Доц. Асен Пейчев пред ФАКТИ за случая „Петрохан“: Твърдо съм убеден, че това е екзекуция

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Трагедията „Петрохан“ продължава да поражда сериозни въпроси около версията на разследващите за случилото се. След последната пресконференция на прокуратурата и МВР, на която бяха представени данни за камерите, оръжията и барутните частици, много въпроси продължават да остават без отговор. Какво не бе изказано докрай… Пред ФАКТИ говори експертът по национална сигурност доц. д-р Асен Пейчев, преподавател в Югозападния университет "Неофит Рилски“.



– Г-н Пейчев, след последната пресконференция на прокуратурата и МВР, на която беше отхвърлена версията за външна намеса, промени ли се с нещо вашата оценка за случая „Петрохан“?

– След брифинга на прокуратурата и МВР (по-скоро брифинга на вещите лица) не само не променям оценката си, а съм твърдо убеден, че това е екзекуция. Защо? Защото експертизите не са приключили, а без тях всеки категоричен извод е прибързан и може би неверен. Що се отнася до приключилите експертизи, от начина им на поднасяне личи, че е манипулативен и брутален, с цел компрометиране на жертвите. В обществото остава горчив привкус на недоверие и некомпетентност към разследващите. На пресконференцията се вкараха политически мотиви с цел обвързването на определена кандидат президентска двойка със случая „Петрохан”. Такива обвинения могат единствено да се тиражират след произнасянето на съда за виновност на лицата и не е законно да се изговарят от вещите лица на пресконференцията. Особено се утежнява ситуацията след излизане на информация, че едно от вещите лица е имал разговор с водещ политик.

– Прокуратурата представи данни за камерите, оръжията и барутните частици, но призна, че част от експертизите все още не са готови. Какво остана неизяснено след този брифинг?

– Представените данни от прокуратурата за камерите, оръжията и барутните частици не могат да се ползват като доказателство. Например, за камерите се знае, че по-голямата част са унищожени от пожара, както и че има вмешателство по тях от първите лица, пристигнали на местопрестъплението (по информация на кмета на Гинци – служители на ДАНС). При експертизата за барутните частици също има фрапиращи несъответствия, а що се касае за оръжията и издадените разрешения за тях, би било интересно за обществото да се знае кой началник на РПУ на МВР е издал разрешителните и на какво основание? И кой е ходатайствал за издаването на разрешителни за такъв тип оръжия?

– Как оценявате факта, че институциите представиха определена версия за случилото се, преди да са приключили всички експертизи? Може ли това да повлияе на самото разследване?

– Фактът, че институциите представиха определена версия преди да са приключили всички експертизи, означава, че върху следствието се влияе и то се насочва в определена посока с цел обслужване на нечии интереси.

– Няколко пъти сте поставяли въпроса за възможна външна намеса. Има ли в публично известните до момента данни конкретен факт, който изисква тази версия да остане на масата?

– Аз продължавам да твърдя, че в случая има външна намеса. Няма нито един достоверен факт от разследващите органи, който да отхвърля моята версия. Причината е, че всички експертизи на разследващите могат да бъдат поставени под съмнение.

– Какво трябва да покажат експертизите, за да може категорично да се разграничи версията за самоубийство от версията за убийство, последвано от самоубийство?

– Както е зададен въпросът, ключът на този отговор е в експертизите: балистика, траектория, барутни частици, следи по дрехи и предмети, димен отпечатък (ако има такива експерти в България). Докато тези неща не са ясни, версиите са само предположения, а доказателствата са лесно оборими.

– В пресконференцията беше отделено значително внимание на твърденията за секта, педофилия и поведението на част от загиналите. Възможно ли е подобни детайли да отклонят вниманието от чисто криминалистичните въпроси – оръжия, траектории, време и последователност на събитията?

– Да, тези твърдения, които се вмъкват от разследващите – за секта, педофилия и други сензационни елементи, са с цел да се измести фокусът, да се компрометират жертвите, да се насади в обществото отрицателно отношение към тях, техните близки, както и свързаните с тях политически фигури. Разследването трябва да се базира на ясни факти и доказателства, а не на детайли, които звучат добре в жълтите медии.

– Какво значение има за разследването фактът, че част от камерите не са работили или са били унищожени при пожара? Може ли липсващата информация от тях да бъде компенсирана с други доказателства?

– Липсващите камери и записи не могат да бъдат заменени и тези празноти няма да могат да бъдат запълнени от разследващите. Този факт води към предположението за умишленото заличаване на следи от извършителите на екзекуцията и техните съучастници. Защото едни хора, сами решили да сложат край на живота си, не биха тръгнали да заличават следи по този начин – просто за тях би било все едно.

– Има ли според вас достатъчно данни, за да се реконструира напълно движението на тримата души между „Петрохан“ и Околчица, или именно тук все още има съществени празноти?

– Според мен има достатъчно данни да се реконструира напълно движението на тримата души между „Петрохан“ и Околчица, но от страна на разследващите има допуснати съществени празноти. Защо смятам така? В ръцете на разследващите органи е целият инструментариум: камери на АПИ, камери по пътя на частни лица по къщите, разчитане на GPS на кемпера, сателитен телефон, изваждане на трафичните данни от мобилните телефони на лицата, които са се возили в него. Всички тези данни са събрани доста манипулативно и се интерпретират по начин, удобен на разследващия орган.

– Чуха се и призиви за международна експертиза с независими специалисти заради ниското доверие в институциите. При толкова чувствителен случай би ли била полезна такава независима проверка?

– Според мен – като експерт в областта на националната сигурност и знаейки за ниското ниво на доверие в МВР и прокуратурата, е задължително да бъде възложен случаят на външни експерти. Лично аз препоръчвам разследването да се възложи на МОСАД или на ФБР с оглед на тяхната ефективност при разкриването на подобни случаи.

– Кой е въпросът, на който прокуратурата и МВР все още не са дали отговор, и къде според вас е ключът към разбирането на случилото се в „Петрохан“?

– Най-важният въпрос, на който прокуратурата и МВР не са дали отговор, е дали разследването е било обективно и безпристрастно? Има ли политически интереси и политическа намеса в случая и заради нея ли се прикриват факти и обстоятелства около убийствата? Защо тази пресконференция беше насрочена в началото на кампанията за избор на нов президент? От тези отговори ще разберем дали ще предстоят истински реформи в съдебната система и в МВР, или просто ще заменим местата на едни „наши хора” с други „наши хора“.