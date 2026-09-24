Володимир Зеленски: По дяволите! Ще отида до Москва, но само на ракета

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли предложението на руския лидер Владимир Путин да проведат преговори в Москва, като заяви, че би пътувал до руската столица само "на ракета", съобщава ДПА.

На въпрос на журналист от руската държавна телевизия, който многократно го попита в кулоарите на годишния общ дебат на Общото събрание на ООН кога ще дойде в Москва, Зеленски отговори, използвайки ругатня на руски: "На ракета, по дяволите!" (в оригинал думата е "бляд" - б.р.).

Видеоклипът беше широко разпространен от украински и руски медии, като руските медии цензурираха ругатнята.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която е част от руската делегация в Ню Йорк, се подигра на Зеленски заради видеото, като предположи, че той се страхува от фатален край, ако пътува до Москва.

Вчера Зеленски се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на общия дебат на Общото събрание на ООН, за да обсъдят усилията за прекратяване на руската война в Украйна, започнала през февруари 2022 г. Както се очакваше, след срещата не бяха обявени конкретни резултати.

Зеленски многократно е подчертавал, че иска да се срещне с Путин, за да обсъдят решение на конфликта. Руският президент обаче заяви, че би се съгласил на среща само в Москва — искане, което Зеленски отхвърля не само от съображения за сигурност, но и за да избегне създаването на впечатление, че Киев се подчинява на Москва.