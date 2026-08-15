Кремъл: Българската компания VTIC International Ltd ще прехвърли в Украйна американско оръжие от Турция

Русия поиска от САЩ и Турция обяснения за планове за прехвърляне на американско въоръжение от турски складове към Украйна чрез българската компания VTIC International Ltd. Москва предупреди, че евентуалното изпълнение на трансфера може да се отрази негативно на отношенията ѝ както с Вашингтон, така и с Анкара.
„Руското външно министерство поиска съответните обяснения“, заяви говорителката на руското дипломатическо ведомство Мария Захарова, цитирана от бТВ.
Повод за реакцията са документи, с които Държавният департамент на САЩ е уведомил Конгреса на 3 август за предложен постоянен трансфер на американско военно оборудване, което в момента се намира в Турция, към Украйна. Според процедурата прехвърлянето може да бъде извършено след изтичането на предвидения от американското законодателство срок за уведомяване на Конгреса.
В документите е посочено, че трансферът трябва да бъде реализиран с участието на турските компании MKE, ASFAT и ARCA Savunma, българската VTIC International Ltd., както и американските Pansophico и Patriot Defense Group.
Краен получател на въоръжението е правителството на Украйна.
Предложеният пакет включва 12 пускови установки M270 MLRS, 70 балистични ракети M39 ATACMS, 2524 неуправляеми ракети M26 с касетъчни бойни части и 47 000 артилерийски боеприпаса M509A1 с калибър 203 мм и касетъчно действие.
Според американските документи целта на Турция е да намали запасите си от по-старо въоръжение и да насочи ресурси към модернизация и поддръжка на наличните системи.
Мария Захарова заяви, че евентуалното предоставяне на оръжия на Киев би нанесло допълнителни щети на отношенията между Русия и САЩ, както и на руско-турските отношения.
По думите ѝ Москва не разбира защо Вашингтон и Анкара продължават с подобни доставки, докато едновременно заявяват подкрепа за политическо и дипломатическо решение на конфликта.
„Опитите да се използва мирна реторика, като едновременно с това се снабдява Киев с оръжие, неизбежно подкопават взаимното доверие“, заяви Захарова.
Тя подчерта, че САЩ и Турция претендират за специална роля в усилията за намиране на решение на войната в Украйна и определят политико-дипломатическото уреждане като приоритет.
Според Захарова Вашингтон и Анкара все още могат да преосмислят ситуацията и последиците от евентуалния трансфер. Тя постави под въпрос и кога точно се очаква „смъртоносният товар“ да бъде предаден на Украйна.
Планираното прехвърляне не представлява нова американска оръжейна помощ, а реекспорт на американско въоръжение, което вече се намира в Турция.
Заради американските правила за трансфер на военно оборудване към трети държави Вашингтон трябва да даде съгласие за подобно прехвърляне. Именно затова Държавният департамент е уведомил Конгреса.
В документите е посочено, че Турция предлага да предаде въоръжението на Украйна, а Киев ще го използва за укрепване на способностите си за огнева поддръжка. Посочва се също, че украинските въоръжени сили вече разполагат с аналогични или сходни боеприпаси.
Особено чувствителен е въпросът с касетъчните боеприпаси. Планираният пакет включва 2524 ракети M26 и 47 000 артилерийски боеприпаса M509A1 с касетъчно действие.
Този тип боеприпаси са обект на международни ограничения заради риска от неизбухнали суббоеприпаси, които могат да представляват опасност за цивилното население дори след края на бойните действия. Мониторингови организации посочват, че такива боеприпаси вече са използвани от руските и украинските сили във войната, пише БГНЕС.
Турция поддържа отношения както с Русия, така и с Украйна и през последните години се стреми да запази ролята си на посредник по въпроси, свързани с войната.
Евентуалното прехвърляне на американско оръжие от турски запаси към Украйна би добавило ново измерение към сложната позиция на Анкара. Турция едновременно развива военното си сътрудничество с Киев и поддържа значими политически и икономически отношения с Москва.
От американска страна уведомяването на Конгреса показва, че процедурата е започнала. Към момента обаче става дума за планиран трансфер, а не за потвърдена доставка на въоръжението в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #29, #35, #36, #77, #90, #108, #121
18:57 15.08.2026
2 оня с коня
Коментиран от #8, #31
18:57 15.08.2026
3 Овчар
Коментиран от #10
18:58 15.08.2026
4 Тик-Ток
Коментиран от #9, #16, #100
18:59 15.08.2026
5 оня под коня
18:59 15.08.2026
6 Всичко
Коментиран от #30
18:59 15.08.2026
7 Луганск
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #18, #105
19:00 15.08.2026
8 ВиШ
До коментар #2 от "оня с коня":руснаците не ни интересуват
19:01 15.08.2026
9 Соломон
До коментар #4 от "Тик-Ток":Само във тик ток оръжието за Украйна се доставя със кораби
Коментиран от #21
19:01 15.08.2026
10 Тик-Ток
До коментар #3 от "Овчар":България е раградена кочина на колониалната територия на Сащ,само който не дошъл в България,той не е грабил
19:01 15.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 А бе кво ги цъкате тези статии
19:02 15.08.2026
13 Нямат край
19:02 15.08.2026
14 То....
Минчо Мунчооо...
19:02 15.08.2026
15 Тоалетна Хартия
Коментиран от #46, #61, #79
19:02 15.08.2026
16 1945
До коментар #4 от "Тик-Ток":Оръжие никога не се превозва по вода
Коментиран от #22, #45
19:03 15.08.2026
17 Анонимен
Коментиран от #23, #107
19:03 15.08.2026
18 Пробвай
До коментар #7 от "Луганск":пробвай
19:03 15.08.2026
19 премиерска грижа
За сравнение ние излишно въоръжение нямаме, пазим си наличното от социалистическо време, даже искаме да купим от поляците старите им с изразходван полетен лимит миг29, вместо те да ги дават на украинците..
19:03 15.08.2026
20 Заарова
19:03 15.08.2026
21 Тик-Ток
До коментар #9 от "Соломон":Ами тогава ще ги доставят оръжията с влака през Черно море
19:04 15.08.2026
22 Разбира се
До коментар #16 от "1945":Самолетоносачите се носят от самолети 🤣🤣
19:05 15.08.2026
23 Соломон
До коментар #17 от "Анонимен":Те за това тези боеприпаси трябва да се утилизират. А най бързо и евтино утилизацията става във Украйна. Не разбирам защо руснаците протестират
Коментиран от #34
19:06 15.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 некъпаната
19:07 15.08.2026
27 Соломон
19:08 15.08.2026
28 Ксаниба
19:08 15.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Чудесно
До коментар #6 от "Всичко":в личен план, защо още си тук а не на фронта в осрайна? Очакват те с нетърпение, тъкмо и ще си в полза на България, един паветник по-малко, това ще е толкова мило, толкова сладко.
Коментиран от #43, #48
19:10 15.08.2026
31 да си знаеш
До коментар #2 от "оня с коня":Това ,че си неграмотен го разбрахме,ама на никой не му пука какво ще стане ако на някакви фашистки джуджета като руснаците им кипне.Като им кипне ще изядат шамарите и ще се кротнат
Коментиран от #42
19:10 15.08.2026
32 Гресирана ватенка
Коментиран от #40, #44
19:10 15.08.2026
33 Тръмп
19:10 15.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Майка ти
До коментар #1 от "Българин":Аз съдействам на втора, шеста, и осма рота на партньорите!
Вдигам всичко от което имат нужда!
19:10 15.08.2026
36 Трътлю
До коментар #1 от "Българин":Ти не си българин. Ти си грантаджия.
19:11 15.08.2026
37 Що пишеш с главни букви?
До коментар #29 от "Мнение":Да не си
Не
Нормален?
Коментиран от #47, #53, #60
19:11 15.08.2026
38 Соломон
До коментар #34 от "СОЛОМОНЧО МАМИН":Добре. Специално за теб ще е на пътя
19:12 15.08.2026
39 Бит русораст
19:12 15.08.2026
40 АБЕ ПРОБАХМЕ
До коментар #32 от "Гресирана ватенка":АМА КВИЧЕНЕТО НА УКРОФИЛИТЕ НИ ЗАГЛУШАВА
КО СТАНА С ПОРЕДНАТА ПИРИМОГА
700 КМ КВ МАЙ СТАНАХА 70
АЙДЕ СЛАВА ДЕБИЛАМ
19:13 15.08.2026
41 Компания
Укрите щели да я направят от замя-въздух в земя-земя.
19:13 15.08.2026
42 Този път
До коментар #31 от "да си знаеш":си случил на качествен материал.
19:13 15.08.2026
43 Лесно е
До коментар #30 от "Чудесно":Кръвожадните примати да си събират ордата и да напускат земята на съседа си.
Коментиран от #81
19:14 15.08.2026
44 Трътлю
До коментар #32 от "Гресирана ватенка":Не си слагай сам плюшче на коментара! Мирише на отчаяние. И с тези ухилени емоджита показваш само едно - ти умираш от смях, но всъщност плачеш
Коментиран от #49
19:14 15.08.2026
45 Това обаче се отнася
До коментар #16 от "1945":само за страни останали без пристанища и излаз на море.
19:14 15.08.2026
46 СВО 1 633 дни РЕЗИЛ
До коментар #15 от "Тоалетна Хартия":Споко. Не се притеснявай. Кремъл винаги така прави. Първо "бомби", анексира и след това вика - ама те са виновни, те започнаха. .
19:15 15.08.2026
47 ЗА ДА МОГАТ
До коментар #37 от "Що пишеш с главни букви?":УКРО.....ДЕБИЛИТЕ ДА СФАНАТ НЕЩИЧКО
19:16 15.08.2026
48 България и българите мразят русия
До коментар #30 от "Чудесно":Интересно е защо ти още си тук ,а не си на фронта да се биеш за русофашистките ти господари ? Кремълските opки дават 5 пъти повече жертви и каналния nлъx путин е решил да се бие до последния руснак.Всеки от вас рашистки антибългари и продажници сте добре дошли в списъка му!
Коментиран от #76, #103
19:16 15.08.2026
49 Гресирана ватенка
До коментар #44 от "Трътлю":Грес😁
Коментиран от #67
19:16 15.08.2026
50 Отреазвяващ
19:17 15.08.2026
51 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ
Коментиран от #59
19:18 15.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 СВО 1 633 дни РЕЗИЛ
До коментар #37 от "Що пишеш с главни букви?":Навярно както всички, които го правят избива някакви комплекси от някои размери и така компенсира.
19:18 15.08.2026
54 А ЛЕВА?
19:19 15.08.2026
55 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО
19:20 15.08.2026
56 Възраждане
19:21 15.08.2026
57 МНОГО МИЛЕЯТ И ТЕ ЗА УКРИТЕ БЕ!
ТУРЧАЛЯТА И ТЕ !??? КОГО ОБСЛУЖВАТЕ БЕ ГАВАЗИ . ЕДИН РРАЗБОЙНИК-НАЦИСТ ОТ КОМПАНИЯТА НА ФФАШИЗЧАДИЯТА .
НАЛИ СТЕ НЕУТРАЛНИ БЕ ТУРЧАЛЯ , НАЛИ ПРЕТЕНДИРАТЕ ЗА МИРНИТЕ ПРЕГОВОРИ ДА СА У ВАС ,КАТО УЖ МИРОЛЮВИВА , ИСКАЩИ ТАЗИ ВОЙНА ДА ПРИКЛЮЧИ??? НИЩО ПОДОБНО ,А ??
И ВИЕ ДОБРО НЯМА ДА ВИДИТЕ , ЩОМ ТВОРИТЕ ПОРЕДНОТО ЗЛО ЗА ТАЗИ ВОЙНА .
ЩЕ ВИ СЕ ВРЪЩА !!
ЛИЦЕМЕРИЕ, БЕЗГРАНИЧНА ПОДЛОСТ , НЕПРИЯЗЪН КЪМ РУСИЯ !! ОТ ЕРДУГАН ХАИР , САМО ПРОСТА ЗЛОБА И ЗАВИСНИЧЕСТВО???
Коментиран от #63, #66
19:21 15.08.2026
58 Професор
19:21 15.08.2026
59 Нема страшно
До коментар #51 от "ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ":Магучите всичко хващат.
19:21 15.08.2026
60 Ами на
До коментар #37 от "Що пишеш с главни букви?":не можах да се науча да пиша правилно като теб,вече разбрах,че правлния словоред е вертикалния. Така ли пишат норманите, като теб?
19:22 15.08.2026
61 Мусорчик
До коментар #15 от "Тоалетна Хартия":"Преклонена глава сабя не я сече", налЕ?
Ти даваш ли си сметка колко военни склада взриви Русия на наша територия, а още нямаше война в Украйна! Аман от подобно безгръбначие.
19:22 15.08.2026
62 Про100 💪👑💯
19:23 15.08.2026
63 Професор
До коментар #57 от "МНОГО МИЛЕЯТ И ТЕ ЗА УКРИТЕ БЕ!":Турците изпълняват заповедите на Вашингтон. Мустакатия грузински мюсюлманин там няма нищо против САЩ и Израел.
19:23 15.08.2026
64 Слава украина
19:24 15.08.2026
65 Ганчев
19:24 15.08.2026
66 писането само с главни букви
До коментар #57 от "МНОГО МИЛЕЯТ И ТЕ ЗА УКРИТЕ БЕ!":само те прави смешен и никой не те чете. От много време просто подминавам написаното така.
Коментиран от #80
19:25 15.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 РЕАЛИСТ
Коментиран от #74
19:26 15.08.2026
69 Обективен
Истерията и фърлянето на атома по цял свят , доказват отчаянието и безпомощността на педофила и сектата в кремля
19:27 15.08.2026
70 Селям Алейком
19:27 15.08.2026
71 Последния Софиянец
Коментиран от #123
19:27 15.08.2026
72 Пришелец
19:27 15.08.2026
73 Чугуните не вдяват
Коментиран от #78, #94
19:27 15.08.2026
74 Е как ве
До коментар #68 от "РЕАЛИСТ":Братята укри ще помагат
19:28 15.08.2026
75 С цялото уважении
19:29 15.08.2026
76 Много е просто
До коментар #48 от "България и българите мразят русия":Русия няма нужда от помощ. Много е просто, но не и за твоята квадратна глава. осрайна търси помощ ,не Русия. Та пак да те питам, защото не ми отговори, защо не си в осрайна?
Коментиран от #84
19:29 15.08.2026
77 Ти ли си, Киряк?
До коментар #1 от "Българин":500 години турско робство....
Сащ са ни бомбандирали многократно. Сега ни ограбват като колония.
Коментиран от #85, #95, #99
19:30 15.08.2026
78 Мухахаха
До коментар #73 от "Чугуните не вдяват":Мюслите ви превзеха без бой
19:30 15.08.2026
79 Коко
До коментар #15 от "Тоалетна Хартия":Като на 22.06.1941г..
19:30 15.08.2026
80 Така е
До коментар #66 от "писането само с главни букви":Някои без да четат в движение само "набиват" по някой минус. Да се радва човекът.
19:30 15.08.2026
81 Не бе
До коментар #43 от "Лесно е":те са си у дома, съседите са навлеци, които ще бъдат изритани от домакина на тези земи. Кое не ти е ясно?
19:32 15.08.2026
82 Санде глухия
Еееееееехехе
Коментиран от #88
19:32 15.08.2026
83 az СВО Победа 81
Коментиран от #89
19:33 15.08.2026
84 Хахаха
До коментар #76 от "Много е просто":Значи Русия не търсила помощ ! Бункерния малко ли се моли на Ким и аятолаха.
Коментиран от #113
19:33 15.08.2026
85 Не е така
До коментар #77 от "Ти ли си, Киряк?":Първо трябва да научиш какво е РОБСТВО и КОЛОНИЯ и тогава да правиш опити за писане.
19:33 15.08.2026
86 Джок Съдбата
19:33 15.08.2026
87 Лондон
Коментиран от #91
19:33 15.08.2026
88 Ристе Кьоравото
До коментар #82 от "Санде глухия":Лап Пай У.Йотт бре горноджумайски хъесоссс !
19:34 15.08.2026
89 Гресирана ватенка
До коментар #83 от "az СВО Победа 81":Което не бива да ти пречи да продължиш си го слагаш 😁😁😁
Коментиран от #93, #97
19:35 15.08.2026
90 Орк
До коментар #1 от "Българин":А дано бусификация ще бъде отворена за такива като тебе защото окраина най- вече има нужда от хора. Пожелам ти да си в първите редици за утилизиране.
19:35 15.08.2026
91 Алексбг
До коментар #87 от "Лондон":Къв Лондон те гони бре ,моттафукккер ,кой знае в кое северозападноло село се намираш .
19:36 15.08.2026
92 Браво!
19:37 15.08.2026
93 Ба бааааа
До коментар #89 от "Гресирана ватенка":Ша ти го слагат насякъде
19:37 15.08.2026
94 Цивилизованият
До коментар #73 от "Чугуните не вдяват":свят, който 300 години въртеше търговията с роби?
19:37 15.08.2026
95 Българин
До коментар #77 от "Ти ли си, Киряк?":За 500 години не станахме Асан и Ахмед,за 45 години станахте русодебили.
Коментиран от #102
19:37 15.08.2026
96 Кривоверен алкаш
Коментиран от #98
19:38 15.08.2026
97 Гресиран козяк
До коментар #89 от "Гресирана ватенка":Гресирания,къде е палеца 👈,явно си го напъхал на топло и влажно 😬
19:38 15.08.2026
98 Руснаков
До коментар #96 от "Кривоверен алкаш":Дългия ,погрижи се за майка си пре да ръсиш акъл ,не заслужава подобна съдба ...
Коментиран от #106
19:39 15.08.2026
99 СВО 1 633 дни РЕЗИЛ
До коментар #77 от "Ти ли си, Киряк?":Забравяш или въобще не знаеш незвисимо от това, че България НЕ обявява война на СССР и не изпраща войски на Източния фронт, съветската авиация извършва бомбардировки през 1941 и 1942 год. на Добрич, Русе, Стара Загора и Горна Оряховица.
През 1941 г. Царството България обявява „символична война“ на САЩ и Великобритания и следователно сме станали легитимна военна цел.
Коментиран от #109
19:39 15.08.2026
100 Навито
До коментар #4 от "Тик-Ток":Ще прати теб да ги вадиш, като най-информиеан.
19:40 15.08.2026
101 Мунчо пак е снасял на руснаците
19:40 15.08.2026
102 Кривоверен алкаш
До коментар #95 от "Българин":Айде не ми се прави на българин и ти си като мен румънски ром калайджия .Че фаче Домнуле ?
19:41 15.08.2026
103 Не е българин
До коментар #48 от "България и българите мразят русия":този,който мрази Освободителите ни,не е българин а до л но месере!Слава на Русия,нашата Освободителка! Вечна слава от признателна България!!!
Коментиран от #116
19:41 15.08.2026
104 Боби Баламата
И ако са наистина могучая, защо постоянно реват,че някой е изпратил някаква дребна помощ а забравят че 87 % от оръжията им са от Ким, СИ и аятоласите?!?
19:42 15.08.2026
105 Да живее България
До коментар #7 от "Луганск":Ще ти разбомбяЗадника,алкаша!!!
19:42 15.08.2026
106 Кривоверен алкаш
До коментар #98 от "Руснаков":Ще те открия рано или късно...
Коментиран от #112
19:42 15.08.2026
107 Извинете, може ли издание,
До коментар #17 от "Анонимен":брой и дата на фейка Ви?
19:42 15.08.2026
108 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Българин":Ти не си българин! Ти си ПЕеРаАС!
Коментиран от #122
19:42 15.08.2026
109 Историк
До коментар #99 от "СВО 1 633 дни РЕЗИЛ":Нали се сещаш ,че когато си бил официално на страната на оста Рим -Берлин-Токио и си оказвал материална помощ ,а също си окупирал част от Гърция и Югославия и си освободил германски войски за Източния Фронт ,няма как да не отнесеш Какалашката.Та да си знаете ,умната или русата ,да няма после ,ама нас защо !
19:45 15.08.2026
110 име
19:46 15.08.2026
111 Аре а не се будалкаме
Ама при вапросот... когиш ПОПАЙ моряка ( у Йло) ше влезне у Киев,... настъпва... мълчанието на агнетата...от копейките де БИЛНИ
Еееееееехехе
Коментиран от #115
19:46 15.08.2026
112 Руснаков
До коментар #106 от "Кривоверен алкаш":Дядка ,дадох ти адреса :София .район Оборище .ул Чумерна 14,търси Мартин .Водини синчето ,да ви е...б..а и двамата и да ви стопя релетата ...
Коментиран от #118, #127
19:49 15.08.2026
113 Даде
До коментар #84 от "Хахаха":обаче кокаиновия клоун проси денонощно, не Путин,там е огромната разлика. Клоуна си шмъркоти яко др@ска безконтролно в златни к@нефи, и се присмива на такива като теб. Отивай в осрайна и му помогни ,все някак я изкараш един ден , я не. Поне ще те насмъркотят с хубав материял, не като тук с лепило за плочки. Върви, върви не му мисли, ако въобще можеш да мислиш.
19:49 15.08.2026
114 Ники
19:50 15.08.2026
115 Кривоверен алкаш
До коментар #111 от "Аре а не се будалкаме":Славков ,да ми лап.паш Х.У.Я. за извара и сирене ,а аромата е бонус ....
19:51 15.08.2026
116 Все забравяш, че не Путин,
До коментар #103 от "Не е българин":а едновремешни украинци са те освобождавали. Карай, неграмотно видиш ли, значи е копейдак.
Коментиран от #126
19:51 15.08.2026
117 Яяяяя
Коментиран от #128
19:51 15.08.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Слава на Русия, бе тъпeйки
19:52 15.08.2026
120 СЕГА Е МОМЕНТА БОЛНИТЕ БАНДЕРИ
19:52 15.08.2026
121 Само роб
До коментар #1 от "Българин":робува на господари.
19:53 15.08.2026
122 Българин
До коментар #108 от "Град Козлодуй":Защо така грубо с рогата жребецо ,аз просто небинарен и нестандартен и обичам надарани мустанги .
19:53 15.08.2026
123 Светът видя
До коментар #71 от "Последния Софиянец":Колко съвременно оръжие разсипаха укрофашистите.
Огромен брой и видове.
Всичко загробиха и вият за още.
19:53 15.08.2026
124 Антон
Трябваше още преди години да сложиш военната униформа, да се появиш по тв-то, и да дадеш срок от 7 дни на някой град в центъра на укрия , от който хората да се евакуират. После го срини с някоя адрена бомба. Покажи се пак по тв-то и заяви че следващия път ще думнеш някоя европейска столица -париж,локдон, брюксел.
Да видим тогава на колективния запад дали ще му се умира за благото на укрите. И копко ще им стиска. Знам знам, бла бла, чл.5 от нато. В такава ситуация не съм убеден че ще има някой политик от запада кокто да се съгласи на ядрена война.
Ахахха
Путине ама за това се искат болс. Е сега ако си имате договорки с краварите да върви келепира това е друга работа.
19:54 15.08.2026
125 Ние с гайдите
19:54 15.08.2026
126 Все забравяш
До коментар #116 от "Все забравяш, че не Путин,":че троелея с детски акъл, освен че изглежда жалко и глупаво, показва перфектно фашизма възродил се на запад и ползващ отново деца срещу Русия!
19:54 15.08.2026
127 Кривоверен алкаш
До коментар #112 от "Руснаков":Ти си мишок който се крие в дупката,Мартин съм го разбрал,ти не можеш на малкият пръст да му стъпиш на този човек,.За това че оскверняваш паметта на майка ми,ще похарча пари но ще те намеря,можеш да бъдеш сигурен..а тогава,жална ти майка...
19:54 15.08.2026
128 Агпесорите
До коментар #117 от "Яяяяя":Са укронацистите боклуко
19:55 15.08.2026