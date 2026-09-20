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На косъм: Чатбот насочил US военни срещу китайски кораб
  Тема: Икономика

На косъм: Чатбот насочил US военни срещу китайски кораб

20 Септември, 2026 06:07, обновена 20 Септември, 2026 06:11 763 5

  • изкуствен интелект-
  • cnn-
  • китайски кораб-
  • американски военни-
  • разузнаване

Разузнавателен доклад, подпомогнат от ИИ, е съдържал невярно твърдение за товар за иранската ядрена програма

На косъм: Чатбот насочил US военни срещу китайски кораб - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни са били близо до операция срещу китайски кораб в Близкия изток, след като разузнавателен доклад, подпомогнат от изкуствен интелект, е съдържал невярно твърдение за товара му, съобщи CNN.

Според медията първоначално е било прието, че плавателният съд превозва компоненти за иранската ядрена програма. При повторна проверка обаче е установено, че тази информация е била генерирана с помощта на чатбот и не отговаря на истината. CNN посочва, че докладът е бил разпространен в американските военни структури през пролетта, когато войната с Иран все още е била в ход.

Как е допусната грешката

По данни на CNN анализатор е използвал изкуствен интелект, за да търси сведения за товара в корабен манифест. След това получената информация е била обобщена отново с помощта на ИИ и оформена във вид, наподобяващ стандартен разузнавателен документ. Именно така невярното твърдение е придобило вид на официален аналитичен материал.

Според източниците, цитирани от CNN, проблемът е бил открит преди да се стигне до действие срещу кораба. Медията пише, че в момента на повторната проверка американски военни самолети вече са били във въздуха, а на борда са били подготвени и военнослужещи за евентуално качване на плавателния съд.

Въпросите за ИИ във военната сфера

Случаят отново насочва вниманието към риска от така наречените халюцинации при езиковите модели, при които системата поднася невярна информация като достоверен факт. В разузнавателна среда това може да доведе до грешни изводи, ако липсва човешка проверка на данните.

CNN отбелязва, че американските въоръжени сили вече използват различни системи с изкуствен интелект за анализ на големи масиви от данни и за подпомагане на идентифицирането на цели. Именно затова случаят се възприема като предупреждение за нуждата от допълнителен контрол в чувствителни операции, при които грешка може да има дипломатически и военни последици.

Източници: CNN


САЩ
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  • 5 Пищовът ми е увиснал

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    Май не изкуственият интелект е проблемът. Мнението ми е, че просто американците са се отказали да атакуват китайския кораб когато са се убедили, че той ще бъде защитен и ескортиран от плавателни военни съдове. САЩ пробват метода на анличаните, които задържаха самотен руски кораб, а сега когато руснакът им праща ескорт от военни кораби, само гледат безпомощно как преминават покрай тях.

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