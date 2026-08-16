Иран и Оман договориха подялбата на Ормузкия пролив

Иран и Оман постигнаха официално споразумение относно съвместна карта за корабоплаването през стратегически важния Ормузки пролив.
Официалният представител на Министерството на външните работи на Иран, Исмаил Багаи, обяви пред телевизия Press TV, че двете страни са изяснили маршрутите за преминаване на плавателните съдове с цел възстановяване на сигурността на търговския трафик в региона.
Преговорите предвиждат подписването на временно споразумение със срок от 60 дни. Според заложените технически условия, целият поток от навлизащи кораби към Персийския залив ще се движи по северния маршрут през ирански териториални води. Изходящият трафик към Арабско море ще преминава по южния маршрут под юрисдикцията на Оман. Техеран подчерта, че пълното нормализиране на корабоплаването зависи от прекратяването на американската военноморска блокада в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мишел
06:44 16.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 име
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ако разчиташ на новините, без да разбереш как, утре ще те натоварят с бой в някое бусче и на фронта. Е, виж ги укрите до къде се докараха от много вярване на бандери, кравари, микрон, шолц, меркел и урсула.
Коментиран от #5
07:19 16.08.2026
4 име
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Да чу някъде по новините миналата или тази седмица, че ционистите и Египет си планират да правят газопровод от тяхни води до Италия? А познай що искат да гепят Газа - за да нямат претенции палестинците. А да чу че Хитлеряху превложи да се прави петролопровод, може би и газопровод, от арабските страни до Средиземно море? 4 тодини ще им трябват, но ако стане, ционистите ще си настанят посредата, между петрола и ЕССР и ще смучат като кърлежи, каквито винаги са били. А теорията е че им трябват Ливански води, щото при тях нямало дълбочина за големи кораби. Което незнам дали е вярно, но опряделено ционистите имат изгода от блокада на Ормузкия проток, военни конфликти, и т.н
07:25 16.08.2026
5 Някой
До коментар #3 от "име":Пак си спал отвит
07:48 16.08.2026