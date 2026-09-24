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Володимир Зеленски: Подписахме споразумение! Украинската армия ще получи още ракети за системите „Пейтриът“
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Подписахме споразумение! Украинската армия ще получи още ракети за системите „Пейтриът“

24 Септември, 2026 21:23 1 430 116

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин-
  • нато

Зеленски отбеляза, че платформата на ООН е позволила на Украйна и на други държави да укрепят своите способности

Володимир Зеленски: Подписахме споразумение! Украинската армия ще получи още ракети за системите „Пейтриът“ - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев е постигнал споразумение за получаване на ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, но не уточни с коя държава е сключено то, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

Зеленски направи това изявление по време на среща с представители на украинската общност в САЩ според съобщение в неговия канал в „Телеграм“.

„Днес постигнахме споразумение – няма да казвам с кого – за пакет ракети за системите „Пейтриът“. Това е важно решение“, каза той.

Зеленски отбеляза, че платформата на ООН е позволила на Украйна и на други държави да укрепят своите способности.

„Подписахме споразумение за сигурност с Австралия. Това е 30-ото споразумение за сигурност на Украйна. Исторически погледнато, това е първото споразумение за сигурност с държава извън НАТО и ЕС. И това е принос. Подписахме споразумение за дронове с Финландия. Това е силен резултат, който укрепва и двете страни“, каза украинският президент.

Той добави, че в рамките на Общото събрание на ООН украинският екип е провел 20 срещи с лидери на различни държави.

Както по-рано съобщи „Укринформ“, Володимир Зеленски беше в САЩ от 22 до 24 септември, където участва в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли по-рано през деня предложението на руския президент Владимир Путин за среща в Москва, като заяви, че би отишъл в руската столица само "с ракета", предаде ДПА.

В кулоарите на общите дебати на Общото събрание на ООН в Ню Йорк репортер на руска държавна телевизия няколко пъти попита Зеленски кога ще посети Москва. Украинският президент отговори: "С ракета!", използвайки руска ругатня, която според контекста може да се преведе като "по дяволите".

Видеозаписът от кратката размяна на реплики беше широко разпространен от украински и руски медии, като руските издания цензурираха ругатнята.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която е част от руската делегация в Ню Йорк, коментира подигравателно думите на Зеленски. Тя намекна, че украинският президент се страхува, че евентуално пътуване до Москва може да завърши фатално за него.

Зеленски се срещна вчера с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. Двамата обсъдиха усилията за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, започнала през февруари 2022 г., но след срещата не бяха обявени конкретни резултати.

Зеленски неведнъж е заявявал, че иска да се срещне лично с Путин за обсъждане на възможностите за прекратяване на конфликта. Руският президент обаче настоява подобна среща да се състои в Москва, което Зеленски отхвърля както от съображения за сигурност, така и за да не създава впечатление, че Киев се подчинява на условията на Москва.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    58 10 Отговор
    До зимата се очаква да хвърли бялата кърпа! Може и по-скоро.

    Коментиран от #12, #104

    21:24 24.09.2026

  • 2 Овчар

    56 7 Отговор
    Доставката няма от къде да премине освен под земята.! Всички знаят че над Украйна има руски сателит и на практика вижда всичко..! Новината е слаба и неточна..!

    21:26 24.09.2026

  • 3 Баце ЕООД

    47 6 Отговор
    Утече територията... И какво като ги получат, пак ще го налапат до долу

    21:27 24.09.2026

  • 4 То дори

    48 5 Отговор
    Тука останаха точно 3 дежурни дето вярват в 404

    21:28 24.09.2026

  • 5 Курд Околянов

    43 7 Отговор
    Зеленски казва само половината истина за поканата на Путин да отиде в Москва. Втарата половина накратко е да вее бялото знаме.

    Коментиран от #10

    21:28 24.09.2026

  • 6 Ще, ще

    27 5 Отговор
    Голямата Берта... е на път, но към г.....т

    21:29 24.09.2026

  • 7 пешо

    33 7 Отговор
    обещаването не е като даването , татко ще ми купи колело

    21:29 24.09.2026

  • 8 Тоя зеленпор

    32 6 Отговор
    все подписва некви споразумения, които укрепват и двете страни, все използва некви платформи.
    Като цветарка е, ако не просеше, щеше да е ОК.

    Коментиран от #90

    21:30 24.09.2026

  • 9 🤣😂🤣😂

    38 4 Отговор
    Това било 30- тото споразумение. И 130 да подпише,резулта ще е същия ...пак ще проси и ще лае и ще моли Путин за мир.

    Коментиран от #16

    21:30 24.09.2026

  • 10 пешо

    42 5 Отговор

    До коментар #5 от "Курд Околянов":

    тази нощ ПУТИН ще му прати ракета да го вземе щото наркото искал с ракета до МОСКВА

    21:31 24.09.2026

  • 11 Оня

    39 4 Отговор
    Нещо не видях широко медийно отразяване на поредното (трето за последния месец и половина) тотално унищожаване на поредния армейски склад за "украински" розови фламинга в Гостомел, на хвърлей от кИев. Два дни горя и бълва огън, жупел и огромни черни облаци дим. Ако, изобщо, НАИСТИНА "някоя" държава им достави ракети - това ще е и тяхната съдба. Англетата са пощурели - и трите унищожени склада са били претъпкани с техни ракети и боеприпаси, за есенен контранаступ и завземане на п-ов Крим. Да, ама не !

    21:32 24.09.2026

  • 12 ЛЕ о ПА р Д🐱

    9 16 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    до коя зима? че много станаха

    Коментиран от #29, #32, #60

    21:32 24.09.2026

  • 13 Ами

    35 4 Отговор
    Демек ... Като свърши патакламата поне 30
    държави ще плащат репарации на Русия :)

    Коментиран от #21

    21:32 24.09.2026

  • 14 Пелагия Порфириевна

    33 6 Отговор
    Колкото повече се опъват бандерите, толкова по-навътре ще им влиза.
    Без вазе лин, разбира се.
    До последния украинец.

    21:33 24.09.2026

  • 15 Смешник

    28 41 Отговор
    Ще му се наложи да отиде в Москва да подпише капитулацията

    Коментиран от #22

    21:33 24.09.2026

  • 16 И така

    27 33 Отговор

    До коментар #9 от "🤣😂🤣😂":

    Пета година ватата става на тор в Донбас.
    Мдам.

    Коментиран от #62

    21:33 24.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Един

    32 29 Отговор
    Путлер си скубе ботокса.

    21:35 24.09.2026

  • 19 Гост

    33 11 Отговор
    За наркомана твърдо тежат думите на един от героите на Хайтов: "Едно е да искаш, друго е да можеш и трето и четвърто да го направиш"!

    21:35 24.09.2026

  • 20 А еееее зелена грешка 404

    23 11 Отговор
    Нали отиде да се договаряш за МИР🤔🤔🤔😡😡😡

    21:36 24.09.2026

  • 21 Надай се коньо за зелен овес

    10 39 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    Днеска ЕС отпуска 8 милиарда евро за ВСУ.От руските активи разбира се.Орките верно пак ще ядат обелки от картофи и шишарки.Чакаме Захарова като изтрезнее да се разкудкудяка.

    Коментиран от #27, #28, #47, #70

    21:37 24.09.2026

  • 22 Ще ще ще ще ще

    16 20 Отговор

    До коментар #15 от "Смешник":

    За 5 години копейките станаха на ЩЕ-КИ.

    21:38 24.09.2026

  • 23 Гост

    10 4 Отговор
    О! И?

    21:38 24.09.2026

  • 24 Уж мир щеше да договаря

    24 17 Отговор
    Е те тоя наистина заслужава да му затъкнат една ракета изотзадзе и да го пратят директно в Открития Космос веднъж завинаги!

    Коментиран от #40

    21:39 24.09.2026

  • 25 Комедиант

    19 29 Отговор
    Президентът Зеленски се среща с всички държавни глави в рамките на Общото събрание на ООН , а Путлера обикаля в бункера и гони хлебарките в него .😂

    21:40 24.09.2026

  • 26 Тъпото руско говедо

    21 25 Отговор
    Откакто путин прочете тази новина и не смее да излезе от тоалетната, че току-виж се изпoHаcpaлся...

    21:40 24.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Атина Палада

    16 6 Отговор

    До коментар #12 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Докато източат Европа нацяло..

    21:42 24.09.2026

  • 30 Факт

    7 20 Отговор
    Ще хвърчат петолъчки,ръша пак ще развее бялото знаме както в Афганистан

    Коментиран от #64

    21:42 24.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Къде си ма?

    4 5 Отговор

    До коментар #12 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    ДЕПМ

    21:43 24.09.2026

  • 33 Ха ха ха

    14 3 Отговор
    Тоя палячо е смешен като укротрола. Бас държа, че укротрола е по-женствен и от Зеленски. Ха ха ха

    21:44 24.09.2026

  • 34 хахахахха

    6 3 Отговор
    че то хахлите трябва да са по притеснени от това,те падат доста често по блоковете им,от както ги свършиха спряха и поразените жилищни сгради

    21:46 24.09.2026

  • 35 Вашият президент

    6 6 Отговор

    До коментар #31 от "Тъпото украинско говедо":

    Путин пък винаги си носи куфарчето под ръка където и да иде.

    21:46 24.09.2026

  • 36 ?????

    13 3 Отговор
    Ъхъ.
    Вчера изстреляхте 10-те дето ви ги прати Холандия.
    Сега чакайте още 10-20 от някой си(гръцките с изтичащ срок на годност PAC-2)
    Ще ви стигнат за половин нощ в Куев.
    Нема ракети бре.
    Всеки си ги стиска за себе си, а не за марионетките им.
    Щото знае ли се кво ще е с тия европски лидери?

    21:46 24.09.2026

  • 37 Дзак

    4 7 Отговор
    Вече има с какво да стигне до Москва?

    21:46 24.09.2026

  • 38 Укротрола е с рак

    6 6 Отговор
    Укротрола е болен от рак. Рака го яде отвътре както червей гризе гнило дърво. Целия е в разсейки и метастази.

    21:47 24.09.2026

  • 39 Все тая..

    5 3 Отговор
    Украйна е гробище

    21:48 24.09.2026

  • 40 Тъпото руско говедо

    3 10 Отговор

    До коментар #24 от "Уж мир щеше да договаря":

    Какъв мир, като лукашенко обяснява наляво и надясно, че няма да спират да обстрелват Украйна, мир със руската ненормална сган... е как да стане това??? Между другото гори ли москва и подмосковието, поне ще се постоплите, че като нямате горива, поне зеленски да ви постопли малко с някой и друг дрон. Нали се сещате, че сами сте си виновни, за мизерния живот, който живеете в русия. Защо ли руските олигарси пращат децата си да учат в Европа или САЩ.... не за да стана шпиони а защото живота е по-хубав, спокоен и щастлив когато е далече от русия и руските безобразия, които нямат аналог на Земята.

    21:48 24.09.2026

  • 41 Олеееее...

    6 2 Отговор
    Утре Киев пак ще гори

    21:49 24.09.2026

  • 42 Пилотът Гошу

    5 3 Отговор
    Колко пък ракети да получат... Ще ги издумкат за нула време, а производството не е като гърменето...

    21:49 24.09.2026

  • 43 ще получи

    5 3 Отговор
    Ама след 5 години

    21:49 24.09.2026

  • 44 Силна Европа Силна България

    2 4 Отговор
    Българската азбука се нареди до латинската и гръцката, където исторически и нейното място сред европейските народи. С това се възпрепятстват и опитите на Путин да пренапиша историята на българската азбука. Мястото на България е в сърцето на Европа.

    Коментиран от #55, #56, #57, #59

    21:50 24.09.2026

  • 45 Платете ги

    2 2 Отговор
    Па чакайте после ....

    21:51 24.09.2026

  • 46 Референдум

    1 2 Отговор
    От нашите данъци

    21:51 24.09.2026

  • 47 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Надай се коньо за зелен овес":

    Дори и ЕС да отпуска руски пари за окраина.
    Русия си ги прихваща от западните активи в Русия.
    Западните компании пък си ги прихващат от нас.
    И кой е прецакания?

    Коментиран от #97

    21:51 24.09.2026

  • 48 От коя държава

    2 3 Отговор
    От Япония естествено ... смешник

    21:52 24.09.2026

  • 49 Атина Палада

    5 3 Отговор
    Каквото и да си говорим,както и да смятаме и премятаме,извода е,че Зеленски фалира Западният свят и ги изпрати на бунището..
    Най големият актьор за всички времена:)

    21:53 24.09.2026

  • 50 В кулоарите до тоалетните

    4 3 Отговор
    бил провел 20 срещи с "лидери на различни държави" . Много е хитър тоя евреин верно

    Коментиран от #63, #69

    21:54 24.09.2026

  • 51 максим

    3 2 Отговор
    американците,нали щяха да му правят модернизирани ракети за ц-300!!!
    нали ,на украйна били скрили няколко установки ц-300,ама нямали ракети??
    къде е истината? че ц-300 работи по -добре от патриота,светът,отдавна знае.ама,какво ще се получи накрая.какво,ще се праща на украйна???

    21:55 24.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Хахахахаха.....

    5 2 Отговор
    Днес постигнахме споразумение – няма да казвам с кого

    21:56 24.09.2026

  • 54 Зеленски

    5 2 Отговор
    Щял да ходи в Москва "само с ракета". Колко трябва да си надрусан та да се упреличиш на барон Мюнхаузен.

    21:57 24.09.2026

  • 55 Хахахахаха. ...

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Силна Европа Силна България":

    Силна Европа Силна България...

    21:58 24.09.2026

  • 56 Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #44 от "Силна Европа Силна България":

    И къде да е мястото на България бре?:)))) България,както и Русия са европейски държави...

    Коментиран от #93

    21:58 24.09.2026

  • 57 Народ

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Силна Европа Силна България":

    България е Европа!

    Коментиран от #61

    21:59 24.09.2026

  • 58 Фмирисаното зеле...

    5 2 Отговор
    ...е минало на фентанил -> по друг начин не мога да си обясня поведението му!

    22:00 24.09.2026

  • 59 Кви "европейските народи" бре ?

    4 3 Отговор

    До коментар #44 от "Силна Европа Силна България":

    Няма народи има само ЕС и Хайл Урсулай

    Коментиран от #65

    22:01 24.09.2026

  • 60 Питай наглосаксът!

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Като проключи фмирисаното зеле, те са наред!

    22:02 24.09.2026

  • 61 Тихо бре

    2 3 Отговор

    До коментар #57 от "Народ":

    България НЕ е в Европа, а е фланг ! Не си компетентен

    22:03 24.09.2026

  • 62 Ми ти...

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "И така":

    ...как мислиш се утилизира всичкоро накроинец?! Време си трябва, камиони-фризери да се отчитат и така нататък, трябва да се зачиства от фашистката бандерсдка зараза качествено, че тя е като при зомбитата!

    22:04 24.09.2026

  • 63 Дали в кулоарите

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "В кулоарите до тоалетните":

    Или около писоарите все тая ама яко е досаждал на хората

    22:06 24.09.2026

  • 64 Ако не помниш

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Факт":

    През 2021г. в Афганистан бялото знаме го вяхя САЩ. Не беше чак толкова отдавна, ама то нали толкоз много ти е акъа та затова не си го запомнил.

    22:06 24.09.2026

  • 65 Силна Европа Силна България

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Кви "европейските народи" бре ?":

    Европейските народи приеха на общата европейска валута и българските знаци от нашата азбука. Гордейте се малко повечко. Няма друг народ освен гръцкия, като съществуваща днешно време държава, чиято азбука да бъде приета. Гърция и България са единствените държави съществуващи и в днешно време, на които азбуката беше приета с единодушие и отпечатана на европейската валута от толкова много народи. И това е голямо постижение за българската държава. Защото исторически латинския гръцкия и българския са трите официално признати богослужебни езици. И това е неоспорим факт, това е исторически факт!

    Коментиран от #71, #72

    22:07 24.09.2026

  • 66 Интересни факти !

    3 1 Отговор
    През 2027 година украинските пенсионери щели да получават "най-малко" 4213 гривни на месец.. или цели 81,46 Euro ! Сега обаче малко статистика колеги : Средната пенсия в Украйна за 2013 г. е била приблизително 139 евро на месец. По официални данни на Пенсионния фонд на Украйна средният размер на една пенсия през 2013 г. възлиза на 1508,54 украински гривни (UAH). Изчислено спрямо средния обменен курс за същата година, който е бил около 10,83 гривни за 1 евро (или 1 гривна ≈ 0,0924 евро), сумата се равнява на посочената по-горе стойност. През 2013 г. минималната пенсия в Украйна е била точно 88 евро на месец при цени 11,6 пъти по евтини ...

    Коментиран от #86, #108

    22:08 24.09.2026

  • 67 КАКТО ВИНАГИ.........

    3 1 Отговор
    .....ПРИКАЗКИ НА ИЗУСТ.........

    22:09 24.09.2026

  • 68 максим

    2 1 Отговор
    ако българия,имаше в най-лошия случай поне 8 це-300пт/пе или в най-добрия случай це-300в4.нещата,щяха да са коренно различни.ф-22 и ф-35 нямаше да могат да припарят.и щеше да има жалби и санкции.

    22:09 24.09.2026

  • 69 А с Натаняху

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "В кулоарите до тоалетните":

    Срещнал ли се е.

    22:10 24.09.2026

  • 70 Налягай си...

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Надай се коньо за зелен овес":

    ...парцалите, шото като като утилизира Путин 404, ше започне си иска старите колонии от преди 1991-ва! А тези глупости, дето ги плещиш се записват на 100 места минимум и отсват завинаги!

    Коментиран от #76, #78, #79

    22:11 24.09.2026

  • 71 Обаче

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Силна Европа Силна България":

    За разлика от едни други които постоянно водят антибългарска политика и в Македония и в България. Още навремето Божидар Димитров се подиграваше с неукия шарлатанин от Москва, който се опитва да пренапише историята на българската азбука.

    Коментиран от #87, #98

    22:11 24.09.2026

  • 72 Без

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Силна Европа Силна България":

    Европа още по-силна и най-вече независима България.

    22:14 24.09.2026

  • 73 Обективен

    4 2 Отговор
    Ще получи дедовия

    22:14 24.09.2026

  • 74 С чужда пита помен правят

    1 2 Отговор
    Укрите гърмят с ракети по $4 милиона (чужди) по дронове за $20 хиляди. По три ракети на дрон $12 милиона.
    Това са побъркани маниаци, които само мърсят земята. Тия ракети не са против евтини дронове, а против самолети.

    Коментиран от #80

    22:14 24.09.2026

  • 75 Аз съм веган

    2 1 Отговор
    Очаквам да излезе утре като поизтрезнее димата медведев да почне да хвърля бомби наляво и надясно.

    Коментиран от #85

    22:15 24.09.2026

  • 76 И това кога ще се случи?

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Налягай си...":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    22:15 24.09.2026

  • 77 Абсурдна държава

    3 3 Отговор
    Месечна карта за обществен транспорт в Киев струва 3656 UAH или това е 70,69 Euro .. при средна пенсия от 4312 UAH... Тоест една средна пенсия в Киев стига за карта за градски транспорт и 2 банички ... факт ! Проверете го пичове

    Коментиран от #101

    22:16 24.09.2026

  • 78 Ицо

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Налягай си...":

    Ръган ли си в правото чевро?

    Коментиран от #82, #83, #89

    22:17 24.09.2026

  • 79 Мисля да налегна

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "Налягай си...":

    Майки ти

    Коментиран от #81, #91

    22:19 24.09.2026

  • 80 максим

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "С чужда пита помен правят":

    има жалба от украинския генерал.руснака усъвършенствал защитата на танковете.и с 18-20 дрона не можели да го взривят.

    22:20 24.09.2026

  • 81 Сине…

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Мисля да налегна":

    …недей така по роднински…

    22:20 24.09.2026

  • 82 БахУрчо

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Ицо":

    Ицка ,шоколадов обичаш ли го ?За собствения ти шоколад иде реч ...

    22:22 24.09.2026

  • 83 От…

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Ицо":

    …опит ли питаш?! От вътре ли те напира да споделиш опит?!

    22:22 24.09.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 АсанБГ

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Аз съм веган":

    Обла ..Дай веган ,пожали непълнолетните и невинни козичката Доротея и братчето и пръчлето стоянчо г...

    22:24 24.09.2026

  • 86 Фактите са си факти хора !

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Интересни факти !":

    В сравнение с 2013 г.преди Майдана по официалната статистика на самата Украйна стандарта на живот и покупателната способност на населението там е паднала 11,6 пъти ! Пъти! Вероятно реалната цифрата е много по шокираща...

    22:26 24.09.2026

  • 87 Да, обаче

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Обаче":

    От връх Шипка Патриарх Кирил каза следното и то е записано от камерите:
    " Вие българите ни дадохте азбуката и писмеността, а ние се отблагодарихме като ви освободихме от Турско робство"
    Коментирай неукий....

    Коментиран от #94, #95

    22:26 24.09.2026

  • 88 Ее.Ба.Аа. козяци изгодно

    1 2 Отговор
    Има възможност и за семейни планове ,приемам карти и издавам фактури .За фенове на Украйна 20%намаление ,като други 10%отиват за помощ .Греста е за моя сметка .

    22:28 24.09.2026

  • 89 ДилДо БеГинз

    1 2 Отговор

    До коментар #78 от "Ицо":

    Ицо ,в кривия гzzz като малък ръган ли си ,ако са пропуснали ,да поправим грешката .

    22:32 24.09.2026

  • 90 Антирашист 4611

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тоя зеленпор":

    Зеленски е герой, защитава родината си ! Разните там боклуци ,копейки и рашисти нямат родина продават се на този който плаща !

    Коментиран от #92

    22:33 24.09.2026

  • 91 ХА ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Мисля да налегна":

    Налягай намай .кясси смррррдлифффката ,бе пенннделл жълтопаветен 👈.

    22:34 24.09.2026

  • 92 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Антирашист 4611":

    Лука ,лапуркай ,Лука ....хахах .

    22:34 24.09.2026

  • 93 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Атина Палада":

    Откога татаромонголските цигани станаха Европа?

    Коментиран от #107

    22:37 24.09.2026

  • 94 Ще коментирам

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "Да, обаче":

    РПЦ и дипломатите на Путин водят последователна просръбска и промакедонска политика с десетилетия, още от са от създаване на македонската идентичност от Сталин. И това ли е за благодарност? Не, не е. И тези неща никога не трябва да бъдат подминавани с лека ръка. Но трябва да им се дава широка гласност и хората запознавани с тези неща за да имат обща позиция.

    Коментиран от #99, #100, #102, #103

    22:37 24.09.2026

  • 95 Антирашист 4612

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "Да, обаче":

    България дължи освобождението си на цар Александър втори и неговата войска ( не само от руснаци )!

    22:37 24.09.2026

  • 96 Олеееее...

    1 1 Отговор
    Утре Киев пак ще гори

    22:39 24.09.2026

  • 97 Както винаги

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ами":

    Прецакани са копейките и крепостните.

    Коментиран от #105, #111

    22:39 24.09.2026

  • 98 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Обаче":

    Защо лъжеш? Напротив,Божидар Димитров тогава каза,че Путин е прав,че азбуката им е дошла от Македония,защото това е географска област,която е била българска. Затова и Жириновски казваше,че България е единствената държава ,която граничи със себе си..

    22:41 24.09.2026

  • 99 Баце ЕООД

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "Ще коментирам":

    Глупости... Сталин и Македония.. Няма такава държава в тези години

    22:41 24.09.2026

  • 100 маке

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Ще коментирам":

    Лап Уйотт бре , бугарски пееедерр 👈.

    22:41 24.09.2026

  • 101 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Абсурдна държава":

    Според елементарната логика при Цената която цитираш на Гр.Транспорт в Укр отнесена към Пенсии и изобщо Парични приходи за редовия Украинец би трябвало да няма пътници,т.е. и самият Градски Транспорт да не съществува.АКО ОБАЧЕ все още има наличен такъв,значи БЕЗСРАМНО ЛЪЖЕШ,при това имаш и наглостта да пращаш четящите тука да ти проверяват Изцепките?Трябва да бъдете преброени - НАЛЕЖАЩО Е,а после според бройката да бъдат предприети и съответните адекватни мерки от Държавата...

    Коментиран от #106, #110, #115

    22:42 24.09.2026

  • 102 маке

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "Ще коментирам":

    Лап Пай У Йотт бре , бугарски пееедерр 👈.

    22:42 24.09.2026

  • 103 Каква обща позиция бе

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "Ще коментирам":

    Лъжеш най-подло

    22:43 24.09.2026

  • 104 Пуси

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    Кой? Аз ли? Дума да не става! Бате Си не ми разрешава.

    22:44 24.09.2026

  • 105 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "Както винаги":

    Най на далавера са грантаджиите, ама окраинците свършват.
    Така, че стягай мешката.

    22:45 24.09.2026

  • 106 АнтроПолог

    2 1 Отговор

    До коментар #101 от "оня с коня":

    Конски ,пардон Ломски ,вие влашките роми -копанарите никога не сте блестяли с интелект ,прави лъжици ,копанки ,дъски за рязане и ги продавай ,а50% от сумата превеждай на Украйна .

    22:45 24.09.2026

  • 107 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #93 от "Абе":

    Ха ха ха ,ти дори не знаеш,че татарите е РФ са етнически българи:))) А за географията....разбрах ,че не я знаеш

    Коментиран от #112, #113

    22:45 24.09.2026

  • 108 От Майдана до сега

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Интересни факти !":

    Украинеца обедня поне 24- 25 пъти ! Пенсия 4000 гривни а кубик вода 142 гривни. Тоест пенсията стига за 25 кубика вода примерно и кмета Кличко вика ами тва е положението пичове оправяйте се ..

    22:46 24.09.2026

  • 109 Бункернюз

    1 0 Отговор
    При тази новина на педофила с ботокса му поникнаха още два косъма на главата.

    22:47 24.09.2026

  • 110 Цифрите

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "оня с коня":

    са верни!

    22:47 24.09.2026

  • 111 Пиночет

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Както винаги":

    Прецакана е май.кятти ,че турски тираджии са и прррснали 💥халл.катта 🎯 и са платили с фалшиви €враци 😂😂😂👈.

    22:48 24.09.2026

  • 112 Абе бо)оклуук

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Атина Палада":

    Къде видя българи с дръпнати очи.

    Коментиран от #114

    22:48 24.09.2026

  • 113 Ицо

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Атина Палада":

    В чофката ти циганска.

    Коментиран от #116

    22:50 24.09.2026

  • 114 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Абе бо)оклуук":

    Виж се в огледалото бре ,Пар Цалл👈.

    22:51 24.09.2026

  • 115 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "оня с коня":

    И защо да няма транспорт? Той ти говори за пенсиите ,не четеш ли? Все едно в България един пенсионер с 300 евро пенсия ,ще го сравняваш ли по доход с някоя канцеларска мишк@ из администрациите,която се води редови гражданин също като пенсионера..?

    22:52 24.09.2026

  • 116 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Ицо":

    Ицка ,цигански наденици заедно с картофките хапваш ли ☝️?

    22:52 24.09.2026

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