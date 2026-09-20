Масирана нощна атака с дронове срещу Москва, спряха полети

В нощта срещу 20 септември 2026 г. руската столица стана мишена на една от най-мащабните и концентрирани вълни от нападения с безпилотни летателни апарати (БпЛА) от началото на военния конфликт. По официални данни на местните власти, само в рамките на малко извън час – между 03:20 и 04:28 часа московско време – противовъздушната отбрана на страната е прихванала и неутрализирала 110 вражески безпилотни апарата на подстъпите към града.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в личния си канал, че първоначално са били свалени 14 дрона, но интензивността бързо е ескалирала, налагайки на противовъздушните разчети да отразяват последователни вълни от апарати само през няколко минути. Към този час специализирани екипи на оперативните и спасителните служби работят по местата на падане на отломките. Според изявленията на градската администрация, няма официално потвърдени данни за сериозни разрушения по градската инфраструктура или пострадали граждани на земята.

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Пълен колапс на московския авиационен възел

Във връзка с непосредствената въздушна заплаха Федералната агенция за въздушен транспорт „Росавиация“ наложи незабавни извънредни ограничения за използването на въздушното пространство над Московския регион. Международните летища „Домодедово“ и „Жуковски“ изцяло преустановиха приема и отправянето на пътнически самолети около 02:50 часа през нощта.

Сериозни закъснения и пренасочвания към резервни писти в други градове засегнаха и летище „Внуково“, където въведените по-рано мерки за сигурност останаха в сила през цялата нощ. Според авиодиспечерите десетки полети са били задържани във въздуха, докато премине основната опасност от сблъсък с дронове.

Хиляди дронове седмично към руския тил

Военни анализатори отбелязват, че настоящата офанзива е продължение на безпрецедентния натиск от страна на украинските сили през последните дни. Официалната статистика на Министерството на отбраната на РФ сочи, че само в рамките на предходното денонощие (19 септември) силите на руската ПВО са неутрализирали общо 288 безпилотни апарата над редица области, сред които Белгородска, Курска, Брянска и Тулска.

В седмичния си отчет кметът Сергей Собянин обяви изненадващата цифра, че за периода от 12 до 19 септември в посока към Московския регион са се придвижили общо 2022 безпилотни апарата, огромната част от които са били заглушени от средствата за радиоелектронна борба (РЕБ) на далечните подстъпи.

Източници: Интерфакс, Reuters