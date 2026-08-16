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Един убит и петима ранени при стрелба в парк в САЩ

Един убит и петима ранени при стрелба в парк в САЩ

16 Август, 2026 06:32, обновена 16 Август, 2026 06:46 723 6

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  • ранени

Губернаторът на Кентъки Анди Бешир съобщи за кървав инцидент с пострадали деца по време на масово събиране

Един убит и петима ранени при стрелба в парк в САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек загина, а петима други бяха ранени при масова стрелба в парка „Чарлз Йънг“ в град Лексингтън, разположен в американския щат Кентъки.

Трагичният инцидент се е разиграл в късните часове на 15 август местно време (ранните часове на 16 август българско време). Информацията за жертвите беше официално потвърдена пред американския телевизионен канал Fox56 от губернатора на щата Анди Бешир.

По данни на местната полиция и медицинските екипи, цитирани от телевизия WKYT, сред ранените има две деца – 4-годишно момиченце и 14-годишен тийнейджър, както и двама възрастни. Всички пострадали са транспортирани по спешност в болнични заведения в района.

Мотивите на стрелеца все още се изясняват, а районът на градския парк остава блокиран от органите на реда за провеждане на следствени действия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 голям смях

    5 0 Отговор
    бабите от женския пазар са претиснени ха ха ха

    06:40 16.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ВЕСЕЛЯК

    5 0 Отговор
    Хохохооооо! Гутен МОРГЕН америкас трансджендърс анд блек кокс сукърс!
    Днеска направо преизпълнихте плана по моето развеселяване.
    Прибирам се аз нощеска от купон и чета че сте се стреляли наволя и сте дали 5 "студени".
    Кеееф. Лягам си да спя доволен. Сега ставам и чета, че нови 4 студени сте направили.
    Липсва ми само новината как горите в някой пожар и как ви е подкарала сушата, та сте почнали да ядете камъни.
    Хайде, напънете се. До довечера има доста време. Отсрамете се!

    07:07 16.08.2026

  • 4 УдоМача

    3 1 Отговор
    Браво! Само така! Така е било, така и ще бъде до края на тая държавица...

    07:17 16.08.2026

  • 5 Кирчу

    1 0 Отговор
    Добро утро

    07:35 16.08.2026

  • 6 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    Младежкият хълм на града?🌈🤣🥳👍

    08:38 16.08.2026