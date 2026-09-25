Трима ранени при руски атаки, пожар след удар в Луганск

Трима души са ранени при руски атаки в Одеска и Днепропетровска област, а пожар избухна в хипермаркет в окупирания Луганск след атака с дронове.

В Одеска област са пострадали двама възрастни и дете, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Ударът е засегнал жилищен район, като е предизвикал пожар на мансарден етаж на пететажна сграда. Огънят е бил потушен. Повредени са жилищна и нежилищна сграда, а товарен автомобил е унищожен. „Общо са ранени трима души – двама възрастни и дете“, се посочва в съобщението на службата.

Атаката е част от по-широк удар по Одеса и района, при който са били повредени болница, гимназия, жилищни сгради, търговски център, складове и други граждански обекти.

Повредени са обекти в три района на Днепропетровска област

В Днепропетровска област трима души са пострадали при руски удари по Никополския район на 24 септември, съобщи областната прокуратура. Атаките са извършени с FPV дронове и артилерия. Повредени са птицекомплекс, магазини и автомобили.

„На 24 септември 2026 година военните на Руската федерация нанесоха удари по Никополския район с използване на FPV дронове и артилерия. Пострадаха трима души“, пише в съобщението на прокуратурата.

В Криворожкия район е повредена частна къща при атака с безпилотен летателен апарат. В Синелниковския район е засегнато аграрно предприятие.

Пожар в хипермаркет в окупирания Луганск

През нощта срещу 25 септември дронове са атакували окупирания Луганск. След взрив в хипермаркет „Стройцентр“ на улица „Андрей Линьов“ 124 е избухнал пожар, съобщи „Украинска правда“. До 2014 г. на същото място се е намирал хипермаркет „Епицентър“.

На видеозаписи от района се чуват стрелба, звук от дрон и последвал взрив. В публикациите се допуска, че в сградата може да е бил разположен логистичен център на руските сили, но това твърдение няма официално потвърждение.

Източници: Украинска правда, Главком