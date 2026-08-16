Иран и Оман договориха подялбата на Ормузкия пролив

Иран и Оман постигнаха официално споразумение относно съвместна карта за корабоплаването през стратегически важния Ормузки пролив.

Официалният представител на Министерството на външните работи на Иран, Исмаил Багаи, обяви пред телевизия Press TV, че двете страни са изяснили маршрутите за преминаване на плавателните съдове с цел възстановяване на сигурността на търговския трафик в региона.

Преговорите предвиждат подписването на временно споразумение със срок от 60 дни. Според заложените технически условия, целият поток от навлизащи кораби към Персийския залив ще се движи по северния маршрут през ирански териториални води. Изходящият трафик към Арабско море ще преминава по южния маршрут под юрисдикцията на Оман. Техеран подчерта, че пълното нормализиране на корабоплаването зависи от прекратяването на американската военноморска блокада в региона.