Новини
Свят »
Дания »
Руски кораб изстреля ракети по датски хеликоптер. Копенхаген отговори: ускорява предоставянето на военна помощ на Украйна
  Тема: Украйна

Руски кораб изстреля ракети по датски хеликоптер. Копенхаген отговори: ускорява предоставянето на военна помощ на Украйна

18 Септември, 2026 20:16 1 923 91

  • украйна-
  • кораб-
  • хеликоптер-
  • дания-
  • русия-
  • нато

Копенхаген заяви, че ускорява предоставянето на помощ за Украйна, след като руска корвета изстреля сигнални ракети по датски военен хеликоптер

Руски кораб изстреля ракети по датски хеликоптер. Копенхаген отговори: ускорява предоставянето на военна помощ на Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Датското правителство заяви, че ускорява предоставянето на нов пакет от помощ на Украйна в отговор на инцидента, при който датски военен хеликоптер едва не бе улучен от сигнални ракети, изстреляни от руска фрегата, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Дания в понеделник заяви, че руски военен кораб е изстрелял без предупреждение сигнални ракети към датския хеликоптер, който се е опитвал да заснеме плавателния съд в международни води.

Още новини от Украйна

Москва от своя страна заяви, че хеликоптерът е извършвал опасни маневри близо до руската фрегата. Копенхаген заяви, че отпуска 1,8 милиарда датски крони (276 милиона долара) за противовъздушната отбрана на Украйна.

„Ако руснаците си мислят, че могат да ни изплашат… тогава нашият отговор е да засилим подкрепата си за Украйна по-бързо, отколкото възнамерявахме“, заяви пред журналисти министърът на отбраната Йепе Брус след среща с депутати.

Дания е сред най-активните поддръжници на Украйна от началото мащабната руска инвазия през 2022 г. и е един от водещите ѝ финансови спонсори на глава от населението.

„Ако някой си мисли, че може да ни принуди да ограничим нашата подкрепа за Украйна, той се заблуждава“, заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен.

Руската фрегата, изстреляла сигнални ракети към датски военен хеликоптер, не е издала предупреждение, нито е осъществила радиовръзка преди това, заяви преди дни пред Ройтерс министърът на отбраната на Дания Йепе Брус.

Руският посланик в Копенхаген Владимир Барбин направи изявление, след като армията на членуващата в НАТО Дания съобщи за инцидент, при който сигналните ракети едва не са поразили хеликоптера.

"Изисках от датската страна да предприеме необходимите мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще и връчих протестна нота по този повод", каза Барбин, цитиран от РИА Новости, предаде БТА.

На въпрос за случая говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговор, че не разполага с подробности и не може да коментира.

Пред РИА Новости Барбин отбеляза също, че миналата година е подал оплакване за подобен инцидент. "През септември 2025 година, по време на среща в Министерството на външните работи на Дания, бях принуден да насоча вниманието към опасни прелитания и задържане във въздуха на малка височина на 27 август на хеликоптер на датските военновъздушни сили над големия противолодъчен кораб "Вицеадмирал Кулаков“, заявява посланикът.

Подобни маневри създават риск от сблъсък и биха могли да попречат на техническата дейност на съответния руски военен кораб, добавя той, отбелязвайки, че в онзи момент хеликоптерът не е установил радиовръзка и не е реагирал на предупредителните сигнали.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    56 33 Отговор
    Правите ли разлика между това, боен кораб да изстреля РАКЕТИ по друг кораб и това, да се сигнализира със сигнални ракети ?!?!?!
    Ако не правите разлика, много зле говори за вашата обща култура. Ако ли пък знаете и умишлено целите провокация и пропаганда, тогава ....

    Коментиран от #20

    20:23 18.09.2026

  • 2 Датчаните да се радват,

    58 33 Отговор
    че военният кораб е изстрелял само сигнални ракети.

    Следващият път - зенитна ракета, а ако една не стигне - две.

    Време е Русия да признае Гренландия за независима държава.

    20:23 18.09.2026

  • 3 Хи хи хи

    56 30 Отговор
    Каква връзка има с предупредителни изтрели с засилена подкрепа за Украйна, май се перат невероятно много пари.

    20:24 18.09.2026

  • 4 Европеец

    52 31 Отговор
    Да, има нещо гнило в Дания....

    Коментиран от #15

    20:24 18.09.2026

  • 5 Мишел

    49 31 Отговор
    Ега си военният хеликоптер, който се страхува от сигнална ракета. 😀😀😀

    20:24 18.09.2026

  • 6 хахахахха

    41 29 Отговор
    еми другия път няма да е сигнална ракета,да не се чудят защо

    20:25 18.09.2026

  • 7 Параноя

    32 30 Отговор
    Тези и от любезност не разбират. Руснаците са ги посрещнали с фойерверки, а те са се офекалчили все едно "Стрела" са им пуснали под опашката.

    20:25 18.09.2026

  • 8 хаха

    26 36 Отговор
    Браво! Да обявят и бонус за всеки чифт отрязани уши на московитски орк!

    Коментиран от #10, #16, #91

    20:26 18.09.2026

  • 9 Хаген Дас

    17 25 Отговор
    Пуснали им сигнал, може да са бедствали! Но датчаните веднага ще скочат!

    20:27 18.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хаха

    31 20 Отговор
    Корабът не бил сигнализирал - ами нали затова служат сигналните ракети, за сигнализиране... И ако искаха да го улучат, ракетите нямаше да са сигнални...

    20:28 18.09.2026

  • 12 Дън Бай

    14 20 Отговор
    Чия е Гренландия???

    20:28 18.09.2026

  • 13 123

    32 19 Отговор
    Руснаците вече и бенгалски огън да запалят, то натЮвците ще пълнят памперсите :)

    Коментиран от #29

    20:28 18.09.2026

  • 14 Ами

    25 17 Отговор
    Вместо да са благодарни че руснаците не са
    ги свалили, те се правят на интересни.
    Докато куфарчето беше при Митя се бяха изпокрили
    като мишки и не смееха дори да гъкнат.

    Коментиран от #18

    20:29 18.09.2026

  • 15 Има,има

    19 7 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    В главата ти празна

    20:29 18.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дания

    25 17 Отговор
    Да вземе да инвестира в защита на хеликоптерите си от сигнални ракети, вместо да дава за ПВО на Украйна. Ако СИГНАЛната ракета не е предупреждение, другият път ще ги предупреждават с бойни ракети.

    20:30 18.09.2026

  • 18 И Митя ли има акащо куфарче?

    16 13 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    Не сме знаели.

    Коментиран от #21

    20:30 18.09.2026

  • 19 666

    28 10 Отговор
    КАКВО ТЪРСИ ТОА ДАТСКИ ХЕЛИКОПТЕР ПРИ РУСКИ КОРАБ? ПРОСИ РАКЕТА. НАЛИ? ДОБРЕ, ЧЕ НЕ СА ГО УЛУЧИЛИ.

    20:31 18.09.2026

  • 20 Шшматко

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Прочети пак написаното.

    20:32 18.09.2026

  • 21 Ами

    14 7 Отговор

    До коментар #18 от "И Митя ли има акащо куфарче?":

    Когато куфарчето е при Митя много хора акат.
    Някой даже не достигат и до тоалетната.

    20:32 18.09.2026

  • 22 Евродебил

    23 7 Отговор
    3 сигнално ракети аз имам в моя пакет на риболовната ми лодка,но за жалост нямам зенитни такива,че да пуцам по окупиралите и разграбили родината ми евроатлантически кърлежи.Не знам как даже да коментирам този евроатлантически дебилизъм...Със сигнални ракети обикновенно се предупреждава ако сиблизо до друг плавателен съд или бедстваш.Не съм чувал да има някакво ограничение за тях пък и фоеверки бол.

    Коментиран от #37

    20:33 18.09.2026

  • 23 Ако руснаците си мислят, че могат да ни

    16 7 Отговор
    изплашат… А НЕ беее, направо ще ви направят на кайма и без да ви плашат

    Коментиран от #31

    20:33 18.09.2026

  • 24 Путлето

    5 14 Отговор
    Си го набива.

    Коментиран от #34

    20:34 18.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 От чужбина

    16 6 Отговор
    Има огромна разлика между РАКЕТИ както е в заглавието и СИГНАЛНИ РАКЕТИ както е в текста. Авторката прави ли разлика, за да не подвежда със заглавието???
    А датчаните да се радват, че са били предупредени, а не директно застреляни.

    Коментиран от #81

    20:34 18.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ?????

    14 6 Отговор
    Уф.
    Тва нали го дъвкахме преди няколко дни.
    Но да се повторя кво написах тогава - в казармата със сигнални пистолети гонехме гаргите от полосата за излитане и кацане(ПИК) в Графа, но се оказва че стават и за датски хеликоптери.

    20:34 18.09.2026

  • 29 Стара натовска традиция - жълто в гащите

    12 6 Отговор

    До коментар #13 от "123":

    Когато по време на Възродителния процес натовска Турция си позволяваше да пуска разузнавателни самолети към българската морска граница, българското ПВО взривяваше варели с бензин, за да имитира изстрелване на зенитни ракети и натото правеше обратен завой с жълто в гащите.

    Коментиран от #55

    20:35 18.09.2026

  • 30 сигналните ракети

    14 5 Отговор
    Защо са сигнални? И за какво служат? За новогодишна заря ли според ненормалниците в Копенхаген ?

    20:35 18.09.2026

  • 31 И това кога ще се случи?

    5 11 Отговор

    До коментар #23 от "Ако руснаците си мислят, че могат да ни":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    20:35 18.09.2026

  • 32 1234567890

    2 3 Отговор
    да заснеме плавателния съд в международни води...

    20:35 18.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Серсемин

    7 4 Отговор

    До коментар #24 от "Путлето":

    На авторката ли?

    20:36 18.09.2026

  • 35 Бая изплашени ми се виждат

    10 6 Отговор
    Щом така вряцат

    20:37 18.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 КАКВИ СА ТИЯ РАКЕТИ ДЕТО ЕДИН ХЕЛИКОПТЕР

    6 5 Отговор
    НЕ МОГАТ ДА СВАЛЯТ - НЕЩО МАЙ НА КЕНЕВ МИРИШЕ ОТ САЙТА !

    20:38 18.09.2026

  • 39 Руски Цирк

    5 8 Отговор
    Нема такъв Цирк.

    20:39 18.09.2026

  • 40 боко

    11 4 Отговор
    не само в дания има нещо гнило скоро ще си го получи ес

    Коментиран от #50

    20:39 18.09.2026

  • 41 шаа

    14 3 Отговор
    "Дания в понеделник заяви, че руски военен кораб е изстрелял без предупреждение сигнални ракети..."

    гнилите датчани не схващат, че сигналните ракети са самто предупреждение. те какво искат? да има предупреждение, че ще име предупреждение?

    те и нашите мисирки не схващат това и преписват чинопоклонно

    20:39 18.09.2026

  • 42 Пишлемета изтръпнали

    12 3 Отговор
    Средната възраст на Датското правителство е 29 години и 2 месеца ! Тъпи и неграмотни младежи. Ама абсолютно неграмотни

    Коментиран от #48

    20:40 18.09.2026

  • 43 Датчаните

    10 3 Отговор
    вече и пиратки ги стряскат. Готино.

    20:40 18.09.2026

  • 44 Стенли

    10 3 Отговор
    Абе чудя ,се нали за това се наричат сигнални ракети ,а не бойни , абе май бай Дончо прав беше като ги беше награбил , датчаните са същите като прибалтийските пудели , много джавкат ,ама иначе са страхливи

    20:41 18.09.2026

  • 45 Руската завист

    3 11 Отговор
    край няма.

    20:44 18.09.2026

  • 46 Надъхан капейчо 🤩🤡

    3 8 Отговор
    Това е сигнал че сменихме световния ред!!!

    20:46 18.09.2026

  • 47 Що за хора са тея ? ....

    8 1 Отговор
    министърът на отбраната на Дания Йепе Брус..в периода 1995–1996 г. учи и в гимназията John F. Kennedy High School в Айова, САЩ.Родителите му са държавни и социални служители, които в продължение на 20 години са работили и като приемни родители ....

    Коментиран от #51, #66

    20:46 18.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 КуZю Пушилката от депото за скрап

    2 3 Отговор
    Искам и аз поне сигнални ракетки че скука фоляма от как качиха на сух док

    20:47 18.09.2026

  • 50 Извинете, колега,

    1 8 Отговор

    До коментар #40 от "боко":

    Митрофанова ни забрани да ползваме думичката "скоро", защото никога не я спазваме и излагаме тьотя пред чужденците.

    20:47 18.09.2026

  • 51 Боклуци от класа

    9 1 Отговор

    До коментар #47 от "Що за хора са тея ? ....":

    Са всички атлантенца

    20:48 18.09.2026

  • 52 "Скачала

    8 1 Отговор
    гаргата от кол на кол и накрая се нанизала"! Така и с еврогаргите скачат, скачат ама като се нанижат ще настъпи пълна тишина...

    20:48 18.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 стоян георгиев

    1 8 Отговор
    За съжаление русия ще усили терористичната си дейност в европа.българия също е в голяма опасност.

    Коментиран от #57

    20:50 18.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 хахахахха

    7 0 Отговор

    До коментар #54 от "стоян георгиев":

    че то по големи терористи от върхушката на ес няма никъде по света

    Коментиран от #69

    20:54 18.09.2026

  • 58 Специално за

    6 2 Отговор
    триещите факти: Военнослужещ от британските въоръжени сили е загинал при пътен инцидент в Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Обединеното кралство. Тъжно ли ви е!? Все по-тъжно ще ви става.

    Коментиран от #67

    20:55 18.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 пудели !

    4 2 Отговор
    Свърши с Гренландия

    20:56 18.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ХиХи

    5 0 Отговор
    Руският кораб преди три дни изстреля червени предупредителни ракети

    20:58 18.09.2026

  • 64 Русия ли?

    1 6 Отговор
    Страната на лъжите;

    20:59 18.09.2026

  • 65 Копейкин Костя

    1 6 Отговор
    Рашибозука, при обратния вариант щяхте да виете като флексове, че НАТО напада Рассия, нали? 😀

    20:59 18.09.2026

  • 66 Факт е!

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "Що за хора са тея ? ....":

    И двамата са са си вадили прехраната като приемни родители, отглеждайки редица деца с ментални увреждания и такива в затруднено положение в дома си в Тьольосе. Едно от тях е било и министърчето Йепе Брус..

    Коментиран от #71

    21:01 18.09.2026

  • 67 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 3 Отговор

    До коментар #58 от "Специално за":

    Намериха ли главата на генерала или го закопаха без глава?

    Коментиран от #84

    21:01 18.09.2026

  • 68 Лондон

    2 4 Отговор
    Ватенки , няма е работа в датските проливи, в сибирското блато , там е вашата естествена среда !!!
    Пияници , може би някое руско джибре е пуснал тази ракета. , като си е помислил , че е пиратка :))))

    Коментиран от #77

    21:01 18.09.2026

  • 69 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #57 от "хахахахха":

    Ами бягай от ес и не ползвай евро.защо африканци мюсулманини комунисти толкова мразите ес и все бягате в страни от ес?

    Коментиран от #87

    21:03 18.09.2026

  • 70 @@@

    5 2 Отговор
    Гадни Манипулатори от НЕфакти
    Вие Правите ли разлика между Сигнални ракети
    и ракети!
    Поредното Заглавие, което Манипулира и Подвежда хората!

    21:04 18.09.2026

  • 71 министърчето Йепе

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Факт е!":

    е напълнило памперчето и сега плаче

    21:04 18.09.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Урсулани неграмотни

    5 2 Отговор
    Руснаците са действали съгласо Правилата! Явно и датчаните си купуват и те като украинците сертификатите за правоспособност след като не са им ясни Конвенциите по морско право и МППСМ!

    21:04 18.09.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Тити на Кака

    3 1 Отговор
    Русия любезно отговори, че симетрично ще ускори предоставянето на руски ракети за датски хеликоптери.

    21:05 18.09.2026

  • 76 Боклуци без класа

    2 3 Отговор
    Да всички обратни копейки.

    21:05 18.09.2026

  • 77 Циник

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Лондон":

    Проливите са толкова датски, колкото и Гренландия. Свобода и независимост за зелените човечета от Зелената Земя!

    21:06 18.09.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Никой българин

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "Тъй като си член на НАТО,":

    НЕ е член на НАТО пудел ! Както и физически лица не са членове и на ООН! Мери си приказките

    Коментиран от #83

    21:07 18.09.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Фейк - либераст

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "От чужбина":

    Факти сайт и новини горещи
    всеки "автор" тук ги плещи.
    Тя се казваше Мария,
    беше умница тази Мария,
    помня очите и,
    помня косите и дъх на "Дойче веле"!

    21:12 18.09.2026

  • 82 Това не е новина в местните медии

    2 1 Отговор
    Водеща новина е : "Цените на апартаментите падат в Копенхаген, Фредериксберг и Олборг а безработицата расте с невиждани темпове "

    21:12 18.09.2026

  • 83 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #79 от "Никой българин":

    Всички българи сме членове на нато и обвързани с общата сигурност в съюза.при руско нападение да речем над литва ще трябва да воюваме и ние.

    Коментиран от #86

    21:14 18.09.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 обвързан си

    2 1 Отговор

    До коментар #83 от "стоян георгиев":

    дръжки ....

    Коментиран от #89

    21:16 18.09.2026

  • 87 хахахахха

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "стоян георгиев":

    всеки уважаващ себе си човек плюе върху еврото,дано в България се осъзнаят и да напуснат този фашистки съюз

    21:18 18.09.2026

  • 88 Трябва и в България

    0 0 Отговор
    Да се забранят сигналните ракети ! Алйоооо Радев! И градоносните също ...

    21:21 18.09.2026

  • 89 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "обвързан си":

    Има специален член при който при нападение над страна от НАТО останалите се считат за нападнати и реагират .естествено комунистите не спазвате договори,но другите нямат избор.

    21:21 18.09.2026

  • 90 Дзак

    0 0 Отговор
    Да, но нали сигналните ракети служат точно за предупреждение.

    21:21 18.09.2026

  • 91 Хо хо хо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    Теб като ти отрязаха ,,Дудата ,, кво ти е ?
    Минават ти от към задният двор .
    Винаги има вход и изход .
    При теб са само входове .

    21:21 18.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания