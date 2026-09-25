Унгария очаква пробив с Украйна за правата на малцинствата

Унгария очаква положителни резултати в диалога с Украйна за правата на националните малцинства през октомври. Законопроектът, който трябва да уреди образователните права на унгарското малцинство в Закарпатието, може да бъде внесен за разглеждане във Върховната рада не по-късно от следващия месец.

Това заяви министърът на външните работи на Унгария Анита Орбан в интервю за Telex, съобщи „Европейската правда“. По думите ѝ Киев и Будапеща са успели да изгладят недоразуменията в отношенията си, включително тези, свързани със спора около „Карпатската осмица“.

Орбан каза, че по време на срещите в рамките на Общото събрание на ООН се е срещала няколко пъти с украинския външен министър Андрий Сибига. Тя допълни, че поддържа ежедневен контакт и с украинския вицепремиер по европейската и евроатлантическата интеграция, който координира подготовката на законопроекта.

„По въпроса за правата на малцинствата в Закарпатието в момента поддържаме ежедневна връзка с външния министър, а с вицепремиера разговаряме по телефона според развитието на събитията. Целта е не по-късно от октомври да видим положителни резултати и законопроектът за образователните права да бъде внесен във Върховната рада“, заяви Анита Орбан.

Темата е свързана и с европейската интеграция на Украйна. На 1 септември Унгария отново отказа да одобри резултатите от скрининга на клъстери 2 и 3 за страната, като поиска от Киев законодателни действия за правата на унгарското национално малцинство.

Източници: Европейска правда