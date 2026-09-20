Фицо: Отказът на Киев за мир с Русия през пролетта на 2022 г. се оказа историческа грешка

Словашкият министър-председател Роберт Фицо направи ключови коментари относно конфликта в Източна Европа, потвърждавайки твърдата линия на Братислава против пряко военно въвличане. В официално изявление премиерът категорично изключи всякаква възможност за участие на словашки войници в конфликта с Русия, уверявайки гражданите, че страната му няма да изпраща свои въоръжени сили на украинска територия под никакъв предлог.
Фицо се върна назад към началото на сблъсъците и отправи сериозни критики към политическата стратегия на Киев. По думите му, отказът на Украйна да сключи мирно споразумение с Русия през пролетта на 2022 г. е бил огромна грешка.
„През 2022 г. на масата имаше реално споразумение, което можеше да спре кръвопролитията. Нежеланието на Киев да сключи мир тогава, под натиска на определени западни фактори, беше историческа грешка, чиято цена плащаме и днес“, подчерта словашкият лидер.
Твърда позиция срещу военното решение на конфликта
Роберт Фицо за пореден път изтъкна, че конфликтът няма и не може да има чисто военно решение. Той допълни, че продължаващото напомпване на региона с оръжия единствено удължава страданието на цивилното население и увеличава рисковете от глобален сблъсък между НАТО и Руската федерация.
Словашкият премиер увери, че Братислава ще продължи да оказва изключително хуманитарна и икономическа подкрепа на Киев, но ще блокира всякакви инициативи, които биха могли да въвлекат словашката армия в преки бойни действия. Тази суверенна политика на правителството среща сериозна подкрепа в страната, но продължава да предизвиква дебати в рамките на европейските институции.
Източници: TASR, Reuters
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Т Живков
Коментиран от #2
05:28 20.09.2026
2 Другарю Тодор Живков!
До коментар #1 от "Т Живков":Вие бяхте като Симеон Велики за съвременна България! Време на разцвет, въпреки репарациите, които плащахме за окупацията на Гърция!
Коментиран от #19, #21, #23
05:36 20.09.2026
3 Ами
Коментиран от #4
05:39 20.09.2026
4 Уточнявай
До коментар #3 от "Ами":Не личи.Кой точно яде дървото?
Коментиран от #7
05:51 20.09.2026
5 оня с коня
Коментиран от #6
05:53 20.09.2026
6 Словашкото икономическо чудо на Фицо
До коментар #5 от "оня с коня":Основни факти за автомобилната индустрия в Словакия:Производство: Близо 1 милион превозни средства всяка година.Първенец на глава от населението: Страната с население от около 5,4 милиона души произвежда най-много автомобили на човек в сравнение с всяка друга нация в световен мащаб.
Коментиран от #8, #16, #28
06:00 20.09.2026
7 Как кой ?
До коментар #4 от "Уточнявай":Укрите, бре !
06:00 20.09.2026
8 Механик
До коментар #6 от "Словашкото икономическо чудо на Фицо":Москвичи ли произвеждат в Словакия?
Коментиран от #18, #34
06:07 20.09.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗАРАДИ 20-30 ЕВРОПЕЙСКИ И АМЕТИКАНСКИ ПОЛИТИЦИ
...
МИЛИАРДИ ХОРА ДА СТРАДАТ ?
.....
АЛЧНОСТТА ГИ ПОГУБИ ФАШЯГИТЕ - ИСКАТ ДА КОМАНДВАТ РУСИЯ , КИТАЙ , ИНДИЯ ..
... И Т.Н :)
Коментиран от #10
06:09 20.09.2026
10 Как така
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Руските фашисти трябва да се ликвидират.До крак!
Коментиран от #14
06:12 20.09.2026
11 Нарния
Коментиран от #20, #22
06:12 20.09.2026
12 Балтон
Коментиран от #17
06:13 20.09.2026
13 Румен Крадев
Коментиран от #27
06:13 20.09.2026
14 Кокоши крак
До коментар #10 от "Как така":Фчофката
06:13 20.09.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА СИ СВАЛЯТ ГАЩИТЕ КАТО БЪЛГАРИТЕ
....
И ДА СИ ПОДАРЯТ ПРИРОДНИТЕ БОГАТСТВА НА КОНЦЕСИЯ НА ЗАПАДНИ АЛЧНЯЦИ
.....
ВИКАТ МУ " ДА ИМАШ ДОСТОЙНСТВО "
06:14 20.09.2026
16 Текст
До коментар #6 от "Словашкото икономическо чудо на Фицо":Това няма нищо общо с Фицо, а с ЕС. Словакия прие евро много отдавна и е основен износител на оръжие за Украйна.
Коментиран от #37
06:15 20.09.2026
17 Богомолка
До коментар #12 от "Балтон":Коймолизамирбеолигофренче? Намали дрогите.
06:16 20.09.2026
18 За оная отминала епоха
До коментар #8 от "Механик":Преди повече от половин век, Москвичът беше хубава кола.
Словакия произвежда различни марки автомобили. Около милион годишно. С това се нарежда на първо място в света по брой на произведени автомобили на човек от населението. Словакия не чака европейските субсидии, а привлича инвестиции в производство и работни места.
Коментиран от #24
06:16 20.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Скорошен
До коментар #11 от "Нарния":Скоро,ще,ще...
Атаката над Москва продължава и в момента!!!
Коментиран от #25
06:18 20.09.2026
23 Разцвет
До коментар #2 от "Другарю Тодор Живков!":Завършил с фалит и глад.
Също като калпапия разцвет на Симеон завършил с гръцка окупация.
Коментиран от #26
06:19 20.09.2026
24 Ха ха
До коментар #18 от "За оная отминала епоха":И тогава Москвичът си беше боклук
Коментиран от #29, #35
06:20 20.09.2026
25 Отдавнашен
До коментар #22 от "Скорошен":Москва е огромен град, два пъти по-голям по население от България. Няколко дрона дневно дори няма да събудят московчаните от сън в техните апартаменти, а киевляните спят в метрото.
06:21 20.09.2026
26 Фалита го предизвика
До коментар #23 от "Разцвет":вашия човек Горбачов, за което го наградихте с Нобелова награда за мир.
Коментиран от #38
06:24 20.09.2026
27 Европеец
До коментар #13 от "Румен Крадев":Абсолютно прав си..... Ако Радев или Йотова бяха направили такова категорично изявление биха се издигнали много в очите на обикновените хора.... Но какво да очакваш от бивши комунисти, после станали социалисти,а сега отявлени атлантици.....
06:25 20.09.2026
28 оня с коня
До коментар #6 от "Словашкото икономическо чудо на Фицо":вярно е че в Словакия се произвеждат Автомобили,но КАКВИ?марките са Фолксваген,Пежо,Кия и Ягуар- Ленд ровер,т.е Чужди марки ползващи Евтина раб. Ръка.За разлика от тях ние пък сме първенци по РОДНО производство на Зърнени култури на глава от населението в ЕС.Да добавям ли и производството на Чушкопеци?:)
Коментиран от #31, #32
06:27 20.09.2026
29 москвича е кола от друга епоха
До коментар #24 от "Ха ха":Но изкарваше 40 години, а западните коли след 20 години стават дупка до дупка от ръжда. Комшията си купи западна кола втора употреба и направо се разпадна от ръжда.
Коментиран от #36
06:28 20.09.2026
30 Абсолютно прав
06:30 20.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Не мога да ти отговоря
До коментар #28 от "оня с коня":Съжалявам. Трият! Нищо обидно, колега.
06:36 20.09.2026
33 Непрестанно натякващ
06:42 20.09.2026
34 Всичко руско е под санкции бе
До коментар #8 от "Механик":От небето ли падаш че не знаеш? А Украйна не под санкции, но Словакия не произвежда Запорожец, нали?
Освен това руснаците сами си произвеждат автомобилите.
06:47 20.09.2026
35 Я кажи,
До коментар #24 от "Ха ха":Какви коли произвежда кървавия украински режим?
06:51 20.09.2026
36 Европеец
До коментар #29 от "москвича е кола от друга епоха":Първата ми кола беше Запорожец, после Москвич-наистина легендарна кола, сменял съм само маслото, кабели на свещите и накладки и никога не съм имал аварии или да ме е оставяла на пътя.... До последно си беше в движение, дадох я на вторични, защото минах на другата легенда golf 2,още го държа и е в движение..... Сега съм на passat и на BMW Х3....но към Москвича продължавам да имам сантимент....
06:51 20.09.2026
37 Изпаднал германец
До коментар #16 от "Текст":Я повтори, че не разбрах дали се шегуваш иронично!?
06:52 20.09.2026
38 Не Горбачов е виновен
До коментар #26 от "Фалита го предизвика":а тези които го излъгаха!
06:57 20.09.2026
39 Този е
07:06 20.09.2026