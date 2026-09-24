Вместо да стимулира електромобилите, държавата ги посича с новия акциз за мощни коли

Новият пакет от данъчни изменения, за който вече ви информирахме, подготвен от Министерството на финансите, предвижда въвеждането на специален акциз от 1 януари 2027 година за всички леки автомобили с мощност над 250 kW (340 конски сили). Тъй като (както и всичко останало в нашата държава) предложението не е направено от тесни специалисти, то не прави разграничение според типа задвижване и по този начин голяма част от електрическите автомобили се оказват сред пряко засегнатите.

За разлика от моделите с вътрешно горене, при които достигането на 340 к.с. изисква сериозен работен обем и попада в дълбокия премиум или суперспортен клас, при електромобилите тази граница се преминава изключително лесно. Причината е, че поставянето на втори електромотор за задвижване на четирите колела почти автоматично изстрелва мощността на системно ниво над 300–400 к.с., дори при сравнително достъпни семейни кросоувъри.

Предложената схема предвижда базов акциз за нов автомобил от 10 000 евро, плюс по 10 евро за всеки киловат над прага от 250 kW, докато за употребявани автомобили налогът е 5000 евро плюс по 8 евро на допълнителен киловат. В практически изражение това означава, че един от най-популярните семейни електромобили с двойно предаване, като Volvo EX30 Twin Motor (428 к.с. / 315 kW), ще бъде оскъпен с над 10 600 евро при първа регистрация. Сходна е ситуацията и с популярните модели на Tesla — Model Y Performance и Model 3 Performance, както и със спортни изпълнения от рода на Hyundai Ioniq 5 N (650 к.с.) или Kia EV6 GT (585 к.с.).

Финансовото измерение на новите налози става още по-видимо при китайските производители, чиято моделна гама разчита силно на агресивно съотношение между цена и мощност. Модели като BYD Seal Excellence AWD (530 к.с.), Zeekr X AWD (428 к.с.) или XPeng G6 AWD (470 к.с.) се купуват от клиентите заради сигурността на двойното предаване и богатите си технологии на цената на базов европейски модел. Ако предложението влезе в сила в този си вид, купувачите на тези китайски автомобили ще трябва да платят между 11 000 и 12 000 евро допълнителен държавен налог, което напълно променя крайната им пазарна цена.

Засегнатият сегмент съставлява близо 15% до 18% от общите продажби на нови електромобили в България и включва голяма част от технологично най-развитите модели. Тъй като финансовата рамка третира единствено пиковата мощност на задвижването, новата акцизна скала засяга директно стандартните конфигурации с два двигателя и задвижване на четирите колела при електрическите превозни средства.

Това предложение е чиста проба абсурд и показност на пълна бюрократична слепота, която третира съвременните технологии като луксозен грях. Наказването на електрическото двойно предаване с хиляди евро наказателен налог не е данъчна политика, а брутален обир, който удря пряко потребителя, решил да инвестира в по-екологичен и съвременен автомобил. Под претекст че преследва лукса, държавата за пореден път демонстрира технологична неграмотност, превръщайки фискалния си глад в наказателна акция срещу модерния автопарк у нас.