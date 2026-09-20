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Избори в Русия: Активността надхвърли 44% след втория ден
  Тема: Избори

Избори в Русия: Активността надхвърли 44% след втория ден

20 Септември, 2026 05:27, обновена 20 Септември, 2026 05:37 692 17

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Докато вотът за Държавната дума навлиза във финалната си фаза, независими наблюдатели алармират за вбросове и натиск

Избори в Русия: Активността надхвърли 44% след втория ден - 1
Снимка: Комерсант
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тридневният изборен маратон в Руската федерация за определяне на новия състав на 450-местната Държавна дума навлиза в решителната си фаза. Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви официалната равносметка след приключването на втория ден от гласуването (19 септември 2026 г.), отчитайки, че общата избирателна активност в страната е достигнала 44,38%. В края на първия ден (петък) тя се движеше малко под 30%.

Паралелно с изборите за долен съвет на парламента, в редица региони се провеждат съвместени избори за губернатори и местни законодателни органи.

Дигитален натиск и масово онлайн гласуване в Москва

Основен акцент в тазгодишния изборен процес е масовото налагане на дистанционното електронно гласуване (ДЭГ). В столицата Москва към края на втория ден са гласували общо 3,12 милиона души, но статистиката показва, че едва 400 хиляди от тях са използвали традиционните хартиени бюлетини. Всички останали са дали гласа си в онлайн формат.

Опозиционни медии и независими наблюдатели отбелязват, че на много места в Москва избирателите са били умишлено разубеждавани да ползват хартия, а електронният вот им е представян административно като „основен“ и „приоритетен“ начин. На този аномален фон Министерството на цифровото развитие отчете, че активността в дигиталната платформа ДЭГ вече е надхвърлила 70% от предварително регистрираните потребители.

Равносметката за нарушенията: Манипулации и прогонване на наблюдатели

Въпреки изявленията на председателя на ЦИК Елла Памфилова, че гласуването преминава нормално и „в щатен режим“, вторият ден бе белязан от сериозни скандали. Независимият портал The Insider информира за доказани случаи на пускане на вече попълнени пачки с бюлетини, хванати директно от камерите в Република Марий Ел и в град Сиктивкар.

„Служители в избирателните комисии буквално се възползваха от моментите, в които наблюдателите излизаха от залите, за да тъпчат бюлетини в урните“, алармираха опозиционни депутати.

Допълнително напрежение внесе новината за масово недопускане и отстраняване на наблюдатели от партиите „КПРФ“ и „Яблоко“. Най-много подобни нарушения са регистрирани в Санкт Петербург, Москва, както и в Тюменска, Воронежка и Ленинградска област, което принуди партийните лидери да изпратят официални протестни ноти до ЦИК.

Гласуване в окупираните територии и Курск

За първи път парламентарен вот от такъв мащаб се провежда в условия на пълномащабна война, като Кремъл организира секции и в частично окупираните украински области – Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка. Властите в Киев остро осъдиха процеса като абсолютно незаконен, а международни правозащитни групи съобщават, че местното население в тези райони бива принуждавано да гласува под заплаха. В съседната Курска област изборният ден бе временно прекъсван в някои погранични секции поради опасност от атаки с дронове.

Очаква се окончателната избирателна явка и първите предварителни резултати да започнат да излизат след 21:00 часа тази вечер (20 септември), когато ще затворят и последните избирателни секции в най-западния руски ексклав – Калининградска област.

Източници: РБК, Reuters


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Манова

    10 1 Отговор
    Какъв ужас е преводът! Явно източникът е украински. А вие не знаете ли български? И се надяват да ви вярваме?!

    Коментиран от #3, #5, #7

    05:43 20.09.2026

  • 2 Да са живи и здрави!

    8 0 Отговор
    Братята руснаци и хубавите бели рускини! Що водка съм изпил едно време с тях! Много ни уважаваха нас българите.

    05:47 20.09.2026

  • 3 Булгаков

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Манова":

    В Майсторът и Маргарита: "Ужасни са. Обещайте, че повече няма да пишете"
    Иван Бездомни обещава повече да не пише, в клиниката на професор Стравински.

    05:54 20.09.2026

  • 4 Т.КОЛЕВ

    1 8 Отговор
    ДАНО ПАРЛАМЕНТА ИМ ПОСЛЕ ГЛАСУВА ИНПИИЧМАН НА ПУТИН И ЛУДИТЕ ОТ КРЕМЪЛ. ТРЯБВА И ДА БЪДАТ СЪДЕНИ.АРЕСТ И Т.Н. НАЙ ВЕРОЯТНО ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР НЕЗНАМ ДАЛИ ИМАТ СМЪРТНИ ПРИСЪДИ. ИНАЧЕ МОМЕНКЛАТУРАТА ТАМ ГИ КАРА ДА ГЛАСЪВАТ СЪС КАЛАШНИКА УПРЯН НА ВРАТЪ.

    Коментиран от #6, #9

    06:05 20.09.2026

  • 5 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Манова":

    какъв да е източника освен украински или Дойче Зелев !

    06:06 20.09.2026

  • 6 Колев, дипломата в Канада

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Т.КОЛЕВ":

    Пурко, ти си "Господин за един ден".

    06:08 20.09.2026

  • 7 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Манова":

    Под Статията е написано на чист Български "Русия" а НЕ "Украйна",т.е. източникът е РУСКИ,а НЕ Украински.Гротескно е да питаш язвително дали Новинарите знаят български,след като ти самата не знаеш!

    Коментиран от #8, #16

    06:12 20.09.2026

  • 8 Защото

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Украина е Русия.

    Коментиран от #10

    06:20 20.09.2026

  • 9 Хохо Бохо

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Т.КОЛЕВ":

    В укрия избори кога? Кокаиновия клоун ги затри.

    Коментиран от #11, #12

    06:24 20.09.2026

  • 10 Дамо питам

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Защото":

    Имаш ли 2 евро за баничка?Изработи ли ги?

    Коментиран от #14

    06:24 20.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хохо Бохо":

    Когато ти го вкарам целият.

    06:26 20.09.2026

  • 13 1234

    4 0 Отговор
    За разлика от Русия, в Украйна изборите несъмнено са напълно честни, свободни и прозрачни. Упс
    - там май изобщо не провеждат избори, а президентът и парламентът просто продължават мандатите си. Но спокойно: когато „правилните“ не организират избори, това се нарича защита на демокрацията; когато „неправилните“ ги организират, предварително се обявяват за фалшифицирани. Удобен стандарт - винаги дава правилния резултат.

    06:27 20.09.2026

  • 14 Кажи

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дамо питам":

    Дамо, има левро за баница !

    06:28 20.09.2026

  • 15 Манова до оня с коня

    4 1 Отговор
    Преведи ми " окончателна избирателна явка" на български като тест за грамотност..., ако си реален човек. Макар да не си струва да си губя времето с уж диалог.

    06:28 20.09.2026

  • 16 1234

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Тук вече не говорим просто за незнание на български, а за тежък дефицит на четене с разбиране. „Русия“ е основната тема и ключова дума на статията, а не посоченият източник. Източниците са изписани съвсем ясно най-долу: РБК и Reuters. Да объркаш етикета на темата с източника, а после надменно да поучаваш останалите как да четат, е наистина впечатляващо постижение.

    06:32 20.09.2026

  • 17 Вижте сега,

    2 0 Отговор
    Избори се произвеждат в страни с демокрация. В страни с военна хунта от латиноамерикански тип изборите са забранени. Украйна е страна с военна хунта, която счупи всички рекорди по малтретиране и убийства на своето население. Зеленски е кървав диктатор, по-свиреп от Пиночет и Пол-Пот!

    06:46 20.09.2026

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