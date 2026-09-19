Тръмп: Русия вече нападна съюзниците на Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи изненадващо и остро изявление, обявявайки, че според него Русия вече е нападнала европейските съюзници на Украйна и продължава да извършва подобни атаки през последните пет години. Коментарът на американския лидер бе направен в Овалния кабинет на Белия дом в отговор на въпрос на журналисти дали споделя сериозните опасения на полското ръководство за потенциална руска агресия срещу държави, подкрепящи Киев.

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„Аз мисля, че те вече са нападнали украинските съюзници. Те атакуват съюзниците на Украйна от приблизително пет години. Мисля, че всеки е съгласен с това“, заяви категорично Тръмп.

Думите на американския държавен глава идват на фона на силно ескалиралото напрежение в Източна Европа и зачестилите съобщения за нарушаване на въздушното пространство на страни от НАТО от страна на руски дронове и ракети.

Предупреждението на Полша за хибридни удари

Изявлението на Тръмп е директна реакция на думите на полския премиер Доналд Туск, който предупреди, че Кремъл планира серия от интензивни хибридни нападения с дронове и ракети срещу държави, предоставящи логистична и военна помощ на Украйна. Според разузнавателни данни на Варшава, Москва може да маскира тези удари като „инциденти“ или „технически грешки“, за да тества решимостта на Североатлантическия алианс.

Само в рамките на последните дни Полша бе принудена на няколко пъти спешно да вдига по тревога своите изтребители F-16 поради масирани руски бомбардировки в непосредствена близост до границата ѝ. При един от случаите руски дрон порази пътнически влак в Украйна на едва два километра от полската територия.

Въпреки сериозността на ситуацията, Доналд Тръмп побърза да успокои полските медии, като похвали новия полски президент Карол Навроцки. Вашингтонският лидер заяви, че Навроцки върши „фантастична работа“ и държи ситуацията под пълен контрол, напомняйки, че двамата поддържат отлични лични отношения.

Сивата зона на войната: Диверсии и кибератаки в Европа

Европейски лидери, сред които и френският президент Еманюел Макрон, също алармираха, че характерът на руската агресия се променя и интензивността на руските хибридни заплахи срещу държавите от ЕС е нараснала неимоверно. Военни анализатори обясняват, че визирайки „петгодишните атаки“, Тръмп има предвид зачестилите случаи на саботажи, палежи на военни складове, масирани кибератаки срещу критична инфраструктура и организирани дезинформационни кампании на Стария континент, които технически не преминават границата на пълномащабна конвенционална война.

Допълнително масло в огъня наля и Министерството на правосъдието на САЩ, което официално повдигна обвинения срещу лица, свързани с руското разузнаване, за планиране на поръчкови убийства на проукраински активисти и политици на американска и европейска земя.

Източници: Ройтерс, Укринформ, Асошиейтед прес