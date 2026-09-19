Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов поиска оставката на Румен Радев и заяви, че това би означавало окончателен край на олигархичния модел, предаде Фокус. Поводът е решението на държавния глава да отзове българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, назначен през 2022 година.

Костадинов твърди, че Радев не е действал в интерес на обществото и че следващата стъпка трябва да бъде негово оттегляне от поста. По думите му, именно това би позволило „разграждане“ на модела, който той определя като олигархичен.

Изказването идва на фона на поредна размяна на политически обвинения между президента и лидера на „Възраждане“. В последните месеци Костадинов нееднократно е критикувал Радев за решения, свързани с външната политика и назначенията в държавната администрация.

Източници: Фокус