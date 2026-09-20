Масирана нощна атака с дронове срещу Москва, спряха полети

В нощта срещу 20 септември 2026 г. руската столица стана мишена на една от най-мащабните и концентрирани вълни от нападения с безпилотни летателни апарати (БпЛА) от началото на военния конфликт. По официални данни на местните власти, само в рамките на малко извън час – между 03:20 и 04:28 часа московско време – противовъздушната отбрана на страната е прихванала и неутрализирала 110 вражески безпилотни апарата на подстъпите към града.
Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в личния си канал, че първоначално са били свалени 14 дрона, но интензивността бързо е ескалирала, налагайки на противовъздушните разчети да отразяват последователни вълни от апарати само през няколко минути. Към този час специализирани екипи на оперативните и спасителните служби работят по местата на падане на отломките. Според изявленията на градската администрация, няма официално потвърдени данни за сериозни разрушения по градската инфраструктура или пострадали граждани на земята.
Пълен колапс на московския авиационен възел
Във връзка с непосредствената въздушна заплаха Федералната агенция за въздушен транспорт „Росавиация“ наложи незабавни извънредни ограничения за използването на въздушното пространство над Московския регион. Международните летища „Домодедово“ и „Жуковски“ изцяло преустановиха приема и отправянето на пътнически самолети около 02:50 часа през нощта.
Сериозни закъснения и пренасочвания към резервни писти в други градове засегнаха и летище „Внуково“, където въведените по-рано мерки за сигурност останаха в сила през цялата нощ. Според авиодиспечерите десетки полети са били задържани във въздуха, докато премине основната опасност от сблъсък с дронове.
Хиляди дронове седмично към руския тил
Военни анализатори отбелязват, че настоящата офанзива е продължение на безпрецедентния натиск от страна на украинските сили през последните дни. Официалната статистика на Министерството на отбраната на РФ сочи, че само в рамките на предходното денонощие (19 септември) силите на руската ПВО са неутрализирали общо 288 безпилотни апарата над редица области, сред които Белгородска, Курска, Брянска и Тулска.
В седмичния си отчет кметът Сергей Собянин обяви изненадващата цифра, че за периода от 12 до 19 септември в посока към Московския регион са се придвижили общо 2022 безпилотни апарата, огромната част от които са били заглушени от средствата за радиоелектронна борба (РЕБ) на далечните подстъпи.
Източници: Интерфакс, Reuters
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
05:07 20.09.2026
2 Мисиркий
05:07 20.09.2026
3 майкоо им проддажна геювеее
05:08 20.09.2026
4 Путин пърдящата утка
05:09 20.09.2026
5 милене щаЕБАфКАЛНИЯгъз
oтивам в днеc бe-ге,
Коментиран от #6
05:09 20.09.2026
6 евтин краварски суполив трол
До коментар #5 от "милене щаЕБАфКАЛНИЯгъз":точен си приятел само там го ръгаай тоя
05:09 20.09.2026
7 милене щаЕБАфКАЛНИЯгъз
Защо не вземете да се изнесете цялата редакция към Киев?
05:10 20.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 милене щаЕБАфКАЛНИЯгъз
Коментиран от #11
05:13 20.09.2026
11 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #10 от "милене щаЕБАфКАЛНИЯгъз":че то жълтопавената плява го ядаат редовно целия със сирене-то
05:14 20.09.2026
12 Мисля дека
Коментиран от #13
05:14 20.09.2026
13 Абсолютно вярно!
До коментар #12 от "Мисля дека":Зеленски за Украйна се оказа по-страшен от Хитлер! Украйна загуби повече население през неговото управление от всичките СССР през ВСВ!
Коментиран от #14, #22
05:26 20.09.2026
14 И кво?
До коментар #13 от "Абсолютно вярно!":Важното е блатара да е в чувала!
Коментиран от #16
05:31 20.09.2026
15 Сандо
05:38 20.09.2026
16 Това, че "блатара"
До коментар #14 от "И кво?":Не е в чувала, а убития от бандеровския заградителен отряд украинец.
От 50 милиона население, Зелен ски намали Украйна на по-малко от 20. Това даже Хитлер не успя да направи!
Коментиран от #17
05:41 20.09.2026
17 Аха
До коментар #16 от "Това, че "блатара"":Копея кога ги преброи?
05:54 20.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Нека,нека
06:04 20.09.2026
21 Оня
06:13 20.09.2026
22 Мишел
До коментар #13 от "Абсолютно вярно!":Украйна не води война с Русия за победа, войната е до последния украинец. Затова сега Украйна е с население 15 милиона от 53.4 преди войната.
07:12 20.09.2026