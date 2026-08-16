Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Трима ранени при въздушна атака на Околовръстното в Москва
  Тема: Украйна

Трима ранени при въздушна атака на Околовръстното в Москва

16 Август, 2026 06:26, обновена 16 Август, 2026 06:31 403 12

  • москва-
  • атака-
  • дронове-
  • пострадали

Кметът на Москва Сергей Собянин потвърди за пострадали граждани след масиран среднощен удар с БПЛА

Трима ранени при въздушна атака на Околовръстното в Москва - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Масирана атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА) бе предприета срещу руската столица в нощта срещу 16 август.

Кметът на Москва, Сергей Собянин, съобщи официално в своя канал в приложението MAX, че в района на Московския околовръстен път има трима пострадали граждани в резултат на паднали отломки. На всички ранени в момента се оказва спешна медицинска помощ.

Още новини от Украйна

Противовъздушната отбрана на Министерството на отбраната на Русия е работила интензивно през цялата нощ, като вълните от дронове са засичани на кратки интервали след 03:04 часа сутринта.

По информация на руските служби, общият брой на унищожените безпилотни апарати, летящи към мегаполиса, е надхвърлил 130 броя.

Екипи на аварийно-спасителните служби работят на местата, където са паднали останките от машините, за да разчистят инфраструктурата.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    0 0 Отговор
    малко са тук на софийското околовръсно повече загиват без война

    06:32 16.08.2026

  • 2 🇺🇦 СЛАВА🇺🇦

    4 5 Отговор
    🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
    РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
    УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌

    Коментиран от #7

    06:32 16.08.2026

  • 3 оня с коня

    4 3 Отговор
    Новини от последните минути...двата съдрани и скъсани копея да се покажат от кофите за смет и отдадат почит на победител Украйна -
    Руски загуби за десетки милиони: Украйна изгори 2 ракетни системи С-400 „Триумф“ в Крим. Десетки руски военнослужещи са изгорени

    Коментиран от #8, #12

    06:33 16.08.2026

  • 4 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    2 2 Отговор
    Без коментар

    06:36 16.08.2026

  • 5 оня с коня

    3 1 Отговор
    Нали УКРИТЕ сте щитът, който пази европа от Русия! Загивайте мъжествено, докато си пием ракията, а гейовете се чекнат по гейпарадите. Много поздрави от НАТО и гейсъюз, ДРЪЖТЕ СЕ ЕЙ !


    ха ха ха

    06:37 16.08.2026

  • 6 Няма край руската безпомощност!

    1 1 Отговор
    Няма.

    06:40 16.08.2026

  • 7 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦 СЛАВА🇺🇦":

    Затова Украйна получава при ежемесечните размени на тела по над 500 убити украински военни срещу 25 убити руски военни.

    Коментиран от #11

    06:41 16.08.2026

  • 8 само питам

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Ти изкопа ли си вече бункерче, че Путин идва ?

    Коментиран от #10

    06:42 16.08.2026

  • 9 оня с коня

    1 0 Отговор
    Млатенето на ватата продължава!Всичко е по план график!

    06:46 16.08.2026

  • 10 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "само питам":

    Изкопаха ти трапа.

    06:46 16.08.2026

  • 11 Здрасти

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Путлера що не си прибира мръшата?

    06:48 16.08.2026

  • 12 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Запалила се и е изгоряла на май.кятти смррррдлиффката от много фрикции !

    06:49 16.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания