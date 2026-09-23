Нощна атака срещу Украйна: жертва в Харков, седем ранени в Изюм, повторен удар в Запорожие

Няколко украински области са били атакувани през нощта и късно вечерта, съобщават украинските власти. По информация на „Украинская правда“ при ударите има загинал и ранени цивилни, повредени са жилищни сгради и автомобили, а сред засегнатите обекти е и промишлено предприятие в Кременчуг.

В Изюм, Харковска област, руските сили са нанесли повторен удар с управляеми авиобомби. По данни на градската военна администрация са били използвани четири такива боеприпаса. Съобщава се за попадения в района на града, при които са повредени жилищни сгради и е избухнал пожар.

По-късно местните власти съобщиха за седем пострадали, сред които и 11-годишно дете. При детето е установена остра реакция на стрес. Данните за щетите и броя на засегнатите хора се уточняват.

В Харков руски дронове са атакували автомобили. Според информацията на украинските власти при нападението е загинал човек. Съобщава се и за повредени превозни средства и щети по близки жилищни сгради.

В Киев безпилотен апарат е повредил частен дом. Един човек е пострадал и е бил откаран в болница за медицинска помощ.

Отделен удар е регистриран в Запорожка област. При обстрел на населено място е бил убит мъж, а са нанесени щети и по жилищни сгради.

Сериозно засегната е и промишлената инфраструктура в Кременчуг. По информация на украинската страна фабрика на голям международен производител на тютюневи изделия е била подложена на два удара. Предприятието е сред индустриалните обекти в района, засегнати на фона на продължаващите руски атаки срещу украинската инфраструктура.

Нощните атаки идват само часове след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев разполага с разузнавателна информация за подготовка на нова мащабна руска атака срещу страната.

Според обобщените данни на украинските власти през последното денонощие са били атакувани различни цели в няколко региона. Използвани са както безпилотни летателни апарати, така и управляеми авиобомби.

Украинските власти продължават да уточняват последиците от ударите. Информацията за броя на жертвите и размера на материалните щети може да бъде променена при последващи проверки.

Нощта отново показа широкия географски обхват на руските атаки срещу Украйна – от Киев и Харковска област до Запорожие и Полтавска област, като сред засегнатите обекти са жилищни сгради, автомобили и промишлена инфраструктура.

Повторен удар потърговски център в Запорожие, има ранени

Руски сили за втори път в рамките на пет дни са атакували търговския център „Амстор“ в Запорожие, съобщиха украинските власти.

При удара има ранени хора. Нанесени са щети по сградата на търговския център и намиращи се в близост обекти.

Атаката е извършена на фона на продължаващите руски удари срещу Запорожие и други райони на Украйна. Местните власти продължават да уточняват броя на пострадалите и размера на материалните щети.

Търговският център вече е бил засегнат при предишна атака само няколко дни по-рано. Повторният удар подчертава продължаващия риск за цивилната инфраструктура в града.

Източници: Интерфакс-Украйна, РБК-Україна, JTI, Руско министерство на отбраната