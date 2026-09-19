Тръмп: Русия вече нападна съюзниците на Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи изненадващо и остро изявление, обявявайки, че според него Русия вече е нападнала европейските съюзници на Украйна и продължава да извършва подобни атаки през последните пет години. Коментарът на американския лидер бе направен в Овалния кабинет на Белия дом в отговор на въпрос на журналисти дали споделя сериозните опасения на полското ръководство за потенциална руска агресия срещу държави, подкрепящи Киев.
„Аз мисля, че те вече са нападнали украинските съюзници. Те атакуват съюзниците на Украйна от приблизително пет години. Мисля, че всеки е съгласен с това“, заяви категорично Тръмп.
Думите на американския държавен глава идват на фона на силно ескалиралото напрежение в Източна Европа и зачестилите съобщения за нарушаване на въздушното пространство на страни от НАТО от страна на руски дронове и ракети.
Предупреждението на Полша за хибридни удари
Изявлението на Тръмп е директна реакция на думите на полския премиер Доналд Туск, който предупреди, че Кремъл планира серия от интензивни хибридни нападения с дронове и ракети срещу държави, предоставящи логистична и военна помощ на Украйна. Според разузнавателни данни на Варшава, Москва може да маскира тези удари като „инциденти“ или „технически грешки“, за да тества решимостта на Североатлантическия алианс.
Само в рамките на последните дни Полша бе принудена на няколко пъти спешно да вдига по тревога своите изтребители F-16 поради масирани руски бомбардировки в непосредствена близост до границата ѝ. При един от случаите руски дрон порази пътнически влак в Украйна на едва два километра от полската територия.
Въпреки сериозността на ситуацията, Доналд Тръмп побърза да успокои полските медии, като похвали новия полски президент Карол Навроцки. Вашингтонският лидер заяви, че Навроцки върши „фантастична работа“ и държи ситуацията под пълен контрол, напомняйки, че двамата поддържат отлични лични отношения.
Сивата зона на войната: Диверсии и кибератаки в Европа
Европейски лидери, сред които и френският президент Еманюел Макрон, също алармираха, че характерът на руската агресия се променя и интензивността на руските хибридни заплахи срещу държавите от ЕС е нараснала неимоверно. Военни анализатори обясняват, че визирайки „петгодишните атаки“, Тръмп има предвид зачестилите случаи на саботажи, палежи на военни складове, масирани кибератаки срещу критична инфраструктура и организирани дезинформационни кампании на Стария континент, които технически не преминават границата на пълномащабна конвенционална война.
Допълнително масло в огъня наля и Министерството на правосъдието на САЩ, което официално повдигна обвинения срещу лица, свързани с руското разузнаване, за планиране на поръчкови убийства на проукраински активисти и политици на американска и европейска земя.
Източници: Ройтерс, Укринформ, Асошиейтед прес
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Просветление
Коментиран от #16, #19
07:36 19.09.2026
2 Боруна Лом
Коментиран от #10
07:36 19.09.2026
3 Европеец
Коментиран от #18
07:37 19.09.2026
4 Поредното
07:37 19.09.2026
5 Kaлпазанин
07:38 19.09.2026
6 Да бе ,да ! 😜
Коментиран от #25
07:39 19.09.2026
7 Тръмп яко ги е
Коментиран от #30
07:39 19.09.2026
8 "свободни" медии
07:39 19.09.2026
9 Фют
07:41 19.09.2026
10 Я кажи
До коментар #2 от "Боруна Лом":Кой те назначи да Провокатор?
07:42 19.09.2026
11 Ами да
07:42 19.09.2026
12 Шопо
07:44 19.09.2026
13 Бай Хасан
07:45 19.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Много
Иначе какво ще си помислят руснаците.
07:46 19.09.2026
16 всеки знае..
До коментар #1 от "Просветление":Дядо Дончо като каже добър ден, трябва да се види къде е слънцето..
07:46 19.09.2026
17 Сега
07:49 19.09.2026
18 Невероятно, но факт
До коментар #3 от "Европеец":Дядо Дончо помага за избирателната активност в Русия..
07:50 19.09.2026
19 деске, мило
До коментар #1 от "Просветление":Ти ли си? Още 2014 си казал, че Русия ще се розпадни до няколко месеца, умничкото ми!
07:51 19.09.2026
20 украинските "съюзници"
07:51 19.09.2026
21 Всяка сутрин 8 милиарди хора се събуждат
Коментиран от #24, #27
07:52 19.09.2026
22 „фантастична работа“ е
07:54 19.09.2026
23 Те какво очакват
07:54 19.09.2026
24 Име
До коментар #21 от "Всяка сутрин 8 милиарди хора се събуждат":Обичта носи щастие и радост!
Коментиран от #29
07:55 19.09.2026
25 Oня с коня
До коментар #6 от "Да бе ,да ! 😜":Добре е да уточниш кога точно очакваш да дойде Медведев на Власт,защото е много важно Светът да знае кога ще бъде свален Путин.
07:55 19.09.2026
26 Дон Корлеоне
07:55 19.09.2026
27 Ти Щастливецо
До коментар #21 от "Всяка сутрин 8 милиарди хора се събуждат":Под моста наспа ли се добре
07:55 19.09.2026
28 Теа па сащ
07:57 19.09.2026
29 Анонимен
До коментар #24 от "Име":Той обича г-колектива!
07:58 19.09.2026
30 С тая ирония
До коментар #7 от "Тръмп яко ги е":направо се е изгаврил със съюзниците и медиите.
Велико!:)
07:59 19.09.2026
31 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
08:02 19.09.2026
32 Доктор Аргир от Мала Преспа
08:02 19.09.2026
33 ИДВА ВРЕМЕТО
08:03 19.09.2026
34 Ъъъ
08:04 19.09.2026
35 Олееее.... жална им майка,
08:07 19.09.2026
36 Дедо Дони
08:07 19.09.2026