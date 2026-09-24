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Володимир Зеленски: По дяволите! Ще отида до Москва, но само на ракета
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: По дяволите! Ще отида до Москва, но само на ракета

24 Септември, 2026 18:23 2 272 187

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • мария захарова-
  • москва-
  • киев

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която е част от руската делегация в Ню Йорк, се подигра на Зеленски заради видеото, като предположи, че той се страхува от фатален край, ако пътува до Москва

Володимир Зеленски: По дяволите! Ще отида до Москва, но само на ракета - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
DPA DPA

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли предложението на руския лидер Владимир Путин да проведат преговори в Москва, като заяви, че би пътувал до руската столица само "на ракета", съобщава ДПА.

На въпрос на журналист от руската държавна телевизия, който многократно го попита в кулоарите на годишния общ дебат на Общото събрание на ООН кога ще дойде в Москва, Зеленски отговори, използвайки ругатня на руски: "На ракета, по дяволите!" (в оригинал думата е "бляд" - б.р.).

Видеоклипът беше широко разпространен от украински и руски медии, като руските медии цензурираха ругатнята.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която е част от руската делегация в Ню Йорк, се подигра на Зеленски заради видеото, като предположи, че той се страхува от фатален край, ако пътува до Москва.

Вчера Зеленски се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на общия дебат на Общото събрание на ООН, за да обсъдят усилията за прекратяване на руската война в Украйна, започнала през февруари 2022 г. Както се очакваше, след срещата не бяха обявени конкретни резултати.

Зеленски многократно е подчертавал, че иска да се срещне с Путин, за да обсъдят решение на конфликта. Руският президент обаче заяви, че би се съгласил на среща само в Москва — искане, което Зеленски отхвърля не само от съображения за сигурност, но и за да избегне създаването на впечатление, че Киев се подчинява на Москва.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    106 9 Отговор
    Факти спите. НАБУ хвана украински чиновник от Киев със 140 милиона долара в кашони в апартамента си. Пари на западните шарани

    Коментиран от #8, #12, #16, #32, #36, #39, #53, #68, #69

    18:24 24.09.2026

  • 2 Иди на уй

    61 14 Отговор
    Зеленко.

    Коментиран от #61

    18:25 24.09.2026

  • 3 Путулер е най-големия срам в човешката и

    19 92 Отговор
    Сибига към Лавров в Съвета за сигурност на ООН: „Русия искаше да превземе Киев за три дни. Защо Москва гори четири години по-късно?“

    Коментиран от #18, #45, #167

    18:25 24.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 соп-ол

    50 10 Отговор
    ти сър Ракетата си нанизал на украинците

    18:26 24.09.2026

  • 6 Кина

    72 11 Отговор
    В началото кокаина те държи силен и леко остроумен ..! Пристрастяването обаче става бързо и контрола изчезва..! Зеления вече чува как му расте косата...!

    Коментиран от #122

    18:26 24.09.2026

  • 7 Доктора

    13 71 Отговор
    Господин Зеленски назова кръволока Путин пациент номер 0 !!!😇

    Коментиран от #21

    18:26 24.09.2026

  • 8 Нали

    36 4 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    дават кеш!

    18:26 24.09.2026

  • 9 Путин многоходовия

    9 49 Отговор
    Сорос ми заповяда да напусна Киев и ние се изтеглихме.

    18:26 24.09.2026

  • 10 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    75 10 Отговор
    Добре, че ни предавате 100% просташките приказки на наркомана Зеленски. Докато той е в настроение защото е дръпнал няколко линии и не знае какво говори, някой може ли да ни каже защо е нужно да цитирате неговите пошлости?

    Защо пропуснахте днес да пишете, че Зеленски е говорил в почти празна зала в ООН, а хората са се подогравали с факта, че е направил множество граматични грешки при изказването му на английски език?

    Коментиран от #56, #98

    18:26 24.09.2026

  • 11 Исторически парк

    66 7 Отговор
    Вържете го на едно фламинго и го изстреляйте🤣😂

    18:27 24.09.2026

  • 12 Пак ти не спинкат

    30 4 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Те само се правят на умряла лисица защото получават от нпо та това с тъпачка направо от десница.....
    Разбирай ......кеш без да минава през отчет.

    18:27 24.09.2026

  • 13 Ний ша Ва упрайм

    31 6 Отговор
    ндаааа попрекал е маааалко с активатора качил си е куража хахахахахаха джурналя вързват му се на сека глупост като на рижата перука отвъд океяна хахахаха

    Коментиран от #30

    18:28 24.09.2026

  • 14 Качвай се

    45 7 Отговор
    и заминавай - ама си страхливец...

    18:28 24.09.2026

  • 15 Ами

    41 6 Отговор
    Намерете му някоя кожена ракета, по възможност резана!

    18:28 24.09.2026

  • 16 Доктора

    12 48 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Факти съвсем сте заспали!
    Къде бе информацията за най-новия дворец на кръволока Путин край Сочи?
    А?

    18:28 24.09.2026

  • 17 Евгени

    4 2 Отговор
    Внимавай Саша да не те преметне,като мен!

    18:29 24.09.2026

  • 18 Умен атлантик

    56 9 Отговор

    До коментар #3 от "Путулер е най-големия срам в човешката и":

    Не знам дали гори Москва, но киевчани спят в метрото!

    Коментиран от #26

    18:29 24.09.2026

  • 19 Глас от бункера

    11 22 Отговор
    Аз от тук не мърдам!

    18:29 24.09.2026

  • 20 Яко фейк нюз

    53 9 Отговор
    Укриите на фронта губят, но на войната в интернет не се дават. Ха ха ха

    Коментиран от #38, #93

    18:30 24.09.2026

  • 21 не е номер 1

    20 2 Отговор

    До коментар #7 от "Доктора":

    КАК ДА ТИ ВЗЕМЕ ЛИДЕРСТВОТО-ИЛИ ТОИ Е ПО УМЕН ИЛИ ТИ СИ МНОГО Т-П

    18:30 24.09.2026

  • 22 .....

    21 2 Отговор
    Ох,а дано да се свършва вече тая мъка😂🤣🤣

    18:30 24.09.2026

  • 23 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    40 4 Отговор
    Чакай в КиЙв, руска ракета ще дойде да те вземе... буквално...

    18:30 24.09.2026

  • 24 Оппа

    42 6 Отговор
    Първо лъжец долен, трябва да отмениш закона с който забраняваш преговори с Русия. Освен това си нелегитимен от две години.

    Коментиран от #141

    18:30 24.09.2026

  • 25 чудесно

    34 4 Отговор
    Вече му сглобяват ракетата.
    Само да даде къде да я паркират

    18:30 24.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Вова

    10 8 Отговор
    Идвам в Киев на Орешника!

    18:31 24.09.2026

  • 28 име

    31 7 Отговор
    Наркомана или е в абстиненция, или е предрусал. Но важното е, че руснаците могат да уредят пътуването му с ракета!

    Коментиран от #46

    18:32 24.09.2026

  • 29 Пусята

    12 16 Отговор
    да дойде в Покровск, нали уж го превзе!, 😛

    18:32 24.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Глас от Москва

    0 7 Отговор
    Пригожин е жив!

    18:33 24.09.2026

  • 32 За Зеления

    20 6 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    $140M в кашони маркирани "За Слугата на Народа": Американската NABU прави рейд на шефа на бюрото за мобилизация

    18:33 24.09.2026

  • 33 Мимч

    7 6 Отговор
    Ще се подчинява не само ,ами и песен ще пее.Иначе капут.

    18:33 24.09.2026

  • 34 Гробар

    6 17 Отговор
    Зеленю е само клоун. Войната срещу Русия я водят САЩ, а подлогата на олигарсите Путята се прави на умрело куче.

    Коментиран от #41, #42

    18:33 24.09.2026

  • 35 Умен атлантик

    7 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ицо":

    Ице къф ти е проблема? Бандерче ли си?

    18:34 24.09.2026

  • 36 НАБУ

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Тия щатските пипат яко

    18:34 24.09.2026

  • 37 Вова

    4 13 Отговор
    Тръгвам за Киев!Ако заредя бензин!

    18:35 24.09.2026

  • 38 Доктора

    6 20 Отговор

    До коментар #20 от "Яко фейк нюз":

    Zомби ти що не си на фронта бе?
    На кръволока Путин му трябва пушечно месо за фронта в Украйна.
    С твоя умствен багаж ти си подходящ да наториш украинския чернозем.

    Коментиран от #64

    18:35 24.09.2026

  • 39 Отреазвяващ

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Не им давай зор,ще измислят някоя глупост.

    18:35 24.09.2026

  • 40 РФ е въздух под налягане !

    6 24 Отговор
    Да видим успехите на рашистката монголска орда на Путлер за малко повече от 4 години .
    Ще ви трябва лупа да откриете разликата.

    Коментиран от #44, #49

    18:35 24.09.2026

  • 41 .....

    8 3 Отговор

    До коментар #34 от "Гробар":

    Ма защо така обиждаш Слугата на народа?

    18:35 24.09.2026

  • 42 Путин многоходовия Идол на копейки, нарк

    4 13 Отговор

    До коментар #34 от "Гробар":

    Стигнахме Киев, но Сорос ми звънна и ми заповяда се махаме от там

    18:35 24.09.2026

  • 43 ти да видиш

    9 1 Отговор
    Ян Бибиян тъй де Зеленян😅 зеленияпор фантазьор!

    18:36 24.09.2026

  • 44 Путлер

    5 8 Отговор

    До коментар #40 от "РФ е въздух под налягане !":

    Стигнахме Киев, но Сорос ми звънна и ми заповяда се махаме от там

    18:37 24.09.2026

  • 45 Така де

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Путулер е най-големия срам в човешката и":

    Сибига,аз ако бях на мястото на Путин , само с една мъничка атомна бомбичка,бих ти разказал играта, не за три дни,а за три секунди! Анадъмо?

    Коментиран от #51, #52, #65

    18:38 24.09.2026

  • 46 Ол1гофрен,

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "име":

    Ти ли си му доставчик?

    18:38 24.09.2026

  • 47 анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ицо":

    Предполагам, че последната ви работа е в Института по философия към БАН?

    18:38 24.09.2026

  • 48 Вова

    1 3 Отговор
    Митя взимам ти купона,че пътувам за Киев!

    18:38 24.09.2026

  • 49 име

    16 4 Отговор

    До коментар #40 от "РФ е въздух под налягане !":

    На картата липсват унищожените пристанища, локомотиви, кораби, заводи, електростанции, складове с боеприпаси, тонове натовска скрап и гробовете на два милиона укри.

    Коментиран от #62, #66, #187

    18:38 24.09.2026

  • 50 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    12 2 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #57

    18:39 24.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 По глупав

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Така де":

    от теб ли е?

    18:40 24.09.2026

  • 53 Историк

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    На 23 септември Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) извърши обиск в офисите на Арсен Жумадилов – бивш ръководител на Агенцията за обществени поръчки в сферата на отбраната – и иззе над 140 милиона долара в брой, опаковани в кашони за хладилници; върху един от тях имаше надпис „За „Слуга на народа“.

    На 23 септември Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) извърши обиск в офисите на Арсен Жумадилов, бивш ръководител на Агенцията за обществени поръчки в сферата на отбраната, във връзка с обвинения за разхищения, измами и корупция.

    Жумадилов напусна агенцията на 31 август – една седмица преди „Ню Йорк Таймс“ да публикува разследване за измами при обществените поръчки в отбраната, разкрити по време на одит. В разследването се посочва, че само през 2024 г. Украйна е загубила 1,2 милиарда долара вследствие на измами и разхищения.

    Бившият министър на отбраната Михайло Фьодоров, който се опита да реформира системата, заяви, че изпълнителите на поръчки в отбранителния сектор са станали причина за отстраняването му от поста именно заради тези действия.

    „Има много корупция“, заяви Фьодоров след уволнението си в средата на юли.

    По време на обиска НАБУ иззе над 140 милиона долара в брой, опаковани в множество кашони за хладилници, като върху един от тях имаше стикер с надпис „За „Слуга на народа“.

    Коментиран от #60, #80, #82, #97

    18:40 24.09.2026

  • 54 Аз съм веган

    5 9 Отговор
    Зеленски направо разката Бензиностанцията

    Коментиран от #63

    18:41 24.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Я си кажи

    4 15 Отговор

    До коментар #10 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Абе ти как разбра, че Зеленски е наркоман? Путин ли тои каза?

    18:41 24.09.2026

  • 57 АКО МЕ НАПРАВИШ ЕДИН ДУД,УК

    3 6 Отговор

    До коментар #50 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    МНОГО ДОБРЕ ЩЕ ТИ СВЪРШИ ДЕНЯТ.

    Коментиран от #74

    18:41 24.09.2026

  • 58 Големите

    4 3 Отговор
    се срещат и решават съдбата на света!Мишоците в бункера!

    18:41 24.09.2026

  • 59 Мунчо

    4 5 Отговор
    Войната трябваше да е свършила отдавна, ако хаяско не беше толкова бездарен

    18:42 24.09.2026

  • 60 Воеводо

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Историк":

    ти ли си?

    18:43 24.09.2026

  • 61 Русуй

    8 10 Отговор

    До коментар #2 от "Иди на уй":

    Зеленски обикаля света, Путин не смее да излезе от бункера въпреки памперси те които му дават сигурнаст.

    Коментиран от #72, #81

    18:43 24.09.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 И КАК ТОЧНО

    5 3 Отговор

    До коментар #54 от "Аз съм веган":

    Я разката? Като загуби войната ли?

    Коментиран от #71

    18:43 24.09.2026

  • 64 До Доктора

    7 5 Отговор

    До коментар #38 от "Доктора":

    Русия от началото на войната не е правила мобилизация. И изтрепа 3 000 000 пиша ти го и с думи, че не познаваш числата, и изтрепа три милиона украински войници.

    18:43 24.09.2026

  • 65 Да си знаеш

    5 7 Отговор

    До коментар #45 от "Така де":

    А дядя Вова е посегнал към червеното копче, а половин Москва е изчезнала! Той си знае!

    Коментиран от #76

    18:44 24.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Хмм

    6 2 Отговор
    да внимава какво си пожелава, ракета това е смърт

    18:44 24.09.2026

  • 68 Негодяи

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    5 украински трола към посолството са цъкнали минус ахахаха

    18:44 24.09.2026

  • 69 ГРУ гайтанжиева

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Ами НАБУ действа, не са като кРадевите служби, които борят олигархията като я замярат с куфари с Евро. Освен това става въпрос за гривни, малък детайл но пък съществен. 🤣🤣🤣
    Типично за кремълската пропаганда и безполезните им ... и д и о т и .

    18:44 24.09.2026

  • 70 Едно не разбирам

    12 3 Отговор
    украинците всички ли са малоумни, че не вземат да направят един антимайдан и да изнесат зеленската клика

    Коментиран от #109

    18:45 24.09.2026

  • 71 ИВО

    4 9 Отговор

    До коментар #63 от "И КАК ТОЧНО":

    Русия е свършена.

    Коментиран от #77

    18:45 24.09.2026

  • 72 Споко

    2 4 Отговор

    До коментар #61 от "Русуй":

    С памперсите може да е по сигурно, но руските не спират миризмата.

    18:45 24.09.2026

  • 73 @@@

    11 2 Отговор
    В Европейския парламент прозвуча изказване, което рязко скъса с обичайния брюкселски език на самодоволство, лозунги и административна увереност. Гръцката евродепутатка Афродити Латинопулу се обърна директно към Урсула фон дер Лайен и каза онова, което в последните години все повече европейци мислят, но все по-рядко чуват от официалната трибуна.
    Госпожо фон дер Лайен, няма по-голям расист спрямо европейците от Вас, и го казвам с доказателства. Напълнихте Европа с нелегални мигранти. Задушихте европейците с данъци и бюрокрация. Смазахте земеделците, животновъдите и рибарите. Затваряте европейските заводи и унищожавате стотици хиляди работни места. Разрушихте традиционното семейство. Налагате Зелената лудост, woke дневния ред и ислямизацията на Европа.

    Коментиран от #75

    18:45 24.09.2026

  • 74 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    13 3 Отговор

    До коментар #57 от "АКО МЕ НАПРАВИШ ЕДИН ДУД,УК":

    Слушат британците и си загубиха държавата. Лузъри.

    Коментиран от #79

    18:46 24.09.2026

  • 75 Афродита

    1 7 Отговор

    До коментар #73 от "@@@":

    с подкупа от Путин ли?

    18:46 24.09.2026

  • 76 ФАКТ

    3 9 Отговор

    До коментар #65 от "Да си знаеш":

    Сорос му звънна и го нахока и му каза в суратя на Путулер, че ако използва ядрено оръжие, Киев ще получи и той подарък ядрени ралети от запада и ще унищожи Москваабад същия ден.

    18:46 24.09.2026

  • 77 ТИ ДА НЕ СИ УРСУЛА

    7 3 Отговор

    До коментар #71 от "ИВО":

    С Русия въобще не е свършено.

    18:47 24.09.2026

  • 78 Ха ха ха

    7 2 Отговор
    Укротрола ще се разцепи да пише. А в това време укропите гинат като въшки на фронта. Средно по 27 000 на ден. Смяяяяятай. Отдавна минаха 3 000 000, а руснаците продължават да ги трепят. Ох, кеф. Голям кеф. Гробищата с жълто-сините парцали се виждат от МКС.

    Коментиран от #94, #101

    18:47 24.09.2026

  • 79 АКО МИ НАПРАВИШ ЕДИН ДУД УК

    3 1 Отговор

    До коментар #74 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Ти ще спечелиш за вечеря.

    Коментиран от #83

    18:48 24.09.2026

  • 80 Роко

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "Историк":

    И къв е извода? Показва че се борят със съветското и руско наследство.

    Коментиран от #88

    18:48 24.09.2026

  • 81 име

    10 5 Отговор

    До коментар #61 от "Русуй":

    Путин си има и пари и оръжия и си дъ жи денацификацията на полусъединител. На наркомана му трябват пари за златни тоалетни, ПВО, че дори и дроновете немогат да свалят, и други оръжия. Затова ходи да проси по света.

    Коментиран от #85, #91

    18:48 24.09.2026

  • 82 Уенин

    3 5 Отговор

    До коментар #53 от "Историк":

    Важно е че в кочината няма корупция и крепостниците живеят богато и щастливо, с традиционните ценности. Затова в България има много последователи като ватмана и фустата.

    18:48 24.09.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 3 000 000 при Бандера

    5 3 Отговор
    Кеф.

    18:49 24.09.2026

  • 85 Ми ми

    5 10 Отговор

    До коментар #81 от "име":

    Русия се разпада на 5 парчета.Не следиш събитията.

    18:49 24.09.2026

  • 86 Зеленски

    3 5 Отговор
    как възбужда русофилиите!

    18:50 24.09.2026

  • 87 И твоето…

    6 1 Отговор
    …време ще дойде, споко…В БГ си имаме поговорка -> когато атовете се ритат помежду си, магаренцата си мълчат…

    18:50 24.09.2026

  • 88 Моля се за теб

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "Роко":

    Показва че имаш нужда от лекарска помощ

    18:50 24.09.2026

  • 89 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    7 3 Отговор
    Щял да бяга.

    18:51 24.09.2026

  • 90 Розовото пони зеля

    7 3 Отговор
    Ми те укрите скоро ша та качат на ракетата май.

    18:51 24.09.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 az СВО Победа 81

    9 4 Отговор
    Ситуацията на Киев реално е катастрофална и наркофюрерът си изпуска нервите въпреки коката....

    Коментиран от #106, #114

    18:51 24.09.2026

  • 93 Яко я

    4 11 Отговор

    До коментар #20 от "Яко фейк нюз":

    Никой досега в руската история не е превръщал Русия в развалини, както дядя Вова. Да е жив и здрав!

    Коментиран от #112

    18:52 24.09.2026

  • 94 Путини

    3 3 Отговор

    До коментар #78 от "Ха ха ха":

    въшки ли?

    18:52 24.09.2026

  • 95 Учуден

    3 8 Отговор
    Как нищожество като Путин живее 5 години в бункер?!

    18:52 24.09.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Проверка в чата - НЕ е вярно !

    3 10 Отговор

    До коментар #53 от "Историк":

    Това е абсолютна руска партенка (дезинформация) и класически пример за фалшива новина, разпространявана в проруски канали.
    Няма нищо вярно в това твърдение поради няколко ключови факта:Източникът на „новината“: Твърдението за иззетите 140 милиона долара в кашони от хладилници се разпространява единствено в руски пропагандни канали в Telegram (като например канала на руския пропагандист Руслан Осташко). Нито една легитимна украинска медия, нито официалният сайт на НАБУ (Националното антикорупционно бюро на Украйна) не съдържат подобна информация
    Контекстът около Арсен Жумадилов: Жумадилов е известен украински държавен мениджър с добро реноме (завършил Лондонското училище по икономика - LSE).
    В заключение: Цялата история с „кашоните от хладилници“, надписа „За Слуга на народа“ и фантастичната сума от 140 милиона долара е изцяло измислена с цел дискредитация и създаване на вътрешнополитически скандали в Украйна.

    Коментиран от #107, #138, #139

    18:53 24.09.2026

  • 98 РЪЖДИВА КОПЕЙКЕ

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    не е на кока,на московски нефт е....

    18:53 24.09.2026

  • 99 Розовото пони зеля

    6 3 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    Коментиран от #108

    18:53 24.09.2026

  • 100 3 000 000 при Бандера

    0 0 Отговор
    Укротрола ще се разцепи да пише. А в това време укропите гинат като въшки на фронта. Средно по 27 000 на ден. Смяяяяятай. Отдавна минаха 3 000 000, а руснаците продължават да ги трепят. Ох, кеф. Голям кеф. Гробищата с жълто-сините парцали се виждат от МКС.

    18:53 24.09.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 голем смех

    3 4 Отговор
    Зеленски измета пода с Путлер като с парцал.

    18:54 24.09.2026

  • 103 Тихо ватнишки примат

    4 3 Отговор

    До коментар #96 от "дискотека укрия":

    Оф, само и само злите укробандеровци да прекратят вероломната си съпротива! Пък ние ще ги победим веднага, за три... добре де, за четири седмици! А, товарищи?...

    18:54 24.09.2026

  • 104 ВЕСЕЛЯК

    4 4 Отговор
    Само не разбрах ракетката ще ли му е забученка в най-милото или ще я е яхнал като розаво пони.

    18:54 24.09.2026

  • 105 Вовчо

    3 3 Отговор
    трепетно трепери,Тръмп и Си какво ще решат!

    18:54 24.09.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Розовото пони зеля

    7 3 Отговор

    До коментар #97 от "Проверка в чата - НЕ е вярно !":

    Дааа не е вярна информацията за кашоните с пари от хладилници, от фризери са били кашоните хахахахахаха.

    18:55 24.09.2026

  • 108 Рубла Процентова

    5 5 Отговор

    До коментар #99 от "Розовото пони зеля":

    Украйна беше изгубила над 25% от територията си! Днес е на 20%. Украйна е удряна в продължение на 4,5 години без прекъсване! Кочината я удрят от няма и година, а вече има видими последствия. Недостиг на горива, нарушена логистика (заради нея губят територия), съмнения и вълнения в Кочината, относно "победата" и други. Липсата на приходи е само бонус към всичко останало. Кочината внася оръжие, бензин и други

    18:55 24.09.2026

  • 109 И аз не разбирам

    3 4 Отговор

    До коментар #70 от "Едно не разбирам":

    Руснаците всички ли са малоумни, че не вземат да направят един сюрприз на Путин и да го изнесат на Червения площад.

    18:55 24.09.2026

  • 110 Пришелец

    3 6 Отговор
    Познавайки добре Руската история пълна с безкрайни отравяния Зеленски правилно е отговорил.
    Не забравяйте,че и Министър Председател на България беше отвлечен и върнат отровен,като за благодарност му беше направен и мавзолей.

    18:56 24.09.2026

  • 111 Хомосексуалисти за Путин

    3 4 Отговор
    Уррррааааа!

    18:56 24.09.2026

  • 112 Розовото пони зеля

    5 4 Отговор

    До коментар #93 от "Яко я":

    А руснаците знаят ли, че русия е в развалини хахахахаха.

    18:57 24.09.2026

  • 113 Вова

    1 1 Отговор
    Аз съм руския Левски !

    Коментиран от #181

    18:57 24.09.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 последната укра

    4 3 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    Коментиран от #124

    18:57 24.09.2026

  • 116 Розовото пони зеля

    5 2 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 8ма седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    18:58 24.09.2026

  • 117 Да знаете

    4 3 Отговор
    Да знаете, че укротрола е болен от скоротечен рак и има разсейки навсякъде. Лекаря му е казал, че скоро ще пририта и той затова пише нон стоп. Това му остава на русофоба. От омраза към Русия рака го е разял. Имал разсейки в цялото тяло. Разсейки в костите и мозъка. Скоро ще иде там, откъдето връщане няма.

    18:59 24.09.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 гост

    2 0 Отговор
    А защо да не се срещнат в Киев..

    19:00 24.09.2026

  • 120 УТРЕ КАТО МУ МИНЕ БЕЛОТО

    3 2 Отговор
    Пак ще моли за преговори и примирие.

    Коментиран от #125

    19:00 24.09.2026

  • 121 И така

    3 1 Отговор
    Путин пак унижен.

    19:00 24.09.2026

  • 122 Антирашист 4610

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Кина":

    Разкажи повече явно имаш опит !

    19:00 24.09.2026

  • 123 млад еврас

    3 4 Отговор
    А ве, руснаците знаят ли, че нямат гориво, че днес напълних резервоара на 60 цента литъра, опашки няма хахахаха, по европа колко е литъра хахахахаха.

    Коментиран от #127, #128, #143

    19:00 24.09.2026

  • 124 Герги

    4 1 Отговор

    До коментар #115 от "последната укра":

    Тези басни ги слушаме вече 5та година,дай нещо по свежо..

    19:01 24.09.2026

  • 125 Pа ши стите барбекю

    5 2 Отговор

    До коментар #120 от "УТРЕ КАТО МУ МИНЕ БЕЛОТО":

    Червеният площад щели да го преименуват на червеният кратер🤣🤣Джуджето ще се мести в бункер зад полярният кръг

    19:01 24.09.2026

  • 126 Удри евраста с лопатЕто

    3 3 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    Коментиран от #134

    19:01 24.09.2026

  • 127 Фактура

    3 1 Отговор

    До коментар #123 от "млад еврас":

    за Елеонора взели?

    19:02 24.09.2026

  • 128 Бега бе😂

    3 1 Отговор

    До коментар #123 от "млад еврас":

    Виждал ли си 100 евро на цяло през живота си?😂

    19:02 24.09.2026

  • 129 Голям майтап

    5 6 Отговор
    Само погледнете "анкетите" които пуска тази руска гнус "факти.бг", ето по това си личи, че сте руски орки... пуснали моля ти се анкета "Честни ли бяха изборите в Русия?" и повечето са гласували с "да винаги са били честни изборите в русия" а няма допуснати чуждестранни наблюдатели които да видят от първо лице какво са случва по време на избори в русия... е как бе джанъм, та тази фалшива анкета не е предназначена, за руските крепостни селяни, че да повярват безрезервно... нали това е ужким български сайт и се очаква българи да го четат... ами да ви кажем ние доматите у наше село не ги ядем с колците, колкото и да ни обяснявате, че това е начина и в русия така ги ядат доматите.

    Все едно да питате дали са били честни изборите в Северна Корея... то се подразбира, че са фалшиви, като изборите в русия, то е като мокра вода.... е няма как да е суха, нали така... та толкова за демократичните избори в русия...

    От ден на ден ми падате в очите факти.бг с идиотските русофилски анкети, където радев, йотова и путин са по, по, най ... хайде няма нужда ние живеем на тази планета също, такива опорки не вървят.

    Коментиран от #171

    19:02 24.09.2026

  • 130 Розовото пони зеля

    4 4 Отговор
    Нас ни казаха, че ще победим Русия, сега живеем в мазетата без ток, вода, канализация, горива, интернет в собствената си шид и умираме за някви си златни тоалетни.

    19:02 24.09.2026

  • 131 Да обобщим

    4 5 Отговор
    Зеленски в Ню Йорк.
    Путин в незнаен бункер.Ще го изнесат озъбен.

    Коментиран от #142

    19:03 24.09.2026

  • 132 млад еврас

    3 3 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри.

    Коментиран от #140

    19:04 24.09.2026

  • 133 млад еврас

    2 3 Отговор
    НАТОто и ЕС играят казачок по свирката на руската мечка и гризнаха яко дръвцето.

    19:04 24.09.2026

  • 134 ще си събираш

    2 2 Отговор

    До коментар #126 от "Удри евраста с лопатЕто":

    чер ва та

    19:04 24.09.2026

  • 135 Червения площад

    3 0 Отговор
    И ти гарване,птицо проклета,защо тъй грозно грачиш....

    19:04 24.09.2026

  • 136 млад еврас

    2 3 Отговор
    А какво става с кoнтрaнaстyпa? Върнaхa ли вече Крuм?

    Коментиран от #186

    19:05 24.09.2026

  • 137 Удри евраста с лопатЕто

    4 2 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    19:05 24.09.2026

  • 138 Коко

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Проверка в чата - НЕ е вярно !":

    Аз докладвах за проверка тоя "Пожелателен историк" Nr 53,каквито Българската историческа нАука е забременила.Вие,многото,направихте ли го,за да може редакцията да даде правилния знак.

    19:06 24.09.2026

  • 139 Счри с лъжите не си на Петрохан

    2 2 Отговор

    До коментар #97 от "Проверка в чата - НЕ е вярно !":

    Никой не чете епщайновите свободни медии.

    19:06 24.09.2026

  • 140 Абе простаk

    2 2 Отговор

    До коментар #132 от "млад еврас":

    Koй ти чете простотийте?

    19:06 24.09.2026

  • 141 Антирашист 4611

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Оппа":

    Не компетентен си за такива анализи ! Обиждай пусин ,той започна войната !

    19:07 24.09.2026

  • 142 Тъпото руско говедо

    4 3 Отговор

    До коментар #131 от "Да обобщим":

    Дай боже по-скоро да го изнесат с краката напред. путин много се заседя и сатаната не го иска, никой не го иска с такава тежка карма, да му мислят дъщерите му, дано да е жив да види как внуците му го заплюват и се отричат от фамилията си, толкова гнусна путин, като хитлер.

    Коментиран от #163

    19:07 24.09.2026

  • 143 Цончо

    2 0 Отговор

    До коментар #123 от "млад еврас":

    пак ли си в Москва?

    Коментиран от #158

    19:07 24.09.2026

  • 144 Да обобщим

    5 2 Отговор
    Зеленски не се е прибирал в Киев от три седмици, щото в 404 хем няма летища, влакове и бензин, хем трябва да проси пари и оръжия. Моли се всеки ден някой от стотиците изтреляни дронове да ударят някой външен кенеф в Русия, че да го пишат по медиите как побеждава, иначе няма пари за златни тоалетни, няма и оръжия. А Путин си има пари и оръжия, гледа си държавата и си бичи денацификация на бандери.

    19:08 24.09.2026

  • 145 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    3 3 Отговор
    Е ясно, че бандерия едва ли ще изкара зимата.

    Коментиран от #152

    19:08 24.09.2026

  • 146 Коко

    0 0 Отговор
    Аз докладвах за проверка тоя "Пожелателен историк" Nr 53,каквито Българската историческа нАука е забременила.Вие,многото,направихте ли го,за да може редакцията да даде правилния знак.

    19:08 24.09.2026

  • 147 Путин

    1 3 Отговор
    ще е икона точно,като Левски!

    19:09 24.09.2026

  • 148 Коко

    0 0 Отговор
    Аз докладвах за проверка тоя "Пожелателен историк" Nr 53,каквито Българската историческа нАука е забременила.Вие,многото,направихте ли го,за да може редакцията да даде правилния знак.

    19:10 24.09.2026

  • 149 Баба Абсурдана

    4 3 Отговор
    Ааако Зеленият Гоблин не отиде с ракета до Москва ,ракетата от Москва ще отиде при него 😂😂😂 .

    19:10 24.09.2026

  • 150 Розовото пони зеля

    1 2 Отговор
    Излезе информация, че в Ню Йорк тръмполино е насилил зеления гном, Рубио го е държал при акта на насилие, имало и снимков материал, било е тежко и без никви лубриканти, то затова на пресконференцията с тръмполиното зеления гном едва не се разплака, не са били отминали болките хахахахахаха.

    19:10 24.09.2026

  • 151 Коко

    0 0 Отговор
    Аз докладвах за проверка тоя "Пожелателен историк" Nr 53,каквито Българската историческа нАука е забременила.Вие,многото,направихте ли го,за да може редакцията да даде правилния знак.

    19:10 24.09.2026

  • 152 Тази

    1 1 Отговор

    До коментар #145 от "И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ":

    или 2040 та?

    19:10 24.09.2026

  • 153 Коко

    0 0 Отговор
    Аз докладвах за проверка тоя "Пожелателен историк" Nr 53,каквито Българската историческа нАука е забременила.Вие,многото,направихте ли го,за да може редакцията да даде правилния знак.

    19:11 24.09.2026

  • 154 Коко

    0 0 Отговор
    Аз докладвах за проверка тоя "Пожелателен историк" Nr 53,каквито Българската историческа нАука е забременила.Вие,многото,направихте ли го,за да може редакцията да даде правилния знак.

    19:11 24.09.2026

  • 155 Коко

    0 0 Отговор
    Аз докладвах за проверка тоя "Пожелателен историк" Nr 53,каквито Българската историческа нАука е забременила.Вие,многото,направихте ли го,за да може редакцията да даде правилния знак.

    19:11 24.09.2026

  • 156 Коко

    0 0 Отговор
    Аз докладвах за проверка тоя "Пожелателен историк" Nr 53,каквито Българската историческа нАука е забременила.Вие,многото,направихте ли го,за да може редакцията да даде правилния знак.

    19:12 24.09.2026

  • 157 Коко

    0 0 Отговор
    Аз докладвах за проверка тоя "Пожелателен историк" Nr 53,каквито Българската историческа нАука е забременила.Вие,многото,направихте ли го,за да може редакцията да даде правилния знак.

    19:12 24.09.2026

  • 158 млад еврас

    1 0 Отговор

    До коментар #143 от "Цончо":

    Гн Мирчев ,при май .кятти съм и я веселя в момента .

    19:12 24.09.2026

  • 159 Коко

    0 0 Отговор
    Аз докладвах за проверка тоя "Пожелателен историк" Nr 53,каквито Българската историческа нАука е забременила.Вие,многото,направихте ли го,за да може редакцията да даде правилния знак.

    19:12 24.09.2026

  • 160 Анубис

    1 0 Отговор
    Да не пратят някоя да те вземе...

    19:12 24.09.2026

  • 161 Коко

    0 0 Отговор
    Аз докладвах за проверка тоя "Пожелателен историк" Nr 53,каквито Българската историческа нАука е забременила.Вие,многото,направихте ли го,за да може редакцията да даде правилния знак.

    19:13 24.09.2026

  • 162 Коко

    0 0 Отговор
    Аз докладвах за проверка тоя "Пожелателен историк" Nr 53,каквито Българската историческа нАука е забременила.Вие,многото,направихте ли го,за да може редакцията да даде правилния знак.

    19:13 24.09.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Не ни занимавайте с цирковете му

    1 0 Отговор
    а го попитайте за какво точно е напъна му за среща очи в очи с Путин и Тръмп!!!
    Някаква магическа реч ли ще им държи от която и двамата ще бъдат омагьосани и ще го дарят със "справедлив мир"???
    Или британците ще му нафрашкат лакомия търбух с динамит и на срещата ще активират дистанционното?

    19:15 24.09.2026

  • 165 Коко

    1 0 Отговор
    Съдията,съдията,съдията е .......т

    19:15 24.09.2026

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 едва ли има

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Путулер е най-големия срам в човешката и":

    по-голям срам от тебе на земята

    19:15 24.09.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Дудов

    2 2 Отговор
    Трябва на зеления бл-яяд да му наврат една рокета в ауспуха и да го изстрелят към Марс.В Москва на никого не трябва мърлявия украински.бок-л-ук

    19:16 24.09.2026

  • 170 Мюмю

    2 2 Отговор
    тя ракетата сама ще дойде за тебе. още малко почакай

    19:17 24.09.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Кравата Милка

    1 2 Отговор
    На Зеленски искам да му наторя цялата галяма уста

    Коментиран от #182

    19:18 24.09.2026

  • 173 щилка

    0 2 Отговор
    Споко не с ракета,а в розов чувал.Балхар.

    19:19 24.09.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 1234

    0 0 Отговор
    На 9 декември 2019 в париж се срещнаха зеленски и Путин в присъствието на Макрон и меркел. Зеленски нищо не изпълни, не спря войната срещу населението на Донбас. Сега за каква среща реве, няма да има.

    19:22 24.09.2026

  • 176 Да го вързват

    1 0 Отговор
    На някоя ракета тоя ненормалник тогава. Все тая

    19:23 24.09.2026

  • 177 Ут зади да му турнат

    0 0 Отговор
    Ракетата

    19:24 24.09.2026

  • 178 КАПИТУЛАЦИЯ СЕ ПОДПИСВА САМО В СТОЛИЦАТА

    0 0 Отговор
    НА ПОБЕДИТЕЛЯ , ОТ ДРОГАТА МОЖЕ ДА Е ЗАБОВАРИЛ ГОРКИЯ !

    19:24 24.09.2026

  • 179 Язък

    0 0 Отговор
    За ракетата.

    19:24 24.09.2026

  • 180 Ха ха

    1 0 Отговор
    Маша алкаша най после в любимият и Ню Йорк.Спомени, спомени с много американ бойс .
    Руската ругатня Бл....ть руснаците я употребяват като добър ден плюс и два полови органа.

    19:25 24.09.2026

  • 181 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Вова":

    До 113 ком - другар как може да сравняваш тоя монголо варягски глупав гном с великия ЛЕВСКИ

    19:26 24.09.2026

  • 182 И АЗ ИСКАМ ДА ГО НАХРАНЯ!

    0 0 Отговор

    До коментар #172 от "Кравата Милка":

    На Зеленски искам да му наторя цялата галяма уста

    19:26 24.09.2026

  • 183 Хи хи

    2 0 Отговор
    А вие дето постоянно пращате българи в Москва, що не пратите маленкия зеля в Москва, да преговаря за мир ???!!! Че това е негова работа бе !! Ако не може да договори мир, значи е некадърен, и трябва да се смени ! И без това мандата му е изтекъл !!

    19:26 24.09.2026

  • 184 Волдимире

    1 0 Отговор
    Качвай се и цели нациста Володя по бързо да легне до адаша си на Ч.площад и светът да си отдъхне.
    Вземи по голяма ракета и плюс Медведя, Коня и Машка

    19:28 24.09.2026

  • 185 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    То и Путин се страхува да отиде в Киев. Нормално.

    19:29 24.09.2026

  • 186 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "млад еврас":

    До 136 ком - иди да живееш в Крим - няма ток бензин и вода - всеки десети камион не достига до Крим а е ударен от дрон по пътя Мариупол Крим - казвали му пътя на смърта

    19:31 24.09.2026

  • 187 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "име":

    Също липсва и горяща Проссия и огромните опашки за бензин в страната наречена бензиноколонка.ПоZор

    19:32 24.09.2026

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