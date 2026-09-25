Пезешкиан: Иран е готов на сделка със САЩ

Иран е готов на договореност със Съединените щати, ако тя бъде постигната в рамките на международното право, заяви президентът Масуд Пезешкиан в интервю за Fox News. Той каза, че Техеран може да разговаря с всяко законно американско правителство и не се противопоставя на диалога, когато той води към мир.

„Ние не избираме войната. Войната ни беше наложена. Не търсим война“, заяви Пезешкиан. По думите му от Вашингтон зависи дали конфликтът ще приключи, тъй като Иран не желае продължаването му.

Техеран допуска отказ от урановия запас

Иранският президент отхвърли твърденията, че страната му се стреми към ядрено оръжие. Той заяви, че Иран никога не е преследвал такава цел и че ядрената програма е предназначена за мирни нужди.

Пезешкиан посочи, че Техеран може да се откаже от запасите си от уран, обогатен до 60%, ако бъде постигнато споразумение със САЩ. Това е равнище, което е близо до необходимото за военно приложение, но е по-ниско от обогатяването до около 90%, обичайно свързвано с оръжейния клас. Fox News съобщи, че президентът е обосновал отказа от ядрено оръжие с религиозна забрана.

Пезешкиан заяви, че очаква САЩ да се върнат към ангажиментите по меморандума от юни преди междинните избори за Конгреса. Документът предвиждаше прекратяване на военните действия, облекчаване на част от санкциите и последващи преговори за запасите от обогатен уран, но договореността се разпадна след ново изостряне около свободата на корабоплаването в Ормузкия проток.

Отрече връзка с хусите и сателитните снимки

Пезешкиан отхвърли твърденията, че Иран е получил от Китай сателитни снимки на американски военни бази. „Не знам нищо конкретно за тези снимки“, каза той в отговор на въпрос за публикации, според които китайски изображения са могли да бъдат използвани при атака срещу американска база в Йордания. Президентът добави, че Китай подкрепя преговорите и диалога между Вашингтон и Техеран.

Иранският президент също отхвърли обвиненията, че хусите в Йемен действат по указания на Техеран. „Хусите са отговорни за собствените си действия. Те не получават указания от нас“, заяви Пезешкиан. Той потвърди, че между Иран и движението има контакти, но каза, че не съществува системна връзка или пряка командна зависимост.

На въпрос за ролята на върховния лидер Пезешкиан заяви, че той е напълно здрав и способен да управлява страната. Иранският президент каза още, че ще се срещне с американски представители само при условия, които гарантират равнопоставеност и спазване на договореностите.

Конфликтът между САЩ и Иран започна на 28 февруари 2026 г. след американско-израелски удари по Иран и последвали ирански атаки срещу Израел и американски позиции в региона. Натискът за дипломатически изход се увеличава преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември, на фона на по-високите цени на горивата и продължаващите бойни действия.

Източници: Фокс нюз, Ройтерс