Разцепление в ЕС: Берлин и Париж изолирани за мира в Украйна

Сериозно дипломатическо напрежение разтърси Европейския съюз. Страните от Балтийския регион отказват да признаят Франция и Германия като легитимни преговарящи от името на Европа.
Това стана ясно от мащабно разследване на американското авторитетно издание The New York Times, публикувано в средата на август 2026 година.
Париж, Берлин и Лондон (форматът „Е3“) спешно подготвят собствен дипломатически план за прекратяване на войната в Украйна. Те се опасяват, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп ще сключи тайна сделка с Кремъл зад гърба им. Европейските лидери искат да си осигурят твърдо място на масата за преговори.
Инициативата обаче срещна яростна съпротива вътре в съюза. По-малките държави членки, граничещи с Русия, изразяват огромно недоверие. Балтийските държави и Унгария се опасяват, че техните национални интереси в сферата на сигурността ще бъдат пожертвани от големите европейски столици.
Според източници на медията, Литва, Латвия и Естония са твърдо против каквито и да е преки контакти с Москва в този момент. Те вярват, че подобен диалог единствено помага на Владимир Путин да раздели Запада. Междувременно, официални лица отбелязват, че руският президент все още не показва реална готовност за сериозни и конструктивни преговори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
05:10 16.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сандо
Коментиран от #5
05:56 16.08.2026
4 Възстановка на ВСВ
Коментиран от #6
06:01 16.08.2026
5 Чукча писател
До коментар #3 от "Сандо":Преди да се отричат от Маркс и Ленин, е добре да са попрочели нещо, обаче мисирките обичат да кълват на готово.
06:04 16.08.2026
6 Да бъдем честни
До коментар #4 от "Възстановка на ВСВ":Сталин не бил как такъв страхлив мишок кат Путлю.
Коментиран от #7
06:04 16.08.2026
7 Ядрена зима
До коментар #6 от "Да бъдем честни":Стратегията да напълнят цяла Европа с бели цигани (украинци) и да разорят ЕС и МВФ е далеч по-успешна.
06:19 16.08.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.......
КОГА НЕМЦИТЕ ПОЧНАХА ДА СЪБИРАТ ТАКСА ТОАЛЕТНА ПО АУТОБАН
.....
СЕГА ВЕЧЕ СМЕ ВЪВ ВТОРИЯ ЕТАП - УКРАИНИЗАЦИЯТА НА ЗАПАДНА ЕВРОПА ...
....
ПОНЕ ДА ОСТАНЕ ХРИСТИЯНСКА , АМА МЕ СЪМНЯВА :)
06:22 16.08.2026
9 Развитие
06:28 16.08.2026