Володимир Зеленски: По дяволите! Ще отида до Москва, но само на ракета

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли предложението на руския лидер Владимир Путин да проведат преговори в Москва, като заяви, че би пътувал до руската столица само "на ракета", съобщава ДПА.
На въпрос на журналист от руската държавна телевизия, който многократно го попита в кулоарите на годишния общ дебат на Общото събрание на ООН кога ще дойде в Москва, Зеленски отговори, използвайки ругатня на руски: "На ракета, по дяволите!" (в оригинал думата е "бляд" - б.р.).
Видеоклипът беше широко разпространен от украински и руски медии, като руските медии цензурираха ругатнята.
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която е част от руската делегация в Ню Йорк, се подигра на Зеленски заради видеото, като предположи, че той се страхува от фатален край, ако пътува до Москва.
Вчера Зеленски се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на общия дебат на Общото събрание на ООН, за да обсъдят усилията за прекратяване на руската война в Украйна, започнала през февруари 2022 г. Както се очакваше, след срещата не бяха обявени конкретни резултати.
Зеленски многократно е подчертавал, че иска да се срещне с Путин, за да обсъдят решение на конфликта. Руският президент обаче заяви, че би се съгласил на среща само в Москва — искане, което Зеленски отхвърля не само от съображения за сигурност, но и за да избегне създаването на впечатление, че Киев се подчинява на Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #8, #12, #16, #32, #36, #39, #53, #68, #69
18:24 24.09.2026
2 Иди на уй
Коментиран от #61
18:25 24.09.2026
3 Путулер е най-големия срам в човешката и
Коментиран от #18, #45, #167
18:25 24.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 соп-ол
18:26 24.09.2026
6 Кина
Коментиран от #122
18:26 24.09.2026
7 Доктора
Коментиран от #21
18:26 24.09.2026
8 Нали
До коментар #1 от "ФАКТ":дават кеш!
18:26 24.09.2026
9 Путин многоходовия
18:26 24.09.2026
10 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Защо пропуснахте днес да пишете, че Зеленски е говорил в почти празна зала в ООН, а хората са се подогравали с факта, че е направил множество граматични грешки при изказването му на английски език?
Коментиран от #56, #98
18:26 24.09.2026
11 Исторически парк
18:27 24.09.2026
12 Пак ти не спинкат
До коментар #1 от "ФАКТ":Те само се правят на умряла лисица защото получават от нпо та това с тъпачка направо от десница.....
Разбирай ......кеш без да минава през отчет.
18:27 24.09.2026
13 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #30
18:28 24.09.2026
14 Качвай се
18:28 24.09.2026
15 Ами
18:28 24.09.2026
16 Доктора
До коментар #1 от "ФАКТ":Факти съвсем сте заспали!
Къде бе информацията за най-новия дворец на кръволока Путин край Сочи?
А?
18:28 24.09.2026
17 Евгени
18:29 24.09.2026
18 Умен атлантик
До коментар #3 от "Путулер е най-големия срам в човешката и":Не знам дали гори Москва, но киевчани спят в метрото!
Коментиран от #26
18:29 24.09.2026
19 Глас от бункера
18:29 24.09.2026
20 Яко фейк нюз
Коментиран от #38, #93
18:30 24.09.2026
21 не е номер 1
До коментар #7 от "Доктора":КАК ДА ТИ ВЗЕМЕ ЛИДЕРСТВОТО-ИЛИ ТОИ Е ПО УМЕН ИЛИ ТИ СИ МНОГО Т-П
18:30 24.09.2026
22 .....
18:30 24.09.2026
23 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
18:30 24.09.2026
24 Оппа
Коментиран от #141
18:30 24.09.2026
25 чудесно
Само да даде къде да я паркират
18:30 24.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Вова
18:31 24.09.2026
28 име
Коментиран от #46
18:32 24.09.2026
29 Пусята
18:32 24.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Глас от Москва
18:33 24.09.2026
32 За Зеления
До коментар #1 от "ФАКТ":$140M в кашони маркирани "За Слугата на Народа": Американската NABU прави рейд на шефа на бюрото за мобилизация
18:33 24.09.2026
33 Мимч
18:33 24.09.2026
34 Гробар
Коментиран от #41, #42
18:33 24.09.2026
35 Умен атлантик
До коментар #26 от "Ицо":Ице къф ти е проблема? Бандерче ли си?
18:34 24.09.2026
36 НАБУ
До коментар #1 от "ФАКТ":Тия щатските пипат яко
18:34 24.09.2026
37 Вова
18:35 24.09.2026
38 Доктора
До коментар #20 от "Яко фейк нюз":Zомби ти що не си на фронта бе?
На кръволока Путин му трябва пушечно месо за фронта в Украйна.
С твоя умствен багаж ти си подходящ да наториш украинския чернозем.
Коментиран от #64
18:35 24.09.2026
39 Отреазвяващ
До коментар #1 от "ФАКТ":Не им давай зор,ще измислят някоя глупост.
18:35 24.09.2026
40 РФ е въздух под налягане !
Ще ви трябва лупа да откриете разликата.
Коментиран от #44, #49
18:35 24.09.2026
41 .....
До коментар #34 от "Гробар":Ма защо така обиждаш Слугата на народа?
18:35 24.09.2026
42 Путин многоходовия Идол на копейки, нарк
До коментар #34 от "Гробар":Стигнахме Киев, но Сорос ми звънна и ми заповяда се махаме от там
18:35 24.09.2026
43 ти да видиш
18:36 24.09.2026
44 Путлер
До коментар #40 от "РФ е въздух под налягане !":Стигнахме Киев, но Сорос ми звънна и ми заповяда се махаме от там
18:37 24.09.2026
45 Така де
До коментар #3 от "Путулер е най-големия срам в човешката и":Сибига,аз ако бях на мястото на Путин , само с една мъничка атомна бомбичка,бих ти разказал играта, не за три дни,а за три секунди! Анадъмо?
Коментиран от #51, #52, #65
18:38 24.09.2026
46 Ол1гофрен,
До коментар #28 от "име":Ти ли си му доставчик?
18:38 24.09.2026
47 анонимен
До коментар #26 от "Ицо":Предполагам, че последната ви работа е в Института по философия към БАН?
18:38 24.09.2026
48 Вова
18:38 24.09.2026
49 име
До коментар #40 от "РФ е въздух под налягане !":На картата липсват унищожените пристанища, локомотиви, кораби, заводи, електростанции, складове с боеприпаси, тонове натовска скрап и гробовете на два милиона укри.
Коментиран от #62, #66, #187
18:38 24.09.2026
50 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
Коментиран от #57
18:39 24.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 По глупав
До коментар #45 от "Така де":от теб ли е?
18:40 24.09.2026
53 Историк
До коментар #1 от "ФАКТ":На 23 септември Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) извърши обиск в офисите на Арсен Жумадилов – бивш ръководител на Агенцията за обществени поръчки в сферата на отбраната – и иззе над 140 милиона долара в брой, опаковани в кашони за хладилници; върху един от тях имаше надпис „За „Слуга на народа“.
На 23 септември Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) извърши обиск в офисите на Арсен Жумадилов, бивш ръководител на Агенцията за обществени поръчки в сферата на отбраната, във връзка с обвинения за разхищения, измами и корупция.
Жумадилов напусна агенцията на 31 август – една седмица преди „Ню Йорк Таймс“ да публикува разследване за измами при обществените поръчки в отбраната, разкрити по време на одит. В разследването се посочва, че само през 2024 г. Украйна е загубила 1,2 милиарда долара вследствие на измами и разхищения.
Бившият министър на отбраната Михайло Фьодоров, който се опита да реформира системата, заяви, че изпълнителите на поръчки в отбранителния сектор са станали причина за отстраняването му от поста именно заради тези действия.
„Има много корупция“, заяви Фьодоров след уволнението си в средата на юли.
По време на обиска НАБУ иззе над 140 милиона долара в брой, опаковани в множество кашони за хладилници, като върху един от тях имаше стикер с надпис „За „Слуга на народа“.
Коментиран от #60, #80, #82, #97
18:40 24.09.2026
54 Аз съм веган
Коментиран от #63
18:41 24.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Я си кажи
До коментар #10 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Абе ти как разбра, че Зеленски е наркоман? Путин ли тои каза?
18:41 24.09.2026
57 АКО МЕ НАПРАВИШ ЕДИН ДУД,УК
До коментар #50 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":МНОГО ДОБРЕ ЩЕ ТИ СВЪРШИ ДЕНЯТ.
Коментиран от #74
18:41 24.09.2026
58 Големите
18:41 24.09.2026
59 Мунчо
18:42 24.09.2026
60 Воеводо
До коментар #53 от "Историк":ти ли си?
18:43 24.09.2026
61 Русуй
До коментар #2 от "Иди на уй":Зеленски обикаля света, Путин не смее да излезе от бункера въпреки памперси те които му дават сигурнаст.
Коментиран от #72, #81
18:43 24.09.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 И КАК ТОЧНО
До коментар #54 от "Аз съм веган":Я разката? Като загуби войната ли?
Коментиран от #71
18:43 24.09.2026
64 До Доктора
До коментар #38 от "Доктора":Русия от началото на войната не е правила мобилизация. И изтрепа 3 000 000 пиша ти го и с думи, че не познаваш числата, и изтрепа три милиона украински войници.
18:43 24.09.2026
65 Да си знаеш
До коментар #45 от "Така де":А дядя Вова е посегнал към червеното копче, а половин Москва е изчезнала! Той си знае!
Коментиран от #76
18:44 24.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Хмм
18:44 24.09.2026
68 Негодяи
До коментар #1 от "ФАКТ":5 украински трола към посолството са цъкнали минус ахахаха
18:44 24.09.2026
69 ГРУ гайтанжиева
До коментар #1 от "ФАКТ":Ами НАБУ действа, не са като кРадевите служби, които борят олигархията като я замярат с куфари с Евро. Освен това става въпрос за гривни, малък детайл но пък съществен. 🤣🤣🤣
Типично за кремълската пропаганда и безполезните им ... и д и о т и .
18:44 24.09.2026
70 Едно не разбирам
Коментиран от #109
18:45 24.09.2026
71 ИВО
До коментар #63 от "И КАК ТОЧНО":Русия е свършена.
Коментиран от #77
18:45 24.09.2026
72 Споко
До коментар #61 от "Русуй":С памперсите може да е по сигурно, но руските не спират миризмата.
18:45 24.09.2026
73 @@@
Госпожо фон дер Лайен, няма по-голям расист спрямо европейците от Вас, и го казвам с доказателства. Напълнихте Европа с нелегални мигранти. Задушихте европейците с данъци и бюрокрация. Смазахте земеделците, животновъдите и рибарите. Затваряте европейските заводи и унищожавате стотици хиляди работни места. Разрушихте традиционното семейство. Налагате Зелената лудост, woke дневния ред и ислямизацията на Европа.
Коментиран от #75
18:45 24.09.2026
74 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #57 от "АКО МЕ НАПРАВИШ ЕДИН ДУД,УК":Слушат британците и си загубиха държавата. Лузъри.
Коментиран от #79
18:46 24.09.2026
75 Афродита
До коментар #73 от "@@@":с подкупа от Путин ли?
18:46 24.09.2026
76 ФАКТ
До коментар #65 от "Да си знаеш":Сорос му звънна и го нахока и му каза в суратя на Путулер, че ако използва ядрено оръжие, Киев ще получи и той подарък ядрени ралети от запада и ще унищожи Москваабад същия ден.
18:46 24.09.2026
77 ТИ ДА НЕ СИ УРСУЛА
До коментар #71 от "ИВО":С Русия въобще не е свършено.
18:47 24.09.2026
78 Ха ха ха
Коментиран от #94, #101
18:47 24.09.2026
79 АКО МИ НАПРАВИШ ЕДИН ДУД УК
До коментар #74 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Ти ще спечелиш за вечеря.
Коментиран от #83
18:48 24.09.2026
80 Роко
До коментар #53 от "Историк":И къв е извода? Показва че се борят със съветското и руско наследство.
Коментиран от #88
18:48 24.09.2026
81 име
До коментар #61 от "Русуй":Путин си има и пари и оръжия и си дъ жи денацификацията на полусъединител. На наркомана му трябват пари за златни тоалетни, ПВО, че дори и дроновете немогат да свалят, и други оръжия. Затова ходи да проси по света.
Коментиран от #85, #91
18:48 24.09.2026
82 Уенин
До коментар #53 от "Историк":Важно е че в кочината няма корупция и крепостниците живеят богато и щастливо, с традиционните ценности. Затова в България има много последователи като ватмана и фустата.
18:48 24.09.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 3 000 000 при Бандера
18:49 24.09.2026
85 Ми ми
До коментар #81 от "име":Русия се разпада на 5 парчета.Не следиш събитията.
18:49 24.09.2026
86 Зеленски
18:50 24.09.2026
87 И твоето…
18:50 24.09.2026
88 Моля се за теб
До коментар #80 от "Роко":Показва че имаш нужда от лекарска помощ
18:50 24.09.2026
89 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
18:51 24.09.2026
90 Розовото пони зеля
18:51 24.09.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 az СВО Победа 81
Коментиран от #106, #114
18:51 24.09.2026
93 Яко я
До коментар #20 от "Яко фейк нюз":Никой досега в руската история не е превръщал Русия в развалини, както дядя Вова. Да е жив и здрав!
Коментиран от #112
18:52 24.09.2026
94 Путини
До коментар #78 от "Ха ха ха":въшки ли?
18:52 24.09.2026
95 Учуден
18:52 24.09.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Проверка в чата - НЕ е вярно !
До коментар #53 от "Историк":Това е абсолютна руска партенка (дезинформация) и класически пример за фалшива новина, разпространявана в проруски канали.
Няма нищо вярно в това твърдение поради няколко ключови факта:Източникът на „новината“: Твърдението за иззетите 140 милиона долара в кашони от хладилници се разпространява единствено в руски пропагандни канали в Telegram (като например канала на руския пропагандист Руслан Осташко). Нито една легитимна украинска медия, нито официалният сайт на НАБУ (Националното антикорупционно бюро на Украйна) не съдържат подобна информация
Контекстът около Арсен Жумадилов: Жумадилов е известен украински държавен мениджър с добро реноме (завършил Лондонското училище по икономика - LSE).
В заключение: Цялата история с „кашоните от хладилници“, надписа „За Слуга на народа“ и фантастичната сума от 140 милиона долара е изцяло измислена с цел дискредитация и създаване на вътрешнополитически скандали в Украйна.
Коментиран от #107, #138, #139
18:53 24.09.2026
98 РЪЖДИВА КОПЕЙКЕ
До коментар #10 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":не е на кока,на московски нефт е....
18:53 24.09.2026
99 Розовото пони зеля
Коментиран от #108
18:53 24.09.2026
100 3 000 000 при Бандера
18:53 24.09.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 голем смех
18:54 24.09.2026
103 Тихо ватнишки примат
До коментар #96 от "дискотека укрия":Оф, само и само злите укробандеровци да прекратят вероломната си съпротива! Пък ние ще ги победим веднага, за три... добре де, за четири седмици! А, товарищи?...
18:54 24.09.2026
104 ВЕСЕЛЯК
18:54 24.09.2026
105 Вовчо
18:54 24.09.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Розовото пони зеля
До коментар #97 от "Проверка в чата - НЕ е вярно !":Дааа не е вярна информацията за кашоните с пари от хладилници, от фризери са били кашоните хахахахахаха.
18:55 24.09.2026
108 Рубла Процентова
До коментар #99 от "Розовото пони зеля":Украйна беше изгубила над 25% от територията си! Днес е на 20%. Украйна е удряна в продължение на 4,5 години без прекъсване! Кочината я удрят от няма и година, а вече има видими последствия. Недостиг на горива, нарушена логистика (заради нея губят територия), съмнения и вълнения в Кочината, относно "победата" и други. Липсата на приходи е само бонус към всичко останало. Кочината внася оръжие, бензин и други
18:55 24.09.2026
109 И аз не разбирам
До коментар #70 от "Едно не разбирам":Руснаците всички ли са малоумни, че не вземат да направят един сюрприз на Путин и да го изнесат на Червения площад.
18:55 24.09.2026
110 Пришелец
Не забравяйте,че и Министър Председател на България беше отвлечен и върнат отровен,като за благодарност му беше направен и мавзолей.
18:56 24.09.2026
111 Хомосексуалисти за Путин
18:56 24.09.2026
112 Розовото пони зеля
До коментар #93 от "Яко я":А руснаците знаят ли, че русия е в развалини хахахахаха.
18:57 24.09.2026
113 Вова
Коментиран от #181
18:57 24.09.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 последната укра
Коментиран от #124
18:57 24.09.2026
116 Розовото пони зеля
18:58 24.09.2026
117 Да знаете
18:59 24.09.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 гост
19:00 24.09.2026
120 УТРЕ КАТО МУ МИНЕ БЕЛОТО
Коментиран от #125
19:00 24.09.2026
121 И така
19:00 24.09.2026
122 Антирашист 4610
До коментар #6 от "Кина":Разкажи повече явно имаш опит !
19:00 24.09.2026
123 млад еврас
Коментиран от #127, #128, #143
19:00 24.09.2026
124 Герги
До коментар #115 от "последната укра":Тези басни ги слушаме вече 5та година,дай нещо по свежо..
19:01 24.09.2026
125 Pа ши стите барбекю
До коментар #120 от "УТРЕ КАТО МУ МИНЕ БЕЛОТО":Червеният площад щели да го преименуват на червеният кратер🤣🤣Джуджето ще се мести в бункер зад полярният кръг
19:01 24.09.2026
126 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #134
19:01 24.09.2026
127 Фактура
До коментар #123 от "млад еврас":за Елеонора взели?
19:02 24.09.2026
128 Бега бе😂
До коментар #123 от "млад еврас":Виждал ли си 100 евро на цяло през живота си?😂
19:02 24.09.2026
129 Голям майтап
Все едно да питате дали са били честни изборите в Северна Корея... то се подразбира, че са фалшиви, като изборите в русия, то е като мокра вода.... е няма как да е суха, нали така... та толкова за демократичните избори в русия...
От ден на ден ми падате в очите факти.бг с идиотските русофилски анкети, където радев, йотова и путин са по, по, най ... хайде няма нужда ние живеем на тази планета също, такива опорки не вървят.
Коментиран от #171
19:02 24.09.2026
130 Розовото пони зеля
19:02 24.09.2026
131 Да обобщим
Путин в незнаен бункер.Ще го изнесат озъбен.
Коментиран от #142
19:03 24.09.2026
132 млад еврас
Коментиран от #140
19:04 24.09.2026
133 млад еврас
19:04 24.09.2026
134 ще си събираш
До коментар #126 от "Удри евраста с лопатЕто":чер ва та
19:04 24.09.2026
135 Червения площад
19:04 24.09.2026
136 млад еврас
Коментиран от #186
19:05 24.09.2026
137 Удри евраста с лопатЕто
19:05 24.09.2026
138 Коко
До коментар #97 от "Проверка в чата - НЕ е вярно !":Аз докладвах за проверка тоя "Пожелателен историк" Nr 53,каквито Българската историческа нАука е забременила.Вие,многото,направихте ли го,за да може редакцията да даде правилния знак.
19:06 24.09.2026
139 Счри с лъжите не си на Петрохан
До коментар #97 от "Проверка в чата - НЕ е вярно !":Никой не чете епщайновите свободни медии.
19:06 24.09.2026
140 Абе простаk
До коментар #132 от "млад еврас":Koй ти чете простотийте?
19:06 24.09.2026
141 Антирашист 4611
До коментар #24 от "Оппа":Не компетентен си за такива анализи ! Обиждай пусин ,той започна войната !
19:07 24.09.2026
142 Тъпото руско говедо
До коментар #131 от "Да обобщим":Дай боже по-скоро да го изнесат с краката напред. путин много се заседя и сатаната не го иска, никой не го иска с такава тежка карма, да му мислят дъщерите му, дано да е жив да види как внуците му го заплюват и се отричат от фамилията си, толкова гнусна путин, като хитлер.
Коментиран от #163
19:07 24.09.2026
143 Цончо
До коментар #123 от "млад еврас":пак ли си в Москва?
Коментиран от #158
19:07 24.09.2026
144 Да обобщим
19:08 24.09.2026
145 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
Коментиран от #152
19:08 24.09.2026
146 Коко
19:08 24.09.2026
147 Путин
19:09 24.09.2026
148 Коко
19:10 24.09.2026
149 Баба Абсурдана
19:10 24.09.2026
150 Розовото пони зеля
19:10 24.09.2026
151 Коко
19:10 24.09.2026
152 Тази
До коментар #145 от "И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ":или 2040 та?
19:10 24.09.2026
153 Коко
19:11 24.09.2026
154 Коко
19:11 24.09.2026
155 Коко
19:11 24.09.2026
156 Коко
19:12 24.09.2026
157 Коко
19:12 24.09.2026
158 млад еврас
До коментар #143 от "Цончо":Гн Мирчев ,при май .кятти съм и я веселя в момента .
19:12 24.09.2026
159 Коко
19:12 24.09.2026
160 Анубис
19:12 24.09.2026
161 Коко
19:13 24.09.2026
162 Коко
19:13 24.09.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Не ни занимавайте с цирковете му
Някаква магическа реч ли ще им държи от която и двамата ще бъдат омагьосани и ще го дарят със "справедлив мир"???
Или британците ще му нафрашкат лакомия търбух с динамит и на срещата ще активират дистанционното?
19:15 24.09.2026
165 Коко
19:15 24.09.2026
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 едва ли има
До коментар #3 от "Путулер е най-големия срам в човешката и":по-голям срам от тебе на земята
19:15 24.09.2026
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 Дудов
19:16 24.09.2026
170 Мюмю
19:17 24.09.2026
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 Кравата Милка
Коментиран от #182
19:18 24.09.2026
173 щилка
19:19 24.09.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 1234
19:22 24.09.2026
176 Да го вързват
19:23 24.09.2026
177 Ут зади да му турнат
19:24 24.09.2026
178 КАПИТУЛАЦИЯ СЕ ПОДПИСВА САМО В СТОЛИЦАТА
19:24 24.09.2026
179 Язък
19:24 24.09.2026
180 Ха ха
Руската ругатня Бл....ть руснаците я употребяват като добър ден плюс и два полови органа.
19:25 24.09.2026
181 стоян
До коментар #113 от "Вова":До 113 ком - другар как може да сравняваш тоя монголо варягски глупав гном с великия ЛЕВСКИ
19:26 24.09.2026
182 И АЗ ИСКАМ ДА ГО НАХРАНЯ!
До коментар #172 от "Кравата Милка":На Зеленски искам да му наторя цялата галяма уста
19:26 24.09.2026
183 Хи хи
19:26 24.09.2026
184 Волдимире
Вземи по голяма ракета и плюс Медведя, Коня и Машка
19:28 24.09.2026
185 Казанлъшкия
19:29 24.09.2026
186 стоян
До коментар #136 от "млад еврас":До 136 ком - иди да живееш в Крим - няма ток бензин и вода - всеки десети камион не достига до Крим а е ударен от дрон по пътя Мариупол Крим - казвали му пътя на смърта
19:31 24.09.2026
187 Ха ха
До коментар #49 от "име":Също липсва и горяща Проссия и огромните опашки за бензин в страната наречена бензиноколонка.ПоZор
19:32 24.09.2026