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Руслан Трад: След дрона в Приморско имаме основание да привикаме нечий посланик

Руслан Трад: След дрона в Приморско имаме основание да привикаме нечий посланик

15 Август, 2026 15:21 1 817 53

  • руски дрон-
  • орлан-10-
  • зала-
  • приморско-
  • руски разузнавателен бла „zala z-20“-
  • бла „zala z-20“-
  • zala z-20

Zala Z-20, срещан и с обозначение Zala T-20, е предназначен основно за тактическа разузнавателна дейност, мониторинг и ситуационен анализ, включително корекция на артилерийски огън и наблюдение на бойното поле

Руслан Трад: След дрона в Приморско имаме основание да привикаме нечий посланик - 1
Снимка: De Re Militari
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За разлика от “Орлан-10”, дронове от типа на “Зала”, какъвто е намерен на плажа в Приморско, се използват от руските сили от разузнаване до бойни задачи. Ако ще се търси повод да се привиква нечии посланик, това е такъв повод.

Това написа във "Фейсбук" анализаторът Руслан Трад.

На 14 август Военноморските сили (ВМС) публикуваха информация, че безпилотен летателен апарат (БЛА), изхвърлен от морето, е бил открит на плажа на Приморско, област Бургас. Апаратът е бил обследван от специалисти от състава на ВМС, класифициран е като разузнавателен дрон и по-късно е бил транспортиран към една от военноморските бази във Варна и Бургас.

Визуалният анализ на екипа на ДРМ, извършен чрез открити източници, установи, че останките от апарата съответстват на руски разузнавателен БЛА „Zala Z-20“. Съответствията се изразяват в характерното разположение на витлото на апарата в опашната му част, панелите, разположени на фюзелажа и в уинглетите в краищата на крилете му, уточниха от De Re Militari (ДРМ).

Zala Z-20, срещан и с обозначение Zala T-20, е предназначен основно за тактическа разузнавателна дейност, мониторинг и ситуационен анализ, включително корекция на артилерийски огън и наблюдение на бойното поле. Ролята му е сходна с тази на руския многофункционален БЛА Орлан-10, който обаче се използва и в ударна конфигурация, по данни на Interfax от 13 май 2022 г.

Двата апарата се различават по основни външни белези. Витлото на Орлан-10 се намира в носовата му секция, докато при Zala Z-20 то е в опашната част. Също така, размахът на крилете е съществено по-голям при по-новия Z-20 и е равен на 4 метра, срещу 3,1 метра при Орлан-10.

Двата дрона се използват широко от руската армия във войната срещу Украйна, като се произвеждат съответно от Zala Aero Group (Z-20) и Специалния технологичен център (Орлан-10).

ДРМ напомня, че при откриване на подобни обекти или техни останки не бива да се доближавате до тях и да ги докосвате. Своевременно подавайте сигнал до съответните компетентни органи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    21 53 Отговор
    Това е руска агресия срещу България

    Коментиран от #37

    15:22 15.08.2026

  • 2 Чували

    29 5 Отговор
    с пари няма да пускат , ей на , какво пада !

    15:23 15.08.2026

  • 3 Мунчо Фуражката

    26 47 Отговор
    Ако привикам генерал-губернаторшата Митрофанова, тя ще ми нашока канчето, както направи руският поп от КГБ, Гундяев, насред София, пред камерите на цял свят, и пак ще гледам като напикано мушкато!

    15:23 15.08.2026

  • 4 Гларус

    36 4 Отговор
    Наздраве от плажа.
    Днес е ветровито и бурно море и дроновете не се виждат

    15:23 15.08.2026

  • 5 Опорка

    72 18 Отговор
    Тоя умствeно изпстанал прави ли разлика между останки, случайно донесени от морето и апарат ДОЛЕТЯЛ до българска територия?

    Коментиран от #42, #51

    15:24 15.08.2026

  • 6 kоkорчо 💋🍌

    15 4 Отговор
    рускогаварящ ?

    15:25 15.08.2026

  • 7 Алоооуу

    41 18 Отговор
    Ами ти не си българин, бе льольо! Върви си откъдето си дошъл и привиквай, който до искаш! Анализатор?!?!😂😂😂😂

    15:26 15.08.2026

  • 8 О, Морес

    14 20 Отговор
    Да се спре незабавно атракцията "летене с парашут" по цялата черноморска ивица ! Ползват я само руски шпиони ! Снимат всичко- от царевичака край Каварна до нуди плажа на Ахтопол.Службите нехаят,а е война!

    15:27 15.08.2026

  • 9 Феникс

    29 13 Отговор
    Браво , чакаме братушките със мед чубричка и питки!

    Коментиран от #21

    15:27 15.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ганя Путинофила

    20 7 Отговор
    Дроновете няма как да са руски!
    Правени са в Китай!

    Коментиран от #17

    15:28 15.08.2026

  • 12 Пустиня(к)

    17 7 Отговор
    Бе вие не привикахте никой за оня, дет гръмна, сеа за тоо ше викате.

    15:30 15.08.2026

  • 13 Ьрън

    27 15 Отговор
    Най - добре да привикат тоя Трад в някоя психиаърия

    15:31 15.08.2026

  • 14 Даскал Грую

    24 16 Отговор
    Учете руски, че ще ви трябва!

    Коментиран от #22

    15:31 15.08.2026

  • 15 Ъхъ

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Тоа":

    Изотзадзе!

    Коментиран от #18, #38

    15:33 15.08.2026

  • 16 Айляк

    24 9 Отговор
    Кой посланик?
    Аа, оная бандерката?
    Да, да, веднага да е привикват Олесинка СФирчук да дава обЕснение:(

    15:34 15.08.2026

  • 17 О, Морес

    17 9 Отговор

    До коментар #11 от "Ганя Путинофила":

    Дронове-всякакви.Кютекът е един-Руски ! Бавен,но за сметка на това много болезнен.

    Коментиран от #29

    15:35 15.08.2026

  • 18 Ааа... Не !

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ъхъ":

    Много ще я повдигнеизодзаде ! Самофостата, за да и умре изотзадетоот мъка!

    15:37 15.08.2026

  • 19 ТТТ

    10 15 Отговор
    Нашите служби и управляващи прогресисти очевидно изцяло са пробити от руЗките такива. Въпроса е защо ние им плащаме заплатите, без това са на чужда хранилка.

    15:40 15.08.2026

  • 20 А психара Трад винаги има повод

    17 9 Отговор
    Да бъде привикан в психиатриите за получаване на фалшиви и масивни паник атаки и много грешно възприемане на реалността

    15:40 15.08.2026

  • 21 ТТТ

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Феникс":

    Пригответе си и вазелин.

    Коментиран от #33

    15:42 15.08.2026

  • 22 Румен Решетников

    8 10 Отговор

    До коментар #14 от "Даскал Грую":

    Учих го в училище по времето на НРБ, не ми е дотрябвал цял живот. Трябва ми английски, щото с него и в Матушката ти ще се оправя!

    15:44 15.08.2026

  • 23 Трад- трът

    15 3 Отговор
    Много анализатори много нещо,като не сте компетентни защо излизате и давате мнение за неща които не са ви ясни

    Коментиран от #32

    15:45 15.08.2026

  • 24 Ммм

    13 3 Отговор
    Този анализатор с странното име да не е евреин.

    Коментиран от #28

    15:50 15.08.2026

  • 25 дядото

    12 5 Отговор
    ако не смеете да привикате посланикът за дрон-а от кардам,то този ще извикате с удоволствие.пфу.

    15:50 15.08.2026

  • 26 Оня

    7 3 Отговор
    Тия сирийски пее @ дал що не иде в Сирия да си ръси мозъка? Аааа забравих там го чака смъртно наказание! Защо ли?

    Коментиран от #31

    15:53 15.08.2026

  • 27 Мунчо

    4 9 Отговор
    Аз нямам право да я викам.Само тя може да ме вика.
    Дано да не ме извика , че пак ще ме накаже да правя коремни.

    15:54 15.08.2026

  • 28 Оня

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ммм":

    Не сириец е със забрана да стъпва на сирийска територия

    Коментиран от #30

    15:55 15.08.2026

  • 29 Кой ти е крив,

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "О, Морес":

    че му се подлагаш? Нека те боли.

    15:58 15.08.2026

  • 30 Извинете, може ли

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Оня":

    източник, дата и брой на фейка Ви?

    15:59 15.08.2026

  • 31 Извинете, може ли

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Оня":

    източник, дата и брой на фейка Ви?

    16:00 15.08.2026

  • 32 Аха, пак завиждаш,

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Трад- трът":

    че не се допитват до теб. Ми като бе ставаш.
    Учи бре! Къпи се бре!

    16:02 15.08.2026

  • 33 Твоят личен опит

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "ТТТ":

    не ни върши работа. Обменяй си го с другите русороби.

    16:03 15.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Копеец

    1 4 Отговор
    Хм! Че тьотя жива ли е? Не знаех. Ще ида и азна срещата да я питам къде са ми денгите. Два месеца не ми е плащала. Мислех, че е емигрирала в КНДР.

    16:05 15.08.2026

  • 36 Питане

    2 3 Отговор
    КОЙ ???
    Този на САЩ ли ???
    Сакън, мутрафанова нема нищо общо !!!
    Тя сама ще дойде, я на Шипка, я на "камъка" над Пловдив...

    16:06 15.08.2026

  • 37 кирче

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    не мож ли схвана мозъка че един дрон
    изхвърлен от морето, е бил открит на плажа
    не означава руска агресия срещу България

    станахте смешни с тез дронове и подхвърлени от урки
    взели ви за мезе
    та джафкате шум да вдигате

    Коментиран от #41, #43, #52

    16:07 15.08.2026

  • 38 Личният ти опит

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ъхъ":

    не ни касае.

    16:07 15.08.2026

  • 39 Звездоброец

    2 1 Отговор
    "Чорапчо" от Елеонорка го е страх и ще "хвърли в обществените очи прах" !

    16:09 15.08.2026

  • 40 Хмм

    5 1 Отговор
    вие сирийците си привиквайте каквито искате посланици, ние българите каквото решим

    16:10 15.08.2026

  • 41 Руски,

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "кирче":

    До там опряхте, че сами да си слагате плюсовете ???

    16:13 15.08.2026

  • 42 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Опорка":

    Разликата е нулева, професор...утре ще ти дойде някой морски дрон, уж от течението!

    16:15 15.08.2026

  • 43 Сатана Z

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "кирче":

    Щом е така, защо се държиш като лично засегнат?
    Я, Митрофанова, ти ли си? Тьотя, хранилница наша!

    16:19 15.08.2026

  • 44 Пич

    2 0 Отговор
    Не ми пука от руските дронове. Ако не засегнат, ще е от приятелски огън и ще съм национален герой.
    Защо не ръкопляскате?!

    16:20 15.08.2026

  • 45 Трябва Да Са Готови !

    2 0 Отговор
    За Евровизия !

    16:20 15.08.2026

  • 46 Жожи

    1 1 Отговор
    Изплувал? Може вълните да са го лашкали от някъде си по периферията на черно море.

    16:21 15.08.2026

  • 47 1234

    3 1 Отговор
    тъпа манипулация , тъпо заглавие, кой посланник ще викаш за нещо видимо стояло в морето от месеци

    16:21 15.08.2026

  • 48 Гликерия Копейдовна

    1 0 Отговор
    Жду ответа как соловей лета.

    16:21 15.08.2026

  • 49 ПЛЕВЕН

    2 1 Отговор
    Този Трад не е анализатор.

    16:22 15.08.2026

  • 50 Горски

    1 1 Отговор
    Война има наблизо, дронове падат всеки ден в Румъния, Полша, Молдова, Литва, Латвия, Естония... И никой не прави драми и евтин популизъм! Тук вой до небесата.... Така беше и когато дефакто преместиха 12 военни самолети от гражданското летище на София... Преместиха ги във военно летище Безмер и бройката беше намалена до 8 самолети... Псевдополитици вият всява страх , за да си извлекат дивиденти.

    16:22 15.08.2026

  • 51 Не Е Важно !

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Опорка":

    Как Ще се Добере !

    А Каква Работа !

    Ще Свърши !

    16:26 15.08.2026

  • 52 Ами нека следващият те цапардоса

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "кирче":

    в умната тиква, че да се отървем от неадекватностите ти. По Закона на Мърфи: пак ще е руски. Ще загинеш с усмивка на уста, надявам се.

    16:26 15.08.2026

  • 53 Майстора

    0 1 Отговор
    Руслан не е много РУСланд.

    16:29 15.08.2026

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