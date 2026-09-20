Хиляди излязоха на „Марша на възмущението“ в Буенос Айрес

Хиляди излязоха по улиците на Буенос Айрес на „Марша на възмущението“, за да протестират срещу икономическите мерки на президента Хавиер Милей, съобщи Асошиейтед прес. В шествието се включиха синдикати, студентски групи и социални организации, които изпълниха централните части на аржентинската столица с плакати, барабани и скандирания срещу правителството.

Демонстрацията е част от нарастващото недоволство от политиката на Милей, която включва орязване на държавните разходи и реформи, срещащи съпротива от различни обществени групи. Протестът е преминал без данни за сериозни инциденти, посочва агенцията в последните си съобщения от Буенос Айрес.

Шествието премина през центъра на столицата

Основното шествие в аржентинската столица започна в района на Конгреса и продължи по Avenida de Mayo към Plaza de Mayo, където се проведе централният митинг.

Организаторите обявиха протести и в десетки други градове в страната.

Искания за по-високи доходи и защита на социалните услуги

Сред основните теми на демонстрацията бяха доходите, пенсиите, трудовото законодателство, съкращенията и публичните разходи. Участниците отправиха критики и към икономическата политика на правителството.

В приетия от участниците документ са включени искания за по-високи заплати и пенсии, както и за защита на трудовите права, публичното здравеопазване, образованието и хората с увреждания.

Аржентинските власти предварително обявиха, че ще приложат действащия протокол за управление на масови протести и блокади. В района на Конгреса и Plaza de Mayo бяха предвидени засилени мерки за сигурност.

Протестът се проведе на фона на продължаващите политически и социални спорове около икономическите реформи на правителството на Милей.

На финала на проявата в Plaza de Mayo прозвуча и едноименната песен „La marcha de la bronca“, превърнала се още през 70-те години в символ на протестната музика в Аржентина.

Социално и икономическо напрежение

Аржентина продължава да е под натиск от висока инфлация, доходи под натиск и спорове около реформите на правителството. В предходни публикации Асошиейтед прес съобщи, че мерките на Милей са предизвикали протести на работници, пенсионери и студенти, а недоволството се засилва на фона на икономическите трудности в страната.

Организаторите на шествието представят „Марша на възмущението“ като отговор на политиката на кабинета, докато правителството защитава курса си като необходим за овладяване на кризата и за стабилизиране на публичните финанси. На този етап няма единна оценка за ефекта от мерките, а спорът между властта и протестиращите остава открит.

Какво следва

Демонстрациите в Буенос Айрес са поредният знак, че социалното напрежение в Аржентина не отслабва. Очакванията са протестният натиск върху Милей да продължи и през следващите седмици, ако не последват промени в икономическата политика или нови разговори със синдикатите и обществените организации.

Източници: Асошиейтед прес