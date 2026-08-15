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Украйна гори, а Доналд Тръмп нехае като Нерон по време на пожара в Рим
  Тема: Украйна

Украйна гори, а Доналд Тръмп нехае като Нерон по време на пожара в Рим

15 Август, 2026 19:01 1 279 51

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • ракети

Но за пореден път доста хаотичната и непоследователна външна политика на Тръмп предаде този лост на Путин - особено чрез колебанията относно даването на лиценз на Украйна за производство на ракети Patriot

Украйна гори, а Доналд Тръмп нехае като Нерон по време на пожара в Рим - 1
Tashekon blog Tashekon blog
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По всичко личи, че войната в Украйна е навлязла в своя абсолютно критичен етап, в който и двете страни се стремят да си осигурят решаващо предимство преди настъпването на зимата. На първо място, изглежда, че Тръмп отново е изпързалял Украйна.

От една страна, на последната среща на върха на НАТО в Анкара, той обеща на Украйна лиценз за производство на ракети-прехващачи за системите Patriot. Но от друга страна, изглежда, че се е отказал от това свое предложение тази седмица. Това пише британският историк и професор Тимъти Гартън-Аш в профила си в платформата Substack.

Междувременно едва сега започваме да осъзнаваме последствията от катастрофалния провал на Тръмп във войната му с Иран - едно от които е, че запасите от ключови американски боеприпаси, особено ракети Patriot, са изчерпани до критичния минимум.

Това изпраща ясен сигнал към Путин, че:

а) подкрепата на САЩ за Украйна е крайно несигурна

б) Украйна няма да получи нови доставки на ракети-прехващачи за системите Patriot в близко бъдеще.

С други думи, складовете са празни, което оставя Украйна практически беззащитна срещу руските балистични ракетни удари. Всичко това дава зелена светлина на Путин да нанесе адски удар върху Украйна с балистични ракети и да се опита да ускори унищожаването на критичната ѝ инфраструктура преди да настъпи зимата.

Времето е от решаващо значение и за Украйна, тъй като през следващия месец предстоят избори за Държавната дума на Русия. Ако Киев иска да промени политическата и икономическа динамика на тази война, моментът е именно сега - като върне войната у дома, в Русия, и увеличи икономическата цена за Москва. Това обяснява безмилостните украински атаки с дронове по руски рафинерии и дистрибуторски и логистични центрове като Wildberry.

Украйна също се опитва да спре производството на балистични ракети още в зародиш в Русия. Междувременно и двете страни са въвлечени в брутален сблъсък в Черно море, унищожавайки стотици кораби при атаки, които крият риск от глобални последици - обърнете внимание, че се спира товаренето на петрол по тръбопровода CPC в Новоросийск, а под заплаха са 30% от световните доставки на пшеница.

След изборите за Държавната дума Путин ще трябва да вземе критично решение - дали да обяви нова вълна на принудителна мобилизация. Това изглежда твърде вероятно, предвид огромните загуби в месомелачката на фронтовата линия, които вече не могат да бъдат компенсирани чрез набиране на военнослужещи по договор. Подобна мобилизация би била изключително непопулярна и потенциално политически опасна за Путин, макар рискът за него вероятно да остане ограничен, ако успее да убеди обществото, че Русия все още държи инициативата във войната.

Това обяснява и ходът с увеличаване на ударите с балистични ракети срещу Украйна. Като цяло изглежда, че тази война ще стане още по-жестока, преди да започне да се наблюдава някакво подобрение. Иронията във всичко това е, че както в началото на втория си мандат, така и отново по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, Тръмп разполагаше с лостове за влияние върху Путин, които можеха да бъдат използвани за постигане на мир в Украйна от позицията на силата.

Но за пореден път доста хаотичната и непоследователна външна политика на Тръмп предаде този лост на Путин - особено чрез колебанията относно даването на лиценз на Украйна за производство на ракети Patriot.

За съжаление, Украйна гори, докато Тръмп бездейства, сякаш нищо не се случва.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    27 2 Отговор
    Укра гори от любов към Русия

    19:01 15.08.2026

  • 2 оня с коня

    22 2 Отговор
    Просто е!
    Бай Данчо ТрОмб няма думата

    Коментиран от #31

    19:03 15.08.2026

  • 3 Украйна

    1 4 Отговор
    В резултат на руски удари в Украйна, семейства с български имена погребаха 8 деца!

    Коментиран от #51

    19:03 15.08.2026

  • 4 Из "Дневника на един паветник"

    21 1 Отговор
    Сутрин е, отивам на педикюр
    Страхотно, сега ще ходя да ми скубят гърдите
    Ооох, забравих, ще тичам и на очна линия
    Обяд, гладен съм! Ще хапна мъшшшкомляко
    15,15, никой не ми дава мъшшшкомляко
    16,10 вече съм във "Факултета", не учебния
    16, 30 Грозен е, и няма зъби, но има мляко
    16,45 Нищо не става, от този парафин не помръдва
    17,00 Лош късмет, пукна се ичленаизтече заедно с парафина
    17,10 Отивам при шефката Олеся, може пък да ме накаже с колана
    Ех, някога какъв Лама познавах, докарваше ми Нирвана с пожарогасител за Тир!
    Ама го гръмнаха...

    19:03 15.08.2026

  • 5 7676

    17 2 Отговор
    Приятно усещане създава писъците на урко феновете!

    19:05 15.08.2026

  • 6 Илф и Петров

    8 1 Отговор
    Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих.

    19:05 15.08.2026

  • 7 еврейското ръководство на крайна

    15 2 Отговор
    пожела крайна да гори и да изгори

    19:05 15.08.2026

  • 8 На война като на война,

    16 2 Отговор
    времето когато Америка вадеше въглените от Огъня е история.❤️🇺🇸
    Гейропа да се стяга за война, докато
    Двадесет Механизирани Дивизии от Германистан не загинат на Фронта в Донбас, войната няма да спре, до последният Украинец.

    19:06 15.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Евгени от Алфапласт

    21 2 Отговор
    Не знам как да го кажа по-меко, но на мен също ми е през дедовия за Покрайнината.🤣

    Коментиран от #18

    19:07 15.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Историк

    5 27 Отговор
    Защо ми се струва, че напоследък русията гори повече от Украйна.
    Бензин нет, денги нет, ток нет , вода нет, интернет нет, стоки нет, камунисти ест.

    Коментиран от #15, #21

    19:07 15.08.2026

  • 13 смешенkoч blog

    14 3 Отговор
    а Доналд Тръмп нехае като Нерон по време на пожара в Рим

    амче къв зор има за урк като им казваше преди да клякат пред Мечока

    19:07 15.08.2026

  • 14 Доналд Джей Тръмп

    13 1 Отговор
    Боли ме дррртия г333 за Украйна,нямат карти ,а кат се замисля и там не ме боли

    19:10 15.08.2026

  • 15 Малкия Стоянчо

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Историк":

    Дядка ти си Истерик ,а не Историк ,потърси специализирана помощ ,че за човешкото тяло резервни части няма !

    19:12 15.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тръмплин

    0 0 Отговор
    - На моят му пари повече.

    19:13 15.08.2026

  • 18 Атидже

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Евгени от Алфапласт":

    На мен ми е през Нинджата за Украйна !

    19:13 15.08.2026

  • 19 Цък

    15 1 Отговор
    Тръмп разбира, че може да загуби всичко ако помага на 404. Иска мир да спаси каквото е останало. На Запада не им нужна Украйна без Одеса.Да не е луд да предаде най технологичното си оръжие на търгаши като бандеровци. Бъдете сигурни след месец целия свят ще знае всички подробности за него.

    19:13 15.08.2026

  • 20 Айляк

    9 1 Отговор
    Същият дръв ник кат Нерончо е бай Дончо, верно е.
    Добра асоциация, харесА ми.
    Само дето бай Доньо е малко по-улаФ от Нероня, а и е по-дрът.
    Което си е от значение.
    Щото бай Дончо е марионетка на богатите мошенца, а Нерончо завалията е слугувал единствено на себе си.

    19:14 15.08.2026

  • 21 Тръмплин

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Историк":

    Защо ми се струва, че скоро пак ще месиш пита за посрещачите на Дунава?

    Коментиран от #49

    19:14 15.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гост

    12 0 Отговор
    Че кво общо има Дони с Украйна? Ааа, да, бе, дължат му едни 500 милиарда! Той си го каза, да приемат условията на Мецана и да се свършва! Ама, нъц!

    19:14 15.08.2026

  • 24 Професор

    2 0 Отговор
    Този блог има точното име. Пишете си, тхххк да става!

    19:15 15.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 КОДИД форте

    3 0 Отговор
    ВИРУСИТЕ СЕ ГОРЯТ.

    19:15 15.08.2026

  • 27 кос кос

    5 0 Отговор
    Много се радвам когато разпалиш пожар и накрая маркуча ти е къс и пи..шката малка да го гасиш.Радвам се че гори.

    19:17 15.08.2026

  • 28 дончо следва интереса си

    8 0 Отговор
    ----За съжаление, Украйна гори, докато Тръмп бездейства, сякаш нищо не се случва.-----
    Чичо ви Сам няма интерес една от двете воюващи държави в Европа да има траен превес и да се сключи мир. Колкото по-изтощителна е тази война, толкова по-ярка ще е американската хегемония при последващото продължително въстановяване.

    19:17 15.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Жан Бойко

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Нека изгори!

    19:20 15.08.2026

  • 32 УРКА

    8 1 Отговор
    ВСИЧКИ БУЛРУСОФОБИ МАРШ НА ФРОНТА.

    19:21 15.08.2026

  • 33 Някакъв та ла кли сайт

    5 1 Отговор
    Е осъзнал истината че този полуразложен труп няма никакъв шанс да бъде реанимиран.
    Тръмп отдавна заяви тази истина на всички тъпоумни индивиди но....те са по-тапоъгълни и не могат да го осъзнаят от действителността в която живеят. Простото си е просто

    19:23 15.08.2026

  • 34 Ами..

    6 0 Отговор
    Много се извинявам, но Украйна, а не САЩ гори. Донълд Тръмп е президент на САЩ

    19:23 15.08.2026

  • 35 Байрак

    7 1 Отговор
    Ами като няма оръжие окраината да вдига белия байрак и да се предава. Защо трябва все да просят укронацитата и други да им пълнят гушите. А вицовете, че те бранели Европа, да си запазят за тях.

    19:26 15.08.2026

  • 36 А сега де...

    5 2 Отговор
    Ама как? Нали Русия гореше от украински дронове. Объркан съм

    19:27 15.08.2026

  • 37 УКРАЙНА ГОРИ

    7 3 Отговор
    АБЕ ЧАКАЙТЕ БЕ НАЛИ ГОРЕШЕ МОСКВА
    НАЛИ СИЧКИ РУСКИ РАФИНЕРИИ ИЗГОРЯХА БЕ
    А ТОВА ЧЕ УКРАЙНА ГОРИ Е СУПЕР
    РАЗВЪДНИКА НА ЗАРАЗА СЕ ИЗГАРЯ
    КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ

    19:27 15.08.2026

  • 38 Ами

    3 2 Отговор
    Базите на САЩ в Близкия Изток са в руини, ракетите свършват,
    производството не може да запълни липсите, а в складовете няма.
    Пука му на Тръмп за окраина.

    19:30 15.08.2026

  • 39 И поради що ще има мобилизация в Русия?

    2 5 Отговор
    Нали побеждават пета година?

    Коментиран от #48

    19:31 15.08.2026

  • 40 Абе,

    2 1 Отговор
    Хора, две християнски държави се бият. И, това да се случва е писано от Горе. Безсрамници.

    Коментиран от #43

    19:32 15.08.2026

  • 41 Очевадно е

    2 2 Отговор
    Че Украйна гори от години.
    Никой не се впечатлява вече.
    Не може да се прави едно и също и да се очаква пожара да се потуши.

    19:32 15.08.2026

  • 42 Хи хи

    4 2 Отговор
    И защо трябва на Тръмп да му пука за урките ??!!!! Украйна не е Америка, Тръмп се е клел да работи за Америка, не за урките !!!! Алооооо, вие нормални ли сте, урките сами са си виновни, че се набутаха !!

    19:32 15.08.2026

  • 43 доктор

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Абе,":

    Руснаците не са християни.

    19:33 15.08.2026

  • 44 Неон

    2 3 Отговор
    Мошетата запалиха404 и сега чакат догарянето на огъня!Идва зима и миротворците предчувстваме края на До последният окраинец!Ама глупавият си е глупав,съдба!

    19:34 15.08.2026

  • 45 Хи хи

    5 3 Отговор
    Зеленото жуже отиде при Тръмп, и Тръмп му каза : НЯМАШ КАРТИ ! Но тъй като зеленото жуже е тъпо, то продължи с удари по Русия, и сега ще си плати !! Тръмп го ПРЕДУПРЕДИ !

    19:36 15.08.2026

  • 46 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Украйна гори, Тръмп седи на терасата на Белия дом в бяла роба и сандали и свири на арфа кънтри мелодия от Средния запад. В далечината се виждат Канада и Гренландия, неговите бъдещи завоевания. Славата му се носи над целия свят.

    19:40 15.08.2026

  • 47 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    2 2 Отговор
    От къде намерихте този блог?

    Защо пускате пристрастни анализи?
    Ето какви простотии сте пускали на този олигофрен преди няколко месеца:
    "Какво кара Путин да се събужда облян в студена пот?"

    Вие търсите световните русофобни олигофрени и ги пускате единствено защото са фашизоиди като вас.

    19:43 15.08.2026

  • 48 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "И поради що ще има мобилизация в Русия?":

    Всяка година в Русия има две мобилизации. Пролетна и есенна.
    Едно време когато имахме държава и ние правехме мобилизации.
    Сега правим делви, чалъми и Евровизия.
    Ааа ... И от време на време някой прайд.

    19:43 15.08.2026

  • 49 Непутинофил

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Тръмплин":

    А ти, другарю, подми ли се?!

    19:45 15.08.2026

  • 50 Дзак

    1 0 Отговор
    Влязохме в морето между сщалите. Вълните са преобладаващо като вятъра от Изток. През интервал има по няколко по-силни от Север-Изток.

    19:45 15.08.2026

  • 51 Я пак ?

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Украйна":

    С български имена ? Българските имена са забранени в паспортите т украинския режим . Дали има ли ги в паспортите , тези "български имена" ?

    19:47 15.08.2026