Тръмп нарече сделката за суверенитета над архипелага Чагос „ужасна“

Доналд Тръмп отново разкритикува споразумението между Великобритания и Мавриций за бъдещето на архипелага Чагос, определяйки го като „ужасна сделка“.

Американският президент направи изявлението си след срещата с британския премиер Анди Бърнъм в Ню Йорк. Тръмп заяви, че не подкрепя договореността, която предвижда прехвърляне на суверенитета над Чагос на Мавриций, като в същото време Великобритания запазва контрола върху стратегическия остров Диего Гарсия и военната база там за срок от 99 години.

„Не я подкрепям. Това е ужасна сделка“

По време на кратката си пресконференция с Бърнъм Тръмп заяви, че не приема договореността.

Американският президент постави под въпрос решението суверенитетът да бъде прехвърлен на Мавриций и подчерта стратегическото значение на Диего Гарсия.

„Не я подкрепям. Това е ужасна сделка“, заяви Тръмп, според Reuters. Той добави, че според него е нелогично „изведнъж“ да се появи собственик на територия, който според него не е бил свързан с нея в продължение на десетилетия и векове.

Това не е първата остра критика на американския президент към споразумението. По-рано през годината Тръмп го беше определил като „голяма грешка“, а преди това — като проява на „голяма глупост“.

Защо Диего Гарсия е толкова важен

В центъра на спора е Диего Гарсия — най-големият остров в архипелага Чагос и мястото, където се намира една от най-важните американски военни бази в Индийския океан.

Съоръжението се използва от САЩ и Великобритания и има значение за американските военни операции в Близкия изток и по-широкия регион на Индийския океан.

Именно стратегическото значение на базата е сред основните аргументи на Тръмп срещу прехвърлянето на суверенитета.

Американският президент припомни и използването на базата при военните действия срещу Иран, като посочи, че американски бомбардировачи B-2 са били изпращани от базата към региона, а след това е трябвало да се връщат обратно в САЩ. Според него това показва колко важна е позицията на Диего Гарсия.

Какво предвижда споразумението

Сделката между Великобритания и Мавриций предвижда Лондон да предаде суверенитета над архипелага, който британската страна контролира повече от два века.

В същото време Великобритания ще запази контрола върху военната база на Диего Гарсия чрез дългосрочен 99-годишен договор за наем.

Според актуалните данни, цитирани от Reuters, Великобритания трябва да плаща на Мавриций около 101 милиона паунда годишно, или общо около 3,4 милиарда паунда за целия срок на договореността.

Така Лондон се опитва да съчетае промяната на суверенитета с гарантиране на продължаващ администрацията на Тръмп даде подкрепа на споразумението. След това президентът започна публично да го критикува, а през април британското правителство замрази необходимата законодателна процедура за прилаганетоата работа на една от най-важните военни бази на САЩ и Великобритания.

Вашингтон обаче не е убеден

Американската позиция се промени няколко пъти.

Първоначално администрацията на Тръмп даде подкрепа на споразумението. След това президентът започна публично да го критикува, а през април британското правителство замрази необходимата законодателна процедура за прилагането му заради липсата на американска подкрепа.

Така възникна необичайна ситуация: договорът между Великобритания и Мавриций вече е подписан, но неговото окончателно въвеждане в сила проведе разговор с премиера на Мавриций Навин Рамгулам, като двамата са се договор остава блокирано.

Именно това беше една от темите в разговора между Тръмп и Бърнъм в Ню Йорк.

Бърнъм търси компромис

Британският премиер заяви, че иска да намери решение, което да отговори на опасенията на Вашингтон и същевременно да запази договореността с Мавриций.

Бърнъм вече проведе разговор с премиера на Мавриций Навин Рамгулам, като двамата са се договорили външните им министри да се срещнат в рамките на Общото събрание на ООН.

Той заяви, че двамата са изградили „добра връзка“, въпреки различията по някои външнополитическиританският премиер подчертава, че основният въпрос за Лондон е дългосрочното функциониране на Диего Гарсия.

„Оставаме решени да осигурим дългосрочната работа на базата, която е от решаващо значение за нашата сигурност и тази на нашите съюзници“, заяви Бърнъм.

След срещата си с Тръмп той заяви, че двамата са изградили „добра връзка“, въпреки различията по някои външнополитически въпроси.

Мавриций настоява за връщането на архипелага

За Мавриций въпросът е свързан с деколонизацията и дългогодишния спор за статута на Чагос.

Лондон и Порт Луис постигнаха споразумението след продължителни преговори, като британската страна прие принципа за прехвърляне на суверенитета.

Същевременно запазването на Диего Гарсия като американско-британски военен обект е основен елемент от договореността.

Така двете страни се опитват да разделят въпроса за суверенитета от въпроса за военното използване на острова.

Вашингтон гледа на архипелага през призмата на сигурността

За САЩ Диего Гарсия има значение далеч отвъд териториалния спор между Лондон и Мавриций.

Базата е разположена в централната част на Индийския океан — между Африка и Азия — и позволява на американските въоръжени сили да поддържат въздушно и морско присъствие в район, който е важен за операциите в Близкия изток и Азия.

Изследователи от Chatham House отбелязват, че стратегическото значение на Диего Гарсия остава високо именно заради способността му да подпомага проектирането на американска военна мощ в Индийския океански регион. Това обяснява и защо Вашингтон настоява за максимална сигурност около бъдещия статут на базата.

Чагос и по-широката политика на Тръмп

Спорът за архипелага се вписва и в по-широкия подход на Тръмп към стратегически територии и американското военно присъствие.

В началото на годината президентът използва сделката за Чагос като аргумент в подкрепа на тезата си, че САЩ трябва да придобият Гренландия. Тогава той заяви, че предаването на територията около Диего Гарсия показва рисковете от отслабване на американския контрол върху стратегически обекти.

По-късно Вашингтон дори разглеждаше възможността за пряко придобиване на Диего Гарсия от Мавриций, според информация, цитирана от Reuters през юни.

Спорът остава нерешен

Въпреки острите думи на Тръмп, Лондон не се е отказал окончателно от споразумението.

Великобритания вече е подписала договора с Мавриций, но необходимото законодателство за неговото прилаганското правителство ключовият въпрос е да гарантира бъдещето на Диего Гарсия. За Мавриций — да получи суверенитета над архипелага. А за САЩ — да не бъде поставено под съмнение стратегическото използе не е приключило парламентарната процедура.

Това оставя място за нови преговори между Вашингтон, Лондон и Порт Луис.

За британското правителство ключовият въпрос е да гарантира бъдещето на Диего Гарсия. За Мавриций — да получи суверенитета над архипелага. А за САЩ — да не бъде поставено под съмнение стратегическото използване на военната база.