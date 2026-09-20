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Хакан Фидан: Израел е заплаха за целия свят

Хакан Фидан: Израел е заплаха за целия свят

20 Септември, 2026 05:14, обновена 20 Септември, 2026 05:17 860 2

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  • политика

Турският външен министър направи ключови геополитически разкрития – от военния „Мекански алианс“ до преговорите със САЩ за С-400

Хакан Фидан: Израел е заплаха за целия свят - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турският външен министър Хакан Фидан отправи изключително остри критики към Тел Авив и направи серия от фундаментални разкрития за външната политика на Анкара. По време на официално изявление първият дипломат на Турция беше категоричен, че настоящите действия на Израел представляват директна заплаха за сигурността и мира в целия свят, като призова международната общност към незабавни колективни мерки.

Паралелно с близкоизточния конфликт Фидан обяви, че страната му навлиза в нов етап на военно и дипломатическо сътрудничество в ислямския свят, съобщавайки за създаването на т.нар. „Мекански алианс“. Според него тази нова коалиция ще се превърне в изключително ефективна платформа на международната сцена.

„Турция притежава пълния капацитет и има готовност изцяло да удовлетвори всички военни и отбранителни потребности на Меканския алианс“, подчерта Фидан.

Преговори с Вашингтон за С-400 и санкциите CAATSA

В рамките на изявлението си Хакан Фидан повдигна завесата и около сложните отношения на Анкара със Съединените щати. Той съобщи, че в момента Турция води активни преговори с Белия дом за премахването на американските санкции по закона CAATSA.

Припомняме, че Вашингтон наложи тези рестрикции на Анкара заради покупката на руските зенитно-ракетни комплекси С-400 Триумф, което доведе и до изваждането на Турция от програмата за изтребителите от пето поколение F-35. По думите на Фидан, въпросът за бъдещето на руските системи С-400 и възстановяването на пълното стратегическо партньорство в рамките на НАТО в момента се обсъжда в детайл на най-високо дипломатическо ниво.

Дипломатически совалки с Русия за войната в Украйна

Турция продължава да поддържа и ролята си на ключов посредник по отношение на конфликта в Източна Европа. Външният министър потвърди, че е в постоянен директен контакт с вицепремиера на Руската федерация относно ситуацията в Украйна.

Анкара полага усилия за възобновяване на мирния диалог и проучва възможностите за организиране на нова международна платформа за преговори между Москва и Киев, като целта е постигането на трайно прекратяване на огъня и гарантиране на продоволствената сигурност в Черноморския регион.

Източници: Anadolu Agency, Reuters


Турция
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  • 1 Велко

    7 0 Отговор
    Не Израел, а допуснатите да станат прекалено богати евреи/хазари ционисти са вечната заплаха за човечеството.

    06:09 20.09.2026

  • 2 Стотици хиляди

    0 0 Отговор
    евреи от СССР, всред тях и агенти на съветските тайни служби , се устроиха в Израел и завладяха високи държавни позиции. Те организираха ирано-американската война за да намалят натиска в Украйна.

    07:03 20.09.2026

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