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Вучич предупреди: Европа я чака истински ад
  Тема: Избори

Вучич предупреди: Европа я чака истински ад

19 Септември, 2026 06:41, обновена 19 Септември, 2026 06:46 2 587 28

  • александар вучич-
  • сърбия-
  • европейски съюз-
  • икономика-
  • криза-
  • ад

Сръбският президент се съгласи с мрачната прогноза на чешкия политик Андрей Бабиш за бъдещето на континента

Вучич предупреди: Европа я чака истински ад - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Сърбия Александър Вучич изрази пълно и безпрекословно съгласие с изявлението на бившия чешки премиер и лидер на опозицията в Чехия Андрей Бабиш, който преди броени дни предупреди, че Европа я очаква истински „ад“. По време на официално обръщение към медиите в Белград, сръбският държавен глава подчерта, че политическата и икономическата криза на Стария континент е достигнала нива, които заплашват да разрушат социалния мир в редица европейски държави.

Вучич отбеляза, че Сърбия прави всичко възможно, за да изолира своята икономика от негативните тенденции, но призна, че пълната автономия е невъзможна поради дълбоката обвързаност на регионалните пазари с тези в Западна Европа.

Енергийната несигурност и деиндустриализацията

Според сръбския лидер, основните фактори за предстоящата криза са грешните стратегически решения в енергийната сфера и прогресиращата деиндустриализация на водещи икономики като Германия и Франция. Вучич допълни, че високите цени на суровините и геополитическото противопоставяне поставят бизнеса пред фалит, а обикновените граждани – пред непосилни разходи за живот.

„Андрей Бабиш е прагматичен и опитен политик. Когато той казва, че идва ад, той има предвид икономическия колапс и загубата на конкурентоспособност на цяла Европа пред САЩ и Азия. Ние трябва да сме подготвени за най-тежкия сценарий“, коментира Вучич


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    10 8 Отговор
    Иначе Живота Е скучен!

    06:48 19.09.2026

  • 2 Прогноза

    18 53 Отговор
    Европа я чака истински ад, а русията разпад.
    Съдбата на русията е предсказана от Ванга:
    русията нема да падне, тя ке се разпадне по времето на зеленио.

    Коментиран от #8

    06:49 19.09.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    29 11 Отговор
    ТИЯ 70 ТОНА ЗЛАТО ДЕТО ДЪНДИ ПРЕШЪС
    ОТКРАДНАХА ОТ БЪЛГАРИЯ
    ЩЯХА ДА НИ ДОЙДАТ МНОГО ДОБРЕ
    В ТИЯ КРИЗИСНИ ВРЕМЕНА :)
    .....
    ЕВРЕЙ ЦАРУВА, РОБ РОБУВА, ГАНЬО ПАТКИ ПАСЕ

    Коментиран от #6

    06:51 19.09.2026

  • 4 Фен

    42 8 Отговор
    Е то беше ясно отдавна. А ние се закотвихме за потъващият кораб и с еврото.

    Коментиран от #7

    06:51 19.09.2026

  • 5 Европеец

    25 5 Отговор
    Ало ,авторо оправи първия абзац.... Бабиш в момента не е лидер на опозицията ,а е министър-председател на Чехия....

    06:52 19.09.2026

  • 6 Я кажи

    8 12 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Кой те назначи за Провокатор?

    06:52 19.09.2026

  • 7 Хак

    12 8 Отговор

    До коментар #4 от "Фен":

    да ни е леврото !

    Коментиран от #16

    06:54 19.09.2026

  • 8 Благо

    29 5 Отговор

    До коментар #2 от "Прогноза":

    И КОГА ТОЧНО ГО Е ПРЕДСКАЗАЛА ВАНГА,ЧЕ НЕЩО НЕ МОГА ДА СЕ СЕТЯ.

    06:55 19.09.2026

  • 9 Урсула Бялата бродница

    17 8 Отговор
    Winter Is Coming!
    Зимата идвааа...

    Коментиран от #17

    06:57 19.09.2026

  • 10 Този

    8 0 Отговор
    Са уреди в оръжейния бизнес , но сърбите са си двулични по принцип .

    07:04 19.09.2026

  • 11 ГанЯ

    5 2 Отговор
    Коня ли ти каза това😁

    07:07 19.09.2026

  • 12 На върбе

    11 5 Отговор
    Абе този макарон къде се слага при мъжете в мъжката баня че да дава акъл с голия си гз

    07:11 19.09.2026

  • 13 Няма страшно

    9 3 Отговор
    Нищо не плаши душите наши, както се пееше в една туристическа песен. Ни дъжд, ни вятър, студ или лавина. Ще избутаме зимата някак си. Войнолюбците, печеливши от украинската война, надават вой, защото руските активи, дори да се размразят и оберат, не покриват заемите и помощите за Украйна. И идва зимата на тяхното недоволство.

    07:16 19.09.2026

  • 14 оня с коня

    4 3 Отговор
    И да каже Вучич с Ръка на сърцето:ЗАЩО СПА досега и вместо да изолира Ефикасно сърбия от "Негативните тенденции" в Европа допусна тая "Дълбока обвързаност" на регионалните си пазари с тези в Зап. Европа?А говори ли тоя факт за Презрително и Омаловажително отношение на Вучич към пазарите на Огромната Руска страна?А направи ли поне малка крачка към Членство в БРИКС който съюз обхваща вече половината свят?И тоя човек има наглостта да се кандидатира повторно?!

    Коментиран от #24

    07:17 19.09.2026

  • 15 Ясно

    5 8 Отговор
    Ах ти Руска подлога.

    07:21 19.09.2026

  • 16 Така е,

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хак":

    като нямаш

    07:27 19.09.2026

  • 17 Благодаря

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Урсула Бялата бродница":

    за преводааа

    07:28 19.09.2026

  • 18 Тоест СТАВА СТРАШНО

    2 1 Отговор
    изберете ме за премиер. Сценарият винаги е един и същ.

    07:35 19.09.2026

  • 19 Реториката на диктатора е ясна

    1 1 Отговор
    ,,аз съм спасението"

    07:37 19.09.2026

  • 20 Прогресивен

    3 1 Отговор
    Тъпан като нашия мунчак комунисти ненормални.

    07:45 19.09.2026

  • 21 Майстора

    1 0 Отговор
    Преди три дни Бабиш беше на посещение у нас , като премиер.Кога успяха да го свалят .А може би това е направил писачът на статията?!

    07:45 19.09.2026

  • 22 БГ ПУЯК

    1 0 Отговор
    Ало, пepнaтите, Бабиш е все още премиер на Чехия.

    07:46 19.09.2026

  • 23 Хм...

    1 1 Отговор
    Руските говорители се загрижили за Европа?

    07:54 19.09.2026

  • 24 Ахъм

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Посочи една държава, която да е свързана с Русия и да просперира?

    Коментиран от #25, #27

    07:56 19.09.2026

  • 25 Ахъм

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ахъм":

    АЗ СЪМ СЛЯП !!!

    08:01 19.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ахъм":

    С.Корея.

    08:02 19.09.2026

  • 28 Под мъдрото ръководство

    0 0 Отговор
    На идиотите от Брюксел това ни чака. Потъваме бавно, вода ще има за всички.

    08:02 19.09.2026

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