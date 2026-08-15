Руслан Трад: След дрона в Приморско имаме основание да привикаме нечий посланик

За разлика от “Орлан-10”, дронове от типа на “Зала”, какъвто е намерен на плажа в Приморско, се използват от руските сили от разузнаване до бойни задачи. Ако ще се търси повод да се привиква нечии посланик, това е такъв повод.
Това написа във "Фейсбук" анализаторът Руслан Трад.
На 14 август Военноморските сили (ВМС) публикуваха информация, че безпилотен летателен апарат (БЛА), изхвърлен от морето, е бил открит на плажа на Приморско, област Бургас. Апаратът е бил обследван от специалисти от състава на ВМС, класифициран е като разузнавателен дрон и по-късно е бил транспортиран към една от военноморските бази във Варна и Бургас.
Визуалният анализ на екипа на ДРМ, извършен чрез открити източници, установи, че останките от апарата съответстват на руски разузнавателен БЛА „Zala Z-20“. Съответствията се изразяват в характерното разположение на витлото на апарата в опашната му част, панелите, разположени на фюзелажа и в уинглетите в краищата на крилете му, уточниха от De Re Militari (ДРМ).
Zala Z-20, срещан и с обозначение Zala T-20, е предназначен основно за тактическа разузнавателна дейност, мониторинг и ситуационен анализ, включително корекция на артилерийски огън и наблюдение на бойното поле. Ролята му е сходна с тази на руския многофункционален БЛА Орлан-10, който обаче се използва и в ударна конфигурация, по данни на Interfax от 13 май 2022 г.
Двата апарата се различават по основни външни белези. Витлото на Орлан-10 се намира в носовата му секция, докато при Zala Z-20 то е в опашната част. Също така, размахът на крилете е съществено по-голям при по-новия Z-20 и е равен на 4 метра, срещу 3,1 метра при Орлан-10.
Двата дрона се използват широко от руската армия във войната срещу Украйна, като се произвеждат съответно от Zala Aero Group (Z-20) и Специалния технологичен център (Орлан-10).
ДРМ напомня, че при откриване на подобни обекти или техни останки не бива да се доближавате до тях и да ги докосвате. Своевременно подавайте сигнал до съответните компетентни органи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кирил
Коментиран от #37
15:22 15.08.2026
2 Чували
15:23 15.08.2026
3 Мунчо Фуражката
15:23 15.08.2026
4 Гларус
Днес е ветровито и бурно море и дроновете не се виждат
15:23 15.08.2026
5 Опорка
Коментиран от #42, #51
15:24 15.08.2026
6 kоkорчо 💋🍌
15:25 15.08.2026
7 Алоооуу
15:26 15.08.2026
8 О, Морес
15:27 15.08.2026
9 Феникс
Коментиран от #21
15:27 15.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ганя Путинофила
Правени са в Китай!
Коментиран от #17
15:28 15.08.2026
12 Пустиня(к)
15:30 15.08.2026
13 Ьрън
15:31 15.08.2026
14 Даскал Грую
Коментиран от #22
15:31 15.08.2026
15 Ъхъ
До коментар #10 от "Тоа":Изотзадзе!
Коментиран от #18, #38
15:33 15.08.2026
16 Айляк
Аа, оная бандерката?
Да, да, веднага да е привикват Олесинка СФирчук да дава обЕснение:(
15:34 15.08.2026
17 О, Морес
До коментар #11 от "Ганя Путинофила":Дронове-всякакви.Кютекът е един-Руски ! Бавен,но за сметка на това много болезнен.
Коментиран от #29
15:35 15.08.2026
18 Ааа... Не !
До коментар #15 от "Ъхъ":Много ще я повдигнеизодзаде ! Самофостата, за да и умре изотзадетоот мъка!
15:37 15.08.2026
19 ТТТ
15:40 15.08.2026
20 А психара Трад винаги има повод
15:40 15.08.2026
21 ТТТ
До коментар #9 от "Феникс":Пригответе си и вазелин.
Коментиран от #33
15:42 15.08.2026
22 Румен Решетников
До коментар #14 от "Даскал Грую":Учих го в училище по времето на НРБ, не ми е дотрябвал цял живот. Трябва ми английски, щото с него и в Матушката ти ще се оправя!
15:44 15.08.2026
23 Трад- трът
Коментиран от #32
15:45 15.08.2026
24 Ммм
Коментиран от #28
15:50 15.08.2026
25 дядото
15:50 15.08.2026
26 Оня
Коментиран от #31
15:53 15.08.2026
27 Мунчо
Дано да не ме извика , че пак ще ме накаже да правя коремни.
15:54 15.08.2026
28 Оня
До коментар #24 от "Ммм":Не сириец е със забрана да стъпва на сирийска територия
Коментиран от #30
15:55 15.08.2026
29 Кой ти е крив,
До коментар #17 от "О, Морес":че му се подлагаш? Нека те боли.
15:58 15.08.2026
30 Извинете, може ли
До коментар #28 от "Оня":източник, дата и брой на фейка Ви?
15:59 15.08.2026
31 Извинете, може ли
До коментар #26 от "Оня":източник, дата и брой на фейка Ви?
16:00 15.08.2026
32 Аха, пак завиждаш,
До коментар #23 от "Трад- трът":че не се допитват до теб. Ми като бе ставаш.
Учи бре! Къпи се бре!
16:02 15.08.2026
33 Твоят личен опит
До коментар #21 от "ТТТ":не ни върши работа. Обменяй си го с другите русороби.
16:03 15.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Копеец
16:05 15.08.2026
36 Питане
Този на САЩ ли ???
Сакън, мутрафанова нема нищо общо !!!
Тя сама ще дойде, я на Шипка, я на "камъка" над Пловдив...
16:06 15.08.2026
37 кирче
До коментар #1 от "Кирил":не мож ли схвана мозъка че един дрон
изхвърлен от морето, е бил открит на плажа
не означава руска агресия срещу България
станахте смешни с тез дронове и подхвърлени от урки
взели ви за мезе
та джафкате шум да вдигате
Коментиран от #41, #43, #52
16:07 15.08.2026
38 Личният ти опит
До коментар #15 от "Ъхъ":не ни касае.
16:07 15.08.2026
39 Звездоброец
16:09 15.08.2026
40 Хмм
16:10 15.08.2026
41 Руски,
До коментар #37 от "кирче":До там опряхте, че сами да си слагате плюсовете ???
16:13 15.08.2026
42 Някой
До коментар #5 от "Опорка":Разликата е нулева, професор...утре ще ти дойде някой морски дрон, уж от течението!
16:15 15.08.2026
43 Сатана Z
До коментар #37 от "кирче":Щом е така, защо се държиш като лично засегнат?
Я, Митрофанова, ти ли си? Тьотя, хранилница наша!
16:19 15.08.2026
44 Пич
Защо не ръкопляскате?!
16:20 15.08.2026
45 Трябва Да Са Готови !
16:20 15.08.2026
46 Жожи
16:21 15.08.2026
47 1234
16:21 15.08.2026
48 Гликерия Копейдовна
16:21 15.08.2026
49 ПЛЕВЕН
16:22 15.08.2026
50 Горски
16:22 15.08.2026
51 Не Е Важно !
До коментар #5 от "Опорка":Как Ще се Добере !
А Каква Работа !
Ще Свърши !
16:26 15.08.2026
52 Ами нека следващият те цапардоса
До коментар #37 от "кирче":в умната тиква, че да се отървем от неадекватностите ти. По Закона на Мърфи: пак ще е руски. Ще загинеш с усмивка на уста, надявам се.
16:26 15.08.2026
53 Майстора
16:29 15.08.2026