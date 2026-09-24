Френската компания Schneider Electric съобщи, че е постигнала споразумение за придобиване на българската Shelly Group за 1,2 млрд. евро

Френската компания за електрически системи и автоматизация „Шнайдер електрик“ (Schneider Electric) обяви, че е постигнала споразумение за придобиване на българската технологична компания „Шелли груп“ (Shelly Group) за 1,2 млрд. евро. Това съобщиха днес от „Шнайдер електрик“, уточнявайки че цялата сума по споразумението ще бъде платена в брой, предаде БТА.
„Шнайдер електрик“ потвърди намерението си да отправи доброволно предложение за придобиване на „Шелли груп“, което подлежи на одобрение от българския регулатор, се посочва в съобщението.
Очаква се сделката да бъде финализирана до края на първото тримесечие на 2027 г.
Предложението предвижда френската компания да плати 70 евро на акция за всички книжа от капитала на „Шелли груп“, които все още не притежава, като ще бъде обвързано с минимален праг на приемане от 95 процента от акционерния капитал на българското дружество. Това ще позволи на „Шнайдер електрик“ да придобие пълната собственост чрез последващо изкупуване на акциите на останалите акционери, допълват от компанията.
Сделката беше приветствана от „Шелли груп“ и двамата ѝ учредители Димитър Димитров и Светлин Тодоров, които общо притежават приблизително 57 процента от капитала на дружеството и са се съгласили да продадат акциите си при определени условия като част от общата сделка.
Очаква се Димитър Димитров да приеме търговото предложение по отношение на притежаваните от него акции, представляващи приблизително 29 процента от капитала на дружеството, и да реинвестира част от получените от него средства съвместно със „Шнайдер електрик“ за период от най-малко три години.
Паралелно „Шнайдер електрик“ се е договорила да придобие от Светлин Тодоров приблизително 28 процента от капитала на дружеството, притежавани понастоящем от него лично и чрез собственото му дружество „Салисто Холдингс“ (Salisto Holdings).
Търговото предложение ще бъде регистрирано в Комисията за финансов надзор (КФН), уточняват от „Шнайдер електрик“. След успешното приключване на процедурата по разглеждане от КФН, пълните му условия ще бъдат публикувани в съответствие с приложимите закони и подзаконови нормативни актове, след което ще започне да тече срокът за приемане от акционерите.
Придобиването би обединило софтуерно базираната платформа на „Шелли груп“ за управление на енергията в дома с технологичното лидерство на „Шнайдер електрик“ в областта на жилищните сгради, обновяването на съществуващи сгради и малки търговски обекти.
В края на юли „Шелли груп“ съобщи, че се намира в предварителни разговори с „Шнайдер Електрик“ (Schneider Electric SE) относно потенциално търговско предложение за акциите на българското дружество.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
Нещо има грешка тук...
Коментиран от #3, #5
09:36 24.09.2026
2 Продължение
Коментиран от #4, #6
09:41 24.09.2026
3 Сидни Суини ръкоделие 👋
До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х":Статията е преведена от чужд сайт. Грешка при превода. Означава че французите купуват акциите на двамата бъдещи бг олигарси all cash. Тоест всички акционери ще получат кеш. Вместо акции на Шнайдер електрик или частично кеш и акции. Естествено всички транзакции са по банков път.
09:43 24.09.2026
4 Сидни Суини ръкоделие 👋
До коментар #2 от "Продължение":Това не е държавен бизнес. Това е фалшива фирма със краден от китайците софтуер. Създадена единствено с цел продажба на сериозно завишена цена, каквото се случва в момента. Финансовите резултати показват сериозен растеж всяко тримесечие, което е фейк фалшименто!
09:45 24.09.2026
5 авантгард
До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х":Вероятно се има предвид директно плащане, а не някакво разсрочено или размяна на акции или други завъртяни опции.
Само в кеш и на ръка, хаха.
Сега какво, ще последва ли типичната оптимизация, сиреч окастряне на ненужния състав?
09:46 24.09.2026
6 Сидни Суини ръкоделие 👋
До коментар #2 от "Продължение":Следващата такава фирма ще е Нексо крипто измамнците приятелчета със пп и дб петроханците. Дано не успеят да я продадат!
09:46 24.09.2026
7 И каква е тази
09:48 24.09.2026
8 Грую
Коментиран от #10
09:51 24.09.2026
9 какви са пък тия
09:51 24.09.2026
10 Те ще купят
До коментар #8 от "Грую":нашата фирма и след един месец ще я затворят.
Нали си спомняте фирмата за електроди в Ихтиман.
Маджарите я купиха и я затвориха, а работниците на борсата.
Нашите комуняги ни затриват.Всичко продават, после внасят киргизстанци и викат... Ми то българи няма. Е как да им продажници.
09:58 24.09.2026
11 Като цяло това не е лошо
Хубавото е, че има пример, как българска фирма го докарва до 1 милиард оценка и няма връзка с държава, обществени поръчки и т.н. Т.е. може да изкарваш пари и без да си част от кръгчето на някой си, ДС и т.н.
09:58 24.09.2026