Украйна очаква удари по енергетиката, но не и пълен интернет срив

Украйна е получила два документа, които според министъра на енергетиката Денис Шмигал описват подготовката на Русия за зимни удари по украинската енергийна и комунална инфраструктура. В плановете са посочени цели, видове оръжия и необходимите количества за поразяването на отделни обекти.

По думите на Шмигал са заплашени системите за производство и пренос на електроенергия, топлоснабдяването, водоснабдяването, канализацията и интерконекторите, чрез които Украйна обменя електроенергия с Европа и други части на страната. Министърът заяви, че документите съдържат таблици с конкретни разчети за балистични ракети, реактивни дронове и други безпилотни апарати.

„Там два големи документа, много студено и много ясно разписани. С таблици, с количеството оръжие, необходимо за всеки обект, за да бъде унищожен“, каза Шмигал в ефира на телемаратона.

Над 200 защитени енергийни обекта

Украинските власти подготвят защита на ключовите съоръжения. По данни на Шмигал вече са изградени над 200 капиталоемки бетонни укрития над обекти, определени като приоритетни цели. Монтират се и защитни екрани, както и мрежи срещу FPV дронове.

„Вече са изградени повече от 200 шелтера — капитали бетонни съоръжения над обектите, които са приоритет за руснаците. Също така се поставят защитни екрани и се внедряват мрежи срещу FPV дронове“, заяви министърът. Той добави, че заедно с международни партньори се натрупва резерв от оборудване, тъй като не всички съоръжения могат да бъдат защитени само с бетон.

Пълен интернет срив не се очаква

Съветникът на президента по развитието на технологичните направления в отбраната Сергей Бескрестнов заяви, че руските атаки срещу мрежовата инфраструктура няма да оставят цяла Украйна без интернет. Според него разпределената структура на интернет каналите позволява услугите да продължат да работят на национално ниво.

„Руснаците атакуват нашата информационна мрежова инфраструктура. Но Украйна е страна с максимално разпределени интернет канали, затова цялата страна — областите и градовете — няма да остане без интернет. Възможни са локални прекъсвания, които се надявам доставчиците бързо да отстранят“, написа Бескрестнов.

Той предупреди, че интернет услугите може да поскъпнат, ако доставчиците трябва да компенсират разходите за ремонт на повредени съоръжения. След атака срещу киевски датацентрове на 24 септември няколко доставчици са съобщили за повреди и прекъсвания, а ден по-рано са били засегнати датацентрове на UTELS и „Паутина“.

Източници: Украинска правда, ТСН