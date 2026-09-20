Киевска област под атака: Загинаха майка и две малки деца

В Киевска област руска атака уби майка и две малки деца, а в района на Фастив е повредено предприятие и е възникнал пожар. Властите съобщиха за щети на частни домове и автомобили в област Вишгород

По данни на главата на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко и Националната полиция, в Глеваха във Фастовския район е загинала 39-годишна жена, заедно с 2-годишния си син и 3-годишната си дъщеря. В друг случай в същия район са нанесени щети на жилища и автомобил, а пожарът е потушен.

Щети и пострадали в района на Киев

Ткаченко съобщи също, че в друг удар във Фастовския район е било повредено предприятие и на територията му е избухнал пожар. По думите му спасителите са работили на място по ликвидирането на последиците. За пострадали не е съобщено.

Във Вишгородския район, според областната администрация, са пострадали майка и дете. Преди това властите съобщиха за повредено учебно заведение и автобус в района.

Тревога за масирана атака с дронове

През нощта на 20 септември в Киев и в редица области на Украйна отново беше обявена въздушна тревога заради заплаха от безпилотници, съобщиха Киевската градска военна администрация и Военновъздушните сили на Украйна. Местните власти призоваха жителите да потърсят укритие.

Междувременно руското министерство на отбраната заяви, че за периода от 8:00 до 20:00 ч. на 19 септември руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 288 безпилотни летателни апарата над няколко области, Москва, Крим и акваторията на Черно море.

Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи, че от началото на денонощието на фронта са били отчетени 188 бойни сблъсъка. Най-активно е било на Константиновското направление, където според украинското командване са били отблъснати руски атаки.

Източници: Украинская правда, Киевска областна военна администрация, Национална полиция, Киевска градска военна администрация, Военновъздушни сили на Украйна, Министерство на отбраната на Русия, Генерален щаб на Въоръжените сили на Украйна