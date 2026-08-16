16 август 1977 г. Умира Кралят на рока

На 16 август 1977 г. в своето имение до Мемфис умира Кралят на рока. Елвис Пресли е роден на 8 януари 1935 г. в Тюпълоу, Мисисипи в семейството на Върнън и Гладис Пресли. Майката е била бременна с близнаци, но едното момче Джеси Гарън умира шест часа след раждането. Така Елвис остава единственото дете в семейството и поради тази семейна драма през следващите години се радва на изключителната любов на майка си.

Елвис е на 12 г., когато майка му му купува първата китара. През септември 1948 г., когато Елвис е на 13 години, той и неговото семейство се преместват в Мемфис, Тенеси. След като завършва "Humes High School" в Мемфис, Елвис работи като разпоредител в кино и като шофьор на камион за компания "Crown Electric".

През 1967 г. се жени за Присила Анн Вагнер след около десет години съвместен живот с нея, а на 1 февруари 1968 г. се ражда дъщеря им Лиса Мари Пресли. През 1970 г. Елвис и Присила се развеждат.

Започва да пее в местен бар - "The Hillbilly Cat", после подписва договор с местна звукозаписна компания. През 1955 г. Елвис постига големи успехи. Неговата последна малка плоча за "Сън Рекърдс" се изкачва до първо място в националната класация на Billboard за кънтри-енд-уестърн. Концертните му изяви привличат все повече публика. Той съумява да припечели достатъчно, за да уреди за родителите си по-добър живот. Освен това привлича вниманието на големите звукозаписни фирми и на по-значими мениджъри.

Един от тях е "полковник" Том Паркър, който успява да стане негов личен мениджър в средата на годината. През ноември 1955 г. Сам Филипс продава издателските и звукозаписните права на Елвис на голямата фирма "RCA-Victor" за колосалната сума от 40 000 долара. Макар и закостеняла, "RCA" успява да оцени потенциала на Елвис благодарение на Стив Шоулс, който става продуцент на повечето записи на Елвис.

През януари 1956 г. Елвис прави своя първи запис за "RCA". Записва пет песни, между които "Heartbreak Hotel". Не само звукът, но и гласът на Елвис са различни. Сега той пее истински рокендрол — разтърсващ, едновременно нежен и агресивен, такъв, който се запомня.

На 2 юли 1956 г. Елвис записва две от най-известните си песни - "Don't Be Cruel" и "Hound Dog". Втората се превръща в символ на рокендрола и въпреки че оригиналът не е негов, днес всички свързват тази песен именно с него.

Работи много върху това да утвърди ранния рокендрол, като популяризира блуса сред тийнейджърите.

Момичетата буквално изпадат в истерия по време на неговите изпълнения заради характерното му сексуално завъртане на таза, онова, което му носи прозвището "Elvis the Pelvis" (pelvis означава таз). На ТВ камерите е забранено да го снимат под кръста заради това движение. По-късно започват да го наричат Кралят на рокендрола или само Кралят.

През 1956 г. Елвис прави и първата си роля в киното във филма "Love Me Tender". Снима се в още 32 филма. Критиката порицава остро тези роли, но филмите на практика се оказват печеливши с обща печалба от 150 милиона долара. През 1958 г. Елвис е командирован в армията и изпратен в Германия. Там среща и се влюбва в 14-годишната Присила Анн Вагнер (по-късно позната като Присила Пресли). Военната му служба и "Британската инвазия" през 1960 г. намаляват броя на концертите на Елвис.

През 1960 г. Елвис се премества в Холивуд, където участва в над 20 филма заедно с някои от най-известните актьори в Холивуд.

Елвис се завръща на музикалната сцена през 1970 г. с концерт в Лас Вегас. Прави турне в САЩ като изнася над 500 концерта на живо. По това време Елвис се развежда. Стресът от този факт, както и напрежението от непрекъснатите пътувания, повишаващото му се тегло, както и употребата на стимуланти и анти депресанти си казват думата.

Елвис Пресли умира на 16 август 1977 г. в имението си в Грейсленд, близо до Мемфис на 42 години.

След неговата смърт домът му в Грейсленд се превръща в свято място за милиони негови почитатели от целия свят.