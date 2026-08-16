Сериозно дипломатическо напрежение разтърси Европейския съюз. Страните от Балтийския регион отказват да признаят Франция и Германия като легитимни преговарящи от името на Европа.

Това стана ясно от мащабно разследване на американското авторитетно издание The New York Times, публикувано в средата на август 2026 година.

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Париж, Берлин и Лондон (форматът „Е3“) спешно подготвят собствен дипломатически план за прекратяване на войната в Украйна. Те се опасяват, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп ще сключи тайна сделка с Кремъл зад гърба им. Европейските лидери искат да си осигурят твърдо място на масата за преговори.

Инициативата обаче срещна яростна съпротива вътре в съюза. По-малките държави членки, граничещи с Русия, изразяват огромно недоверие. Балтийските държави и Унгария се опасяват, че техните национални интереси в сферата на сигурността ще бъдат пожертвани от големите европейски столици.

Според източници на медията, Литва, Латвия и Естония са твърдо против каквито и да е преки контакти с Москва в този момент. Те вярват, че подобен диалог единствено помага на Владимир Путин да раздели Запада. Междувременно, официални лица отбелязват, че руският президент все още не показва реална готовност за сериозни и конструктивни преговори.