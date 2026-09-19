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Тръмп: Русия вече нападна съюзниците на Украйна
  Тема: Украйна

Тръмп: Русия вече нападна съюзниците на Украйна

19 Септември, 2026 07:26, обновена 19 Септември, 2026 07:33 1 954 36

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Американският президент шокира с изявление, че Москва провежда атаки срещу европейските партньори на Киев от пет години

Тръмп: Русия вече нападна съюзниците на Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи изненадващо и остро изявление, обявявайки, че според него Русия вече е нападнала европейските съюзници на Украйна и продължава да извършва подобни атаки през последните пет години. Коментарът на американския лидер бе направен в Овалния кабинет на Белия дом в отговор на въпрос на журналисти дали споделя сериозните опасения на полското ръководство за потенциална руска агресия срещу държави, подкрепящи Киев.

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„Аз мисля, че те вече са нападнали украинските съюзници. Те атакуват съюзниците на Украйна от приблизително пет години. Мисля, че всеки е съгласен с това“, заяви категорично Тръмп.

Думите на американския държавен глава идват на фона на силно ескалиралото напрежение в Източна Европа и зачестилите съобщения за нарушаване на въздушното пространство на страни от НАТО от страна на руски дронове и ракети.

Предупреждението на Полша за хибридни удари

Изявлението на Тръмп е директна реакция на думите на полския премиер Доналд Туск, който предупреди, че Кремъл планира серия от интензивни хибридни нападения с дронове и ракети срещу държави, предоставящи логистична и военна помощ на Украйна. Според разузнавателни данни на Варшава, Москва може да маскира тези удари като „инциденти“ или „технически грешки“, за да тества решимостта на Североатлантическия алианс.

Само в рамките на последните дни Полша бе принудена на няколко пъти спешно да вдига по тревога своите изтребители F-16 поради масирани руски бомбардировки в непосредствена близост до границата ѝ. При един от случаите руски дрон порази пътнически влак в Украйна на едва два километра от полската територия.

Въпреки сериозността на ситуацията, Доналд Тръмп побърза да успокои полските медии, като похвали новия полски президент Карол Навроцки. Вашингтонският лидер заяви, че Навроцки върши „фантастична работа“ и държи ситуацията под пълен контрол, напомняйки, че двамата поддържат отлични лични отношения.

Сивата зона на войната: Диверсии и кибератаки в Европа

Европейски лидери, сред които и френският президент Еманюел Макрон, също алармираха, че характерът на руската агресия се променя и интензивността на руските хибридни заплахи срещу държавите от ЕС е нараснала неимоверно. Военни анализатори обясняват, че визирайки „петгодишните атаки“, Тръмп има предвид зачестилите случаи на саботажи, палежи на военни складове, масирани кибератаки срещу критична инфраструктура и организирани дезинформационни кампании на Стария континент, които технически не преминават границата на пълномащабна конвенционална война.

Допълнително масло в огъня наля и Министерството на правосъдието на САЩ, което официално повдигна обвинения срещу лица, свързани с руското разузнаване, за планиране на поръчкови убийства на проукраински активисти и политици на американска и европейска земя.

Източници: Ройтерс, Укринформ, Асошиейтед прес


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Просветление

    11 55 Отговор
    Щом и на Тръмп му просветна, на русията не и остава много време да се разпадне.

    Коментиран от #16, #19

    07:36 19.09.2026

  • 2 Боруна Лом

    32 6 Отговор
    ТЯ УКРИЯ ИЗТРЕПА ПОВЕЧЕ НАРОД ОТ НАТОВСКИТЕ ДЪРЖАВИ,НО НЯМА ЧЛЕН ПЕТ , ЗАЩОТО Е МЕК!

    Коментиран от #10

    07:36 19.09.2026

  • 3 Европеец

    37 5 Отговор
    Видях източниците в края на статията и не я четох. .

    Коментиран от #18

    07:37 19.09.2026

  • 4 Поредното

    23 3 Отговор
    Бла бла на перчема.

    07:37 19.09.2026

  • 5 Kaлпазанин

    27 3 Отговор
    То ако и говедата можеха да мислят ,нямаше като укрите да търпят жълт клоун за презодент ,в обора жълт ,при укрите зелен

    07:38 19.09.2026

  • 6 Да бе ,да ! 😜

    29 3 Отговор
    Дони , много евтини провокации , бе ?! Гледай си барака в Иран ! Че ако дойде Медведев ще видиш какво е "нападение" .

    Коментиран от #25

    07:39 19.09.2026

  • 7 Тръмп яко ги е

    11 5 Отговор
    избъзикал:)

    Коментиран от #30

    07:39 19.09.2026

  • 8 "свободни" медии

    25 1 Отговор
    Реч на Доналд Туск от вчера, 18.09.2026 пред полския Сейм: Украйна губи по 27 хиляди души всеки месец, загинали и ранени. Данните са предотставени от наши партноьори в Украйна. 27 хиляди души е много голямо число и това число няма нищо общо с числата, които ни предотставя президента Зеленски от началото на СВО. И като имаме предвид тези 27000 загинали или ранени всеки месец, можем да кажем, че общия брой украински загуби вероятно варира между един и два милиона души.

    07:39 19.09.2026

  • 9 Фют

    12 1 Отговор
    За това не съм на страната на Украйна или пък на която и да е друга страна, освен на моя страна.

    07:41 19.09.2026

  • 10 Я кажи

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Кой те назначи да Провокатор?

    07:42 19.09.2026

  • 11 Ами да

    12 1 Отговор
    Европейците се подготвят да отвърнат на агресията. Някъде към 2030 казаха, че ще бъде, но Кая мисли по-рано да е.

    07:42 19.09.2026

  • 12 Шопо

    10 0 Отговор
    Трета световна война ще бъде с ядрено оръжие.

    07:44 19.09.2026

  • 13 Бай Хасан

    20 2 Отговор
    Америка подпали войната сега се прави на луд Какво стана с минералите нали ги искаше иди и си ги вземи ако ти стиска Путин ще ти разкаже играта ненормалник Европа да се бие на бойното поле с Русия и ти после да ходиш на гутово така стана и с втората световна война Русия даде толкова жертви и вие с Англия дойдохте в последния момент на софрата и казахте че вие спечелихте войната само луди могат да повярват в вашите лъжи едно говорят сутринта на обяд друго

    07:45 19.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Много

    4 1 Отговор
    хибридни атаки бре... Трябва да се отговори решително.
    Иначе какво ще си помислят руснаците.

    07:46 19.09.2026

  • 16 всеки знае..

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Просветление":

    Дядо Дончо като каже добър ден, трябва да се види къде е слънцето..

    07:46 19.09.2026

  • 17 Сега

    6 0 Отговор
    се подработва ойропейското население психологически.

    07:49 19.09.2026

  • 18 Невероятно, но факт

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Дядо Дончо помага за избирателната активност в Русия..

    07:50 19.09.2026

  • 19 деске, мило

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Просветление":

    Ти ли си? Още 2014 си казал, че Русия ще се розпадни до няколко месеца, умничкото ми!

    07:51 19.09.2026

  • 20 украинските "съюзници"

    6 1 Отговор
    В кой съюз са ?

    07:51 19.09.2026

  • 21 Всяка сутрин 8 милиарди хора се събуждат

    3 9 Отговор
    Щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #24, #27

    07:52 19.09.2026

  • 22 „фантастична работа“ е

    6 0 Отговор
    Че са нападнали украинският съюз

    07:54 19.09.2026

  • 23 Те какво очакват

    5 2 Отговор
    След като подкрепят тази измислена държава ще си понесат отговорността.

    07:54 19.09.2026

  • 24 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Всяка сутрин 8 милиарди хора се събуждат":

    Обичта носи щастие и радост!

    Коментиран от #29

    07:55 19.09.2026

  • 25 Oня с коня

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Да бе ,да ! 😜":

    Добре е да уточниш кога точно очакваш да дойде Медведев на Власт,защото е много важно Светът да знае кога ще бъде свален Путин.

    07:55 19.09.2026

  • 26 Дон Корлеоне

    0 3 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    07:55 19.09.2026

  • 27 Ти Щастливецо

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Всяка сутрин 8 милиарди хора се събуждат":

    Под моста наспа ли се добре

    07:55 19.09.2026

  • 28 Теа па сащ

    6 0 Отговор
    Имат думата да се обаждат? Те не са престанали да нападат, да унищожават страни и народи, да правят преврати, "революции" или.просто да им отвличат президентите за да им откраднат ресурсите. Искате и Русия да развалите и ограбите. Тя започна да се защитава и сега "тя ви била нападнала"? Айде бе пирати, лъжци, военни престъпници.... Тука с Русия можете да си намерите майстора, най-после. Този свят не е само ваш. Рекетьори!

    07:57 19.09.2026

  • 29 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Име":

    Той обича г-колектива!

    07:58 19.09.2026

  • 30 С тая ирония

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмп яко ги е":

    направо се е изгаврил със съюзниците и медиите.
    Велико!:)

    07:59 19.09.2026

  • 31 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    1 0 Отговор
    Добре ли спахте снощи у метрото в ню кииф?

    08:02 19.09.2026

  • 32 Доктор Аргир от Мала Преспа

    0 0 Отговор
    Кво казва по темата с атлантическата дименция ? А?

    08:02 19.09.2026

  • 33 ИДВА ВРЕМЕТО

    1 0 Отговор
    Британци и европейци ще отговарят за разпалването на тази война срещу Русия. Дълго ще плащат за щетите причинени на руския народ.

    08:03 19.09.2026

  • 34 Ъъъ

    0 0 Отговор
    Мдааа.....Същия този Доналд Туск, в същото изказване за руските хибридни атаки заяви, че са са получили от "украинските си колеги" данни, според които Украйна губи по 27 000 военнослужещи на месец. Това го каза Доналд Туск, но то се пропуска, въпреки че източниците са повече от надлежно....Преди около месец, Буданов пък заяви, че Украйна трябва да мобилизира по 30 000 на месец.... Не че нещо, но после някой говорят за руска пропаганда.... 🤣

    08:04 19.09.2026

  • 35 Олееее.... жална им майка,

    0 0 Отговор
    На тея дето се заявет че са в някакъв съюз или коалиция с Украйна и го има черно на бяло в договор. Реално стават моментално законна цел на руснаците

    08:07 19.09.2026

  • 36 Дедо Дони

    0 0 Отговор
    хептен се загуби ума, възможно е и да не го е имал - то за това и ги назначават хипербогатите евреи!? После се оправдават с тях пред света...

    08:07 19.09.2026