ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По всичко личи, че войната в Украйна е навлязла в своя абсолютно критичен етап, в който и двете страни се стремят да си осигурят решаващо предимство преди настъпването на зимата. На първо място, изглежда, че Тръмп отново е изпързалял Украйна.

От една страна, на последната среща на върха на НАТО в Анкара, той обеща на Украйна лиценз за производство на ракети-прехващачи за системите Patriot. Но от друга страна, изглежда, че се е отказал от това свое предложение тази седмица. Това пише британският историк и професор Тимъти Гартън-Аш в профила си в платформата Substack.

Междувременно едва сега започваме да осъзнаваме последствията от катастрофалния провал на Тръмп във войната му с Иран - едно от които е, че запасите от ключови американски боеприпаси, особено ракети Patriot, са изчерпани до критичния минимум.

Това изпраща ясен сигнал към Путин, че:

а) подкрепата на САЩ за Украйна е крайно несигурна

б) Украйна няма да получи нови доставки на ракети-прехващачи за системите Patriot в близко бъдеще.

С други думи, складовете са празни, което оставя Украйна практически беззащитна срещу руските балистични ракетни удари. Всичко това дава зелена светлина на Путин да нанесе адски удар върху Украйна с балистични ракети и да се опита да ускори унищожаването на критичната ѝ инфраструктура преди да настъпи зимата.

Времето е от решаващо значение и за Украйна, тъй като през следващия месец предстоят избори за Държавната дума на Русия. Ако Киев иска да промени политическата и икономическа динамика на тази война, моментът е именно сега - като върне войната у дома, в Русия, и увеличи икономическата цена за Москва. Това обяснява безмилостните украински атаки с дронове по руски рафинерии и дистрибуторски и логистични центрове като Wildberry.

Украйна също се опитва да спре производството на балистични ракети още в зародиш в Русия. Междувременно и двете страни са въвлечени в брутален сблъсък в Черно море, унищожавайки стотици кораби при атаки, които крият риск от глобални последици - обърнете внимание, че се спира товаренето на петрол по тръбопровода CPC в Новоросийск, а под заплаха са 30% от световните доставки на пшеница.

След изборите за Държавната дума Путин ще трябва да вземе критично решение - дали да обяви нова вълна на принудителна мобилизация. Това изглежда твърде вероятно, предвид огромните загуби в месомелачката на фронтовата линия, които вече не могат да бъдат компенсирани чрез набиране на военнослужещи по договор. Подобна мобилизация би била изключително непопулярна и потенциално политически опасна за Путин, макар рискът за него вероятно да остане ограничен, ако успее да убеди обществото, че Русия все още държи инициативата във войната.

Това обяснява и ходът с увеличаване на ударите с балистични ракети срещу Украйна. Като цяло изглежда, че тази война ще стане още по-жестока, преди да започне да се наблюдава някакво подобрение. Иронията във всичко това е, че както в началото на втория си мандат, така и отново по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, Тръмп разполагаше с лостове за влияние върху Путин, които можеха да бъдат използвани за постигане на мир в Украйна от позицията на силата.

Но за пореден път доста хаотичната и непоследователна външна политика на Тръмп предаде този лост на Путин - особено чрез колебанията относно даването на лиценз на Украйна за производство на ракети Patriot.

За съжаление, Украйна гори, докато Тръмп бездейства, сякаш нищо не се случва.