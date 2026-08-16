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Напрежение в Близкия изток: Гаф на САЩ и екокриза

Напрежение в Близкия изток: Гаф на САЩ и екокриза

16 Август, 2026 05:14, обновена 16 Август, 2026 05:18 1 580 14

  • иран-
  • сащ-
  • криза

Скандал с карта на Пентагона, бунт на американски самолетоносач и щети за трилиони в Ормузкия проток бележат последните часове.

Напрежение в Близкия изток: Гаф на САЩ и екокриза - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вашингтон и Техеран се оказаха в центъра на три мащабни международни скандала през последното денонощие, които променят геополитическата динамика в Близкия изток.

Към 5:00 часа на 16 август ситуацията остава критична поради изтрита публикация на Пентагона, оказван натиск върху секретаря по отбраната на САЩ Пийт Хегсет и огромна екологична катастрофа в Персийския залив.

CENTCOM смени карта на Близкия Изтока след вълна от критики в Х

Централното командване на САЩ (CENTCOM) беше принудено експресно да замени официална инфографика на Близкия изток, споделена в социалната мрежа X. Първоначалното изображение показваше сектори от региона, в които Ивицата Газа и Западният бряг бяха визуално обединени в общ контур с територията на Израел, без да бъдат разделени с международно признатите линии за граници. Както съобщават анализаторите от руския портал Life.ru, инфографиката бе публикувана по повод посещение на висшето командване в региона, но предизвика остри международни реакции и обвинения в опит за негласно легитимиране на анексия.

Американските военни не дадоха официално обяснение за географския гаф, но публикацията беше бързо свалена и заменена с коригирана версия. Ситуацията се развива на фона на засилено военно присъствие в региона, потвърдено от докладите на OSINT613.

Натиск в САЩ: Искат отчет от Хегсет за условията на USS Abraham Lincoln

Във Вашингтон се разрази сериозен политически скандал, засягащ мисията на американския самолетоносач USS Abraham Lincoln, който вече надхвърли 260 дни на дежурство в морето заради блокадата срещу Иран. Членове на Конгреса на САЩ и лидерът на малцинството в Сената Чък Шумър изискаха официален отчет от секретаря по отбраната Пийт Хегсет относно тежките условия на борда. Сенатор Ричард Блументал изрази сериозни притеснения за съобщения, описващи замърсена питейна вода, проблеми с канализацията, недостиг на провизии и влошено психично здраве на екипажа.

Въпреки че Пийт Хегсет и представители на CENTCOM категорично отхвърлиха слуховете за смъртни случаи и масови безредици на борда, определяйки ги като „фалшиви новини“, Пентагонът вече подготвя ротация, а изтощеният самолетоносач скоро ще бъде заменен в Близкия изток от USS George Washington.

Иран оцени щетите от петролното замърсяване в Ормуз на трилиони долари

Междувременно Министерството на външните работи на Иран обяви изключително тежка екологична катастрофа в Персийския и Оманския залив. Говорителят на ведомството Исмаил Багаи заяви в мрежата X, че общите исторически и текущи щети от разливи на петрол в Ормузкия проток възлизат на трилиони долари, съобщава Vedomosti.ru.

Последният инцидент е причинен от чуждестранен сухогруз, пострадал при неизяснени обстоятелства в протока, от който е изтекъл огромен обем суров петрол. Нефтеното петно вече е достигнало бреговете на иранския остров Кешм, застрашавайки уникални мангрови гори и защитени морски екосистеми, допълват от Kommersant.ru. Ситуацията се усложнява допълнително от друг мащабен разлив наблизо, където танкерът Caroline Bezengi, превозващ около 800 000 барела петрол, заседна край бреговете на Оман, създавайки петно с площ над 2000 кв. километра.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 5 Отговор
    А в Черно море Украйна предизвиква екокатастрофа .А картите в САЩ ги прави Блек Рок.

    05:22 16.08.2026

  • 2 С тея

    20 1 Отговор
    войни съсипахте планетата

    05:28 16.08.2026

  • 3 Пламен

    11 4 Отговор
    сухогруз ???

    Ясно от къде е преписвана статийката. :)

    Коментиран от #13

    05:32 16.08.2026

  • 4 Мусорчик

    6 4 Отговор
    Поне научих нова българска думичка - "сухогруз".

    Коментиран от #7, #10

    05:35 16.08.2026

  • 5 А къде

    16 1 Отговор
    е Грийнпийс? Или още не са им платили за протеста?

    05:39 16.08.2026

  • 6 Сандо

    17 1 Отговор
    Хегемонът умира сред мръсотия,смрад,смърт и престъпления срещу човечеството.А всичко можеше да стане по друг начин,ако не беше тая маниакална страст за всемирно господство,ако не беше обладан от егоизъм,алчност,безотговорност и агресивност.

    05:42 16.08.2026

  • 7 Пламен

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Мусорчик":

    ,,сухогруз, от който е изтекъл огромен обем суров петрол"

    Мисирките съвсем ще объркат лабилната психика на нашите копейчета.
    Дайте пак една статийка за полярния газоносец. :)

    05:42 16.08.2026

  • 8 оня с коня

    2 2 Отговор
    дано скоро такова петно се появи и по нашето черноморие

    05:43 16.08.2026

  • 9 в тая редкация отрезнявате ли някога?

    6 2 Отговор
    Само му вижте физиономията на автора и ще разберете че е без мислено да четете пасквилите му.

    05:45 16.08.2026

  • 10 Сандо

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мусорчик":

    А защо се чудиш,та възпитаниците на съвременната образователна система просто не знаят български език.В нея акцента е поставен на изучаването на английски при това още от детската градина!Ето го и резултата - просто не могат да намерят българското съответствие на ннякои чужди думи и понеже части от руския език за тях е като българския дори не си правят труда да открият точния превод.А може би в професионалните среди все още да се използва и тази дума като остатък от ония не толкова лоши времена,когато не знаехме,че имало такава държава украйна.

    Коментиран от #11

    05:50 16.08.2026

  • 11 мъко мисиркса

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сандо":

    денс все по често пишат за дигитализация место цифровизация

    казват валчери за храна , а едно време бяха купони за храна


    и т.н.

    да не споменавам думата която много я обичат политиците, компрометирано ха ха ха

    05:53 16.08.2026

  • 12 оня с коня

    10 2 Отговор
    количество мозък в главите на европейките гьонове е едва 5 грама, колкото на едно пиле.

    05:54 16.08.2026

  • 13 Дж. Борн

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пламен":

    Каква хубава “българска” дума.

    06:01 16.08.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    КАЖЕТЕ КОГО ТРЯБВА ДА МРАЗЯ ?
    .....
    ЧУВСТВАМ СЕ НЕРАЗПОЛОЖЕН ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХИЧЕСКИ КОГАТО НЕ МРАЗЯ
    .....
    КАТО УФЦА БЕЗ ПАСТИР

    06:29 16.08.2026

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