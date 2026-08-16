Напрежение в Близкия изток: Гаф на САЩ и екокриза

Вашингтон и Техеран се оказаха в центъра на три мащабни международни скандала през последното денонощие, които променят геополитическата динамика в Близкия изток.

Към 5:00 часа на 16 август ситуацията остава критична поради изтрита публикация на Пентагона, оказван натиск върху секретаря по отбраната на САЩ Пийт Хегсет и огромна екологична катастрофа в Персийския залив.

CENTCOM смени карта на Близкия Изтока след вълна от критики в Х

Централното командване на САЩ (CENTCOM) беше принудено експресно да замени официална инфографика на Близкия изток, споделена в социалната мрежа X. Първоначалното изображение показваше сектори от региона, в които Ивицата Газа и Западният бряг бяха визуално обединени в общ контур с територията на Израел, без да бъдат разделени с международно признатите линии за граници. Както съобщават анализаторите от руския портал Life.ru, инфографиката бе публикувана по повод посещение на висшето командване в региона, но предизвика остри международни реакции и обвинения в опит за негласно легитимиране на анексия.

Американските военни не дадоха официално обяснение за географския гаф, но публикацията беше бързо свалена и заменена с коригирана версия. Ситуацията се развива на фона на засилено военно присъствие в региона, потвърдено от докладите на OSINT613.

Натиск в САЩ: Искат отчет от Хегсет за условията на USS Abraham Lincoln

Във Вашингтон се разрази сериозен политически скандал, засягащ мисията на американския самолетоносач USS Abraham Lincoln, който вече надхвърли 260 дни на дежурство в морето заради блокадата срещу Иран. Членове на Конгреса на САЩ и лидерът на малцинството в Сената Чък Шумър изискаха официален отчет от секретаря по отбраната Пийт Хегсет относно тежките условия на борда. Сенатор Ричард Блументал изрази сериозни притеснения за съобщения, описващи замърсена питейна вода, проблеми с канализацията, недостиг на провизии и влошено психично здраве на екипажа.

Въпреки че Пийт Хегсет и представители на CENTCOM категорично отхвърлиха слуховете за смъртни случаи и масови безредици на борда, определяйки ги като „фалшиви новини“, Пентагонът вече подготвя ротация, а изтощеният самолетоносач скоро ще бъде заменен в Близкия изток от USS George Washington.

Иран оцени щетите от петролното замърсяване в Ормуз на трилиони долари

Междувременно Министерството на външните работи на Иран обяви изключително тежка екологична катастрофа в Персийския и Оманския залив. Говорителят на ведомството Исмаил Багаи заяви в мрежата X, че общите исторически и текущи щети от разливи на петрол в Ормузкия проток възлизат на трилиони долари, съобщава Vedomosti.ru.

Последният инцидент е причинен от чуждестранен сухогруз, пострадал при неизяснени обстоятелства в протока, от който е изтекъл огромен обем суров петрол. Нефтеното петно вече е достигнало бреговете на иранския остров Кешм, застрашавайки уникални мангрови гори и защитени морски екосистеми, допълват от Kommersant.ru. Ситуацията се усложнява допълнително от друг мащабен разлив наблизо, където танкерът Caroline Bezengi, превозващ около 800 000 барела петрол, заседна край бреговете на Оман, създавайки петно с площ над 2000 кв. километра.