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Масирана нощна атака с дронове срещу Москва, спряха полети
  Тема: Украйна

Масирана нощна атака с дронове срещу Москва, спряха полети

20 Септември, 2026 04:58, обновена 20 Септември, 2026 05:03 991 22

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Силите на ПВО са свалили 110 безпилотни апарата за малко над час, летищата „Домодедово“, „Жуковски“ и „Внуково“ преустановиха работа

Масирана нощна атака с дронове срещу Москва, спряха полети - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 20 септември 2026 г. руската столица стана мишена на една от най-мащабните и концентрирани вълни от нападения с безпилотни летателни апарати (БпЛА) от началото на военния конфликт. По официални данни на местните власти, само в рамките на малко извън час – между 03:20 и 04:28 часа московско време – противовъздушната отбрана на страната е прихванала и неутрализирала 110 вражески безпилотни апарата на подстъпите към града.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в личния си канал, че първоначално са били свалени 14 дрона, но интензивността бързо е ескалирала, налагайки на противовъздушните разчети да отразяват последователни вълни от апарати само през няколко минути. Към този час специализирани екипи на оперативните и спасителните служби работят по местата на падане на отломките. Според изявленията на градската администрация, няма официално потвърдени данни за сериозни разрушения по градската инфраструктура или пострадали граждани на земята.

Още новини от Украйна

Пълен колапс на московския авиационен възел

Във връзка с непосредствената въздушна заплаха Федералната агенция за въздушен транспорт „Росавиация“ наложи незабавни извънредни ограничения за използването на въздушното пространство над Московския регион. Международните летища „Домодедово“ и „Жуковски“ изцяло преустановиха приема и отправянето на пътнически самолети около 02:50 часа през нощта.

Сериозни закъснения и пренасочвания към резервни писти в други градове засегнаха и летище „Внуково“, където въведените по-рано мерки за сигурност останаха в сила през цялата нощ. Според авиодиспечерите десетки полети са били задържани във въздуха, докато премине основната опасност от сблъсък с дронове.

Хиляди дронове седмично към руския тил

Военни анализатори отбелязват, че настоящата офанзива е продължение на безпрецедентния натиск от страна на украинските сили през последните дни. Официалната статистика на Министерството на отбраната на РФ сочи, че само в рамките на предходното денонощие (19 септември) силите на руската ПВО са неутрализирали общо 288 безпилотни апарата над редица области, сред които Белгородска, Курска, Брянска и Тулска.

В седмичния си отчет кметът Сергей Собянин обяви изненадващата цифра, че за периода от 12 до 19 септември в посока към Московския регион са се придвижили общо 2022 безпилотни апарата, огромната част от които са били заглушени от средствата за радиоелектронна борба (РЕБ) на далечните подстъпи.

Източници: Интерфакс, Reuters


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    9 9 Отговор
    Тук е пълно със смахнати и евтини тролове брюкслескиБАСТУНИ

    05:07 20.09.2026

  • 2 Мисиркий

    5 4 Отговор
    Мощнанасиранаатака със стотици хиляди. Съвсем изперкахте вече.

    05:07 20.09.2026

  • 3 майкоо им проддажна геювеее

    1 5 Отговор
    евтините тролове на галя още спят

    05:08 20.09.2026

  • 4 Путин пърдящата утка

    10 8 Отговор
    Само бой по тая тонгуска зган.

    05:09 20.09.2026

  • 5 милене щаЕБАфКАЛНИЯгъз

    1 7 Отговор
    Cбогум пpопаднаaл caйт !
    oтивам в днеc бe-ге,

    Коментиран от #6

    05:09 20.09.2026

  • 6 евтин краварски суполив трол

    0 6 Отговор

    До коментар #5 от "милене щаЕБАфКАЛНИЯгъз":

    точен си приятел само там го ръгаай тоя

    05:09 20.09.2026

  • 7 милене щаЕБАфКАЛНИЯгъз

    8 4 Отговор
    Вие пишете повече за Украйна, отколкото за проблемите на България.
    Защо не вземете да се изнесете цялата редакция към Киев?

    05:10 20.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 милене щаЕБАфКАЛНИЯгъз

    3 6 Отговор
    да яде те сиренясалиXУЙЧЕЦ на путин

    Коментиран от #11

    05:13 20.09.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 6 Отговор

    До коментар #10 от "милене щаЕБАфКАЛНИЯгъз":

    че то жълтопавената плява го ядаат редовно целия със сирене-то

    05:14 20.09.2026

  • 12 Мисля дека

    6 9 Отговор
    малко и остана на Русия, За блатните, Зеленски ще се окаже по страшен от Хитлер, въпреки че фюрера изтрепа 27 милиона орки.

    Коментиран от #13

    05:14 20.09.2026

  • 13 Абсолютно вярно!

    5 5 Отговор

    До коментар #12 от "Мисля дека":

    Зеленски за Украйна се оказа по-страшен от Хитлер! Украйна загуби повече население през неговото управление от всичките СССР през ВСВ!

    Коментиран от #14, #22

    05:26 20.09.2026

  • 14 И кво?

    4 5 Отговор

    До коментар #13 от "Абсолютно вярно!":

    Важното е блатара да е в чувала!

    Коментиран от #16

    05:31 20.09.2026

  • 15 Сандо

    4 1 Отговор
    "Демократичната и свободна" западна общност изпитва органична омраза към провеждането на свободни и демократични избори,особено когато резултата от тях не и се харесва.Жалко,че "свободната и демократична" Украйна не провежда избори,за да видим как ще реагира на тях варварска Русия.

    05:38 20.09.2026

  • 16 Това, че "блатара"

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "И кво?":

    Не е в чувала, а убития от бандеровския заградителен отряд украинец.
    От 50 милиона население, Зелен ски намали Украйна на по-малко от 20. Това даже Хитлер не успя да направи!

    Коментиран от #17

    05:41 20.09.2026

  • 17 Аха

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Това, че "блатара"":

    Копея кога ги преброи?

    05:54 20.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Нека,нека

    1 1 Отговор
    Това не е атака,а празничен салют от ВСУ по случай вторият ден от избори в руският свинарник.

    06:04 20.09.2026

  • 21 Оня

    1 1 Отговор
    Това са прекрасни новини.Спорен ще да е денят!

    06:13 20.09.2026

  • 22 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Абсолютно вярно!":

    Украйна не води война с Русия за победа, войната е до последния украинец. Затова сега Украйна е с население 15 милиона от 53.4 преди войната.

    07:12 20.09.2026

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