Милибанд предупреди Иран за враждебни действия във Великобритания

Британският външен министър Ед Милибанд предупреди иранския си колега Абас Арагчи, че Лондон няма да толерира „заплахи, изнудване или враждебни действия на британска територия“ от групи, свързани с Ислямската република.

Двамата са се срещнали лично в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН. Разговорът е бил посветен на войната в Близкия изток, сигурността на корабоплаването и необходимостта от повторното отваряне на Ормузкия проток.

„Външният министър каза на Арагчи, че Иран трябва да избере деескалация и дипломация, вместо да удължава войната“, се посочва в съобщение на британското външно министерство.

Милибанд е подчертал и значението на възстановяването на свободата на корабоплаването и пълното отваряне на протока. Според британското външно министерство продължаващото прекъсване на движението през стратегическия воден път оказва влияние върху глобалната сигурност и икономическата стабилност.

Лондон поиска освобождаването на двама британци

По време на срещата Милибанд е поставил пред Арагчи и въпроса за Крейг и Линдзи Форман от Източен Съсекс. Двамата са били арестувани от иранските власти през януари 2025 г., докато пътували с мотоциклети по време на околосветско пътешествие.

Крейг и Линдзи Форман се намират в затвора „Евин“ в Техеран. Британският външен министър е повторил призива за незабавното им освобождаване и е заявил, че тяхното благополучие остава приоритет за правителството.

Срещата се проведе на фона на продължаващото напрежение около войната в Близкия изток и затрудненото корабоплаване през Ормузкия проток, чието пълно отваряне Лондон определя като ключово за международната сигурност и икономическата стабилност.

Източници: БТА, ДПА, Пи Ей Мидия