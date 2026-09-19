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Изкуственият интелект „прогнозира“ колко може да живее Путин

Изкуственият интелект „прогнозира“ колко може да живее Путин

19 Септември, 2026 14:21 1 961 58

  • русия-
  • украйна-
  • изкуствен интелект-
  • живот-
  • прогноза-
  • война-
  • владимир путин

Украинското издание ТСН публикува материал, в който изкуствен интелект прави предположения за бъдещето на руския президент и войната в Украйна

Изкуственият интелект „прогнозира“ колко може да живее Путин - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Украинското издание ТСН публикува днес материал, в който изкуствен интелект е използван, за да отговори на въпроси колко дълго Владимир Путин може да остане на власт, колко още може да продължи войната в Украйна и каква би могла да бъде продължителността на живота на руския президент. Самата публикация обаче не се основава на медицински данни или официална диагноза и не позволява достоверен извод за здравословното състояние или оставащата продължителност на живота на Путин.

На 7 октомври Владимир Путин ще навърши 74 години. Официалната биография на Кремъл потвърждава, че руският президент е роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград.

ТСН посочва като аргумент в генерирания от ИИ отговор дълголетието на родителите на Путин. От това обаче не може да бъде направена надеждна индивидуална прогноза. Продължителността на живота зависи от множество фактори, включително здравословно състояние, начин на живот, заболявания и медицинска грижа, а публично достъпните данни не дават необходимата медицинска информация за подобна оценка.

По тази причина конкретни твърдения от типа „остават му определен брой години“ следва да се разглеждат като спекулация, а не като медицинска или статистическа прогноза.

По-съществената част от материала засяга политическото бъдеще на Русия. Използваният от ТСН модел допуска, че Путин може да остане на власт още известно време заради институционалната и политическата система, изградена около Кремъл. И тук обаче няма надежден начин да се посочи конкретен срок.

Путин беше избран за нов президентски мандат през март 2024 г. и при действащата конституционна рамка сегашният му мандат продължава до 2030 г. Това е правният хоризонт на настоящото му управление, а не прогноза колко дълго действително ще остане на поста.

Публикацията на ТСН разглежда и въпроса дали войната в Украйна би приключила при смяна на властта в Москва. Генерираният от ИИ отговор е, че това не би означавало автоматично прекратяване на конфликта, защото нерешени биха останали въпроси като окупираните територии, гаранциите за сигурност и бъдещата архитектура на европейската сигурност.

Последните публични изявления на самия Путин също не показват непосредствена промяна в руската политика към войната. На 18 септември той отново обвини Украйна, че пречи на мирните преговори, и подчерта необходимостта Русия да укрепва ядрените и противоракетните си способности.

Reuters отбелязва, че текущите парламентарни избори в Русия се провеждат в политическа система, в която Кремъл запазва силен контрол, а управляващата „Единна Русия“ доминира. Вотът се разглежда и като инструмент за демонстриране на обществена подкрепа за продължаването на войната.

В материала на ТСН се разглеждат и сценарии като евентуално укриване на смъртта на Путин или използване на двойник. За подобни твърдения няма надеждни доказателства и те не могат да бъдат представяни като установени факти.

Най-коректният извод е, че няма достоверна публична информация, която да позволява да се прогнозира колко ще живее Владимир Путин. Изкуственият интелект може да анализира демографски или политически фактори, но не може да поставя индивидуална медицинска прогноза без реални клинични данни.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    31 2 Отговор
    Почесах се, но не по главата, а неудобно ми е да ви кажа, къде...

    Коментиран от #11, #18, #57

    14:23 19.09.2026

  • 2 Един е на света цар Путин навсегда

    38 5 Отговор
    Как пък едно украинско издание не написа колко му остава на Коки Зеленката ,не че не знаем ....

    Коментиран от #16, #21

    14:26 19.09.2026

  • 3 Един

    8 28 Отговор
    Ще живее докато Украйна създаде противобункерна ракета.

    Коментиран от #8

    14:26 19.09.2026

  • 4 Овчар

    19 3 Отговор
    Най мощния компютър на планета е в Китай и ако решат могат да блокират много дигитални пътища и да направят кеша актуален и предпочитан..! Ето това е истинската картинка..!

    Коментиран от #34

    14:26 19.09.2026

  • 5 Един е на света цар Путин навсегда

    15 2 Отговор
    Ако САЩ ми дадат рикети ,аз ще пратя Азив да защищава луната от Путин

    14:26 19.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да питам бе

    30 4 Отговор
    А може ли да прогнозира до кога малката редакцийка ще пропагандира?

    14:27 19.09.2026

  • 8 Един е на света цар Путин навсегда

    13 5 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    Ще създаде украина ,макарони на фурна ,хаха

    14:27 19.09.2026

  • 9 Путин е вечен

    5 18 Отговор
    Един след друг ги сменят двойниците.

    14:28 19.09.2026

  • 10 всички

    2 9 Отговор
    а всички се надявахме...

    14:28 19.09.2026

  • 11 Гост

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Мани, мани, аз даже и се ощипах там...

    14:29 19.09.2026

  • 12 Факти

    23 2 Отговор
    защо не попитате ИИ, колко време още остава на сайта ви? Ще останат неприятно изненадани.

    Коментиран от #27

    14:30 19.09.2026

  • 13 Хайо

    19 5 Отговор
    А моя ИИ каза ,че Зеленски ще живее между 1-2 години въпреки ,че е доста по малък от Путин .

    14:30 19.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хааххх

    28 2 Отговор
    Не знам колко по-абсурдна статия може се пусне

    Коментиран от #38

    14:31 19.09.2026

  • 16 ФАКТ Е

    9 10 Отговор

    До коментар #2 от "Един е на света цар Путин навсегда":

    Според Уикенд, Йотова е взела подкуп 1млн.€ за освобождаването на Петричкият Ескобар!
    Така Йотова е купила имение на сина и снаха си, за 2 млн.€

    Коментиран от #19

    14:31 19.09.2026

  • 17 нннн

    14 0 Отговор
    Бог гледа отгоре и се смее.

    14:34 19.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Един цар е на света цар Путин навсегда

    8 3 Отговор

    До коментар #16 от "ФАКТ Е":

    Знаех си къде е корупцията ,освен в украина ,има я и тук ужас😱

    14:36 19.09.2026

  • 20 най важното е да надживее

    13 2 Отговор
    враговете си и враговете на РУСИЯ , колко точно ще живее не е важно

    Коментиран от #31

    14:37 19.09.2026

  • 21 Ние

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Един е на света цар Путин навсегда":

    Води ни Путине към вечността и вечното благоденствие!

    14:38 19.09.2026

  • 22 Дънкан

    2 6 Отговор
    Светата троица е надарила Путин с безсмъртие,освен ,ако не се отдели главата от тялото!

    14:39 19.09.2026

  • 23 9689

    11 2 Отговор
    На туй му казваме морално падение на психопати.

    14:40 19.09.2026

  • 24 Дебил

    12 2 Отговор
    Кой копае другимо гроб, сам пада в него.

    Коментиран от #28

    14:40 19.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Диагнозата му е

    2 7 Отговор
    през септември настоящата година. С добри грижи може да остане на хемодиализа още месец-два.

    14:40 19.09.2026

  • 27 Докато

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    пасьола финансира!

    14:41 19.09.2026

  • 28 Значи,

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Дебил":

    пази се от падения.

    14:41 19.09.2026

  • 29 !!!?

    2 6 Отговор
    ИИ не може да проникне в тайните на кремълските аталогови потайности, а там е записано, че всеки диктатор-вожд живее вечно...доказателство за това е мавзолея под прозореца на Путлер !
    Това и всяка Копейка го знае...!!!?

    14:41 19.09.2026

  • 30 шаа

    9 1 Отговор
    толкова много думи похабени, за да се каже, цитирам, „остават му определен брой години“ и "може да остане на власт още известно време" като както определените години не са определени, така и известното време не е известно.

    вероятно писането на статии е само с норматив за количество

    14:41 19.09.2026

  • 31 Хихи!

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "най важното е да надживее":

    Значи до края на войната през 2063 г.?
    Нещо не ти вервам.

    14:42 19.09.2026

  • 32 Механик

    4 1 Отговор
    Изкустения интелект прогнозира колко ще живее Путин. Според него, Путин ще жиеве още дълго. Такова мнение изобщо не ни харесва, за това ще омаловажим казаното, като добавим, че това не се базира на никакви медицински данни. С две е думи- що си нЕмахме работа да питаме интелекта.
    Само не разбрах защо укрите са питали интелекта, като не му вярват?! Според мен, ако интелекта бе казал, че Путин е амен-амен О-мрял, щяхме да приемем становището съвсем безрезервно, нищо че не почива на медицински данни.

    14:42 19.09.2026

  • 33 Големо

    3 1 Отговор
    Триене пада.

    Коментиран от #35

    14:43 19.09.2026

  • 34 Извинете,

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    може ли източник на фейка Ви: издание, дата, брой?

    14:44 19.09.2026

  • 35 Е, кой да търпи

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Големо":

    глюпостите ти?

    14:45 19.09.2026

  • 36 ИНТЕРЕСНО?

    2 2 Отговор
    През есента на 2023 г. голяма японска телевизионна мрежа (TBS) проведе изследване, при което японски учени използваха лицево разпознаване и гласов анализ чрез ИИ. Те сравниха различни публични появи на Путин (например парада на Червения площад, посещението на Кримския мост и визитата в Мариупол). Софтуерът откри съвпадение на гласа и лицевите черти под 55% при някои от събитията, което според учените предполага използването на приличащи на него хора. Резултатите от подобни компютърни анализи обаче не се приемат за абсолютна истина, тъй като качеството на видеозаписите, ъгълът на камерата и звукът могат сериозно да подведат алгоритмите.

    Коментиран от #47, #51

    14:45 19.09.2026

  • 37 избирател

    2 0 Отговор
    ще живее докато умре -факти какво го шикалкавите

    14:45 19.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Дзак

    2 0 Отговор
    Струва ли си да се чете?

    14:46 19.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Защо

    1 0 Отговор
    не видях,колко му е отредил интелекта?

    14:47 19.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 УдоМача

    5 1 Отговор
    Всеки ден се молете за здравето на Господин Путин защото седне ли на неговия стол управник на място ще ви разпердушии като пилета, а държавите ви ще превърне в картофени ниви. Да си знаете...

    14:48 19.09.2026

  • 44 Факти

    2 2 Отговор
    Путин много се пази и инвестира десетки милиарди в програма за дълголетие. Поне още 20 години ще бъде на власт и ще убива руснаци.

    14:48 19.09.2026

  • 45 да бъде жив и здрав още много

    5 1 Отговор
    години и да управлява все така справедливо РУСИЯ и европа

    14:48 19.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Механик

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "ИНТЕРЕСНО?":

    Преди 3 години ходих д а си вадя лична карта. Машината която снима, точно 6 пъти каза, че това не съм аз. Едва на 7-мия се получиха нещата.
    Ако тази която работи в паспортно не ме познаваше, вероятно още на 3-тия път щяха да ме арестуват или поне щеше да ме изгони.
    Та, толкова за интелекта, машините и прочее.

    14:50 19.09.2026

  • 48 Ванга

    0 5 Отговор
    Путин ке го трепе кон (дрон)!Тя недочуваше!

    14:50 19.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Факти

    2 5 Отговор

    До коментар #36 от "ИНТЕРЕСНО?":

    При една визита в Мариупол имаше само 40% съвпадение на лицевите черти. Изследваха и гласа и походката му и там заключението беше, че това е различен човек. Познавам руснаци. Те казват, че в Русия всички знаят, че Путин използва двойници. Това на нас в Европа ни се струва като фантастика, но за тях е напълно нормално. Путин е много страхлив и не поема рискове.

    Коментиран от #53, #56

    14:55 19.09.2026

  • 52 Алтернативен и.и.

    3 0 Отговор
    Ще живее,докато умре!

    14:57 19.09.2026

  • 53 Виждам разликата

    0 4 Отговор

    До коментар #51 от "Факти":

    с просто око!Сред хора,винаги е двойника(косатка)!

    14:59 19.09.2026

  • 54 Хмм

    2 0 Отговор
    ИИ и той не може да се справи, Ленин си замина, Сталин също, дори Горбачов и Елцин дето правеха всичко което им наредят, аЕлцин след войната в Югославия разбра какво кроят на Русия и сдаде поста на Путин, 26 години вече, добра преценка е имал, така че и след Путин (никой не е вечен) едва ли ще победят Русия, всеки прехвърля топката на някой друг - НАТО, САЩ, а украйна е военният полигон

    15:10 19.09.2026

  • 55 Иван

    4 0 Отговор
    Изкуствения интелект изчислява колко още гейове и лесбийки са нужни, за да се появи еврейския третополов Мешия.

    15:10 19.09.2026

  • 56 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Факти":

    дори да е така какво, спря ли войната, руснаците вдигнаха ли бялото знаме, опитите да предизвикат майдан който да свали режима, са неуспешни, ами погледнете ги опозиционерите, тя бягат в чужбина, защо не поведат недоволните в самата Русия

    15:14 19.09.2026

  • 57 От публиката молиме да

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    го преместите от другата страна, ако не сте го направили вече.

    15:21 19.09.2026

  • 58 Орк

    1 0 Отговор
    Украинизация на Европа върви с пълна сила!!!

    15:21 19.09.2026

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