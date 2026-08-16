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Гори най-големият склад на Wildberries в Подмосковието
  Тема: Украйна

Гори най-големият склад на Wildberries в Подмосковието

16 Август, 2026 06:49, обновена 16 Август, 2026 06:53 2 381 52

  • wildberries-
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  • москва-
  • украйна-
  • русия

Мащабен пожар избухна в логистичния център в Коледино след масирана нощна атака с дронове към Москва

Гори най-големият склад на Wildberries в Подмосковието - 1
Снимка: Telegram/Supernova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 16 август масирана атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА) предизвика огромен пожар в най-големия логистичен център на руския онлайн търговец Wildberries, разположен в село Коледино край Подолск, Московска област.

Инцидентът е част от поредицата удари срещу веригата за доставки в Русия, потвърждават публикации на Астра и Украинска правда.

Още новини от Украйна

Мащабите на огнената стихия в Коледино

Пожарът е обхванал части от мегакомплекса, чиято обща застроена площ надхвърля 200 000 квадратни метра. Местни жители публикуваха десетки видеоклипове в социалните мрежи, показващи огромни стълбове дим и огън над индустриалната зона. Според данни на Слово и дело в същия регион са регистрирани поне още две огнища на пожари в складови бази, включително в района на "Северно Домодедово".

Официални позиции и противовъздушна отбрана

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви в ранните часове на деня (между 3:00 и 6:00 часа сутринта), че силите на противовъздушната отбрана са свалили десетки безпилотни апарати, насочени към руската столица. Броят на атакуващите дронове варира в различните източници, като местни канали съобщават за прехващането на над 130 БПЛА в цялата област. Въпреки твърденията за успешна стрелба по целите, падащи отломки или директни попадения са довели до тежките материални щети в складовата база.

Системни удари по руската логистика

Ударът в Подмосковието не е изолиран случай за търговския гигант. Само през последната седмица компанията понесе сериозни щети след атаки във Воронеж и Екатеринбург. Общите загуби за логистичната мрежа на Wildberries и нейните независими продавачи от началото на въздушната кампания вече се оценяват на стотици милиарди рубли, информират анализатори пред Слово и дело. Към 6:50 часа сутринта на мястото продължават да работят екипи на спешните служби, а информацията за евентуални жертви и ранени сред нощната смяна служители остава в процес на изясняване.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коментар

    52 45 Отговор
    Както сега горят складовете на Wildberries и рафинериите...така ще горят и електрическите подстанции около Москва и Санкт Петербург през зимата. Хунтата в Кремъл и бункерния фюрер да си правят сметката как руснаците ще преживеят студовете без ток и бензин !

    06:55 16.08.2026

  • 2 Фламингото лети

    45 37 Отговор
    Ватата гори.

    06:56 16.08.2026

  • 3 Всичко

    32 41 Отговор
    това ще им излезе през носа на укрите !

    06:57 16.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ватата е млатена като галош

    21 24 Отговор
    а копейките спряха и да пърхат ! До откат в калните шпионки🤡👹💩👿

    07:00 16.08.2026

  • 6 няма край

    29 23 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    Коментиран от #11

    07:01 16.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А това. Променя ли

    24 19 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Факта че

    МАЦКВА гори

    Бре Чебурашке?

    Хаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #13

    07:03 16.08.2026

  • 9 Лопата Орешник

    17 16 Отговор
    Тия ако удряха толкова често по военна инфраструктура, а не по складова база на търговците, можеше и да създадат някакви трудности за Москва!

    Коментиран от #40

    07:04 16.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Защото

    13 18 Отговор

    До коментар #6 от "няма край":

    Украина е Русия.

    Коментиран от #14

    07:04 16.08.2026

  • 12 САЩисан русофил

    22 15 Отговор
    Такава смотана Раша не бях виждал.

    07:05 16.08.2026

  • 13 Асгард

    19 22 Отговор

    До коментар #8 от "А това. Променя ли":

    Гори на тая дето те е родила диференциала! Кога си си подал носа извън панелката на баба си в Обеля 2, че знаеш къде кво гори? И какво ми изпадаш в див възторг, че държавата ти освободителка гори, гняс безродна?

    Коментиран от #18, #24, #25, #35

    07:05 16.08.2026

  • 14 праф си

    9 6 Отговор

    До коментар #11 от "Защото":

    По нищо не можеш разпозна 30 милиона украинци в московското метро, в близките 100 години. Прав си.

    07:06 16.08.2026

  • 15 няма край

    17 11 Отговор
    Няма край руския резил. Няма край.

    07:07 16.08.2026

  • 16 СТАЛИН

    18 9 Отговор
    ПО МОЕ ВРЕМЕ

    И ХИТЛЕР НЕ МОЖА

    ДА ПОДПАЛИ МУСКАЛИЕТО ПО

    ТОЗИ НАЧИН.

    ПУТИН Е ЖАЛЪК МАЛЪК ОХЛЪОВ...

    ТАКИВА НЕКАДЪРНИЦИ
    ПРИ ПРОВАЛ
    ВЕДНАГА ИМ ПУСНАХМЕ

    ПО НЯКОЛКО КУРШУМА.

    07:09 16.08.2026

  • 17 Пироман

    16 5 Отговор
    Гори... Гори... огънче

    07:09 16.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ЗЕЛЕНСКИ ПОБЕДИ

    8 7 Отговор
    Доставчиците на пици. Слава.

    07:14 16.08.2026

  • 21 Лично мнение но фалт

    10 16 Отговор
    Как цял живот не срещнах един свестен украинец или украинка, винаги са надменни, високомерни, алчни, груби, крадливи и некадърни. Най-противното население на Европа. Имам в предвид оригиналните украинци от Галиция и около Лвов. Дано няма държава Украйна на картата през 2027! Стига с това уродливо бандеро-фашизирано творение на терористи! Синьо жълтия парцал ще бъде заврян там където не огрява слънцето.

    Коментиран от #50

    07:14 16.08.2026

  • 22 МОН голския

    8 3 Отговор
    Попай моряка върна ли се от родните монголски земи с ДЕРМО чемоданчика?
    Хихихихихи

    07:15 16.08.2026

  • 23 На 12 Август

    10 3 Отговор
    Пак Попитаха

    ПУЧЯТА

    ПОМНИТЕ КУРСК?

    ПУЧЯТА:

    ОНА УТАНУЛА.

    А РУСИЯ?

    ПУЧЯТА:

    ОНА ТОЖЕ УТАНУТ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    07:15 16.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хахахаха

    13 6 Отговор

    До коментар #13 от "Асгард":

    Мен тупин не ме е асвабаждавал, копейки! Вие защо подкрепяте тупин, който унищожава раша?

    07:18 16.08.2026

  • 26 Хахаха

    8 6 Отговор

    До коментар #19 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Така е ,без казарменико! Напикаващия се "морски ВУК " у йло, па са го... Обманули и Надули...
    Селото ПОКРОВСК ше га земат ама... друга година...
    Хихихихихи

    07:18 16.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ТАТЯНА КИМ

    16 5 Отговор
    Не случайно
    Северна Корея ще праща
    КУЧЕЯДЦИ да помагат
    На Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ.

    Руските Пияндурници за нищо не стават.

    07:20 16.08.2026

  • 29 няма край

    14 4 Отговор

    До коментар #27 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Няма край руската ъка. Няма край.

    07:20 16.08.2026

  • 30 ЩЕРБАКОВКА

    12 2 Отговор
    Пак ли я превзеха
    Монголските Киртаци ?

    07:21 16.08.2026

  • 31 Последния софиянец

    15 4 Отговор

    До коментар #27 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Нормално. Като не може Купянск, Покровск, Малая Токмачка, Константиновка... мякащите пиздоглазци воюват с баби и деца в КИЕВ.
    Не случайно главкомандващия педофил Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ
    Ха-ха-ха

    07:23 16.08.2026

  • 32 Хахахахаха

    4 15 Отговор
    Уаууууу какъв военен успех за укрите удрят празни складове или складове с дрехи и играчки хахахахахахаха, тея са скандални лузъри хахаха, факти защо не пишете че укрите ревът че магазините им са празни, има достатъчно снимки в телеграм хахахахахах, руснаците направо си ги гъбаркат хахахаха

    Коментиран от #33, #34, #44

    07:28 16.08.2026

  • 33 хех

    13 1 Отговор

    До коментар #32 от "Хахахахаха":

    през тези складове минават частите за дронове.

    07:31 16.08.2026

  • 34 Зарежи тия хомиК мурафети

    9 1 Отговор

    До коментар #32 от "Хахахахаха":

    кАжи когиш монгольята от 22 ядрени Републики,Морскиот Вук - пе ДАЛ и Оризо-Гризачите на Ким ше влезнат у Киев?
    Ееееедехееее

    07:33 16.08.2026

  • 35 Хайде стига

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от "Асгард":

    с тази изтъркана руска пропагандна мантра!
    Само слабоинтелигентни, необразовани и невежи хора могат да бъдат манипулирани по този примитивен начин!
    Да се тълкуват превратно и да се използват избирателно, извън техния контекст събития от българската история, с пропагандна цел - за защита на геополитическите интереси на Москва, е обида за интелигентността на българите!

    07:34 16.08.2026

  • 36 Все ми е тая, честно казано

    5 4 Отговор
    Ама се питам, що му е английско името на това, дето му подпалили складовете? Фирма било, руска, в Русия търгува, с руснаци. А името едно такова, английско ли, американско ли. Вражеско.

    07:36 16.08.2026

  • 37 Свободен

    13 5 Отговор
    Димът е от руски нефт, изнесен в Китай от който са направени пластмасови боклуци, страстно желани от бедните руснаци!
    А складовете са построени с парите на същите тези руснаци от банковите им влогове, но са собственост на пионка от администрацията на многоходовия стратег!
    В една снимка е събрано всичко!
    Пълна трагедия!
    Добре, че не сме руснаци!

    07:38 16.08.2026

  • 38 няма край

    10 2 Отговор
    Няма край руския резил. Няма край.

    07:40 16.08.2026

  • 39 Някой

    5 8 Отговор
    Войната на Земенски с най-големия магазин за гащи и сутиени продължава. Браво на украинските герои - като не се справят срещу руските войници, да завоюват поне една победа!

    Коментиран от #42, #43

    07:40 16.08.2026

  • 40 гост

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "Лопата Орешник":

    по важното е че Москва не е в състояние да си опази активите...

    07:41 16.08.2026

  • 41 Анджо

    10 1 Отговор
    Подобриха ми настроението тази сутрин с тоя хубав дим. Браво на Украинските. Сега трябва да запалят горите и парковете в москва. 👊🙆

    07:42 16.08.2026

  • 42 гост

    8 3 Отговор

    До коментар #39 от "Някой":

    гащите и сутиените са за теб....това е огромна фирма за логистика....отивай да пренасяш пеша части за оръжията за фронта,

    07:43 16.08.2026

  • 43 Свободен

    10 3 Отговор

    До коментар #39 от "Някой":

    Статистиката показва, че от подписването на контракт с руската армия до леталния изход срокът е от 10 до 14 дни.
    След свалянето на руският войник на фронтовата линия животът му продължава още около 25 минути, ако е късметлия!
    Чиста статистика!

    07:45 16.08.2026

  • 44 Анджо

    9 1 Отговор

    До коментар #32 от "Хахахахаха":

    Празен ,А, ама гори в яко черен дим. Или това е прикритие за да не гръмнат бункера на путинката.👅😜

    07:48 16.08.2026

  • 45 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    2 11 Отговор
    Послушаха британците и си загубиха държавата.

    Коментиран от #47

    07:54 16.08.2026

  • 46 ГРУПАТА АТЛАНТИ

    1 7 Отговор
    Сега очаква руската армия да спре настъплението си, защото натовци са запалили склад за дрехи в Русия. Доста елементарно.

    Коментиран от #48

    07:57 16.08.2026

  • 47 прав си

    8 0 Отговор

    До коментар #45 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Украинците не се предадоха за 2-3 дня и още имат държава. Скоро обаче няма да има федерация. Руска федерация.

    07:59 16.08.2026

  • 48 разбира се

    5 1 Отговор

    До коментар #46 от "ГРУПАТА АТЛАНТИ":

    Не и останаха дронове на руската армия, защото частите за тях изгоряха по тези складове.

    08:00 16.08.2026

  • 49 летят фламинги

    2 0 Отговор
    летят

    08:30 16.08.2026

  • 50 2554

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Лично мнение но фалт":

    Ти всъщнаст никога не си срещал украинец на живо. Вярваш сляпо на пропагандата, която ти се поднася.

    Украйна ще пребъде през следващите векове. Но горката Русия я чака разпад, защото фашизмът я разяжда отвътре.

    08:43 16.08.2026

  • 51 Героизъм в мирно време

    1 0 Отговор
    В малките часове на 16 август Иван Порошин, молдовски руснак, заклет путинец и местен жител-заврян зет в румънското градче Търгу Бужор край Галац, потеглил с кабриолета си на своя ежедневен маршрут към р. Дунав с надеждата най-после да посрещне руски освободители. Като обикновено, в кабриолета имало почерпка за тях: бака с мамалига и сватбарско месалче, както дървосекачески инструменти, а също и белина плюс киселина за прикриване на следи, в случай на насрещни предатели.
    Не щеш ли, още на първата отбивка над главата му прелетял красив руски дрон. Иван извадил месалчето и радостно замахал. Дронът не му обърнал внимание и се строполил точно в храстите, където гражданинът Порошин бил облекчил преди малко лекото си сутрешно разстройство. Настъпила суматоха, чули се приближаващи машини. Тогава И. Пор. с риск за живота си се втурнал с месалчето, белината и киселината към дрона и заличил всички надписи и етикети. После усмихнат продължил пътя си, припявайки си "Калинка мая". Браво!

    08:44 16.08.2026

  • 52 Лондон

    0 0 Отговор
    Такива олигофрени , като Кремълските бандити няма !!!
    1.500.000 ватенки до сега са убити и около 1 трилион долара загуба , за какво ???
    За 20.000 кв км територия до сега завзета с бойни действия !!!
    Ако бяха малко по-умни тези алкаши , с този 1 трилион долара щяха икономически да подчинят не една а пет Украйни !!!
    А кокво да кажем за Наташките , рак ние трябва за тях да се грижим!!!

    08:46 16.08.2026

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