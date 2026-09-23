Макрон ядоса Израел с речта си в ООН

Израел реагира остро на изказването на Еманюел Макрон пред Общото събрание на ООН, след като френският президент защити признаването на Палестина и определи представянето на плана на Доналд Тръмп за Газа като „спектакъл, който трябва да ни е срам“, съобщи Ройтерс.

Макрон заяви, че „не е отворен нито един хуманитарен коридор“ и че Франция не може да остане безучастна, след като вече близо десет държави са признали Палестина. Според него светът не може да приема като решение политика, която не осигурява достъп на хуманитарна помощ до Газа.

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Френският президент каза още, че който вярва, че нарушаването на суверенитета на съседите на Израел ще гарантира сигурността на страната, греши. Той предупреди, че подобен курс всъщност отслабва сигурността на Израел „и днес, и в бъдеще“.

Френският президент, който инициира движение за признаване на държавата Палестина на Общото събрание на ООН през 2025 г., изрази съжаление една година по-късно за „спектакъла в Газа, който ни кара всички да се срамуваме“.

„Каква е нашата легитимност, ако продължаваме да оставаме пасивни пред лицето на Газа?“, попита той, като подчерта, че решението с две държави е условието за „днешната и утрешната сигурност за Израел и неговия народ“.

По този начин Макрон отхвърли в речта си пред Общото събрание на ООН твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че е осигурил мир в Газа и каза, че нито един хуманитарен коридор не е бил отворен отново в анклава въпреки провъзгласения мир, отбелязва Ройтерс. Той разкритикува представянето на мирния план за Газа от страна на Тръмп като дипломатически триумф. Тези упреци дойдоха часове след като Тръмп от същата трибуна похвали своя мирен план за Газа като дипломатически триумф.

„Преди една година, тук, в същата тази зала, около дузина държави признаха Палестина“, припомни Макрон и допълни, че чува как някои хора сега казват: „Признаването е просто лист хартия, вижте реалността“.

„Каква легитимност имаме, ако продължаваме да оставаме пасивни пред лицето на случващото се в Газа? Някои се хвалят с уж постигнат мир. Но този мир не е отворил отново хуманитарните коридори и за секунда. Трябва ли просто да стоим и да наблюдаваме този спектакъл, от който трябва всички да се срамуваме?“, подчерта Макрон.

След като той оспори твърденията на Тръмп за успех в Газа, Държавният департамент на САЩ цитира изказване на Тръмп в социалната мрежа Екс, в което изтъква единодушното одобрение от Съвета за сигурност на ООН на мирен план от 20 точки за Газа и създаването на Съвет за мира, определяйки този развой на нещата като „фантастичен“. „Преди една година, когато се обърнах към великите лидери в тази зала, войната в Газа все още бушуваше брутално“, каза освен това Тръмп в речта си пред Общото събрание на ООН. „Няколко седмици по-късно прекратихме войната в Газа, спасявайки живота на не знам си колко хиляди души“, допълни той.

Израелският посланик в ООН Дани Данон вече е реагирал остро на френските планове за признаване на палестинска държава и е определял подобни инициативи като „театър“. Франция, от своя страна, вече е затегнала позицията си срещу насилието на заселниците в Западния бряг, като е въвела национални санкции и е започнала процедура за забрана на продукти от израелски селища в окупираната територия.

Напрежението между Париж и Йерусалим се засили и заради френския курс към по-активна подкрепа за решението с две държави. В речта си в Ню Йорк Макрон постави Газа и Западния бряг в центъра на критиките си към израелската политика, а реакцията от израелска страна дойде с обичайно твърд тон.

От трибуната на Общото събрание на ООН френският президент предупреди за „завръщането на закона на джунглата“ в света и призова за „твърда подкрепа за Организацията на обединените нации“, за да се запази едно „цивилизовано международно общество“, предаде Франс прес.

„Всеки говори за завръщането на империализма, на арогантността, за завръщането към силата без правила и без задръжки, за свят в основата, на който има концентрация на власт“, заяви Макрон по време на последното си изказване пред Общото събрание на ООН, година преди да напусне Елисейския дворец следващия май след президентските избори във Франция.

Визирайки САЩ, Русия или Китай, френският лидер осъди „онези страни, които смятат, че международният ред може да бъде атакуван и отслабван с цел разширяване на границите си, онези, които мислят, че може да потъпкват суверенитетът на народите, за да разполагат с тях по собствено усмотрение“ и „онези, които смятат, че са в правото си да взимат решения за бъдещето на планетата, независимо дали става въпрос за климата или изкуствения интелект“.

„Въпросът, който е поставен пред нас по много прост начин, е дали искаме да живеем в това естествено състояние, с форма на завръщане към закона на джунглата, или в едно цивилизовано международно общество“, изтъкна Еманюел Макрон.

„Наш дълг повече от всякога е да стоим до ООН, за да решаваме заедно и прецизно в името на общия интерес“, добави той. „Там, където законът на по-силния се опитва да се наложи, ние трябва да защитаваме справедливостта и общия интерес“, допълни Макрон.

По отношение на украинския конфликт френският президент се обяви за „двоен мораториум“ върху ударите срещу енергийни обекти в Русия и Украйна. Той също така призова за „мораториум върху Черно море, който ще позволи освобождаването на зърното и ще даде отговор на въпроса за продоволствената сигурност, който е толкова важен за толкова много нововъзникващи и развиващи се страни“.

Той изрази и подкрепа за отваряне на Ормузкия проток.

Макрон е изправен пред критики от страна на някои политици и активисти във Франция, че е направил малко, откакто призна палестинската държава миналия септември. Въпреки критиките, Париж затегна позицията си спрямо насилието на заселниците срещу палестинци на Западния бряг, налагайки някои национални санкции и стартирайки процес за забрана на продукти от израелските селища в окупираната територия, отбелязва Ройтерс. По повод на Западния бряг в речта си Макрон разкритикува действията на Израел там, като заяви, че „Хамас“ не е активен на тази територия, където се намира Палестинската автономия, отбелязва Франс прес.

В речта си Макрон засегна и темата за изкуствения интелект и призова всички държави, които са „привързани към своята независимост“, да разработят алтернативен изкуствен интелект, за да не зависят нито от САЩ, нито от Китай, предаде Франс прес.

„Необходимо е тази коалиция от независими държави, които не искат да станат васали на едната или другата от двете големи световни сили, да се обединят, за да разработят граничен модел с отворен код (напреднал изкуствен интелект, достъпен за всички), като обединят изчислителните мощности, с които разполагат, и обединят инвестиционните си възможности за създаване на ИИ, който да споделяме“, заяви той.

Накрая френският президент призова „да не се отстъпва пред нищо“, пред „пораженческия дух“ и пред „злоупотребата с власт“ и да се върне „жизнеността“ на ООН, за да се спре едно „бавно разделяне на света“.

Канада предоставя 100 милиона канадски долара под формата на международна помощ за Палестина, заяви канадският премиер Марк Карни в кулоарите на Годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предаде Ройтерс.

Карни каза пред репортери в централата на ООН, че 80 милиона канадски долара са предназначени за хуманитарна помощ за облекчаване на непосредствените човешки страдания, а 20 милиона канадски долара са за подкрепа на изграждането на капацитет за мир и сигурност.

Източници: Ройтерс, БТА