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Нощна атака срещу Украйна: жертва в Харков, седем ранени в Изюм, повторен удар в Запорожие
  Тема: Украйна

Нощна атака срещу Украйна: жертва в Харков, седем ранени в Изюм, повторен удар в Запорожие

23 Септември, 2026 05:33, обновена 23 Септември, 2026 05:48 1 222 35

  • украйна-
  • харковска област-
  • киев-
  • запорожка област-
  • кременчук

Руски атаки с дронове и управляеми авиобомби са засегнали няколко украински области, съобщават местните власти

Нощна атака срещу Украйна: жертва в Харков, седем ранени в Изюм, повторен удар в Запорожие - 1
Снимка: Запорожская ОГА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няколко украински области са били атакувани през нощта и късно вечерта, съобщават украинските власти. По информация на „Украинская правда“ при ударите има загинал и ранени цивилни, повредени са жилищни сгради и автомобили, а сред засегнатите обекти е и промишлено предприятие в Кременчуг.

В Изюм, Харковска област, руските сили са нанесли повторен удар с управляеми авиобомби. По данни на градската военна администрация са били използвани четири такива боеприпаса. Съобщава се за попадения в района на града, при които са повредени жилищни сгради и е избухнал пожар.

По-късно местните власти съобщиха за седем пострадали, сред които и 11-годишно дете. При детето е установена остра реакция на стрес. Данните за щетите и броя на засегнатите хора се уточняват.

В Харков руски дронове са атакували автомобили. Според информацията на украинските власти при нападението е загинал човек. Съобщава се и за повредени превозни средства и щети по близки жилищни сгради.

В Киев безпилотен апарат е повредил частен дом. Един човек е пострадал и е бил откаран в болница за медицинска помощ.

Отделен удар е регистриран в Запорожка област. При обстрел на населено място е бил убит мъж, а са нанесени щети и по жилищни сгради.

Сериозно засегната е и промишлената инфраструктура в Кременчуг. По информация на украинската страна фабрика на голям международен производител на тютюневи изделия е била подложена на два удара. Предприятието е сред индустриалните обекти в района, засегнати на фона на продължаващите руски атаки срещу украинската инфраструктура.

Нощните атаки идват само часове след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев разполага с разузнавателна информация за подготовка на нова мащабна руска атака срещу страната.

Според обобщените данни на украинските власти през последното денонощие са били атакувани различни цели в няколко региона. Използвани са както безпилотни летателни апарати, така и управляеми авиобомби.

Украинските власти продължават да уточняват последиците от ударите. Информацията за броя на жертвите и размера на материалните щети може да бъде променена при последващи проверки.

Нощта отново показа широкия географски обхват на руските атаки срещу Украйна – от Киев и Харковска област до Запорожие и Полтавска област, като сред засегнатите обекти са жилищни сгради, автомобили и промишлена инфраструктура.

Повторен удар потърговски център в Запорожие, има ранени

Руски сили за втори път в рамките на пет дни са атакували търговския център „Амстор“ в Запорожие, съобщиха украинските власти.

При удара има ранени хора. Нанесени са щети по сградата на търговския център и намиращи се в близост обекти.

Атаката е извършена на фона на продължаващите руски удари срещу Запорожие и други райони на Украйна. Местните власти продължават да уточняват броя на пострадалите и размера на материалните щети.

Търговският център вече е бил засегнат при предишна атака само няколко дни по-рано. Повторният удар подчертава продължаващия риск за цивилната инфраструктура в града.

Източници: Интерфакс-Украйна, РБК-Україна, JTI, Руско министерство на отбраната


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Живота в Русия не струва и пукната пара

    2 29 Отговор
    Редят се на опашки за бензин и храна иначе ракети и дронове произвеждат за войни.

    Коментиран от #3, #9

    05:41 23.09.2026

  • 2 Наркооп

    29 1 Отговор
    Какво го бърка злааатната туАлетна, той е далеч, във ФАЩисаната държава, пак да проси.

    05:41 23.09.2026

  • 3 Хихикиеффф

    30 1 Отговор

    До коментар #1 от "Живота в Русия не струва и пукната пара":

    А пък в киииф се редят на опашки да спят в метрото.

    Коментиран от #8

    05:43 23.09.2026

  • 4 И Киев е Руски

    25 2 Отговор
    Блага вест

    Коментиран от #26

    05:53 23.09.2026

  • 5 И Киев е Руски

    27 1 Отговор
    Състав на Държавната дума въз основа на резултатите от изборите през 2026 г.: „Единна Русия“ поставя исторически рекод

    Коментиран от #7, #23

    05:56 23.09.2026

  • 6 Само бой

    22 0 Отговор
    по кривите зелени кратуни!

    06:02 23.09.2026

  • 7 Соломон

    0 24 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Има си хас при такива фалшификации да спечели някой друг

    Коментиран от #11, #30

    06:11 23.09.2026

  • 8 Соломон

    0 19 Отговор

    До коментар #3 от "Хихикиеффф":

    Предполагам че такива новини те радват. Вероятно само така вдигаш самолета

    06:13 23.09.2026

  • 9 Европеец

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Живота в Русия не струва и пукната пара":

    Кога беше в Русия та пишеш това.... Но пък прочетох, че и Дончо въвежда забрана за износ на американски дизел.... Въпреки че видях източниците на статията я прочетох.... Разбрах ,че 11-годишно дете е под стрес, руските дронове са атакували автомобили и търговски центрове, е нямаш информация за пострадали родилни домове и за българите живеещи в Одеса.....въобще пълни щуротии.... Мисля че тая информация за тези събития е стара (вчера по обяд четох за такива удари) и би било автора публикувал статията да пише за коя нощ и дата е събитието... Пак да кажа украина че ще трябва да са благодарни, че Путин либерал и продължава да е жаловит, друг на негово място не би оставил тухла върху тухла в Украйна.....

    Коментиран от #10

    06:14 23.09.2026

  • 10 Соломон

    1 18 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    И защо трябва да сме ходили там за да знаем какъв е животът там . То се чувства ако си там може и да го помиришеш. И за живота там си има песен. Есть и золата елмазай. Изумрудъй и топазъй. А народ живеть в г@vnа

    Коментиран от #17

    06:18 23.09.2026

  • 11 Крокодила Гена

    15 1 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    Ти беше там и лично ги установи нали!!!! Верно ли си толкова елементарен?

    Коментиран от #12, #14

    06:18 23.09.2026

  • 12 Соломон

    1 11 Отговор

    До коментар #11 от "Крокодила Гена":

    Гена. Не е нужно да си там за да го видиш лично. Има достатъчно материали за това. Отделно който не е удобен или го вкарват затвора или го убиват

    Коментиран от #20, #35

    06:21 23.09.2026

  • 13 Отчаяна урка в метрото

    11 1 Отговор
    Чакам Соломончо да ми донесе хляб ! Обеща ама не идва!

    06:22 23.09.2026

  • 14 Крокодила Гена

    0 5 Отговор

    До коментар #11 от "Крокодила Гена":

    Безсмислен е диалог със теб !

    06:24 23.09.2026

  • 15 Маринов

    13 0 Отговор
    Статиите за войната приличат на филмите по канцелариите за втората световна война, където войната срещу Хитлер се води от Англия и САЩ, а СССР въобще липсват. И тук внушението, че Русия удря с дронове паркинги на автомобили, жилищни сгради и супермаркети. Същият пропаганден похват.
    Тогава, през 1945 г, някъде е северозападна Германия и Холандия е имало десетойиляднс немска армия в обкръжение и после в плен, като Чърчил ги е държал близо до оръжията им, за да могат при необходимост да ги хвърлят срещу СССР. Така и в Украина НАТО захранва ВСУ с оръжия и боеприпаси, като острие в истинска война с Русия. Няма съмнение, че финалите и тогава и сега ще са еднакви. Путин все още не е отворил куфарчето.

    Коментиран от #16

    06:24 23.09.2026

  • 16 Соломон

    0 16 Отговор

    До коментар #15 от "Маринов":

    Маринчо. Единствената страна воювала със фашистка Германия е Англия. Германия и СССР си бяха дружки. А за концлагерите германците трупат опит от СССР.

    Коментиран от #18, #22

    06:29 23.09.2026

  • 17 Грешно мислиш и пишеш.

    13 3 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    Последното то изречение показва колко си далеч от действителността. И безсилието ти и на твоите годподари.

    Коментиран от #19

    06:30 23.09.2026

  • 18 Маринов

    16 0 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    Направо изби рибата. Ти на коя планета живееш? Сериозно са ти изпилили мозъка. Бъди жив и здрав!

    Коментиран от #21, #27

    06:33 23.09.2026

  • 19 Соломон

    1 12 Отговор

    До коментар #17 от "Грешно мислиш и пишеш.":

    Някой жестоко се е изгаврил с теб като ти е внушил че можеш да мислиш

    Коментиран от #34

    06:33 23.09.2026

  • 20 Обективен

    14 0 Отговор

    До коментар #12 от "Соломон":

    Те и плоскоземците четът материали и се.мислят за умни

    06:34 23.09.2026

  • 21 Соломон

    1 12 Отговор

    До коментар #18 от "Маринов":

    Вместо да ми се правиш на умен да беше написал кое не е така. ВСВ започна със подялбата на Полша от Германия и СССР. А до 22 юни 1941г СССР нападна балтийските републики, Финландия и Румъния. Относно концлагерите те първо се прилагат в СССР и до войната Сталин е вкарал там 12 милиона . И от 37г до 39г гестапо ходи там за обмяна на опит . Отделно всички оцелели военнопленници вместо да се завърнат у дома се озовават отново лагери. Но този път в родината

    06:40 23.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Нормален

    2 12 Отговор
    Ако Киев беше руски нямаше да хвърлят бомби и да го рушат, rлyпaв npocтако! Русoфилите си мясaте!

    06:55 23.09.2026

  • 26 Нормален

    1 8 Отговор

    До коментар #4 от "И Киев е Руски":

    Ако Киев беше руски нямаше да хвърлят бомби и да го рушат, rлyпaв npocтако! Русoфилите си мясaте!

    07:00 23.09.2026

  • 27 Оня

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "Маринов":

    Не си губи времето с тоя ! Комшията на село си прекръсти магарето Соломон като му прочете коментарите,то също е точно толкова" ентелегентно"!

    Коментиран от #28

    07:00 23.09.2026

  • 28 Нормален

    2 6 Отговор

    До коментар #27 от "Оня":

    Личи си че си на сeло! И защо те е кръстил с човешко име?

    Коментиран от #31

    07:03 23.09.2026

  • 29 Ха ха ха

    8 1 Отговор
    Дъни яко нацистите Вова! Нищо че уж АзГ била нацистка партия.

    07:04 23.09.2026

  • 30 Ха ха ха

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    Фалшификациите бяха в Румъния. Забрави ли ги удобно?

    07:06 23.09.2026

  • 31 Оня

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Нормален":

    И ти ще да си от новите нормални, мъжът ти как се казва Абдула ли?

    07:11 23.09.2026

  • 32 ВЕСЕЛЯК

    5 0 Отговор
    Хубавички новинички. Бравичката!

    07:18 23.09.2026

  • 33 Топчията

    3 0 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    07:29 23.09.2026

  • 34 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Лука ,явно глад мори добитъка ,отрано си излезнал на паша .

    07:31 23.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

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