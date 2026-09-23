Зеленски: Си Цзинпин има влияние върху Путин; Рубио: Войната няма да приключи с военна победа

Войната в Украйна и възможностите за нейното прекратяване отново са сред водещите теми в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Украинският президент Володимир Зеленски призова американския си колега Доналд Тръмп да привлече Китай към мирния процес, докато държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че конфликтът в крайна сметка ще бъде решен чрез преговори, а не с военна победа на една от страните.

Зеленски: Си Цзинпин има влияние върху Путин

След срещата си с Тръмп в Ню Йорк Зеленски съобщи, че е обсъдил с американския президент възможността Китай да бъде привлечен към усилията за прекратяване на войната.

Украинският лидер посочи, че Тръмп предстои да разговаря с китайския президент Си Цзинпин и че според него Пекин може да изиграе роля за оказване на влияние върху Москва.

„Си има влияние върху Путин“, заяви Зеленски, като подчерта, че ако международната общност действително иска край на войната, усилията трябва да продължават постоянно.

Зеленски заяви и готовност да участва в среща с руския президент Владимир Путин. По думите му Тръмп би могъл да помогне за организирането на тристранен формат между лидерите на САЩ, Украйна и Русия.

Рубио: Войната няма да приключи с военна победа

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че войната между Русия и Украйна няма да завърши с „съкрушителна военна победа“ на едната страна.

Според него конфликтът ще приключи с договореност, постигната чрез преговори. Рубио подчерта, че колкото по-скоро бъде постигнато подобно споразумение, толкова по-малко хора ще загинат и толкова по-малки ще бъдат разрушенията.

В същото време Рубио уточни, че към момента няма постигнато споразумение за предложеното енергийно примирие между Русия и Украйна.

Американската администрация продължава да заявява готовност да посредничи, когато се появи възможност за напредък между Москва и Киев.

Енергийното примирие е сред конкретните идеи, обсъждани през последните дни. Киев предложи взаимно прекратяване на ударите срещу енергийни обекти, което да бъде първа стъпка към по-широка деескалация.

Тихановска: Беларус може отново да бъде използвана срещу Украйна

Междувременно лидерът на беларуската опозиция Светлана Тихановска предупреди за възможност Русия отново да използва територията на Беларус за действия срещу Украйна.

В Ню Йорк тя заяви, че според нея Александър Лукашенко би предоставил на Москва беларуска територия, логистика и инфраструктура, ако Кремъл реши да засили действията си от северната граница на Украйна.

Тихановска твърди още, че руски технологии и инфраструктура вече се използват в Беларус, включително за подпомагане на операциите с безпилотни летателни апарати.

По думите ѝ потенциалната заплаха не се ограничава само до Украйна, тъй като според нея подобни възможности могат да бъдат използвани и за провокации по границите на държави от Европейския съюз. Това са оценки на беларуската опозиционна лидерка и не представляват независимо потвърдена прогноза за бъдещи руски действия.

Киев настоява за свободно корабоплаване в Черно море

На фона на дипломатическите усилия Украйна поставя акцент и върху сигурността на Черно море.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви след среща с изпълняващия длъжността ръководител на Световната продоволствена програма Карл Скау, че възстановяването на свободата на корабоплаването в Черно море е сред неотложните глобални приоритети.

Сибига обвини Русия, че целенасочено атакува украинския морски коридор, пристанищата и селскостопанската инфраструктура с цел да затрудни износа на зърно.

Според украинския министър последиците от подобни атаки могат да се усетят далеч извън Черноморския регион, тъй като Украйна е важен доставчик на зърно и слънчогледово масло за световните пазари.

Сибига подчерта необходимостта от защита на украинските пристанища и заяви, че възстановяването на свободното корабоплаване и защитата на продоволствената сигурност трябва да бъдат сред приоритетите на международната общност.