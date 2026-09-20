Неизвестен плисна чаша вино в лицето на Петер Мадяр ВИДЕО

Унгарският премиер Петер Маджар е бил залят с вино от неизвестен мъж по време на фестивал на гроздобера в град Сексард.

Инцидентът е станал в събота вечерта, докато лидерът на партия „Тиса“ е чакал за храна на щанд по време на фестивала. Според информацията мъжът е хвърлил чаша вино към Маджар, след което е бил отведен от охраната.

Случилото се е заснето на видео.

Маджар коментира случилото се

Мадяр е бил в Сексард след предизборно посещение в Печ. Политикът е приел покана да присъства на фестивала.

След инцидента той коментира случилото се в социалните мрежи. Маджар заяви, че нападателят е свързан с политическите му опоненти, като отбеляза с ирония, че е било жалко за разлятото местно вино.

Инцидентът идва на фона на предизборната кампания

Случката става на фона на активната политическа кампания на Мадяр и партията му „Тиса“. Политикът се превърна в един от основните опоненти на управляващия политически лагер в Унгария.

Няма данни инцидентът да е довел до сериозни физически последствия за Маджар. Мъжът, който е хвърлил виното, е бил изведен от мястото от служители по сигурността.

Източници: 24.hu, Телекс