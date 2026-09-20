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Киевска област под атака: Загинаха майка и две малки деца
  Тема: Украйна

Киевска област под атака: Загинаха майка и две малки деца

20 Септември, 2026 04:18, обновена 20 Септември, 2026 04:32 414 9

  • украйна-
  • киевска област-
  • дронове-
  • руски удари-
  • война

В Фастовски район бе поразено предприятие и жилищни сгради, а руското МО съобщи за унищожени 288 дрона за ден.

Киевска област под атака: Загинаха майка и две малки деца - 1
Последстния от удара в Киевска област, Снимка: Полициия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Киевска област руска атака уби майка и две малки деца, а в района на Фастив е повредено предприятие и е възникнал пожар. Властите съобщиха за щети на частни домове и автомобили в област Вишгород

По данни на главата на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко и Националната полиция, в Глеваха във Фастовския район е загинала 39-годишна жена, заедно с 2-годишния си син и 3-годишната си дъщеря. В друг случай в същия район са нанесени щети на жилища и автомобил, а пожарът е потушен.

Щети и пострадали в района на Киев

Ткаченко съобщи също, че в друг удар във Фастовския район е било повредено предприятие и на територията му е избухнал пожар. По думите му спасителите са работили на място по ликвидирането на последиците. За пострадали не е съобщено.

Във Вишгородския район, според областната администрация, са пострадали майка и дете. Преди това властите съобщиха за повредено учебно заведение и автобус в района.

Тревога за масирана атака с дронове

През нощта на 20 септември в Киев и в редица области на Украйна отново беше обявена въздушна тревога заради заплаха от безпилотници, съобщиха Киевската градска военна администрация и Военновъздушните сили на Украйна. Местните власти призоваха жителите да потърсят укритие.

Междувременно руското министерство на отбраната заяви, че за периода от 8:00 до 20:00 ч. на 19 септември руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 288 безпилотни летателни апарата над няколко области, Москва, Крим и акваторията на Черно море.

Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи, че от началото на денонощието на фронта са били отчетени 188 бойни сблъсъка. Най-активно е било на Константиновското направление, където според украинското командване са били отблъснати руски атаки.

Източници: Украинская правда, Киевска областна военна администрация, Национална полиция, Киевска градска военна администрация, Военновъздушни сили на Украйна, Министерство на отбраната на Русия, Генерален щаб на Въоръжените сили на Украйна


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коменрар

    7 1 Отговор
    Това са "възможностите" на фашисткия агресор.

    Коментиран от #7, #8

    04:46 20.09.2026

  • 2 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор
    важното е че малките деца са били със бради

    04:48 20.09.2026

  • 3 милене бе педерасс ддолен кажи де?

    1 3 Отговор
    по цял ден само деца убиват как тогава превземат фронта тия руснаци?

    04:48 20.09.2026

  • 4 ти да видиш

    1 1 Отговор
    като по цял ден убиват само деца откъде намират руснаците онез тела на умряли бандеровци за размяната?

    04:50 20.09.2026

  • 5 Гундяев

    1 1 Отговор
    Ти си прочел всичкия тия източници ли ве? На укр мова ли?

    "Източници: Украинская правда, Киевска областна военна администрация, Национална полиция, Киевска градска военна администрация, Военновъздушни сили на Украйна, Министерство на отбраната на Русия, Генерален щаб на Въоръжените сили на Украйна"

    Или ЧатГПТ-то ти?

    04:56 20.09.2026

  • 6 Мимозо

    1 1 Отговор
    Ти беше ли там, че пишеш в сегашно ареме» загинаХА»…
    Айде стига с тия малодрами!
    В Русия не загиват ли деца???
    Няма статия, в която на не пишете, че са ранени бебета, деца, а може и русите да са ги изяли! Я помисли върху тази вероятност!
    То не бяха отвлечени, то какво ли не се измипа по Москва.
    Ай, сопрете се!

    05:00 20.09.2026

  • 7 Скоро и във вашето село

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Коменрар":

    Това са възможностите на тролските разтропани халки.

    05:02 20.09.2026

  • 8 Този коментар

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коменрар":

    Си е от автора! Сам си пише и сам си слага плюсове!

    05:02 20.09.2026

  • 9 Путин пърдящата утка

    0 0 Отговор
    Ние помним Буча,какво да се очаква от терористи.

    05:04 20.09.2026

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