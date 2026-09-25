Тръмп и Си обсъдиха Украйна в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин са обсъдили ситуацията в Украйна, Близкия изток и на Корейския полуостров по време на срещата си в Белия дом. Разговорът е включвал глобални и регионални въпроси, съобщи Украинска правда, позовавайки се на Вашингтон пост и официално съобщение на китайското правителство.

Според съобщението двамата са подкрепили провеждането на регионални срещи през следващите седмици. През ноември Китай ще бъде домакин на годишната среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, а САЩ ще организират срещата на Г-20 във Флорида. Не е уточнено дали Тръмп и Си ще участват в тези форуми.

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Си Цзинпин е заявил, че двамата президенти са се договорили да развиват „конструктивни, стратегически и стабилни отношения“ между Китай и САЩ. По думите му подобни отношения ще бъдат от полза не само за китайския и американския народ, но и за хората по света.

Китайският лидер е в САЩ от 23 до 25 септември по покана на Тръмп. Предния ден украинският президент Володимир Зеленски заяви, че по време на разговор с американския президент е обсъдил възможността Си да бъде привлечен към преговори за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Източници: Украинска правда, Вашингтон пост