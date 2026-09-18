Руски кораб изстреля ракети по датски хеликоптер. Копенхаген отговори: ускорява предоставянето на военна помощ на Украйна

Датското правителство заяви, че ускорява предоставянето на нов пакет от помощ на Украйна в отговор на инцидента, при който датски военен хеликоптер едва не бе улучен от сигнални ракети, изстреляни от руска фрегата, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Дания в понеделник заяви, че руски военен кораб е изстрелял без предупреждение сигнални ракети към датския хеликоптер, който се е опитвал да заснеме плавателния съд в международни води.

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Москва от своя страна заяви, че хеликоптерът е извършвал опасни маневри близо до руската фрегата. Копенхаген заяви, че отпуска 1,8 милиарда датски крони (276 милиона долара) за противовъздушната отбрана на Украйна.

„Ако руснаците си мислят, че могат да ни изплашат… тогава нашият отговор е да засилим подкрепата си за Украйна по-бързо, отколкото възнамерявахме“, заяви пред журналисти министърът на отбраната Йепе Брус след среща с депутати.

Дания е сред най-активните поддръжници на Украйна от началото мащабната руска инвазия през 2022 г. и е един от водещите ѝ финансови спонсори на глава от населението.

„Ако някой си мисли, че може да ни принуди да ограничим нашата подкрепа за Украйна, той се заблуждава“, заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен.

Руската фрегата, изстреляла сигнални ракети към датски военен хеликоптер, не е издала предупреждение, нито е осъществила радиовръзка преди това, заяви преди дни пред Ройтерс министърът на отбраната на Дания Йепе Брус.

Руският посланик в Копенхаген Владимир Барбин направи изявление, след като армията на членуващата в НАТО Дания съобщи за инцидент, при който сигналните ракети едва не са поразили хеликоптера.

"Изисках от датската страна да предприеме необходимите мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще и връчих протестна нота по този повод", каза Барбин, цитиран от РИА Новости, предаде БТА.

На въпрос за случая говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговор, че не разполага с подробности и не може да коментира.

Пред РИА Новости Барбин отбеляза също, че миналата година е подал оплакване за подобен инцидент. "През септември 2025 година, по време на среща в Министерството на външните работи на Дания, бях принуден да насоча вниманието към опасни прелитания и задържане във въздуха на малка височина на 27 август на хеликоптер на датските военновъздушни сили над големия противолодъчен кораб "Вицеадмирал Кулаков“, заявява посланикът.

Подобни маневри създават риск от сблъсък и биха могли да попречат на техническата дейност на съответния руски военен кораб, добавя той, отбелязвайки, че в онзи момент хеликоптерът не е установил радиовръзка и не е реагирал на предупредителните сигнали.