Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран и Оман договориха подялбата на Ормузкия пролив

Иран и Оман договориха подялбата на Ормузкия пролив

16 Август, 2026 06:39, обновена 16 Август, 2026 06:42 1 923 5

  • иран-
  • оман-
  • ормузки проток

Техеран и Маскат съгласуваха нова карта за движение на търговските кораби в стратегическия воден коридор

Иран и Оман договориха подялбата на Ормузкия пролив - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран и Оман постигнаха официално споразумение относно съвместна карта за корабоплаването през стратегически важния Ормузки пролив.

Официалният представител на Министерството на външните работи на Иран, Исмаил Багаи, обяви пред телевизия Press TV, че двете страни са изяснили маршрутите за преминаване на плавателните съдове с цел възстановяване на сигурността на търговския трафик в региона.

Преговорите предвиждат подписването на временно споразумение със срок от 60 дни. Според заложените технически условия, целият поток от навлизащи кораби към Персийския залив ще се движи по северния маршрут през ирански териториални води. Изходящият трафик към Арабско море ще преминава по южния маршрут под юрисдикцията на Оман. Техеран подчерта, че пълното нормализиране на корабоплаването зависи от прекратяването на американската военноморска блокада в региона.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишел

    4 0 Отговор
    Ал Джазира, днес: Преговорите Иран -Оман продължават.

    06:44 16.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 име

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ако разчиташ на новините, без да разбереш как, утре ще те натоварят с бой в някое бусче и на фронта. Е, виж ги укрите до къде се докараха от много вярване на бандери, кравари, микрон, шолц, меркел и урсула.

    Коментиран от #5

    07:19 16.08.2026

  • 4 име

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Да чу някъде по новините миналата или тази седмица, че ционистите и Египет си планират да правят газопровод от тяхни води до Италия? А познай що искат да гепят Газа - за да нямат претенции палестинците. А да чу че Хитлеряху превложи да се прави петролопровод, може би и газопровод, от арабските страни до Средиземно море? 4 тодини ще им трябват, но ако стане, ционистите ще си настанят посредата, между петрола и ЕССР и ще смучат като кърлежи, каквито винаги са били. А теорията е че им трябват Ливански води, щото при тях нямало дълбочина за големи кораби. Което незнам дали е вярно, но опряделено ционистите имат изгода от блокада на Ормузкия проток, военни конфликти, и т.н

    07:25 16.08.2026

  • 5 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Пак си спал отвит

    07:48 16.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания