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Френската компания Schneider Electric съобщи, че е постигнала споразумение за придобиване на българската Shelly Group за 1,2 млрд. евро

Френската компания Schneider Electric съобщи, че е постигнала споразумение за придобиване на българската Shelly Group за 1,2 млрд. евро

24 Септември, 2026 09:32 977 11

  • shelly group-
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  • търговия-
  • франция-
  • технологии-
  • икономика

Очаква се сделката да бъде финализирана до края на първото тримесечие на 2027 г., цялата сума по споразумението ще бъде платена в брой

Френската компания Schneider Electric съобщи, че е постигнала споразумение за придобиване на българската Shelly Group за 1,2 млрд. евро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френската компания за електрически системи и автоматизация „Шнайдер електрик“ (Schneider Electric) обяви, че е постигнала споразумение за придобиване на българската технологична компания „Шелли груп“ (Shelly Group) за 1,2 млрд. евро. Това съобщиха днес от „Шнайдер електрик“, уточнявайки че цялата сума по споразумението ще бъде платена в брой, предаде БТА.

„Шнайдер електрик“ потвърди намерението си да отправи доброволно предложение за придобиване на „Шелли груп“, което подлежи на одобрение от българския регулатор, се посочва в съобщението.

Очаква се сделката да бъде финализирана до края на първото тримесечие на 2027 г.

Предложението предвижда френската компания да плати 70 евро на акция за всички книжа от капитала на „Шелли груп“, които все още не притежава, като ще бъде обвързано с минимален праг на приемане от 95 процента от акционерния капитал на българското дружество. Това ще позволи на „Шнайдер електрик“ да придобие пълната собственост чрез последващо изкупуване на акциите на останалите акционери, допълват от компанията.

Сделката беше приветствана от „Шелли груп“ и двамата ѝ учредители Димитър Димитров и Светлин Тодоров, които общо притежават приблизително 57 процента от капитала на дружеството и са се съгласили да продадат акциите си при определени условия като част от общата сделка.

Очаква се Димитър Димитров да приеме търговото предложение по отношение на притежаваните от него акции, представляващи приблизително 29 процента от капитала на дружеството, и да реинвестира част от получените от него средства съвместно със „Шнайдер електрик“ за период от най-малко три години.

Паралелно „Шнайдер електрик“ се е договорила да придобие от Светлин Тодоров приблизително 28 процента от капитала на дружеството, притежавани понастоящем от него лично и чрез собственото му дружество „Салисто Холдингс“ (Salisto Holdings).

Търговото предложение ще бъде регистрирано в Комисията за финансов надзор (КФН), уточняват от „Шнайдер електрик“. След успешното приключване на процедурата по разглеждане от КФН, пълните му условия ще бъдат публикувани в съответствие с приложимите закони и подзаконови нормативни актове, след което ще започне да тече срокът за приемане от акционерите.

Придобиването би обединило софтуерно базираната платформа на „Шелли груп“ за управление на енергията в дома с технологичното лидерство на „Шнайдер електрик“ в областта на жилищните сгради, обновяването на съществуващи сгради и малки търговски обекти.

В края на юли „Шелли груп“ съобщи, че се намира в предварителни разговори с „Шнайдер Електрик“ (Schneider Electric SE) относно потенциално търговско предложение за акциите на българското дружество.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    11 0 Отговор
    "1,2 млрд. евро платени в брой"?!?
    Нещо има грешка тук...

    Коментиран от #3, #5

    09:36 24.09.2026

  • 2 Продължение

    7 3 Отговор
    Продължавайте да разпродавате ограбена България

    Коментиран от #4, #6

    09:41 24.09.2026

  • 3 Сидни Суини ръкоделие 👋

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х":

    Статията е преведена от чужд сайт. Грешка при превода. Означава че французите купуват акциите на двамата бъдещи бг олигарси all cash. Тоест всички акционери ще получат кеш. Вместо акции на Шнайдер електрик или частично кеш и акции. Естествено всички транзакции са по банков път.

    09:43 24.09.2026

  • 4 Сидни Суини ръкоделие 👋

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Продължение":

    Това не е държавен бизнес. Това е фалшива фирма със краден от китайците софтуер. Създадена единствено с цел продажба на сериозно завишена цена, каквото се случва в момента. Финансовите резултати показват сериозен растеж всяко тримесечие, което е фейк фалшименто!

    09:45 24.09.2026

  • 5 авантгард

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х":

    Вероятно се има предвид директно плащане, а не някакво разсрочено или размяна на акции или други завъртяни опции.
    Само в кеш и на ръка, хаха.
    Сега какво, ще последва ли типичната оптимизация, сиреч окастряне на ненужния състав?

    09:46 24.09.2026

  • 6 Сидни Суини ръкоделие 👋

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Продължение":

    Следващата такава фирма ще е Нексо крипто измамнците приятелчета със пп и дб петроханците. Дано не успеят да я продадат!

    09:46 24.09.2026

  • 7 И каква е тази

    2 0 Отговор
    българска фирма за €1,2млрд., нямам у дома нищо произведено от нея както и от "Кремиковци"?

    09:48 24.09.2026

  • 8 Грую

    0 0 Отговор
    Поздравления за фирмата и екипа! Имам страничен поглед върху продуктите и дейността им и са прекрасен пример как за 10-15 години с много работа и правилни решения се създава нещо стойностно и на високо ниво. А на хейтърите - Франсетата не ги дават тези пари заради хубавите очи на собствениците, а защото са си направили сметката че ще им излезе по-скъпо да го направят сами - ако изобщо успеят (а те опитват от десетилетия)

    Коментиран от #10

    09:51 24.09.2026

  • 9 какви са пък тия

    1 0 Отговор
    За пръв път ги чувам . Даже ИИ мънка и нищо не знае за тях .

    09:51 24.09.2026

  • 10 Те ще купят

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Грую":

    нашата фирма и след един месец ще я затворят.
    Нали си спомняте фирмата за електроди в Ихтиман.
    Маджарите я купиха и я затвориха, а работниците на борсата.
    Нашите комуняги ни затриват.Всичко продават, после внасят киргизстанци и викат... Ми то българи няма. Е как да им продажници.

    09:58 24.09.2026

  • 11 Като цяло това не е лошо

    0 0 Отговор
    Естествено, сегашните собственици можеха да продължат да си я бутат още години, но така решили, така направили. Нещо друго ще си измислят.
    Хубавото е, че има пример, как българска фирма го докарва до 1 милиард оценка и няма връзка с държава, обществени поръчки и т.н. Т.е. може да изкарваш пари и без да си част от кръгчето на някой си, ДС и т.н.

    09:58 24.09.2026

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