Испански F-18 свали неидентифициран дрон в Румъния

Рано тази сутрин испански изтребител F-18, изпълняващ мисия на НАТО за охрана на въздушното пространство (Air Policing), свали неидентифициран безпилотен летателен апарат, навлязъл незаконно в Румъния.

Инцидентът е станал в близост до югоизточния румънски град Галац.

Как се разви въздушната операция?

Румънските радиолокационни системи са засекли нарушителя точно в 04:44 часа. Радарите са отчели, че дронът пресича границата и навлиза от територията на съседна Молдова, движейки се на около 24 километра северно от град Галац.

За прехващане на целта незабавно са задействани два испански изтребителя F-18, които са базирани в румънската авиобаза „Михаил Когълничану“. Както съобщава Министерството на националната отбрана на Румъния (MApN), военният пилот е установил стабилен радарен контакт с въздушната цел и е получил официално разрешение за задействане на оръжието. В 05:01 часа дронът е бил успешно и безопасно свален.

Въздушната тревога за окръг Галац е отменена в 05:20 часа, след като заплахата е елиминирана.

Къде паднаха отломките и има ли щети?

По първоначални данни на румънските власти, отломките от унищожения безпилотен апарат са паднали в напълно необитаем район между селата Белени и Кудалби. Към момента няма данни за пострадали граждани или нанесени материални щети по сгради и инфраструктура.

Румънското министерство на отбраната изрично подчертава, че официалните власти все още не уточняват произхода на сваления апарат. Временният министър на отбраната на Румъния, Раду Мируца, изрази специални благодарности към испанските пилоти и румънските военни за светкавичната реакция. Той подчерта, че страната се намира на първа линия в отбраната на Европейския съюз и НАТО.

Пореден инцидент по източния фланг на НАТО

Това е четвъртият безпилотен летателен апарат, който бива свален над румънска територия от началото на тази година насам. Само преди дни, на 13 август, румънските власти издадоха три последователни предупреждения за въздушна опасност (RO-Alert) в Тулча поради руски атаки срещу украинското пристанище Измаил, което наложи спешно вдигане на испанските F-18 по тревога.

Северната ни съседка споделя обща сухопътна граница с Украйна с дължина от 614 километра. От началото на руската инвазия през 2022 г. въздушното пространство на Румъния редовно бива нарушавано от отломки и бойни дронове, а в Черно море продължава откриването на плаващи мини по основните търговски пътища.