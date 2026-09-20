Новини
Свят »
Унгария »
Неизвестен плисна чаша вино в лицето на Петер Мадяр ВИДЕО

Неизвестен плисна чаша вино в лицето на Петер Мадяр ВИДЕО

20 Септември, 2026 05:56, обновена 20 Септември, 2026 06:06 907 9

  • петър мадяр-
  • унгария-
  • инцидент-
  • вино-
  • политика

Инцидентът е станал по време на фестивал на гроздобера в Унгария

Неизвестен плисна чаша вино в лицето на Петер Мадяр ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгарският премиер Петер Маджар е бил залят с вино от неизвестен мъж по време на фестивал на гроздобера в град Сексард.

Инцидентът е станал в събота вечерта, докато лидерът на партия „Тиса“ е чакал за храна на щанд по време на фестивала. Според информацията мъжът е хвърлил чаша вино към Маджар, след което е бил отведен от охраната.

Случилото се е заснето на видео.

Маджар коментира случилото се

Мадяр е бил в Сексард след предизборно посещение в Печ. Политикът е приел покана да присъства на фестивала.

След инцидента той коментира случилото се в социалните мрежи. Маджар заяви, че нападателят е свързан с политическите му опоненти, като отбеляза с ирония, че е било жалко за разлятото местно вино.

Инцидентът идва на фона на предизборната кампания

Случката става на фона на активната политическа кампания на Мадяр и партията му „Тиса“. Политикът се превърна в един от основните опоненти на управляващия политически лагер в Унгария.

Няма данни инцидентът да е довел до сериозни физически последствия за Маджар. Мъжът, който е хвърлил виното, е бил изведен от мястото от служители по сигурността.

Източници: 24.hu, Телекс


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рамбо

    0 27 Отговор
    Боклуци има навсякъде. Да е жив и здрав Петьо и да мачка гнидите.

    Коментиран от #7

    06:08 20.09.2026

  • 2 Явно

    13 0 Отговор
    му се е припило на Пешо Маджара !

    06:08 20.09.2026

  • 3 123

    25 0 Отговор
    Мадяр- унгарския Кирчо

    06:15 20.09.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 0 Отговор
    ЧОВЕК УХАПА КУЧЕ
    ....
    ТОВА Е НОВИНА !

    06:15 20.09.2026

  • 5 Исторически парк

    19 0 Отговор
    Тая пепейка изкара 3 месеца и народът вече си иска Орбан обратно 😏😉

    06:21 20.09.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    16 0 Отговор
    Тия сега ще видят какво значи продължаваме подмяната 😏😉

    06:22 20.09.2026

  • 7 Българин

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Рамбо":

    Боклуците дойдоха на власт в Унгария

    06:22 20.09.2026

  • 8 Минало незабравимо

    16 0 Отговор
    По това време и в България имаше гроздобер. Сега вече май няма.

    Коментиран от #9

    06:29 20.09.2026

  • 9 ИМАШЕ

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Минало незабравимо":

    Преди ЕС-то да унищожи лозята на България.

    06:39 20.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания