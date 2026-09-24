Новини
Авто »
Вместо да стимулира електромобилите, държавата ги посича с новия акциз за мощни коли

Вместо да стимулира електромобилите, държавата ги посича с новия акциз за мощни коли

24 Септември, 2026 10:02 4 866 22

  • акциз-
  • мощни автомобили-
  • българия-
  • електромобили

Предложената схема предвижда базов акциз за нов автомобил от 10 000 евро, плюс по 10 евро за всеки киловат

Вместо да стимулира електромобилите, държавата ги посича с новия акциз за мощни коли - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Новият пакет от данъчни изменения, за който вече ви информирахме, подготвен от Министерството на финансите, предвижда въвеждането на специален акциз от 1 януари 2027 година за всички леки автомобили с мощност над 250 kW (340 конски сили). Тъй като (както и всичко останало в нашата държава) предложението не е направено от тесни специалисти, то не прави разграничение според типа задвижване и по този начин голяма част от електрическите автомобили се оказват сред пряко засегнатите.

За разлика от моделите с вътрешно горене, при които достигането на 340 к.с. изисква сериозен работен обем и попада в дълбокия премиум или суперспортен клас, при електромобилите тази граница се преминава изключително лесно. Причината е, че поставянето на втори електромотор за задвижване на четирите колела почти автоматично изстрелва мощността на системно ниво над 300–400 к.с., дори при сравнително достъпни семейни кросоувъри.

Предложената схема предвижда базов акциз за нов автомобил от 10 000 евро, плюс по 10 евро за всеки киловат над прага от 250 kW, докато за употребявани автомобили налогът е 5000 евро плюс по 8 евро на допълнителен киловат. В практически изражение това означава, че един от най-популярните семейни електромобили с двойно предаване, като Volvo EX30 Twin Motor (428 к.с. / 315 kW), ще бъде оскъпен с над 10 600 евро при първа регистрация. Сходна е ситуацията и с популярните модели на Tesla — Model Y Performance и Model 3 Performance, както и със спортни изпълнения от рода на Hyundai Ioniq 5 N (650 к.с.) или Kia EV6 GT (585 к.с.).

Финансовото измерение на новите налози става още по-видимо при китайските производители, чиято моделна гама разчита силно на агресивно съотношение между цена и мощност. Модели като BYD Seal Excellence AWD (530 к.с.), Zeekr X AWD (428 к.с.) или XPeng G6 AWD (470 к.с.) се купуват от клиентите заради сигурността на двойното предаване и богатите си технологии на цената на базов европейски модел. Ако предложението влезе в сила в този си вид, купувачите на тези китайски автомобили ще трябва да платят между 11 000 и 12 000 евро допълнителен държавен налог, което напълно променя крайната им пазарна цена.

Засегнатият сегмент съставлява близо 15% до 18% от общите продажби на нови електромобили в България и включва голяма част от технологично най-развитите модели. Тъй като финансовата рамка третира единствено пиковата мощност на задвижването, новата акцизна скала засяга директно стандартните конфигурации с два двигателя и задвижване на четирите колела при електрическите превозни средства.

Това предложение е чиста проба абсурд и показност на пълна бюрократична слепота, която третира съвременните технологии като луксозен грях. Наказването на електрическото двойно предаване с хиляди евро наказателен налог не е данъчна политика, а брутален обир, който удря пряко потребителя, решил да инвестира в по-екологичен и съвременен автомобил. Под претекст че преследва лукса, държавата за пореден път демонстрира технологична неграмотност, превръщайки фискалния си глад в наказателна акция срещу модерния автопарк у нас.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    27 6 Отговор
    Искахте в клуба на богатите, а? Ето ви го клуба на богатите! Хак да ви е!

    Коментиран от #21

    10:16 24.09.2026

  • 2 Чиновници....

    29 2 Отговор
    Обикновените работещи хора щото могат да си купят такива коли....

    10:17 24.09.2026

  • 3 абе що така

    29 4 Отговор
    и защо трябва да ги стимулира, да стане също като фотоволтайците ли, стимулираха ги безумно и каква файда, тока не поевтиня досега

    Коментиран от #16

    10:20 24.09.2026

  • 4 Не ни трябва

    21 3 Отговор
    стимулиране на тези бклуци.

    10:22 24.09.2026

  • 5 МПС

    12 8 Отговор
    Пълен абсурд е този акциз, има толкова изтичане на пари от бюджета които трябва да се спрат, да не говорим за увеличените приходи от ДДС заради инфлацията, че опряха акцизи да налагат

    10:23 24.09.2026

  • 6 Дизел Пауър

    23 3 Отговор
    Ами да си купят Дачия Спринг, а не Tesla Y, мераклиите за електрическа кола... Толкова е просто.

    Коментиран от #12

    10:29 24.09.2026

  • 7 ХА ХА ХА

    13 5 Отговор
    Статията е написана от човек, който явно не прави разлика между данък и акциз.

    Уважаеми г-н Славчев, работата на акциза не е да пази природата
    (макар че явно и за това не сте се информирал - мощните елкари имат в пъти по-силно ел. поле, което може и да се окаже по-вредно един ден ...).

    Като имате пари да си купите мощен автомобил - плащате акциз.

    А да ми говорите за пикова мощност - явно съвсем не сте в час - и моята бензинка плаща данък за мощност при 5500 оборота, които са ....

    10:30 24.09.2026

  • 8 Сами

    13 3 Отговор
    Точно така трябва. Има Тесла, която не е перформанс. Да си купи такава като не му се плаща 10000. Повечето електромобили са под 340 к.с.

    10:34 24.09.2026

  • 9 Пульо фен

    15 14 Отговор
    Евалата РАДЕВ ти доказа ,че си най тьпия и бавнонразвиващ се или по скоро бьрзо затьпявящ политик в цяла Европа .Ще вьрнеш България 100 години... Едно тьпо военно малоумно мишле като теб трябва да си стои в армията.

    10:41 24.09.2026

  • 10 име

    10 5 Отговор
    340kW е примерно, тесла У дуал мотор пърформанс. Тва е най-мощния вариант. И без това не са много хората, които си купуват такива мощни електрички, не виждам проблем с този акциз. Сигурно 98% от елекричките са под тези 340%, ама нали трябва да напишем нянаква статия, да има пълнеж.

    10:41 24.09.2026

  • 11 6135

    8 2 Отговор
    Браво на държавата!
    За електричките трябва да има високи данъци, съответстващи на мощността и теглото им.

    Коментиран от #14

    10:45 24.09.2026

  • 12 Георги

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дизел Пауър":

    да ти дам 3 деца с детски столчета да го наредил в спринг. После ела зимата на 1300м.н.в. пак с него.

    10:47 24.09.2026

  • 13 Георги

    4 0 Отговор
    държавата е на червено и трябват постъпления

    10:58 24.09.2026

  • 14 Георги

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "6135":

    а парите да дадат на ония с пушещите и тракащи екокочини

    11:00 24.09.2026

  • 15 Неможачи!

    3 1 Отговор
    Толко си могат.

    11:02 24.09.2026

  • 16 На мен токът ми е без пари

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "абе що така":

    Произвеждам си и хич не ти вярвам.

    11:03 24.09.2026

  • 17 Ама

    3 1 Отговор
    Огромната част от електрическите автомобили са под 340 к.с.

    11:15 24.09.2026

  • 18 Вова

    4 1 Отговор
    Акцизът си е тъкмо на място.
    Скоро очаквайте прогресивно данъчно по мощност, също е удачно!

    В Гърция за кола 400 коня плюс, годишно ти вървят около 5К евро за данъци и застраховка.
    Аз съм ОК, НО искам да виждам нещо отсреща, а не дупка до дупка!

    11:19 24.09.2026

  • 19 Техно

    2 2 Отговор
    Няма никаква причина за стимулация на елекрически колички. Ще плащат на общо основание като всички останали.

    11:22 24.09.2026

  • 20 последните

    2 0 Отговор
    на всеки ли е нужна такава мощност? всеки сам да си преценя по джоба. и да плаща.

    11:30 24.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.