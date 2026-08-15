Руското външно министерство поиска разяснения от САЩ и Турция относно информацията, касаеща плановете за доставка на оръжие за Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

„Руското външно министерство поиска разяснения от Вашингтон и Анкара относно информацията, публикувана от Конгреса на САЩ“, се казва в изявление на Захарова.

Още новини от Украйна

„Съдейки по документи, публикувани наскоро от Конгреса на САЩ, говорим за значителен арсенал, включително нападателни оръжия. По-конкретно, споменават се 12 реактивни системи за залпов огън и над 2500 неуправляеми касетъчни боеприпаси за тях, 47 000 203-милиметрови касетъчни артилерийски снаряда и 70 тактически ракети ATACMS. Прави впечатление, че обстоятелствата и условията на такъв мащабен трансфер на смъртоносни оръжия остават изключително спорни“, каза Захарова.

„Напомпването на хунтата на Зеленски с все по-големи оръжия не е в състояние да окаже съществено влияние върху развитието на специална военна операция по справедливия руски сценарий“, заяви дипломатът.

Дипломатът отбеляза, че новите доставки на оръжие за Киев неизбежно биха навредили на отношенията на Москва с Вашингтон и Анкара. Според нея опитите за използване на мироопазваща реторика, докато едновременно с това се доставят оръжия на украинските нацисти, неизбежно подкопават взаимното доверие, особено като се имат предвид многократните уверения от турски представители, че Турция избягва доставките на смъртоносни оръжия за Украйна.

Захарова подчерта, че САЩ и Турция все още могат рационално да оценят плановете си за осъществяване на мащабни доставки на оръжие.

„Не е ясно кой е инициирал реекспорта, как и кога е планът да се прехвърли този мащабен смъртоносен товар на получателите в Киев. И накрая, какво точно е мотивирало страните по сделката, американските и турските власти, да отворят поредната кутия на Пандора, удължавайки агонията на режима на Бандера, отнемайки още повече животи“, каза тя.