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Майк Уолц: Тръмп продължава усилията си за прекратяване на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Майк Уолц: Тръмп продължава усилията си за прекратяване на войната в Украйна

20 Септември, 2026 05:43, обновена 20 Септември, 2026 05:47 536 2

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Вашингтон поставя края на конфликта сред основните си дипломатически приоритети

Майк Уолц: Тръмп продължава усилията си за прекратяване на войната в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава да поставя прекратяването на войната в Украйна сред международните си приоритети, заяви постоянният представител на Вашингтон в ООН Майк Уолц.

В навечерието на Общото събрание на ООН Уолц коментира основните теми, които се очаква да бъдат поставени от Тръмп по време на посещението му в Ню Йорк. Сред тях са международните конфликти, дипломатическите инициативи и ролята на САЩ в опитите за постигане на мирни споразумения.

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Мирните преговори остават във фокуса

„Президентът се опитва да сложи край на най-голямата сухопътна война в Европа“, заяви Уолц, визирайки войната в Украйна.

По думите му темата ще остане част от дипломатическите усилия на американската администрация.

Тръмп трябва да посети централата на ООН на 22 септември. Според предварително обявената му програма той ще направи изказване пред Общото събрание, след което ще проведе поредица от двустранни срещи.

Към 19 септември среща между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски не фигурираше в официално обявения график. Украински представители също потвърдиха, че към този момент такава среща не е била окончателно договорена.

Какво обсъжда Киев

Украинската страна заяви, че при евентуални разговори би искала да обсъди възможностите за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и за постигане на морско примирие.

Майк Уолц посочи също, че Тръмп ще говори пред международните лидери за дипломатическите инициативи на администрацията си и за ролята на САЩ в договарянето на различни мирни споразумения.

Разговорите около Украйна се провеждат на фона на продължаващите дипломатически контакти между Вашингтон, Киев и европейските съюзници. Конкретният формат на следващите разговори между Тръмп и Зеленски все още не е окончателно определен.


САЩ
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