилоти и румънските военни за светкавичната реакция. Той подчерта, че страната се намира на първа линия в отбраната на Европейския съюз и НАТО.

Пореден инцидент по източния фланг на НАТО

Това е четвъртият безпилотен летателен апарат, който бива свален над румънска територия от началото на тази година насам. Само преди дни, на 13 август, румънските власти издадоха три последователни предупреждения за въздушна опасност (RO-Alert) в Тулча поради руски атаки срещу украинското пристанище Измаил, което наложи спешно вдигане на испанските F-18 по тревога.

Северната ни съседка споделя обща сухопътна граница с Украйна с дължина от 614 километра. От началото на руската инвазия през 2022 г. въздушното пространство на Румъния редовно бива нарушавано от отломки и бойни дронове, а в Черно море продължава откриването на плаващи мини по основните търговски пътища.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗЕЛЕНСКИ

    17 4 Отговор
    Редовно си бомби Румъния.

    07:23 16.08.2026

  • 2 Индефициран

    16 2 Отговор
    е осраински дрон във въздушното пространство на Румъния, това е правилното заглавие на статията. Апропо риснаците снощи са смлели от бой 404.

    07:30 16.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    12 1 Отговор
    Ескалира. Да се готвят поляци, балтийските тигри и румънци.

    07:35 16.08.2026

  • 6 9689

    13 1 Отговор
    Под неиндентифициран разбирай украински.

    07:37 16.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ЗЕЛЕНОТО КАТО СЕ ПРЕДОЗИРА

    8 1 Отговор
    И фърга дронове навсякъде.

    07:44 16.08.2026

  • 9 Къде са

    8 1 Отговор
    тролчетата? Мъка голяма тази сутрин, чакат да им спуснат опорките ли?

    07:44 16.08.2026

  • 10 При това

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мими Кучева🐕":

    за пореден път. Но натюто и то горкото вече е в нокаут.

    07:46 16.08.2026

  • 11 Някой

    7 2 Отговор
    Най - вероятно е украински. Ако беше руски щеше да е написано с най - големите букви на шрифта.

    07:51 16.08.2026

  • 12 НЕМИЛ-НЕДРАГ

    6 1 Отговор
    АКО БЕШЕ СТАНАЛ НЯКАКЪВ ФАЛ С F-18, ТО Лъж льо вци т€ ОТ ц р у, ЩЯХА ДА ТВЪРДЯТ,ЧЕ РУСНАЦИТЕ СА ГО СВАЛИЛИ,И ЧЕ ТОВА Е НАПАДЕНИЕ НАД "мирна" натов$ка румъния.....!
    НАЛИ НЕ СТЕ ЗАБРАВИЛИ ,ЧЕ ц р у "имаше доказателства" ЗА ОРЪЖИЕТО ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ НА САДАМ ХЮСЕИН...., И ПОСЛЕДВА ВТОРАТА ВОЙНА СРЕЩУ ИРАК!

    07:56 16.08.2026

  • 13 Ревизия

    1 6 Отговор
    В малките часове на 11 срещу 12 август първият дипломат на Русия Сергей Лавров направи внезапно посещение на четирите китайски квартала в Москва под риск от падащи дронове. При акцията бяха иззети незаконно притежаваните от недобросъвестни китайски граждани по няколко тона рула тоалетна хартия, шампоани, дребни предмети за бита и чиповете на всички детски роботизирани играчки. Ревизираният товар беше спешно прибран в името на народа по подземните складове на московската върхушка. По-нататъшната му съдба е военна тайна.
    Предстои ревизия в мюсюлманското и еврейското гето, където не се налага посещението г-н Лавров, тъй като той знае само перфектен китайски и сносен английски. Ще го замести който и да е от кремълската върхушка, тъй като всеки от тях владее родния си иврит, както и азиатските и арабските ислямски диалекти. Ще приложат на практика знанията си по изучаване и целуване на Корана.

    08:02 16.08.2026

  • 14 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    7 1 Отговор
    Балтийските държави и Унгария се опасяват, че техните национални интереси в сферата на сигурността ще бъдат пожертвани от големите европейски столици. ЕВРОПЕЙСКО ЕДИНСТВО - СМЕЕХ

    08:02 16.08.2026

  • 15 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Широколистните дървесни видове в московските паркове се обезлистиха. Причината е, внезапно от магазините изчезна тоалетната хартия. Московчани започнаха да се бършат с листа, тъй като по вестниците почти на всяка страница е ликът на Путин, а патриотите смятат за светотатство да се бършат с портрета на Вожда.

    08:07 16.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Героизъм в мирно време

    1 0 Отговор
    В малките часове на 16 август Иван Порошин, молдовски руснак, заклет путинец и местен жител-заврян зет в румънското градче Търгу Бужор край Галац, потеглил с кабриолета си на своя ежедневен маршрут към р. Дунав с надеждата най-после да посрещне руски освободители. Като обикновено, в кабриолета имало почерпка за тях: бака с мамалига и сватбарско месалче, както дървосекачески инструменти, а също и белина плюс киселина за прикриване на следи, в случай на насрещни предатели.
    Не щеш ли, още на първата отбивка над главата му прелетял красив руски дрон. Иван извадил месалчето и радостно замахал. Дронът не му обърнал внимание и се строполил точно в храстите, където гражданинът Порошин бил облекчил преди малко лекото си сутрешно разстройство. Настъпила суматоха, чули се приближаващи машини. Тогава И. Пор. с риск за живота си се втурнал с месалчето, белината и киселината към дрона и заличил всички надписи и етикети. После усмихнат продължил пътя си, припявайки си "Калинка мая". Браво!

    08:41 16.08.2026

  • 19 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Неидентифициран да се чете украински

    08:44 16.08.2026

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