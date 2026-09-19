Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов поиска оставката на Румен Радев и заяви, че това би означавало окончателен край на олигархичния модел, предаде Фокус. Поводът е решението на държавния глава да отзове българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, назначен през 2022 година.
Костадинов твърди, че Радев не е действал в интерес на обществото и че следващата стъпка трябва да бъде негово оттегляне от поста. По думите му, именно това би позволило „разграждане“ на модела, който той определя като олигархичен.
Изказването идва на фона на поредна размяна на политически обвинения между президента и лидера на „Възраждане“. В последните месеци Костадинов нееднократно е критикувал Радев за решения, свързани с външната политика и назначенията в държавната администрация.
Източници: Фокус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Любопитен
Коментиран от #7
20:02 19.09.2026
2 Бялата Златка
20:02 19.09.2026
3 И аз искам през годините
ЧУПКА, коце! Ако беше мъж, щеше да си подал документи за кандидат президент. АМА ТЕ Е БЪЪЪЪЗ!
20:02 19.09.2026
4 Връщай
20:03 19.09.2026
5 Братовчеда
20:03 19.09.2026
6 интересно
Не би трябвало посланиците да са незаменими.
20:04 19.09.2026
7 коцето заиграва
До коментар #1 от "Любопитен":с рубли и петолъчки. Не зная дали те знаят за него. Твърде незначителен е, а се е лепнал за непосилни за него каузи, за да се прави на значим и интересен.
20:04 19.09.2026
8 Шапкаря
20:05 19.09.2026
9 Наивник на средна възраст
20:05 19.09.2026
10 Този човек що не си гледа структурите
Сиреч че, хич не става за ръководно на държава ниво
Анадъму ?
20:05 19.09.2026
11 Сашо
Коментиран от #26
20:06 19.09.2026
12 Хан Крум
20:08 19.09.2026
13 РЕАЛИСТ
20:09 19.09.2026
14 Атина Палада
20:10 19.09.2026
15 Активизиран
20:11 19.09.2026
16 Прав е този път Костадинов
Йотова днес пред БНТ - "Виждам масовата омраза срещу мен предимно в социалните мрежи и подкрепата за Гюров. Преди го защитих а той ме приключи. Господ ще му върне всичко някой ден"
20:12 19.09.2026
17 Ами
премина през АТАКА и най-вероятно ще приключи с Възраждане.
20:14 19.09.2026
18 MaZковски ибриk
20:15 19.09.2026
19 Прасчю
20:15 19.09.2026
20 Костадинов
20:16 19.09.2026
21 Да,бе
20:16 19.09.2026
22 Исторически парк
20:17 19.09.2026
23 604
20:18 19.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 А ГДE ПAЦЦYЛAA
20:19 19.09.2026
26 Бойко Българоубиец
До коментар #11 от "Сашо":Който аз им наредя 😏😉
20:20 19.09.2026
27 Възраждане
Коментиран от #30
20:21 19.09.2026
28 Ивелин Михайлов
20:21 19.09.2026
29 Алекс
Коментиран от #32, #33, #43
20:21 19.09.2026
30 Исторически парк
До коментар #27 от "Възраждане":Оставка на всички от изрждане патерици на гербдпс
20:22 19.09.2026
31 Росен Йорданов Peдoфилoв
Коментиран от #40
20:22 19.09.2026
32 Българин
До коментар #29 от "Алекс":Възраждане = гербдпс
20:22 19.09.2026
33 Йордан
До коментар #29 от "Алекс":Израждане ще дойде га прдне гущера 🤡💩
20:23 19.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Капитан Петко
Други няяма.
20:24 19.09.2026
36 Последния индианец
Коментиран от #41, #46
20:24 19.09.2026
37 Росен Йорданов Пeдoфилoв
Коментиран от #58, #62
20:24 19.09.2026
38 Дзак
20:26 19.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Точен сте
До коментар #31 от "Росен Йорданов Peдoфилoв":И аз прочетох ...представяте ли си?
Този е получавал от олигарсите на тиквата и мунчо по 35-40 хиляди лева на месец,докато клетите бачкатори в страната 2 хиляди лева.
20:29 19.09.2026
41 Съдията
До коментар #36 от "Последния индианец":Най умния в парламента.
Найстина мислещ за България
Народа незапознат не четящ и излъган.
Това е истината.
20:29 19.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Йордан
До коментар #29 от "Алекс":Ти сам не си вярваш даже🤣😂
20:31 19.09.2026
44 на брифинг
Радев го отзовал вчера по предложение на министър Демерджиев, защото: фирмата с дял на баща му купувала самолетни билети за магнитния, срещу назначаване на сина му за посланник в ОАЕ.
20:31 19.09.2026
45 Руският поп нашока канчето на Чорапа
20:32 19.09.2026
46 Програмист
До коментар #36 от "Последния индианец":Прав е,че иска да спаси ковчежника на пеевски ли бе копейка безмозъчна🤡
20:33 19.09.2026
47 Зиганшин
20:33 19.09.2026
48 Организирайте
20:34 19.09.2026
49 БеГемот
20:35 19.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Късно е!!!
20:36 19.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Възрожденец
Вън МОН голските под логи
20:41 19.09.2026
54 Показа истинското си АЗ
20:42 19.09.2026
55 Този политик
20:45 19.09.2026
56 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... ЧАК ПРЕДИ НЯКОЛКО МЕСЕЦА - ОТКАК РАДЕВ ДОЙДЕ- РАЗБРА ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ИМА ОПГ- ТА :)
20:45 19.09.2026
57 1234
20:46 19.09.2026
58 Можеш ли да го докажеш?
До коментар #37 от "Росен Йорданов Пeдoфилoв":Внимавай какво твърдиш? Това се сериозни обвинения!
Коментиран от #71
20:46 19.09.2026
59 Шорт
20:47 19.09.2026
60 Мда
20:48 19.09.2026
61 Президентин
20:49 19.09.2026
62 Шорт
До коментар #37 от "Росен Йорданов Пeдoфилoв":Крадат като за световно. Но само за тях! Парите се въртят в един кръг! Винаги е било тъка за едни мравката. За други кокъла!
20:50 19.09.2026
63 Анонимен
20:51 19.09.2026
64 Шшш
20:52 19.09.2026
65 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.......
ЧЕРВЕНА ТЕЖКА КРАДЛИВА ОЛИГАРХИЯ :((?
.....
ОПОСКАЛА ЗА 5 МЕСЕЦА БЪЛГАРИЯ КАТО ТЕРМИТИ:(((
Коментиран от #68
20:54 19.09.2026
66 Преиграва
20:54 19.09.2026
67 Хайде, холан
20:55 19.09.2026
68 Я кажи
До коментар #65 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Кой те назначи!
20:55 19.09.2026
69 Пилотът Гошу
20:55 19.09.2026
70 ?????
Ега ти и повода за оставката на Румен Радев - решението на държавния глава да отзове българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов.
Коце вземи се у ръце и мисли за президентските избори, а то почваш да приличаш на ПП-тата.
Чакаме Волгин кандидат-президент ако искате да имате някакъв шанс за втори тур.
20:56 19.09.2026
71 Разбира се че всеки може
До коментар #58 от "Можеш ли да го докажеш?":Пише го публично в държавния регистър
Коментиран от #76
20:58 19.09.2026
72 разграждане
20:58 19.09.2026
73 Дедо
21:00 19.09.2026
74 АКО РАДЕВ ДАДЕ ОСТАВКА
21:00 19.09.2026
75 Има ли статистика
21:01 19.09.2026
76 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
77 Тервел
21:01 19.09.2026
78 Гедер
21:03 19.09.2026
79 Тоя пък
21:04 19.09.2026
80 Р.Ралин
21:04 19.09.2026
81 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
Коментиран от #85
21:06 19.09.2026
82 Един политик трябва да излъчва
21:06 19.09.2026
83 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ИЗГЛЕЖДАШЕ КАТО НОРМАЛЕН ДЖЕДАЙ ?
НЯМАШЕ ИНДИКАЦИИ ЧЕ Е УЧЕНИК НА ТЪМНАТА СТРАНА ?:)
21:06 19.09.2026
84 Хмм
21:06 19.09.2026
85 Остави възраждането,
До коментар #81 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":Време е за Величие!
21:07 19.09.2026
86 О, Морес
21:08 19.09.2026
87 Боже, какви ги дрънка
21:10 19.09.2026
88 Автогол
21:11 19.09.2026