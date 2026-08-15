Захарова: Искаме разяснения от САЩ и Турция относно доставките на оръжие за Киев

Руското външно министерство поиска разяснения от САЩ и Турция относно информацията, касаеща плановете за доставка на оръжие за Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.
„Руското външно министерство поиска разяснения от Вашингтон и Анкара относно информацията, публикувана от Конгреса на САЩ“, се казва в изявление на Захарова.
„Съдейки по документи, публикувани наскоро от Конгреса на САЩ, говорим за значителен арсенал, включително нападателни оръжия. По-конкретно, споменават се 12 реактивни системи за залпов огън и над 2500 неуправляеми касетъчни боеприпаси за тях, 47 000 203-милиметрови касетъчни артилерийски снаряда и 70 тактически ракети ATACMS. Прави впечатление, че обстоятелствата и условията на такъв мащабен трансфер на смъртоносни оръжия остават изключително спорни“, каза Захарова.
„Напомпването на хунтата на Зеленски с все по-големи оръжия не е в състояние да окаже съществено влияние върху развитието на специална военна операция по справедливия руски сценарий“, заяви дипломатът.
Дипломатът отбеляза, че новите доставки на оръжие за Киев неизбежно биха навредили на отношенията на Москва с Вашингтон и Анкара. Според нея опитите за използване на мироопазваща реторика, докато едновременно с това се доставят оръжия на украинските нацисти, неизбежно подкопават взаимното доверие, особено като се имат предвид многократните уверения от турски представители, че Турция избягва доставките на смъртоносни оръжия за Украйна.
Захарова подчерта, че САЩ и Турция все още могат рационално да оценят плановете си за осъществяване на мащабни доставки на оръжие.
„Не е ясно кой е инициирал реекспорта, как и кога е планът да се прехвърли този мащабен смъртоносен товар на получателите в Киев. И накрая, какво точно е мотивирало страните по сделката, американските и турските власти, да отворят поредната кутия на Пандора, удължавайки агонията на режима на Бандера, отнемайки още повече животи“, каза тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Из "Дневника на един паветник"
Страхотно, сега ще ходя да ми скубят гърдите
Ооох, забравих, ще тичам и на очна линия
Обяд, гладен съм! Ще хапна мъшшшкомляко
15,15, никой не ми дава мъшшшкомляко
16,10 вече съм във "Факултета", не учебния
16, 30 Грозен е, и няма зъби, но има мляко
16,45 Нищо не става, от този парафин не помръдва
17,00 Лош късмет, пукна се ичленаизтече заедно с парафина
17,10 Отивам при шефката Олеся, може пък да ме накаже с колана
Ех, някога какъв Лама познавах, докарваше ми Нирвана с пожарогасител за Тир!
Ама го гръмнаха...
Коментиран от #4, #47
18:12 15.08.2026
2 КИБОРГ
🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА
Коментиран от #54, #114
18:13 15.08.2026
3 кви разаснения ?
Коментиран от #21, #51
18:13 15.08.2026
4 Карлуково/Старшата сестра
До коментар #1 от "Из "Дневника на един паветник"":Пак си прескочил дувара.
Коментиран от #7
18:14 15.08.2026
5 Хахаха
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Че кой вече ви бръсне за слива.
Хахаха
Коментиран от #35
18:14 15.08.2026
6 Аа майкуууу 🤣🤣😂😂😂
18:16 15.08.2026
7 Скъпа
До коментар #4 от "Карлуково/Старшата сестра":Цяла длан ми е над пъпа...
Коментиран от #16, #19
18:17 15.08.2026
8 А от
18:17 15.08.2026
9 Да де
18:19 15.08.2026
10 Ксаниба
Коментиран от #30, #50
18:19 15.08.2026
11 Смех с ватенки
Първият план за построяването на метрото е с постановление на ЦК на КПСС от 1983 година.😂😅🤣
Коментиран от #26, #28
18:20 15.08.2026
12 Ха-ха
18:20 15.08.2026
13 Редно
18:20 15.08.2026
14 Движухаров
Коментиран от #117
18:21 15.08.2026
15 Путин илюзиониста
18:21 15.08.2026
16 Карлуково /Старшата сестра
До коментар #7 от "Скъпа":Значи ако се наведе можеш сам да си духаш.
Коментиран от #60
18:21 15.08.2026
17 диф дядо
18:22 15.08.2026
18 Пресаташето
18:23 15.08.2026
19 Карлуковски
До коментар #7 от "Скъпа":Над пъпа ли ти стана задната цепка? Връщай се да ти даде докторката успокоително!
Коментиран от #69
18:24 15.08.2026
20 Машка,
18:24 15.08.2026
21 Сретен!
До коментар #3 от "кви разаснения ?":Сретен!
18:24 15.08.2026
22 Ха-Ха
Коментиран от #24
18:24 15.08.2026
23 Горски
18:25 15.08.2026
24 Ха ха ха
До коментар #22 от "Ха-Ха":Острова потънал
18:25 15.08.2026
25 Аеееее
18:25 15.08.2026
26 Бумтрас
До коментар #11 от "Смех с ватенки":Красноярското метро е като нашето Белене. Строят го от кога? 1979та?
Изхарчиха милиарди, а насреща дупка с кална вода.
Руският колонизатор потрива доволно ръчички - колонизираните идиоти редовно им превеждат милиони.
18:26 15.08.2026
27 Внедряване на въпрос
Ме пуркуа?
18:26 15.08.2026
28 Смешен си
До коментар #11 от "Смех с ватенки":Как е у метрото имали място
18:27 15.08.2026
29 Смях в залата
😆
Коментиран от #48
18:27 15.08.2026
30 За разлика
До коментар #10 от "Ксаниба":от Украйна и САЩ, които нито са в общи съюзи нито имат договори за взаимопомощ, Русия има такива и с двете посочени от теб държави! Да напомням ли, че официално САЩ твърдят, че са неутрални в конфликта? Или промитият ти мозък не осмисля значението на думата неутрален?
Коментиран от #44, #88
18:27 15.08.2026
31 Според мен
18:27 15.08.2026
32 стоян
Коментиран от #38, #40
18:28 15.08.2026
33 име
Коментиран от #41
18:28 15.08.2026
34 диф дядо
18:28 15.08.2026
35 Усмивчицс
До коментар #5 от "Хахаха":Ей, радиоактивна сажда, я не пиши глупости по теми дето не ги разбираш и върви в детските педофилски сайтове.
18:29 15.08.2026
36 Я па тая!
18:29 15.08.2026
37 Иван
18:29 15.08.2026
38 десислава димитрова
До коментар #32 от "стоян":стояне, ти просна ли пералнята, че легна пак на дивана с телефона в ръка?!
18:29 15.08.2026
39 някой
18:30 15.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Кривоверен алкаш
18:31 15.08.2026
43 ха, ха, ха...
18:32 15.08.2026
44 стоян
До коментар #30 от "За разлика":До 30 ком - другар САЩ не са неутрални защото са подписали договора за гарантиране на Украинските граници в Будапеща 1994 гд - също и Великобритания и Франция и рузия - будапещенския договор
Коментиран от #56, #61
18:32 15.08.2026
45 раша на колене
Хората с нагло и просташко поведение, които нарушават правилата и парадират с богатството си по нашето Черноморие, всъщност са ЕТНИЧЕСКИ РУСНАЦИ.
В Украйна, в напълно унищожените градове, които Путин разруши (като Мариупол, Бахмут, Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Маринка и Попасна...), живееха 8 милиона ЕТНИЧЕСКИ РУСНАЦИ!
Това са същите тези хора, заради които Путин започна войната, уж за да ги спаси, но така ги „спаси“, че ги превърна в бежанци. Колите им също са с украински номера, защото те са от окупираните територии. Когато видите „украински номер“ по морето, просто го проверете в Гугъл, за да се убедите сами точно откъде идва тази кола. Първите две букви на табелата издават целия им произход.
След анексирането на Крим и особено след пълномащабната руска инвазия се наблюдава процес, при който милиони ЕТНИЧЕСКИ РУСНАЦИ и хора със смесен произход съзнателно се отказват от руската идентичност и руския език.
Но не от изведнъж пламнал патриотизъм, а защото бързо осъзнаха, че украинският паспорт в момента е много по-изгоден от руския и отваря широко вратите към свободния свят. И точно затова те не са на фронта – защото за тях този документ е просто средство за спасение и лична изгода, а не символ на родина, за която си струва да се борят.
Онези, кои
18:32 15.08.2026
46 оня с коня
Коментиран от #71
18:32 15.08.2026
47 Гликерия Копейдовна
До коментар #1 от "Из "Дневника на един паветник"":Муцко, с теб двамата го попълвахме, докато пазехме Мочата, ееех, спомени! Ще ти купя гингко билоба, любима! ♥️ Цунь!
Жду ответа как соловей лета!
Коментиран от #53, #96
18:33 15.08.2026
48 Киевското метро
До коментар #29 от "Смях в залата":Мирише на парясани порове.
В Кийиф няма вода, ток. Бензин, нафта и много видове храни които са на огромни цени.
Укра е пълен капут.
Коментиран от #90, #123
18:33 15.08.2026
49 раша на колене
Само незначителна част от тези „спасени“ руснаци избягаха в Русия, тъй като там никой не им предлагаше хотели или европейски социални програми. Вместо това огромното мнозинство потърси убежище в свободната част на Украйна и в европейските държави.
ЕТНИЧЕСКИТЕ РУСНАЦИ предпочетоха да избягат с украинските си паспорти в цивилизовани европейски държави, вместо да се завърнат в путинската корумпирана държава.
В България първоначално се регистрираха 225 000 души, но голяма част от украинците напуснаха страната ни и затова сега преобладават руснаците с украински паспорти.
Това са същите руски простаци, които вилнееха из Черноморието и преди войната.
Този феномен вече е ясен и в Западна Европа – затова при всеки инцидент или конфликт там властите изрично правят разграничението, че извършителят е руснак с украински паспорт. И точно затова, когато Западът заговори за експулсиране и затягане на условията за бежанците, това се дължи именно на наглото и просташко поведение на тези ЕТНИЧЕСКИ РУСНАЦИ по света, които компрометират истинските потърпевши от войната.
И преди да започнете да спорите, защото истината не ви изнася – просто проверете фактите и си отговорете на един елементарен въпрос. Ако тези нагли парадници по курортите бяха истинските украинци, кой тогава и в момента – вече пета поредна година – прави за смях „втората арми
18:33 15.08.2026
50 Руснаков
До коментар #10 от "Ксаниба":Браво,усети се вятъра на промяната ..
18:33 15.08.2026
51 Соломон
До коментар #3 от "кви разаснения ?":За руснаците ли говориш. Русия допусна две големи грешки. Първата голяма грешка бе че нападнаха Украйна защото си мислеха че тя ще се предаде. Втората още по-голяма грешка е че продължават да вярват в това вече пета година. А сега държат сметка на на онези които помагат на нападнатата страна. И искат това да спре за да могат да победят
18:34 15.08.2026
52 Българин
Коментиран от #57, #78
18:34 15.08.2026
53 Ха ХаХа
До коментар #47 от "Гликерия Копейдовна":Жив ще те заровим под Мочата.
Тъпото,Кокора и Праха за пране ще платят новият паметник.
18:34 15.08.2026
54 Кога ви пуснаха нета в Карлуково?
До коментар #2 от "КИБОРГ":Влошаваш се. Вече не знаеш на кой свят си.
Пусти въртолети, дето те чипираха! Тюх!
18:34 15.08.2026
55 Пиянко захарова
18:35 15.08.2026
56 Така казваш
До коментар #44 от "стоян":ти. Но официално САЩ казват друго.
18:36 15.08.2026
57 Ха ХаХа
До коментар #52 от "Българин":Получила е от Китай и Индия дръжки.
Суверенна държава няма с незаконен въоръжен преврат.
Няма и законен президент.
Гръмни се
Коментиран от #62, #79
18:36 15.08.2026
58 Ами сега?
Коментиран от #63
18:36 15.08.2026
59 Гресирана ватенка
Коментиран от #65
18:37 15.08.2026
60 Може
До коментар #16 от "Карлуково /Старшата сестра":Но защо да ти хабим таланта?
18:37 15.08.2026
61 Не е договор а Меморандум
До коментар #44 от "стоян":Прочети каква е разликата и не пиши простотии
18:38 15.08.2026
62 Тихо пико4!
До коментар #57 от "Ха ХаХа":Не си компетентен.
Коментиран от #82
18:38 15.08.2026
63 ха, ха, ха...
До коментар #58 от "Ами сега?":Ами нямат карти, също като руснаци!
Коментиран от #68
18:38 15.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Нов ти е
До коментар #59 от "Гресирана ватенка":Руският струмент отзад
18:38 15.08.2026
66 диф дядо
18:38 15.08.2026
67 Миризлив руски палячо-крепостен
Коментиран от #74
18:39 15.08.2026
68 Също ама
До коментар #63 от "ха, ха, ха...":Наркоизродът плаче като вдовица за....
Коментиран от #92
18:39 15.08.2026
69 Ами да!
До коментар #19 от "Карлуковски":Виждам го как ти мърда вътре под пъпа!
18:39 15.08.2026
70 Българският народ е на страната на Русия
Коментиран от #77, #84, #143
18:39 15.08.2026
71 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #46 от "оня с коня":Точен сте господине.От руснак войник не става.Там е проблема.
Коментиран от #81
18:40 15.08.2026
72 Нямат край
18:40 15.08.2026
73 Кирил
Може само да се моли на северния кореец и на китаеца
Коментиран от #76
18:41 15.08.2026
74 Кирлиф паметен олигофрен
До коментар #67 от "Миризлив руски палячо-крепостен":Зеленски може да е еврей ,но обича българите
18:41 15.08.2026
75 диф дядо
18:41 15.08.2026
76 Русия
До коментар #73 от "Кирил":Не иска бе драндук смотан.
Тя си взима
Коментиран от #83, #120
18:42 15.08.2026
77 Българин
До коментар #70 от "Българският народ е на страната на Русия":Ние българите смятаме руснаците за добитък!
Коментиран от #89, #91, #98
18:42 15.08.2026
78 Според
До коментар #52 от "Българин":международното право, което цитираш, ударите по цивилни кораби започнато от Украйна в Средиземно и Черно море са тероризъм, санкциите на ЕС спрямо т.н. "сенчест" флот в международни води, неподкрепени от ООН - пиратство!
Коментиран от #85
18:42 15.08.2026
79 Герги
До коментар #57 от "Ха ХаХа":Ти,ще допуснеш ли някой да дойде в твоята къща и да ти дава акъл как да живееш или да ти държи сметка за това или онова...едва ли...по добре ти се гръмни...украинците ще правят това което искат,те са си в собствената държава.
18:42 15.08.2026
80 Механик
Коментиран от #87
18:43 15.08.2026
81 Ако не ставаше
До коментар #71 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Сега влашки влахо щещефза сервираш на анадолците докато разчепатят скапаната ти жена
18:43 15.08.2026
82 тявака е
До коментар #62 от "Тихо пико4!":Тролея е жалко нищожество и за жалост показва дъното на запада отчаян от Русия и опрял до нищожество да троли. Жалко за родители създали такава смет.
18:43 15.08.2026
83 Бай Ганьо
До коментар #76 от "Русия":Русия ще вземе некому у..я!
Коментиран от #99, #102
18:44 15.08.2026
84 Соломон
До коментар #70 от "Българският народ е на страната на Русия":Нито някой ще те пита точно пък теб. Всички копейки много обичате да говорите от името на народа
Коментиран от #95
18:44 15.08.2026
85 Няма такива работи.
До коментар #78 от "Според":Украинците се защитават.
Коментиран от #100
18:44 15.08.2026
86 Маша
Коментиран от #93
18:44 15.08.2026
87 Да правилно
До коментар #80 от "Механик":Укра е най пропадналата псевдодържава с незаконни президенти от 2014 г.
Коментиран от #97, #137
18:44 15.08.2026
88 Охобохо
До коментар #30 от "За разлика":А защо във войната участват корейски войници?
Коментиран от #104, #113
18:44 15.08.2026
89 Пиночет
До коментар #77 от "Българин":Кога товарим копейките?
Коментиран от #101
18:45 15.08.2026
90 Кога пък се изнесе в Украйна?
До коментар #48 от "Киевското метро":Ако е репортаж от мястото на събитието, значи си вмирисана фейкава партенка. Метрото е идеално чисто и баните му работят. Къпи се бре! Какво е туй чудо сам човек да умиришеш цяло метро, пфу!
Кво стана с репортажа на живо о КНДР. Нали миналата година редовно им гостуваше, Сценаристе. И чакаме да ни преврждаш иранските вестници. Отдавна не си го правил.
18:45 15.08.2026
91 Безродника тролещ
До коментар #77 от "Българин":не е българин. Не срами гнус продадена и марш от България. Тук не е сметище за измет.
Коментиран от #94
18:45 15.08.2026
92 Е и кво?
До коментар #68 от "Също ама":И едно бебе докато не заплаче даже майка му не се сеща да го накърми.
18:46 15.08.2026
93 Гресирана ватенка
До коментар #86 от "Маша":И дядо ми я харесва.Вика,че би ѝ го отпрал😁
18:46 15.08.2026
94 Така е
До коментар #91 от "Безродника тролещ":Копейдаците не сте българи. Поне си призна.
Коментиран от #109
18:46 15.08.2026
95 Сюлеймане
До коментар #84 от "Соломон":Ходи ли в джамията.
И Соломон и Сюлейман са сюнетисани
Коментиран от #103
18:46 15.08.2026
96 Паветник и любител рендерфрас
До коментар #47 от "Гликерия Копейдовна":Чакай, че сега съм платил на Рамо да ме жаса, после ще ти пиша!
18:46 15.08.2026
97 Соломон
До коментар #87 от "Да правилно":Единствения незаконен президент е този на фашистка Русия
18:47 15.08.2026
98 Путин
До коментар #77 от "Българин":Аз също смятам руснаците за добитък.
18:47 15.08.2026
99 Бай Ганьо
До коментар #83 от "Бай Ганьо":Хубавото е че нашите усръински " братя " от двата стола седнаха отново на средния...........
На Руския !!!
Коментиран от #132
18:47 15.08.2026
100 да с дронове
До коментар #85 от "Няма такива работи.":в Румъния и България🤣 И морски дронове в Гърция
18:48 15.08.2026
101 Бай Ганьо
До коментар #89 от "Пиночет":От нашите копейки и чеп за зеле не става, толкова са безполезни!
Коментиран от #106
18:48 15.08.2026
102 Само че
До коментар #83 от "Бай Ганьо":Взима жените на паветните розовяци и ги успокоява
Коментиран от #107, #116
18:48 15.08.2026
103 Соломон
До коментар #95 от "Сюлеймане":Али Реза. Свободно ,можеш да почешеш коня
Коментиран от #108
18:48 15.08.2026
104 Защото Русия
До коментар #88 от "Охобохо":има договор със С. Корея за взаимопомощ при нападение на някоя от страните. Ако не те ползват да показваш трагедията си, няма да показваш колко е пропаднал запада да опре до глупаци за лъжи срещу Русия. После глупака се ядосва, че Русия е велика. Ами велика е, с тролещи глупаци срещу нея и по велика ще е.
Коментиран от #135
18:48 15.08.2026
105 Не може
До коментар #64 от "Тръгвай":Радев забрани.
Не си ни шеф.
Путин има по-остра нужда, предвид петгодишната си тропаница на едно място.
Иди в Раша, дай героичен пример. Приятелски съвет.
Коментиран от #118
18:49 15.08.2026
106 Ха ХаХа
До коментар #101 от "Бай Ганьо":Който не те хвана ,той не те разчекна....
Коментиран от #110, #115
18:49 15.08.2026
107 Извинете, може ли дата, източник и брой
До коментар #102 от "Само че":на фейка Ви?
Коментиран от #111
18:50 15.08.2026
108 Отпердаши ли те
До коментар #103 от "Соломон":Ходжата ,или само Равина Резнякоф
18:50 15.08.2026
109 Така е
До коментар #94 от "Така е":Тролещият глупак е безродник и не е българин. Затова показва дъното на запада опрял с глупаци и лъжи да бори Русия! Свиквай и кажи благодаря Русия, че и мен глупака освобождаваш от фашизма.
18:51 15.08.2026
110 Горски
До коментар #106 от "Ха ХаХа":Ела ме разчекни. Искам те, стискам те. Ах, палавник, 🌈🌈🌈🌈
Коментиран от #121
18:51 15.08.2026
111 Ха ХаХа
До коментар #107 от "Извинете, може ли дата, източник и брой":Питай жена си....
18:51 15.08.2026
112 Из "Дневника на един паветник"
18:51 15.08.2026
113 Не можеш
До коментар #88 от "Охобохо":да четеш? Или да осъзнаеш написаното? Договор за взимопомощ! А и никой не е показал още трупове на корейски войници. Като те гледам Дойче Веле си е свършила работата..
18:51 15.08.2026
114 Град Козлодуй..
До коментар #2 от "КИБОРГ":Нееее.Не са прости и тъпи за да воюват! Завист политика пари земя ресурси идеи и вярвания комунисти капиталисти! Източен блок Западен блок. Мюсюлмани Евреи католици християни. Винаги има за какво да се воюва!
18:52 15.08.2026
115 Пич
До коментар #106 от "Ха ХаХа":Хайде, с теб и Горския ще си направим руска тройка. Не знаех, че си мъжки мераклия.
Коментиран от #134
18:52 15.08.2026
116 хихи
До коментар #102 от "Само че":а путинофилите розовяци какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅😅😅
18:53 15.08.2026
117 УБЕДИХ СЕ
До коментар #14 от "Движухаров":Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....
18:53 15.08.2026
118 Радов е българин
До коментар #105 от "Не може":А тролещият глупак е безродна измет и няма място в България, Така че наркомана има нужда глупаци за пушечно месо, а ние нямаме нужда от измет. Не е сметище тук я.
18:53 15.08.2026
119 Соломон
волoдiмiр
влизат ли корабчета Ф порт Одеса. ???!
а излизат ли корабчета от порт Одеса. ???!
Коментиран от #122
18:53 15.08.2026
120 Русия
До коментар #76 от "Русия":е деветата дупка на кавала.
Коментиран от #128
18:53 15.08.2026
121 Ха ХаХа
До коментар #110 от "Горски":Не оригай на полюции, удави се...
18:54 15.08.2026
122 А от Николаев,
До коментар #119 от "Соломон":Измаил и Рени ?
18:55 15.08.2026
123 уффф😂
До коментар #48 от "Киевското метро":то пък в бункера на Пусин щото не мирише на 80 годишни порове с памперси😂
Коментиран от #126, #130
18:55 15.08.2026
124 А от Николаев,
18:57 15.08.2026
125 И аз искам
18:57 15.08.2026
126 ЮПредполагам гтртолещият
До коментар #123 от "уффф😂":глупак от там идва. Направихте запада да е подметка пред Русия с циганията и простотията си..
18:57 15.08.2026
127 Ердоган
18:57 15.08.2026
128 Каналът до 9 дупка
До коментар #120 от "Русия":Е на наркоуродът отдад
18:58 15.08.2026
129 Права е Захарова
18:59 15.08.2026
130 Мирише
До коментар #123 от "уффф😂":На майка ти на онази работа
Коментиран от #133
18:59 15.08.2026
131 Наглост кремълска
19:01 15.08.2026
132 Виж ти!
До коментар #99 от "Бай Ганьо":Ти седя и на руския, и на севернокорейския, и на БРИКСовия, и на Тръмповия на Орбановия, и на Коцевия, пък не се оплакваш. Гледам, преобладават резаните. Наслука!
19:04 15.08.2026
133 Продължавай да я миришеш
До коментар #130 от "Мирише":Путиновите кълки на виолетки ли ти нюхат?
19:05 15.08.2026
134 Паветник и любител рендерфрас
До коментар #115 от "Пич":Елате при мен, и тримата ще ви оправя! То цугтромбони ще въртя, то ще давам кАнално...
19:06 15.08.2026
135 е, кой е
До коментар #104 от "Защото Русия":нападнал Русия и тя толкова ли е немощна, че да търси помощ от лудия Кимчо?
Коментиран от #139
19:06 15.08.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Най-пропадналата държава в
До коментар #87 от "Да правилно":света е Северна Корея, най-строгата диктатура. Там е най-голямото робство. След нея се нареждат някои африкански диктатури и Русия, която се превръща в близнак на Северна Корея:))
Коментиран от #141
19:18 15.08.2026
138 Без атом по европа и саш няма да мине
19:18 15.08.2026
139 Ами корейски войници
До коментар #135 от "е, кой е":бяха ползвани, когато навлязоха в курска област. С тролене глупаво изглеждате.
19:20 15.08.2026
140 С НЕТЪРПЕНИЕ
19:21 15.08.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #70 от "Българският народ е на страната на Русия":На грамадната необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!
Коментиран от #144, #147
19:25 15.08.2026
144 По лесно бе
До коментар #143 от "ИМПЕРИАЛИСТ":преди да надраскаш толкова боза, да си зададеш въпроса Русия ли е до САЩ или САЩ до Русия! После може и да се сетиш колко години Русия предупреждаваше. Мисленето не е трудно, но трябва човек да се уповава на случващото се, а не на написаното в пропагандата!
19:28 15.08.2026
145 Изтървал съм
19:33 15.08.2026
146 Ами като
19:39 15.08.2026
147 Коя е тая
До коментар #143 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Героична Украйна....която бе осъдена миналата година от съда на ЕС че отказва да разследва изгарянето живо на 10 българина в Одеса ли??! Млъквай бе тагаренко
19:41 15.08.2026
148 Ти ежедневно наричаш
До коментар #142 от "Е няма бе":потребителите глупаци, цигани, тронове. И непрекъснато пишеш едно и също след всеки коментар. Така се натрупват огромно количество тролски коментари. Излиза че трона на сайта не сме ние нормалните потребители, а ти :)))
Коментиран от #149, #150
19:42 15.08.2026
149 Не трона
До коментар #148 от "Ти ежедневно наричаш":Да се чете не трон, а трол.
19:44 15.08.2026
150 Така е
До коментар #148 от "Ти ежедневно наричаш":Троелея е глупак. Факт. 😄Друг не би станал циганин да лъже и да троли. Спори, че глупака го боли, но избора е негов. 😄
19:47 15.08.2026