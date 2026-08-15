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Захарова: Искаме разяснения от САЩ и Турция относно доставките на оръжие за Киев
  Тема: Украйна

Захарова: Искаме разяснения от САЩ и Турция относно доставките на оръжие за Киев

15 Август, 2026 18:11 1 901 150

  • украйна-
  • русия-
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  • доставки-
  • оръжие-
  • мария захарова

Обстоятелствата и условията на мащабната доставка на американско оръжие през Турция за Украйна остават изключително спорни

Захарова: Искаме разяснения от САЩ и Турция относно доставките на оръжие за Киев - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руското външно министерство поиска разяснения от САЩ и Турция относно информацията, касаеща плановете за доставка на оръжие за Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

„Руското външно министерство поиска разяснения от Вашингтон и Анкара относно информацията, публикувана от Конгреса на САЩ“, се казва в изявление на Захарова.

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„Съдейки по документи, публикувани наскоро от Конгреса на САЩ, говорим за значителен арсенал, включително нападателни оръжия. По-конкретно, споменават се 12 реактивни системи за залпов огън и над 2500 неуправляеми касетъчни боеприпаси за тях, 47 000 203-милиметрови касетъчни артилерийски снаряда и 70 тактически ракети ATACMS. Прави впечатление, че обстоятелствата и условията на такъв мащабен трансфер на смъртоносни оръжия остават изключително спорни“, каза Захарова.

„Напомпването на хунтата на Зеленски с все по-големи оръжия не е в състояние да окаже съществено влияние върху развитието на специална военна операция по справедливия руски сценарий“, заяви дипломатът.

Дипломатът отбеляза, че новите доставки на оръжие за Киев неизбежно биха навредили на отношенията на Москва с Вашингтон и Анкара. Според нея опитите за използване на мироопазваща реторика, докато едновременно с това се доставят оръжия на украинските нацисти, неизбежно подкопават взаимното доверие, особено като се имат предвид многократните уверения от турски представители, че Турция избягва доставките на смъртоносни оръжия за Украйна.

Захарова подчерта, че САЩ и Турция все още могат рационално да оценят плановете си за осъществяване на мащабни доставки на оръжие.

„Не е ясно кой е инициирал реекспорта, как и кога е планът да се прехвърли този мащабен смъртоносен товар на получателите в Киев. И накрая, какво точно е мотивирало страните по сделката, американските и турските власти, да отворят поредната кутия на Пандора, удължавайки агонията на режима на Бандера, отнемайки още повече животи“, каза тя.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Из "Дневника на един паветник"

    10 22 Отговор
    Сутрин е, отивам на педикюр
    Страхотно, сега ще ходя да ми скубят гърдите
    Ооох, забравих, ще тичам и на очна линия
    Обяд, гладен съм! Ще хапна мъшшшкомляко
    15,15, никой не ми дава мъшшшкомляко
    16,10 вече съм във "Факултета", не учебния
    16, 30 Грозен е, и няма зъби, но има мляко
    16,45 Нищо не става, от този парафин не помръдва
    17,00 Лош късмет, пукна се ичленаизтече заедно с парафина
    17,10 Отивам при шефката Олеся, може пък да ме накаже с колана
    Ех, някога какъв Лама познавах, докарваше ми Нирвана с пожарогасител за Тир!
    Ама го гръмнаха...

    Коментиран от #4, #47

    18:12 15.08.2026

  • 2 КИБОРГ

    34 6 Отговор
    Въпросът не е дали ще има война, а кога. За последните 3400 години човечеството е имало едва 268 години без война. След края на голяма война – мирът издържа средно между 20 и 30 години. После идва ново поколение, което не помни кръвта. И старите игри започват отново – за територии, ресурси, гордост, страх. И винаги същият сценарий: младите отиват да умират за каузи, които старите са измислили. И когато приключи – строим паметници, плачем, обещаваме "никога повече". А след 25 години – пак. Защото историята не се повтаря, брат – хората са просто тъпи и с къса памет.

    🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА

    Коментиран от #54, #114

    18:13 15.08.2026

  • 3 кви разаснения ?

    16 17 Отговор
    те изтрезняват само от шамари и ритници и то временно

    Коментиран от #21, #51

    18:13 15.08.2026

  • 4 Карлуково/Старшата сестра

    21 6 Отговор

    До коментар #1 от "Из "Дневника на един паветник"":

    Пак си прескочил дувара.

    Коментиран от #7

    18:14 15.08.2026

  • 5 Хахаха

    24 30 Отговор
    Кои сте вие плужеци накива че да искате обясневие.
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Че кой вече ви бръсне за слива.
    Хахаха

    Коментиран от #35

    18:14 15.08.2026

  • 6 Аа майкуууу 🤣🤣😂😂😂

    24 27 Отговор
    Разяснения искала нашата.Бият ви и ще ви бият до като ви дойде акъла.

    18:16 15.08.2026

  • 7 Скъпа

    4 13 Отговор

    До коментар #4 от "Карлуково/Старшата сестра":

    Цяла длан ми е над пъпа...

    Коментиран от #16, #19

    18:17 15.08.2026

  • 8 А от

    15 9 Отговор
    България ще искате ли? О пардон, тя е неприятелска.

    18:17 15.08.2026

  • 9 Да де

    21 20 Отговор
    През втората световна като даваха на вас не искате обяснения,но сега сте агресори

    18:19 15.08.2026

  • 10 Ксаниба

    24 20 Отговор
    Нека първо Маша да разясни колко оръжие внасят от сев.Корея и Иран и след това да задава въпроси.

    Коментиран от #30, #50

    18:19 15.08.2026

  • 11 Смех с ватенки

    11 16 Отговор
    Кремълският запартък обеща😂за четвърти път !!🤣🤣,че има план за постъпване на метрото в Красноярск.
    Първият план за построяването на метрото е с постановление на ЦК на КПСС от 1983 година.😂😅🤣

    Коментиран от #26, #28

    18:20 15.08.2026

  • 12 Ха-ха

    13 18 Отговор
    Русийката пак се обажда без да я питат. Така имитира, че нейното мнение уж има някакво значение.!

    18:20 15.08.2026

  • 13 Редно

    14 5 Отговор
    е, щом оръжието е за постигане на мир, да бъде доставено и на другата страна. Като са еднакво въоръжени ще си мирясват заедно!

    18:20 15.08.2026

  • 14 Движухаров

    13 10 Отговор
    😂 Как ли ,пък ще ви кажат какви и колко оръжия се дават на Украйна ? 😂

    Коментиран от #117

    18:21 15.08.2026

  • 15 Путин илюзиониста

    12 17 Отговор
    До 2030 г Русия ще стане първата икономика в света, като ще изпреваря 30 държави, вкл Америка и Китай! Ще произвеждам руски масквичи, кампютари, па дори и талавизии, всички коли ще бачкат на руски суров петрол, потому что електричките все повече излизат от употреба, ще има леп, яйца и салам для народа! CВO ще будет към кoнчината си! Слава Украине!

    18:21 15.08.2026

  • 16 Карлуково /Старшата сестра

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Скъпа":

    Значи ако се наведе можеш сам да си духаш.

    Коментиран от #60

    18:21 15.08.2026

  • 17 диф дядо

    9 6 Отговор
    Кво е туй Миг 31! Значи у магучата един ден се равнява на година и половина, а един миг е 31 секунди.

    18:22 15.08.2026

  • 18 Пресаташето

    7 9 Отговор
    ставаш за смех да искаш митническа декларация. По добре карай мужиците да вършат работа.

    18:23 15.08.2026

  • 19 Карлуковски

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Скъпа":

    Над пъпа ли ти стана задната цепка? Връщай се да ти даде докторката успокоително!

    Коментиран от #69

    18:24 15.08.2026

  • 20 Машка,

    9 10 Отговор
    Хванахте ли Фламингото в Самара?

    18:24 15.08.2026

  • 21 Сретен!

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "кви разаснения ?":

    Сретен!

    18:24 15.08.2026

  • 22 Ха-Ха

    11 11 Отговор
    Руската имитация на Starlink днес претърпяла фатален удар от Фламинго.!

    Коментиран от #24

    18:24 15.08.2026

  • 23 Горски

    15 8 Отговор
    Това беше очаквано, провала на НАТО е сензация само за паветниците. Те са толкова наивни, та още си мислят, че САЩ побеждава в Афганистан. Русия ще ги смачка,натю и укробандерия, бавно, но постоянно ги праща, при бандера и хитлер. НАТО е агресивен блок сеещ войни и смърт! Русия ни освободи от турско иго ще ни освободи и от фашисткото нато. Краварите не могат да издържат повече от 5 седмици срещу Иран щото свършват или ПВОто или атакуващите ракети или и двете, какво остава срещу Русия, да не говорим че Китай и Северна Корея са им съюзници. Руснаците правят по 19000 снаряда на ден и изтрелват 15000. Северна Сорея прави на дин повече снаряди от колкото цялото нато. Бандерите получават макс 5000 на ден и изтрелват всичко. Обикновенно около 4000. Къде са ПВО системите европейско производство?

    18:25 15.08.2026

  • 24 Ха ха ха

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "Ха-Ха":

    Острова потънал

    18:25 15.08.2026

  • 25 Аеееее

    7 11 Отговор
    Дъртите русорасти марш на фронта!И без това мунчо ви замрази пенсиите.

    18:25 15.08.2026

  • 26 Бумтрас

    6 7 Отговор

    До коментар #11 от "Смех с ватенки":

    Красноярското метро е като нашето Белене. Строят го от кога? 1979та?

    Изхарчиха милиарди, а насреща дупка с кална вода.

    Руският колонизатор потрива доволно ръчички - колонизираните идиоти редовно им превеждат милиони.

    18:26 15.08.2026

  • 27 Внедряване на въпрос

    12 4 Отговор
    Значи, Западът може да доставя оръжие на Укр и да дава спътнкова инфо за насочване на използването му. но Русия няма прави аналогично на Иран?

    Ме пуркуа?

    18:26 15.08.2026

  • 28 Смешен си

    7 4 Отговор

    До коментар #11 от "Смех с ватенки":

    Как е у метрото имали място

    18:27 15.08.2026

  • 29 Смях в залата

    9 11 Отговор
    Ходете пеш: Съвет на властите в Сочи заради липсата на бензин. В руския град Сочи се проведе оперативно съвещание относно ситуацията с горивото в областта. В нея взеха участие и операторите на бензиностанции. Населението беше призовано да не използва автомобили, а да се придвижва пеша или с велосипед.

    😆

    Коментиран от #48

    18:27 15.08.2026

  • 30 За разлика

    14 6 Отговор

    До коментар #10 от "Ксаниба":

    от Украйна и САЩ, които нито са в общи съюзи нито имат договори за взаимопомощ, Русия има такива и с двете посочени от теб държави! Да напомням ли, че официално САЩ твърдят, че са неутрални в конфликта? Или промитият ти мозък не осмисля значението на думата неутрален?

    Коментиран от #44, #88

    18:27 15.08.2026

  • 31 Според мен

    9 6 Отговор
    един и същ сретен пише просто т иите срещу руската позиция!Много долнопробно,но...от такъв човек толкова!

    18:27 15.08.2026

  • 32 стоян

    10 13 Отговор
    Тая рузка кифла какъв държавен пост в рузия заема освен пиар на путин че задава въпрос на който никой не е длъжен да и отговаря - важното е въпроса да го чуят крепостните и нашите путинофили да чуят колко са смели чикистите в кремъл

    Коментиран от #38, #40

    18:28 15.08.2026

  • 33 име

    12 5 Отговор
    Руснаците лекичко са почнали да свалят ръкавичката от едната ръка. Миналата седмица, буквално часове след като медиите гръмнаха за касетъчните боеприпаси от Турция за бандерите, пуснаха кадри от руска доставка на касетъчни боеприпаси на фронта около Харков! Помагат хората, няма само западняците да им доставят, я! А на бандерите им пожелавам приятни спомени когато руснаците махнат и двете ръкавици.

    Коментиран от #41

    18:28 15.08.2026

  • 34 диф дядо

    11 9 Отговор
    Маро ма, ти кат немаш ентелект, питай изкуствения ентелект, па макар и руски! Отговорът е идентичен с този за корейските влакови композиции, пълни с ракети и мoнголяци! Всичко е наред, Маро!. Слава Украине!

    18:28 15.08.2026

  • 35 Усмивчицс

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха":

    Ей, радиоактивна сажда, я не пиши глупости по теми дето не ги разбираш и върви в детските педофилски сайтове.

    18:29 15.08.2026

  • 36 Я па тая!

    9 8 Отговор
    На пияна глава се помислила за шеф.

    18:29 15.08.2026

  • 37 Иван

    10 9 Отговор
    Първо дайте разяснения за оръжията от Северна Корея

    18:29 15.08.2026

  • 38 десислава димитрова

    4 6 Отговор

    До коментар #32 от "стоян":

    стояне, ти просна ли пералнята, че легна пак на дивана с телефона в ръка?!

    18:29 15.08.2026

  • 39 някой

    8 9 Отговор
    русия не е в състояние да воюва без доставките от Северна Корея

    18:30 15.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Кривоверен алкаш

    10 6 Отговор
    Тьотя,САЩ и Турция поискаха ли обяснения защо Кимчо Ви изпрати редовна войска ,муниции и ракетни установки...тогава дадохте ли обяснения..

    18:31 15.08.2026

  • 43 ха, ха, ха...

    5 5 Отговор
    Те били искали?!? А каквото други са поискали от Русия някога с нещо да са се съобразили?

    18:32 15.08.2026

  • 44 стоян

    7 6 Отговор

    До коментар #30 от "За разлика":

    До 30 ком - другар САЩ не са неутрални защото са подписали договора за гарантиране на Украинските граници в Будапеща 1994 гд - също и Великобритания и Франция и рузия - будапещенския договор

    Коментиран от #56, #61

    18:32 15.08.2026

  • 45 раша на колене

    8 8 Отговор
    Никога не забравяйте, че „украинците“, по-голямата част от които пребивават в България, са ЕТНИЧЕСКИ РУСНАЦИ с украински паспорти, за да могат да се придвижват спокойно из цивилизованите държави.
    Хората с нагло и просташко поведение, които нарушават правилата и парадират с богатството си по нашето Черноморие, всъщност са ЕТНИЧЕСКИ РУСНАЦИ.
    В Украйна, в напълно унищожените градове, които Путин разруши (като Мариупол, Бахмут, Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Маринка и Попасна...), живееха 8 милиона ЕТНИЧЕСКИ РУСНАЦИ!
    Това са същите тези хора, заради които Путин започна войната, уж за да ги спаси, но така ги „спаси“, че ги превърна в бежанци. Колите им също са с украински номера, защото те са от окупираните територии. Когато видите „украински номер“ по морето, просто го проверете в Гугъл, за да се убедите сами точно откъде идва тази кола. Първите две букви на табелата издават целия им произход.
    След анексирането на Крим и особено след пълномащабната руска инвазия се наблюдава процес, при който милиони ЕТНИЧЕСКИ РУСНАЦИ и хора със смесен произход съзнателно се отказват от руската идентичност и руския език.
    Но не от изведнъж пламнал патриотизъм, а защото бързо осъзнаха, че украинският паспорт в момента е много по-изгоден от руския и отваря широко вратите към свободния свят. И точно затова те не са на фронта – защото за тях този документ е просто средство за спасение и лична изгода, а не символ на родина, за която си струва да се борят.
    Онези, кои

    18:32 15.08.2026

  • 46 оня с коня

    10 8 Отговор
    Безспорно са водени сериозни разговори по дипломатическите Канали между Русия,Америка и Турция,но на Руснаците е било културно обяснено да си гледат работата относно доставките на Оръжия за Украйна.Затова и Захарова изразява Безсилната Ярост на Руския режим ,който в Отчаянието си решава да зададе Въпросите си пред СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ,което е същото като "Порицание в местния ОФ-клуб" при Соца.И логичният въпрос в случая не закъснява:ЗАЩО Захарова заявява убедено че Доставките на по-квалитетно зап. Оръжие НЯМА да ппроменят изхода на руската "Спец. Операция",а същевременно негодува че "Хунтата на Зеленски" получава Оръжейни подаръци "от сърце"?А пита ли Западът Руснаците Колко войски езпрати Кадиров в Украйна,Колко Ещалона с Оръжие присигнаха в Русия от С.корея и колко Войници с дръпнати очи,колко Дрона от Иран избиват Укр мирно население и т.н.?Нагла Захарова...!

    Коментиран от #71

    18:32 15.08.2026

  • 47 Гликерия Копейдовна

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Из "Дневника на един паветник"":

    Муцко, с теб двамата го попълвахме, докато пазехме Мочата, ееех, спомени! Ще ти купя гингко билоба, любима! ♥️ Цунь!
    Жду ответа как соловей лета!

    Коментиран от #53, #96

    18:33 15.08.2026

  • 48 Киевското метро

    7 9 Отговор

    До коментар #29 от "Смях в залата":

    Мирише на парясани порове.
    В Кийиф няма вода, ток. Бензин, нафта и много видове храни които са на огромни цени.
    Укра е пълен капут.

    Коментиран от #90, #123

    18:33 15.08.2026

  • 49 раша на колене

    6 9 Отговор
    Онези, които наистина милеят за Украйна, преместиха семействата си на сигурно място и масово отидоха да се бият в окопите.
    Само незначителна част от тези „спасени“ руснаци избягаха в Русия, тъй като там никой не им предлагаше хотели или европейски социални програми. Вместо това огромното мнозинство потърси убежище в свободната част на Украйна и в европейските държави.
    ЕТНИЧЕСКИТЕ РУСНАЦИ предпочетоха да избягат с украинските си паспорти в цивилизовани европейски държави, вместо да се завърнат в путинската корумпирана държава.
    В България първоначално се регистрираха 225 000 души, но голяма част от украинците напуснаха страната ни и затова сега преобладават руснаците с украински паспорти.
    Това са същите руски простаци, които вилнееха из Черноморието и преди войната.
    Този феномен вече е ясен и в Западна Европа – затова при всеки инцидент или конфликт там властите изрично правят разграничението, че извършителят е руснак с украински паспорт. И точно затова, когато Западът заговори за експулсиране и затягане на условията за бежанците, това се дължи именно на наглото и просташко поведение на тези ЕТНИЧЕСКИ РУСНАЦИ по света, които компрометират истинските потърпевши от войната.
    И преди да започнете да спорите, защото истината не ви изнася – просто проверете фактите и си отговорете на един елементарен въпрос. Ако тези нагли парадници по курортите бяха истинските украинци, кой тогава и в момента – вече пета поредна година – прави за смях „втората арми

    18:33 15.08.2026

  • 50 Руснаков

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ксаниба":

    Браво,усети се вятъра на промяната ..

    18:33 15.08.2026

  • 51 Соломон

    7 10 Отговор

    До коментар #3 от "кви разаснения ?":

    За руснаците ли говориш. Русия допусна две големи грешки. Първата голяма грешка бе че нападнаха Украйна защото си мислеха че тя ще се предаде. Втората още по-голяма грешка е че продължават да вярват в това вече пета година. А сега държат сметка на на онези които помагат на нападнатата страна. И искат това да спре за да могат да победят

    18:34 15.08.2026

  • 52 Българин

    7 9 Отговор
    Украйна е суверенна държава, която се бори с нацистки агресор. Получила е подкрепа за териториалната си цялост от всички държави в Съвета за сигурност на ООН, включително Китай, Индия, САЩ, Обединеното Кралство и Франция. Според международното право трябва да и се оказва помощ за справяне с кремълските реваншисти, които запонаха престъпна авантюра, за да се задържат на власт.

    Коментиран от #57, #78

    18:34 15.08.2026

  • 53 Ха ХаХа

    6 4 Отговор

    До коментар #47 от "Гликерия Копейдовна":

    Жив ще те заровим под Мочата.
    Тъпото,Кокора и Праха за пране ще платят новият паметник.

    18:34 15.08.2026

  • 54 Кога ви пуснаха нета в Карлуково?

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "КИБОРГ":

    Влошаваш се. Вече не знаеш на кой свят си.
    Пусти въртолети, дето те чипираха! Тюх!

    18:34 15.08.2026

  • 55 Пиянко захарова

    4 4 Отговор
    И цивилизованият свят иска обяснение за северно корейците пушечно месо в курск и новите сега? Вие искате обяснение за военната помощ за Украйна а света иска за помощта от Иран хиляди дронове и милионите артилерийски снаряди от плондера ким?!

    18:35 15.08.2026

  • 56 Така казваш

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "стоян":

    ти. Но официално САЩ казват друго.

    18:36 15.08.2026

  • 57 Ха ХаХа

    4 3 Отговор

    До коментар #52 от "Българин":

    Получила е от Китай и Индия дръжки.
    Суверенна държава няма с незаконен въоръжен преврат.
    Няма и законен президент.
    Гръмни се

    Коментиран от #62, #79

    18:36 15.08.2026

  • 58 Ами сега?

    3 1 Отговор
    Украинската армия разби американската с дронове.Тотален провал за американската армия срещу украински оператори на военни дронове – това е резултатът от учение на полигона на Съвместния многонационален център за бойна подготовка в Бавария.

    Коментиран от #63

    18:36 15.08.2026

  • 59 Гресирана ватенка

    4 2 Отговор
    Ама това не е като нова😁

    Коментиран от #65

    18:37 15.08.2026

  • 60 Може

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Карлуково /Старшата сестра":

    Но защо да ти хабим таланта?

    18:37 15.08.2026

  • 61 Не е договор а Меморандум

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "стоян":

    Прочети каква е разликата и не пиши простотии

    18:38 15.08.2026

  • 62 Тихо пико4!

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Ха ХаХа":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #82

    18:38 15.08.2026

  • 63 ха, ха, ха...

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ами сега?":

    Ами нямат карти, също като руснаци!

    Коментиран от #68

    18:38 15.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Нов ти е

    0 4 Отговор

    До коментар #59 от "Гресирана ватенка":

    Руският струмент отзад

    18:38 15.08.2026

  • 66 диф дядо

    0 2 Отговор
    Аз бих попитал, защо не се дава на укрите колкото и на окрите! Какъв е тоя чадър и привилегии!

    18:38 15.08.2026

  • 67 Миризлив руски палячо-крепостен

    5 2 Отговор
    Аз съм спокоен, защото на нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати!

    Коментиран от #74

    18:39 15.08.2026

  • 68 Също ама

    1 4 Отговор

    До коментар #63 от "ха, ха, ха...":

    Наркоизродът плаче като вдовица за....

    Коментиран от #92

    18:39 15.08.2026

  • 69 Ами да!

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Карлуковски":

    Виждам го как ти мърда вътре под пъпа!

    18:39 15.08.2026

  • 70 Българският народ е на страната на Русия

    5 6 Отговор
    Русия трябва да предупреди Турция, че доставките на оръжие за укронацистите ще бъдат ударени още с приходом на турска територия! А България не трябва да допуска преминаване през нейна територия каквито и да са оръжия за фашистка Украйна!

    Коментиран от #77, #84, #143

    18:39 15.08.2026

  • 71 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 3 Отговор

    До коментар #46 от "оня с коня":

    Точен сте господине.От руснак войник не става.Там е проблема.

    Коментиран от #81

    18:40 15.08.2026

  • 72 Нямат край

    5 5 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    18:40 15.08.2026

  • 73 Кирил

    5 4 Отговор
    Русия не е в положение да иска каквото и да било.
    Може само да се моли на северния кореец и на китаеца

    Коментиран от #76

    18:41 15.08.2026

  • 74 Кирлиф паметен олигофрен

    0 4 Отговор

    До коментар #67 от "Миризлив руски палячо-крепостен":

    Зеленски може да е еврей ,но обича българите

    18:41 15.08.2026

  • 75 диф дядо

    2 3 Отговор
    Маро, що не протестираш когато бармана ти налее 80 наместо 100, а се бъркаш във чуждата работа!

    18:41 15.08.2026

  • 76 Русия

    0 4 Отговор

    До коментар #73 от "Кирил":

    Не иска бе драндук смотан.
    Тя си взима

    Коментиран от #83, #120

    18:42 15.08.2026

  • 77 Българин

    8 4 Отговор

    До коментар #70 от "Българският народ е на страната на Русия":

    Ние българите смятаме руснаците за добитък!

    Коментиран от #89, #91, #98

    18:42 15.08.2026

  • 78 Според

    3 5 Отговор

    До коментар #52 от "Българин":

    международното право, което цитираш, ударите по цивилни кораби започнато от Украйна в Средиземно и Черно море са тероризъм, санкциите на ЕС спрямо т.н. "сенчест" флот в международни води, неподкрепени от ООН - пиратство!

    Коментиран от #85

    18:42 15.08.2026

  • 79 Герги

    4 3 Отговор

    До коментар #57 от "Ха ХаХа":

    Ти,ще допуснеш ли някой да дойде в твоята къща и да ти дава акъл как да живееш или да ти държи сметка за това или онова...едва ли...по добре ти се гръмни...украинците ще правят това което искат,те са си в собствената държава.

    18:42 15.08.2026

  • 80 Механик

    5 2 Отговор
    Не се ли намери някой да обясни на другарката Захарова,че Украйна НЕ е Грузия или Чечня?

    Коментиран от #87

    18:43 15.08.2026

  • 81 Ако не ставаше

    1 2 Отговор

    До коментар #71 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Сега влашки влахо щещефза сервираш на анадолците докато разчепатят скапаната ти жена

    18:43 15.08.2026

  • 82 тявака е

    1 4 Отговор

    До коментар #62 от "Тихо пико4!":

    Тролея е жалко нищожество и за жалост показва дъното на запада отчаян от Русия и опрял до нищожество да троли. Жалко за родители създали такава смет.

    18:43 15.08.2026

  • 83 Бай Ганьо

    6 2 Отговор

    До коментар #76 от "Русия":

    Русия ще вземе некому у..я!

    Коментиран от #99, #102

    18:44 15.08.2026

  • 84 Соломон

    6 1 Отговор

    До коментар #70 от "Българският народ е на страната на Русия":

    Нито някой ще те пита точно пък теб. Всички копейки много обичате да говорите от името на народа

    Коментиран от #95

    18:44 15.08.2026

  • 85 Няма такива работи.

    5 1 Отговор

    До коментар #78 от "Според":

    Украинците се защитават.

    Коментиран от #100

    18:44 15.08.2026

  • 86 Маша

    1 5 Отговор
    Е Велика !!!

    Коментиран от #93

    18:44 15.08.2026

  • 87 Да правилно

    3 7 Отговор

    До коментар #80 от "Механик":

    Укра е най пропадналата псевдодържава с незаконни президенти от 2014 г.

    Коментиран от #97, #137

    18:44 15.08.2026

  • 88 Охобохо

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "За разлика":

    А защо във войната участват корейски войници?

    Коментиран от #104, #113

    18:44 15.08.2026

  • 89 Пиночет

    6 1 Отговор

    До коментар #77 от "Българин":

    Кога товарим копейките?

    Коментиран от #101

    18:45 15.08.2026

  • 90 Кога пък се изнесе в Украйна?

    6 2 Отговор

    До коментар #48 от "Киевското метро":

    Ако е репортаж от мястото на събитието, значи си вмирисана фейкава партенка. Метрото е идеално чисто и баните му работят. Къпи се бре! Какво е туй чудо сам човек да умиришеш цяло метро, пфу!
    Кво стана с репортажа на живо о КНДР. Нали миналата година редовно им гостуваше, Сценаристе. И чакаме да ни преврждаш иранските вестници. Отдавна не си го правил.

    18:45 15.08.2026

  • 91 Безродника тролещ

    0 8 Отговор

    До коментар #77 от "Българин":

    не е българин. Не срами гнус продадена и марш от България. Тук не е сметище за измет.

    Коментиран от #94

    18:45 15.08.2026

  • 92 Е и кво?

    3 2 Отговор

    До коментар #68 от "Също ама":

    И едно бебе докато не заплаче даже майка му не се сеща да го накърми.

    18:46 15.08.2026

  • 93 Гресирана ватенка

    6 1 Отговор

    До коментар #86 от "Маша":

    И дядо ми я харесва.Вика,че би ѝ го отпрал😁

    18:46 15.08.2026

  • 94 Така е

    6 1 Отговор

    До коментар #91 от "Безродника тролещ":

    Копейдаците не сте българи. Поне си призна.

    Коментиран от #109

    18:46 15.08.2026

  • 95 Сюлеймане

    1 6 Отговор

    До коментар #84 от "Соломон":

    Ходи ли в джамията.
    И Соломон и Сюлейман са сюнетисани

    Коментиран от #103

    18:46 15.08.2026

  • 96 Паветник и любител рендерфрас

    1 6 Отговор

    До коментар #47 от "Гликерия Копейдовна":

    Чакай, че сега съм платил на Рамо да ме жаса, после ще ти пиша!

    18:46 15.08.2026

  • 97 Соломон

    8 2 Отговор

    До коментар #87 от "Да правилно":

    Единствения незаконен президент е този на фашистка Русия

    18:47 15.08.2026

  • 98 Путин

    8 2 Отговор

    До коментар #77 от "Българин":

    Аз също смятам руснаците за добитък.

    18:47 15.08.2026

  • 99 Бай Ганьо

    2 3 Отговор

    До коментар #83 от "Бай Ганьо":

    Хубавото е че нашите усръински " братя " от двата стола седнаха отново на средния...........
    На Руския !!!

    Коментиран от #132

    18:47 15.08.2026

  • 100 да с дронове

    0 4 Отговор

    До коментар #85 от "Няма такива работи.":

    в Румъния и България🤣 И морски дронове в Гърция

    18:48 15.08.2026

  • 101 Бай Ганьо

    4 1 Отговор

    До коментар #89 от "Пиночет":

    От нашите копейки и чеп за зеле не става, толкова са безполезни!

    Коментиран от #106

    18:48 15.08.2026

  • 102 Само че

    0 4 Отговор

    До коментар #83 от "Бай Ганьо":

    Взима жените на паветните розовяци и ги успокоява

    Коментиран от #107, #116

    18:48 15.08.2026

  • 103 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Сюлеймане":

    Али Реза. Свободно ,можеш да почешеш коня

    Коментиран от #108

    18:48 15.08.2026

  • 104 Защото Русия

    2 4 Отговор

    До коментар #88 от "Охобохо":

    има договор със С. Корея за взаимопомощ при нападение на някоя от страните. Ако не те ползват да показваш трагедията си, няма да показваш колко е пропаднал запада да опре до глупаци за лъжи срещу Русия. После глупака се ядосва, че Русия е велика. Ами велика е, с тролещи глупаци срещу нея и по велика ще е.

    Коментиран от #135

    18:48 15.08.2026

  • 105 Не може

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Тръгвай":

    Радев забрани.
    Не си ни шеф.
    Путин има по-остра нужда, предвид петгодишната си тропаница на едно място.
    Иди в Раша, дай героичен пример. Приятелски съвет.

    Коментиран от #118

    18:49 15.08.2026

  • 106 Ха ХаХа

    0 2 Отговор

    До коментар #101 от "Бай Ганьо":

    Който не те хвана ,той не те разчекна....

    Коментиран от #110, #115

    18:49 15.08.2026

  • 107 Извинете, може ли дата, източник и брой

    1 2 Отговор

    До коментар #102 от "Само че":

    на фейка Ви?

    Коментиран от #111

    18:50 15.08.2026

  • 108 Отпердаши ли те

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "Соломон":

    Ходжата ,или само Равина Резнякоф

    18:50 15.08.2026

  • 109 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "Така е":

    Тролещият глупак е безродник и не е българин. Затова показва дъното на запада опрял с глупаци и лъжи да бори Русия! Свиквай и кажи благодаря Русия, че и мен глупака освобождаваш от фашизма.

    18:51 15.08.2026

  • 110 Горски

    1 2 Отговор

    До коментар #106 от "Ха ХаХа":

    Ела ме разчекни. Искам те, стискам те. Ах, палавник, 🌈🌈🌈🌈

    Коментиран от #121

    18:51 15.08.2026

  • 111 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #107 от "Извинете, може ли дата, източник и брой":

    Питай жена си....

    18:51 15.08.2026

  • 112 Из "Дневника на един паветник"

    0 3 Отговор
    Колеги паветници, не се разстройвайте, имам един преател с четири магарета! Ще идем да им направим караминьол!

    18:51 15.08.2026

  • 113 Не можеш

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Охобохо":

    да четеш? Или да осъзнаеш написаното? Договор за взимопомощ! А и никой не е показал още трупове на корейски войници. Като те гледам Дойче Веле си е свършила работата..

    18:51 15.08.2026

  • 114 Град Козлодуй..

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "КИБОРГ":

    Нееее.Не са прости и тъпи за да воюват! Завист политика пари земя ресурси идеи и вярвания комунисти капиталисти! Източен блок Западен блок. Мюсюлмани Евреи католици християни. Винаги има за какво да се воюва!

    18:52 15.08.2026

  • 115 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "Ха ХаХа":

    Хайде, с теб и Горския ще си направим руска тройка. Не знаех, че си мъжки мераклия.

    Коментиран от #134

    18:52 15.08.2026

  • 116 хихи

    5 0 Отговор

    До коментар #102 от "Само че":

    а путинофилите розовяци какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅😅😅

    18:53 15.08.2026

  • 117 УБЕДИХ СЕ

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Движухаров":

    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    18:53 15.08.2026

  • 118 Радов е българин

    1 2 Отговор

    До коментар #105 от "Не може":

    А тролещият глупак е безродна измет и няма място в България, Така че наркомана има нужда глупаци за пушечно месо, а ние нямаме нужда от измет. Не е сметище тук я.

    18:53 15.08.2026

  • 119 Соломон

    2 2 Отговор
    Хи хи хи
    волoдiмiр
    влизат ли корабчета Ф порт Одеса. ???!
    а излизат ли корабчета от порт Одеса. ???!

    Коментиран от #122

    18:53 15.08.2026

  • 120 Русия

    5 1 Отговор

    До коментар #76 от "Русия":

    е деветата дупка на кавала.

    Коментиран от #128

    18:53 15.08.2026

  • 121 Ха ХаХа

    0 2 Отговор

    До коментар #110 от "Горски":

    Не оригай на полюции, удави се...

    18:54 15.08.2026

  • 122 А от Николаев,

    0 1 Отговор

    До коментар #119 от "Соломон":

    Измаил и Рени ?

    18:55 15.08.2026

  • 123 уффф😂

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "Киевското метро":

    то пък в бункера на Пусин щото не мирише на 80 годишни порове с памперси😂

    Коментиран от #126, #130

    18:55 15.08.2026

  • 124 А от Николаев,

    0 0 Отговор
    Измаил и Рени ?

    18:57 15.08.2026

  • 125 И аз искам

    2 0 Отговор
    разяснение от комшийката защо не ми дава

    18:57 15.08.2026

  • 126 ЮПредполагам гтртолещият

    1 2 Отговор

    До коментар #123 от "уффф😂":

    глупак от там идва. Направихте запада да е подметка пред Русия с циганията и простотията си..

    18:57 15.08.2026

  • 127 Ердоган

    3 0 Отговор
    Пий си водката и не се бутай там, където не ти е работа

    18:57 15.08.2026

  • 128 Каналът до 9 дупка

    0 4 Отговор

    До коментар #120 от "Русия":

    Е на наркоуродът отдад

    18:58 15.08.2026

  • 129 Права е Захарова

    1 5 Отговор
    Злината САЩ няма да мирне до последният украинец и до разпада на ЕС.

    18:59 15.08.2026

  • 130 Мирише

    1 4 Отговор

    До коментар #123 от "уффф😂":

    На майка ти на онази работа

    Коментиран от #133

    18:59 15.08.2026

  • 131 Наглост кремълска

    7 2 Отговор
    Ама, Маро! Аме, слугиньо долна на кремълския злодей! Пък много си нагла аам, Маро! Много нагла и много нахална! Целият демократтичен и цивилизован свят иска да знае какво правят в Украйна десетки хиляди севернокорейски войници, изпратеин за пушечно месо от лудия Ким Чен Ун? А ккаво търсят в Русия севернокорейсик ракети? Че обясин ма, Маро?! Понеже на теб никой няма намериние да ти дава обяснеине!

    19:01 15.08.2026

  • 132 Виж ти!

    5 0 Отговор

    До коментар #99 от "Бай Ганьо":

    Ти седя и на руския, и на севернокорейския, и на БРИКСовия, и на Тръмповия на Орбановия, и на Коцевия, пък не се оплакваш. Гледам, преобладават резаните. Наслука!

    19:04 15.08.2026

  • 133 Продължавай да я миришеш

    4 0 Отговор

    До коментар #130 от "Мирише":

    Путиновите кълки на виолетки ли ти нюхат?

    19:05 15.08.2026

  • 134 Паветник и любител рендерфрас

    0 6 Отговор

    До коментар #115 от "Пич":

    Елате при мен, и тримата ще ви оправя! То цугтромбони ще въртя, то ще давам кАнално...

    19:06 15.08.2026

  • 135 е, кой е

    5 0 Отговор

    До коментар #104 от "Защото Русия":

    нападнал Русия и тя толкова ли е немощна, че да търси помощ от лудия Кимчо?

    Коментиран от #139

    19:06 15.08.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Най-пропадналата държава в

    5 1 Отговор

    До коментар #87 от "Да правилно":

    света е Северна Корея, най-строгата диктатура. Там е най-голямото робство. След нея се нареждат някои африкански диктатури и Русия, която се превръща в близнак на Северна Корея:))

    Коментиран от #141

    19:18 15.08.2026

  • 138 Без атом по европа и саш няма да мине

    1 5 Отговор
    Въпрос на време е това да стане и богаташите явно го знаят и затова си имат бункери по защитените места на планетата

    19:18 15.08.2026

  • 139 Ами корейски войници

    0 4 Отговор

    До коментар #135 от "е, кой е":

    бяха ползвани, когато навлязоха в курска област. С тролене глупаво изглеждате.

    19:20 15.08.2026

  • 140 С НЕТЪРПЕНИЕ

    2 2 Отговор
    Нека първо оръжието бъде доставено и употребено , а след това питай и ще ти се даде достойно обяснение . За сега чакай отговор .

    19:21 15.08.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 4 Отговор

    До коментар #70 от "Българският народ е на страната на Русия":

    На грамадната необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
    Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    Коментиран от #144, #147

    19:25 15.08.2026

  • 144 По лесно бе

    0 4 Отговор

    До коментар #143 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    преди да надраскаш толкова боза, да си зададеш въпроса Русия ли е до САЩ или САЩ до Русия! После може и да се сетиш колко години Русия предупреждаваше. Мисленето не е трудно, но трябва човек да се уповава на случващото се, а не на написаното в пропагандата!

    19:28 15.08.2026

  • 145 Изтървал съм

    1 1 Отговор
    Я, Мара ли е новият шеф на САЩ? Тогава на Ердо каква се пада? Харемна кючекчийка? Хептен се омотах.

    19:33 15.08.2026

  • 146 Ами като

    0 1 Отговор
    Е тъп Путин да спаси ердо от преврата та му построи и газопровод, ядрена централа....а бе глупав кгб-ец си е

    19:39 15.08.2026

  • 147 Коя е тая

    2 2 Отговор

    До коментар #143 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Героична Украйна....която бе осъдена миналата година от съда на ЕС че отказва да разследва изгарянето живо на 10 българина в Одеса ли??! Млъквай бе тагаренко

    19:41 15.08.2026

  • 148 Ти ежедневно наричаш

    1 0 Отговор

    До коментар #142 от "Е няма бе":

    потребителите глупаци, цигани, тронове. И непрекъснато пишеш едно и също след всеки коментар. Така се натрупват огромно количество тролски коментари. Излиза че трона на сайта не сме ние нормалните потребители, а ти :)))

    Коментиран от #149, #150

    19:42 15.08.2026

  • 149 Не трона

    1 0 Отговор

    До коментар #148 от "Ти ежедневно наричаш":

    Да се чете не трон, а трол.

    19:44 15.08.2026

  • 150 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #148 от "Ти ежедневно наричаш":

    Троелея е глупак. Факт. 😄Друг не би станал циганин да лъже и да троли. Спори, че глупака го боли, но избора е негов. 😄

    19:47 15.08.2026

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