Гори най-големият склад на Wildberries в Подмосковието

В нощта срещу 16 август масирана атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА) предизвика огромен пожар в най-големия логистичен център на руския онлайн търговец Wildberries, разположен в село Коледино край Подолск, Московска област.

Инцидентът е част от поредицата удари срещу веригата за доставки в Русия, потвърждават публикации на Астра и Украинска правда.

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Мащабите на огнената стихия в Коледино

Пожарът е обхванал части от мегакомплекса, чиято обща застроена площ надхвърля 200 000 квадратни метра. Местни жители публикуваха десетки видеоклипове в социалните мрежи, показващи огромни стълбове дим и огън над индустриалната зона. Според данни на Слово и дело в същия регион са регистрирани поне още две огнища на пожари в складови бази, включително в района на "Северно Домодедово".

Официални позиции и противовъздушна отбрана

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви в ранните часове на деня (между 3:00 и 6:00 часа сутринта), че силите на противовъздушната отбрана са свалили десетки безпилотни апарати, насочени към руската столица. Броят на атакуващите дронове варира в различните източници, като местни канали съобщават за прехващането на над 130 БПЛА в цялата област. Въпреки твърденията за успешна стрелба по целите, падащи отломки или директни попадения са довели до тежките материални щети в складовата база.

Системни удари по руската логистика

Ударът в Подмосковието не е изолиран случай за търговския гигант. Само през последната седмица компанията понесе сериозни щети след атаки във Воронеж и Екатеринбург. Общите загуби за логистичната мрежа на Wildberries и нейните независими продавачи от началото на въздушната кампания вече се оценяват на стотици милиарди рубли, информират анализатори пред Слово и дело. Към 6:50 часа сутринта на мястото продължават да работят екипи на спешните служби, а информацията за евентуални жертви и ранени сред нощната смяна служители остава в процес на изясняване.