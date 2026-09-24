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Доц. Асен Пейчев пред ФАКТИ за случая „Петрохан“: Твърдо съм убеден, че това е екзекуция

Доц. Асен Пейчев пред ФАКТИ за случая „Петрохан“: Твърдо съм убеден, че това е екзекуция

24 Септември, 2026 09:00 4 478 121

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  • разследване-
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  • самоубийство-
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  • експертиза

Експертизите не са приключили, а без тях всеки категоричен извод е прибързан и може би неверен, казва той

Доц. Асен Пейчев пред ФАКТИ за случая „Петрохан“: Твърдо съм убеден, че това е екзекуция - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Трагедията „Петрохан“ продължава да поражда сериозни въпроси около версията на разследващите за случилото се. След последната пресконференция на прокуратурата и МВР, на която бяха представени данни за камерите, оръжията и барутните частици, много въпроси продължават да остават без отговор. Какво не бе изказано докрай… Пред ФАКТИ говори експертът по национална сигурност доц. д-р Асен Пейчев, преподавател в Югозападния университет "Неофит Рилски“.

– Г-н Пейчев, след последната пресконференция на прокуратурата и МВР, на която беше отхвърлена версията за външна намеса, промени ли се с нещо вашата оценка за случая „Петрохан“?
– След брифинга на прокуратурата и МВР (по-скоро брифинга на вещите лица) не само не променям оценката си, а съм твърдо убеден, че това е екзекуция. Защо? Защото експертизите не са приключили, а без тях всеки категоричен извод е прибързан и може би неверен. Що се отнася до приключилите експертизи, от начина им на поднасяне личи, че е манипулативен и брутален, с цел компрометиране на жертвите. В обществото остава горчив привкус на недоверие и некомпетентност към разследващите. На пресконференцията се вкараха политически мотиви с цел обвързването на определена кандидат президентска двойка със случая „Петрохан”. Такива обвинения могат единствено да се тиражират след произнасянето на съда за виновност на лицата и не е законно да се изговарят от вещите лица на пресконференцията. Особено се утежнява ситуацията след излизане на информация, че едно от вещите лица е имал разговор с водещ политик.

– Прокуратурата представи данни за камерите, оръжията и барутните частици, но призна, че част от експертизите все още не са готови. Какво остана неизяснено след този брифинг?
– Представените данни от прокуратурата за камерите, оръжията и барутните частици не могат да се ползват като доказателство. Например, за камерите се знае, че по-голямата част са унищожени от пожара, както и че има вмешателство по тях от първите лица, пристигнали на местопрестъплението (по информация на кмета на Гинци – служители на ДАНС). При експертизата за барутните частици също има фрапиращи несъответствия, а що се касае за оръжията и издадените разрешения за тях, би било интересно за обществото да се знае кой началник на РПУ на МВР е издал разрешителните и на какво основание? И кой е ходатайствал за издаването на разрешителни за такъв тип оръжия?

– Как оценявате факта, че институциите представиха определена версия за случилото се, преди да са приключили всички експертизи? Може ли това да повлияе на самото разследване?
– Фактът, че институциите представиха определена версия преди да са приключили всички експертизи, означава, че върху следствието се влияе и то се насочва в определена посока с цел обслужване на нечии интереси.

– Няколко пъти сте поставяли въпроса за възможна външна намеса. Има ли в публично известните до момента данни конкретен факт, който изисква тази версия да остане на масата?
– Аз продължавам да твърдя, че в случая има външна намеса. Няма нито един достоверен факт от разследващите органи, който да отхвърля моята версия. Причината е, че всички експертизи на разследващите могат да бъдат поставени под съмнение.

– Какво трябва да покажат експертизите, за да може категорично да се разграничи версията за самоубийство от версията за убийство, последвано от самоубийство?
– Както е зададен въпросът, ключът на този отговор е в експертизите: балистика, траектория, барутни частици, следи по дрехи и предмети, димен отпечатък (ако има такива експерти в България). Докато тези неща не са ясни, версиите са само предположения, а доказателствата са лесно оборими.

– В пресконференцията беше отделено значително внимание на твърденията за секта, педофилия и поведението на част от загиналите. Възможно ли е подобни детайли да отклонят вниманието от чисто криминалистичните въпроси – оръжия, траектории, време и последователност на събитията?
– Да, тези твърдения, които се вмъкват от разследващите – за секта, педофилия и други сензационни елементи, са с цел да се измести фокусът, да се компрометират жертвите, да се насади в обществото отрицателно отношение към тях, техните близки, както и свързаните с тях политически фигури. Разследването трябва да се базира на ясни факти и доказателства, а не на детайли, които звучат добре в жълтите медии.

– Какво значение има за разследването фактът, че част от камерите не са работили или са били унищожени при пожара? Може ли липсващата информация от тях да бъде компенсирана с други доказателства?
– Липсващите камери и записи не могат да бъдат заменени и тези празноти няма да могат да бъдат запълнени от разследващите. Този факт води към предположението за умишленото заличаване на следи от извършителите на екзекуцията и техните съучастници. Защото едни хора, сами решили да сложат край на живота си, не биха тръгнали да заличават следи по този начин – просто за тях би било все едно.

– Има ли според вас достатъчно данни, за да се реконструира напълно движението на тримата души между „Петрохан“ и Околчица, или именно тук все още има съществени празноти?
– Според мен има достатъчно данни да се реконструира напълно движението на тримата души между „Петрохан“ и Околчица, но от страна на разследващите има допуснати съществени празноти. Защо смятам така? В ръцете на разследващите органи е целият инструментариум: камери на АПИ, камери по пътя на частни лица по къщите, разчитане на GPS на кемпера, сателитен телефон, изваждане на трафичните данни от мобилните телефони на лицата, които са се возили в него. Всички тези данни са събрани доста манипулативно и се интерпретират по начин, удобен на разследващия орган.

– Чуха се и призиви за международна експертиза с независими специалисти заради ниското доверие в институциите. При толкова чувствителен случай би ли била полезна такава независима проверка?
– Според мен – като експерт в областта на националната сигурност и знаейки за ниското ниво на доверие в МВР и прокуратурата, е задължително да бъде възложен случаят на външни експерти. Лично аз препоръчвам разследването да се възложи на МОСАД или на ФБР с оглед на тяхната ефективност при разкриването на подобни случаи.

– Кой е въпросът, на който прокуратурата и МВР все още не са дали отговор, и къде според вас е ключът към разбирането на случилото се в „Петрохан“?
– Най-важният въпрос, на който прокуратурата и МВР не са дали отговор, е дали разследването е било обективно и безпристрастно? Има ли политически интереси и политическа намеса в случая и заради нея ли се прикриват факти и обстоятелства около убийствата? Защо тази пресконференция беше насрочена в началото на кампанията за избор на нов президент? От тези отговори ще разберем дали ще предстоят истински реформи в съдебната система и в МВР, или просто ще заменим местата на едни „наши хора” с други „наши хора“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и аз така мисля

    46 40 Отговор
    но самата държава налага самоубийство с убийства

    Коментиран от #4, #23

    09:04 24.09.2026

  • 2 Така, така

    74 30 Отговор
    още един специалист, който разреши случая. Защо са ни служби,след като толкова много профайлъри знаят нещата, а никой не ги пита?

    Коментиран от #12

    09:04 24.09.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    51 35 Отговор
    Доцент. Кво да го правиш. И Земята е плоска и Слънцето се върти около Земята. Те ша му кажат, че не е убийство.

    09:05 24.09.2026

  • 4 да кажем и

    54 21 Отговор

    До коментар #1 от "и аз така мисля":

    че жертвите са пребити жестоко преди убийството им

    Коментиран от #7

    09:05 24.09.2026

  • 5 007 лиценз ту кил

    46 15 Отговор
    ФБР и Мосад нямат юрисдикция в България. Разследването трябва да се възложи на Мъжете в Черно, те имат междугалактическа юрисдикция.

    09:06 24.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абе

    27 9 Отговор

    До коментар #4 от "да кажем и":

    Част от тях са и таковани, ДГЕ.

    09:07 24.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 7676

    37 30 Отговор
    А бе доценте слънцето от запад ли изгрява?

    Коментиран от #20

    09:08 24.09.2026

  • 10 Абе

    41 31 Отговор
    Тоа и той ми мяза на педроханец, ДГЕ.

    Коментиран от #21

    09:08 24.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хихи

    40 22 Отговор

    До коментар #2 от "Така, така":

    От "другия бряг" се обади експертът по национална, междупланетна и междугалактическа сигурност академик, професор доц. д-р Асен Пейчев, преподавател в Югозападния университет "Неофит Рилски“.

    09:09 24.09.2026

  • 13 Не вярвам на експертите

    35 37 Отговор
    Но поздравявам Трифонов за това, че събори плочата!
    Впрчем, не само тази плоча трябваше да се премахне. Пътищата ни приличат на гробища. Тръгнал си на почивка, а виждаш плочи, некролози, свещи, цветя и какво ли не.
    За това са гробищните паркове!
    Всички областни управители, да се разпоредят да се премахнат тези незаконни паметни плочи.

    Коментиран от #22, #43, #88

    09:10 24.09.2026

  • 14 ?????

    39 19 Отговор
    Доцент по националната сигурност в Югозападния университет звучи силно, но глупаво.

    09:13 24.09.2026

  • 15 Гешевче

    33 18 Отговор
    Хаха МОСАД е разузнавателна служба, кво разследване за убийство ще води?
    Поръчково интервю на набеден експерт, който не знае кои служби с какво се занимават.

    09:14 24.09.2026

  • 16 ПеПедофил

    38 19 Отговор
    Сега за кой да ревем, за педофила калушко, за дечицата му, или за засегнатите от случая Петрохан ПеПедофили, които хич не сапознавали калушко, само му давали пари, оръжия, договори и други такива.

    09:15 24.09.2026

  • 17 Абе не бе

    32 8 Отговор
    Разследването да се възложи на СБУ. И без това навсякъде се веят украински знамена, които са най-близки до знамето на дъгата 🇺🇦🏳️‍🌈

    Коментиран от #60

    09:15 24.09.2026

  • 18 Мисля

    26 6 Отговор
    След измислянето на интернет,всеки smatarok е длъжен да изкаже мнение по всичко.

    09:17 24.09.2026

  • 19 Е.С.

    24 7 Отговор
    Да, извънземните ги убиха.

    Коментиран от #25

    09:18 24.09.2026

  • 20 007 лиценз ту кил

    19 6 Отговор

    До коментар #9 от "7676":

    Слънцето изгрява от към Петрохан.

    09:18 24.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Чума

    21 18 Отговор

    До коментар #13 от "Не вярвам на експертите":

    Ако минаваш край такива артефакти покрай пътищата и това не ти повлиява да се замислш и отнемеш част от газта - вие не сте добър човек! Пречели му на настроението, моля ви се! Безподобен нарцис! Господин министър на регионалното развитие! Този пейзаж не ми харесва! Разпоредете си да ми хареса и когато минавам веднъж в годината, да виждам само тучни ливади с красиви крави, зйчета, сърнички и лисички, кото си играят по поляните, гирлянди, балони, магнолии и танцуващи лебеди и труженички край пътя!

    Коментиран от #48, #63

    09:19 24.09.2026

  • 23 болни фантазии

    19 10 Отговор

    До коментар #1 от "и аз така мисля":

    на любителите на прайдове..

    09:20 24.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 007 лиценз ту кил

    7 4 Отговор

    До коментар #19 от "Е.С.":

    Затова трябва да разследват Мъжете в Черно.

    09:21 24.09.2026

  • 26 Росен.Киро.ЧАлгар

    9 4 Отговор
    И ние знаем ,че е така,ама нали ни плащат ,да лъ....жем..

    09:22 24.09.2026

  • 27 Анонимен

    20 11 Отговор
    Айде е е! И тоя се ииизака! Аман от експерти!

    09:23 24.09.2026

  • 28 въйй

    25 9 Отговор
    "...промени ли се с нещо вашата оценка за случая „Петрохан“?
    – След брифинга на прокуратурата и МВР (по-скоро брифинга на вещите лица) не само не променям оценката си, а съм твърдо убеден, че това е екзекуция. Защо? Защото експертизите не са приключили, а без тях всеки категоричен извод е прибързан и може би неверен...."

    С една дума, ДОЦЕНТЪТ е сигурен, че е екзекуция, защото НЕ СЕ ЗНАЕ какво е станало!!! Доцент да видиш ти!

    09:24 24.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 последните

    14 9 Отговор
    и тоя се готви да стане политик. нищо достоверно-само бизнес.

    09:26 24.09.2026

  • 31 Въпроси

    20 13 Отговор
    Да верно е екзекуция Калушев уби 2 деца и се застреля. Тези пишман доценти явно жив бандит не са виждали и местопроизсшествия не са посещавали никога. Всичко се развива пред камера и събитията са описани последователно. Ако имаше външна намеса от някой нямаше да намерят никой. Щяхме да имаме 6 изчезнали. ПП много ги е срам и затова друг трябва за виновен

    Коментиран от #49, #117

    09:26 24.09.2026

  • 32 Айде още един плоскозвмец

    17 12 Отговор
    Алоооу, какви екзекуции, кви пер лева, имаш някаква неясна организация с тъмни цели, а животът е най-висше благо.
    Щом казваш, че ламята не е убиец кажи кой е, не да пускаш мъгли.
    Калтак!

    09:27 24.09.2026

  • 33 Хмм

    15 7 Отговор
    петроханци на линия още от сутринта

    09:27 24.09.2026

  • 34 Зеления

    12 8 Отговор
    Когато има хора, като Калин Каменов които подбират удобни пепейци за интервю, като този набеден експерт по национална сигурност, който няма никаква представа от криминология, теология, медицина или психология за да дава становище, когато Калин Каменов му поставя целенасочени въпроси, целящи статията да омаловажи мнението на експертите на прокуратурата, когато има и такива симпатизанти на ППДБ, които непрекъснато ще твърдят, че има външна намеса и няма педофилия, до тогава цялото общество ще бъде разделено в оценките си.

    Г-н Каменов, като искате друга гледна точка, първо самия вие прочетете цялата експертиза, второ, интервюирайте някой, който има познания в криминалистика или психология, трето проверете дали този, който ще интервюирате също е чел експертизата

    09:30 24.09.2026

  • 35 В смисъл екзекуция да не би

    11 8 Отговор
    някой да се е притеснил да не го разберат, че е обратен и да им е видял сметката на тези, които са знаели? Чак пък толкоз! Вижда ми се малко пресилено!

    09:32 24.09.2026

  • 36 Разумен

    18 15 Отговор
    Най-после едно смислено и аргументирано мнение, което поставя правилните въпроси. Особено важно е настояването, че при толкова тежък и неясен случай не бива да се правят категорични заключения, преди да са приключили всички експертизи. Харесва ми и акцентът върху необходимостта от проверими доказателства, пълна реконструкция на събитията и независим контрол върху разследването.

    Независимо каква в крайна сметка ще се окаже истината за „Петрохан“, подобни въпроси трябва да бъдат задавани открито и професионално. Това е много по-смислен подход от сензациите, внушенията и прибързаното обявяване на една версия за окончателна.

    09:33 24.09.2026

  • 37 Той

    6 13 Отговор
    Дори и да е екзекуция, това не променя деянията им приживе.

    09:34 24.09.2026

  • 38 Разликата

    5 5 Отговор
    Има разлика между „няма доказателства за външен човек“ и „доказано е, че външен човек не е имало“.

    09:34 24.09.2026

  • 39 твърдо

    8 5 Отговор
    или меко...хем обвиняваш че трябва да се изчака експертиза..хем казваш че си бетон и не ти трябва никаква експертиза..защото си непоколибимо убеден в правотата си..ай сега кажи доцент ли си и по какво..по национална сигурност и отбрана..и откъде има такова самочуствие че си всезнайко...има още един такъв гнойзи и той всепоглъщаш..не се свени да коментира дори футбол..

    09:35 24.09.2026

  • 40 Мнение

    14 4 Отговор
    Има и чисто криминалистичен въпрос: дали всички физически следи са съвместими със самоубийство. При такава проверка не е достатъчно да се каже „има барутни частици“ или „има ДНК върху оръжие“. Трябва да се съпоставят раните, дистанцията на изстрела, траекториите, положението на телата, оръжията, гилзите, кръвните следи, следите по дрехите и времевата последователност.

    09:35 24.09.2026

  • 41 Аргумент

    16 6 Отговор
    Според мен е най-силната част от аргумента на Пейчев: той поставя въпроса не „повярвайте ми, че е екзекуция“, а „покажете физическите доказателства, които изключват екзекуция“. Това е съществена разлика!!

    09:35 24.09.2026

  • 42 Истината

    22 12 Отговор
    Напълно разбирам и подкрепям позицията на доц. Пейчев. Най-ценното в казаното от него е настояването да не се подменят доказателствата с предварително избрана версия. При толкова тежък случай, докато всички експертизи не са приключили и не са изяснени балистиката, траекториите, барутните частици, следите по дрехите и движението на хората, обществото има право да задава въпроси и да изисква пълна и независима проверка.
    Според мен именно това е разумният подход — да не се приема нито версията за самоубийство, нито версията за екзекуция на доверие, а всяка от тях да бъде проверена докрай с конкретни доказателства. А когато има празноти или противоречия, те трябва да получат ясни отговори.
    Добре е, че някой публично настоява за независимост, професионализъм и доказателства, вместо за прибързано приключване на случая.

    09:37 24.09.2026

  • 43 Боклуци сър

    12 2 Отговор

    До коментар #13 от "Не вярвам на експертите":

    Подкрепям казаното.Ако човек няма нищо в главата си няма спасение от ненормалници.Снощи от кръстовището на Ботевградско до автостанция изток се чу бем,трас,и сякаш злобата в мен проговори че още ненормални състезатели си научиха урока(но дали е така?)да карат по-разумно.До никое време стояха на булеварда.Полицията дойде около час след катастрофата.Смешното е че останалите участници в движението шофираха тихи като хлебарки като видяха буркана.Иначе са от ербап на горе.

    09:37 24.09.2026

  • 44 Хипотези

    18 6 Отговор
    подкрепям правото да се разглежда и хипотезата за външна намеса, докато тя не бъде убедително изключена от доказателствата. Това не е конспирация, а нормално изискване за пълно и независимо разследване. Истината не се определя от пресконференция, а от доказателствата.

    Коментиран от #56

    09:38 24.09.2026

  • 45 Защо

    13 2 Отговор
    Т.нар. разследващи не казват кои са хората ескортиращи пребития и окъсан Ивей от кадрите предоставени ни от самите разследващи?

    09:39 24.09.2026

  • 46 Партия "Петрохан"

    9 5 Отговор
    Нашият доцент прилича на Ален Делон..

    09:39 24.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Доротея

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "Въпроси":

    След като е толкова ясно, просто и логично, защо още се мотаят, а прокурора Сарафов още тогава разпери театрално крайници и обяви - ,,Странен случай!? Туйн Пийкс...!!!?!?!"

    09:42 24.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 разбира се

    11 6 Отговор
    Разбира се че е екзекуция. Много са знаели. А с педофилство не се изкарват пари за 21 имота в две държави.
    Убиеца-Самоубиец отишъл да си довърши ремонта на вилата преди да се гръмне. Дали?

    Коментиран от #98

    09:43 24.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Барабонка

    4 9 Отговор
    Ходил е да топи чушката и този "доцент" май.

    09:45 24.09.2026

  • 59 Корен Квадратен

    13 6 Отговор
    Най-интересният факт е, че ДАНС първи са отишли на хижата. Замитане на следи

    09:47 24.09.2026

  • 60 Абе да бе

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Абе не бе":

    Разследването по-добре да се възложи на ГУР. Освен знамената 🇺🇦🏳️‍🌈 има и подходящо звучене.

    09:48 24.09.2026

  • 61 Аха!

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Чума":

    Сега разбирам колео ти е умствения багаж!
    Отивай някой да ти продуха гъзопровода.

    09:51 24.09.2026

  • 62 Чума

    6 6 Отговор
    Винаги убиецът намира оправдание! Никой на казва - Убих ги, защото съм лош! Напротив! Убих ги, но те са педуини! Убих ги, но те са лоши, грозни, извратени, самоотбранявах се! Това трябваше да каже Негово Височайшество - Психолока! Явно, че не са струари, миньори, фрезисти, багеристи, зидари и кофражисти! А когато работата не е за казване и органите не искат да си създават главоболия - самоубийство! Но има и случки, които не могат да се обявят за такива, явни убийства като Петров и Нотаруса - нищо! Обявете ги и тях за педофили и готово!

    Коментиран от #65

    09:53 24.09.2026

  • 63 Хахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "Чума":

    Аье пръч, ти знаеш ли що е това артефакт?

    Коментиран от #66

    09:55 24.09.2026

  • 64 И ако това е екзекуция

    6 3 Отговор
    С външна намеса нещо променя ли се? Никога екзекуторите няма да бъдат установени и е излишно делото да продължава. Тези хора са работили за Мосад и това беше обявено и по ливанските медии даже

    09:56 24.09.2026

  • 65 Абе

    7 0 Отговор

    До коментар #62 от "Чума":

    И тебе некъв ПсихолоК та гони.

    09:59 24.09.2026

  • 66 Чума

    2 6 Отговор

    До коментар #63 от "Хахаха":

    Не! Допускам, че ти сте нещо подобно!? И къде отиде възпитания Ви, културен тон! Уж културни, а вие сте в основата на всички конфликти и войни! Вие в случая не скърбите за децата с които Калушев е злоупотребил, а ви интересува да ударите опонентите с на политичското поприще! Това ме дразни! Слави и морал!? Цял живот - 18+!

    10:00 24.09.2026

  • 67 Цвете

    5 7 Отговор
    ЕТО, ТАКА СЕ ПОДНАСЯ ИСТИНАТА ,КОГАТО СИ ДЕЙСТВАЩ ЕКСПЕРТ В ИМЕТО НА ИСТИНАТА. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗЧЕРПАТЕЛНО ИНТЕРВЮ С ПОЗНАВАЧА НА ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ. ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТЕ, КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД ГЪРБА НА ХОРАТА И КОМУ Е ИЗГОДНО ? 🇧🇬

    Коментиран от #72

    10:00 24.09.2026

  • 68 Коко такето

    3 4 Отговор
    Тоя беше митничар - доносник ДС. И на времето беше луд сега още повече.

    10:03 24.09.2026

  • 69 Цвете

    4 7 Отговор
    ЕТО, ТАКА СЕ ПОДНАСЯ ИСТИНАТА ,КОГАТО СИ ДЕЙСТВАЩ ЕКСПЕРТ В ИМЕТО НА ИСТИНАТА. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗЧЕРПАТЕЛНО ИНТЕРВЮ С ПОЗНАВАЧА НА ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ. ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТЕ, КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД ГЪРБА НА ХОРАТА И КОМУ Е ИЗГОДНО ? 🇧🇬А ТОЗИ, КОЙТО УНИЩОЖИ ПЛОЧАТА ,ТРЯБВА ДА БЪДЕ НЕЗАБАВНО СЪДЕН.БЕЗДЕТНИЯ С МАЛКОТО ЕГО.

    Коментиран от #76

    10:05 24.09.2026

  • 70 Смешно и нагло

    6 7 Отговор
    ПозаинтересУвайте де за кариерата на тоя "иксперТ". Не може същество уличено в сексуално изндване на студентки да дава "иКспертиза" за сродни нему сексуални девианти.

    Коментиран от #78

    10:06 24.09.2026

  • 71 У бре

    3 4 Отговор
    То се вижда по обстановката какъв спец е този - кафанджийски! Хванат от пътя и ей го на - експерт?

    10:09 24.09.2026

  • 72 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Цвете":

    Малиййй.

    10:10 24.09.2026

  • 73 Цвете

    4 4 Отговор
    ЕТО, ТАКА СЕ ПОДНАСЯ ИСТИНАТА ,КОГАТО СИ ДЕЙСТВАЩ ЕКСПЕРТ В ИМЕТО НА ИСТИНАТА. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗЧЕРПАТЕЛНО ИНТЕРВЮ С ПОЗНАВАЧА НА ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ. ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТЕ, КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД ГЪРБА НА ХОРАТА И КОМУ Е ИЗГОДНО ? 🇧🇬А ТОЗИ, КОЙТО УНИЩОЖИ ПЛОЧАТА ,ТРЯБВА ДА БЪДЕ НЕЗАБАВНО СЪДЕН.БЕЗДЕТНИЯ С МАЛКОТО ЕГО.КОЙТО ГРОБ КОПАЕ, ПРОДЪЛЖЕНИЕТО Е ЗА ВСИЧКИ МАНИПУЛАЦИИ С " ПОМОЩТА " И НА МЕДИИТЕ КОИТО ПОКАНИХА НЕКАДЪРНИЦИ В ИМЕТО НА ИСТИНАТА ЛИ ИЛИ В ЗАЩИТА НА ЕДНА ЖЕНА, КОЯТО СЕ " БОРИ " ДА НИ ВЪВЛЕЧЕ В МИНАЛОТО ?! ИСКРЕНО БЛАГОДАРЯ НА АВТОРА И ЕКСПЕРТНИЯТ МУ АНАЛИЗ.ДА ВИДИМ СЕГА ,ДАЛИ ЩЕ ПОКАНЯТ БАШ РАЗНИЩВАЩИТЕ ,КОИТО ГО МОГАТ " МОСАД "? 👍🇧🇬👍

    10:12 24.09.2026

  • 74 Отново задавам въпроса

    3 1 Отговор
    И мислете хора ! Защо Мосад си партнира с тях и за какво точно? Мислете и четете ! ... Категорично това е доказано ! С факти, срещи, снимков материал и видеоматериали. Дори беше и описано подробно преди да бъде изтрито от сайта на фирмата-спонсор свързана със Мосад

    Коментиран от #94

    10:13 24.09.2026

  • 75 Цвете

    3 4 Отговор
    ЕТО, ТАКА СЕ ПОДНАСЯ ИСТИНАТА ,КОГАТО СИ ДЕЙСТВАЩ ЕКСПЕРТ В ИМЕТО НА ИСТИНАТА. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗЧЕРПАТЕЛНО ИНТЕРВЮ С ПОЗНАВАЧА НА ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ. ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТЕ, КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД ГЪРБА НА ХОРАТА И КОМУ Е ИЗГОДНО ? 🇧🇬А ТОЗИ, КОЙТО УНИЩОЖИ ПЛОЧАТА ,ТРЯБВА ДА БЪДЕ НЕЗАБАВНО СЪДЕН.БЕЗДЕТНИЯ С МАЛКОТО ЕГО.КОЙТО ГРОБ КОПАЕ, ПРОДЪЛЖЕНИЕТО Е ЗА ВСИЧКИ МАНИПУЛАЦИИ С " ПОМОЩТА " И НА МЕДИИТЕ КОИТО ПОКАНИХА НЕКАДЪРНИЦИ В ИМЕТО НА ИСТИНАТА ЛИ ИЛИ В ЗАЩИТА НА ЕДНА ЖЕНА, КОЯТО СЕ " БОРИ " ДА НИ ВЪВЛЕЧЕ В МИНАЛОТО ?! ИСКРЕНО БЛАГОДАРЯ НА АВТОРА И ЕКСПЕРТНИЯТ МУ АНАЛИЗ.ДА ВИДИМ СЕГА ,ДАЛИ ЩЕ ПОКАНЯТ БАШ РАЗНИЩВАЩИТЕ ,КОИТО ГО МОГАТ " МОСАД "? 👍🇧🇬👍

    10:14 24.09.2026

  • 76 Този, който счупи плочата

    5 5 Отговор

    До коментар #69 от "Цвете":

    Трябва да бъде награден.
    А що се отнася до децата, не се намесвай в божиите дела!
    И да те питам, тия пък като са имали деца, защо са ги предали в ръцете на едно извратено животно?
    Тях какво да ги правим. Те не са за съд, а за разтрел!

    10:14 24.09.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Чума

    2 4 Отговор

    До коментар #70 от "Смешно и нагло":

    Целия Холивуд с оказа ,,изнудван", ти за една студенка, на която това и е работата!

    10:16 24.09.2026

  • 79 необяснимо е

    8 4 Отговор
    Как Калушев е успял да убеди 3-ма зрели, умни и интелигентни мъже, да запалят вкичко, което са изградили, да затворят кучетата, за да изгорят и те защо? , че и да се самоубият. Каквато и йерархия да е имало сред тях, те не са били бавноразвиващи се.
    И, когато са взели това решение, поне Николай не е ли бил сред тях, не е ли разбрал какво следва ?!!!
    Ние, обикновените хора, не знаем колко законна е тази организация, средствата какви са, откъде са, но е нереално да се самоубият по този начин. Едва ли биха се разделили на групи. Мисля си, че по-обяснимо щеше да е, ако са останали заедно и по някакъв начин едновременно са напуснали този свят. Без да убиват кучетата и да палят. Нещо никак не е наред.

    Коментиран от #86, #95

    10:20 24.09.2026

  • 80 По един и същи модел чфутите

    5 1 Отговор
    заграбват държавни гори в цяла Европа ей ! ... Схемата е кристално ясна и отработена, но никой не иска по тази тема да пише и говори. Международната федерация на ренджърите реално е едно брурално международно ОПГ финансирано точно от Мосад. За милиарди евро гори обсебиха само в Румъния, Полша, Унгария и Молдова за 5 години само. По един и същ сценарий ама едно към едно

    Коментиран от #96, #101, #103

    10:21 24.09.2026

  • 81 хихи

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "хихи":

    от "другия бряг" са цъкнали цели 28 минуса..

    10:22 24.09.2026

  • 82 СтругОвана

    3 5 Отговор
    На тоя дУцент похоТта е стругОвана на лицето му. Разследваха го навремето за секс бизнес със студентки.

    10:28 24.09.2026

  • 83 Тити на Кака

    2 5 Отговор
    Всеки, който твърди, че толкова сложно убийство / в два отделни момента, на две отделни места, с използване само на личното оръжие на убитите/ е планирано и осъществено от външни лица, трябва да приведе доказателства, а не съображения.
    Авторите на експертизите твърдят категорично: няма нито едно физическо доказателство за присъствието на външни лица по времето на тази масова смърт.
    Опонентите им възразяват единствено чрез вяра в обратното. Иска им се - вярват.
    Това не е сериозен дебат.

    10:29 24.09.2026

  • 84 Казвайте веднага подляри

    4 0 Отговор
    Каква е била връзката им с МОССАД ! Нима ясно не е написано още на заглавната страница на сайта на SensoGuard ( фирма на Моссад !) : СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ
    ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ и т.н..... Нима не е написано за какво става дума? А? Гранични власти....
    Летища, затвори, военни бази....
    Военни и правоприлагащи органи..... тунели и периметри .. А? Дали не го знаят от службите и ДАНС? Дали ВКР не го знае? А министъра? .... Питаха ли го
    Почетният консул на България в Юкатан Мексико, адвокат Луис Мигел Камара Диас с какви документи за самоличност калушковците са придобивали имоти в Мексико ? А? А яхтата с какъв точно флаг е била дето са плавали и капитанското на капитана кой го е издал? Лиценз за специално карго има ли ли са тези хора? ...ъхъъъ...въпроси, въпроси а отговори НЯМА

    Коментиран от #91

    10:31 24.09.2026

  • 85 Павел Пенев

    6 4 Отговор
    Намери се един честен човек и експерт да каже,че случаят Петрохан е гнусна екзекуция и успешен опит за заличаване на доказателствата със съдействие на МВР и прокуратурата.

    10:33 24.09.2026

  • 86 Чума

    2 2 Отговор

    До коментар #79 от "необяснимо е":

    Πэдерази, сър! Колко е лесно и без да си психолок!

    10:34 24.09.2026

  • 87 Артилерист

    3 4 Отговор
    Този доцент е удобен за интервю. Той отрича категоричните оценки от разследващите, но самият той си позволява незаменими твърдения. Що се отнася до доверие във външни разследващи според мен е по-скоро манипулативно, защото големите "експерти" от Дания, САЩ, Белгия и др., така и не успяха да открият-или не трябваше-извършителите на такова мащабно престъпление, като взривяването на Северните потоци, например...

    10:35 24.09.2026

  • 88 Павел Пенев

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Не вярвам на експертите":

    Не знаеш ли,че Слави Трифонов е наказателно неотговорен защото е психопат?

    10:38 24.09.2026

  • 89 глупости

    4 2 Отговор
    Абе,стават една сутрин,пият по кафе и си приказват :днес у хубаво време,скучаем.Я да вземем да се самоубием.Но първо ще заличим следите,ще запалим и кучетата та да затрудним следствието.Може и така да се е случило.Страната на чудесата.

    10:38 24.09.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 с какви документи за самоличност

    4 0 Отговор

    До коментар #84 от "Казвайте веднага подляри":

    са придобивали имоти в Мексико ? Почетният консул на България в Юкатан Мексико, адвокат Луис Мигел Камара Диас заяви че са били израелски, но после изведнъж се оказа, че са били фалшиви, но кой по дяволите придобива имот с фалшива самоличност и кой ги управлява в момента е въпроса ? ... има сега там един розов пеликан със шарена коса, белгиец май е и това е ...

    10:40 24.09.2026

  • 92 Артилерист

    2 3 Отговор
    Този доцент е удобен за интервю. Той отрича категоричните оценки от разследващите, но самият той си позволява незаменими твърдения. Що се отнася до доверие във външни разследващи според мен е по-скоро манипулативно, защото големи "експерти" "не могат" да разрешат случаи (не ми позволяват да цитирам), които очевидно са политически неудобни...

    10:42 24.09.2026

  • 93 Гост

    3 3 Отговор
    Хайде още един плоскоземец и убеден, че слънцето изгрява от запад и се върти около земята! Не вЕрвал на офицшалното разследване от прокурори, полиция, вещи лица, свидетели, а на теорията за извънземни Караконджули "убили" сектантите и клетите дете и младеж!
    Като не вЕрва на това, да коментира кадрите от камерите при посрещането на джипа на Ламата в хижата как трима 50 годишни мъже блъскат чела в снега и асфалта пред "божеството" и как една от майките коментира, че Ламата можел да "изстрелва чакрите си през фонтанелата".... Може и "молитвената" стая с фалоси да коментира, ама не му изнася!

    10:43 24.09.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Гост

    2 5 Отговор

    До коментар #79 от "необяснимо е":

    "Как Калушев е успял да убеди 3-ма зрели, умни и интелигентни мъже, да запалят вкичко, което са изградили, да затворят кучетата..."

    Виж кадрите от камерата как същите "зрели" мъже блъскат чела с асфалта и снега при посрешането на джипа с "божествената" Лама и спри да се чудиш...

    10:47 24.09.2026

  • 96 Не от "педофилията" трябва

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "По един и същи модел чфутите":

    да се тръгне а от същността на ОПГ-то наречено "Международната федерация на ренджърите" кой ги управлява и кои са им основните спонсори ! ...там е заровено кучето. И става дума за милиарди евро хора...милиарди !

    10:51 24.09.2026

  • 97 Прав е Доц. Асен Пейчев

    4 0 Отговор
    Но и на него му е залепнала устата и не смее всичко което мисли да изкаже защото си е действително страшно ако хората разберат истината относно за каква кражба на държавни имоти е ставало дума на практика..

    10:57 24.09.2026

  • 98 допълвам

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "разбира се":

    Освен изброените няма и дин трудов стаж.Образованието му е вечерна гимназия.Всички знаем какви знания дава тя.Иска се присъствие и ти пишат диплома.Та се питам как човек полуграмотен е въртял на пръста си служби,политици и е милионер,защото се чу че освен имати притежавал и 7 млн.в биткойни?Хиляди са въпросите но ни правят на маймуни от първия ден.Времето минава и всичко ще потъне в забрава.Поне премахнаха т.н. паметник.Въпроса е защо власта допусна да го има?Объркана държава.

    11:00 24.09.2026

  • 99 Дейвид

    3 1 Отговор
    Не подценявайте българските служби. Те зная всичко по въпроса. Просто в момента т.нар. "разследване" е с цел дезинформация и отклоняване на вниманието от истината.

    11:06 24.09.2026

  • 100 Име

    2 0 Отговор
    "Описанието е на затворена, йерархична среда, в която не всички хора са имали еднакъв достъп до информация. Според представените от Йорданов изводи Калушев е бил фигурата, която е определяла правилата и е разпределяла информацията между останалите.

    Това създава специфичен тип зависимост.

    Човек не е задължително да бъде държан насила, за да бъде контролиран. Контролът може да минава през принадлежността, доверието, страха да не изгубиш групата, обещанието за по-добър живот или убеждението, че човекът, който стои в центъра на общността, притежава специално знание и способност да решава проблемите на останалите." ПОЗНАВАМ ПОДОБЕН ЧОВЕК!

    11:15 24.09.2026

  • 101 Изчетох огромно количество

    3 1 Отговор

    До коментар #80 от "По един и същи модел чфутите":

    информация за тази "Международната федерация на ренджърите" и съм действително потресен и ужасен хора от това което правят ! .. а то е със една перфектно разработена сложна схема да обсебват а в последстви да придобиват огромни държавни горски фондове в различни държави. И схемата работи в цяла Източна Европа впрочем... Случайно вероятно в бордовете на директорите и управляващите органи обаче се оказва че на 90% все са евреи! Както и основните им спонсори са все фирми свързани пряко или косвено с Мосад .. Може и сами при желание да проверите ако време имате за губене, но това е истината за мен.. а дали педофили има?.. Сигурно и такива има, но не за това говоря в случая а за кражби за милиарди евро..

    11:15 24.09.2026

  • 102 bbb

    2 1 Отговор
    Тоя не е никакъв експерт а поредния фантазьор от жълтопаветната секта

    11:17 24.09.2026

  • 103 На конференцията в Румъния 2025

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "По един и същи модел чфутите":

    Местният клон беше награден за това че през 2024г. е "придобил" над 850 000 декара гори ! Имаше видео от церемонията, но и то гледам сега е изтрито ...хм..

    11:29 24.09.2026

  • 104 Даа

    0 0 Отговор
    Колкото разбрахме за избитите мутри кой ги е избил ,така и тука токова ще разберем

    11:31 24.09.2026

  • 105 Странно защо обаче

    2 0 Отговор
    Рамковото споразумение за сътрудничество, подписано с Министерството на околната среда и водите (МОСВ) с Калушев , НЕ съдържа конкретен брой декари и точни граници горски фонд или кординати на предоставената земя. Пише само защитени зони от мрежата „Натура 2000“ основно в района на Западна Стара планина и рида „Тодорини кукли“....странно нали за държавно парафирано споразумение...

    Коментиран от #108

    11:45 24.09.2026

  • 106 следа

    0 1 Отговор
    Започва се кмета,ДАНС.При тях има голям проблем,тъй като заявяват,че никой не може да им държи сметка.Значи кмета,мексиканеца,закриването на полицейския участък,населението в селото знае много неща но мълчи.Така щеше да се разплете чорапа ако прокуратурата желаеше.А разплитането става още с покупката на хижата от Фидосова.Защо тя се е ориентирала именно към тази хижа?Или просто баща и е билпоставено лице а е ползвана от други?Какъв пътникопоток има тук,че хижата да е толкова голяма?Хиляди са въпросите.До днес,осем месеца,нищо.Ама съвсем нищо не ни убеждава,че това се е случило така както ни приказват от втория ден.Тримата намерени застреляни с кучетата изобщо не приличат на самоубийци.А имат и много по-високо образование от Калушев който е само с килийно.Значи -"нареждам Ви да се самоубиете".Това ни обяснява прокуратурата.Ама не може този цирк да продължава бе.Спрете го.

    11:48 24.09.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Колкото си искат, толкуз

    2 0 Отговор

    До коментар #105 от "Странно защо обаче":

    Това реално им е дало министърчето ..

    11:50 24.09.2026

  • 109 Тодор Колев

    0 0 Отговор
    Има коалиция Петрохан и тя е: прокуратуратата+

    Коментиран от #110

    11:51 24.09.2026

  • 110 Тодор Колев

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Тодор Колев":

    +данс+

    Коментиран от #111

    11:51 24.09.2026

  • 111 Тодор Колев

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Тодор Колев":

    +мвр+

    11:52 24.09.2026

  • 112 Тодор Колев

    0 0 Отговор
    +прогресивна българия+

    11:53 24.09.2026

  • 113 Тодор Колев

    0 0 Отговор
    +герб+

    Коментиран от #115

    11:53 24.09.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Тодор Колев

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Тодор Колев":

    +слави трифонов - острието на коалицията

    11:54 24.09.2026

  • 116 Тодор Колев

    0 0 Отговор
    "Има ли димен отпечатък?" Т.е. има ли в дробивете на екзекутираните дим. Ако те са запалили хижата, в белите им дробове трябва да има дим.

    11:56 24.09.2026

  • 117 Въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Въпроси":

    Ти жив бандит виждал ли си?

    11:56 24.09.2026

  • 118 Зелената мафия

    1 0 Отговор
    Е еврейска! На 100% е така и в България и в Европа

    11:57 24.09.2026

  • 119 Тодор Колев

    0 1 Отговор
    Записите от Камерите които иначе така обилно ни поднасят по медиите са с доволно качество да ни покажат ясно как влизат и излизат автомобили, как си говорят разни хора на двора, как се разхождат кучета и летят птички, а няма запис на "самоубийството"! Къде са тези записи?

    12:00 24.09.2026

  • 120 Тодор Колев

    0 1 Отговор
    Защо първи на хижата след сигнала, че гижата гори са дошли ДАНС? Кога са дошли местните от МВР които са в района?

    12:02 24.09.2026

  • 121 Тодор Колев

    0 0 Отговор
    ИЗПЪЛНЯВАЩИЯТ Сарафов на първата си поява, директно от хижата, преди да са започнали следствени действия, напоително разказа как там са ставали ужасни неща, Туин Пийкс щедро украсявайки с епитети и филмов драматизъм. Как пъ дойде на хижата и веднага разбра какво е ставало там?

    12:06 24.09.2026