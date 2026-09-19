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Близо 33% достигна избирателната активност на изборите Русия

Близо 33% достигна избирателната активност на изборите Русия

19 Септември, 2026 15:51 1 224 97

  • русия-
  • избори-
  • парламент-
  • гласуване-
  • избирателна активност

Руснаците гласуват за нов парламент

Близо 33% достигна избирателната активност на изборите Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия гласува днес, 19 септември, във втория ден от тридневните парламентарни избори, които ще определят новия състав на 450-местната Държавна дума. Вотът, който започна в петък и приключва в неделя, е първият за долната камара на руския парламент след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Към 14:00 ч. московско време избирателната активност в страната е достигнала 32,58%, показват данни на руската Централна избирателна комисия (ЦИК), цитирани от Reuters.

Гласуването се провежда в 11 часови зони и е съпроводено от регионални и местни избори. По данни на ЦИК в страната се провеждат над 2200 изборни кампании на различни нива, в рамките на които трябва да бъдат разпределени около 20 700 депутатски мандата и изборни длъжности.

Освен депутатите в Държавната дума се избират ръководители на 11 руски региона – в осем от тях чрез пряк вот, а в три чрез регионалните законодателни органи. Провеждат се и избори за парламенти в 39 региона.

Над 4,6 млн. души са гласували предсрочно

Председателят на ЦИК Ела Памфилова съобщи в събота, че 4 663 963 души са се възползвали от възможността за предсрочно гласуване.

От тях 232 369 са гласували в труднодостъпни и отдалечени райони, 31 258 – на кораби, които по време на основния вот се намират далеч от брега, а 121 души – на полярни станции.

Значителна част от гласовете се подават и по електронен път. Към 10:30 ч. московско време повече от 3,03 млн. души вече бяха гласували чрез федералната платформа за дистанционно електронно гласуване. Системата се използва в 32 региона.

Мащабна кибератака срещу системата в Москва

Една от основните новини през втория изборен ден е свързана със сигурността на електронното гласуване.

Ела Памфилова съобщи, че московската система за дистанционно електронно гласуване е била подложена през нощта на „много мощна“ и продължителна кибератака.

„Атаката продължава практически постоянно и е много мащабна и интензивна“, заяви тя.

Според ЦИК системата продължава да работи нормално и няма информация атаката да е довела до прекъсване или компрометиране на гласуването. Тези твърдения са на руските власти и към момента няма независимо потвърждение за произхода или мащаба на атаката.

Руското Министерство на цифровото развитие съобщи по-късно и за преднамерено повреждане на оптична комуникационна линия в Далечния изток. Според ведомството са били засегнати комуникациите в Сахалинска и Магаданска област, Камчатския край и Чукотския автономен окръг, но връзката е възстановена.

„Единна Русия“ влиза във вота като доминираща политическа сила

Управляващата партия „Единна Русия“, която подкрепя президента Владимир Путин, влиза в изборите като доминиращата сила в Държавната дума.

Половината от общо 450-те депутатски места се разпределят чрез партийни листи, а останалите 225 – в едномандатни избирателни райони.

Политическата конкуренция обаче е силно ограничена. Reuters отбелязва, че повечето кандидати с открито антивоенни позиции не са допуснати до изборите.

Либералната партия „Яблоко“, която настоява за прекратяване на огъня в Украйна, беше отстранена от участие с партийна листа след решение на Върховния съд за нарушения на изборните правила – твърдение, което партията отхвърля. Отделни нейни кандидати все пак участват в едномандатни райони.

Президентът Владимир Путин представи изборите като демонстрация на общественото единство и подкрепата за руските военнослужещи. Независими наблюдатели и западни медии обаче поставят акцент върху ограниченията пред опозицията и върху условията, при които се провежда политическата конкуренция.

Гласуване и в окупираните украински територии

Един от най-спорните аспекти на изборите е организираното от Москва гласуване в части от украинските Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, които Русия обяви за анексирани през 2022 г.

Анексирането не е международно признато, а Русия не контролира изцяло четирите области.

Москва организира парламентарно гласуване там за първи път след обявяването на анексиите.

Украйна определя организирането на руски избори на тези територии като незаконно. Европейският съюз също не признава руската анексия на четирите украински области.

Гласуване се организира и в Крим, който Русия анексира през 2014 г. – действие, което също не е признато от международната общност.

Изборите предизвикаха спор и с Молдова

Вотът доведе и до дипломатическо напрежение между Москва и Кишинев.

Русия планира да отвори 15 избирателни секции в сепаратисткия молдовски регион Приднестровие, където според Москва живеят около 220 000 притежатели на руски паспорти.

Правителството на Молдова се противопоставя на решението и настоява руските граждани да могат да гласуват единствено в секцията в руското посолство в Кишинев.

Молдовските власти определиха намерението за откриване на секции в Приднестровието като „неприемливо и враждебно“ и извикаха руския посланик за обяснения.

Москва от своя страна твърди, че руските граждани в региона имат право да участват в изборите.

Резултатите се очакват след края на вота в неделя

Изборните секции ще останат отворени и в неделя, 20 септември, когато приключва тридневното гласуване.

Това означава, че данните за активността през събота са междинни и все още не дават окончателна картина за участието във вота.

Първите резултати се очакват след затварянето на секциите в неделя вечерта.

Парламентарните избори през 2026 г. имат особено политическо значение за Русия, тъй като са първият вот за Държавна дума след началото на пълномащабната война срещу Украйна. Те се провеждат в условията на продължаващи бойни действия, икономически натиск и силно ограничено пространство за политическа опозиция.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    27 9 Отговор
    Няма значение кой как гласува важно е кой брои гласовете.
    Сталин!

    Коментиран от #6, #12, #84

    15:56 19.09.2026

  • 2 Факти

    20 11 Отговор
    Реч на Доналд Туск от вчера, 18.09.2026 пред полския Сейм: Украйна губи по 27 хиляди души всеки месец, загинали и ранени. Данните са предотставени от наши партноьори в Украйна. 27 хиляди души е много голямо число и това число няма нищо общо с числата, които ни предотставя президента Зеленски от началото на СВО. И като имаме предвид тези 27000 загинали или ранени всеки месец, можем да кажем, че общия брой украински загуби вероятно варира между един и два милиона души.

    Коментиран от #4, #9, #36, #71, #93

    15:56 19.09.2026

  • 3 Сийка

    12 26 Отговор
    След малко ФСБ ( КГБ) ще образуват колони от желаещи да гласуват! Водещият офицер ще носи кашони с водка, до него друг ще носи кашони с бюлетини за Единна Русия, а отзад ще върви полк със заредени автомати Калашников за тези, които не пият!

    Коментиран от #30, #85, #88

    15:56 19.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пожелавам на всички държави

    13 6 Отговор
    Нека да са мирни и честни избори

    15:59 19.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Чума

    3 20 Отговор
    Гласувайте с разум! Русия ще Ви унощожи! Аз съм закоравяла атлантик, предполагам да загина от студ, глад и глупост, но няма да отменя санкциите срещу Путин! Това, което правят Урсулите не са санкции, а гладна стачка! За Вас! Европейската номенклатура си хапва добре! Дори Волгин се е загладил, което не е привично за истински патриот!

    16:00 19.09.2026

  • 9 стоян георгиев

    13 19 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Русия мобилизира по 35000 на месец и не стигат.за разлика от украйна руснаците могат да спрат войната още утре.

    Коментиран от #14, #15

    16:01 19.09.2026

  • 10 ВИС-2 🦁

    2 14 Отговор
    Това беше животът при Жоро Илиев! Пари, пиян на всеки два дни, самите жени се качваха в гащите...


    Ех хубав живот.

    Слава на великия Жоро Илиев!

    Коментиран от #13

    16:01 19.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ВИС-2 🦁

    4 15 Отговор

    До коментар #10 от "ВИС-2 🦁":

    Ние, бивши служители на ВИС-2, искаме да увековечим името на нашия любим босс, Главния - Георги Илиев! 🔥🦁






    Аз съм за това, че в София улица или площад е кръстен на Васил и Георги Илиеви. Това би било справедливо.

    16:02 19.09.2026

  • 14 сиси,

    9 5 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    пък ти.......... още утре можеш да се запишеш на курс по грамотност.

    16:03 19.09.2026

  • 15 боклук

    11 8 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    И ти може да си поставиш един сезал на гушата още днес, но не го правиш!? Защо!??

    16:03 19.09.2026

  • 16 стоян георгиев

    15 5 Отговор
    тука някаква жълтопаветна плява ми проглуши ушите как нямало интернет във русия

    и нямало яйца ха ха ха

    а как гласуват тогава?

    Коментиран от #58

    16:06 19.09.2026

  • 17 Леле - леле ! 🤔

    11 9 Отговор
    " московската система за дистанционно електронно гласуване е била подложена през нощта на „много мощна“ и продължителна кибератака.

    „Атаката продължава практически постоянно и е много мащабна и интензивна“,

    Натото и ЕС не обичат избори , които не могат да контролират !

    Коментиран от #18

    16:09 19.09.2026

  • 18 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 6 Отговор

    До коментар #17 от "Леле - леле ! 🤔":

    Нека си атакуват Деветдесет и осем процента за Путин С атаки без атаки това е положението Грешка не може да има

    Коментиран от #53

    16:11 19.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ясно е

    9 8 Отговор
    В края на изборите-99,9% избирателна акгивност-печели ВладимировичПутаков.Също като в С.Корея.Честни избори

    16:18 19.09.2026

  • 21 Трябваше

    4 5 Отговор
    да са 99!

    16:20 19.09.2026

  • 22 От тази дума

    4 5 Отговор
    зависи ли нещо?

    16:22 19.09.2026

  • 23 Спрямо

    6 5 Отговор
    нашия парламент 450 изобщо не са много!Но по-добре да са на фронта в Донецк!

    16:23 19.09.2026

  • 24 Пламдн

    6 5 Отговор
    Слаба работа.
    Тук дори и умрелия Калушев гласува за Мунчо.

    16:27 19.09.2026

  • 25 Гласувал

    6 5 Отговор
    Спряха ни интернета заради украинските дронове, но гласувахме електронно за Путин.

    16:28 19.09.2026

  • 26 Активност

    3 5 Отговор
    Току-що отворих приложението да гласувам и видях, че вече съм гласувал
    за Путин.

    16:29 19.09.2026

  • 27 Един цар е на света цар Путин навсегда

    2 7 Отговор
    „Страните от ЕС отдавна не признават Калас.“
    Така Мария Захарова коментира пред ТАСС призива на ръководителя на европейската дипломация да не се признават резултатите от руските избори.

    Коментиран от #29

    16:29 19.09.2026

  • 28 Споко, утре с калашниците ще е вече

    4 3 Отговор
    99.99%.

    16:30 19.09.2026

  • 29 стоян георгиев

    5 4 Отговор

    До коментар #27 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    Каква е мария захарова в ес?

    Коментиран от #31

    16:31 19.09.2026

  • 30 Асоциация на таратора по света и о нас

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сийка":

    А една мечка с балалайка нема ли да свири частушки ?

    16:31 19.09.2026

  • 31 Един цар е на света цар Путин навсегда

    3 4 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    Какво е ЕС за изборите в Русия ,и въобще какво е ЕС в Русия

    Коментиран от #35, #49

    16:32 19.09.2026

  • 32 Избирател

    4 5 Отговор
    Избори и пРосия - пълен абсурд!
    Алккашите гласуват....

    Коментиран от #33

    16:32 19.09.2026

  • 33 Класически руски трололо

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Избирател":

    ........Коментира от еталона за избори България некъв диванчик ....

    16:34 19.09.2026

  • 34 Едни яки малчики

    3 4 Отговор
    с калашници носят урните от врата на врата!Вижте в Тубата!

    Коментиран от #40

    16:34 19.09.2026

  • 35 стоян георгиев

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    Ес не прави на изборите в русия нищо.в русия всъщност никога не е имало избори.думата избори произлиза от избор.подобно нещо не е дадено на руския избирател.захарова може да си говори какво иска ,но защо ти го приемаш за истина е въпроса?

    Коментиран от #38

    16:35 19.09.2026

  • 36 Фиктет

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Ужас значи 7 към 1 спрямо Русия
    Значи реално Русия губи 200 хиляди убити и ранени на месец

    Това е Ужас

    Коментиран от #42

    16:35 19.09.2026

  • 37 Смехх

    5 4 Отговор
    Що си губят времето да правят избори ,след като резултата се знае предварително.

    16:36 19.09.2026

  • 38 Един цар е на света цар Путин навсегда

    2 8 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    Никога не е имало истински ЕС . На никой в Русия не му дреме какво се мъчи да направи ЕС за да повлияе на изборите в Русия.
    Никойбдаже и в ЕС не обръща внимание нс двете букви Е иС ,особено написледък

    Коментиран от #41, #63

    16:38 19.09.2026

  • 39 Пламен

    4 5 Отговор
    Ясно.
    Умно-красовите рускини пак ще търсят начин да се снимат с негри. Живота е на Запад. 😀

    Коментиран от #44

    16:38 19.09.2026

  • 40 Всъщност

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Едни яки малчики":

    Опс ! Видеото е за последните украински избори . Но Зеленски вече и такива забрани .

    Коментиран от #43

    16:40 19.09.2026

  • 41 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    Интересно защо обаче четири милиона руснаци избягаха в ес ?явно не им пука а ?хах...даже на тоя дето са там децата и внуците са в европа.та русия може да прави каквото си иска,но в русия.когатомпочне да ни дава акъл да прави хибридни новини и да напада европейски страни вече става различно.

    Коментиран от #50, #64, #67, #72

    16:42 19.09.2026

  • 42 Цвете

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Фиктет":

    7:1НО, В УЩЪРБ НА УКРАЙНА.
    ЗА РУСИЯ- РАЗДЕЛИ ЧИСЛОТО НА 7.

    Коментиран от #54

    16:43 19.09.2026

  • 43 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Всъщност":

    Я кажи какви избори направи сталин когато бе нападнат ссср?

    Коментиран от #48

    16:43 19.09.2026

  • 44 Тебе рускиня газила ли те е?

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Пламен":

    Не познаваш руската душа!
    За това не се излагай!

    Коментиран от #47

    16:44 19.09.2026

  • 45 Това тридневно гласуване

    3 3 Отговор
    го измислиха по време на Ковида. Оказа се удачно. Крайният резултат може да се регулира според тенденциите от предишните дни. Макар, ме това си е едно престараване, руснакът гласува дисциплинирано, също като българина при бай Тодор Живков. 99.9.

    16:44 19.09.2026

  • 46 Мощна кибератака в Магадан?

    2 2 Отговор
    Стига бе! 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳
    Просто не са ходили до урните.

    16:45 19.09.2026

  • 47 Извинете,

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Тебе рускиня газила ли те е?":

    личният Ви опит на сгазен от рускиня не ни касае.

    Коментиран от #55

    16:46 19.09.2026

  • 48 Каквито

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    преди нападението!

    Коментиран от #51

    16:46 19.09.2026

  • 49 Колега,

    2 5 Отговор

    До коментар #31 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    Вашият личен цар не ни касае. Нюхайте му кълките и си трайте.

    Коментиран от #60

    16:48 19.09.2026

  • 50 Невежа

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "стоян георгиев":

    Я си направи сметка, от колко милиони население на Русия - 4 са напуснали и то по по различни причини?
    А от колко милиони украинци, колко плява се пръсна по света, че приемните страни пропищяха?
    Така е, когато мислиш с дупарата си.

    Коментиран от #52

    16:48 19.09.2026

  • 51 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "Каквито":

    Точно така...никакви.да реве комунист как били нечестни изборите е като да реве фашист за ниската продължителност на живота на евреите...хаха

    16:49 19.09.2026

  • 52 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Невежа":

    От 140 четири е сериозна цифра като сложиш и три милиона в сащ и канада и два милиона в израел става 7-8%от населението.и каква е връзката с украинците че нещо ги намеси?

    16:51 19.09.2026

  • 53 Знаем

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Както във всички диктаторски държави

    16:52 19.09.2026

  • 54 Роко

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Цвете":

    Ха-ха ма верно ли?

    16:52 19.09.2026

  • 55 Руските жени са достойни

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Извинете,":

    За уважение. Истински патриотки.
    А иронията ти е на абсолютна мижитурка. Най- вероятно си под полата на жена ти, ако изобщо имаш такава!

    16:52 19.09.2026

  • 56 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор
    ефтините прадажи жълтопаветни отрепки пишат ли днес тука?

    16:52 19.09.2026

  • 57 ВАГИНИР

    1 2 Отговор
    ПРИ РОССИ САМО СЕ ГЛАСУВА ИЗБОРА НА ДЖУ ДЖО...

    16:55 19.09.2026

  • 58 Много ясно

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев":

    Не гласуват. Кремльовците им попълват бюлетините.

    Коментиран от #61

    16:55 19.09.2026

  • 59 Хаяско пусна ли интернета?

    1 1 Отговор
    А помоли ли Зеленски да не бие по стратегически важните обекти на складовете с предварително попълнени бюлетини?

    Коментиран от #62

    16:57 19.09.2026

  • 60 Един цар е на света цар Путин навсегда

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Колега,":

    Колега ,кво ви и не ви касае си е ваш проблем ,има секция за грим ,кулинария ,авто ,и футбол ,както и анкети .Лек Ден !

    Коментиран от #65

    16:57 19.09.2026

  • 61 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Много ясно":

    При освобождаването на робите в сащ черните се разходили един два часа и после сами се върнали при робовладелците.в русия се забелязва същия процес.интересно защо обаче бг копея исла това да се харесва на всички?

    Коментиран от #77

    16:58 19.09.2026

  • 62 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Хаяско пусна ли интернета?":

    Какво като ги думне. Ще попълнят нови от името на крепостните.
    Какъв ти е проблемът?

    16:58 19.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "стоян георгиев":

    Интересно ,защо сто милиона африканци и " мигранти" от близкя изток превзеха ЕС , но един не дойде в Бг

    Коментиран от #68, #69

    17:00 19.09.2026

  • 65 Почемуу

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    Ти що не сиЕвешМайката,алксша

    17:00 19.09.2026

  • 66 Хахахаха

    2 0 Отговор
    33 процента гласували! Значи 67 процента не подкрепят тупин.

    Коментиран от #73

    17:02 19.09.2026

  • 67 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "стоян георгиев":

    4 милиона са руските туристи в ЕС сигурно само в определен период от време ,да кажем седмица ,иначе руски туристи има навсякъде и са много ,живеят си живота

    Коментиран от #75

    17:02 19.09.2026

  • 68 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    Каква е връзката на това с руските избори?

    17:02 19.09.2026

  • 69 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    Има и раздел с вицове и смешки , колега

    17:03 19.09.2026

  • 70 ВАГИНИР

    2 0 Отговор
    ОТ БЕЛГРАД ДО КИТАЙ Е БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ ЗАГРАБЕНА ОТ ПРОКУДЕНОТО ОТ ВИКИНГИТЕ ВИКИНГСКО ПЛЕМЕ РОССИ.ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА ДИР,АСКОЛТ РОССИ ГЛАСУВАТ ЗА ВОЖДА-ДНЕС ДЖУ ДЖО!!!..?

    17:03 19.09.2026

  • 71 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Руснаците дават между 40 и 50 хиляди жертви на месец.До момента фашистка русия е загубила няколко милиона рашиста които наторяват бойното поле.

    Коментиран от #78, #90

    17:03 19.09.2026

  • 72 Един цар е на света цар Путин навсегда

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "стоян георгиев":

    Каква е връзката на това с руските избори

    Коментиран от #81

    17:04 19.09.2026

  • 73 Тъп си Саше

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Хахахаха":

    Гласува се от петък до неделя вкл. Но чукча не читател, чукча писател.

    17:05 19.09.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    Няма отдавна руски туристи в ес.благодарение на крим наш подобни не се допускат.говорим за 4 ри милиона имигранти.русия благодарение на далновидната политика на царя слънце се наложи да бъде изолирана и бедна,но крим наш да не се забравя.

    Коментиран от #82

    17:05 19.09.2026

  • 76 ТАВАРИШИ и ТАВАРАШУТКИ

    3 0 Отговор
    ПУТИН БУНКЕРНИЯ ПЛЪХОК

    КАК ГЛАСУВА ОНЛАЙН

    КОГАТО УИНДОУСЪТ МУ НЕ РАБОТИ

    ПОНЕЖЕ Е ПИРАТСКА ВЕРСИЯ?

    ХА ХА ХАХАХА ХАХАХА

    РУСИЯ НИКОГА НЕ Е ИМАЛА
    ПО ГОЛЯМ. ДЕБИЛ ЗА ПРЕЗИДЕНТ
    ОТ ПУТИН .
    НЯМА И ДА ИМА.

    Коментиран от #79

    17:05 19.09.2026

  • 77 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 2 Отговор

    До коментар #61 от "стоян георгиев":

    Представете си зеленото миджетче да отвори границите на украина ,ще бъде фън

    Коментиран от #87

    17:06 19.09.2026

  • 78 Глупости на търкалета

    0 2 Отговор

    До коментар #71 от "русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО":

    Евро-атлантическата пропаганда върши нещо неоспоримо -полира мозъци като повърхност на яйце. Доказвате го.

    17:07 19.09.2026

  • 79 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 2 Отговор

    До коментар #76 от "ТАВАРИШИ и ТАВАРАШУТКИ":

    Аз дори не знам кой е твоя президент ,лол

    17:07 19.09.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    Връзката е че милиони руснаци са предпочели ес за сметка на русия заради нейното управление.говорум предимно за интелигентни и образовани хора както и за множество дейци на изкуството културата и науката.даже алла пугачова избяга.

    Коментиран от #89

    17:07 19.09.2026

  • 82 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "стоян георгиев":

    Хаха ,няма ,добре ,хехе

    Коментиран от #92

    17:08 19.09.2026

  • 83 Удри копейката с лопатЕто!

    0 0 Отговор
    Удри!

    17:08 19.09.2026

  • 84 няма значение

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    кой какао пише, важното, да пишем, че го е казал Сталин.

    17:08 19.09.2026

  • 85 Ужас(истински)

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сийка":

    Сийче, явно словоблудството ти е най-силната ти черта!..БравоС!

    17:08 19.09.2026

  • 86 Вичо

    1 0 Отговор
    Ако не бяха ликнидирали Пригожин сега руснаците щеше него да изберат за президент, те затва и го затриха. Руснаците ни са братя по кръв славяни и по традиция българите си ги обичаме, но трябва да намерят начин да се отърват от страхливеца Путин, който 5 години не може да капитулира една Украйна, за да не накърни интересите на запада, на САЩ.

    17:09 19.09.2026

  • 87 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    Каква е връзката с руските избори?при вас като нещо е зле винаги намирате някой дето е по зле да му се сюеете.наистина добро решение...хах..ако бряг на слоновата кост отвори границите а?хах...тогава ще сме спокойни за изборите в русия мали?

    17:09 19.09.2026

  • 88 Кой е автора?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сийка":

    Господинов ли?

    17:09 19.09.2026

  • 89 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "стоян георгиев":

    Даже и Киркоров избяга от България ,лол

    Коментиран от #95

    17:10 19.09.2026

  • 90 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО":

    Тов не е никаква загуба, за Русия живота струва нула. Милиони още искат да се включат във специалната военна операция !!

    17:11 19.09.2026

  • 91 ВАГИНИР

    0 0 Отговор
    КОЙТО НИ ОСВОБОДИ-ТОЙ ЩЕ НИ ЗАРОБИ. ВАСИЛ ИВАНОВ КУНЧЕВ.

    17:11 19.09.2026

  • 92 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    Има статистики.беше.пълно с тях даже и у нас за гърция италия няма и дума.сега няма никой от русия.загубиха си имотите заради неплащане на такси или ги изпродадоха на безценица.

    17:11 19.09.2026

  • 93 Извинете, колега,

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    може ли източник на фейка Ви? В колко часа се е изказал и къде я прочетохте?
    Туск е забравил полския и я произнесе на български ли?

    Коментиран от #96

    17:12 19.09.2026

  • 94 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 1 Отговор

    До коментар #93 от "Извинете, колега,":

    Колега ,не е било по Нова ТВ в панелката

    17:14 19.09.2026

  • 97 Здрасти, фейкав!

    0 0 Отговор
    Здрасти, Сценаристе!
    Виждам, и полски си научил. Напредваш ли с персийския? Отдавна не си ни превеждал иранската преса.

    17:14 19.09.2026

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