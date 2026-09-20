Словашкият министър-председател Роберт Фицо направи ключови коментари относно конфликта в Източна Европа, потвърждавайки твърдата линия на Братислава против пряко военно въвличане. В официално изявление премиерът категорично изключи всякаква възможност за участие на словашки войници в конфликта с Русия, уверявайки гражданите, че страната му няма да изпраща свои въоръжени сили на украинска територия под никакъв предлог.

Фицо се върна назад към началото на сблъсъците и отправи сериозни критики към политическата стратегия на Киев. По думите му, отказът на Украйна да сключи мирно споразумение с Русия през пролетта на 2022 г. е бил огромна грешка.

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„През 2022 г. на масата имаше реално споразумение, което можеше да спре кръвопролитията. Нежеланието на Киев да сключи мир тогава, под натиска на определени западни фактори, беше историческа грешка, чиято цена плащаме и днес“, подчерта словашкият лидер.

Твърда позиция срещу военното решение на конфликта

Роберт Фицо за пореден път изтъкна, че конфликтът няма и не може да има чисто военно решение. Той допълни, че продължаващото напомпване на региона с оръжия единствено удължава страданието на цивилното население и увеличава рисковете от глобален сблъсък между НАТО и Руската федерация.

Словашкият премиер увери, че Братислава ще продължи да оказва изключително хуманитарна и икономическа подкрепа на Киев, но ще блокира всякакви инициативи, които биха могли да въвлекат словашката армия в преки бойни действия. Тази суверенна политика на правителството среща сериозна подкрепа в страната, но продължава да предизвиква дебати в рамките на европейските институции.

Източници: TASR, Reuters