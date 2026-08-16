Гори най-големият склад на Wildberries в Подмосковието

В нощта срещу 16 август масирана атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА) предизвика огромен пожар в най-големия логистичен център на руския онлайн търговец Wildberries, разположен в село Коледино край Подолск, Московска област.
Инцидентът е част от поредицата удари срещу веригата за доставки в Русия, потвърждават публикации на Астра и Украинска правда.
Мащабите на огнената стихия в Коледино
Пожарът е обхванал части от мегакомплекса, чиято обща застроена площ надхвърля 200 000 квадратни метра. Местни жители публикуваха десетки видеоклипове в социалните мрежи, показващи огромни стълбове дим и огън над индустриалната зона. Според данни на Слово и дело в същия регион са регистрирани поне още две огнища на пожари в складови бази, включително в района на "Северно Домодедово".
Официални позиции и противовъздушна отбрана
Кметът на Москва Сергей Собянин обяви в ранните часове на деня (между 3:00 и 6:00 часа сутринта), че силите на противовъздушната отбрана са свалили десетки безпилотни апарати, насочени към руската столица. Броят на атакуващите дронове варира в различните източници, като местни канали съобщават за прехващането на над 130 БПЛА в цялата област. Въпреки твърденията за успешна стрелба по целите, падащи отломки или директни попадения са довели до тежките материални щети в складовата база.
Системни удари по руската логистика
Ударът в Подмосковието не е изолиран случай за търговския гигант. Само през последната седмица компанията понесе сериозни щети след атаки във Воронеж и Екатеринбург. Общите загуби за логистичната мрежа на Wildberries и нейните независими продавачи от началото на въздушната кампания вече се оценяват на стотици милиарди рубли, информират анализатори пред Слово и дело. Към 6:50 часа сутринта на мястото продължават да работят екипи на спешните служби, а информацията за евентуални жертви и ранени сред нощната смяна служители остава в процес на изясняване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коментар
06:55 16.08.2026
2 Фламингото лети
06:56 16.08.2026
3 Всичко
06:57 16.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ватата е млатена като галош
07:00 16.08.2026
6 няма край
Коментиран от #11
07:01 16.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 А това. Променя ли
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Факта че
МАЦКВА гори
Бре Чебурашке?
Хаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #13
07:03 16.08.2026
9 Лопата Орешник
Коментиран от #40
07:04 16.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Защото
До коментар #6 от "няма край":Украина е Русия.
Коментиран от #14
07:04 16.08.2026
12 САЩисан русофил
07:05 16.08.2026
13 Асгард
До коментар #8 от "А това. Променя ли":Гори на тая дето те е родила диференциала! Кога си си подал носа извън панелката на баба си в Обеля 2, че знаеш къде кво гори? И какво ми изпадаш в див възторг, че държавата ти освободителка гори, гняс безродна?
Коментиран от #18, #24, #25, #35
07:05 16.08.2026
14 праф си
До коментар #11 от "Защото":По нищо не можеш разпозна 30 милиона украинци в московското метро, в близките 100 години. Прав си.
07:06 16.08.2026
15 няма край
07:07 16.08.2026
16 СТАЛИН
И ХИТЛЕР НЕ МОЖА
ДА ПОДПАЛИ МУСКАЛИЕТО ПО
ТОЗИ НАЧИН.
ПУТИН Е ЖАЛЪК МАЛЪК ОХЛЪОВ...
ТАКИВА НЕКАДЪРНИЦИ
ПРИ ПРОВАЛ
ВЕДНАГА ИМ ПУСНАХМЕ
ПО НЯКОЛКО КУРШУМА.
07:09 16.08.2026
17 Пироман
07:09 16.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ЗЕЛЕНСКИ ПОБЕДИ
07:14 16.08.2026
21 Лично мнение но фалт
Коментиран от #50
07:14 16.08.2026
22 МОН голския
Хихихихихи
07:15 16.08.2026
23 На 12 Август
ПУЧЯТА
ПОМНИТЕ КУРСК?
ПУЧЯТА:
ОНА УТАНУЛА.
А РУСИЯ?
ПУЧЯТА:
ОНА ТОЖЕ УТАНУТ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
07:15 16.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хахахаха
До коментар #13 от "Асгард":Мен тупин не ме е асвабаждавал, копейки! Вие защо подкрепяте тупин, който унищожава раша?
07:18 16.08.2026
26 Хахаха
До коментар #19 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Така е ,без казарменико! Напикаващия се "морски ВУК " у йло, па са го... Обманули и Надули...
Селото ПОКРОВСК ше га земат ама... друга година...
Хихихихихи
07:18 16.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ТАТЯНА КИМ
Северна Корея ще праща
КУЧЕЯДЦИ да помагат
На Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ.
Руските Пияндурници за нищо не стават.
07:20 16.08.2026
29 няма край
До коментар #27 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Няма край руската ъка. Няма край.
07:20 16.08.2026
30 ЩЕРБАКОВКА
Монголските Киртаци ?
07:21 16.08.2026
31 Последния софиянец
До коментар #27 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Нормално. Като не може Купянск, Покровск, Малая Токмачка, Константиновка... мякащите пиздоглазци воюват с баби и деца в КИЕВ.
Не случайно главкомандващия педофил Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ
Ха-ха-ха
07:23 16.08.2026
32 Хахахахаха
Коментиран от #33, #34, #44
07:28 16.08.2026
33 хех
До коментар #32 от "Хахахахаха":през тези складове минават частите за дронове.
07:31 16.08.2026
34 Зарежи тия хомиК мурафети
До коментар #32 от "Хахахахаха":кАжи когиш монгольята от 22 ядрени Републики,Морскиот Вук - пе ДАЛ и Оризо-Гризачите на Ким ше влезнат у Киев?
Ееееедехееее
07:33 16.08.2026
35 Хайде стига
До коментар #13 от "Асгард":с тази изтъркана руска пропагандна мантра!
Само слабоинтелигентни, необразовани и невежи хора могат да бъдат манипулирани по този примитивен начин!
Да се тълкуват превратно и да се използват избирателно, извън техния контекст събития от българската история, с пропагандна цел - за защита на геополитическите интереси на Москва, е обида за интелигентността на българите!
07:34 16.08.2026
36 Все ми е тая, честно казано
07:36 16.08.2026
37 Свободен
А складовете са построени с парите на същите тези руснаци от банковите им влогове, но са собственост на пионка от администрацията на многоходовия стратег!
В една снимка е събрано всичко!
Пълна трагедия!
Добре, че не сме руснаци!
07:38 16.08.2026
38 няма край
07:40 16.08.2026
39 Някой
Коментиран от #42, #43
07:40 16.08.2026
40 гост
До коментар #9 от "Лопата Орешник":по важното е че Москва не е в състояние да си опази активите...
07:41 16.08.2026
41 Анджо
07:42 16.08.2026
42 гост
До коментар #39 от "Някой":гащите и сутиените са за теб....това е огромна фирма за логистика....отивай да пренасяш пеша части за оръжията за фронта,
07:43 16.08.2026
43 Свободен
До коментар #39 от "Някой":Статистиката показва, че от подписването на контракт с руската армия до леталния изход срокът е от 10 до 14 дни.
След свалянето на руският войник на фронтовата линия животът му продължава още около 25 минути, ако е късметлия!
Чиста статистика!
07:45 16.08.2026
44 Анджо
До коментар #32 от "Хахахахаха":Празен ,А, ама гори в яко черен дим. Или това е прикритие за да не гръмнат бункера на путинката.👅😜
07:48 16.08.2026
45 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #47
07:54 16.08.2026
46 ГРУПАТА АТЛАНТИ
Коментиран от #48
07:57 16.08.2026
47 прав си
До коментар #45 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Украинците не се предадоха за 2-3 дня и още имат държава. Скоро обаче няма да има федерация. Руска федерация.
07:59 16.08.2026
48 разбира се
До коментар #46 от "ГРУПАТА АТЛАНТИ":Не и останаха дронове на руската армия, защото частите за тях изгоряха по тези складове.
08:00 16.08.2026
49 летят фламинги
08:30 16.08.2026
50 2554
До коментар #21 от "Лично мнение но фалт":Ти всъщнаст никога не си срещал украинец на живо. Вярваш сляпо на пропагандата, която ти се поднася.
Украйна ще пребъде през следващите векове. Но горката Русия я чака разпад, защото фашизмът я разяжда отвътре.
08:43 16.08.2026
51 Героизъм в мирно време
Не щеш ли, още на първата отбивка над главата му прелетял красив руски дрон. Иван извадил месалчето и радостно замахал. Дронът не му обърнал внимание и се строполил точно в храстите, където гражданинът Порошин бил облекчил преди малко лекото си сутрешно разстройство. Настъпила суматоха, чули се приближаващи машини. Тогава И. Пор. с риск за живота си се втурнал с месалчето, белината и киселината към дрона и заличил всички надписи и етикети. После усмихнат продължил пътя си, припявайки си "Калинка мая". Браво!
08:44 16.08.2026
52 Лондон
1.500.000 ватенки до сега са убити и около 1 трилион долара загуба , за какво ???
За 20.000 кв км територия до сега завзета с бойни действия !!!
Ако бяха малко по-умни тези алкаши , с този 1 трилион долара щяха икономически да подчинят не една а пет Украйни !!!
А кокво да кажем за Наташките , рак ние трябва за тях да се грижим!!!
08:46 16.08.2026