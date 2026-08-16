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Разцепление в ЕС: Берлин и Париж изолирани за мира в Украйна
  Тема: Украйна

Разцепление в ЕС: Берлин и Париж изолирани за мира в Украйна

16 Август, 2026 05:04, обновена 16 Август, 2026 05:08 1 488 9

  • украйна-
  • русия-
  • преговори-
  • тръмп-
  • путин-
  • прибалтика-
  • франция-
  • германия

Страните от Прибалтика нямат доверие на Франция и Германия за преговорите с Доналд Тръмп и Владимир Путин

Разцепление в ЕС: Берлин и Париж изолирани за мира в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сериозно дипломатическо напрежение разтърси Европейския съюз. Страните от Балтийския регион отказват да признаят Франция и Германия като легитимни преговарящи от името на Европа.

Това стана ясно от мащабно разследване на американското авторитетно издание The New York Times, публикувано в средата на август 2026 година.

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Париж, Берлин и Лондон (форматът „Е3“) спешно подготвят собствен дипломатически план за прекратяване на войната в Украйна. Те се опасяват, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп ще сключи тайна сделка с Кремъл зад гърба им. Европейските лидери искат да си осигурят твърдо място на масата за преговори.

Инициативата обаче срещна яростна съпротива вътре в съюза. По-малките държави членки, граничещи с Русия, изразяват огромно недоверие. Балтийските държави и Унгария се опасяват, че техните национални интереси в сферата на сигурността ще бъдат пожертвани от големите европейски столици.

Според източници на медията, Литва, Латвия и Естония са твърдо против каквито и да е преки контакти с Москва в този момент. Те вярват, че подобен диалог единствено помага на Владимир Путин да раздели Запада. Междувременно, официални лица отбелязват, че руският президент все още не показва реална готовност за сериозни и конструктивни преговори.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Румен Радев ще преговаря от името на ЕС

    05:10 16.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сандо

    19 1 Отговор
    Защо триете?Не знаете какво е казал Ленин?Ами четете го,ще научите много полезни неща,Или не знаете докъде води невежеството?

    Коментиран от #5

    05:56 16.08.2026

  • 4 Възстановка на ВСВ

    9 1 Отговор
    Ами Сталин и Рузвелт не са преговаряли за мир с Хитлер, Мусолини и японския император.

    Коментиран от #6

    06:01 16.08.2026

  • 5 Чукча писател

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сандо":

    Преди да се отричат от Маркс и Ленин, е добре да са попрочели нещо, обаче мисирките обичат да кълват на готово.

    06:04 16.08.2026

  • 6 Да бъдем честни

    3 10 Отговор

    До коментар #4 от "Възстановка на ВСВ":

    Сталин не бил как такъв страхлив мишок кат Путлю.

    Коментиран от #7

    06:04 16.08.2026

  • 7 Ядрена зима

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да бъдем честни":

    Стратегията да напълнят цяла Европа с бели цигани (украинци) и да разорят ЕС и МВФ е далеч по-успешна.

    06:19 16.08.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    ПЪРВИЯ ЕТАП НА РАЗПАДА БЕШЕ БАЛКАНИЗАЦИЯТА НА ЗАПАДНА ЕВРОПА
    .......
    КОГА НЕМЦИТЕ ПОЧНАХА ДА СЪБИРАТ ТАКСА ТОАЛЕТНА ПО АУТОБАН
    .....
    СЕГА ВЕЧЕ СМЕ ВЪВ ВТОРИЯ ЕТАП - УКРАИНИЗАЦИЯТА НА ЗАПАДНА ЕВРОПА ...
    ....
    ПОНЕ ДА ОСТАНЕ ХРИСТИЯНСКА , АМА МЕ СЪМНЯВА :)

    06:22 16.08.2026

  • 9 Развитие

    2 0 Отговор
    Най - после !

    06:28 16.08.2026