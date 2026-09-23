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Зеленски: Си Цзинпин има влияние върху Путин; Рубио: Войната няма да приключи с военна победа
  Тема: Украйна

Зеленски: Си Цзинпин има влияние върху Путин; Рубио: Войната няма да приключи с военна победа

23 Септември, 2026 05:42, обновена 23 Септември, 2026 05:45 994 16

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Тихановска: Беларус може отново да бъде използвана срещу Украйна; Киев настоява за свободно корабоплаване в Черно море

Зеленски: Си Цзинпин има влияние върху Путин; Рубио: Войната няма да приключи с военна победа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Войната в Украйна и възможностите за нейното прекратяване отново са сред водещите теми в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Украинският президент Володимир Зеленски призова американския си колега Доналд Тръмп да привлече Китай към мирния процес, докато държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че конфликтът в крайна сметка ще бъде решен чрез преговори, а не с военна победа на една от страните.

Зеленски: Си Цзинпин има влияние върху Путин

След срещата си с Тръмп в Ню Йорк Зеленски съобщи, че е обсъдил с американския президент възможността Китай да бъде привлечен към усилията за прекратяване на войната.

Украинският лидер посочи, че Тръмп предстои да разговаря с китайския президент Си Цзинпин и че според него Пекин може да изиграе роля за оказване на влияние върху Москва.

„Си има влияние върху Путин“, заяви Зеленски, като подчерта, че ако международната общност действително иска край на войната, усилията трябва да продължават постоянно.

Зеленски заяви и готовност да участва в среща с руския президент Владимир Путин. По думите му Тръмп би могъл да помогне за организирането на тристранен формат между лидерите на САЩ, Украйна и Русия.

Рубио: Войната няма да приключи с военна победа

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че войната между Русия и Украйна няма да завърши с „съкрушителна военна победа“ на едната страна.

Според него конфликтът ще приключи с договореност, постигната чрез преговори. Рубио подчерта, че колкото по-скоро бъде постигнато подобно споразумение, толкова по-малко хора ще загинат и толкова по-малки ще бъдат разрушенията.

В същото време Рубио уточни, че към момента няма постигнато споразумение за предложеното енергийно примирие между Русия и Украйна.

Американската администрация продължава да заявява готовност да посредничи, когато се появи възможност за напредък между Москва и Киев.

Енергийното примирие е сред конкретните идеи, обсъждани през последните дни. Киев предложи взаимно прекратяване на ударите срещу енергийни обекти, което да бъде първа стъпка към по-широка деескалация.

Тихановска: Беларус може отново да бъде използвана срещу Украйна

Междувременно лидерът на беларуската опозиция Светлана Тихановска предупреди за възможност Русия отново да използва територията на Беларус за действия срещу Украйна.

В Ню Йорк тя заяви, че според нея Александър Лукашенко би предоставил на Москва беларуска територия, логистика и инфраструктура, ако Кремъл реши да засили действията си от северната граница на Украйна.

Тихановска твърди още, че руски технологии и инфраструктура вече се използват в Беларус, включително за подпомагане на операциите с безпилотни летателни апарати.

По думите ѝ потенциалната заплаха не се ограничава само до Украйна, тъй като според нея подобни възможности могат да бъдат използвани и за провокации по границите на държави от Европейския съюз. Това са оценки на беларуската опозиционна лидерка и не представляват независимо потвърдена прогноза за бъдещи руски действия.

Киев настоява за свободно корабоплаване в Черно море

На фона на дипломатическите усилия Украйна поставя акцент и върху сигурността на Черно море.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви след среща с изпълняващия длъжността ръководител на Световната продоволствена програма Карл Скау, че възстановяването на свободата на корабоплаването в Черно море е сред неотложните глобални приоритети.

Сибига обвини Русия, че целенасочено атакува украинския морски коридор, пристанищата и селскостопанската инфраструктура с цел да затрудни износа на зърно.

Според украинския министър последиците от подобни атаки могат да се усетят далеч извън Черноморския регион, тъй като Украйна е важен доставчик на зърно и слънчогледово масло за световните пазари.

Сибига подчерта необходимостта от защита на украинските пристанища и заяви, че възстановяването на свободното корабоплаване и защитата на продоволствената сигурност трябва да бъдат сред приоритетите на международната общност.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Европеец

    27 3 Отговор
    Не знам, защо непрекъснато промотират мислите на зеления просяк милионер.... С удоволствие бих прочел в сайта и какво мисли руската страна.... Донякъде съм съгласен с казаното от Рубио..... Либералният Путин е прекалено отговорен за световния мир и няма да нанесе съкрушително поражение на Украйна, Ако искаш е това досега щеше да го направи много пъти..... Украинците колко е парадоксално да е трябва да се благодарят ,че Путин е либерал и продължава да ги жали, като се надява да проявят разум (украинската хунта и нейните английски и европейски помагачи), който все не още не идва и е много далеч....

    Коментиран от #8

    05:55 23.09.2026

  • 3 И Киев е Руски

    21 2 Отговор
    А наркотика има влияние върху дребния кийифски терорист

    05:58 23.09.2026

  • 4 Татко Сталин

    24 5 Отговор
    Войната отдавна е спечелена Русия срещу НАТО и Украйна , просто е въпрос на време дали до Киев или до Варшава

    Коментиран от #5

    06:03 23.09.2026

  • 5 Или

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Татко Сталин":

    до дрезден?!?

    06:04 23.09.2026

  • 6 Когато биеха

    24 3 Отговор
    по танкерите в Черно море се хвалеха, че бият по легални цели, а сега ревът, че им отговориха! Всеки ден искат оръжия, после искат помощ за мир! Такова двуличие няма никъде!
    Относно беларуската опозиционерка, не стъпвала в Беларус, какво право има да говори за тях?

    06:04 23.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ма ти голям разбирач

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    си бил на характера на кремълското джудже не, мамин златен....

    Коментиран от #14

    06:41 23.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 БиоИнформационната хибридна война

    2 4 Отговор
    БиоИнформационната хибридна война, известна като Ковид Пандемия, премина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2 от КНР. Това и контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на конкурентите им. САЩ разчитат на AI революцията, но също китайските AI засега са по-успешни.
    AI революцията е контрол, като централното планиране от епохата на развития социализъм, на ниво корпорация. Планирането в КНР, позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. КНР победи, а САЩ напуснаха СЗО. Чрез въвеждане на дигиталното евро и данъка- Въглеродна следа, деградацията в ЕС ще продължи. Слава на другарката Урсула!!!

    07:07 23.09.2026

  • 11 Петър

    2 4 Отговор
    Рубио е прав и решението е всяка една от тях, страните в конфликта да се прибере в международно определените си граници. В днешно време войните са други. Лакомите за приобщаване на чужди земи и обявяването им за свои е в историята. Само жертви за грандомански амбиции. Буферна зона, наложена от Америка и Европа и поддържана за години от тях. Двете държави да се грижат за икономиките си и населението си.

    Коментиран от #12

    07:12 23.09.2026

  • 12 горски

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Петър":

    Те и щатите си заплюват територии и си завладяват колонинии/Венецуела/.Как да стане така че страна която го прави,може да бъде арбитър....А и инициира и подкрепя военно и икономически /до скоро/ едната страна.Нека бъден реалисти...днешния свят е с граници определени най малко на 90% от войни.

    07:32 23.09.2026

  • 13 Ами..

    3 0 Отговор
    Много интересно - държавният секретар на САЩ Марко Рубио ПРИЗНА че Украйна не може да победи Русия.... язък за парите...

    07:34 23.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 защо

    1 0 Отговор
    Еей, тоя Зеленски всичко знае. Кой има пари, кой има самолети, кой има ракети ... даже знае и слънцето от къде ще изгрее! Знае и какво трябва да се направи. Знае и кой да го направи. Само не той! Той ще събира целувките.

    07:42 23.09.2026

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