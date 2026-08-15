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Кремъл: Българската компания VTIC International Ltd ще прехвърли в Украйна американско оръжие от Турция

Кремъл: Българската компания VTIC International Ltd ще прехвърли в Украйна американско оръжие от Турция

15 Август, 2026 18:54 1 828 128

  • vtic international ltd-
  • украйна-
  • оръжейни доставки-
  • оръжие-
  • сащ-
  • турция

Предложеният пакет включва 12 пускови установки M270 MLRS, 70 балистични ракети M39 ATACMS, 2524 неуправляеми ракети M26 с касетъчни бойни части и 47 000 артилерийски боеприпаса M509A1 с калибър 203 мм и касетъчно действие

Кремъл: Българската компания VTIC International Ltd ще прехвърли в Украйна американско оръжие от Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия поиска от САЩ и Турция обяснения за планове за прехвърляне на американско въоръжение от турски складове към Украйна чрез българската компания VTIC International Ltd. Москва предупреди, че евентуалното изпълнение на трансфера може да се отрази негативно на отношенията ѝ както с Вашингтон, така и с Анкара.

„Руското външно министерство поиска съответните обяснения“, заяви говорителката на руското дипломатическо ведомство Мария Захарова, цитирана от бТВ.

Повод за реакцията са документи, с които Държавният департамент на САЩ е уведомил Конгреса на 3 август за предложен постоянен трансфер на американско военно оборудване, което в момента се намира в Турция, към Украйна. Според процедурата прехвърлянето може да бъде извършено след изтичането на предвидения от американското законодателство срок за уведомяване на Конгреса.

В документите е посочено, че трансферът трябва да бъде реализиран с участието на турските компании MKE, ASFAT и ARCA Savunma, българската VTIC International Ltd., както и американските Pansophico и Patriot Defense Group.

Краен получател на въоръжението е правителството на Украйна.

Предложеният пакет включва 12 пускови установки M270 MLRS, 70 балистични ракети M39 ATACMS, 2524 неуправляеми ракети M26 с касетъчни бойни части и 47 000 артилерийски боеприпаса M509A1 с калибър 203 мм и касетъчно действие.

Според американските документи целта на Турция е да намали запасите си от по-старо въоръжение и да насочи ресурси към модернизация и поддръжка на наличните системи.

Мария Захарова заяви, че евентуалното предоставяне на оръжия на Киев би нанесло допълнителни щети на отношенията между Русия и САЩ, както и на руско-турските отношения.

По думите ѝ Москва не разбира защо Вашингтон и Анкара продължават с подобни доставки, докато едновременно заявяват подкрепа за политическо и дипломатическо решение на конфликта.

„Опитите да се използва мирна реторика, като едновременно с това се снабдява Киев с оръжие, неизбежно подкопават взаимното доверие“, заяви Захарова.

Тя подчерта, че САЩ и Турция претендират за специална роля в усилията за намиране на решение на войната в Украйна и определят политико-дипломатическото уреждане като приоритет.

Според Захарова Вашингтон и Анкара все още могат да преосмислят ситуацията и последиците от евентуалния трансфер. Тя постави под въпрос и кога точно се очаква „смъртоносният товар“ да бъде предаден на Украйна.

Планираното прехвърляне не представлява нова американска оръжейна помощ, а реекспорт на американско въоръжение, което вече се намира в Турция.

Заради американските правила за трансфер на военно оборудване към трети държави Вашингтон трябва да даде съгласие за подобно прехвърляне. Именно затова Държавният департамент е уведомил Конгреса.

В документите е посочено, че Турция предлага да предаде въоръжението на Украйна, а Киев ще го използва за укрепване на способностите си за огнева поддръжка. Посочва се също, че украинските въоръжени сили вече разполагат с аналогични или сходни боеприпаси.

Особено чувствителен е въпросът с касетъчните боеприпаси. Планираният пакет включва 2524 ракети M26 и 47 000 артилерийски боеприпаса M509A1 с касетъчно действие.

Този тип боеприпаси са обект на международни ограничения заради риска от неизбухнали суббоеприпаси, които могат да представляват опасност за цивилното население дори след края на бойните действия. Мониторингови организации посочват, че такива боеприпаси вече са използвани от руските и украинските сили във войната, пише БГНЕС.

Турция поддържа отношения както с Русия, така и с Украйна и през последните години се стреми да запази ролята си на посредник по въпроси, свързани с войната.

Евентуалното прехвърляне на американско оръжие от турски запаси към Украйна би добавило ново измерение към сложната позиция на Анкара. Турция едновременно развива военното си сътрудничество с Киев и поддържа значими политически и икономически отношения с Москва.

От американска страна уведомяването на Конгреса показва, че процедурата е започнала. Към момента обаче става дума за планиран трансфер, а не за потвърдена доставка на въоръжението в Украйна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    27 57 Отговор
    САЩ и Турция са наши стратегически партньори и ние трябва да им съдействаме.

    Коментиран от #29, #35, #36, #77, #90, #108, #121

    18:57 15.08.2026

  • 2 оня с коня

    52 27 Отговор
    Не знам персите дали ще гърмят Безмер но виш руснака ако му кипне!!!!

    Коментиран от #8, #31

    18:57 15.08.2026

  • 3 Овчар

    50 15 Отговор
    В България отдавна няма нищо българско..! Всичко е разделено на парчета и обвито в договори и мистерия..!

    Коментиран от #10

    18:58 15.08.2026

  • 4 Тик-Ток

    56 19 Отговор
    Корабите на VTIC ще ги търсите на дъното на Черно море

    Коментиран от #9, #16, #100

    18:59 15.08.2026

  • 5 оня под коня

    44 7 Отговор
    Ако не беше интернет, никога нямаше да разбера колко много дебили населяват тази територия!

    18:59 15.08.2026

  • 6 Всичко

    24 48 Отговор
    което е в помощ на Украйна е СУПЕР

    Коментиран от #30

    18:59 15.08.2026

  • 7 Луганск

    29 19 Отговор
    Разбомбить и Турцию и США и болгарскую компанию!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #18, #105

    19:00 15.08.2026

  • 8 ВиШ

    20 20 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    руснаците не ни интересуват

    19:01 15.08.2026

  • 9 Соломон

    20 7 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    Само във тик ток оръжието за Украйна се доставя със кораби

    Коментиран от #21

    19:01 15.08.2026

  • 10 Тик-Ток

    37 17 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    България е раградена кочина на колониалната територия на Сащ,само който не дошъл в България,той не е грабил

    19:01 15.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А бе кво ги цъкате тези статии

    18 4 Отговор
    една след друга? Няма време дори да ги прочетем!

    19:02 15.08.2026

  • 13 Нямат край

    20 18 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    19:02 15.08.2026

  • 14 То....

    21 11 Отговор
    В България кретен до кретена в управлението....
    Минчо Мунчооо...

    19:02 15.08.2026

  • 15 Тоалетна Хартия

    30 18 Отговор
    После да не се чуди някой, че Русия ни бомби, без да ни е обявила война!!

    Коментиран от #46, #61, #79

    19:02 15.08.2026

  • 16 1945

    10 17 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    Оръжие никога не се превозва по вода

    Коментиран от #22, #45

    19:03 15.08.2026

  • 17 Анонимен

    30 9 Отговор
    Такъв вид боеприпаси са забранени в над сто държави, включително в България. Принципно трябва да се задържат и унищожат още на границата, а фирмата да отнесе яка глоба + затвор за лицата, подписали документите за тях.

    Коментиран от #23, #107

    19:03 15.08.2026

  • 18 Пробвай

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "Луганск":

    пробвай

    19:03 15.08.2026

  • 19 премиерска грижа

    8 6 Отговор
    -----целта на Турция е да намали запасите си от по-старо въоръжение и да насочи ресурси към модернизация и поддръжка на наличните системи.-------
    За сравнение ние излишно въоръжение нямаме, пазим си наличното от социалистическо време, даже искаме да купим от поляците старите им с изразходван полетен лимит миг29, вместо те да ги дават на украинците..

    19:03 15.08.2026

  • 20 Заарова

    14 16 Отговор
    Болшевишката наглост и космоса са безкрайни.

    19:03 15.08.2026

  • 21 Тик-Ток

    11 6 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    Ами тогава ще ги доставят оръжията с влака през Черно море

    19:04 15.08.2026

  • 22 Разбира се

    12 4 Отговор

    До коментар #16 от "1945":

    Самолетоносачите се носят от самолети 🤣🤣

    19:05 15.08.2026

  • 23 Соломон

    14 6 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    Те за това тези боеприпаси трябва да се утилизират. А най бързо и евтино утилизацията става във Украйна. Не разбирам защо руснаците протестират

    Коментиран от #34

    19:06 15.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 некъпаната

    10 5 Отговор
    пак умириса всичко

    19:07 15.08.2026

  • 27 Соломон

    8 3 Отговор
    Специално за теб може

    19:08 15.08.2026

  • 28 Ксаниба

    13 13 Отговор
    Ракетите са за ПВО,..тоест отбранителни.Така че монголякка да спира да лаят.

    19:08 15.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Чудесно

    10 8 Отговор

    До коментар #6 от "Всичко":

    в личен план, защо още си тук а не на фронта в осрайна? Очакват те с нетърпение, тъкмо и ще си в полза на България, един паветник по-малко, това ще е толкова мило, толкова сладко.

    Коментиран от #43, #48

    19:10 15.08.2026

  • 31 да си знаеш

    13 9 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Това ,че си неграмотен го разбрахме,ама на никой не му пука какво ще стане ако на някакви фашистки джуджета като руснаците им кипне.Като им кипне ще изядат шамарите и ще се кротнат

    Коментиран от #42

    19:10 15.08.2026

  • 32 Гресирана ватенка

    10 12 Отговор
    Копейките се опитват да грухтят😁😁😁

    Коментиран от #40, #44

    19:10 15.08.2026

  • 33 Тръмп

    6 6 Отговор
    За да няма спорове и да е по-честно, нека половината от оръжията Турция да даде на Украйна, а другата половина на Русия.

    19:10 15.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Майка ти

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Аз съдействам на втора, шеста, и осма рота на партньорите!
    Вдигам всичко от което имат нужда!

    19:10 15.08.2026

  • 36 Трътлю

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Ти не си българин. Ти си грантаджия.

    19:11 15.08.2026

  • 37 Що пишеш с главни букви?

    9 4 Отговор

    До коментар #29 от "Мнение":

    Да не си
    Не
    Нормален?

    Коментиран от #47, #53, #60

    19:11 15.08.2026

  • 38 Соломон

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "СОЛОМОНЧО МАМИН":

    Добре. Специално за теб ще е на пътя

    19:12 15.08.2026

  • 39 Бит русораст

    3 2 Отговор
    Рак ме налегна.

    19:12 15.08.2026

  • 40 АБЕ ПРОБАХМЕ

    6 7 Отговор

    До коментар #32 от "Гресирана ватенка":

    АМА КВИЧЕНЕТО НА УКРОФИЛИТЕ НИ ЗАГЛУШАВА
    КО СТАНА С ПОРЕДНАТА ПИРИМОГА
    700 КМ КВ МАЙ СТАНАХА 70
    АЙДЕ СЛАВА ДЕБИЛАМ

    19:13 15.08.2026

  • 41 Компания

    8 4 Отговор
    Турците щели да прехвърлят и тяхната С-400 без пари, че за нищо не ставала.
    Укрите щели да я направят от замя-въздух в земя-земя.

    19:13 15.08.2026

  • 42 Този път

    3 4 Отговор

    До коментар #31 от "да си знаеш":

    си случил на качествен материал.

    19:13 15.08.2026

  • 43 Лесно е

    6 6 Отговор

    До коментар #30 от "Чудесно":

    Кръвожадните примати да си събират ордата и да напускат земята на съседа си.

    Коментиран от #81

    19:14 15.08.2026

  • 44 Трътлю

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Гресирана ватенка":

    Не си слагай сам плюшче на коментара! Мирише на отчаяние. И с тези ухилени емоджита показваш само едно - ти умираш от смях, но всъщност плачеш

    Коментиран от #49

    19:14 15.08.2026

  • 45 Това обаче се отнася

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "1945":

    само за страни останали без пристанища и излаз на море.

    19:14 15.08.2026

  • 46 СВО 1 633 дни РЕЗИЛ

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "Тоалетна Хартия":

    Споко. Не се притеснявай. Кремъл винаги така прави. Първо "бомби", анексира и след това вика - ама те са виновни, те започнаха. .

    19:15 15.08.2026

  • 47 ЗА ДА МОГАТ

    5 8 Отговор

    До коментар #37 от "Що пишеш с главни букви?":

    УКРО.....ДЕБИЛИТЕ ДА СФАНАТ НЕЩИЧКО

    19:16 15.08.2026

  • 48 България и българите мразят русия

    12 8 Отговор

    До коментар #30 от "Чудесно":

    Интересно е защо ти още си тук ,а не си на фронта да се биеш за русофашистките ти господари ? Кремълските opки дават 5 пъти повече жертви и каналния nлъx путин е решил да се бие до последния руснак.Всеки от вас рашистки антибългари и продажници сте добре дошли в списъка му!

    Коментиран от #76, #103

    19:16 15.08.2026

  • 49 Гресирана ватенка

    3 4 Отговор

    До коментар #44 от "Трътлю":

    Грес😁

    Коментиран от #67

    19:16 15.08.2026

  • 50 Отреазвяващ

    7 4 Отговор
    Това,че седалището е в Бг,не означава,че е българска.Кой знай какви далавери се въртят.

    19:17 15.08.2026

  • 51 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ

    6 8 Отговор
    Ни набутват във британската война с Русия.

    Коментиран от #59

    19:18 15.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 СВО 1 633 дни РЕЗИЛ

    9 3 Отговор

    До коментар #37 от "Що пишеш с главни букви?":

    Навярно както всички, които го правят избива някакви комплекси от някои размери и така компенсира.

    19:18 15.08.2026

  • 54 А ЛЕВА?

    7 1 Отговор
    ВЪРНАХА ЛИ ЛЕВА?

    19:19 15.08.2026

  • 55 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО

    9 5 Отговор
    Русофилските мръсни продажници направо не могат да си намерят място от злоба и безсилие ,че се действа правилно срещу руския тероризъм!

    19:20 15.08.2026

  • 56 Възраждане

    8 2 Отговор
    Защо от българската фирма пишат по ракетите .. гУ Й за ху Йло ?!?

    19:21 15.08.2026

  • 57 МНОГО МИЛЕЯТ И ТЕ ЗА УКРИТЕ БЕ!

    3 12 Отговор
    БРЕ,БРЕ,БРЕ “ ТО НЕ ОСТАНА ОРЪЖИЕ В НИТО ЕДНА ДЪРЖАВА БЕ С ТАЯ УКРАЙНА !!
    ТУРЧАЛЯТА И ТЕ !??? КОГО ОБСЛУЖВАТЕ БЕ ГАВАЗИ . ЕДИН РРАЗБОЙНИК-НАЦИСТ ОТ КОМПАНИЯТА НА ФФАШИЗЧАДИЯТА .
    НАЛИ СТЕ НЕУТРАЛНИ БЕ ТУРЧАЛЯ , НАЛИ ПРЕТЕНДИРАТЕ ЗА МИРНИТЕ ПРЕГОВОРИ ДА СА У ВАС ,КАТО УЖ МИРОЛЮВИВА , ИСКАЩИ ТАЗИ ВОЙНА ДА ПРИКЛЮЧИ??? НИЩО ПОДОБНО ,А ??
    И ВИЕ ДОБРО НЯМА ДА ВИДИТЕ , ЩОМ ТВОРИТЕ ПОРЕДНОТО ЗЛО ЗА ТАЗИ ВОЙНА .
    ЩЕ ВИ СЕ ВРЪЩА !!
    ЛИЦЕМЕРИЕ, БЕЗГРАНИЧНА ПОДЛОСТ , НЕПРИЯЗЪН КЪМ РУСИЯ !! ОТ ЕРДУГАН ХАИР , САМО ПРОСТА ЗЛОБА И ЗАВИСНИЧЕСТВО???

    Коментиран от #63, #66

    19:21 15.08.2026

  • 58 Професор

    3 4 Отговор
    Разлика между България и Турция няма. Каквото каже диктаторът в Анкара това Изпълнява Радев. Станахме провинция на Турция. И магистрали ще ни построят. И ще ни пазят. И доматите им ще ядем. Само да козируваме на Анкара.

    19:21 15.08.2026

  • 59 Нема страшно

    2 4 Отговор

    До коментар #51 от "ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ":

    Магучите всичко хващат.

    19:21 15.08.2026

  • 60 Ами на

    1 4 Отговор

    До коментар #37 от "Що пишеш с главни букви?":

    не можах да се науча да пиша правилно като теб,вече разбрах,че правлния словоред е вертикалния. Така ли пишат норманите, като теб?

    19:22 15.08.2026

  • 61 Мусорчик

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Тоалетна Хартия":

    "Преклонена глава сабя не я сече", налЕ?
    Ти даваш ли си сметка колко военни склада взриви Русия на наша територия, а още нямаше война в Украйна! Аман от подобно безгръбначие.

    19:22 15.08.2026

  • 62 Про100 💪👑💯

    7 0 Отговор
    Вината нито е на България, нито на САЩ, нито на Турция.

    19:23 15.08.2026

  • 63 Професор

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "МНОГО МИЛЕЯТ И ТЕ ЗА УКРИТЕ БЕ!":

    Турците изпълняват заповедите на Вашингтон. Мустакатия грузински мюсюлманин там няма нищо против САЩ и Израел.

    19:23 15.08.2026

  • 64 Слава украина

    3 5 Отговор
    Разоражи ес и нато

    19:24 15.08.2026

  • 65 Ганчев

    4 3 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.

    19:24 15.08.2026

  • 66 писането само с главни букви

    5 1 Отговор

    До коментар #57 от "МНОГО МИЛЕЯТ И ТЕ ЗА УКРИТЕ БЕ!":

    само те прави смешен и никой не те чете. От много време просто подминавам написаното така.

    Коментиран от #80

    19:25 15.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 РЕАЛИСТ

    0 3 Отговор
    ОЩЕ ЕДИН ДРОН И СМЕ О.КАКАНИ

    Коментиран от #74

    19:26 15.08.2026

  • 69 Обективен

    7 3 Отговор
    За да разберете обективната информация за фронта,.. следете реакциите на монголите и Соло Вьев по фашистката кремля ТВ!!
    Истерията и фърлянето на атома по цял свят , доказват отчаянието и безпомощността на педофила и сектата в кремля

    19:27 15.08.2026

  • 70 Селям Алейком

    0 3 Отговор
    Ес как спахте сладък ли е дюнера

    19:27 15.08.2026

  • 71 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Касетъчни боеприпаси.Яко млатене на вата.

    Коментиран от #123

    19:27 15.08.2026

  • 72 Пришелец

    3 1 Отговор
    Нищо лично Вова,просто бизнес!

    19:27 15.08.2026

  • 73 Чугуните не вдяват

    8 1 Отговор
    Украйна е жертва на дивашка агресия и циливизования свят трябва да и помага.

    Коментиран от #78, #94

    19:27 15.08.2026

  • 74 Е как ве

    0 2 Отговор

    До коментар #68 от "РЕАЛИСТ":

    Братята укри ще помагат

    19:28 15.08.2026

  • 75 С цялото уважении

    1 2 Отговор
    Русия си гледа бизнеса,ние също.Трябва ли да гладуваме за да угаждаме.

    19:29 15.08.2026

  • 76 Много е просто

    3 3 Отговор

    До коментар #48 от "България и българите мразят русия":

    Русия няма нужда от помощ. Много е просто, но не и за твоята квадратна глава. осрайна търси помощ ,не Русия. Та пак да те питам, защото не ми отговори, защо не си в осрайна?

    Коментиран от #84

    19:29 15.08.2026

  • 77 Ти ли си, Киряк?

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    500 години турско робство....
    Сащ са ни бомбандирали многократно. Сега ни ограбват като колония.

    Коментиран от #85, #95, #99

    19:30 15.08.2026

  • 78 Мухахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #73 от "Чугуните не вдяват":

    Мюслите ви превзеха без бой

    19:30 15.08.2026

  • 79 Коко

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Тоалетна Хартия":

    Като на 22.06.1941г..

    19:30 15.08.2026

  • 80 Така е

    4 1 Отговор

    До коментар #66 от "писането само с главни букви":

    Някои без да четат в движение само "набиват" по някой минус. Да се радва човекът.

    19:30 15.08.2026

  • 81 Не бе

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Лесно е":

    те са си у дома, съседите са навлеци, които ще бъдат изритани от домакина на тези земи. Кое не ти е ясно?

    19:32 15.08.2026

  • 82 Санде глухия

    2 0 Отговор
    Начи,...пръвите 3... ПЕТИЛЕТКИ от .. 3 дневната Движухата на пен Делот...връват най трудно,...насетне... 3 дня в Киев и седмица в Лиса бон!
    Еееееееехехе

    Коментиран от #88

    19:32 15.08.2026

  • 83 az СВО Победа 81

    2 5 Отговор
    След като се знаят доставчиците, "стоката" може и да не стигне до получателя...

    Коментиран от #89

    19:33 15.08.2026

  • 84 Хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "Много е просто":

    Значи Русия не търсила помощ ! Бункерния малко ли се моли на Ким и аятолаха.

    Коментиран от #113

    19:33 15.08.2026

  • 85 Не е така

    6 0 Отговор

    До коментар #77 от "Ти ли си, Киряк?":

    Първо трябва да научиш какво е РОБСТВО и КОЛОНИЯ и тогава да правиш опити за писане.

    19:33 15.08.2026

  • 86 Джок Съдбата

    1 5 Отговор
    Да му мислят българските тираджии които ще участват в доставките ,някои от могат и курбан да станат .

    19:33 15.08.2026

  • 87 Лондон

    5 0 Отговор
    Кремълски наглеци , те вземат оръжия в мнжго по-големи обеми от айтоласите , Ким ненормалника и от китайските оризари !!!

    Коментиран от #91

    19:33 15.08.2026

  • 88 Ристе Кьоравото

    1 4 Отговор

    До коментар #82 от "Санде глухия":

    Лап Пай У.Йотт бре горноджумайски хъесоссс !

    19:34 15.08.2026

  • 89 Гресирана ватенка

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "az СВО Победа 81":

    Което не бива да ти пречи да продължиш си го слагаш 😁😁😁

    Коментиран от #93, #97

    19:35 15.08.2026

  • 90 Орк

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    А дано бусификация ще бъде отворена за такива като тебе защото окраина най- вече има нужда от хора. Пожелам ти да си в първите редици за утилизиране.

    19:35 15.08.2026

  • 91 Алексбг

    1 2 Отговор

    До коментар #87 от "Лондон":

    Къв Лондон те гони бре ,моттафукккер ,кой знае в кое северозападноло село се намираш .

    19:36 15.08.2026

  • 92 Браво!

    5 1 Отговор
    Руските ни шпиони веднага са уведомили Кремъл българите какви оръжия ще прехвърлят от Турция в Украйна. Отличен 6 за националните ни предатели!

    19:37 15.08.2026

  • 93 Ба бааааа

    0 2 Отговор

    До коментар #89 от "Гресирана ватенка":

    Ша ти го слагат насякъде

    19:37 15.08.2026

  • 94 Цивилизованият

    2 2 Отговор

    До коментар #73 от "Чугуните не вдяват":

    свят, който 300 години въртеше търговията с роби?

    19:37 15.08.2026

  • 95 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #77 от "Ти ли си, Киряк?":

    За 500 години не станахме Асан и Ахмед,за 45 години станахте русодебили.

    Коментиран от #102

    19:37 15.08.2026

  • 96 Кривоверен алкаш

    3 2 Отговор
    САЩ и Турция наистина настояват за мирни преговори,но твоят Фюрер не иска преговори,тогава защо да спират да дават оръжия на Украйна

    Коментиран от #98

    19:38 15.08.2026

  • 97 Гресиран козяк

    1 2 Отговор

    До коментар #89 от "Гресирана ватенка":

    Гресирания,къде е палеца 👈,явно си го напъхал на топло и влажно 😬

    19:38 15.08.2026

  • 98 Руснаков

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Кривоверен алкаш":

    Дългия ,погрижи се за майка си пре да ръсиш акъл ,не заслужава подобна съдба ...

    Коментиран от #106

    19:39 15.08.2026

  • 99 СВО 1 633 дни РЕЗИЛ

    5 0 Отговор

    До коментар #77 от "Ти ли си, Киряк?":

    Забравяш или въобще не знаеш незвисимо от това, че България НЕ обявява война на СССР и не изпраща войски на Източния фронт, съветската авиация извършва бомбардировки през 1941 и 1942 год. на Добрич, Русе, Стара Загора и Горна Оряховица.

    През 1941 г. Царството България обявява „символична война“ на САЩ и Великобритания и следователно сме станали легитимна военна цел.

    Коментиран от #109

    19:39 15.08.2026

  • 100 Навито

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    Ще прати теб да ги вадиш, като най-информиеан.

    19:40 15.08.2026

  • 101 Мунчо пак е снасял на руснаците

    3 0 Отговор
    военни тайни.

    19:40 15.08.2026

  • 102 Кривоверен алкаш

    1 2 Отговор

    До коментар #95 от "Българин":

    Айде не ми се прави на българин и ти си като мен румънски ром калайджия .Че фаче Домнуле ?

    19:41 15.08.2026

  • 103 Не е българин

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "България и българите мразят русия":

    този,който мрази Освободителите ни,не е българин а до л но месере!Слава на Русия,нашата Освободителка! Вечна слава от признателна България!!!

    Коментиран от #116

    19:41 15.08.2026

  • 104 Боби Баламата

    3 0 Отговор
    Добре де, монгольята от 22 ядрени републики+ Фюрера ПЕ дал+ жълтурете от ядрената С.Корея,..защо 13 год не могат да победят една Украйна 20 пъти по-малка и с 30 пъти по малко оръжие? Защо не могат да превземат 4 села у Донбас?!?
    И ако са наистина могучая, защо постоянно реват,че някой е изпратил някаква дребна помощ а забравят че 87 % от оръжията им са от Ким, СИ и аятоласите?!?

    19:42 15.08.2026

  • 105 Да живее България

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Луганск":

    Ще ти разбомбяЗадника,алкаша!!!

    19:42 15.08.2026

  • 106 Кривоверен алкаш

    1 1 Отговор

    До коментар #98 от "Руснаков":

    Ще те открия рано или късно...

    Коментиран от #112

    19:42 15.08.2026

  • 107 Извинете, може ли издание,

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    брой и дата на фейка Ви?

    19:42 15.08.2026

  • 108 Град Козлодуй

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Ти не си българин! Ти си ПЕеРаАС!

    Коментиран от #122

    19:42 15.08.2026

  • 109 Историк

    2 2 Отговор

    До коментар #99 от "СВО 1 633 дни РЕЗИЛ":

    Нали се сещаш ,че когато си бил официално на страната на оста Рим -Берлин-Токио и си оказвал материална помощ ,а също си окупирал част от Гърция и Югославия и си освободил германски войски за Източния Фронт ,няма как да не отнесеш Какалашката.Та да си знаете ,умната или русата ,да няма после ,ама нас защо !

    19:45 15.08.2026

  • 110 име

    1 2 Отговор
    Руснаците лекичко са почнали да свалят ръкавичката от едната ръка. Миналата седмица, буквално часове след като медиите гръмнаха за касетъчните боеприпаси от Турция за бандерите, пуснаха кадри от руска доставка на касетъчни боеприпаси на фронта около Харков! Помагат хората, няма само западняците да им доставят, я! А на бандерите им пожелавам приятни спомени когато руснаците махнат и двете ръкавици.

    19:46 15.08.2026

  • 111 Аре а не се будалкаме

    3 1 Отговор
    За 13 г се наслушааме от надничарете на Пияната, колко е могучая... ПИН дос могучая!
    Ама при вапросот... когиш ПОПАЙ моряка ( у Йло) ше влезне у Киев,... настъпва... мълчанието на агнетата...от копейките де БИЛНИ
    Еееееееехехе

    Коментиран от #115

    19:46 15.08.2026

  • 112 Руснаков

    1 3 Отговор

    До коментар #106 от "Кривоверен алкаш":

    Дядка ,дадох ти адреса :София .район Оборище .ул Чумерна 14,търси Мартин .Водини синчето ,да ви е...б..а и двамата и да ви стопя релетата ...

    Коментиран от #118, #127

    19:49 15.08.2026

  • 113 Даде

    3 1 Отговор

    До коментар #84 от "Хахаха":

    обаче кокаиновия клоун проси денонощно, не Путин,там е огромната разлика. Клоуна си шмъркоти яко др@ска безконтролно в златни к@нефи, и се присмива на такива като теб. Отивай в осрайна и му помогни ,все някак я изкараш един ден , я не. Поне ще те насмъркотят с хубав материял, не като тук с лепило за плочки. Върви, върви не му мисли, ако въобще можеш да мислиш.

    19:49 15.08.2026

  • 114 Ники

    2 1 Отговор
    Нали НАТО не участва,СаШ и Турция да не би да са членове на светия синод ,а?Мазни политически пехливани с манталитет на платени труженички и чакай някой да повярва на дипломацията им!

    19:50 15.08.2026

  • 115 Кривоверен алкаш

    1 2 Отговор

    До коментар #111 от "Аре а не се будалкаме":

    Славков ,да ми лап.паш Х.У.Я. за извара и сирене ,а аромата е бонус ....

    19:51 15.08.2026

  • 116 Все забравяш, че не Путин,

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Не е българин":

    а едновремешни украинци са те освобождавали. Карай, неграмотно видиш ли, значи е копейдак.

    Коментиран от #126

    19:51 15.08.2026

  • 117 Яяяяя

    0 1 Отговор
    Че това си е чест и достойнство. Агресора реве, че някой иска невинни хора да умират. Жалка кремълска паплач!

    Коментиран от #128

    19:51 15.08.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Слава на Русия, бе тъпeйки

    4 0 Отговор
    Да ви сepа в ycтeнцата русофоби скaпани.

    19:52 15.08.2026

  • 120 СЕГА Е МОМЕНТА БОЛНИТЕ БАНДЕРИ

    1 0 Отговор
    Да заминават на фронта. Стига са родили мозък по форумите.

    19:52 15.08.2026

  • 121 Само роб

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    робува на господари.

    19:53 15.08.2026

  • 122 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Град Козлодуй":

    Защо така грубо с рогата жребецо ,аз просто небинарен и нестандартен и обичам надарани мустанги .

    19:53 15.08.2026

  • 123 Светът видя

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Последния Софиянец":

    Колко съвременно оръжие разсипаха укрофашистите.
    Огромен брой и видове.
    Всичко загробиха и вият за още.

    19:53 15.08.2026

  • 124 Антон

    2 0 Отговор
    Путине мекушав си братко. Не ставаш.
    Трябваше още преди години да сложиш военната униформа, да се появиш по тв-то, и да дадеш срок от 7 дни на някой град в центъра на укрия , от който хората да се евакуират. После го срини с някоя адрена бомба. Покажи се пак по тв-то и заяви че следващия път ще думнеш някоя европейска столица -париж,локдон, брюксел.
    Да видим тогава на колективния запад дали ще му се умира за благото на укрите. И копко ще им стиска. Знам знам, бла бла, чл.5 от нато. В такава ситуация не съм убеден че ще има някой политик от запада кокто да се съгласи на ядрена война.
    Ахахха
    Путине ама за това се искат болс. Е сега ако си имате договорки с краварите да върви келепира това е друга работа.

    19:54 15.08.2026

  • 125 Ние с гайдите

    1 0 Отговор
    Забранените касетъчни боеприпаси са българския посредник VTIC International Ltd? " 2524 неуправляеми ракети M26 с касетъчни бойни части и 47 000 артилерийски боеприпаса M509A1 с калибър 203 мм и касетъчно действие" РАДЕВ - ОСТАВКА !

    19:54 15.08.2026

  • 126 Все забравяш

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Все забравяш, че не Путин,":

    че троелея с детски акъл, освен че изглежда жалко и глупаво, показва перфектно фашизма възродил се на запад и ползващ отново деца срещу Русия!

    19:54 15.08.2026

  • 127 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Руснаков":

    Ти си мишок който се крие в дупката,Мартин съм го разбрал,ти не можеш на малкият пръст да му стъпиш на този човек,.За това че оскверняваш паметта на майка ми,ще похарча пари но ще те намеря,можеш да бъдеш сигурен..а тогава,жална ти майка...

    19:54 15.08.2026

  • 128 Агпесорите

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "Яяяяя":

    Са укронацистите боклуко

    19:55 15.08.2026