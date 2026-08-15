"Йордан Мичев: София е град, който е много далеч от стандартите за европейска столица"

София е град, който е много далеч от стандартите за европейска столица. Отстъпва значително на Букурещ (за Будапеща, Прага и Загреб да не говорим) като градска среда, инфраструктура, чистота, транспортна свързаност и много други параметри.
Това отбеляза във "Фейсбук" Йордан Мичев.
Един простичък пример, съвсем елементарен: София вероятно е единствената по-голяма столица, при която няма пряка транспортна връзка между летището и централната гара (или автогара).
Преди по-малко от месец бях за кратко в София. Съвсем случайно на пазара “Герена” в кв. “Сухата река” засякох кмета на район Подуяне Кристиян Христов и общинския съветник от “Спаси София” Андрей Зографски.
Бяха сложили на входа една импровизирана маса, за да направят подписка за нова автобусна линия, която да свързва Подуяне с кварталите в Южна София. Не познавах двамата общинари, но подробно им обясних защо е необходимо да има връзка между Централна гара и летището.
Посочих и най-лесното решение за това - автобусна линия 78, която се движи от гарата през “Сливница”, “Сточна гара”, “Дондуков”, моста “Чавдар”, “Владимир Вазов” и стига до кв. “Левски” просто да бъде удължена до Терминал 1 и Терминал 2. Да, ще минава през гетото на кв. “Христо Ботев”, но ето ти повод и това гето малко от малко да бъде вкарано в някакъв приемлив вид.
Мисля, че и двамата тогава ме разбраха.
Не е някаква голяма философия, не е ядрена физика или космически технологии. Простички решения, които много отдавна е трябвало да бъдат приложени.
И за които отдавна е сигнализирано. Но никой не си е мръднал пръста. И после се чудим защо “Евровизия” не е в София. Е, как бе, джанъм? Как да бъде?
Виждам обаче, че преди две седмици кметът на “Подуяне” (вторият от дясно наляво) и лидерът на “Спаси София” Борис Бонев (крайният вляво) са се срещнали с ръководството на летището и са обсъждали точно нова автобусна линия, която най-после да свърже северните квартали с аерогарата.
Айде, най-накрая да се счупи този карък и да потръгнат нещата. Макар че то в София по принцип нищо не е ясно и не е както трябва да бъде. Ще дойде време и за “Евровизия” някой ден, когато столицата стане европейска.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глупусти!
12:05 15.08.2026
2 И България !
Държава !
Коментиран от #7
12:06 15.08.2026
3 Сериозно
12:06 15.08.2026
4 Големо то село софия
12:07 15.08.2026
5 ще доживеем ли
12:07 15.08.2026
6 Тик-Ток
12:08 15.08.2026
7 и ориенталците в България
До коментар #2 от "И България !":са далече от европейците
12:09 15.08.2026
8 Тик-Ток
Коментиран от #10
12:13 15.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Инстаграм
До коментар #8 от "Тик-Ток":За 30% толкоз
12:14 15.08.2026
11 Адоре Мио
12:15 15.08.2026
12 Ха ха
12:17 15.08.2026
13 Расте, но не старее
12:19 15.08.2026
14 Васко ДС-то
Коментиран от #17, #26
12:20 15.08.2026
15 расте и простее
12:21 15.08.2026
16 Търкалета
12:21 15.08.2026
17 защо ве
До коментар #14 от "Васко ДС-то":глей колко е свежичко сега. не е некво скучно като при даскалицата!
12:22 15.08.2026
18 Абе смешник
Да не са ти платили от частните фирми за автотранспорт, за да лобираш за автобусна линия.
Това е най-малкият проблем на София.
12:22 15.08.2026
19 Без думи
12:23 15.08.2026
20 Радио Ереван
12:27 15.08.2026
21 Кой
12:30 15.08.2026
22 и в-к Дума
12:32 15.08.2026
23 Хмм
Коментиран от #40
12:33 15.08.2026
24 Референдум
12:33 15.08.2026
25 Обратно
Коментиран от #29
12:37 15.08.2026
26 Сиси
До коментар #14 от "Васко ДС-то":А преди Васко ДС беше Йорданка от ГЕРБ и една тиква които добре се накрадоха,а София я направиха на пихтия
12:39 15.08.2026
27 големсмях
Коментиран от #35
12:40 15.08.2026
28 Ъъъ
Ми тя и България е далеч от стандартите за европейска държава.... То добре че са тези мигранти в Европа, че да не се различаваме много от тези сюдържави.... И там стана циганите станаха повече от българите.
12:43 15.08.2026
29 Шести
До коментар #25 от "Обратно":Ти сигурно не излизаш често от София за да видиш за какво става въпрос в сравнение с някой други градове в страната камо ли със някоя столица само на балканите
12:45 15.08.2026
30 Перо
12:48 15.08.2026
31 КАКВА Е ТАЯ ГЬОЙСКА СНИМКА
12:50 15.08.2026
32 Григор
Че какво и е? Всичко си е налице. И мръсотия до шия, и клошари дал Бог, и престъпност на ниво. От какво сте недоволни?! И "европейци", които не си плащат парното и борчовете на "Топлофикация-София" станаха 620 милиона евро. Какво и е на София?
12:52 15.08.2026
33 ЗА ДА Е ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА
12:54 15.08.2026
34 Гост
12:54 15.08.2026
35 Дааа....
До коментар #27 от "големсмях":Наистина ....."голям смях" !,
НО В СОФИЯ е 1/3 от населението на България !
Когато имаше СОФИЙСКО ЖИТЕЛСТВО ",града изглеждаше по друг начин ,а да не говорим още преди 1944 година .....
Но като всички искате да сте "софиянци"....
Коментиран от #37
12:55 15.08.2026
36 Не дай София, цяла България
Птедиъ всичко- хигиена, ред, правила и закони и отношение към природата.
Заедно с това култура на отношенията между хората, възпитание, чувство за общност и симпатия към по слабите.
Коментиран от #39
12:58 15.08.2026
37 Ааааад
До коментар #35 от "Дааа....":Миграцията е естествено процес откакто свят светува. Ама няма как да уври в комунистическите ви глави. А жителството беше не да пази София от мигранти, а да държи селяните на село, за да има кой да работи в ТКЗСто и да пройзвежда храна за гражданите.
12:59 15.08.2026
38 Христо
Не знам колко от вас пътуват с автобуси от централната автогара, но ежедневно хиляди хора тътрят куфари, влачат деца и старци близо половин километър до спирка на трамваите или още по-дълго до спирки на метро и градски автобуси
13:00 15.08.2026
39 хората са еднакви по цял свят
До коментар #36 от "Не дай София, цяла България":Само законите и контрола им е различен. Ако ме разбереш, значи си порастнал достатъчно.
13:00 15.08.2026
40 ЯВНО НЕ СИ ИЗТРЕЗНЯВАЛ!!!
До коментар #23 от "Хмм":Явно не си изтрезнявал докато си бил в тези столици!!! Хайде откровено…кои са хубавите сгради на София - Народното театърче, Университета, Министерство на земеделието, катедралата на А Невски…и до тук. Нечувана мръсотия, тесни улици, олющени фасади - най-малкия ни проблем е липсата на пряка линия межди аерогарата и жп гарата…
13:00 15.08.2026
41 Кореняците столичани
😄
13:01 15.08.2026