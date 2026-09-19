Вучич предупреди: Европа я чака истински ад

Президентът на Сърбия Александър Вучич изрази пълно и безпрекословно съгласие с изявлението на бившия чешки премиер и лидер на опозицията в Чехия Андрей Бабиш, който преди броени дни предупреди, че Европа я очаква истински „ад“. По време на официално обръщение към медиите в Белград, сръбският държавен глава подчерта, че политическата и икономическата криза на Стария континент е достигнала нива, които заплашват да разрушат социалния мир в редица европейски държави.
Вучич отбеляза, че Сърбия прави всичко възможно, за да изолира своята икономика от негативните тенденции, но призна, че пълната автономия е невъзможна поради дълбоката обвързаност на регионалните пазари с тези в Западна Европа.
Енергийната несигурност и деиндустриализацията
Според сръбския лидер, основните фактори за предстоящата криза са грешните стратегически решения в енергийната сфера и прогресиращата деиндустриализация на водещи икономики като Германия и Франция. Вучич допълни, че високите цени на суровините и геополитическото противопоставяне поставят бизнеса пред фалит, а обикновените граждани – пред непосилни разходи за живот.
„Андрей Бабиш е прагматичен и опитен политик. Когато той казва, че идва ад, той има предвид икономическия колапс и загубата на конкурентоспособност на цяла Европа пред САЩ и Азия. Ние трябва да сме подготвени за най-тежкия сценарий“, коментира Вучич
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
06:48 19.09.2026
2 Прогноза
Съдбата на русията е предсказана от Ванга:
русията нема да падне, тя ке се разпадне по времето на зеленио.
Коментиран от #8
06:49 19.09.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТКРАДНАХА ОТ БЪЛГАРИЯ
ЩЯХА ДА НИ ДОЙДАТ МНОГО ДОБРЕ
В ТИЯ КРИЗИСНИ ВРЕМЕНА :)
.....
ЕВРЕЙ ЦАРУВА, РОБ РОБУВА, ГАНЬО ПАТКИ ПАСЕ
Коментиран от #6
06:51 19.09.2026
4 Фен
Коментиран от #7
06:51 19.09.2026
5 Европеец
06:52 19.09.2026
6 Я кажи
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Кой те назначи за Провокатор?
06:52 19.09.2026
7 Хак
До коментар #4 от "Фен":да ни е леврото !
Коментиран от #16
06:54 19.09.2026
8 Благо
До коментар #2 от "Прогноза":И КОГА ТОЧНО ГО Е ПРЕДСКАЗАЛА ВАНГА,ЧЕ НЕЩО НЕ МОГА ДА СЕ СЕТЯ.
06:55 19.09.2026
9 Урсула Бялата бродница
Зимата идвааа...
Коментиран от #17
06:57 19.09.2026
10 Този
07:04 19.09.2026
11 ГанЯ
07:07 19.09.2026
12 На върбе
07:11 19.09.2026
13 Няма страшно
07:16 19.09.2026
14 оня с коня
Коментиран от #24
07:17 19.09.2026
15 Ясно
07:21 19.09.2026
16 Така е,
До коментар #7 от "Хак":като нямаш
07:27 19.09.2026
17 Благодаря
До коментар #9 от "Урсула Бялата бродница":за преводааа
07:28 19.09.2026
18 Тоест СТАВА СТРАШНО
07:35 19.09.2026
19 Реториката на диктатора е ясна
07:37 19.09.2026
20 Прогресивен
07:45 19.09.2026
21 Майстора
07:45 19.09.2026
22 БГ ПУЯК
07:46 19.09.2026
23 Хм...
07:54 19.09.2026
24 Ахъм
До коментар #14 от "оня с коня":Посочи една държава, която да е свързана с Русия и да просперира?
Коментиран от #25, #27
07:56 19.09.2026
25 Ахъм
До коментар #24 от "Ахъм":АЗ СЪМ СЛЯП !!!
08:01 19.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 оня с коня
До коментар #24 от "Ахъм":С.Корея.
08:02 19.09.2026
28 Под мъдрото ръководство
08:02 19.09.2026