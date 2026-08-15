"Йордан Мичев: София е град, който е много далеч от стандартите за европейска столица"

София е град, който е много далеч от стандартите за европейска столица. Отстъпва значително на Букурещ (за Будапеща, Прага и Загреб да не говорим) като градска среда, инфраструктура, чистота, транспортна свързаност и много други параметри.

Това отбеляза във "Фейсбук" Йордан Мичев.

Един простичък пример, съвсем елементарен: София вероятно е единствената по-голяма столица, при която няма пряка транспортна връзка между летището и централната гара (или автогара).

Преди по-малко от месец бях за кратко в София. Съвсем случайно на пазара “Герена” в кв. “Сухата река” засякох кмета на район Подуяне Кристиян Христов и общинския съветник от “Спаси София” Андрей Зографски.

Бяха сложили на входа една импровизирана маса, за да направят подписка за нова автобусна линия, която да свързва Подуяне с кварталите в Южна София. Не познавах двамата общинари, но подробно им обясних защо е необходимо да има връзка между Централна гара и летището.

Посочих и най-лесното решение за това - автобусна линия 78, която се движи от гарата през “Сливница”, “Сточна гара”, “Дондуков”, моста “Чавдар”, “Владимир Вазов” и стига до кв. “Левски” просто да бъде удължена до Терминал 1 и Терминал 2. Да, ще минава през гетото на кв. “Христо Ботев”, но ето ти повод и това гето малко от малко да бъде вкарано в някакъв приемлив вид.

Мисля, че и двамата тогава ме разбраха.

Не е някаква голяма философия, не е ядрена физика или космически технологии. Простички решения, които много отдавна е трябвало да бъдат приложени.

И за които отдавна е сигнализирано. Но никой не си е мръднал пръста. И после се чудим защо “Евровизия” не е в София. Е, как бе, джанъм? Как да бъде?

Виждам обаче, че преди две седмици кметът на “Подуяне” (вторият от дясно наляво) и лидерът на “Спаси София” Борис Бонев (крайният вляво) са се срещнали с ръководството на летището и са обсъждали точно нова автобусна линия, която най-после да свърже северните квартали с аерогарата.

Айде, най-накрая да се счупи този карък и да потръгнат нещата. Макар че то в София по принцип нищо не е ясно и не е както трябва да бъде. Ще дойде време и за “Евровизия” някой ден, когато столицата стане европейска.