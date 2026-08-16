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Мащабна атака с 600 дрона към Москва, свалени са над 200
  Тема: Украйна

Мащабна атака с 600 дрона към Москва, свалени са над 200

16 Август, 2026 04:48, обновена 16 Август, 2026 07:12 2 976 85

  • русия-
  • украйна-
  • москва-
  • атака-
  • дронове

Въздушният трафик над руската столица е блокиран, ПВО е под тревога

Мащабна атака с 600 дрона към Москва, свалени са над 200 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В периода от вечерта на 15 август до 06:30 часа сутринта на 16 август към Московския регион са насочени 600 безпилотни летателни апарата, като 201 от тях са унищожени от системите за ПВО, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин.

Спешните служби работят на местата на падналите отломки.

Още новини от Украйна

Масиран въздушен удар над Москва и Подмосковието

В рамките на мащабния нощен инцидент руските сили за противовъздушна оборона са прехванали десетки дронове на път към столицата. Според официалната информация, оповестена от московския кмет Сергей Собянин, общият брой на засечените в посока на региона летателни апарати достига 600, като над 200 от тях са успешно обезвредени във въздуха над Московска област.

Мерки за безопасност и щети

  • Летищни ограничения: Заради възникналата заплаха през нощта се наложи временно ограничаване на полетите и пренасочване на самолети към резервни летища. Към сутрешните часове ситуацията в транспортните възли започна да се нормализира.
  • Работа на екипите: На терен в засечените зони на падане на отломки мобилизирани екипи от спешните и спешни служби оказват съдействие и отстраняват последствията.
  • Пострадали: По предварителни данни от местните власти има пострадали граждани в района на околовръстния път (МКАД) и Подмосковието, на които е оказана медицинска помощ.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Движухаров

    42 32 Отговор
    Както сега горят складовете на Wildberries и рафинериите...така ще горят и електрическите подстанции около Москва и Санкт Петербург през зимата. Хунтата в Кремъл и бункерния фюрер да си правят сметката как руснаците ще преживеят студовете без ток и бензин !

    Коментиран от #2, #5, #45, #47, #60

    04:56 16.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 До Факти

    24 31 Отговор
    Абсолютно надраскана статийка с цел пропаганда и дуене на мускали на укрофашизма.
    И тези героични плюсове са от самата редакция.
    Какси скъпи.Мими.?

    Коментиран от #6

    05:10 16.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    10 15 Отговор
    Джо паацула

    05:25 16.08.2026

  • 8 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    9 14 Отговор
    Украине победа

    Коментиран от #9, #14

    05:26 16.08.2026

  • 9 Севастомир

    16 16 Отговор

    До коментар #8 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    Украина победена и превърната в част от РФ. Киевската хунта висяща като Мусолини! Натам се движат нещата.

    Коментиран от #83

    05:34 16.08.2026

  • 10 Боди

    12 13 Отговор
    Като видя синьо жълтия парцал се сещам за мусор

    05:35 16.08.2026

  • 11 Украйна в клоаката на историята

    15 14 Отговор
    Украйна премахната от картата след капитулация и разпад

    Коментиран от #84

    05:37 16.08.2026

  • 12 Мусорчик

    18 12 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Запомни си думите за Москва, защото скоро започва изпитанието на украинската балистика.

    Коментиран от #15

    05:40 16.08.2026

  • 13 Движухаров

    19 15 Отговор
    Как цял живот не срещнах един свестен украинец или украинка, винаги са надменни, високомерни, алчни, груби, крадливи и некадърни. Най-противното население на Европа. Имам в предвид оригиналните украинци от Галиция и около Лвов. Дано няма държава Украйна на картата през 2027! Стига с това уродливо бандеро-фашизирано творение на терористи!

    05:40 16.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИ

    11 12 Отговор
    ТЪКМО ПРОВЕРИХ ....
    .... УКРАЙНА И ТАЗИ СУТРИН СИ ГОРИ ЯКО :)

    06:07 16.08.2026

  • 17 Украински Нацик

    17 13 Отговор
    Българските език, литература и училища са забранени със закон в Украйна. За нарушителите има дълго лишаване от свобода. Българското население в Украйна е целенасочено разделено в две области. Предателите на България са с Украйна, а народа на България масово е с братска Русия!

    Коментиран от #35, #42, #55, #71

    06:07 16.08.2026

  • 18 Мусорчик

    11 9 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Ти на планетата Земя ли живееш или на някакво по-специално място? Да ти припомня, че държавите, които подкрепят Украйна, всъщност са тези, които произвеждат чиповете.

    Коментиран от #27

    06:09 16.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    7 13 Отговор
    НАРКОМАНА ХЛАДНОКРЪВНО ИЗБИ 2 МИЛИОНА БРАТУШКИ
    ....
    ОЩЕ 2 МИЛИОНА РУСКИ БРАТЯ ОСАКАТИ И ГИ ВЪРНА У ДОМА КАТО САМОВАРИ
    ....

    Коментиран от #21

    06:19 16.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    12 7 Отговор
    Путин в тих ужас

    06:25 16.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Това най много ми харесва

    12 4 Отговор
    Въздушният трафик над руската столица е блокиран, ПВО е под тревога

    06:30 16.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Китай

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Мусорчик":

    ли имаш предвид? Сега чувам, че са с Украйна 🙄

    Коментиран от #33

    06:33 16.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    10 6 Отговор
    Никъде не пише колко дрона НЕ са свалили путинистите.
    Скоро и украинската балистика влиза в действие.

    06:39 16.08.2026

  • 31 свалиха близо 100 дрона

    8 3 Отговор
    а колко не свалиха?

    07:03 16.08.2026

  • 32 няма край

    9 3 Отговор
    Няма край руския резил. Няма край.

    07:04 16.08.2026

  • 33 Мусорчик

    5 4 Отговор

    До коментар #27 от "Китай":

    Разбирам ехидността ти, но за твое огромно съжаление имам предвид нидерландската фирма ASML, която е единствен в света производител на системи за екстремна ултравиолетова (EUV) литография. Китайците също ползва техни машини, но от по-старо поколение, съответно все още не могат да достигнат тайванските (американските) чипове.
    Между другото китайските чипове са с ARM архитектура, чийто лиценз е собственост на британската компания Arm Holdings, която е собственост на японския конгломерат SoftBank Group.

    Коментиран от #40

    07:12 16.08.2026

  • 34 Хайо

    6 3 Отговор
    Няма връщане. Путин ще умре през септември.

    07:14 16.08.2026

  • 35 Извинете, може ли брои, дата и

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Украински Нацик":

    източник на фейка Ви?

    07:16 16.08.2026

  • 36 гост

    5 1 Отговор
    къде са другите 400...

    07:16 16.08.2026

  • 37 Кайо

    7 3 Отговор
    Гори, гори, моя звезда!
    Гори, гори, моя Москва!

    07:16 16.08.2026

  • 38 Гликерия Копейдовна

    6 2 Отговор
    400 дрона московските клошари са предали за метал.

    07:18 16.08.2026

  • 39 Механик

    6 1 Отговор
    От 600 дрона са свалени 200?Останалите къде отидоха?М?

    Коментиран от #53

    07:20 16.08.2026

  • 40 Хаха

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "Мусорчик":

    Нидерландците.....
    Я ни припомни кои бяха тези лауреати от фрона, които капитулираха за 24 часа пред Хитлер....
    В момента нацията им се облагородява от разни многоцветни от цялото земно кълбо!

    07:21 16.08.2026

  • 41 Техник

    5 1 Отговор
    Кажете къде са останалите 400 дрона?

    Коментиран от #46, #59

    07:21 16.08.2026

  • 42 гост

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "Украински Нацик":

    Икарус....чети... българският език не е забранен в Украйна. Свободното му използване, както и изучаването му от българското малцинство, са напълно законни и гарантирани от държавата, въпреки че през годините са правени промени в образователната система за укрепване на официалния украински език.

    07:22 16.08.2026

  • 43 Сатана Z

    9 4 Отговор
    Широколистните дървесни видове в московските паркове се обезлистиха. Причината е, внезапно от магазините изчезна тоалетната хартия. Московчани започнаха да се бършат с листа, тъй като по вестниците почти на всяка страница е ликът на Путин, а патриотите смятат за светотатство да се бършат с портрета на Вожда.

    07:23 16.08.2026

  • 44 Урко фашистите скоро ще видят белите нощ

    5 4 Отговор
    Нощи! Ненормалния наркоман и фашист пак ще реве

    07:23 16.08.2026

  • 45 Много са подли

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Движухаров":

    Укрите ще ударят по електростанциите, когато в Москва стане -30, за да могат да убият от студ много братушки.

    07:23 16.08.2026

  • 46 Руски клошар

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Техник":

    Предадохме ги за метал. Трябва да се яде все пак.

    07:24 16.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Удари русораста с лопатеЕто!

    5 1 Отговор
    Дорде мърда!Удряш резко!

    07:25 16.08.2026

  • 49 Русофил

    6 3 Отговор
    Русия ще страда, а над Москва ще се сипе огън и жупел, докато руснаците търпят Педофилската хунта, окупирала Кремъл.

    07:25 16.08.2026

  • 50 НА ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО

    7 1 Отговор
    ПВО ИМА .

    МАЦКВА НЕКА ДА ГОРИ .

    ПУТИН ПАК ЩЕ ИЗБЯГА КЪМ САХАЛИН

    ДА СЕ ПРАВИ

    ОТ ПЛЪХ

    НА

    МОРСКИ ВЪЛК.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    07:26 16.08.2026

  • 51 няма край

    8 0 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    07:26 16.08.2026

  • 52 ГОЛЕМ Е ЗЕЛЕНСКИ

    5 6 Отговор
    Това, което не успя да направи Хитлер, Зеленски всеки ден го постига У НЕТА.

    Коментиран от #56

    07:26 16.08.2026

  • 53 ВАЙЛДБЕРИС

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Механик":

    Знаят къде са Дроновете .

    07:27 16.08.2026

  • 54 свалени 200 от 600

    5 2 Отговор
    А останалите паднали. Отломките им запалило това онова.

    07:27 16.08.2026

  • 55 Герги

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Украински Нацик":

    За теб надежда нема..

    07:27 16.08.2026

  • 56 Да Москва

    9 1 Отговор

    До коментар #52 от "ГОЛЕМ Е ЗЕЛЕНСКИ":

    ПРЕЗ ВСВ
    не е ГОРЯЛА
    Както сега.

    07:28 16.08.2026

  • 57 Такова изобилие от русофили

    2 2 Отговор
    е нещо неестествено. Дали пък някой оттам не ползва AI? Да му пише разни работи на какъвто език си избере? За по-лесно написаното няма нищо общо със статията. Като този “НАЦИК” (руски жаргон). Или “МУСОРЧИК”. Къде са дроновете по Москва, къде страданията на българите под украински ботуш.

    07:28 16.08.2026

  • 58 САЩисан русофил

    7 1 Отговор
    Такива смотана Раша не бях виждал.

    07:29 16.08.2026

  • 59 ама

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Техник":

    много питаш ти

    07:29 16.08.2026

  • 60 ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Движухаров":

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ....а междувременно в 404 няма пристанища, жп траспорт, ток, вода, парно, радио, интернет, телевизия, бензиностанциите са на изчезване, рафтовете са празни, щото складовете на всички занимаващи се с търговия, са изгорени, и идва първо дъждове и кал, а след това и студ.

    07:30 16.08.2026

  • 61 няма край

    6 2 Отговор
    Няма край руския резил. Няма край.

    07:30 16.08.2026

  • 62 Ко речи

    8 2 Отговор
    Абе откъде се взеха тия 600 дрона бе? Нали Украйна падна още 2022 година?

    07:31 16.08.2026

  • 63 ДЕ БИЛ ХРИСТОВ

    7 1 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    07:35 16.08.2026

  • 64 Ревизия

    4 3 Отговор
    В малките часове на 11 срещу 12 август първият дипломат на Русия направи внезапно посещение
    на четирите китайски квартала в Москва под риск от падащи дронове. При акцията бяха иззети незаконно притежаваните от недобросъвестни китайски граждани по няколко тона рула тоалетна хартия, шампоани, дребни предмети за бита и чиповете на всички детски роботизирани играчки. Ревизираният товар беше спешно прибран в името на на народа по подземните складове на московската върхушка. По-нататъшната му съдба е военна тайна.

    Коментиран от #65

    07:37 16.08.2026

  • 65 Инна

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Ревизия":

    А кой е този дипломат, че им бъркам имената?

    Коментиран от #66, #72

    07:39 16.08.2026

  • 66 Луганск

    8 2 Отговор

    До коментар #65 от "Инна":

    Я па тая! Кой освен Сергей Лавров и Маша на Медведя знаят китайски перфектно? Никто.
    Маша не е била в състояние да присъства на отговорното събитие поради пребиваването си в известна московска клиника, където лекуват всичко: от алкохолизъм до пришки и циреи. Предполага се, че пиар дамата е била там за рутинна обработка на пришка.

    Коментиран от #67

    07:44 16.08.2026

  • 67 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Луганск":

    Извинете, може ли ценоразписа? Имам нужда от обработка на цирей.

    07:46 16.08.2026

  • 68 А ИСТИНАТА Е

    4 8 Отговор
    Отговара на подобни атаки обикновенно е десетократно по-силен. Бандерите ще страдат.

    Коментиран от #69

    07:48 16.08.2026

  • 69 ИСТИНАТА Е

    4 1 Отговор

    До коментар #68 от "А ИСТИНАТА Е":

    че украинците ОТГОВАРЯТ на 5 годишния руски въздушен терор. Сега започват планираното за 100 години напред.

    07:51 16.08.2026

  • 70 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    7 1 Отговор
    Путин избяга в Курило!

    07:56 16.08.2026

  • 71 Има 70 български училища в Украйна

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Украински Нацик":

    В Русия има само едно - в посолството ни. Схващаш ли разликата?

    07:58 16.08.2026

  • 72 Минувач

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Инна":

    Как кой , кончо

    08:01 16.08.2026

  • 73 Губят ми се 400 дрона

    5 0 Отговор
    Какво ли са натворили в Московската област?

    08:02 16.08.2026

  • 74 Громико

    7 0 Отговор
    Избиването на комунисти върви с ускорени темпове,дълбок поклон пред нашите украински освободители.

    08:12 16.08.2026

  • 75 русия

    0 3 Отговор
    ако по някаква си случайност срещна наркозеле първото дърво тръба на земята която докопам ще му забия в главата и спръст ще му сложа мутрата на старобългарска история староруск дето нема такова нещо окрина това е пос Таро български край на нещо си у края от там и рая идва а те пудели ЕС му пляскат по сценарий а норм бг граждани гледат бТВ новини исе чудят кво доживях Биг Брадър некъвси

    08:22 16.08.2026

  • 76 скажи-ка вова

    1 0 Отговор
    мацква не зря сожëнная Мадьяром

    08:24 16.08.2026

  • 77 няма край

    1 0 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    08:35 16.08.2026

  • 78 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    2 0 Отговор
    Хитлер не подпали Москва
    Зеленски поправи грешката му.

    Коментиран от #80

    08:36 16.08.2026

  • 79 Маринов

    0 1 Отговор
    И Милен започна да дава фира. Летели 600 дрона към Москва, свалили 200. А къде са останалите 400? А няма поражения, жертви, ранени...Това не е игра с телефоните. Нещо лъготи някой.

    Коментиран от #81

    08:39 16.08.2026

  • 80 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ":

    А Ядрен СССР дори и не го рабомбиха преди да даде фира. Хляба е по-голям от атома.

    08:39 16.08.2026

  • 81 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Маринов":

    И ТАСС казаха, че жертви и разрушения няма.

    08:40 16.08.2026

  • 82 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор
    ЗНАЧИ 400 СА ПРЕМИНАЛИ.. 👍🤣..БРАВО ВСУ...

    08:41 16.08.2026

  • 83 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Севастомир":

    НАТАМ, НАТМ..ВЕЧЕ ПЕТА ГОДИНА НАТАМ СЕ ДВИЖАТ НЕЩАТА

    08:42 16.08.2026

  • 84 Маринов

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Украйна в клоаката на историята":

    Да, замълча се за варианта разпадане на Окраина, с именно: парчета за Полша, Чехия, Унгария и, разбира се - Малорусия към Русия. Да я разделят и да се свършва.

    08:44 16.08.2026

  • 85 4567

    1 0 Отговор
    Подготвя се пътя на Фламинго-то.

    08:45 16.08.2026

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