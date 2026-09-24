Френската компания Schneider Electric съобщи, че е постигнала споразумение за придобиване на българската Shelly Group за 1,2 млрд. евро

Френската компания за електрически системи и автоматизация „Шнайдер електрик“ (Schneider Electric) обяви, че е постигнала споразумение за придобиване на българската технологична компания „Шелли груп“ (Shelly Group) за 1,2 млрд. евро. Това съобщиха днес от „Шнайдер електрик“, уточнявайки че цялата сума по споразумението ще бъде платена в брой, предаде БТА.

„Шнайдер електрик“ потвърди намерението си да отправи доброволно предложение за придобиване на „Шелли груп“, което подлежи на одобрение от българския регулатор, се посочва в съобщението.

Очаква се сделката да бъде финализирана до края на първото тримесечие на 2027 г.

Предложението предвижда френската компания да плати 70 евро на акция за всички книжа от капитала на „Шелли груп“, които все още не притежава, като ще бъде обвързано с минимален праг на приемане от 95 процента от акционерния капитал на българското дружество. Това ще позволи на „Шнайдер електрик“ да придобие пълната собственост чрез последващо изкупуване на акциите на останалите акционери, допълват от компанията.

Сделката беше приветствана от „Шелли груп“ и двамата ѝ учредители Димитър Димитров и Светлин Тодоров, които общо притежават приблизително 57 процента от капитала на дружеството и са се съгласили да продадат акциите си при определени условия като част от общата сделка.

Очаква се Димитър Димитров да приеме търговото предложение по отношение на притежаваните от него акции, представляващи приблизително 29 процента от капитала на дружеството, и да реинвестира част от получените от него средства съвместно със „Шнайдер електрик“ за период от най-малко три години.

Паралелно „Шнайдер електрик“ се е договорила да придобие от Светлин Тодоров приблизително 28 процента от капитала на дружеството, притежавани понастоящем от него лично и чрез собственото му дружество „Салисто Холдингс“ (Salisto Holdings).

Търговото предложение ще бъде регистрирано в Комисията за финансов надзор (КФН), уточняват от „Шнайдер електрик“. След успешното приключване на процедурата по разглеждане от КФН, пълните му условия ще бъдат публикувани в съответствие с приложимите закони и подзаконови нормативни актове, след което ще започне да тече срокът за приемане от акционерите.

Придобиването би обединило софтуерно базираната платформа на „Шелли груп“ за управление на енергията в дома с технологичното лидерство на „Шнайдер електрик“ в областта на жилищните сгради, обновяването на съществуващи сгради и малки търговски обекти.

В края на юли „Шелли груп“ съобщи, че се намира в предварителни разговори с „Шнайдер Електрик“ (Schneider Electric SE) относно потенциално търговско предложение за акциите на българското дружество.