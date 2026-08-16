Един убит и петима ранени при стрелба в парк в САЩ

Един човек загина, а петима други бяха ранени при масова стрелба в парка „Чарлз Йънг“ в град Лексингтън, разположен в американския щат Кентъки.

Трагичният инцидент се е разиграл в късните часове на 15 август местно време (ранните часове на 16 август българско време). Информацията за жертвите беше официално потвърдена пред американския телевизионен канал Fox56 от губернатора на щата Анди Бешир.

По данни на местната полиция и медицинските екипи, цитирани от телевизия WKYT, сред ранените има две деца – 4-годишно момиченце и 14-годишен тийнейджър, както и двама възрастни. Всички пострадали са транспортирани по спешност в болнични заведения в района.

Мотивите на стрелеца все още се изясняват, а районът на градския парк остава блокиран от органите на реда за провеждане на следствени действия.