Време е руските министри да кажат на Путин истината за войната, заяви британският външен министър

Светът знае, че Русия "търпи провал в тази война" в Украйна, заяви пред Съвета за сигурност на ООН в рамките на 81-вата годишна сесия на Организацията на обединените нации в Ню Йорк външният министър на Великобритания Ед Милибанд, цитиран от Пи Ей Мидия и ДПА, предаде БТА.
Той отбеляза, че е време руските министри да кажат на президента Владимир Путин истината и "да се спре кръвопролитието". Освен това той призова Москва да седне на масата на преговорите, подчертавайки, че Великобритания няма да се разколебае в ангажираността си с подкрепата за Киев.
"Преди четири години Путин очакваше поддръжниците на Украйна да се огънат, но ние сме твърди като скала в подкрепата си", заяви Милибанд от трибуната на ООН. "Преди четири години Путин вярваше, че времето работи в полза на Русия, но придвижването на руските войски е в застой, а броят на убитите и ранените руски военнослужещи надхвърли един милион и половина", продължи той.
"И на всичко отгоре руската икономика страда, докато последиците от решенията на Путин се трупат, а санкциите лишават военната машина на Кремъл от приходи. Казвам на руския представител: Време е министрите да кажат истината на президента Путин. Светът знае, че Русия търпи провал в тази война. Руският народ го усеща, а и министрите го знаят. Те трябва да кажат на президента Путин да сложи край на кръвопролитията. И нека заявя следната истина: ангажиментът на Обединеното кралство няма да отслабне. Ангажиментът на нашите съюзници няма да отслабне. Ние сме до Украйна сега. Ще бъдем до Украйна толкова дълго, колкото е необходимо“, посочи британският външен министър в Ню Йорк.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крайно
Руските министри трябва да кажат на Путин, че Лондон трябва да бъде разрушен!
Коментиран от #45, #53
08:53 24.09.2026
2 Къде..
08:53 24.09.2026
3 Аз съм веган
Коментиран от #55
08:54 24.09.2026
4 ООН скоро ще приеме резолюция
08:55 24.09.2026
5 няма край
Коментиран от #23
08:55 24.09.2026
6 Укр
08:56 24.09.2026
7 Оня
08:56 24.09.2026
8 леля каза
08:56 24.09.2026
9 Светът знае, че 404 се затрива
08:57 24.09.2026
10 ами
08:57 24.09.2026
11 Ганя Путинофила
Коментиран от #37
08:57 24.09.2026
12 Мистър Проти
Коментиран от #59
08:58 24.09.2026
13 мъдрец
08:58 24.09.2026
14 идиоти вън
08:58 24.09.2026
15 Крокодила Гена
Коментиран от #19, #20
08:59 24.09.2026
16 Света знае, че крайна се затрива
08:59 24.09.2026
17 кажи на островитяните
08:59 24.09.2026
18 Някой
И британския външен министър я знае, но Путин- не?
Имперски амбиции, ама вече без покритие. Държава, в която се разпореждат пакистанци и индийци, а шериата е издигнат в национална система за управление.
Да мълчат, че изглеждат жалки.
08:59 24.09.2026
19 ой ой ой
До коментар #15 от "Крокодила Гена":Ай как хочется, ай ай ай. Ииииих!
09:00 24.09.2026
20 С най-перо
До коментар #15 от "Крокодила Гена":Той още малко да полае по Русия и точка ще му се появи!
09:01 24.09.2026
21 РЕАЛИСТ
09:01 24.09.2026
22 Генерал Кукушинков докладва!
09:02 24.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 бай Шиле
09:03 24.09.2026
25 Истината е ясна
09:05 24.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Жеймс Бонд
Коментиран от #36
09:05 24.09.2026
28 КЛАСИЧЕСКИ ОЛИГОФРЕН
09:06 24.09.2026
29 Силна Европа Силна България
09:06 24.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Само да вметна
09:08 24.09.2026
34 Айляк
Те затва англетата смениха трима премиери от 2022г. насам и сега чакаме четвърти техен водач скоро да гръмне - щото много им вървят нещата.
Кривоглавците от Малката Индия винаги са били мизерници и нещастници.
Коментиран от #39
09:08 24.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #27 от "Жеймс Бонд":Външния министър знае че бомбят Путин
Че заради Путин над ДВА милиона човека отидоха в небитието.
09:09 24.09.2026
37 Дебил с главно Дъ
До коментар #11 от "Ганя Путинофила":Вашите "русодебили", заедно с тебе барабар. Голям собственик се извъди нещо, по-добре внимавай с употребата на притежателни местоимения. Така, за всеки случай.
09:10 24.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #34 от "Айляк":Оръжие на тия хомобритиш си разбомбва Путин регулярно
09:11 24.09.2026
40 Пилотът Гошу
С постоянното ви врещене и истерии, придружени от трескавото търсене на пари като зависим търсещ поредната доза, едва ли Путин има нужда да пита министрите си...
09:12 24.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Истински
И силно загрижен не само за Украйна и народа и, но и за Русия!
Борис Джонсън
09:13 24.09.2026
43 Софиянец
Коментиран от #81
09:14 24.09.2026
44 Софиянец
09:14 24.09.2026
45 Епопея
До коментар #1 от "Крайно":Британските дипломати и истината ...
09:16 24.09.2026
46 стоян георгиев
Коментиран от #50
09:16 24.09.2026
47 Убавец
09:17 24.09.2026
48 Робин Хорсфол
09:17 24.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Аха
До коментар #46 от "стоян георгиев":И влизат в ЕС.
09:17 24.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ало министъра
До коментар #1 от "Крайно":острова дали има общата граница с Русия?..Кремъл няма да се покалебае..и тогава къде ще бягате..В Африка..там не ви искат, Азия , там ви мразят, в Индия ..забрави..в Европа..идиоти като вас, и те ще бъдат обнулени..Голяма уста отварят тези кралски клоуни..Надяват се САЩ да им помогнат..но Тръмп няма да забрави как ги изоставихте във войната с Иран...подли мишки..
09:19 24.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Презенташон
До коментар #3 от "Аз съм веган":Външният министър на Великобритания Ед Милибанд да се запита:
Щеше ли да има война, ако неговият предшесвтеник Джонсън не беше поддиквал Зеленски да продължи войната през АПРИЛ 2022.
Украйна загуби значително, не спазвайки Минските договори. Те предвиждаха автономия на Луганск и Донецк в рамките на Укр. А Крим да се даде на Русия под наем за 30 г.в
Коментиран от #66
09:23 24.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Истината за войната ?!
09:26 24.09.2026
58 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. А ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
09:27 24.09.2026
59 Лорд Джон
До коментар #12 от "Мистър Проти":Мнного силно ..радиоактивно графство.
09:29 24.09.2026
60 ФАКТИ ПОМИСЛЕТЕ ЗА КАДРИТЕ СИ
09:29 24.09.2026
61 От УИкипедия:
Какво повече да каже човек?
09:29 24.09.2026
62 АБВ
Русия няма да прави пауза в специалната си военна операция заради преговори с Украйна в какъвто и да е формат. „Научени от горчив опит, няма да спираме специалната военна операция по време на преговори в какъвто и да е формат“, заяви руският външен министър Сергей Лавров на заседание на Съвета за сигурност на ООН относно Украйна. „А именно това иска Европа, водена от същата проста цел да си осигури отдих и да попълни изчерпаните военни арсенали на киевския режим, който от отчаяние отдавна е прибегнал към откровено терористични методи", изтъкна той. Украйна можеше да запази границите си от 1991 г., ако европейците не бяха проявили двуличие, подчерта Лавров. "Според мен за всички е очевидно, че киевският режим не може да се счита за правителство, представляващо интересите на жителите на Крим, Донбас и Новорусия – които той е обявил за терористи, подчовеци и твари", каза още ръководителят на руската дипломация....
09:32 24.09.2026
63 Хи хи хи
09:33 24.09.2026
64 АБВ
Русия няма да прави пауза в специалната си военна операция заради преговори с Украйна в какъвто и да е формат. „Научени от горчив опит, няма да спираме специалната военна операция по време на преговори в какъвто и да е формат“, заяви руският външен министър Сергей Лавров на заседание на Съвета за сигурност на ООН относно Украйна. „А именно това иска Европа, водена от същата проста цел да си осигури отдих и да попълни изчерпаните военни арсенали на киевския режим, който от отчаяние отдавна е прибегнал към откровено терористични методи", изтъкна той. Украйна можеше да запази границите си от 1991 г., ако европейците не бяха проявили двуличие, подчерта Лавров. "Според мен за всички е очевидно, че киевският режим не може да се счита за правителство, представляващо интересите на жителите на Крим, Донбас и Новорусия – които той е обявил за терористи, подчовеци и твари", каза още ръководителят на руската дипломация.
09:33 24.09.2026
65 АБВ
Това тук не е единствената медия, нито е най-обективната.
09:34 24.09.2026
66 Ха ха
До коментар #55 от "Презенташон":Първи нарушиха Минските споразумения кремълските нацисти с нахлуването в суверена Украйна "неопознаните" но познати на всички зелени човечета в изкуствените ДНР и ЛНР та.Трактористи-танкисти ха ха.
От тези области избягаха над 2 милиона украинци още преди войната.Бягаха от руския терор.
Както Путлер каза, че е закъснял с войната .Искал е още през 2004г.да я окупира.
Така прави и с,Молдова, Чечня, Грузия.....
Най лошото за една държава е да има обща граница с това зло руZия.
Коментиран от #71, #82
09:34 24.09.2026
67 ТЕХ.СПРАВКА ЗА "ВЕЛИКОБРИТАНИЯ "
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ : = 4 МИНУТИ СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).
Коментиран от #69
09:34 24.09.2026
68 Отреазвяващ
09:35 24.09.2026
69 ой ой ой
До коментар #67 от "ТЕХ.СПРАВКА ЗА "ВЕЛИКОБРИТАНИЯ "":Ай как хочется, ай ай ай. Иииих!
09:36 24.09.2026
70 Цензура
Ама то традиционното британско кръвoсмесителство до такива неща води.
09:36 24.09.2026
71 всъщност
До коментар #66 от "Ха ха":Русия наруши споразумението от Будапеща 1994 година, с което гарантираше териториалната цялост на Украйна.
09:37 24.09.2026
72 Маринов
Те да да благодарни, че либералът Путин е начело на Русия. Защото след него ще дойде чичко Сталин 2, който много бързо ще приключи този конфликт. Досещате се как.
09:37 24.09.2026
73 Тоя, пък.
Ама то традиционното британско кръвoсмecителство до такива неща води.
09:38 24.09.2026
74 Да се чете:
и Огромните Ненужни жертви, които дават украинците заради англосаксите!
Коментиран от #87
09:40 24.09.2026
75 АБВ
09:41 24.09.2026
76 Тоя, пък.
Ама то традиционното британско кръвoсмecителство до такива неща води.Кога островните обpaтняци ще поемат отговоронст за това, че не позволиха тази война да бъде спряна още в началото?
09:41 24.09.2026
77 АБВ
Декларацията ясно установява, че принципите на суверенитет и териториална цялост се прилагат спрямо държави, които „спазват принципа на равноправие и самоопределение на народите и имат правителство, представляващо целия народ на съответната територия, без разлика по отношение на раса, вероизповедание или цвят на кожата“........
09:41 24.09.2026
78 АБВ
Представители на Европейския съюз, включително председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, обосновават необходимостта от продължаваща финансова и военна подкрепа за Украйна с твърдението, че тя отстоява европейските ценности: "Това означава, че расизмът, преследването на Църквата и духовенството, както и възхваляването на нацизма – под формата на отблъскващите, зверски разновидности на украинския национализъм – са именно онези ценности, върху които днес е изграден Европейският съюз", заяви първият руски дипломат...
09:42 24.09.2026
79 АБВ
09:43 24.09.2026
80 АБВ
Доста по-смислена реч от тази на британеца.
09:44 24.09.2026
81 Пилотът Гошу
До коментар #43 от "Софиянец":Не знам кой кого разбомбва по медиите, но като гледам положението в Европа, човек ще каже, че бомбардират ЕС, не Украйна и Русия...
Коментиран от #85
09:49 24.09.2026
82 АБВ
До коментар #66 от "Ха ха":Жалко, че тук няма цензура за глупости от промити от евроатлантическа пропаганда мозъци.
09:49 24.09.2026
83 Розовото пони зеля
Коментиран от #84
09:54 24.09.2026
84 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #83 от "Розовото пони зеля":Британско оръжие бомби Путин
Пропагандата е отделно....
09:58 24.09.2026
85 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #81 от "Пилотът Гошу":Бомби падат в москве и киев
В ЕС е тихо и мирно
А кой какво гледа и кво казва е друг въпрос.
10:00 24.09.2026
86 Русия
10:00 24.09.2026
87 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #74 от "Да се чете:":Време е Украйна да попука по сериозно Путин.
10:01 24.09.2026