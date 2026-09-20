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Хиляди излязоха на „Марша на възмущението“ в Буенос Айрес
  Тема: Избори

Хиляди излязоха на „Марша на възмущението“ в Буенос Айрес

20 Септември, 2026 05:48, обновена 20 Септември, 2026 05:56 755 1

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Протестът е срещу икономическите мерки на президента Хавиер Милей и събра синдикати, студенти и социални организации в центъра на аржентинската столица.

Хиляди излязоха на „Марша на възмущението“ в Буенос Айрес - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хиляди излязоха по улиците на Буенос Айрес на „Марша на възмущението“, за да протестират срещу икономическите мерки на президента Хавиер Милей, съобщи Асошиейтед прес. В шествието се включиха синдикати, студентски групи и социални организации, които изпълниха централните части на аржентинската столица с плакати, барабани и скандирания срещу правителството.

Демонстрацията е част от нарастващото недоволство от политиката на Милей, която включва орязване на държавните разходи и реформи, срещащи съпротива от различни обществени групи. Протестът е преминал без данни за сериозни инциденти, посочва агенцията в последните си съобщения от Буенос Айрес.

Шествието премина през центъра на столицата

Основното шествие в аржентинската столица започна в района на Конгреса и продължи по Avenida de Mayo към Plaza de Mayo, където се проведе централният митинг.

Организаторите обявиха протести и в десетки други градове в страната.

Искания за по-високи доходи и защита на социалните услуги

Сред основните теми на демонстрацията бяха доходите, пенсиите, трудовото законодателство, съкращенията и публичните разходи. Участниците отправиха критики и към икономическата политика на правителството.

В приетия от участниците документ са включени искания за по-високи заплати и пенсии, както и за защита на трудовите права, публичното здравеопазване, образованието и хората с увреждания.

Аржентинските власти предварително обявиха, че ще приложат действащия протокол за управление на масови протести и блокади. В района на Конгреса и Plaza de Mayo бяха предвидени засилени мерки за сигурност.

Протестът се проведе на фона на продължаващите политически и социални спорове около икономическите реформи на правителството на Милей.

На финала на проявата в Plaza de Mayo прозвуча и едноименната песен „La marcha de la bronca“, превърнала се още през 70-те години в символ на протестната музика в Аржентина.

Социално и икономическо напрежение

Аржентина продължава да е под натиск от висока инфлация, доходи под натиск и спорове около реформите на правителството. В предходни публикации Асошиейтед прес съобщи, че мерките на Милей са предизвикали протести на работници, пенсионери и студенти, а недоволството се засилва на фона на икономическите трудности в страната.

Организаторите на шествието представят „Марша на възмущението“ като отговор на политиката на кабинета, докато правителството защитава курса си като необходим за овладяване на кризата и за стабилизиране на публичните финанси. На този етап няма единна оценка за ефекта от мерките, а спорът между властта и протестиращите остава открит.

Какво следва

Демонстрациите в Буенос Айрес са поредният знак, че социалното напрежение в Аржентина не отслабва. Очакванията са протестният натиск върху Милей да продължи и през следващите седмици, ако не последват промени в икономическата политика или нови разговори със синдикатите и обществените организации.

Източници: Асошиейтед прес


Аржентина
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  • 1 Хохо Бохо

    3 1 Отговор
    Ясно. Кра аря е събрал безделници и ги майдани. Щом има студенти значи чуждо НПО е замесено, обикновенно краварско

    06:22 20.09.2026

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