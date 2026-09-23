Нощна атака срещу Украйна: жертва в Харков, седем ранени в Изюм, повторен удар в Запорожие

Няколко украински области са били атакувани през нощта и късно вечерта, съобщават украинските власти. По информация на „Украинская правда“ при ударите има загинал и ранени цивилни, повредени са жилищни сгради и автомобили, а сред засегнатите обекти е и промишлено предприятие в Кременчуг.
В Изюм, Харковска област, руските сили са нанесли повторен удар с управляеми авиобомби. По данни на градската военна администрация са били използвани четири такива боеприпаса. Съобщава се за попадения в района на града, при които са повредени жилищни сгради и е избухнал пожар.
По-късно местните власти съобщиха за седем пострадали, сред които и 11-годишно дете. При детето е установена остра реакция на стрес. Данните за щетите и броя на засегнатите хора се уточняват.
В Харков руски дронове са атакували автомобили. Според информацията на украинските власти при нападението е загинал човек. Съобщава се и за повредени превозни средства и щети по близки жилищни сгради.
В Киев безпилотен апарат е повредил частен дом. Един човек е пострадал и е бил откаран в болница за медицинска помощ.
Отделен удар е регистриран в Запорожка област. При обстрел на населено място е бил убит мъж, а са нанесени щети и по жилищни сгради.
Сериозно засегната е и промишлената инфраструктура в Кременчуг. По информация на украинската страна фабрика на голям международен производител на тютюневи изделия е била подложена на два удара. Предприятието е сред индустриалните обекти в района, засегнати на фона на продължаващите руски атаки срещу украинската инфраструктура.
Нощните атаки идват само часове след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев разполага с разузнавателна информация за подготовка на нова мащабна руска атака срещу страната.
Според обобщените данни на украинските власти през последното денонощие са били атакувани различни цели в няколко региона. Използвани са както безпилотни летателни апарати, така и управляеми авиобомби.
Украинските власти продължават да уточняват последиците от ударите. Информацията за броя на жертвите и размера на материалните щети може да бъде променена при последващи проверки.
Нощта отново показа широкия географски обхват на руските атаки срещу Украйна – от Киев и Харковска област до Запорожие и Полтавска област, като сред засегнатите обекти са жилищни сгради, автомобили и промишлена инфраструктура.
Повторен удар потърговски център в Запорожие, има ранени
Руски сили за втори път в рамките на пет дни са атакували търговския център „Амстор“ в Запорожие, съобщиха украинските власти.
При удара има ранени хора. Нанесени са щети по сградата на търговския център и намиращи се в близост обекти.
Атаката е извършена на фона на продължаващите руски удари срещу Запорожие и други райони на Украйна. Местните власти продължават да уточняват броя на пострадалите и размера на материалните щети.
Търговският център вече е бил засегнат при предишна атака само няколко дни по-рано. Повторният удар подчертава продължаващия риск за цивилната инфраструктура в града.
Източници: Интерфакс-Украйна, РБК-Україна, JTI, Руско министерство на отбраната
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Живота в Русия не струва и пукната пара
Коментиран от #3, #9
05:41 23.09.2026
2 Наркооп
05:41 23.09.2026
3 Хихикиеффф
До коментар #1 от "Живота в Русия не струва и пукната пара":А пък в киииф се редят на опашки да спят в метрото.
Коментиран от #8
05:43 23.09.2026
4 И Киев е Руски
Коментиран от #26
05:53 23.09.2026
5 И Киев е Руски
Коментиран от #7, #23
05:56 23.09.2026
6 Само бой
06:02 23.09.2026
7 Соломон
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Има си хас при такива фалшификации да спечели някой друг
Коментиран от #11, #30
06:11 23.09.2026
8 Соломон
До коментар #3 от "Хихикиеффф":Предполагам че такива новини те радват. Вероятно само така вдигаш самолета
06:13 23.09.2026
9 Европеец
До коментар #1 от "Живота в Русия не струва и пукната пара":Кога беше в Русия та пишеш това.... Но пък прочетох, че и Дончо въвежда забрана за износ на американски дизел.... Въпреки че видях източниците на статията я прочетох.... Разбрах ,че 11-годишно дете е под стрес, руските дронове са атакували автомобили и търговски центрове, е нямаш информация за пострадали родилни домове и за българите живеещи в Одеса.....въобще пълни щуротии.... Мисля че тая информация за тези събития е стара (вчера по обяд четох за такива удари) и би било автора публикувал статията да пише за коя нощ и дата е събитието... Пак да кажа украина че ще трябва да са благодарни, че Путин либерал и продължава да е жаловит, друг на негово място не би оставил тухла върху тухла в Украйна.....
Коментиран от #10
06:14 23.09.2026
10 Соломон
До коментар #9 от "Европеец":И защо трябва да сме ходили там за да знаем какъв е животът там . То се чувства ако си там може и да го помиришеш. И за живота там си има песен. Есть и золата елмазай. Изумрудъй и топазъй. А народ живеть в г@vnа
Коментиран от #17
06:18 23.09.2026
11 Крокодила Гена
До коментар #7 от "Соломон":Ти беше там и лично ги установи нали!!!! Верно ли си толкова елементарен?
Коментиран от #12, #14
06:18 23.09.2026
12 Соломон
До коментар #11 от "Крокодила Гена":Гена. Не е нужно да си там за да го видиш лично. Има достатъчно материали за това. Отделно който не е удобен или го вкарват затвора или го убиват
Коментиран от #20, #35
06:21 23.09.2026
13 Отчаяна урка в метрото
06:22 23.09.2026
14 Крокодила Гена
До коментар #11 от "Крокодила Гена":Безсмислен е диалог със теб !
06:24 23.09.2026
15 Маринов
Тогава, през 1945 г, някъде е северозападна Германия и Холандия е имало десетойиляднс немска армия в обкръжение и после в плен, като Чърчил ги е държал близо до оръжията им, за да могат при необходимост да ги хвърлят срещу СССР. Така и в Украина НАТО захранва ВСУ с оръжия и боеприпаси, като острие в истинска война с Русия. Няма съмнение, че финалите и тогава и сега ще са еднакви. Путин все още не е отворил куфарчето.
Коментиран от #16
06:24 23.09.2026
16 Соломон
До коментар #15 от "Маринов":Маринчо. Единствената страна воювала със фашистка Германия е Англия. Германия и СССР си бяха дружки. А за концлагерите германците трупат опит от СССР.
Коментиран от #18, #22
06:29 23.09.2026
17 Грешно мислиш и пишеш.
До коментар #10 от "Соломон":Последното то изречение показва колко си далеч от действителността. И безсилието ти и на твоите годподари.
Коментиран от #19
06:30 23.09.2026
18 Маринов
До коментар #16 от "Соломон":Направо изби рибата. Ти на коя планета живееш? Сериозно са ти изпилили мозъка. Бъди жив и здрав!
Коментиран от #21, #27
06:33 23.09.2026
19 Соломон
До коментар #17 от "Грешно мислиш и пишеш.":Някой жестоко се е изгаврил с теб като ти е внушил че можеш да мислиш
Коментиран от #34
06:33 23.09.2026
20 Обективен
До коментар #12 от "Соломон":Те и плоскоземците четът материали и се.мислят за умни
06:34 23.09.2026
21 Соломон
До коментар #18 от "Маринов":Вместо да ми се правиш на умен да беше написал кое не е така. ВСВ започна със подялбата на Полша от Германия и СССР. А до 22 юни 1941г СССР нападна балтийските републики, Финландия и Румъния. Относно концлагерите те първо се прилагат в СССР и до войната Сталин е вкарал там 12 милиона . И от 37г до 39г гестапо ходи там за обмяна на опит . Отделно всички оцелели военнопленници вместо да се завърнат у дома се озовават отново лагери. Но този път в родината
06:40 23.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Нормален
06:55 23.09.2026
26 Нормален
До коментар #4 от "И Киев е Руски":Ако Киев беше руски нямаше да хвърлят бомби и да го рушат, rлyпaв npocтако! Русoфилите си мясaте!
07:00 23.09.2026
27 Оня
До коментар #18 от "Маринов":Не си губи времето с тоя ! Комшията на село си прекръсти магарето Соломон като му прочете коментарите,то също е точно толкова" ентелегентно"!
Коментиран от #28
07:00 23.09.2026
28 Нормален
До коментар #27 от "Оня":Личи си че си на сeло! И защо те е кръстил с човешко име?
Коментиран от #31
07:03 23.09.2026
29 Ха ха ха
07:04 23.09.2026
30 Ха ха ха
До коментар #7 от "Соломон":Фалшификациите бяха в Румъния. Забрави ли ги удобно?
07:06 23.09.2026
31 Оня
До коментар #28 от "Нормален":И ти ще да си от новите нормални, мъжът ти как се казва Абдула ли?
07:11 23.09.2026
32 ВЕСЕЛЯК
07:18 23.09.2026
33 Топчията
07:29 23.09.2026
34 оня с коня
До коментар #19 от "Соломон":Лука ,явно глад мори добитъка ,отрано си излезнал на паша .
07:31 23.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.