Вучич предупреди: Европа я чака истински ад

Президентът на Сърбия Александър Вучич изрази пълно и безпрекословно съгласие с изявлението на бившия чешки премиер и лидер на опозицията в Чехия Андрей Бабиш, който преди броени дни предупреди, че Европа я очаква истински „ад“. По време на официално обръщение към медиите в Белград, сръбският държавен глава подчерта, че политическата и икономическата криза на Стария континент е достигнала нива, които заплашват да разрушат социалния мир в редица европейски държави.

Вучич отбеляза, че Сърбия прави всичко възможно, за да изолира своята икономика от негативните тенденции, но призна, че пълната автономия е невъзможна поради дълбоката обвързаност на регионалните пазари с тези в Западна Европа.

Енергийната несигурност и деиндустриализацията

Според сръбския лидер, основните фактори за предстоящата криза са грешните стратегически решения в енергийната сфера и прогресиращата деиндустриализация на водещи икономики като Германия и Франция. Вучич допълни, че високите цени на суровините и геополитическото противопоставяне поставят бизнеса пред фалит, а обикновените граждани – пред непосилни разходи за живот.

„Андрей Бабиш е прагматичен и опитен политик. Когато той казва, че идва ад, той има предвид икономическия колапс и загубата на конкурентоспособност на цяла Европа пред САЩ и Азия. Ние трябва да сме подготвени за най-тежкия сценарий“, коментира Вучич