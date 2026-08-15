Руслан Трад: След дрона в Приморско имаме основание да привикаме нечий посланик

За разлика от “Орлан-10”, дронове от типа на “Зала”, какъвто е намерен на плажа в Приморско, се използват от руските сили от разузнаване до бойни задачи. Ако ще се търси повод да се привиква нечии посланик, това е такъв повод.

Това написа във "Фейсбук" анализаторът Руслан Трад.

На 14 август Военноморските сили (ВМС) публикуваха информация, че безпилотен летателен апарат (БЛА), изхвърлен от морето, е бил открит на плажа на Приморско, област Бургас. Апаратът е бил обследван от специалисти от състава на ВМС, класифициран е като разузнавателен дрон и по-късно е бил транспортиран към една от военноморските бази във Варна и Бургас.

Визуалният анализ на екипа на ДРМ, извършен чрез открити източници, установи, че останките от апарата съответстват на руски разузнавателен БЛА „Zala Z-20“. Съответствията се изразяват в характерното разположение на витлото на апарата в опашната му част, панелите, разположени на фюзелажа и в уинглетите в краищата на крилете му, уточниха от De Re Militari (ДРМ).

Zala Z-20, срещан и с обозначение Zala T-20, е предназначен основно за тактическа разузнавателна дейност, мониторинг и ситуационен анализ, включително корекция на артилерийски огън и наблюдение на бойното поле. Ролята му е сходна с тази на руския многофункционален БЛА Орлан-10, който обаче се използва и в ударна конфигурация, по данни на Interfax от 13 май 2022 г.

Двата апарата се различават по основни външни белези. Витлото на Орлан-10 се намира в носовата му секция, докато при Zala Z-20 то е в опашната част. Също така, размахът на крилете е съществено по-голям при по-новия Z-20 и е равен на 4 метра, срещу 3,1 метра при Орлан-10.

Двата дрона се използват широко от руската армия във войната срещу Украйна, като се произвеждат съответно от Zala Aero Group (Z-20) и Специалния технологичен център (Орлан-10).

ДРМ напомня, че при откриване на подобни обекти или техни останки не бива да се доближавате до тях и да ги докосвате. Своевременно подавайте сигнал до съответните компетентни органи.