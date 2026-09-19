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Зеленски: Нов украински дрон свали „Геран-5“
  Тема: Украйна

Зеленски: Нов украински дрон свали „Геран-5“

19 Септември, 2026 21:37, обновена 19 Септември, 2026 21:43 588 10

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  • служба за сигурност на украйна-
  • киевска област-
  • дрон-прехващач

В Киевска област при атака са пострадали майка и дете.

Зеленски: Нов украински дрон свали „Геран-5“ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украински дрон-прехващач е свалил руски реактивен безпилотник за втори път в рамките на деня, съобщи президентът Володимир Зеленски.

Зеленски заяви в социалните мрежи, че бойци от военната контраразузнавателна служба на Службата за сигурност на Украйна са свалили руски реактивен дрон „Геран-5“. По думите му това е второто успешно използване на новия украински дрон-прехващач за деня. Президентът публикува и видео от поразяването.

По-рано същия ден Зеленски каза, че Службата за сигурност на Украйна е разработила нов дрон-прехващач за борба с реактивни „Шахеди“ и вече го е използвала успешно.

Атака в Киевска област

Главата на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че в Вишгородския район при вражеска атака са пострадали две лица — майка и дете. По думите му двамата са били хоспитализирани в местна болница.

Ткаченко добави, че са повредени учебно заведение и автобус. Данните за състоянието на пострадалите и за други последици от атаката продължават да се уточняват.

По-рано същия ден в Киевска област беше съобщено и за друга атака с руски дронове, при която е била ранена жена.

Източници: Украинска правда, Володимир Зеленски, Тимур Ткаченко


Украйна
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