Избори в Русия: Активността надхвърли 44% след втория ден

Тридневният изборен маратон в Руската федерация за определяне на новия състав на 450-местната Държавна дума навлиза в решителната си фаза. Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви официалната равносметка след приключването на втория ден от гласуването (19 септември 2026 г.), отчитайки, че общата избирателна активност в страната е достигнала 44,38%. В края на първия ден (петък) тя се движеше малко под 30%.

Паралелно с изборите за долен съвет на парламента, в редица региони се провеждат съвместени избори за губернатори и местни законодателни органи.

Дигитален натиск и масово онлайн гласуване в Москва

Основен акцент в тазгодишния изборен процес е масовото налагане на дистанционното електронно гласуване (ДЭГ). В столицата Москва към края на втория ден са гласували общо 3,12 милиона души, но статистиката показва, че едва 400 хиляди от тях са използвали традиционните хартиени бюлетини. Всички останали са дали гласа си в онлайн формат.

Опозиционни медии и независими наблюдатели отбелязват, че на много места в Москва избирателите са били умишлено разубеждавани да ползват хартия, а електронният вот им е представян административно като „основен“ и „приоритетен“ начин. На този аномален фон Министерството на цифровото развитие отчете, че активността в дигиталната платформа ДЭГ вече е надхвърлила 70% от предварително регистрираните потребители.

Равносметката за нарушенията: Манипулации и прогонване на наблюдатели

Въпреки изявленията на председателя на ЦИК Елла Памфилова, че гласуването преминава нормално и „в щатен режим“, вторият ден бе белязан от сериозни скандали. Независимият портал The Insider информира за доказани случаи на пускане на вече попълнени пачки с бюлетини, хванати директно от камерите в Република Марий Ел и в град Сиктивкар.

„Служители в избирателните комисии буквално се възползваха от моментите, в които наблюдателите излизаха от залите, за да тъпчат бюлетини в урните“, алармираха опозиционни депутати.

Допълнително напрежение внесе новината за масово недопускане и отстраняване на наблюдатели от партиите „КПРФ“ и „Яблоко“. Най-много подобни нарушения са регистрирани в Санкт Петербург, Москва, както и в Тюменска, Воронежка и Ленинградска област, което принуди партийните лидери да изпратят официални протестни ноти до ЦИК.

Гласуване в окупираните територии и Курск

За първи път парламентарен вот от такъв мащаб се провежда в условия на пълномащабна война, като Кремъл организира секции и в частично окупираните украински области – Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка. Властите в Киев остро осъдиха процеса като абсолютно незаконен, а международни правозащитни групи съобщават, че местното население в тези райони бива принуждавано да гласува под заплаха. В съседната Курска област изборният ден бе временно прекъсван в някои погранични секции поради опасност от атаки с дронове.

Очаква се окончателната избирателна явка и първите предварителни резултати да започнат да излизат след 21:00 часа тази вечер (20 септември), когато ще затворят и последните избирателни секции в най-западния руски ексклав – Калининградска област.

Източници: РБК, Reuters