Неизвестен плисна чаша вино в лицето на Петер Мадяр ВИДЕО

Унгарският премиер Петер Маджар е бил залят с вино от неизвестен мъж по време на фестивал на гроздобера в град Сексард.
Инцидентът е станал в събота вечерта, докато лидерът на партия „Тиса“ е чакал за храна на щанд по време на фестивала. Според информацията мъжът е хвърлил чаша вино към Маджар, след което е бил отведен от охраната.
Случилото се е заснето на видео.
Маджар коментира случилото се
Мадяр е бил в Сексард след предизборно посещение в Печ. Политикът е приел покана да присъства на фестивала.
След инцидента той коментира случилото се в социалните мрежи. Маджар заяви, че нападателят е свързан с политическите му опоненти, като отбеляза с ирония, че е било жалко за разлятото местно вино.
Инцидентът идва на фона на предизборната кампания
Случката става на фона на активната политическа кампания на Мадяр и партията му „Тиса“. Политикът се превърна в един от основните опоненти на управляващия политически лагер в Унгария.
Няма данни инцидентът да е довел до сериозни физически последствия за Маджар. Мъжът, който е хвърлил виното, е бил изведен от мястото от служители по сигурността.
Източници: 24.hu, Телекс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рамбо
Коментиран от #7
06:08 20.09.2026
2 Явно
06:08 20.09.2026
3 123
06:15 20.09.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ТОВА Е НОВИНА !
06:15 20.09.2026
5 Исторически парк
06:21 20.09.2026
6 Ивелин Михайлов
06:22 20.09.2026
7 Българин
До коментар #1 от "Рамбо":Боклуците дойдоха на власт в Унгария
06:22 20.09.2026
8 Минало незабравимо
Коментиран от #9
06:29 20.09.2026
9 ИМАШЕ
До коментар #8 от "Минало незабравимо":Преди ЕС-то да унищожи лозята на България.
06:39 20.09.2026