Трима ранени при въздушна атака на Околовръстното в Москва

Масирана атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА) бе предприета срещу руската столица в нощта срещу 16 август.
Кметът на Москва, Сергей Собянин, съобщи официално в своя канал в приложението MAX, че в района на Московския околовръстен път има трима пострадали граждани в резултат на паднали отломки. На всички ранени в момента се оказва спешна медицинска помощ.
Противовъздушната отбрана на Министерството на отбраната на Русия е работила интензивно през цялата нощ, като вълните от дронове са засичани на кратки интервали след 03:04 часа сутринта.
По информация на руските служби, общият брой на унищожените безпилотни апарати, летящи към мегаполиса, е надхвърлил 130 броя.
Екипи на аварийно-спасителните служби работят на местата, където са паднали останките от машините, за да разчистят инфраструктурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
06:32 16.08.2026
2 🇺🇦 СЛАВА🇺🇦
РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌
Коментиран от #7
06:32 16.08.2026
3 оня с коня
Руски загуби за десетки милиони: Украйна изгори 2 ракетни системи С-400 „Триумф“ в Крим. Десетки руски военнослужещи са изгорени
Коментиран от #8, #12
06:33 16.08.2026
4 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
06:36 16.08.2026
5 оня с коня
ха ха ха
06:37 16.08.2026
6 Няма край руската безпомощност!
06:40 16.08.2026
7 Мишел
До коментар #2 от "🇺🇦 СЛАВА🇺🇦":Затова Украйна получава при ежемесечните размени на тела по над 500 убити украински военни срещу 25 убити руски военни.
Коментиран от #11
06:41 16.08.2026
8 само питам
До коментар #3 от "оня с коня":Ти изкопа ли си вече бункерче, че Путин идва ?
Коментиран от #10
06:42 16.08.2026
9 оня с коня
06:46 16.08.2026
10 Гробар
До коментар #8 от "само питам":Изкопаха ти трапа.
06:46 16.08.2026
11 Здрасти
До коментар #7 от "Мишел":Путлера що не си прибира мръшата?
06:48 16.08.2026
12 Ами
До коментар #3 от "оня с коня":Запалила се и е изгоряла на май.кятти смррррдлиффката от много фрикции !
06:49 16.08.2026