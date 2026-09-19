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Костадинов поиска оставката на Румен Радев
  Тема: Избори

Костадинов поиска оставката на Румен Радев

19 Септември, 2026 19:55, обновена 19 Септември, 2026 19:59 1 928 88

  • костадин костадинов-
  • румен радев-
  • възраждане-
  • президентство-
  • посланик в оаe

Лидерът на „Възраждане“ обвини държавния глава, че с действията си защитава олигархичния модел.

Костадинов поиска оставката на Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов поиска оставката на Румен Радев и заяви, че това би означавало окончателен край на олигархичния модел, предаде Фокус. Поводът е решението на държавния глава да отзове българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, назначен през 2022 година.

Костадинов твърди, че Радев не е действал в интерес на обществото и че следващата стъпка трябва да бъде негово оттегляне от поста. По думите му, именно това би позволило „разграждане“ на модела, който той определя като олигархичен.

Изказването идва на фона на поредна размяна на политически обвинения между президента и лидера на „Възраждане“. В последните месеци Костадинов нееднократно е критикувал Радев за решения, свързани с външната политика и назначенията в държавната администрация.

Източници: Фокус


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    47 28 Отговор
    Колстя строи дворец до морето, сигурно там ще посреща прасето. Рубли и долари щедро раздава на цялата ромска беззъба бригада.

    Коментиран от #7

    20:02 19.09.2026

  • 2 Бялата Златка

    31 13 Отговор
    Златен пръст

    20:02 19.09.2026

  • 3 И аз искам през годините

    42 23 Отговор
    оставката на коцето от Варна, който се е хванал със зъби и нокти за някои свои си каузи и само замърсява общественото пространство, като подлъгва хората, че работи в техен интерес.
    ЧУПКА, коце! Ако беше мъж, щеше да си подал документи за кандидат президент. АМА ТЕ Е БЪЪЪЪЗ!

    20:02 19.09.2026

  • 4 Връщай

    32 17 Отговор
    Парите бе?

    20:03 19.09.2026

  • 5 Братовчеда

    44 24 Отговор
    След време, когато балонът "Възраждане" се пукне... вероятно ще възникне въпросът дали хората, които са гласували за тях, не трябва да бъдат поставени под попечителство. Отсега трябва да кажем, че няма да може. Едно от големите неудобства на демокрацията е, че хората са свободни да бъдат глупави. Глупостта е естествено и неотменимо човешко право. А покрай това тя е и неизчерпаем политически капитал.

    20:03 19.09.2026

  • 6 интересно

    32 8 Отговор
    Не разбрахме защо отзоваването не е в интерес на България.
    Не би трябвало посланиците да са незаменими.

    20:04 19.09.2026

  • 7 коцето заиграва

    21 18 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    с рубли и петолъчки. Не зная дали те знаят за него. Твърде незначителен е, а се е лепнал за непосилни за него каузи, за да се прави на значим и интересен.

    20:04 19.09.2026

  • 8 Шапкаря

    19 17 Отговор
    Тоз с ума сашьол.

    20:05 19.09.2026

  • 9 Наивник на средна възраст

    32 18 Отговор
    Отвратителен.......колко години само лапа от крякане в делавера с ГЕРБ ДПС....къща,пари от нищоправене....време е да изчезне от делаверата наречена парламент.....

    20:05 19.09.2026

  • 10 Този човек що не си гледа структурите

    15 16 Отговор
    Не му стиска да си признае че неможе да гледа на нещата мащабна
    Сиреч че, хич не става за ръководно на държава ниво
    Анадъму ?

    20:05 19.09.2026

  • 11 Сашо

    20 6 Отговор
    Кой ще е кандидата на Възраждане за президент?

    Коментиран от #26

    20:06 19.09.2026

  • 12 Хан Крум

    15 14 Отговор
    Сега или веднага, а ти веднага премиер. Гладна кокошка просо сънува.

    20:08 19.09.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    19 22 Отговор
    Коцето е Бойкова подлога. Кво може да очакваме от него.

    20:09 19.09.2026

  • 14 Атина Палада

    13 12 Отговор
    Българските фашисти се ядат или играят театър на сенките?

    20:10 19.09.2026

  • 15 Активизиран

    12 10 Отговор
    Отклоняване на вниманието от 5 помилвани НАРКОТРАФИКАНТА!

    20:11 19.09.2026

  • 16 Прав е този път Костадинов

    7 5 Отговор
    Мунчо е не само олигархията а краде 8 пъти повече с кликата си от боко и пеевски взети заедно!
    Йотова днес пред БНТ - "Виждам масовата омраза срещу мен предимно в социалните мрежи и подкрепата за Гюров. Преди го защитих а той ме приключи. Господ ще му върне всичко някой ден"

    20:12 19.09.2026

  • 17 Ами

    18 11 Отговор
    Политическата кариера на Коцето започна във ВМРО,
    премина през АТАКА и най-вероятно ще приключи с Възраждане.

    20:14 19.09.2026

  • 18 MaZковски ибриk

    13 14 Отговор
    MaZковски ибриkMaзния MaZковски ибриk , дoнocика на ДС педофила румеН радеВ-БОТАШ с кодово име MУHЧO, този жена от другия пол , защо е такова шубе та не се изправи като мъж на президентските избори ,ами се крие под полата на масковската проZта утка улянА Maфиотова-БOTAШ .

    20:15 19.09.2026

  • 19 Прасчю

    10 12 Отговор
    Този го отгеда от едно парче свинско месо

    20:15 19.09.2026

  • 20 Костадинов

    14 11 Отговор
    Аз съм гербаджия

    20:16 19.09.2026

  • 21 Да,бе

    15 10 Отговор
    Резервната гума на герб-дпс-новото старо начало на грабежа излезе от нелегалност....Историята на набедения преход удари в земята турските и индийските сериали заедно.

    20:16 19.09.2026

  • 22 Исторически парк

    13 15 Отговор
    Радев разкрива кой движи парите на пеевски и коста иска оставката на Радев.. а познайте кой е мафията 🤣😂

    20:17 19.09.2026

  • 23 604

    6 4 Отговор
    вече не ви верваме дори за това кой какво бил казал, ала фокус мокус бокус препаратус!!!!!

    20:18 19.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 А ГДE ПAЦЦYЛAA

    5 1 Отговор
    OНЗИ ПОЛЕЗНИЯ ПAЦЦYЛЛЛ...ГЪТHA ЛИ СА ВA

    20:19 19.09.2026

  • 26 Бойко Българоубиец

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Сашо":

    Който аз им наредя 😏😉

    20:20 19.09.2026

  • 27 Възраждане

    8 11 Отговор
    Оставка, фатмак ПроЗДТ..веднага

    Коментиран от #30

    20:21 19.09.2026

  • 28 Ивелин Михайлов

    9 6 Отговор
    Коста не в копейкин, а евракин 😉

    20:21 19.09.2026

  • 29 Алекс

    7 16 Отговор
    Да идва Възраждане, друго спасение за народ и Родина няма.

    Коментиран от #32, #33, #43

    20:21 19.09.2026

  • 30 Исторически парк

    8 6 Отговор

    До коментар #27 от "Възраждане":

    Оставка на всички от изрждане патерици на гербдпс

    20:22 19.09.2026

  • 31 Росен Йорданов Peдoфилoв

    13 2 Отговор
    Фирмата на криминалния пeдoфил-психопaт Росен Йорданов Peдoфилoв, „Ренова тийм“, е получила общо 916 200 евро без ДДС (1079 440 евро с ДДС) по договори със Столична община за периода от 2016 до 2023 г., когато кмет на София беше Йорданка Фандъкова.Ако тази обща сума се разпредели пропорционално за периода от около 7-8 години, това прави средно около 34500 – 39000 евро на месец. Ето детайлите около финансовите отношения и договорите:Период и обща сума: Договорите обхващат годините между 2016 и 2023 .

    Коментиран от #40

    20:22 19.09.2026

  • 32 Българин

    9 5 Отговор

    До коментар #29 от "Алекс":

    Възраждане = гербдпс

    20:22 19.09.2026

  • 33 Йордан

    10 7 Отговор

    До коментар #29 от "Алекс":

    Израждане ще дойде га прдне гущера 🤡💩

    20:23 19.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Капитан Петко

    4 12 Отговор
    Възраждане за България.
    Други няяма.

    20:24 19.09.2026

  • 36 Последния индианец

    9 12 Отговор
    Прав е Коцето , умен човек, но не могат да го разберат.

    Коментиран от #41, #46

    20:24 19.09.2026

  • 37 Росен Йорданов Пeдoфилoв

    6 5 Отговор
    Фирмата на криминалния пeдoфил-психопaт Росен Йорданов Пeдoфилoв, „Ренова тийм“, е получила общо 916 200 евро без ДДС (1079 440 евро с ДДС) по договори със Столична община за периода от 2016 до 2023 г., когато кмет на София беше Йорданка Фандъкова.Ако тази обща сума се разпредели пропорционално за периода от около 7-8 години, това прави средно около 34500 – 39000 евро на месец. Ето детайлите около финансовите отношения и договорите:Период и обща сума: Договорите обхващат годините между 2016 и 2023 .

    Коментиран от #58, #62

    20:24 19.09.2026

  • 38 Дзак

    4 1 Отговор
    Човека има пред вид назначаването, не отзоваването!

    20:26 19.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Точен сте

    6 6 Отговор

    До коментар #31 от "Росен Йорданов Peдoфилoв":

    И аз прочетох ...представяте ли си?
    Този е получавал от олигарсите на тиквата и мунчо по 35-40 хиляди лева на месец,докато клетите бачкатори в страната 2 хиляди лева.

    20:29 19.09.2026

  • 41 Съдията

    4 10 Отговор

    До коментар #36 от "Последния индианец":

    Най умния в парламента.
    Найстина мислещ за България
    Народа незапознат не четящ и излъган.
    Това е истината.

    20:29 19.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Йордан

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Алекс":

    Ти сам не си вярваш даже🤣😂

    20:31 19.09.2026

  • 44 на брифинг

    6 2 Отговор
    Президент Радев назначил Йорданов за посланник в ОАЕ по предложение на служебния премиер Гълъб Донев на 17ноември 2022г,
    Радев го отзовал вчера по предложение на министър Демерджиев, защото: фирмата с дял на баща му купувала самолетни билети за магнитния, срещу назначаване на сина му за посланник в ОАЕ.

    20:31 19.09.2026

  • 45 Руският поп нашока канчето на Чорапа

    10 5 Отговор
    и от тогава не е добре човека.

    20:32 19.09.2026

  • 46 Програмист

    7 9 Отговор

    До коментар #36 от "Последния индианец":

    Прав е,че иска да спаси ковчежника на пеевски ли бе копейка безмозъчна🤡

    20:33 19.09.2026

  • 47 Зиганшин

    6 8 Отговор
    Този губи вече всякаква представа за реалното.Каква оставка аланкоолу,ти луд ли си ,или си в първата фаза?

    20:33 19.09.2026

  • 48 Организирайте

    9 2 Отговор
    протест!

    20:34 19.09.2026

  • 49 БеГемот

    7 5 Отговор
    И тоя не е у ред....

    20:35 19.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Късно е!!!

    6 3 Отговор
    Бавен! Късно е! Тва трябваше още в ден първи да го искаш, а ти се ослушваше дали ше падне нещо от някъде!!!

    20:36 19.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Възрожденец

    2 8 Отговор
    Вън фатмака по мак от България.
    Вън МОН голските под логи

    20:41 19.09.2026

  • 54 Показа истинското си АЗ

    6 3 Отговор
    Охх, видехме истинския Коцак, сол..... на Бокича и ПееФски !!!

    20:42 19.09.2026

  • 55 Този политик

    7 2 Отговор
    Освен да сваля правителства, да интриганства и да манипулира хората, друго може ли?

    20:45 19.09.2026

  • 56 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 4 Отговор
    КОЦЕТО И ТОЙ КАТО АТАНАС ФАШИСТА И КОКОРЧИ
    ... ЧАК ПРЕДИ НЯКОЛКО МЕСЕЦА - ОТКАК РАДЕВ ДОЙДЕ- РАЗБРА ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ИМА ОПГ- ТА :)

    20:45 19.09.2026

  • 57 1234

    7 2 Отговор
    На този това му са последните издихания. Очаква го съдбата на сидеров.

    20:46 19.09.2026

  • 58 Можеш ли да го докажеш?

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Росен Йорданов Пeдoфилoв":

    Внимавай какво твърдиш? Това се сериозни обвинения!

    Коментиран от #71

    20:46 19.09.2026

  • 59 Шорт

    10 3 Отговор
    Тоя също е кукла на конци! Преди години мислехме че е московски агент. А пък той бил гербераски!

    20:47 19.09.2026

  • 60 Мда

    7 2 Отговор
    Бля, бля. Някой си костадинов от герб поискал оставката на Румен Радев...

    20:48 19.09.2026

  • 61 Президентин

    4 1 Отговор
    Радев е премиер от половин година, тая статия кога е писана?

    20:49 19.09.2026

  • 62 Шорт

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Росен Йорданов Пeдoфилoв":

    Крадат като за световно. Но само за тях! Парите се въртят в един кръг! Винаги е било тъка за едни мравката. За други кокъла!

    20:50 19.09.2026

  • 63 Анонимен

    6 1 Отговор
    Депортирайте го обратно в Максуда.

    20:51 19.09.2026

  • 64 Шшш

    4 2 Отговор
    Гарван гарвану око не вади. Опитват се да изкарат чорапа, че не се кланя на мацква

    20:52 19.09.2026

  • 65 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 6 Отговор
    КОЦЕТО НАЙ НАКРАЯ РАЗБРА ЧЕ НАЙ ЗЛОВЕЩАТА ОЛИГАРХИЯ Е НА РАДЕВ:)))
    .......
    ЧЕРВЕНА ТЕЖКА КРАДЛИВА ОЛИГАРХИЯ :((?
    .....
    ОПОСКАЛА ЗА 5 МЕСЕЦА БЪЛГАРИЯ КАТО ТЕРМИТИ:(((

    Коментиран от #68

    20:54 19.09.2026

  • 66 Преиграва

    3 2 Отговор
    Мислех ги за по-нормални

    20:54 19.09.2026

  • 67 Хайде, холан

    4 1 Отговор
    Ще си изгуби избирателите, не мисли ли

    20:55 19.09.2026

  • 68 Я кажи

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Кой те назначи!

    20:55 19.09.2026

  • 69 Пилотът Гошу

    4 1 Отговор
    Тоя па... Палячо... Няма достатъчно вот за чистача на кенефа в Парламента, оставки иска...

    20:55 19.09.2026

  • 70 ?????

    4 2 Отговор
    Коцето ми е симпатичен, но често не го разбирам.
    Ега ти и повода за оставката на Румен Радев - решението на държавния глава да отзове българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов.
    Коце вземи се у ръце и мисли за президентските избори, а то почваш да приличаш на ПП-тата.
    Чакаме Волгин кандидат-президент ако искате да имате някакъв шанс за втори тур.

    20:56 19.09.2026

  • 71 Разбира се че всеки може

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Можеш ли да го докажеш?":

    Пише го публично в държавния регистър

    Коментиран от #76

    20:58 19.09.2026

  • 72 разграждане

    4 1 Отговор
    Върни се в Аспарухово

    20:58 19.09.2026

  • 73 Дедо

    0 4 Отговор
    Погледнато реално единственият който даде отпор на червената олигархия от агенти на ДС подчинени на Москва е Иван Костов. Единственият който махна ДПС от властта.

    21:00 19.09.2026

  • 74 АКО РАДЕВ ДАДЕ ОСТАВКА

    5 2 Отговор
    МРЪШУЛЯКА ТЪП ОТ БАНКЯ , ВЕДНАГА ИДЕ ДА КРАДЕ - ТОВА ЛИ ИСКАШ ?

    21:00 19.09.2026

  • 75 Има ли статистика

    3 0 Отговор
    колко оставки е поискал и,колко получил?

    21:01 19.09.2026

  • 76 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 77 Тервел

    4 1 Отговор
    Предпочитам Радев пред бандата на Боко Тиквата, Дебелян Дубайския и гологлавия Чалгар.

    21:01 19.09.2026

  • 78 Гедер

    5 0 Отговор
    Радев дайте му на Копейкин още една къща на Тюленово и ще се кротне .

    21:03 19.09.2026

  • 79 Тоя пък

    4 1 Отговор
    Коце пак говориш глупсти !!!

    21:04 19.09.2026

  • 80 Р.Ралин

    1 5 Отговор
    Земя като една човешка длан,родила толкова русофилска сган.

    21:04 19.09.2026

  • 81 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    0 2 Отговор
    Българинът не е достатъчно умен за да избере доброто за себе си и държавата

    Коментиран от #85

    21:06 19.09.2026

  • 82 Един политик трябва да излъчва

    3 0 Отговор
    Положителни емоции. Няма значение какво ще направи, хората ще го обикнат. Като Кенеди например. Карибската криза, началото на Виетнамската война не му се отразиха. Един Горбачов също, при когото страната първо се срути, а после разпадна. Коцето трябва да се научи да се усмихва, не да позира като герой от филм на ужасите.

    21:06 19.09.2026

  • 83 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    КВО МУ СТАНА ПЪК НА КОЦЕТО ?
    ....
    ИЗГЛЕЖДАШЕ КАТО НОРМАЛЕН ДЖЕДАЙ ?
    НЯМАШЕ ИНДИКАЦИИ ЧЕ Е УЧЕНИК НА ТЪМНАТА СТРАНА ?:)

    21:06 19.09.2026

  • 84 Хмм

    2 0 Отговор
    и като си подаде оставката Радев кого предлага Костадинов - Борисов, Пеевски, Асен Василев или себе си с 4-те процента, Радев прави това за което е избран и го критикуват тези, които не са гласували за него, ако рекат журналистите могат денонощно да вземат интервюта от хора, които не са гласували за Радев и му искат оставката, но изборите показват, че Радев е получил мнозинство от тези, участвали в гласуването, да си направи Костадинов проучване къде е той, къде Радев

    21:06 19.09.2026

  • 85 Остави възраждането,

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    Време е за Величие!

    21:07 19.09.2026

  • 86 О, Морес

    0 0 Отговор
    Пълно е с абсолютни глупаци - коментатори! Искал "оставката" на Радев?!? Мислете, мислете,мислете ! Защо го прави ? Да не е обявил вечна дружба с "любимците си" от ППДБ.като иска тая "оставка".НЕ Е ! Защото и на Радев ,и на Костадинов те са им отявлени врагове,с увяхващо бъдеще впрочем! Мислете,не драскайте Глупости !

    21:08 19.09.2026

  • 87 Боже, какви ги дрънка

    1 0 Отговор
    Що за изцепка?! Ще е по-полезен,ако подкрепя Радев,

    21:10 19.09.2026

  • 88 Автогол

    1 0 Отговор
    За съжаление

    21:11 19.09.2026

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