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САЩ предупредиха съюзниците си да очакват забавяне до пет години при доставките на някои ключови оръжейни системи
  Тема: Иранската криза

САЩ предупредиха съюзниците си да очакват забавяне до пет години при доставките на някои ключови оръжейни системи

23 Септември, 2026 17:08 840 29

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Причината е изчерпването на американските запаси след войната с Иран и необходимостта първо да бъдат възстановени собствените резерви на американската армия

САЩ предупредиха съюзниците си да очакват забавяне до пет години при доставките на някои ключови оръжейни системи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ в края на миналата седмица предупредиха съюзниците си да очакват забавяне с до пет години при доставките на някои ключови оръжейни системи, пише "Блумбърг", предаде БТА.

Причината е изчерпването на американските запаси след войната с Иран и необходимостта първо да бъдат възстановени собствените резерви на американската армия. Предупреждението идва в момент, когато европейските страни увеличават разходите за отбрана и особено спешно разчитат да се сдобият с повече американски ракети и системи за противовъздушна отбрана. Така това забавяне на доставките изведе на преден план важен въпрос: дали американската и европейската отбранителна индустрия може да произвежда достатъчно оръжия за продължителен конфликт с висока интензивност.

Американските въоръжени сили са изразходвали големи количества ракети и прехващачи по време на войната с Иран, отбелязва "Блумбърг". Според анализ на медията до месец август включително военните са употребили около 1200 от общо приблизително 2000 прехващача "Пейтриът ПАК-3 МСЕ" (Patriot PAC-3 MSE), около 200 от 527 ракети ТААД (THAAD) и около 1000 от приблизително 3000 крилати ракети "Томахок" (Tomahawk), с които са разполагали в складовете си. Тези количества трябва да бъдат възстановени, докато същевременно САЩ продължават да изпълняват ангажиментите си за доставки към съюзници и партньори.

Натискът върху запасите обаче не е започнал с войната с Иран, пише "Файненшъл Таймс". Количествата на оръжията в американските складове вече бяха намалели заради военната помощ за Украйна, доставките за Израел и други американски военни операции. Настоящият недостиг се дължи именно на натрупването на тези фактори, в комбинация с конкретни производствени ограничения – недостатъчен капацитет за производство на ракетни двигатели с твърдо гориво, висококачествени експлозиви и квалифицирана работна ръка.

Това обяснява защо Вашингтон не може просто да компенсира изразходваните ракети с нови поръчки, посочва изданието. Производството на високотехнологични оръжейни системи изисква време, а някои от ключовите компоненти се произвеждат от ограничен брой компании. В същото време търсенето расте едновременно в САЩ, в Европа и в Близкия изток. Пентагонът отдавна настоява за по-бързо увеличаване на производството, но за възстановяването на запасите са необходими значителни инвестиции и допълнително финансиране.

Особено показателна е ситуацията със системите "Пейтриът" (Patriot), коментира Ройтерс. Системата е сред малкото западни оръжия, способни да противодействат на балистични ракети, и поради това е от ключово значение както за САЩ, така и за европейските страни и Украйна. Според анализ на агенцията по-рано този месец Украйна почти е изчерпала запасите си от прехващачи за системата "Пейтриът", а бъдещите доставки остават несигурни.

Вашингтон и американската индустрия вече предприемат мерки, посочва Ройтерс. Компанията "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin) неотдавна получи първите компоненти за производство на ПАК-3 МСЕ от "Дженерал Моторс" (General Motors) само 22 дни след подписването на споразумение за партньорство между двете компании. Те планират и инвестиции на стойност 8–9 милиарда долара за увеличаване на производството на боеприпаси, включително ПАК-3 МСЕ, ТААД и "Пресижън Страйк Мисъл" (Precision Strike Missile). Тези стъпки са част от по-широкобхватните усилия на Пентагона да ускори възстановяването на американската отбранителна промишлена база.

За европейските съюзници на САЩ обаче няма изгледи проблемът скоро да бъде решен, отбелязва "Файненшъл Таймс". Те искат да увеличат запасите си заради променената среда за сигурност, но в същото време се сблъскват с ограниченията на основния си външен доставчик и не могат да ги компенсират със собствено производство.

Забавянията на доставките на американски системи вече насърчават някои европейски страни да разглеждат алтернативи, включително европейски системи за противовъздушна отбрана. Дания например обяви, че е избрала френско-италианската система САМП/Т НГ (SAMP/T NG) заради продължителното чакане за доставки на системата "Пейтриът", посочва изданието. Това обаче не означава, че Европа може бързо да замени доставките от американската отбранителна индустрия с оръжия собствено производство. Напротив – самата европейска промишленост остава тясно свързана с американската.

Ръководителят на норвежката компания "Намо" (Nammo) Мортен Брандцег предупреждава, че Европа все още няма капацитет самостоятелно да произвежда всичко необходимо за собствената си отбрана. "Намо" например произвежда ракетни двигатели за американските ракети въздух-въздух АМРААМ (AMRAAM). Според него по-реалистичният подход е разширяване на общото трансатлантическо производство, а не прекъсване на индустриалните връзки.

Войните в Украйна и в Близкия изток поставят под въпрос модела, при който армиите разчитат на сравнително малки количества изключително високотехнологични и скъпи оръжия, коментира Ройтерс. При продължителна война такива системи могат да бъдат изразходвани по-бързо, отколкото промишлеността е способна да ги произвежда. Европейските страни вече започват да търсят комбинация от високотехнологични системи и по-евтини ракети и прехващачи, които да могат да бъдат произвеждани в много по-големи количества.

Именно това е основното заключение от предупреждението на Вашингтон за забавяне на доставките, отбелязва агенцията. То демонстрира, че е все по-наложително западните армии да преминат от модел, оптимизиран за ограничени военни операции, към модел, способен да поддържа продължителен конфликт. За САЩ непосредственият приоритет е възстановяването на собствените запаси, а за Европа – увеличаването и диверсифицирането на производството.

Взаимната зависимост между отбранителните компании от двете страни на Атлантическия океан обаче означава, че едва ли ще се стигне до пълно отделяне на отбранителната промишленост на Европа от САЩ, посочва Ройтерс. По-скоро ще бъдат положени усилия за изграждане на по-голяма обща производствена база, която да може да произвежда едновременно сложни оръжия от висок клас и по-евтини системи в големи количества. Именно способността да се произвежда достатъчно бързо и с достатъчно голям производствен капацитет е един от ключовите уроци от войната в Украйна и конфликтите в Близкия изток, заключава агенцията.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 уахахахаха

    23 2 Отговор
    Самолети доста чакайте на моста!

    17:09 23.09.2026

  • 2 Хасковски каунь

    21 0 Отговор
    Пихме студената вОда

    17:13 23.09.2026

  • 3 Хахаха хахаха

    25 0 Отговор
    Мошеници били първата армия в Света хаха взеха парите предварително фалиралите сега чакайте 5 години хахаха хахаха

    17:14 23.09.2026

  • 4 име

    24 0 Отговор
    Значи, след като наскоро отложиха доставката на вторите 8 чертежа на Кен Еф16 от 70те за 2030г, сега да очакваме още едно забавяне! Благодарете на боко, шишо, киро пpocтoтo, xacaн лъжливото, ганьo мирчев с двата пръста чело, христо шехерезадата, гяуров, тагаренко и други знайни и незнайни продажници, че нямаме самолети и стискайте палци да не ни трябва, че резервни части от краварите ще има години след заявката!

    17:14 23.09.2026

  • 5 Реалист

    25 1 Отговор
    Възду под налягане само пропаганда каква армия имали, а то Иран ги побърка и направи за, смях пред цял свят

    17:15 23.09.2026

  • 6 Българин 🇧🇬

    23 2 Отговор
    Руската армия ако под хване краварската ще ги спука за нула време

    Коментиран от #15, #24

    17:16 23.09.2026

  • 7 незнайко

    16 1 Отговор
    Честито ! F16 за БЪЛГАРИЯ през крив макарон !!!

    17:17 23.09.2026

  • 8 Боруна Лом

    19 1 Отговор
    И.... ВРЪЩАЙТЕ ПАРИТЕ,БЕ!

    Коментиран от #20

    17:17 23.09.2026

  • 9 Реалист

    17 1 Отговор
    Американската армия винаги са били със слаби държави били под ОРЪЖЕЙНО ембарго Либия, Ирак, Афганистан, Сърбия, Сирия сега обаче с Иран са други нещата и САЩ издъхнаха а няколко месеца.

    Коментиран от #13

    17:18 23.09.2026

  • 10 Това не трябва

    10 0 Отговор
    да е предупреждение, а извинение и актуализация на договора. При определени условия договорът се разтрогва.

    17:21 23.09.2026

  • 11 Гост

    12 1 Отговор
    Руснаците изстрелват по 100 ракети на ден, а САЩ сглобяват по 500 на година е това е истината за моща на САЩ.

    17:21 23.09.2026

  • 12 Путин

    9 0 Отговор
    сега е момента да атакува!

    17:22 23.09.2026

  • 13 А руснаците

    0 5 Отговор

    До коментар #9 от "Реалист":

    с какви?

    17:24 23.09.2026

  • 14 Ганьо

    10 1 Отговор
    Човека взе парите и каза чакай малко....

    17:25 23.09.2026

  • 15 По бързо

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Българин 🇧🇬":

    от украинската!

    17:25 23.09.2026

  • 16 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    Говедата нямат ли чипове от перални за ракетите си ,Ротшилд не може ли да им напечата и ресурси

    17:28 23.09.2026

  • 17 НИЕ Ф-КИТЕ ГИ ЧАКАМЕ ПО 10 ГОДИНИ

    8 0 Отговор
    Важното е да се плаща авансово 100%.

    17:29 23.09.2026

  • 18 Фен

    7 0 Отговор
    НАТО умре....

    17:29 23.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Стоянчо Пуканката

    5 0 Отговор
    Северното Мексико с фенталин се оказа егати и пародията на държава.

    17:33 23.09.2026

  • 23 Пепи Волгата

    2 3 Отговор
    Важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред!

    17:33 23.09.2026

  • 24 Шопо

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Българин 🇧🇬":

    Колко време ще е нужно на Русия за да превземе Бългатия ?
    Справка ВСВ.

    17:45 23.09.2026

  • 25 А американските

    3 0 Отговор
    войски, ще чакат още 10 години за кубинки за Арктика! Като нямат производствени мощности, да се обърнат към Китай! Те с радост ще помогнат, а и продукцията ще излезе в пъти по-евтина, а печалбата в повече! 🤣😂🤣

    17:45 23.09.2026

  • 26 УСА гюбюр

    5 0 Отговор
    Колко хубаво ни влезе.
    Боко ни го фтъкна здраво

    18:02 23.09.2026

  • 27 Путин

    2 0 Отговор
    РФ от началото на СВО е увеличила 22 пъти производството на оръжие и 4 пъти производството ,на радиолокационни системи , увеличени са многократно продажбите на оръжие за последните години .

    18:18 23.09.2026

  • 28 гошо

    0 0 Отговор
    рекетьори

    18:26 23.09.2026

  • 29 Инж.Лазаров

    0 0 Отговор
    Териториянци,почвайте да си строите самолети🤣😂😂

    18:26 23.09.2026