Руски кораб изстреля ракети по датски хеликоптер. Копенхаген отговори: ускорява предоставянето на военна помощ на Украйна

Датското правителство заяви, че ускорява предоставянето на нов пакет от помощ на Украйна в отговор на инцидента, при който датски военен хеликоптер едва не бе улучен от сигнални ракети, изстреляни от руска фрегата, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Дания в понеделник заяви, че руски военен кораб е изстрелял без предупреждение сигнални ракети към датския хеликоптер, който се е опитвал да заснеме плавателния съд в международни води.
Москва от своя страна заяви, че хеликоптерът е извършвал опасни маневри близо до руската фрегата. Копенхаген заяви, че отпуска 1,8 милиарда датски крони (276 милиона долара) за противовъздушната отбрана на Украйна.
„Ако руснаците си мислят, че могат да ни изплашат… тогава нашият отговор е да засилим подкрепата си за Украйна по-бързо, отколкото възнамерявахме“, заяви пред журналисти министърът на отбраната Йепе Брус след среща с депутати.
Дания е сред най-активните поддръжници на Украйна от началото мащабната руска инвазия през 2022 г. и е един от водещите ѝ финансови спонсори на глава от населението.
„Ако някой си мисли, че може да ни принуди да ограничим нашата подкрепа за Украйна, той се заблуждава“, заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен.
Руската фрегата, изстреляла сигнални ракети към датски военен хеликоптер, не е издала предупреждение, нито е осъществила радиовръзка преди това, заяви преди дни пред Ройтерс министърът на отбраната на Дания Йепе Брус.
Руският посланик в Копенхаген Владимир Барбин направи изявление, след като армията на членуващата в НАТО Дания съобщи за инцидент, при който сигналните ракети едва не са поразили хеликоптера.
"Изисках от датската страна да предприеме необходимите мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще и връчих протестна нота по този повод", каза Барбин, цитиран от РИА Новости, предаде БТА.
На въпрос за случая говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговор, че не разполага с подробности и не може да коментира.
Пред РИА Новости Барбин отбеляза също, че миналата година е подал оплакване за подобен инцидент. "През септември 2025 година, по време на среща в Министерството на външните работи на Дания, бях принуден да насоча вниманието към опасни прелитания и задържане във въздуха на малка височина на 27 август на хеликоптер на датските военновъздушни сили над големия противолодъчен кораб "Вицеадмирал Кулаков“, заявява посланикът.
Подобни маневри създават риск от сблъсък и биха могли да попречат на техническата дейност на съответния руски военен кораб, добавя той, отбелязвайки, че в онзи момент хеликоптерът не е установил радиовръзка и не е реагирал на предупредителните сигнали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
Ако не правите разлика, много зле говори за вашата обща култура. Ако ли пък знаете и умишлено целите провокация и пропаганда, тогава ....
Коментиран от #20
20:23 18.09.2026
2 Датчаните да се радват,
Следващият път - зенитна ракета, а ако една не стигне - две.
Време е Русия да признае Гренландия за независима държава.
20:23 18.09.2026
3 Хи хи хи
20:24 18.09.2026
4 Европеец
Коментиран от #15
20:24 18.09.2026
5 Мишел
20:24 18.09.2026
6 хахахахха
20:25 18.09.2026
7 Параноя
20:25 18.09.2026
8 хаха
Коментиран от #10, #16, #91
20:26 18.09.2026
9 Хаген Дас
20:27 18.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хаха
20:28 18.09.2026
12 Дън Бай
20:28 18.09.2026
13 123
Коментиран от #29
20:28 18.09.2026
14 Ами
ги свалили, те се правят на интересни.
Докато куфарчето беше при Митя се бяха изпокрили
като мишки и не смееха дори да гъкнат.
Коментиран от #18
20:29 18.09.2026
15 Има,има
До коментар #4 от "Европеец":В главата ти празна
20:29 18.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дания
20:30 18.09.2026
18 И Митя ли има акащо куфарче?
До коментар #14 от "Ами":Не сме знаели.
Коментиран от #21
20:30 18.09.2026
19 666
20:31 18.09.2026
20 Шшматко
До коментар #1 от "Механик":Прочети пак написаното.
20:32 18.09.2026
21 Ами
До коментар #18 от "И Митя ли има акащо куфарче?":Когато куфарчето е при Митя много хора акат.
Някой даже не достигат и до тоалетната.
20:32 18.09.2026
22 Евродебил
Коментиран от #37
20:33 18.09.2026
23 Ако руснаците си мислят, че могат да ни
Коментиран от #31
20:33 18.09.2026
24 Путлето
Коментиран от #34
20:34 18.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 От чужбина
А датчаните да се радват, че са били предупредени, а не директно застреляни.
Коментиран от #81
20:34 18.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ?????
Тва нали го дъвкахме преди няколко дни.
Но да се повторя кво написах тогава - в казармата със сигнални пистолети гонехме гаргите от полосата за излитане и кацане(ПИК) в Графа, но се оказва че стават и за датски хеликоптери.
20:34 18.09.2026
29 Стара натовска традиция - жълто в гащите
До коментар #13 от "123":Когато по време на Възродителния процес натовска Турция си позволяваше да пуска разузнавателни самолети към българската морска граница, българското ПВО взривяваше варели с бензин, за да имитира изстрелване на зенитни ракети и натото правеше обратен завой с жълто в гащите.
Коментиран от #55
20:35 18.09.2026
30 сигналните ракети
20:35 18.09.2026
31 И това кога ще се случи?
До коментар #23 от "Ако руснаците си мислят, че могат да ни":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
20:35 18.09.2026
32 1234567890
20:35 18.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Серсемин
До коментар #24 от "Путлето":На авторката ли?
20:36 18.09.2026
35 Бая изплашени ми се виждат
20:37 18.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 КАКВИ СА ТИЯ РАКЕТИ ДЕТО ЕДИН ХЕЛИКОПТЕР
20:38 18.09.2026
39 Руски Цирк
20:39 18.09.2026
40 боко
Коментиран от #50
20:39 18.09.2026
41 шаа
гнилите датчани не схващат, че сигналните ракети са самто предупреждение. те какво искат? да има предупреждение, че ще име предупреждение?
те и нашите мисирки не схващат това и преписват чинопоклонно
20:39 18.09.2026
42 Пишлемета изтръпнали
Коментиран от #48
20:40 18.09.2026
43 Датчаните
20:40 18.09.2026
44 Стенли
20:41 18.09.2026
45 Руската завист
20:44 18.09.2026
46 Надъхан капейчо 🤩🤡
20:46 18.09.2026
47 Що за хора са тея ? ....
Коментиран от #51, #66
20:46 18.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 КуZю Пушилката от депото за скрап
20:47 18.09.2026
50 Извинете, колега,
До коментар #40 от "боко":Митрофанова ни забрани да ползваме думичката "скоро", защото никога не я спазваме и излагаме тьотя пред чужденците.
20:47 18.09.2026
51 Боклуци от класа
До коментар #47 от "Що за хора са тея ? ....":Са всички атлантенца
20:48 18.09.2026
52 "Скачала
20:48 18.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 стоян георгиев
Коментиран от #57
20:50 18.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 хахахахха
До коментар #54 от "стоян георгиев":че то по големи терористи от върхушката на ес няма никъде по света
Коментиран от #69
20:54 18.09.2026
58 Специално за
Коментиран от #67
20:55 18.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 пудели !
20:56 18.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ХиХи
20:58 18.09.2026
64 Русия ли?
20:59 18.09.2026
65 Копейкин Костя
20:59 18.09.2026
66 Факт е!
До коментар #47 от "Що за хора са тея ? ....":И двамата са са си вадили прехраната като приемни родители, отглеждайки редица деца с ментални увреждания и такива в затруднено положение в дома си в Тьольосе. Едно от тях е било и министърчето Йепе Брус..
Коментиран от #71
21:01 18.09.2026
67 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #58 от "Специално за":Намериха ли главата на генерала или го закопаха без глава?
Коментиран от #84
21:01 18.09.2026
68 Лондон
Пияници , може би някое руско джибре е пуснал тази ракета. , като си е помислил , че е пиратка :))))
Коментиран от #77
21:01 18.09.2026
69 стоян георгиев
До коментар #57 от "хахахахха":Ами бягай от ес и не ползвай евро.защо африканци мюсулманини комунисти толкова мразите ес и все бягате в страни от ес?
Коментиран от #87
21:03 18.09.2026
70 @@@
Вие Правите ли разлика между Сигнални ракети
и ракети!
Поредното Заглавие, което Манипулира и Подвежда хората!
21:04 18.09.2026
71 министърчето Йепе
До коментар #66 от "Факт е!":е напълнило памперчето и сега плаче
21:04 18.09.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Урсулани неграмотни
21:04 18.09.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Тити на Кака
21:05 18.09.2026
76 Боклуци без класа
21:05 18.09.2026
77 Циник
До коментар #68 от "Лондон":Проливите са толкова датски, колкото и Гренландия. Свобода и независимост за зелените човечета от Зелената Земя!
21:06 18.09.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Никой българин
До коментар #55 от "Тъй като си член на НАТО,":НЕ е член на НАТО пудел ! Както и физически лица не са членове и на ООН! Мери си приказките
Коментиран от #83
21:07 18.09.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Фейк - либераст
До коментар #26 от "От чужбина":Факти сайт и новини горещи
всеки "автор" тук ги плещи.
Тя се казваше Мария,
беше умница тази Мария,
помня очите и,
помня косите и дъх на "Дойче веле"!
21:12 18.09.2026
82 Това не е новина в местните медии
21:12 18.09.2026
83 стоян георгиев
До коментар #79 от "Никой българин":Всички българи сме членове на нато и обвързани с общата сигурност в съюза.при руско нападение да речем над литва ще трябва да воюваме и ние.
Коментиран от #86
21:14 18.09.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 обвързан си
До коментар #83 от "стоян георгиев":дръжки ....
Коментиран от #89
21:16 18.09.2026
87 хахахахха
До коментар #69 от "стоян георгиев":всеки уважаващ себе си човек плюе върху еврото,дано в България се осъзнаят и да напуснат този фашистки съюз
21:18 18.09.2026
88 Трябва и в България
21:21 18.09.2026
89 стоян георгиев
До коментар #86 от "обвързан си":Има специален член при който при нападение над страна от НАТО останалите се считат за нападнати и реагират .естествено комунистите не спазвате договори,но другите нямат избор.
21:21 18.09.2026
90 Дзак
21:21 18.09.2026
91 Хо хо хо
До коментар #8 от "хаха":Теб като ти отрязаха ,,Дудата ,, кво ти е ?
Минават ти от към задният двор .
Винаги има вход и изход .
При теб са само входове .
21:21 18.09.2026