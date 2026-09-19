Изкуственият интелект „прогнозира“ колко може да живее Путин

Украинското издание ТСН публикува днес материал, в който изкуствен интелект е използван, за да отговори на въпроси колко дълго Владимир Путин може да остане на власт, колко още може да продължи войната в Украйна и каква би могла да бъде продължителността на живота на руския президент. Самата публикация обаче не се основава на медицински данни или официална диагноза и не позволява достоверен извод за здравословното състояние или оставащата продължителност на живота на Путин.
На 7 октомври Владимир Путин ще навърши 74 години. Официалната биография на Кремъл потвърждава, че руският президент е роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград.
ТСН посочва като аргумент в генерирания от ИИ отговор дълголетието на родителите на Путин. От това обаче не може да бъде направена надеждна индивидуална прогноза. Продължителността на живота зависи от множество фактори, включително здравословно състояние, начин на живот, заболявания и медицинска грижа, а публично достъпните данни не дават необходимата медицинска информация за подобна оценка.
По тази причина конкретни твърдения от типа „остават му определен брой години“ следва да се разглеждат като спекулация, а не като медицинска или статистическа прогноза.
По-съществената част от материала засяга политическото бъдеще на Русия. Използваният от ТСН модел допуска, че Путин може да остане на власт още известно време заради институционалната и политическата система, изградена около Кремъл. И тук обаче няма надежден начин да се посочи конкретен срок.
Путин беше избран за нов президентски мандат през март 2024 г. и при действащата конституционна рамка сегашният му мандат продължава до 2030 г. Това е правният хоризонт на настоящото му управление, а не прогноза колко дълго действително ще остане на поста.
Публикацията на ТСН разглежда и въпроса дали войната в Украйна би приключила при смяна на властта в Москва. Генерираният от ИИ отговор е, че това не би означавало автоматично прекратяване на конфликта, защото нерешени биха останали въпроси като окупираните територии, гаранциите за сигурност и бъдещата архитектура на европейската сигурност.
Последните публични изявления на самия Путин също не показват непосредствена промяна в руската политика към войната. На 18 септември той отново обвини Украйна, че пречи на мирните преговори, и подчерта необходимостта Русия да укрепва ядрените и противоракетните си способности.
Reuters отбелязва, че текущите парламентарни избори в Русия се провеждат в политическа система, в която Кремъл запазва силен контрол, а управляващата „Единна Русия“ доминира. Вотът се разглежда и като инструмент за демонстриране на обществена подкрепа за продължаването на войната.
В материала на ТСН се разглеждат и сценарии като евентуално укриване на смъртта на Путин или използване на двойник. За подобни твърдения няма надеждни доказателства и те не могат да бъдат представяни като установени факти.
Най-коректният извод е, че няма достоверна публична информация, която да позволява да се прогнозира колко ще живее Владимир Путин. Изкуственият интелект може да анализира демографски или политически фактори, но не може да поставя индивидуална медицинска прогноза без реални клинични данни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #11, #18, #57
14:23 19.09.2026
2 Един е на света цар Путин навсегда
Коментиран от #16, #21
14:26 19.09.2026
3 Един
Коментиран от #8
14:26 19.09.2026
4 Овчар
Коментиран от #34
14:26 19.09.2026
5 Един е на света цар Путин навсегда
14:26 19.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Да питам бе
14:27 19.09.2026
8 Един е на света цар Путин навсегда
До коментар #3 от "Един":Ще създаде украина ,макарони на фурна ,хаха
14:27 19.09.2026
9 Путин е вечен
14:28 19.09.2026
10 всички
14:28 19.09.2026
11 Гост
До коментар #1 от "Пич":Мани, мани, аз даже и се ощипах там...
14:29 19.09.2026
12 Факти
Коментиран от #27
14:30 19.09.2026
13 Хайо
14:30 19.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хааххх
Коментиран от #38
14:31 19.09.2026
16 ФАКТ Е
До коментар #2 от "Един е на света цар Путин навсегда":Според Уикенд, Йотова е взела подкуп 1млн.€ за освобождаването на Петричкият Ескобар!
Така Йотова е купила имение на сина и снаха си, за 2 млн.€
Коментиран от #19
14:31 19.09.2026
17 нннн
14:34 19.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #16 от "ФАКТ Е":Знаех си къде е корупцията ,освен в украина ,има я и тук ужас😱
14:36 19.09.2026
20 най важното е да надживее
Коментиран от #31
14:37 19.09.2026
21 Ние
До коментар #2 от "Един е на света цар Путин навсегда":Води ни Путине към вечността и вечното благоденствие!
14:38 19.09.2026
22 Дънкан
14:39 19.09.2026
23 9689
14:40 19.09.2026
24 Дебил
Коментиран от #28
14:40 19.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Диагнозата му е
14:40 19.09.2026
27 Докато
До коментар #12 от "Факти":пасьола финансира!
14:41 19.09.2026
28 Значи,
До коментар #24 от "Дебил":пази се от падения.
14:41 19.09.2026
29 !!!?
Това и всяка Копейка го знае...!!!?
14:41 19.09.2026
30 шаа
вероятно писането на статии е само с норматив за количество
14:41 19.09.2026
31 Хихи!
До коментар #20 от "най важното е да надживее":Значи до края на войната през 2063 г.?
Нещо не ти вервам.
14:42 19.09.2026
32 Механик
Само не разбрах защо укрите са питали интелекта, като не му вярват?! Според мен, ако интелекта бе казал, че Путин е амен-амен О-мрял, щяхме да приемем становището съвсем безрезервно, нищо че не почива на медицински данни.
14:42 19.09.2026
33 Големо
Коментиран от #35
14:43 19.09.2026
34 Извинете,
До коментар #4 от "Овчар":може ли източник на фейка Ви: издание, дата, брой?
14:44 19.09.2026
35 Е, кой да търпи
До коментар #33 от "Големо":глюпостите ти?
14:45 19.09.2026
36 ИНТЕРЕСНО?
Коментиран от #47, #51
14:45 19.09.2026
37 избирател
14:45 19.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Дзак
14:46 19.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Защо
14:47 19.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 УдоМача
14:48 19.09.2026
44 Факти
14:48 19.09.2026
45 да бъде жив и здрав още много
14:48 19.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Механик
До коментар #36 от "ИНТЕРЕСНО?":Преди 3 години ходих д а си вадя лична карта. Машината която снима, точно 6 пъти каза, че това не съм аз. Едва на 7-мия се получиха нещата.
Ако тази която работи в паспортно не ме познаваше, вероятно още на 3-тия път щяха да ме арестуват или поне щеше да ме изгони.
Та, толкова за интелекта, машините и прочее.
14:50 19.09.2026
48 Ванга
14:50 19.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Факти
До коментар #36 от "ИНТЕРЕСНО?":При една визита в Мариупол имаше само 40% съвпадение на лицевите черти. Изследваха и гласа и походката му и там заключението беше, че това е различен човек. Познавам руснаци. Те казват, че в Русия всички знаят, че Путин използва двойници. Това на нас в Европа ни се струва като фантастика, но за тях е напълно нормално. Путин е много страхлив и не поема рискове.
Коментиран от #53, #56
14:55 19.09.2026
52 Алтернативен и.и.
14:57 19.09.2026
53 Виждам разликата
До коментар #51 от "Факти":с просто око!Сред хора,винаги е двойника(косатка)!
14:59 19.09.2026
54 Хмм
15:10 19.09.2026
55 Иван
15:10 19.09.2026
56 Хмм
До коментар #51 от "Факти":дори да е така какво, спря ли войната, руснаците вдигнаха ли бялото знаме, опитите да предизвикат майдан който да свали режима, са неуспешни, ами погледнете ги опозиционерите, тя бягат в чужбина, защо не поведат недоволните в самата Русия
15:14 19.09.2026
57 От публиката молиме да
До коментар #1 от "Пич":го преместите от другата страна, ако не сте го направили вече.
15:21 19.09.2026
58 Орк
15:21 19.09.2026