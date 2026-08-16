Мащабна атака с 600 дрона към Москва, свалени са над 200

В периода от вечерта на 15 август до 06:30 часа сутринта на 16 август към Московския регион са насочени 600 безпилотни летателни апарата, като 201 от тях са унищожени от системите за ПВО, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин.
Спешните служби работят на местата на падналите отломки.
Масиран въздушен удар над Москва и Подмосковието
В рамките на мащабния нощен инцидент руските сили за противовъздушна оборона са прехванали десетки дронове на път към столицата. Според официалната информация, оповестена от московския кмет Сергей Собянин, общият брой на засечените в посока на региона летателни апарати достига 600, като над 200 от тях са успешно обезвредени във въздуха над Московска област.
Мерки за безопасност и щети
- Летищни ограничения: Заради възникналата заплаха през нощта се наложи временно ограничаване на полетите и пренасочване на самолети към резервни летища. Към сутрешните часове ситуацията в транспортните възли започна да се нормализира.
- Работа на екипите: На терен в засечените зони на падане на отломки мобилизирани екипи от спешните и спешни служби оказват съдействие и отстраняват последствията.
- Пострадали: По предварителни данни от местните власти има пострадали граждани в района на околовръстния път (МКАД) и Подмосковието, на които е оказана медицинска помощ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Движухаров
Коментиран от #2, #5, #45, #47, #60
04:56 16.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 До Факти
И тези героични плюсове са от самата редакция.
Какси скъпи.Мими.?
Коментиран от #6
05:10 16.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
05:25 16.08.2026
8 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Коментиран от #9, #14
05:26 16.08.2026
9 Севастомир
До коментар #8 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":Украина победена и превърната в част от РФ. Киевската хунта висяща като Мусолини! Натам се движат нещата.
Коментиран от #83
05:34 16.08.2026
10 Боди
05:35 16.08.2026
11 Украйна в клоаката на историята
Коментиран от #84
05:37 16.08.2026
12 Мусорчик
До коментар #2 от "оня с коня":Запомни си думите за Москва, защото скоро започва изпитанието на украинската балистика.
Коментиран от #15
05:40 16.08.2026
13 Движухаров
05:40 16.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИ
.... УКРАЙНА И ТАЗИ СУТРИН СИ ГОРИ ЯКО :)
06:07 16.08.2026
17 Украински Нацик
Коментиран от #35, #42, #55, #71
06:07 16.08.2026
18 Мусорчик
До коментар #15 от "оня с коня":Ти на планетата Земя ли живееш или на някакво по-специално място? Да ти припомня, че държавите, които подкрепят Украйна, всъщност са тези, които произвеждат чиповете.
Коментиран от #27
06:09 16.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС
....
ОЩЕ 2 МИЛИОНА РУСКИ БРАТЯ ОСАКАТИ И ГИ ВЪРНА У ДОМА КАТО САМОВАРИ
....
Коментиран от #21
06:19 16.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
06:25 16.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Това най много ми харесва
06:30 16.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Китай
До коментар #18 от "Мусорчик":ли имаш предвид? Сега чувам, че са с Украйна 🙄
Коментиран от #33
06:33 16.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
Скоро и украинската балистика влиза в действие.
06:39 16.08.2026
31 свалиха близо 100 дрона
07:03 16.08.2026
32 няма край
07:04 16.08.2026
33 Мусорчик
До коментар #27 от "Китай":Разбирам ехидността ти, но за твое огромно съжаление имам предвид нидерландската фирма ASML, която е единствен в света производител на системи за екстремна ултравиолетова (EUV) литография. Китайците също ползва техни машини, но от по-старо поколение, съответно все още не могат да достигнат тайванските (американските) чипове.
Между другото китайските чипове са с ARM архитектура, чийто лиценз е собственост на британската компания Arm Holdings, която е собственост на японския конгломерат SoftBank Group.
Коментиран от #40
07:12 16.08.2026
34 Хайо
07:14 16.08.2026
35 Извинете, може ли брои, дата и
До коментар #17 от "Украински Нацик":източник на фейка Ви?
07:16 16.08.2026
36 гост
07:16 16.08.2026
37 Кайо
Гори, гори, моя Москва!
07:16 16.08.2026
38 Гликерия Копейдовна
07:18 16.08.2026
39 Механик
Коментиран от #53
07:20 16.08.2026
40 Хаха
До коментар #33 от "Мусорчик":Нидерландците.....
Я ни припомни кои бяха тези лауреати от фрона, които капитулираха за 24 часа пред Хитлер....
В момента нацията им се облагородява от разни многоцветни от цялото земно кълбо!
07:21 16.08.2026
41 Техник
Коментиран от #46, #59
07:21 16.08.2026
42 гост
До коментар #17 от "Украински Нацик":Икарус....чети... българският език не е забранен в Украйна. Свободното му използване, както и изучаването му от българското малцинство, са напълно законни и гарантирани от държавата, въпреки че през годините са правени промени в образователната система за укрепване на официалния украински език.
07:22 16.08.2026
43 Сатана Z
07:23 16.08.2026
44 Урко фашистите скоро ще видят белите нощ
07:23 16.08.2026
45 Много са подли
До коментар #1 от "Движухаров":Укрите ще ударят по електростанциите, когато в Москва стане -30, за да могат да убият от студ много братушки.
07:23 16.08.2026
46 Руски клошар
До коментар #41 от "Техник":Предадохме ги за метал. Трябва да се яде все пак.
07:24 16.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Удари русораста с лопатеЕто!
07:25 16.08.2026
49 Русофил
07:25 16.08.2026
50 НА ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО
МАЦКВА НЕКА ДА ГОРИ .
ПУТИН ПАК ЩЕ ИЗБЯГА КЪМ САХАЛИН
ДА СЕ ПРАВИ
ОТ ПЛЪХ
НА
МОРСКИ ВЪЛК.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
07:26 16.08.2026
51 няма край
07:26 16.08.2026
52 ГОЛЕМ Е ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #56
07:26 16.08.2026
53 ВАЙЛДБЕРИС
До коментар #39 от "Механик":Знаят къде са Дроновете .
07:27 16.08.2026
54 свалени 200 от 600
07:27 16.08.2026
55 Герги
До коментар #17 от "Украински Нацик":За теб надежда нема..
07:27 16.08.2026
56 Да Москва
До коментар #52 от "ГОЛЕМ Е ЗЕЛЕНСКИ":ПРЕЗ ВСВ
не е ГОРЯЛА
Както сега.
07:28 16.08.2026
57 Такова изобилие от русофили
07:28 16.08.2026
58 САЩисан русофил
07:29 16.08.2026
59 ама
До коментар #41 от "Техник":много питаш ти
07:29 16.08.2026
60 ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ
До коментар #1 от "Движухаров":ЩЕ ЩЕ ЩЕ....а междувременно в 404 няма пристанища, жп траспорт, ток, вода, парно, радио, интернет, телевизия, бензиностанциите са на изчезване, рафтовете са празни, щото складовете на всички занимаващи се с търговия, са изгорени, и идва първо дъждове и кал, а след това и студ.
07:30 16.08.2026
61 няма край
07:30 16.08.2026
62 Ко речи
07:31 16.08.2026
63 ДЕ БИЛ ХРИСТОВ
07:35 16.08.2026
64 Ревизия
на четирите китайски квартала в Москва под риск от падащи дронове. При акцията бяха иззети незаконно притежаваните от недобросъвестни китайски граждани по няколко тона рула тоалетна хартия, шампоани, дребни предмети за бита и чиповете на всички детски роботизирани играчки. Ревизираният товар беше спешно прибран в името на на народа по подземните складове на московската върхушка. По-нататъшната му съдба е военна тайна.
Коментиран от #65
07:37 16.08.2026
65 Инна
До коментар #64 от "Ревизия":А кой е този дипломат, че им бъркам имената?
Коментиран от #66, #72
07:39 16.08.2026
66 Луганск
До коментар #65 от "Инна":Я па тая! Кой освен Сергей Лавров и Маша на Медведя знаят китайски перфектно? Никто.
Маша не е била в състояние да присъства на отговорното събитие поради пребиваването си в известна московска клиника, където лекуват всичко: от алкохолизъм до пришки и циреи. Предполага се, че пиар дамата е била там за рутинна обработка на пришка.
Коментиран от #67
07:44 16.08.2026
67 Пич
До коментар #66 от "Луганск":Извинете, може ли ценоразписа? Имам нужда от обработка на цирей.
07:46 16.08.2026
68 А ИСТИНАТА Е
Коментиран от #69
07:48 16.08.2026
69 ИСТИНАТА Е
До коментар #68 от "А ИСТИНАТА Е":че украинците ОТГОВАРЯТ на 5 годишния руски въздушен терор. Сега започват планираното за 100 години напред.
07:51 16.08.2026
70 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
07:56 16.08.2026
71 Има 70 български училища в Украйна
До коментар #17 от "Украински Нацик":В Русия има само едно - в посолството ни. Схващаш ли разликата?
07:58 16.08.2026
72 Минувач
До коментар #65 от "Инна":Как кой , кончо
08:01 16.08.2026
73 Губят ми се 400 дрона
08:02 16.08.2026
74 Громико
08:12 16.08.2026
75 русия
08:22 16.08.2026
76 скажи-ка вова
08:24 16.08.2026
77 няма край
08:35 16.08.2026
78 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
Зеленски поправи грешката му.
Коментиран от #80
08:36 16.08.2026
79 Маринов
Коментиран от #81
08:39 16.08.2026
80 така е
До коментар #78 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ":А Ядрен СССР дори и не го рабомбиха преди да даде фира. Хляба е по-голям от атома.
08:39 16.08.2026
81 Да бе
До коментар #79 от "Маринов":И ТАСС казаха, че жертви и разрушения няма.
08:40 16.08.2026
82 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
08:41 16.08.2026
83 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #9 от "Севастомир":НАТАМ, НАТМ..ВЕЧЕ ПЕТА ГОДИНА НАТАМ СЕ ДВИЖАТ НЕЩАТА
08:42 16.08.2026
84 Маринов
До коментар #11 от "Украйна в клоаката на историята":Да, замълча се за варианта разпадане на Окраина, с именно: парчета за Полша, Чехия, Унгария и, разбира се - Малорусия към Русия. Да я разделят и да се свършва.
08:44 16.08.2026
85 4567
08:45 16.08.2026