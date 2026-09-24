Володимир Зеленски: Подписахме споразумение! Украинската армия ще получи още ракети за системите „Пейтриът“

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев е постигнал споразумение за получаване на ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, но не уточни с коя държава е сключено то, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.
Зеленски направи това изявление по време на среща с представители на украинската общност в САЩ според съобщение в неговия канал в „Телеграм“.
„Днес постигнахме споразумение – няма да казвам с кого – за пакет ракети за системите „Пейтриът“. Това е важно решение“, каза той.
Зеленски отбеляза, че платформата на ООН е позволила на Украйна и на други държави да укрепят своите способности.
„Подписахме споразумение за сигурност с Австралия. Това е 30-ото споразумение за сигурност на Украйна. Исторически погледнато, това е първото споразумение за сигурност с държава извън НАТО и ЕС. И това е принос. Подписахме споразумение за дронове с Финландия. Това е силен резултат, който укрепва и двете страни“, каза украинският президент.
Той добави, че в рамките на Общото събрание на ООН украинският екип е провел 20 срещи с лидери на различни държави.
Както по-рано съобщи „Укринформ“, Володимир Зеленски беше в САЩ от 22 до 24 септември, където участва в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.
Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли по-рано през деня предложението на руския президент Владимир Путин за среща в Москва, като заяви, че би отишъл в руската столица само "с ракета", предаде ДПА.
В кулоарите на общите дебати на Общото събрание на ООН в Ню Йорк репортер на руска държавна телевизия няколко пъти попита Зеленски кога ще посети Москва. Украинският президент отговори: "С ракета!", използвайки руска ругатня, която според контекста може да се преведе като "по дяволите".
Видеозаписът от кратката размяна на реплики беше широко разпространен от украински и руски медии, като руските издания цензурираха ругатнята.
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която е част от руската делегация в Ню Йорк, коментира подигравателно думите на Зеленски. Тя намекна, че украинският президент се страхува, че евентуално пътуване до Москва може да завърши фатално за него.
Зеленски се срещна вчера с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. Двамата обсъдиха усилията за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, започнала през февруари 2022 г., но след срещата не бяха обявени конкретни резултати.
Зеленски неведнъж е заявявал, че иска да се срещне лично с Путин за обсъждане на възможностите за прекратяване на конфликта. Руският президент обаче настоява подобна среща да се състои в Москва, което Зеленски отхвърля както от съображения за сигурност, така и за да не създава впечатление, че Киев се подчинява на условията на Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бялджип
Коментиран от #12, #104
21:24 24.09.2026
2 Овчар
21:26 24.09.2026
3 Баце ЕООД
21:27 24.09.2026
4 То дори
21:28 24.09.2026
5 Курд Околянов
Коментиран от #10
21:28 24.09.2026
6 Ще, ще
21:29 24.09.2026
7 пешо
21:29 24.09.2026
8 Тоя зеленпор
Като цветарка е, ако не просеше, щеше да е ОК.
Коментиран от #90
21:30 24.09.2026
9 🤣😂🤣😂
Коментиран от #16
21:30 24.09.2026
10 пешо
До коментар #5 от "Курд Околянов":тази нощ ПУТИН ще му прати ракета да го вземе щото наркото искал с ракета до МОСКВА
21:31 24.09.2026
11 Оня
21:32 24.09.2026
12 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #1 от "Бялджип":до коя зима? че много станаха
Коментиран от #29, #32, #60
21:32 24.09.2026
13 Ами
държави ще плащат репарации на Русия :)
Коментиран от #21
21:32 24.09.2026
14 Пелагия Порфириевна
Без вазе лин, разбира се.
До последния украинец.
21:33 24.09.2026
15 Смешник
Коментиран от #22
21:33 24.09.2026
16 И така
До коментар #9 от "🤣😂🤣😂":Пета година ватата става на тор в Донбас.
Мдам.
Коментиран от #62
21:33 24.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Един
21:35 24.09.2026
19 Гост
21:35 24.09.2026
20 А еееее зелена грешка 404
21:36 24.09.2026
21 Надай се коньо за зелен овес
До коментар #13 от "Ами":Днеска ЕС отпуска 8 милиарда евро за ВСУ.От руските активи разбира се.Орките верно пак ще ядат обелки от картофи и шишарки.Чакаме Захарова като изтрезнее да се разкудкудяка.
Коментиран от #27, #28, #47, #70
21:37 24.09.2026
22 Ще ще ще ще ще
До коментар #15 от "Смешник":За 5 години копейките станаха на ЩЕ-КИ.
21:38 24.09.2026
23 Гост
21:38 24.09.2026
24 Уж мир щеше да договаря
Коментиран от #40
21:39 24.09.2026
25 Комедиант
21:40 24.09.2026
26 Тъпото руско говедо
21:40 24.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Атина Палада
До коментар #12 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Докато източат Европа нацяло..
21:42 24.09.2026
30 Факт
Коментиран от #64
21:42 24.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Къде си ма?
До коментар #12 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":ДЕПМ
21:43 24.09.2026
33 Ха ха ха
21:44 24.09.2026
34 хахахахха
21:46 24.09.2026
35 Вашият президент
До коментар #31 от "Тъпото украинско говедо":Путин пък винаги си носи куфарчето под ръка където и да иде.
21:46 24.09.2026
36 ?????
Вчера изстреляхте 10-те дето ви ги прати Холандия.
Сега чакайте още 10-20 от някой си(гръцките с изтичащ срок на годност PAC-2)
Ще ви стигнат за половин нощ в Куев.
Нема ракети бре.
Всеки си ги стиска за себе си, а не за марионетките им.
Щото знае ли се кво ще е с тия европски лидери?
21:46 24.09.2026
37 Дзак
21:46 24.09.2026
38 Укротрола е с рак
21:47 24.09.2026
39 Все тая..
21:48 24.09.2026
40 Тъпото руско говедо
До коментар #24 от "Уж мир щеше да договаря":Какъв мир, като лукашенко обяснява наляво и надясно, че няма да спират да обстрелват Украйна, мир със руската ненормална сган... е как да стане това??? Между другото гори ли москва и подмосковието, поне ще се постоплите, че като нямате горива, поне зеленски да ви постопли малко с някой и друг дрон. Нали се сещате, че сами сте си виновни, за мизерния живот, който живеете в русия. Защо ли руските олигарси пращат децата си да учат в Европа или САЩ.... не за да стана шпиони а защото живота е по-хубав, спокоен и щастлив когато е далече от русия и руските безобразия, които нямат аналог на Земята.
21:48 24.09.2026
41 Олеееее...
21:49 24.09.2026
42 Пилотът Гошу
21:49 24.09.2026
43 ще получи
21:49 24.09.2026
44 Силна Европа Силна България
Коментиран от #55, #56, #57, #59
21:50 24.09.2026
45 Платете ги
21:51 24.09.2026
46 Референдум
21:51 24.09.2026
47 Ами
До коментар #21 от "Надай се коньо за зелен овес":Дори и ЕС да отпуска руски пари за окраина.
Русия си ги прихваща от западните активи в Русия.
Западните компании пък си ги прихващат от нас.
И кой е прецакания?
Коментиран от #97
21:51 24.09.2026
48 От коя държава
21:52 24.09.2026
49 Атина Палада
Най големият актьор за всички времена:)
21:53 24.09.2026
50 В кулоарите до тоалетните
Коментиран от #63, #69
21:54 24.09.2026
51 максим
нали ,на украйна били скрили няколко установки ц-300,ама нямали ракети??
къде е истината? че ц-300 работи по -добре от патриота,светът,отдавна знае.ама,какво ще се получи накрая.какво,ще се праща на украйна???
21:55 24.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Хахахахаха.....
21:56 24.09.2026
54 Зеленски
21:57 24.09.2026
55 Хахахахаха. ...
До коментар #44 от "Силна Европа Силна България":Силна Европа Силна България...
21:58 24.09.2026
56 Атина Палада
До коментар #44 от "Силна Европа Силна България":И къде да е мястото на България бре?:)))) България,както и Русия са европейски държави...
Коментиран от #93
21:58 24.09.2026
57 Народ
До коментар #44 от "Силна Европа Силна България":България е Европа!
Коментиран от #61
21:59 24.09.2026
58 Фмирисаното зеле...
22:00 24.09.2026
59 Кви "европейските народи" бре ?
До коментар #44 от "Силна Европа Силна България":Няма народи има само ЕС и Хайл Урсулай
Коментиран от #65
22:01 24.09.2026
60 Питай наглосаксът!
До коментар #12 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Като проключи фмирисаното зеле, те са наред!
22:02 24.09.2026
61 Тихо бре
До коментар #57 от "Народ":България НЕ е в Европа, а е фланг ! Не си компетентен
22:03 24.09.2026
62 Ми ти...
До коментар #16 от "И така":...как мислиш се утилизира всичкоро накроинец?! Време си трябва, камиони-фризери да се отчитат и така нататък, трябва да се зачиства от фашистката бандерсдка зараза качествено, че тя е като при зомбитата!
22:04 24.09.2026
63 Дали в кулоарите
До коментар #50 от "В кулоарите до тоалетните":Или около писоарите все тая ама яко е досаждал на хората
22:06 24.09.2026
64 Ако не помниш
До коментар #30 от "Факт":През 2021г. в Афганистан бялото знаме го вяхя САЩ. Не беше чак толкова отдавна, ама то нали толкоз много ти е акъа та затова не си го запомнил.
22:06 24.09.2026
65 Силна Европа Силна България
До коментар #59 от "Кви "европейските народи" бре ?":Европейските народи приеха на общата европейска валута и българските знаци от нашата азбука. Гордейте се малко повечко. Няма друг народ освен гръцкия, като съществуваща днешно време държава, чиято азбука да бъде приета. Гърция и България са единствените държави съществуващи и в днешно време, на които азбуката беше приета с единодушие и отпечатана на европейската валута от толкова много народи. И това е голямо постижение за българската държава. Защото исторически латинския гръцкия и българския са трите официално признати богослужебни езици. И това е неоспорим факт, това е исторически факт!
Коментиран от #71, #72
22:07 24.09.2026
66 Интересни факти !
Коментиран от #86, #108
22:08 24.09.2026
67 КАКТО ВИНАГИ.........
22:09 24.09.2026
68 максим
22:09 24.09.2026
69 А с Натаняху
До коментар #50 от "В кулоарите до тоалетните":Срещнал ли се е.
22:10 24.09.2026
70 Налягай си...
До коментар #21 от "Надай се коньо за зелен овес":...парцалите, шото като като утилизира Путин 404, ше започне си иска старите колонии от преди 1991-ва! А тези глупости, дето ги плещиш се записват на 100 места минимум и отсват завинаги!
Коментиран от #76, #78, #79
22:11 24.09.2026
71 Обаче
До коментар #65 от "Силна Европа Силна България":За разлика от едни други които постоянно водят антибългарска политика и в Македония и в България. Още навремето Божидар Димитров се подиграваше с неукия шарлатанин от Москва, който се опитва да пренапише историята на българската азбука.
Коментиран от #87, #98
22:11 24.09.2026
72 Без
До коментар #65 от "Силна Европа Силна България":Европа още по-силна и най-вече независима България.
22:14 24.09.2026
73 Обективен
22:14 24.09.2026
74 С чужда пита помен правят
Това са побъркани маниаци, които само мърсят земята. Тия ракети не са против евтини дронове, а против самолети.
Коментиран от #80
22:14 24.09.2026
75 Аз съм веган
Коментиран от #85
22:15 24.09.2026
76 И това кога ще се случи?
До коментар #70 от "Налягай си...":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
22:15 24.09.2026
77 Абсурдна държава
Коментиран от #101
22:16 24.09.2026
78 Ицо
До коментар #70 от "Налягай си...":Ръган ли си в правото чевро?
Коментиран от #82, #83, #89
22:17 24.09.2026
79 Мисля да налегна
До коментар #70 от "Налягай си...":Майки ти
Коментиран от #81, #91
22:19 24.09.2026
80 максим
До коментар #74 от "С чужда пита помен правят":има жалба от украинския генерал.руснака усъвършенствал защитата на танковете.и с 18-20 дрона не можели да го взривят.
22:20 24.09.2026
81 Сине…
До коментар #79 от "Мисля да налегна":…недей така по роднински…
22:20 24.09.2026
82 БахУрчо
До коментар #78 от "Ицо":Ицка ,шоколадов обичаш ли го ?За собствения ти шоколад иде реч ...
22:22 24.09.2026
83 От…
До коментар #78 от "Ицо":…опит ли питаш?! От вътре ли те напира да споделиш опит?!
22:22 24.09.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 АсанБГ
До коментар #75 от "Аз съм веган":Обла ..Дай веган ,пожали непълнолетните и невинни козичката Доротея и братчето и пръчлето стоянчо г...
22:24 24.09.2026
86 Фактите са си факти хора !
До коментар #66 от "Интересни факти !":В сравнение с 2013 г.преди Майдана по официалната статистика на самата Украйна стандарта на живот и покупателната способност на населението там е паднала 11,6 пъти ! Пъти! Вероятно реалната цифрата е много по шокираща...
22:26 24.09.2026
87 Да, обаче
До коментар #71 от "Обаче":От връх Шипка Патриарх Кирил каза следното и то е записано от камерите:
" Вие българите ни дадохте азбуката и писмеността, а ние се отблагодарихме като ви освободихме от Турско робство"
Коментирай неукий....
Коментиран от #94, #95
22:26 24.09.2026
88 Ее.Ба.Аа. козяци изгодно
22:28 24.09.2026
89 ДилДо БеГинз
До коментар #78 от "Ицо":Ицо ,в кривия гzzz като малък ръган ли си ,ако са пропуснали ,да поправим грешката .
22:32 24.09.2026
90 Антирашист 4611
До коментар #8 от "Тоя зеленпор":Зеленски е герой, защитава родината си ! Разните там боклуци ,копейки и рашисти нямат родина продават се на този който плаща !
Коментиран от #92
22:33 24.09.2026
91 ХА ХА
До коментар #79 от "Мисля да налегна":Налягай намай .кясси смррррдлифффката ,бе пенннделл жълтопаветен 👈.
22:34 24.09.2026
92 стоян георгиев
До коментар #90 от "Антирашист 4611":Лука ,лапуркай ,Лука ....хахах .
22:34 24.09.2026
93 Абе
До коментар #56 от "Атина Палада":Откога татаромонголските цигани станаха Европа?
Коментиран от #107
22:37 24.09.2026
94 Ще коментирам
До коментар #87 от "Да, обаче":РПЦ и дипломатите на Путин водят последователна просръбска и промакедонска политика с десетилетия, още от са от създаване на македонската идентичност от Сталин. И това ли е за благодарност? Не, не е. И тези неща никога не трябва да бъдат подминавани с лека ръка. Но трябва да им се дава широка гласност и хората запознавани с тези неща за да имат обща позиция.
Коментиран от #99, #100, #102, #103
22:37 24.09.2026
95 Антирашист 4612
До коментар #87 от "Да, обаче":България дължи освобождението си на цар Александър втори и неговата войска ( не само от руснаци )!
22:37 24.09.2026
96 Олеееее...
22:39 24.09.2026
97 Както винаги
До коментар #47 от "Ами":Прецакани са копейките и крепостните.
Коментиран от #105, #111
22:39 24.09.2026
98 Атина Палада
До коментар #71 от "Обаче":Защо лъжеш? Напротив,Божидар Димитров тогава каза,че Путин е прав,че азбуката им е дошла от Македония,защото това е географска област,която е била българска. Затова и Жириновски казваше,че България е единствената държава ,която граничи със себе си..
22:41 24.09.2026
99 Баце ЕООД
До коментар #94 от "Ще коментирам":Глупости... Сталин и Македония.. Няма такава държава в тези години
22:41 24.09.2026
100 маке
До коментар #94 от "Ще коментирам":Лап Уйотт бре , бугарски пееедерр 👈.
22:41 24.09.2026
101 оня с коня
До коментар #77 от "Абсурдна държава":Според елементарната логика при Цената която цитираш на Гр.Транспорт в Укр отнесена към Пенсии и изобщо Парични приходи за редовия Украинец би трябвало да няма пътници,т.е. и самият Градски Транспорт да не съществува.АКО ОБАЧЕ все още има наличен такъв,значи БЕЗСРАМНО ЛЪЖЕШ,при това имаш и наглостта да пращаш четящите тука да ти проверяват Изцепките?Трябва да бъдете преброени - НАЛЕЖАЩО Е,а после според бройката да бъдат предприети и съответните адекватни мерки от Държавата...
Коментиран от #106, #110, #115
22:42 24.09.2026
102 маке
До коментар #94 от "Ще коментирам":Лап Пай У Йотт бре , бугарски пееедерр 👈.
22:42 24.09.2026
103 Каква обща позиция бе
До коментар #94 от "Ще коментирам":Лъжеш най-подло
22:43 24.09.2026
104 Пуси
До коментар #1 от "Бялджип":Кой? Аз ли? Дума да не става! Бате Си не ми разрешава.
22:44 24.09.2026
105 Ами
До коментар #97 от "Както винаги":Най на далавера са грантаджиите, ама окраинците свършват.
Така, че стягай мешката.
22:45 24.09.2026
106 АнтроПолог
До коментар #101 от "оня с коня":Конски ,пардон Ломски ,вие влашките роми -копанарите никога не сте блестяли с интелект ,прави лъжици ,копанки ,дъски за рязане и ги продавай ,а50% от сумата превеждай на Украйна .
22:45 24.09.2026
107 Атина Палада
До коментар #93 от "Абе":Ха ха ха ,ти дори не знаеш,че татарите е РФ са етнически българи:))) А за географията....разбрах ,че не я знаеш
Коментиран от #112, #113
22:45 24.09.2026
108 От Майдана до сега
До коментар #66 от "Интересни факти !":Украинеца обедня поне 24- 25 пъти ! Пенсия 4000 гривни а кубик вода 142 гривни. Тоест пенсията стига за 25 кубика вода примерно и кмета Кличко вика ами тва е положението пичове оправяйте се ..
22:46 24.09.2026
109 Бункернюз
22:47 24.09.2026
110 Цифрите
До коментар #101 от "оня с коня":са верни!
22:47 24.09.2026
111 Пиночет
До коментар #97 от "Както винаги":Прецакана е май.кятти ,че турски тираджии са и прррснали 💥халл.катта 🎯 и са платили с фалшиви €враци 😂😂😂👈.
22:48 24.09.2026
112 Абе бо)оклуук
До коментар #107 от "Атина Палада":Къде видя българи с дръпнати очи.
Коментиран от #114
22:48 24.09.2026
113 Ицо
До коментар #107 от "Атина Палада":В чофката ти циганска.
Коментиран от #116
22:50 24.09.2026
114 Атина Палада
До коментар #112 от "Абе бо)оклуук":Виж се в огледалото бре ,Пар Цалл👈.
22:51 24.09.2026
115 Атина Палада
До коментар #101 от "оня с коня":И защо да няма транспорт? Той ти говори за пенсиите ,не четеш ли? Все едно в България един пенсионер с 300 евро пенсия ,ще го сравняваш ли по доход с някоя канцеларска мишк@ из администрациите,която се води редови гражданин също като пенсионера..?
22:52 24.09.2026
116 Атина Палада
До коментар #113 от "Ицо":Ицка ,цигански наденици заедно с картофките хапваш ли ☝️?
22:52 24.09.2026