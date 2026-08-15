Украйна гори, а Доналд Тръмп нехае като Нерон по време на пожара в Рим

По всичко личи, че войната в Украйна е навлязла в своя абсолютно критичен етап, в който и двете страни се стремят да си осигурят решаващо предимство преди настъпването на зимата. На първо място, изглежда, че Тръмп отново е изпързалял Украйна.
От една страна, на последната среща на върха на НАТО в Анкара, той обеща на Украйна лиценз за производство на ракети-прехващачи за системите Patriot. Но от друга страна, изглежда, че се е отказал от това свое предложение тази седмица. Това пише британският историк и професор Тимъти Гартън-Аш в профила си в платформата Substack.
Междувременно едва сега започваме да осъзнаваме последствията от катастрофалния провал на Тръмп във войната му с Иран - едно от които е, че запасите от ключови американски боеприпаси, особено ракети Patriot, са изчерпани до критичния минимум.
Това изпраща ясен сигнал към Путин, че:
а) подкрепата на САЩ за Украйна е крайно несигурна
б) Украйна няма да получи нови доставки на ракети-прехващачи за системите Patriot в близко бъдеще.
С други думи, складовете са празни, което оставя Украйна практически беззащитна срещу руските балистични ракетни удари. Всичко това дава зелена светлина на Путин да нанесе адски удар върху Украйна с балистични ракети и да се опита да ускори унищожаването на критичната ѝ инфраструктура преди да настъпи зимата.
Времето е от решаващо значение и за Украйна, тъй като през следващия месец предстоят избори за Държавната дума на Русия. Ако Киев иска да промени политическата и икономическа динамика на тази война, моментът е именно сега - като върне войната у дома, в Русия, и увеличи икономическата цена за Москва. Това обяснява безмилостните украински атаки с дронове по руски рафинерии и дистрибуторски и логистични центрове като Wildberry.
Украйна също се опитва да спре производството на балистични ракети още в зародиш в Русия. Междувременно и двете страни са въвлечени в брутален сблъсък в Черно море, унищожавайки стотици кораби при атаки, които крият риск от глобални последици - обърнете внимание, че се спира товаренето на петрол по тръбопровода CPC в Новоросийск, а под заплаха са 30% от световните доставки на пшеница.
След изборите за Държавната дума Путин ще трябва да вземе критично решение - дали да обяви нова вълна на принудителна мобилизация. Това изглежда твърде вероятно, предвид огромните загуби в месомелачката на фронтовата линия, които вече не могат да бъдат компенсирани чрез набиране на военнослужещи по договор. Подобна мобилизация би била изключително непопулярна и потенциално политически опасна за Путин, макар рискът за него вероятно да остане ограничен, ако успее да убеди обществото, че Русия все още държи инициативата във войната.
Това обяснява и ходът с увеличаване на ударите с балистични ракети срещу Украйна. Като цяло изглежда, че тази война ще стане още по-жестока, преди да започне да се наблюдава някакво подобрение. Иронията във всичко това е, че както в началото на втория си мандат, така и отново по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, Тръмп разполагаше с лостове за влияние върху Путин, които можеха да бъдат използвани за постигане на мир в Украйна от позицията на силата.
Но за пореден път доста хаотичната и непоследователна външна политика на Тръмп предаде този лост на Путин - особено чрез колебанията относно даването на лиценз на Украйна за производство на ракети Patriot.
За съжаление, Украйна гори, докато Тръмп бездейства, сякаш нищо не се случва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Николова , София
19:01 15.08.2026
2 оня с коня
Бай Данчо ТрОмб няма думата
Коментиран от #31
19:03 15.08.2026
3 Украйна
Коментиран от #51
19:03 15.08.2026
4 Из "Дневника на един паветник"
Страхотно, сега ще ходя да ми скубят гърдите
Ооох, забравих, ще тичам и на очна линия
Обяд, гладен съм! Ще хапна мъшшшкомляко
15,15, никой не ми дава мъшшшкомляко
16,10 вече съм във "Факултета", не учебния
16, 30 Грозен е, и няма зъби, но има мляко
16,45 Нищо не става, от този парафин не помръдва
17,00 Лош късмет, пукна се ичленаизтече заедно с парафина
17,10 Отивам при шефката Олеся, може пък да ме накаже с колана
Ех, някога какъв Лама познавах, докарваше ми Нирвана с пожарогасител за Тир!
Ама го гръмнаха...
19:03 15.08.2026
5 7676
19:05 15.08.2026
6 Илф и Петров
19:05 15.08.2026
7 еврейското ръководство на крайна
19:05 15.08.2026
8 На война като на война,
Гейропа да се стяга за война, докато
Двадесет Механизирани Дивизии от Германистан не загинат на Фронта в Донбас, войната няма да спре, до последният Украинец.
19:06 15.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #18
19:07 15.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Историк
Бензин нет, денги нет, ток нет , вода нет, интернет нет, стоки нет, камунисти ест.
Коментиран от #15, #21
19:07 15.08.2026
13 смешенkoч blog
амче къв зор има за урк като им казваше преди да клякат пред Мечока
19:07 15.08.2026
14 Доналд Джей Тръмп
19:10 15.08.2026
15 Малкия Стоянчо
До коментар #12 от "Историк":Дядка ти си Истерик ,а не Историк ,потърси специализирана помощ ,че за човешкото тяло резервни части няма !
19:12 15.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тръмплин
19:13 15.08.2026
18 Атидже
До коментар #10 от "Евгени от Алфапласт":На мен ми е през Нинджата за Украйна !
19:13 15.08.2026
19 Цък
19:13 15.08.2026
20 Айляк
Добра асоциация, харесА ми.
Само дето бай Доньо е малко по-улаФ от Нероня, а и е по-дрът.
Което си е от значение.
Щото бай Дончо е марионетка на богатите мошенца, а Нерончо завалията е слугувал единствено на себе си.
19:14 15.08.2026
21 Тръмплин
До коментар #12 от "Историк":Защо ми се струва, че скоро пак ще месиш пита за посрещачите на Дунава?
Коментиран от #49
19:14 15.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Гост
19:14 15.08.2026
24 Професор
19:15 15.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 КОДИД форте
19:15 15.08.2026
27 кос кос
19:17 15.08.2026
28 дончо следва интереса си
Чичо ви Сам няма интерес една от двете воюващи държави в Европа да има траен превес и да се сключи мир. Колкото по-изтощителна е тази война, толкова по-ярка ще е американската хегемония при последващото продължително въстановяване.
19:17 15.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Жан Бойко
До коментар #2 от "оня с коня":Нека изгори!
19:20 15.08.2026
32 УРКА
19:21 15.08.2026
33 Някакъв та ла кли сайт
Тръмп отдавна заяви тази истина на всички тъпоумни индивиди но....те са по-тапоъгълни и не могат да го осъзнаят от действителността в която живеят. Простото си е просто
19:23 15.08.2026
34 Ами..
19:23 15.08.2026
35 Байрак
19:26 15.08.2026
36 А сега де...
19:27 15.08.2026
37 УКРАЙНА ГОРИ
НАЛИ СИЧКИ РУСКИ РАФИНЕРИИ ИЗГОРЯХА БЕ
А ТОВА ЧЕ УКРАЙНА ГОРИ Е СУПЕР
РАЗВЪДНИКА НА ЗАРАЗА СЕ ИЗГАРЯ
КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ
19:27 15.08.2026
38 Ами
производството не може да запълни липсите, а в складовете няма.
Пука му на Тръмп за окраина.
19:30 15.08.2026
39 И поради що ще има мобилизация в Русия?
Коментиран от #48
19:31 15.08.2026
40 Абе,
Коментиран от #43
19:32 15.08.2026
41 Очевадно е
Никой не се впечатлява вече.
Не може да се прави едно и също и да се очаква пожара да се потуши.
19:32 15.08.2026
42 Хи хи
19:32 15.08.2026
43 доктор
До коментар #40 от "Абе,":Руснаците не са християни.
19:33 15.08.2026
44 Неон
19:34 15.08.2026
45 Хи хи
19:36 15.08.2026
46 Наблюдател
19:40 15.08.2026
47 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Защо пускате пристрастни анализи?
Ето какви простотии сте пускали на този олигофрен преди няколко месеца:
"Какво кара Путин да се събужда облян в студена пот?"
Вие търсите световните русофобни олигофрени и ги пускате единствено защото са фашизоиди като вас.
19:43 15.08.2026
48 Ами
До коментар #39 от "И поради що ще има мобилизация в Русия?":Всяка година в Русия има две мобилизации. Пролетна и есенна.
Едно време когато имахме държава и ние правехме мобилизации.
Сега правим делви, чалъми и Евровизия.
Ааа ... И от време на време някой прайд.
19:43 15.08.2026
49 Непутинофил
До коментар #21 от "Тръмплин":А ти, другарю, подми ли се?!
19:45 15.08.2026
50 Дзак
19:45 15.08.2026
51 Я пак ?
До коментар #3 от "Украйна":С български имена ? Българските имена са забранени в паспортите т украинския режим . Дали има ли ги в паспортите , тези "български имена" ?
19:47 15.08.2026