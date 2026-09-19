Зеленски: Нов украински дрон свали „Геран-5“

Украински дрон-прехващач е свалил руски реактивен безпилотник за втори път в рамките на деня, съобщи президентът Володимир Зеленски.
Зеленски заяви в социалните мрежи, че бойци от военната контраразузнавателна служба на Службата за сигурност на Украйна са свалили руски реактивен дрон „Геран-5“. По думите му това е второто успешно използване на новия украински дрон-прехващач за деня. Президентът публикува и видео от поразяването.
По-рано същия ден Зеленски каза, че Службата за сигурност на Украйна е разработила нов дрон-прехващач за борба с реактивни „Шахеди“ и вече го е използвала успешно.
Атака в Киевска област
Главата на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че в Вишгородския район при вражеска атака са пострадали две лица — майка и дете. По думите му двамата са били хоспитализирани в местна болница.
Ткаченко добави, че са повредени учебно заведение и автобус. Данните за състоянието на пострадалите и за други последици от атаката продължават да се уточняват.
По-рано същия ден в Киевска област беше съобщено и за друга атака с руски дронове, при която е била ранена жена.
Източници: Украинска правда, Володимир Зеленски, Тимур Ткаченко
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сюндюк
21:45 19.09.2026
2 Шопо
21:46 19.09.2026
3 пешо
21:47 19.09.2026
4 Дарвин
21:48 19.09.2026
5 Специална Военна Опсерация
Това, ако е вярно, не се ли води информиране на врага?
21:48 19.09.2026
6 Някой
21:49 19.09.2026
7 Тимур и его Команда
21:50 19.09.2026
8 Ние
21:52 19.09.2026
9 Мхм
21:59 19.09.2026
10 НОВИЯТ ДРОН НА БАНДЕРИТЕ ,
22:00 19.09.2026