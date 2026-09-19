Близо 33% достигна избирателната активност на изборите Русия

Русия гласува днес, 19 септември, във втория ден от тридневните парламентарни избори, които ще определят новия състав на 450-местната Държавна дума. Вотът, който започна в петък и приключва в неделя, е първият за долната камара на руския парламент след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г.
Към 14:00 ч. московско време избирателната активност в страната е достигнала 32,58%, показват данни на руската Централна избирателна комисия (ЦИК), цитирани от Reuters.
Гласуването се провежда в 11 часови зони и е съпроводено от регионални и местни избори. По данни на ЦИК в страната се провеждат над 2200 изборни кампании на различни нива, в рамките на които трябва да бъдат разпределени около 20 700 депутатски мандата и изборни длъжности.
Освен депутатите в Държавната дума се избират ръководители на 11 руски региона – в осем от тях чрез пряк вот, а в три чрез регионалните законодателни органи. Провеждат се и избори за парламенти в 39 региона.
Над 4,6 млн. души са гласували предсрочно
Председателят на ЦИК Ела Памфилова съобщи в събота, че 4 663 963 души са се възползвали от възможността за предсрочно гласуване.
От тях 232 369 са гласували в труднодостъпни и отдалечени райони, 31 258 – на кораби, които по време на основния вот се намират далеч от брега, а 121 души – на полярни станции.
Значителна част от гласовете се подават и по електронен път. Към 10:30 ч. московско време повече от 3,03 млн. души вече бяха гласували чрез федералната платформа за дистанционно електронно гласуване. Системата се използва в 32 региона.
Мащабна кибератака срещу системата в Москва
Една от основните новини през втория изборен ден е свързана със сигурността на електронното гласуване.
Ела Памфилова съобщи, че московската система за дистанционно електронно гласуване е била подложена през нощта на „много мощна“ и продължителна кибератака.
„Атаката продължава практически постоянно и е много мащабна и интензивна“, заяви тя.
Според ЦИК системата продължава да работи нормално и няма информация атаката да е довела до прекъсване или компрометиране на гласуването. Тези твърдения са на руските власти и към момента няма независимо потвърждение за произхода или мащаба на атаката.
Руското Министерство на цифровото развитие съобщи по-късно и за преднамерено повреждане на оптична комуникационна линия в Далечния изток. Според ведомството са били засегнати комуникациите в Сахалинска и Магаданска област, Камчатския край и Чукотския автономен окръг, но връзката е възстановена.
„Единна Русия“ влиза във вота като доминираща политическа сила
Управляващата партия „Единна Русия“, която подкрепя президента Владимир Путин, влиза в изборите като доминиращата сила в Държавната дума.
Половината от общо 450-те депутатски места се разпределят чрез партийни листи, а останалите 225 – в едномандатни избирателни райони.
Политическата конкуренция обаче е силно ограничена. Reuters отбелязва, че повечето кандидати с открито антивоенни позиции не са допуснати до изборите.
Либералната партия „Яблоко“, която настоява за прекратяване на огъня в Украйна, беше отстранена от участие с партийна листа след решение на Върховния съд за нарушения на изборните правила – твърдение, което партията отхвърля. Отделни нейни кандидати все пак участват в едномандатни райони.
Президентът Владимир Путин представи изборите като демонстрация на общественото единство и подкрепата за руските военнослужещи. Независими наблюдатели и западни медии обаче поставят акцент върху ограниченията пред опозицията и върху условията, при които се провежда политическата конкуренция.
Гласуване и в окупираните украински територии
Един от най-спорните аспекти на изборите е организираното от Москва гласуване в части от украинските Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, които Русия обяви за анексирани през 2022 г.
Анексирането не е международно признато, а Русия не контролира изцяло четирите области.
Москва организира парламентарно гласуване там за първи път след обявяването на анексиите.
Украйна определя организирането на руски избори на тези територии като незаконно. Европейският съюз също не признава руската анексия на четирите украински области.
Гласуване се организира и в Крим, който Русия анексира през 2014 г. – действие, което също не е признато от международната общност.
Изборите предизвикаха спор и с Молдова
Вотът доведе и до дипломатическо напрежение между Москва и Кишинев.
Русия планира да отвори 15 избирателни секции в сепаратисткия молдовски регион Приднестровие, където според Москва живеят около 220 000 притежатели на руски паспорти.
Правителството на Молдова се противопоставя на решението и настоява руските граждани да могат да гласуват единствено в секцията в руското посолство в Кишинев.
Молдовските власти определиха намерението за откриване на секции в Приднестровието като „неприемливо и враждебно“ и извикаха руския посланик за обяснения.
Москва от своя страна твърди, че руските граждани в региона имат право да участват в изборите.
Резултатите се очакват след края на вота в неделя
Изборните секции ще останат отворени и в неделя, 20 септември, когато приключва тридневното гласуване.
Това означава, че данните за активността през събота са междинни и все още не дават окончателна картина за участието във вота.
Първите резултати се очакват след затварянето на секциите в неделя вечерта.
Парламентарните избори през 2026 г. имат особено политическо значение за Русия, тъй като са първият вот за Държавна дума след началото на пълномащабната война срещу Украйна. Те се провеждат в условията на продължаващи бойни действия, икономически натиск и силно ограничено пространство за политическа опозиция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Сталин!
Коментиран от #6, #12, #84
15:56 19.09.2026
2 Факти
Коментиран от #4, #9, #36, #71, #93
15:56 19.09.2026
3 Сийка
Коментиран от #30, #85, #88
15:56 19.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пожелавам на всички държави
15:59 19.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Чума
16:00 19.09.2026
9 стоян георгиев
До коментар #2 от "Факти":Русия мобилизира по 35000 на месец и не стигат.за разлика от украйна руснаците могат да спрат войната още утре.
Коментиран от #14, #15
16:01 19.09.2026
10 ВИС-2 🦁
Ех хубав живот.
Слава на великия Жоро Илиев!
Коментиран от #13
16:01 19.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ВИС-2 🦁
До коментар #10 от "ВИС-2 🦁":Ние, бивши служители на ВИС-2, искаме да увековечим името на нашия любим босс, Главния - Георги Илиев! 🔥🦁
Аз съм за това, че в София улица или площад е кръстен на Васил и Георги Илиеви. Това би било справедливо.
16:02 19.09.2026
14 сиси,
До коментар #9 от "стоян георгиев":пък ти.......... още утре можеш да се запишеш на курс по грамотност.
16:03 19.09.2026
15 боклук
До коментар #9 от "стоян георгиев":И ти може да си поставиш един сезал на гушата още днес, но не го правиш!? Защо!??
16:03 19.09.2026
16 стоян георгиев
и нямало яйца ха ха ха
а как гласуват тогава?
Коментиран от #58
16:06 19.09.2026
17 Леле - леле ! 🤔
„Атаката продължава практически постоянно и е много мащабна и интензивна“,
Натото и ЕС не обичат избори , които не могат да контролират !
Коментиран от #18
16:09 19.09.2026
18 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #17 от "Леле - леле ! 🤔":Нека си атакуват Деветдесет и осем процента за Путин С атаки без атаки това е положението Грешка не може да има
Коментиран от #53
16:11 19.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ясно е
16:18 19.09.2026
21 Трябваше
16:20 19.09.2026
22 От тази дума
16:22 19.09.2026
23 Спрямо
16:23 19.09.2026
24 Пламдн
Тук дори и умрелия Калушев гласува за Мунчо.
16:27 19.09.2026
25 Гласувал
16:28 19.09.2026
26 Активност
за Путин.
16:29 19.09.2026
27 Един цар е на света цар Путин навсегда
Така Мария Захарова коментира пред ТАСС призива на ръководителя на европейската дипломация да не се признават резултатите от руските избори.
Коментиран от #29
16:29 19.09.2026
28 Споко, утре с калашниците ще е вече
16:30 19.09.2026
29 стоян георгиев
До коментар #27 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":Каква е мария захарова в ес?
Коментиран от #31
16:31 19.09.2026
30 Асоциация на таратора по света и о нас
До коментар #3 от "Сийка":А една мечка с балалайка нема ли да свири частушки ?
16:31 19.09.2026
31 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #29 от "стоян георгиев":Какво е ЕС за изборите в Русия ,и въобще какво е ЕС в Русия
Коментиран от #35, #49
16:32 19.09.2026
32 Избирател
Алккашите гласуват....
Коментиран от #33
16:32 19.09.2026
33 Класически руски трололо
До коментар #32 от "Избирател":........Коментира от еталона за избори България некъв диванчик ....
16:34 19.09.2026
34 Едни яки малчики
Коментиран от #40
16:34 19.09.2026
35 стоян георгиев
До коментар #31 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":Ес не прави на изборите в русия нищо.в русия всъщност никога не е имало избори.думата избори произлиза от избор.подобно нещо не е дадено на руския избирател.захарова може да си говори какво иска ,но защо ти го приемаш за истина е въпроса?
Коментиран от #38
16:35 19.09.2026
36 Фиктет
До коментар #2 от "Факти":Ужас значи 7 към 1 спрямо Русия
Значи реално Русия губи 200 хиляди убити и ранени на месец
Това е Ужас
Коментиран от #42
16:35 19.09.2026
37 Смехх
16:36 19.09.2026
38 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #35 от "стоян георгиев":Никога не е имало истински ЕС . На никой в Русия не му дреме какво се мъчи да направи ЕС за да повлияе на изборите в Русия.
Никойбдаже и в ЕС не обръща внимание нс двете букви Е иС ,особено написледък
Коментиран от #41, #63
16:38 19.09.2026
39 Пламен
Умно-красовите рускини пак ще търсят начин да се снимат с негри. Живота е на Запад. 😀
Коментиран от #44
16:38 19.09.2026
40 Всъщност
До коментар #34 от "Едни яки малчики":Опс ! Видеото е за последните украински избори . Но Зеленски вече и такива забрани .
Коментиран от #43
16:40 19.09.2026
41 стоян георгиев
До коментар #38 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":Интересно защо обаче четири милиона руснаци избягаха в ес ?явно не им пука а ?хах...даже на тоя дето са там децата и внуците са в европа.та русия може да прави каквото си иска,но в русия.когатомпочне да ни дава акъл да прави хибридни новини и да напада европейски страни вече става различно.
Коментиран от #50, #64, #67, #72
16:42 19.09.2026
42 Цвете
До коментар #36 от "Фиктет":7:1НО, В УЩЪРБ НА УКРАЙНА.
ЗА РУСИЯ- РАЗДЕЛИ ЧИСЛОТО НА 7.
Коментиран от #54
16:43 19.09.2026
43 стоян георгиев
До коментар #40 от "Всъщност":Я кажи какви избори направи сталин когато бе нападнат ссср?
Коментиран от #48
16:43 19.09.2026
44 Тебе рускиня газила ли те е?
До коментар #39 от "Пламен":Не познаваш руската душа!
За това не се излагай!
Коментиран от #47
16:44 19.09.2026
45 Това тридневно гласуване
16:44 19.09.2026
46 Мощна кибератака в Магадан?
Просто не са ходили до урните.
16:45 19.09.2026
47 Извинете,
До коментар #44 от "Тебе рускиня газила ли те е?":личният Ви опит на сгазен от рускиня не ни касае.
Коментиран от #55
16:46 19.09.2026
48 Каквито
До коментар #43 от "стоян георгиев":преди нападението!
Коментиран от #51
16:46 19.09.2026
49 Колега,
До коментар #31 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":Вашият личен цар не ни касае. Нюхайте му кълките и си трайте.
Коментиран от #60
16:48 19.09.2026
50 Невежа
До коментар #41 от "стоян георгиев":Я си направи сметка, от колко милиони население на Русия - 4 са напуснали и то по по различни причини?
А от колко милиони украинци, колко плява се пръсна по света, че приемните страни пропищяха?
Така е, когато мислиш с дупарата си.
Коментиран от #52
16:48 19.09.2026
51 стоян георгиев
До коментар #48 от "Каквито":Точно така...никакви.да реве комунист как били нечестни изборите е като да реве фашист за ниската продължителност на живота на евреите...хаха
16:49 19.09.2026
52 стоян георгиев
До коментар #50 от "Невежа":От 140 четири е сериозна цифра като сложиш и три милиона в сащ и канада и два милиона в израел става 7-8%от населението.и каква е връзката с украинците че нещо ги намеси?
16:51 19.09.2026
53 Знаем
До коментар #18 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Както във всички диктаторски държави
16:52 19.09.2026
54 Роко
До коментар #42 от "Цвете":Ха-ха ма верно ли?
16:52 19.09.2026
55 Руските жени са достойни
До коментар #47 от "Извинете,":За уважение. Истински патриотки.
А иронията ти е на абсолютна мижитурка. Най- вероятно си под полата на жена ти, ако изобщо имаш такава!
16:52 19.09.2026
56 ГОЛЕМ СМЕХ
16:52 19.09.2026
57 ВАГИНИР
16:55 19.09.2026
58 Много ясно
До коментар #16 от "стоян георгиев":Не гласуват. Кремльовците им попълват бюлетините.
Коментиран от #61
16:55 19.09.2026
59 Хаяско пусна ли интернета?
Коментиран от #62
16:57 19.09.2026
60 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #49 от "Колега,":Колега ,кво ви и не ви касае си е ваш проблем ,има секция за грим ,кулинария ,авто ,и футбол ,както и анкети .Лек Ден !
Коментиран от #65
16:57 19.09.2026
61 стоян георгиев
До коментар #58 от "Много ясно":При освобождаването на робите в сащ черните се разходили един два часа и после сами се върнали при робовладелците.в русия се забелязва същия процес.интересно защо обаче бг копея исла това да се харесва на всички?
Коментиран от #77
16:58 19.09.2026
62 Пич
До коментар #59 от "Хаяско пусна ли интернета?":Какво като ги думне. Ще попълнят нови от името на крепостните.
Какъв ти е проблемът?
16:58 19.09.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #41 от "стоян георгиев":Интересно ,защо сто милиона африканци и " мигранти" от близкя изток превзеха ЕС , но един не дойде в Бг
Коментиран от #68, #69
17:00 19.09.2026
65 Почемуу
До коментар #60 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":Ти що не сиЕвешМайката,алксша
17:00 19.09.2026
66 Хахахаха
Коментиран от #73
17:02 19.09.2026
67 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #41 от "стоян георгиев":4 милиона са руските туристи в ЕС сигурно само в определен период от време ,да кажем седмица ,иначе руски туристи има навсякъде и са много ,живеят си живота
Коментиран от #75
17:02 19.09.2026
68 стоян георгиев
До коментар #64 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":Каква е връзката на това с руските избори?
17:02 19.09.2026
69 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #64 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":Има и раздел с вицове и смешки , колега
17:03 19.09.2026
70 ВАГИНИР
17:03 19.09.2026
71 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО
До коментар #2 от "Факти":Руснаците дават между 40 и 50 хиляди жертви на месец.До момента фашистка русия е загубила няколко милиона рашиста които наторяват бойното поле.
Коментиран от #78, #90
17:03 19.09.2026
72 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #41 от "стоян георгиев":Каква е връзката на това с руските избори
Коментиран от #81
17:04 19.09.2026
73 Тъп си Саше
До коментар #66 от "Хахахаха":Гласува се от петък до неделя вкл. Но чукча не читател, чукча писател.
17:05 19.09.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 стоян георгиев
До коментар #67 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":Няма отдавна руски туристи в ес.благодарение на крим наш подобни не се допускат.говорим за 4 ри милиона имигранти.русия благодарение на далновидната политика на царя слънце се наложи да бъде изолирана и бедна,но крим наш да не се забравя.
Коментиран от #82
17:05 19.09.2026
76 ТАВАРИШИ и ТАВАРАШУТКИ
КАК ГЛАСУВА ОНЛАЙН
КОГАТО УИНДОУСЪТ МУ НЕ РАБОТИ
ПОНЕЖЕ Е ПИРАТСКА ВЕРСИЯ?
ХА ХА ХАХАХА ХАХАХА
РУСИЯ НИКОГА НЕ Е ИМАЛА
ПО ГОЛЯМ. ДЕБИЛ ЗА ПРЕЗИДЕНТ
ОТ ПУТИН .
НЯМА И ДА ИМА.
Коментиран от #79
17:05 19.09.2026
77 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #61 от "стоян георгиев":Представете си зеленото миджетче да отвори границите на украина ,ще бъде фън
Коментиран от #87
17:06 19.09.2026
78 Глупости на търкалета
До коментар #71 от "русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО":Евро-атлантическата пропаганда върши нещо неоспоримо -полира мозъци като повърхност на яйце. Доказвате го.
17:07 19.09.2026
79 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #76 от "ТАВАРИШИ и ТАВАРАШУТКИ":Аз дори не знам кой е твоя президент ,лол
17:07 19.09.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 стоян георгиев
До коментар #72 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":Връзката е че милиони руснаци са предпочели ес за сметка на русия заради нейното управление.говорум предимно за интелигентни и образовани хора както и за множество дейци на изкуството културата и науката.даже алла пугачова избяга.
Коментиран от #89
17:07 19.09.2026
82 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #75 от "стоян георгиев":Хаха ,няма ,добре ,хехе
Коментиран от #92
17:08 19.09.2026
83 Удри копейката с лопатЕто!
17:08 19.09.2026
84 няма значение
До коментар #1 от "стоян георгиев":кой какао пише, важното, да пишем, че го е казал Сталин.
17:08 19.09.2026
85 Ужас(истински)
До коментар #3 от "Сийка":Сийче, явно словоблудството ти е най-силната ти черта!..БравоС!
17:08 19.09.2026
86 Вичо
17:09 19.09.2026
87 стоян георгиев
До коментар #77 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":Каква е връзката с руските избори?при вас като нещо е зле винаги намирате някой дето е по зле да му се сюеете.наистина добро решение...хах..ако бряг на слоновата кост отвори границите а?хах...тогава ще сме спокойни за изборите в русия мали?
17:09 19.09.2026
88 Кой е автора?
До коментар #3 от "Сийка":Господинов ли?
17:09 19.09.2026
89 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #81 от "стоян георгиев":Даже и Киркоров избяга от България ,лол
Коментиран от #95
17:10 19.09.2026
90 Хи хи
До коментар #71 от "русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО":Тов не е никаква загуба, за Русия живота струва нула. Милиони още искат да се включат във специалната военна операция !!
17:11 19.09.2026
91 ВАГИНИР
17:11 19.09.2026
92 стоян георгиев
До коментар #82 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":Има статистики.беше.пълно с тях даже и у нас за гърция италия няма и дума.сега няма никой от русия.загубиха си имотите заради неплащане на такси или ги изпродадоха на безценица.
17:11 19.09.2026
93 Извинете, колега,
До коментар #2 от "Факти":може ли източник на фейка Ви? В колко часа се е изказал и къде я прочетохте?
Туск е забравил полския и я произнесе на български ли?
Коментиран от #96
17:12 19.09.2026
94 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #93 от "Извинете, колега,":Колега ,не е било по Нова ТВ в панелката
17:14 19.09.2026
97 Здрасти, фейкав!
Виждам, и полски си научил. Напредваш ли с персийския? Отдавна не си ни превеждал иранската преса.
17:14 19.09.2026