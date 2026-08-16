Трима ранени при въздушна атака на Околовръстното в Москва

Масирана атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА) бе предприета срещу руската столица в нощта срещу 16 август.

Кметът на Москва, Сергей Собянин, съобщи официално в своя канал в приложението MAX, че в района на Московския околовръстен път има трима пострадали граждани в резултат на паднали отломки. На всички ранени в момента се оказва спешна медицинска помощ.

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Противовъздушната отбрана на Министерството на отбраната на Русия е работила интензивно през цялата нощ, като вълните от дронове са засичани на кратки интервали след 03:04 часа сутринта.

По информация на руските служби, общият брой на унищожените безпилотни апарати, летящи към мегаполиса, е надхвърлил 130 броя.

Екипи на аварийно-спасителните служби работят на местата, където са паднали останките от машините, за да разчистят инфраструктурата.