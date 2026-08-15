Кремъл: Българската компания VTIC International Ltd ще прехвърли в Украйна американско оръжие от Турция

Русия поиска от САЩ и Турция обяснения за планове за прехвърляне на американско въоръжение от турски складове към Украйна чрез българската компания VTIC International Ltd. Москва предупреди, че евентуалното изпълнение на трансфера може да се отрази негативно на отношенията ѝ както с Вашингтон, така и с Анкара.

„Руското външно министерство поиска съответните обяснения“, заяви говорителката на руското дипломатическо ведомство Мария Захарова, цитирана от бТВ.

Повод за реакцията са документи, с които Държавният департамент на САЩ е уведомил Конгреса на 3 август за предложен постоянен трансфер на американско военно оборудване, което в момента се намира в Турция, към Украйна. Според процедурата прехвърлянето може да бъде извършено след изтичането на предвидения от американското законодателство срок за уведомяване на Конгреса.

В документите е посочено, че трансферът трябва да бъде реализиран с участието на турските компании MKE, ASFAT и ARCA Savunma, българската VTIC International Ltd., както и американските Pansophico и Patriot Defense Group.

Краен получател на въоръжението е правителството на Украйна.

Предложеният пакет включва 12 пускови установки M270 MLRS, 70 балистични ракети M39 ATACMS, 2524 неуправляеми ракети M26 с касетъчни бойни части и 47 000 артилерийски боеприпаса M509A1 с калибър 203 мм и касетъчно действие.

Според американските документи целта на Турция е да намали запасите си от по-старо въоръжение и да насочи ресурси към модернизация и поддръжка на наличните системи.

Мария Захарова заяви, че евентуалното предоставяне на оръжия на Киев би нанесло допълнителни щети на отношенията между Русия и САЩ, както и на руско-турските отношения.

По думите ѝ Москва не разбира защо Вашингтон и Анкара продължават с подобни доставки, докато едновременно заявяват подкрепа за политическо и дипломатическо решение на конфликта.

„Опитите да се използва мирна реторика, като едновременно с това се снабдява Киев с оръжие, неизбежно подкопават взаимното доверие“, заяви Захарова.

Тя подчерта, че САЩ и Турция претендират за специална роля в усилията за намиране на решение на войната в Украйна и определят политико-дипломатическото уреждане като приоритет.

Според Захарова Вашингтон и Анкара все още могат да преосмислят ситуацията и последиците от евентуалния трансфер. Тя постави под въпрос и кога точно се очаква „смъртоносният товар“ да бъде предаден на Украйна.

Планираното прехвърляне не представлява нова американска оръжейна помощ, а реекспорт на американско въоръжение, което вече се намира в Турция.

Заради американските правила за трансфер на военно оборудване към трети държави Вашингтон трябва да даде съгласие за подобно прехвърляне. Именно затова Държавният департамент е уведомил Конгреса.

В документите е посочено, че Турция предлага да предаде въоръжението на Украйна, а Киев ще го използва за укрепване на способностите си за огнева поддръжка. Посочва се също, че украинските въоръжени сили вече разполагат с аналогични или сходни боеприпаси.

Особено чувствителен е въпросът с касетъчните боеприпаси. Планираният пакет включва 2524 ракети M26 и 47 000 артилерийски боеприпаса M509A1 с касетъчно действие.

Този тип боеприпаси са обект на международни ограничения заради риска от неизбухнали суббоеприпаси, които могат да представляват опасност за цивилното население дори след края на бойните действия. Мониторингови организации посочват, че такива боеприпаси вече са използвани от руските и украинските сили във войната, пише БГНЕС.

Турция поддържа отношения както с Русия, така и с Украйна и през последните години се стреми да запази ролята си на посредник по въпроси, свързани с войната.

Евентуалното прехвърляне на американско оръжие от турски запаси към Украйна би добавило ново измерение към сложната позиция на Анкара. Турция едновременно развива военното си сътрудничество с Киев и поддържа значими политически и икономически отношения с Москва.

От американска страна уведомяването на Конгреса показва, че процедурата е започнала. Към момента обаче става дума за планиран трансфер, а не за потвърдена доставка на въоръжението в Украйна.