Киевска област под атака: Загинаха майка и две малки деца

В Киевска област руска атака уби майка и две малки деца, а в района на Фастив е повредено предприятие и е възникнал пожар. Властите съобщиха за щети на частни домове и автомобили в област Вишгород
По данни на главата на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко и Националната полиция, в Глеваха във Фастовския район е загинала 39-годишна жена, заедно с 2-годишния си син и 3-годишната си дъщеря. В друг случай в същия район са нанесени щети на жилища и автомобил, а пожарът е потушен.
Щети и пострадали в района на Киев
Ткаченко съобщи също, че в друг удар във Фастовския район е било повредено предприятие и на територията му е избухнал пожар. По думите му спасителите са работили на място по ликвидирането на последиците. За пострадали не е съобщено.
Във Вишгородския район, според областната администрация, са пострадали майка и дете. Преди това властите съобщиха за повредено учебно заведение и автобус в района.
Тревога за масирана атака с дронове
През нощта на 20 септември в Киев и в редица области на Украйна отново беше обявена въздушна тревога заради заплаха от безпилотници, съобщиха Киевската градска военна администрация и Военновъздушните сили на Украйна. Местните власти призоваха жителите да потърсят укритие.
Междувременно руското министерство на отбраната заяви, че за периода от 8:00 до 20:00 ч. на 19 септември руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 288 безпилотни летателни апарата над няколко области, Москва, Крим и акваторията на Черно море.
Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи, че от началото на денонощието на фронта са били отчетени 188 бойни сблъсъка. Най-активно е било на Константиновското направление, където според украинското командване са били отблъснати руски атаки.
Източници: Украинская правда, Киевска областна военна администрация, Национална полиция, Киевска градска военна администрация, Военновъздушни сили на Украйна, Министерство на отбраната на Русия, Генерален щаб на Въоръжените сили на Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коменрар
Коментиран от #7, #8
04:46 20.09.2026
2 ГОЛЕМ СМЕХ
04:48 20.09.2026
3 милене бе педерасс ддолен кажи де?
04:48 20.09.2026
4 ти да видиш
04:50 20.09.2026
5 Гундяев
"Източници: Украинская правда, Киевска областна военна администрация, Национална полиция, Киевска градска военна администрация, Военновъздушни сили на Украйна, Министерство на отбраната на Русия, Генерален щаб на Въоръжените сили на Украйна"
Или ЧатГПТ-то ти?
04:56 20.09.2026
6 Мимозо
Айде стига с тия малодрами!
В Русия не загиват ли деца???
Няма статия, в която на не пишете, че са ранени бебета, деца, а може и русите да са ги изяли! Я помисли върху тази вероятност!
То не бяха отвлечени, то какво ли не се измипа по Москва.
Ай, сопрете се!
05:00 20.09.2026
7 Скоро и във вашето село
До коментар #1 от "Коменрар":Това са възможностите на тролските разтропани халки.
05:02 20.09.2026
8 Този коментар
До коментар #1 от "Коменрар":Си е от автора! Сам си пише и сам си слага плюсове!
05:02 20.09.2026
9 Путин пърдящата утка
05:04 20.09.2026