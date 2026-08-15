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Йордан Мичев: София е град, който е много далеч от стандартите за европейска столица

Йордан Мичев: София е град, който е много далеч от стандартите за европейска столица

15 Август, 2026 12:04 1 301 41

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  • европейска столица-
  • боклук-
  • движение-
  • летище-
  • автогара-
  • централна железопътна гара

Не е някаква голяма философия, не е ядрена физика или космически технологии. Простички решения, които много отдавна е трябвало да бъдат приложени

Йордан Мичев: София е град, който е много далеч от стандартите за европейска столица - 1
Снимка: Фейсбук
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София е град, който е много далеч от стандартите за европейска столица. Отстъпва значително на Букурещ (за Будапеща, Прага и Загреб да не говорим) като градска среда, инфраструктура, чистота, транспортна свързаност и много други параметри.

Това отбеляза във "Фейсбук" Йордан Мичев.

Един простичък пример, съвсем елементарен: София вероятно е единствената по-голяма столица, при която няма пряка транспортна връзка между летището и централната гара (или автогара).

Преди по-малко от месец бях за кратко в София. Съвсем случайно на пазара “Герена” в кв. “Сухата река” засякох кмета на район Подуяне Кристиян Христов и общинския съветник от “Спаси София” Андрей Зографски.

Бяха сложили на входа една импровизирана маса, за да направят подписка за нова автобусна линия, която да свързва Подуяне с кварталите в Южна София. Не познавах двамата общинари, но подробно им обясних защо е необходимо да има връзка между Централна гара и летището.

Посочих и най-лесното решение за това - автобусна линия 78, която се движи от гарата през “Сливница”, “Сточна гара”, “Дондуков”, моста “Чавдар”, “Владимир Вазов” и стига до кв. “Левски” просто да бъде удължена до Терминал 1 и Терминал 2. Да, ще минава през гетото на кв. “Христо Ботев”, но ето ти повод и това гето малко от малко да бъде вкарано в някакъв приемлив вид.

Мисля, че и двамата тогава ме разбраха.

Не е някаква голяма философия, не е ядрена физика или космически технологии. Простички решения, които много отдавна е трябвало да бъдат приложени.

И за които отдавна е сигнализирано. Но никой не си е мръднал пръста. И после се чудим защо “Евровизия” не е в София. Е, как бе, джанъм? Как да бъде?

Виждам обаче, че преди две седмици кметът на “Подуяне” (вторият от дясно наляво) и лидерът на “Спаси София” Борис Бонев (крайният вляво) са се срещнали с ръководството на летището и са обсъждали точно нова автобусна линия, която най-после да свърже северните квартали с аерогарата.

Айде, най-накрая да се счупи този карък и да потръгнат нещата. Макар че то в София по принцип нищо не е ясно и не е както трябва да бъде. Ще дойде време и за “Евровизия” някой ден, когато столицата стане европейска.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 глупусти!

    16 3 Отговор
    Кмето се справи с боклука и се похвали в Тикток!

    12:05 15.08.2026

  • 2 И България !

    13 2 Отговор
    За Европейска !

    Държава !

    Коментиран от #7

    12:06 15.08.2026

  • 3 Сериозно

    24 4 Отговор
    и България е много далече от стандартите на ЕС и критериите за еврото, но...

    12:06 15.08.2026

  • 4 Големо то село софия

    10 6 Отговор
    Е пълен tашак

    12:07 15.08.2026

  • 5 ще доживеем ли

    8 3 Отговор
    Ще доживеем ли деня Терзиев да махне патерицата от моста на околовръстното с Бояна? Или да чакаме следващия кмет, защото сегашните са от знаещите и можещите?

    12:07 15.08.2026

  • 6 Тик-Ток

    18 4 Отговор
    София е мизерна кочина населена с диви индивиди,потресаваща мръсотия навсякъде,лятото е прах навсякъде а зимата вечна кал,няма трева дървета цветя ,хаос и мизерия

    12:08 15.08.2026

  • 7 и ориенталците в България

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "И България !":

    са далече от европейците

    12:09 15.08.2026

  • 8 Тик-Ток

    20 0 Отговор
    За да стане София европейски град трябва със закон да се забрани български архитекти,проектанти, дизайнери да работят и проектират каквото и да е ,всичко построено последните години все едно е проектирано от шизофреници

    Коментиран от #10

    12:13 15.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Инстаграм

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тик-Ток":

    За 30% толкоз

    12:14 15.08.2026

  • 11 Адоре Мио

    12 4 Отговор
    Липсват тълпи чернокожи мигранти от Северна Африка който да пафкат ганджа по крадинките

    12:15 15.08.2026

  • 12 Ха ха

    14 0 Отговор
    Линия 78 е първата международна автобусна линия в София.И при препълнен автобус я има двама - трима с билети я не .И те не са от аборигените( коренното население) на острова кв.Христо Ботев.Представям си привечер заблуден турист с раница в рейс 78 и тумба индоромеи около него.До Централна гара човечецът ще е побелял.

    12:17 15.08.2026

  • 13 Расте, но не старее

    2 2 Отговор
    И все повече се отдалечава.

    12:19 15.08.2026

  • 14 Васко ДС-то

    8 3 Отговор
    Оставка веднага на Васко некадърника, който превърна София в мръсно и изкъртено гето

    Коментиран от #17, #26

    12:20 15.08.2026

  • 15 расте и простее

    4 2 Отговор
    това е София вчера, днес и утре

    12:21 15.08.2026

  • 16 Търкалета

    5 2 Отговор
    Глупости си написал. Ясно е откъде си?

    12:21 15.08.2026

  • 17 защо ве

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Васко ДС-то":

    глей колко е свежичко сега. не е некво скучно като при даскалицата!

    12:22 15.08.2026

  • 18 Абе смешник

    10 2 Отговор
    От централна гара до летището има Метро.
    Да не са ти платили от частните фирми за автотранспорт, за да лобираш за автобусна линия.
    Това е най-малкият проблем на София.

    12:22 15.08.2026

  • 19 Без думи

    2 2 Отговор
    "Не е някаква голяма философия, не е ядрена физика или космически технологии. Простички решения, които много отдавна е трябвало да бъдат приложени..." - край на цитата. Само за това, без да броим зулумите, бруталните кражби за милиарди и рекета над бизнеса, опростачването на нацията и отглеждането на цяло поколение, фашизирани деца-дебили, Бойко и Делян трябва да лежат по 10 години, а като прибавим и всички други престъпления, може би ще отидем кумулативно над 100г.

    12:23 15.08.2026

  • 20 Радио Ереван

    1 4 Отговор
    Така е! Имаме само една джамия, твърде малко мигранти и правим само един прайд годишно.

    12:27 15.08.2026

  • 21 Кой

    2 0 Отговор
    и кога е въвел стандарти?

    12:30 15.08.2026

  • 22 и в-к Дума

    3 0 Отговор
    От журналист какво да очаквам - много ум !?

    12:32 15.08.2026

  • 23 Хмм

    4 1 Отговор
    София изглежда по-добре и от Букурещ, и от Загреб, а Будапеща и Прага са градове на Австро Унгарската империя, но в Прага в самия исторически център до знаменития Пражки часовник се въртят на грил прасенца, а зад завеси от мушама места за консумацията им, некрасива картинка

    Коментиран от #40

    12:33 15.08.2026

  • 24 Референдум

    2 2 Отговор
    за столица Бургас!

    12:33 15.08.2026

  • 25 Обратно

    2 3 Отговор
    Тоя пък откъде го извадиха. София последните години се разхубави напук на всички платени критикари дошли ог Горно нанадолнище.

    Коментиран от #29

    12:37 15.08.2026

  • 26 Сиси

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Васко ДС-то":

    А преди Васко ДС беше Йорданка от ГЕРБ и една тиква които добре се накрадоха,а София я направиха на пихтия

    12:39 15.08.2026

  • 27 големсмях

    1 2 Отговор
    И всичко това ,при положение че половината евросредства се изсипват в това кално село .София е проклятието на България .

    Коментиран от #35

    12:40 15.08.2026

  • 28 Ъъъ

    1 0 Отговор
    "Йордан Мичев: София е град, който е много далеч от стандартите за европейска столица"

    Ми тя и България е далеч от стандартите за европейска държава.... То добре че са тези мигранти в Европа, че да не се различаваме много от тези сюдържави.... И там стана циганите станаха повече от българите.

    12:43 15.08.2026

  • 29 Шести

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Обратно":

    Ти сигурно не излизаш често от София за да видиш за какво става въпрос в сравнение с някой други градове в страната камо ли със някоя столица само на балканите

    12:45 15.08.2026

  • 30 Перо

    1 0 Отговор
    Ами защо тогава всички селяни напирате към София и я направихте 3 млн.? И тоя селтик прескача трамвайните линии и не познава София, но плямпа мяхко врели некипели! Има идеална свързаност на Централна гара с летището с метрото, но трябва да познаваш транспортната свързаност! Това не е ферма с една улица, село!

    12:48 15.08.2026

  • 31 КАКВА Е ТАЯ ГЬОЙСКА СНИМКА

    1 0 Отговор
    Скрийте се бе.

    12:50 15.08.2026

  • 32 Григор

    0 0 Отговор
    "Йордан Мичев: София е град, който е много далеч от стандартите за европейска столица"
    Че какво и е? Всичко си е налице. И мръсотия до шия, и клошари дал Бог, и престъпност на ниво. От какво сте недоволни?! И "европейци", които не си плащат парното и борчовете на "Топлофикация-София" станаха 620 милиона евро. Какво и е на София?

    12:52 15.08.2026

  • 33 ЗА ДА Е ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА

    1 0 Отговор
    На София и трябват още 500 000 пакистанци и авганистанци. Дерзайте, Урсула ще ви похвали.

    12:54 15.08.2026

  • 34 Гост

    0 0 Отговор
    Ви го Ура на сите смешкарЕ!

    12:54 15.08.2026

  • 35 Дааа....

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "големсмях":

    Наистина ....."голям смях" !,
    НО В СОФИЯ е 1/3 от населението на България !
    Когато имаше СОФИЙСКО ЖИТЕЛСТВО ",града изглеждаше по друг начин ,а да не говорим още преди 1944 година .....
    Но като всички искате да сте "софиянци"....

    Коментиран от #37

    12:55 15.08.2026

  • 36 Не дай София, цяла България

    2 0 Отговор
    трябва да извърви още път до цивилизацията.
    Птедиъ всичко- хигиена, ред, правила и закони и отношение към природата.

    Заедно с това култура на отношенията между хората, възпитание, чувство за общност и симпатия към по слабите.

    Коментиран от #39

    12:58 15.08.2026

  • 37 Ааааад

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Дааа....":

    Миграцията е естествено процес откакто свят светува. Ама няма как да уври в комунистическите ви глави. А жителството беше не да пази София от мигранти, а да държи селяните на село, за да има кой да работи в ТКЗСто и да пройзвежда храна за гражданите.

    12:59 15.08.2026

  • 38 Христо

    0 0 Отговор
    София сигурно е единственият град, в който няма спирка на градския транспорт до централната автогара.

    Не знам колко от вас пътуват с автобуси от централната автогара, но ежедневно хиляди хора тътрят куфари, влачат деца и старци близо половин километър до спирка на трамваите или още по-дълго до спирки на метро и градски автобуси

    13:00 15.08.2026

  • 39 хората са еднакви по цял свят

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Не дай София, цяла България":

    Само законите и контрола им е различен. Ако ме разбереш, значи си порастнал достатъчно.

    13:00 15.08.2026

  • 40 ЯВНО НЕ СИ ИЗТРЕЗНЯВАЛ!!!

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хмм":

    Явно не си изтрезнявал докато си бил в тези столици!!! Хайде откровено…кои са хубавите сгради на София - Народното театърче, Университета, Министерство на земеделието, катедралата на А Невски…и до тук. Нечувана мръсотия, тесни улици, олющени фасади - най-малкия ни проблем е липсата на пряка линия межди аерогарата и жп гарата…

    13:00 15.08.2026

  • 41 Кореняците столичани

    0 0 Отговор
    пишат обичайните простотии под такива статии!
    😄

    13:01 15.08.2026

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