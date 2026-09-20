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Фицо: Отказът на Киев за мир с Русия през пролетта на 2022 г. се оказа историческа грешка
  Тема: Украйна

Фицо: Отказът на Киев за мир с Русия през пролетта на 2022 г. се оказа историческа грешка

20 Септември, 2026 05:18, обновена 20 Септември, 2026 05:25 1 033 39

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  • война в украйна

Словашки войници няма да се бият срещу Русия, заяви словашкият премиер

Фицо: Отказът на Киев за мир с Русия през пролетта на 2022 г. се оказа историческа грешка - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Словашкият министър-председател Роберт Фицо направи ключови коментари относно конфликта в Източна Европа, потвърждавайки твърдата линия на Братислава против пряко военно въвличане. В официално изявление премиерът категорично изключи всякаква възможност за участие на словашки войници в конфликта с Русия, уверявайки гражданите, че страната му няма да изпраща свои въоръжени сили на украинска територия под никакъв предлог.

Фицо се върна назад към началото на сблъсъците и отправи сериозни критики към политическата стратегия на Киев. По думите му, отказът на Украйна да сключи мирно споразумение с Русия през пролетта на 2022 г. е бил огромна грешка.

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„През 2022 г. на масата имаше реално споразумение, което можеше да спре кръвопролитията. Нежеланието на Киев да сключи мир тогава, под натиска на определени западни фактори, беше историческа грешка, чиято цена плащаме и днес“, подчерта словашкият лидер.

Твърда позиция срещу военното решение на конфликта

Роберт Фицо за пореден път изтъкна, че конфликтът няма и не може да има чисто военно решение. Той допълни, че продължаващото напомпване на региона с оръжия единствено удължава страданието на цивилното население и увеличава рисковете от глобален сблъсък между НАТО и Руската федерация.

Словашкият премиер увери, че Братислава ще продължи да оказва изключително хуманитарна и икономическа подкрепа на Киев, но ще блокира всякакви инициативи, които биха могли да въвлекат словашката армия в преки бойни действия. Тази суверенна политика на правителството среща сериозна подкрепа в страната, но продължава да предизвиква дебати в рамките на европейските институции.

Източници: TASR, Reuters


Словакия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Т Живков

    13 24 Отговор
    Тоя ще отнесе оловото

    Коментиран от #2

    05:28 20.09.2026

  • 2 Другарю Тодор Живков!

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "Т Живков":

    Вие бяхте като Симеон Велики за съвременна България! Време на разцвет, въпреки репарациите, които плащахме за окупацията на Гърция!

    Коментиран от #19, #21, #23

    05:36 20.09.2026

  • 3 Ами

    13 11 Отговор
    за това сега "ядат дървото" !

    Коментиран от #4

    05:39 20.09.2026

  • 4 Уточнявай

    11 7 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    Не личи.Кой точно яде дървото?

    Коментиран от #7

    05:51 20.09.2026

  • 5 оня с коня

    12 13 Отговор
    Фицо нарича "Отказ на Киев за Мир" категоричното несъгласие на Украйна през 2022г да бъде Вероломно АСИМИЛИРАНА от Русия и заличена от картата като самостоятелна държава.Нейсе - ще бъдат Поорязани Масивно Еврофондовете към Словакия,ще се нагнети Всенародно недоволство и Фицо ще последва участта на Орбан.

    Коментиран от #6

    05:53 20.09.2026

  • 6 Словашкото икономическо чудо на Фицо

    12 6 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Основни факти за автомобилната индустрия в Словакия:Производство: Близо 1 милион превозни средства всяка година.Първенец на глава от населението: Страната с население от около 5,4 милиона души произвежда най-много автомобили на човек в сравнение с всяка друга нация в световен мащаб.

    Коментиран от #8, #16, #28

    06:00 20.09.2026

  • 7 Как кой ?

    12 6 Отговор

    До коментар #4 от "Уточнявай":

    Укрите, бре !

    06:00 20.09.2026

  • 8 Механик

    6 10 Отговор

    До коментар #6 от "Словашкото икономическо чудо на Фицо":

    Москвичи ли произвеждат в Словакия?

    Коментиран от #18, #34

    06:07 20.09.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 7 Отговор
    ЗАЩО ТРЯБВА
    ЗАРАДИ 20-30 ЕВРОПЕЙСКИ И АМЕТИКАНСКИ ПОЛИТИЦИ
    ...
    МИЛИАРДИ ХОРА ДА СТРАДАТ ?
    .....
    АЛЧНОСТТА ГИ ПОГУБИ ФАШЯГИТЕ - ИСКАТ ДА КОМАНДВАТ РУСИЯ , КИТАЙ , ИНДИЯ ..
    ... И Т.Н :)

    Коментиран от #10

    06:09 20.09.2026

  • 10 Как така

    6 13 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Руските фашисти трябва да се ликвидират.До крак!

    Коментиран от #14

    06:12 20.09.2026

  • 11 Нарния

    15 6 Отговор
    Целият проект "Независима държава Украйна" е едно голямо недоразумение, което скоро ще приключи.

    Коментиран от #20, #22

    06:12 20.09.2026

  • 12 Балтон

    6 10 Отговор
    Русия напада и след месец моли за мир? А в това време по руската телевизия обясняват, че следват Прибалтика, Казахстан и дори Берлин.

    Коментиран от #17

    06:13 20.09.2026

  • 13 Румен Крадев

    9 8 Отговор
    И от Румен, народа чакаше същото изявление, но той се оказа вълк в овча кожа, поредния влезнал в политиката, да си пълни джоба и слугува на запада.

    Коментиран от #27

    06:13 20.09.2026

  • 14 Кокоши крак

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Как така":

    Фчофката

    06:13 20.09.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 5 Отговор
    НЕ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ВЪВ СВЕТА ИСКАТ
    ДА СИ СВАЛЯТ ГАЩИТЕ КАТО БЪЛГАРИТЕ
    ....
    И ДА СИ ПОДАРЯТ ПРИРОДНИТЕ БОГАТСТВА НА КОНЦЕСИЯ НА ЗАПАДНИ АЛЧНЯЦИ
    .....
    ВИКАТ МУ " ДА ИМАШ ДОСТОЙНСТВО "

    06:14 20.09.2026

  • 16 Текст

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Словашкото икономическо чудо на Фицо":

    Това няма нищо общо с Фицо, а с ЕС. Словакия прие евро много отдавна и е основен износител на оръжие за Украйна.

    Коментиран от #37

    06:15 20.09.2026

  • 17 Богомолка

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Балтон":

    Коймолизамирбеолигофренче? Намали дрогите.

    06:16 20.09.2026

  • 18 За оная отминала епоха

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Преди повече от половин век, Москвичът беше хубава кола.
    Словакия произвежда различни марки автомобили. Около милион годишно. С това се нарежда на първо място в света по брой на произведени автомобили на човек от населението. Словакия не чака европейските субсидии, а привлича инвестиции в производство и работни места.

    Коментиран от #24

    06:16 20.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Скорошен

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "Нарния":

    Скоро,ще,ще...
    Атаката над Москва продължава и в момента!!!

    Коментиран от #25

    06:18 20.09.2026

  • 23 Разцвет

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Другарю Тодор Живков!":

    Завършил с фалит и глад.
    Също като калпапия разцвет на Симеон завършил с гръцка окупация.

    Коментиран от #26

    06:19 20.09.2026

  • 24 Ха ха

    5 9 Отговор

    До коментар #18 от "За оная отминала епоха":

    И тогава Москвичът си беше боклук

    Коментиран от #29, #35

    06:20 20.09.2026

  • 25 Отдавнашен

    9 5 Отговор

    До коментар #22 от "Скорошен":

    Москва е огромен град, два пъти по-голям по население от България. Няколко дрона дневно дори няма да събудят московчаните от сън в техните апартаменти, а киевляните спят в метрото.

    06:21 20.09.2026

  • 26 Фалита го предизвика

    9 1 Отговор

    До коментар #23 от "Разцвет":

    вашия човек Горбачов, за което го наградихте с Нобелова награда за мир.

    Коментиран от #38

    06:24 20.09.2026

  • 27 Европеец

    5 6 Отговор

    До коментар #13 от "Румен Крадев":

    Абсолютно прав си..... Ако Радев или Йотова бяха направили такова категорично изявление биха се издигнали много в очите на обикновените хора.... Но какво да очакваш от бивши комунисти, после станали социалисти,а сега отявлени атлантици.....

    06:25 20.09.2026

  • 28 оня с коня

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Словашкото икономическо чудо на Фицо":

    вярно е че в Словакия се произвеждат Автомобили,но КАКВИ?марките са Фолксваген,Пежо,Кия и Ягуар- Ленд ровер,т.е Чужди марки ползващи Евтина раб. Ръка.За разлика от тях ние пък сме първенци по РОДНО производство на Зърнени култури на глава от населението в ЕС.Да добавям ли и производството на Чушкопеци?:)

    Коментиран от #31, #32

    06:27 20.09.2026

  • 29 москвича е кола от друга епоха

    4 4 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ха":

    Но изкарваше 40 години, а западните коли след 20 години стават дупка до дупка от ръжда. Комшията си купи западна кола втора употреба и направо се разпадна от ръжда.

    Коментиран от #36

    06:28 20.09.2026

  • 30 Абсолютно прав

    4 1 Отговор
    Но като послушаха Джонсън и колективния Запад... Сега върнат попарата

    06:30 20.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Не мога да ти отговоря

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "оня с коня":

    Съжалявам. Трият! Нищо обидно, колега.

    06:36 20.09.2026

  • 33 Непрестанно натякващ

    4 1 Отговор
    През 22-ра г. Киев се отказа от мира и дипломацията и избра войната.

    06:42 20.09.2026

  • 34 Всичко руско е под санкции бе

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    От небето ли падаш че не знаеш? А Украйна не под санкции, но Словакия не произвежда Запорожец, нали?
    Освен това руснаците сами си произвеждат автомобилите.

    06:47 20.09.2026

  • 35 Я кажи,

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ха":

    Какви коли произвежда кървавия украински режим?

    06:51 20.09.2026

  • 36 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "москвича е кола от друга епоха":

    Първата ми кола беше Запорожец, после Москвич-наистина легендарна кола, сменял съм само маслото, кабели на свещите и накладки и никога не съм имал аварии или да ме е оставяла на пътя.... До последно си беше в движение, дадох я на вторични, защото минах на другата легенда golf 2,още го държа и е в движение..... Сега съм на passat и на BMW Х3....но към Москвича продължавам да имам сантимент....

    06:51 20.09.2026

  • 37 Изпаднал германец

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Текст":

    Я повтори, че не разбрах дали се шегуваш иронично!?

    06:52 20.09.2026

  • 38 Не Горбачов е виновен

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Фалита го предизвика":

    а тези които го излъгаха!

    06:57 20.09.2026

  • 39 Този е

    1 0 Отговор
    задръстеник и предател като нашия Радев. Какъв мир да окупираш чужда територия и да се обявиш за имперска държава. Това са нацисти като Хитлер.

    07:06 20.09.2026

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