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Пезешкиан: Иран е готов на сделка със САЩ
  Тема: Иранската криза

Пезешкиан: Иран е готов на сделка със САЩ

25 Септември, 2026 04:10, обновена 25 Септември, 2026 04:15 399 3

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  • масуд пезешкиан-
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  • ядрена програма-
  • хуси

Иранският президент заяви, че Техеран може да се откаже от урана, обогатен до 60%, при споразумение в рамките на международното право.

Пезешкиан: Иран е готов на сделка със САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран е готов на договореност със Съединените щати, ако тя бъде постигната в рамките на международното право, заяви президентът Масуд Пезешкиан в интервю за Fox News. Той каза, че Техеран може да разговаря с всяко законно американско правителство и не се противопоставя на диалога, когато той води към мир.

„Ние не избираме войната. Войната ни беше наложена. Не търсим война“, заяви Пезешкиан. По думите му от Вашингтон зависи дали конфликтът ще приключи, тъй като Иран не желае продължаването му.

Техеран допуска отказ от урановия запас

Иранският президент отхвърли твърденията, че страната му се стреми към ядрено оръжие. Той заяви, че Иран никога не е преследвал такава цел и че ядрената програма е предназначена за мирни нужди.

Пезешкиан посочи, че Техеран може да се откаже от запасите си от уран, обогатен до 60%, ако бъде постигнато споразумение със САЩ. Това е равнище, което е близо до необходимото за военно приложение, но е по-ниско от обогатяването до около 90%, обичайно свързвано с оръжейния клас. Fox News съобщи, че президентът е обосновал отказа от ядрено оръжие с религиозна забрана.

Пезешкиан заяви, че очаква САЩ да се върнат към ангажиментите по меморандума от юни преди междинните избори за Конгреса. Документът предвиждаше прекратяване на военните действия, облекчаване на част от санкциите и последващи преговори за запасите от обогатен уран, но договореността се разпадна след ново изостряне около свободата на корабоплаването в Ормузкия проток.

Отрече връзка с хусите и сателитните снимки

Пезешкиан отхвърли твърденията, че Иран е получил от Китай сателитни снимки на американски военни бази. „Не знам нищо конкретно за тези снимки“, каза той в отговор на въпрос за публикации, според които китайски изображения са могли да бъдат използвани при атака срещу американска база в Йордания. Президентът добави, че Китай подкрепя преговорите и диалога между Вашингтон и Техеран.

Иранският президент също отхвърли обвиненията, че хусите в Йемен действат по указания на Техеран. „Хусите са отговорни за собствените си действия. Те не получават указания от нас“, заяви Пезешкиан. Той потвърди, че между Иран и движението има контакти, но каза, че не съществува системна връзка или пряка командна зависимост.

На въпрос за ролята на върховния лидер Пезешкиан заяви, че той е напълно здрав и способен да управлява страната. Иранският президент каза още, че ще се срещне с американски представители само при условия, които гарантират равнопоставеност и спазване на договореностите.

Конфликтът между САЩ и Иран започна на 28 февруари 2026 г. след американско-израелски удари по Иран и последвали ирански атаки срещу Израел и американски позиции в региона. Натискът за дипломатически изход се увеличава преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември, на фона на по-високите цени на горивата и продължаващите бойни действия.

Източници: Фокс нюз, Ройтерс


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    По всичко изглежда ,че Тръмп ще бъде уволнен от Конгреса след като демократите спечелят изборите,а Пезешкиан само успива оранжевия с алабализми за сделка и то за обогатения уран.Пълен абсурд.

    04:22 25.09.2026

  • 2 БЛАГОРОДНО Е ПОЛЕЗНО Е

    1 1 Отговор
    Имаше икономист журналист който се чудеше 2008-9 - че предсказват инфлация, след като кредитирането е спряло. Той каза, че е логично и поскъпналата вносна енергия не да направи инфлация, а да направи дефлация, понеже ще изяде потреблението - доходите, покупката на другите стоки ще спадне. Израел не е налагал официални държавни санкции срещу Русия след началото на инвазията в Украйна. Възможно ли е Израелски собственици да се възползват от руските продукти, като ги търгуват и изнасят за ЕС. Имат полза от санкциите, за да печелят от това? Има изгода петролът от Близкият изток да е дефицит и скъп, и те да "преопаковат" руският. Вероятно години руският петрол и дизел е зареждал Украйна, ЕС и България. Тази логика свързва двата конфликта в една схема за печалба. Израел и слугата им Тръмп имат голяма изгода тези два конфликта да продължи. Васалният данък е американски облигации. Май целият валутен резерв замина така. 40 милр. евр. И ПЕНСИОННИЯТ ФОНДД . ЕС е колония на САЩ, Тайван - също, имат много американски облигации. Богатеенето от петрол и други руски стоки, от Израел, и продажба на американски облигации е ВСЪЩНОСТ МНОГО БЛАГОРОДНО ДЕЛО. То спасява СВЕТЪТ, ДА, не се шегувам! Спасява светът от КОМУНИЗМЪТ И - ТОЕСТ ОТ КРАЯ НА КАПИТАЛИЗМА. Спасява? Да, ако си от погледа на десен човек. Израелските пари поддържат борсите да не рухнат, а американският дълг са харчене на спестените пари. ХИТРИ СА ТЕ. Така капитала не гние.

    04:37 25.09.2026

  • 3 Иран са

    0 0 Отговор
    Готови да изградят собствена атомна електроцентрала и никога няма да се съгласят с Дончо тъпото. Дончо и Нетаняху ще загубят властта си, защото побъркаха света в безсилието си и никой не им вярва за нищо.

    04:42 25.09.2026

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