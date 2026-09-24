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Време е руските министри да кажат на Путин истината за войната, заяви британският външен министър
  Тема: Украйна

Време е руските министри да кажат на Путин истината за войната, заяви британският външен министър

24 Септември, 2026 08:51 1 424 87

  • украйна-
  • ед милибанд-
  • великобритания-
  • оон-
  • русия-
  • съвет за сигурност

Светът знае, че Русия търпи провал във войната в Украйна, заяви пред Съвета за сигурност на ООН британският дипломат

Време е руските министри да кажат на Путин истината за войната, заяви британският външен министър - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Светът знае, че Русия "търпи провал в тази война" в Украйна, заяви пред Съвета за сигурност на ООН в рамките на 81-вата годишна сесия на Организацията на обединените нации в Ню Йорк външният министър на Великобритания Ед Милибанд, цитиран от Пи Ей Мидия и ДПА, предаде БТА.

Той отбеляза, че е време руските министри да кажат на президента Владимир Путин истината и "да се спре кръвопролитието". Освен това той призова Москва да седне на масата на преговорите, подчертавайки, че Великобритания няма да се разколебае в ангажираността си с подкрепата за Киев.

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"Преди четири години Путин очакваше поддръжниците на Украйна да се огънат, но ние сме твърди като скала в подкрепата си", заяви Милибанд от трибуната на ООН. "Преди четири години Путин вярваше, че времето работи в полза на Русия, но придвижването на руските войски е в застой, а броят на убитите и ранените руски военнослужещи надхвърли един милион и половина", продължи той.

"И на всичко отгоре руската икономика страда, докато последиците от решенията на Путин се трупат, а санкциите лишават военната машина на Кремъл от приходи. Казвам на руския представител: Време е министрите да кажат истината на президента Путин. Светът знае, че Русия търпи провал в тази война. Руският народ го усеща, а и министрите го знаят. Те трябва да кажат на президента Путин да сложи край на кръвопролитията. И нека заявя следната истина: ангажиментът на Обединеното кралство няма да отслабне. Ангажиментът на нашите съюзници няма да отслабне. Ние сме до Украйна сега. Ще бъдем до Украйна толкова дълго, колкото е необходимо“, посочи британският външен министър в Ню Йорк.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крайно

    102 10 Отговор
    Време е!
    Руските министри трябва да кажат на Путин, че Лондон трябва да бъде разрушен!

    Коментиран от #45, #53

    08:53 24.09.2026

  • 2 Къде..

    82 4 Отговор
    ми е статията за успехите на зеленски, пускайте я, че не може да ми тръгне денят!

    08:53 24.09.2026

  • 3 Аз съм веган

    12 60 Отговор
    Който е каже истината на хаяско, отива при кобзон

    Коментиран от #55

    08:54 24.09.2026

  • 4 ООН скоро ще приеме резолюция

    83 8 Отговор
    че бял флаг значи победа. И Укрия ще развее гордо белия флаг !

    08:55 24.09.2026

  • 5 няма край

    8 76 Отговор
    Няма край руския резил. Няма край.

    Коментиран от #23

    08:55 24.09.2026

  • 6 Укр

    61 7 Отговор
    Време е да изгрее второ слънце над Лондон...

    08:56 24.09.2026

  • 7 Оня

    74 6 Отговор
    Е тоя вече изплиска легена! А бе от Пакистан разрешиха ли ти да ги ръсиш тия смешки!? Все пак сте им колония не може така през просото!

    08:56 24.09.2026

  • 8 леля каза

    32 10 Отговор
    Британците живеят зле и едва доживяват до 90 години, заради нездравословен начин на живот и преяждане с боклуци!!

    08:56 24.09.2026

  • 9 Светът знае, че 404 се затрива

    11 1 Отговор
    и затова скочиха всички западнали акъл на ръсят на Русия и и да слагат думи в устата. Какво да прави и кое е уж в неен интерес.

    08:57 24.09.2026

  • 10 ами

    62 4 Отговор
    ха ха ха - разбира се, че е провал - за 5 години война срещу нато и сащ, завладяха само 20% от украина

    08:57 24.09.2026

  • 11 Ганя Путинофила

    7 58 Отговор
    Само нашите русодебили се кълнат в путен!

    Коментиран от #37

    08:57 24.09.2026

  • 12 Мистър Проти

    57 6 Отговор
    Тези шмуляци защо не си гледат собствената държава, а хукнали света да оправят. Утре Великобритания ще стане Великоразпадания, а тоя ангажиран видите ли. Камиларят дали знае, че "империята" му може да се свие до графство?

    Коментиран от #59

    08:58 24.09.2026

  • 13 мъдрец

    4 12 Отговор
    путин има кусури,запада има кусури,истината е някъде в средата!не се ли разберат умират и двамата!

    08:58 24.09.2026

  • 14 идиоти вън

    51 4 Отговор
    Време е британските министри да разберат, че Британия е остров, а дали е велика...?!?!?!?

    08:58 24.09.2026

  • 15 Крокодила Гена

    45 5 Отговор
    Я гледай ти тоя що няма точка между очите? Сигурни ли сте че е британец бе?

    Коментиран от #19, #20

    08:59 24.09.2026

  • 16 Света знае, че крайна се затрива

    43 2 Отговор
    и затова се изредиха всички западнали, акъл да ръсят на Русия и да и казват какво да прави и кое било уж важно и полезно за нея.

    08:59 24.09.2026

  • 17 кажи на островитяните

    28 3 Отговор
    за цунамито което тръгва с едно червено копче

    08:59 24.09.2026

  • 18 Някой

    48 4 Отговор
    Хехе!
    И британския външен министър я знае, но Путин- не?
    Имперски амбиции, ама вече без покритие. Държава, в която се разпореждат пакистанци и индийци, а шериата е издигнат в национална система за управление.
    Да мълчат, че изглеждат жалки.

    08:59 24.09.2026

  • 19 ой ой ой

    4 13 Отговор

    До коментар #15 от "Крокодила Гена":

    Ай как хочется, ай ай ай. Ииииих!

    09:00 24.09.2026

  • 20 С най-перо

    23 5 Отговор

    До коментар #15 от "Крокодила Гена":

    Той още малко да полае по Русия и точка ще му се появи!

    09:01 24.09.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    28 3 Отговор
    Мислех Ед Милебанд за умен човек, но и той взе да ръси тъпотии.

    09:01 24.09.2026

  • 22 Генерал Кукушинков докладва!

    4 13 Отговор
    Потери нет!

    09:02 24.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 бай Шиле

    30 2 Отговор
    Твърди, твърди колко да сте твърди бе ингилизино? Обединената кралска кочина започна да се разковава. Скоро и уискито дето пиете ще е вносно.

    09:03 24.09.2026

  • 25 Истината е ясна

    37 1 Отговор
    В Англия се смениха няколко премиера за 4 години. Който прегърне наркомана излиза в оставка.

    09:05 24.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Жеймс Бонд

    24 1 Отговор
    Новоизлюпения премиер министър на юкей явно знае повече за войната от руския.

    Коментиран от #36

    09:05 24.09.2026

  • 28 КЛАСИЧЕСКИ ОЛИГОФРЕН

    17 1 Отговор
    НАРОЧЕН ЗА ДИПЛОМАТ. ЗАПАДЕН СТАНДАРТ

    09:06 24.09.2026

  • 29 Силна Европа Силна България

    3 21 Отговор
    Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една от трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България е Европа.

    09:06 24.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Само да вметна

    6 5 Отговор
    Трябва да си завършен екземпляр с хронична степен на умствена недоразвитост при това в терминален стадий за да не видиш как определени кръгове ни спретват сценарии след сценарии за упражняване на контрол и власт.Няма Уса, Раша ,Чайна и т.н Всички играят една извратена игра по правилата на психопати и циници. Има Те и вИЕ!

    09:08 24.09.2026

  • 34 Айляк

    21 2 Отговор
    Елементарни хомобритиш манипулации.
    Те затва англетата смениха трима премиери от 2022г. насам и сега чакаме четвърти техен водач скоро да гръмне - щото много им вървят нещата.
    Кривоглавците от Малката Индия винаги са били мизерници и нещастници.

    Коментиран от #39

    09:08 24.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 15 Отговор

    До коментар #27 от "Жеймс Бонд":

    Външния министър знае че бомбят Путин
    Че заради Путин над ДВА милиона човека отидоха в небитието.

    09:09 24.09.2026

  • 37 Дебил с главно Дъ

    7 5 Отговор

    До коментар #11 от "Ганя Путинофила":

    Вашите "русодебили", заедно с тебе барабар. Голям собственик се извъди нещо, по-добре внимавай с употребата на притежателни местоимения. Така, за всеки случай.

    09:10 24.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 10 Отговор

    До коментар #34 от "Айляк":

    Оръжие на тия хомобритиш си разбомбва Путин регулярно

    09:11 24.09.2026

  • 40 Пилотът Гошу

    15 1 Отговор
    Путин има интернет, със сигурност ви чете бозите...
    С постоянното ви врещене и истерии, придружени от трескавото търсене на пари като зависим търсещ поредната доза, едва ли Путин има нужда да пита министрите си...

    09:12 24.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Истински

    3 3 Отговор
    мъжкар! Смел и му сече пипето. Браво!
    И силно загрижен не само за Украйна и народа и, но и за Русия!

    Борис Джонсън

    09:13 24.09.2026

  • 43 Софиянец

    7 2 Отговор
    Този клоун еднодневка да вземе да си погледне разпадащия остров, а да не дава акъл на Руската федерация, която 5та година успешно денцифицира 404 и демитализира цялото натю 😂

    Коментиран от #81

    09:14 24.09.2026

  • 44 Софиянец

    13 3 Отговор
    Този клоун еднодневка да вземе да си погледне разпадащия остров, а да не дава акъл на Руската федерация, която 5та година успешно денцифицира 404 и демитализира цялото натю 😂

    09:14 24.09.2026

  • 45 Епопея

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Крайно":

    Британските дипломати и истината ...

    09:16 24.09.2026

  • 46 стоян георгиев

    10 3 Отговор
    Като гледам малобритания се разпада! Уелс, Шотландия и други искат да се цепят вече от изпратените англосакси! И така и ще стане!

    Коментиран от #50

    09:16 24.09.2026

  • 47 Убавец

    3 0 Отговор
    Със сандвич

    09:17 24.09.2026

  • 48 Робин Хорсфол

    12 1 Отговор
    Страна в която арестуват за коментари във Фейса да говори за истини и свобода на словото ми е малко двулично, а защо на тях някой не им каже истината, че Русия е в правото си този път. Макар да не съм бил винаги съгласен с политиката и.

    09:17 24.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Аха

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "стоян георгиев":

    И влизат в ЕС.

    09:17 24.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ало министъра

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Крайно":

    острова дали има общата граница с Русия?..Кремъл няма да се покалебае..и тогава къде ще бягате..В Африка..там не ви искат, Азия , там ви мразят, в Индия ..забрави..в Европа..идиоти като вас, и те ще бъдат обнулени..Голяма уста отварят тези кралски клоуни..Надяват се САЩ да им помогнат..но Тръмп няма да забрави как ги изоставихте във войната с Иран...подли мишки..

    09:19 24.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Презенташон

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Аз съм веган":

    Външният министър на Великобритания Ед Милибанд да се запита:
    Щеше ли да има война, ако неговият предшесвтеник Джонсън не беше поддиквал Зеленски да продължи войната през АПРИЛ 2022.
    Украйна загуби значително, не спазвайки Минските договори. Те предвиждаха автономия на Луганск и Донецк в рамките на Укр. А Крим да се даде на Русия под наем за 30 г.в

    Коментиран от #66

    09:23 24.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Истината за войната ?!

    7 2 Отговор
    А тя е, че Русия побеждава !

    09:26 24.09.2026

  • 58 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.

    7 1 Отговор
    ДА Е ЯСНО : 🇷🇺 РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА ИСКА ,И ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ 10 ДНИ !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.

    ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
    УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. А ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    09:27 24.09.2026

  • 59 Лорд Джон

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мистър Проти":

    Мнного силно ..радиоактивно графство.

    09:29 24.09.2026

  • 60 ФАКТИ ПОМИСЛЕТЕ ЗА КАДРИТЕ СИ

    4 1 Отговор
    Тази МАРИЯ ВИ ПРАТИ НА ДЪНОТО ЗАРАДИ ИНФОРМАЦИОННА ОЩЕТЕНОСТ 😀😀😀😀

    09:29 24.09.2026

  • 61 От УИкипедия:

    5 1 Отговор
    Едуард (Ед) Самуел Милибанд ... Произхожда от еврейско семейство. Баща му е известния марксистки теоретик Ралф Милибанд ...
    Какво повече да каже човек?

    09:29 24.09.2026

  • 62 АБВ

    2 1 Отговор
    Чакам сега статия за речта на Лавров пред Съвета за сигурност на ООН ! Мага да помогна, има я в други сайтове. И е много по-интересна:
    Русия няма да прави пауза в специалната си военна операция заради преговори с Украйна в какъвто и да е формат. „Научени от горчив опит, няма да спираме специалната военна операция по време на преговори в какъвто и да е формат“, заяви руският външен министър Сергей Лавров на заседание на Съвета за сигурност на ООН относно Украйна. „А именно това иска Европа, водена от същата проста цел да си осигури отдих и да попълни изчерпаните военни арсенали на киевския режим, който от отчаяние отдавна е прибегнал към откровено терористични методи", изтъкна той. Украйна можеше да запази границите си от 1991 г., ако европейците не бяха проявили двуличие, подчерта Лавров. "Според мен за всички е очевидно, че киевският режим не може да се счита за правителство, представляващо интересите на жителите на Крим, Донбас и Новорусия – които той е обявил за терористи, подчовеци и твари", каза още ръководителят на руската дипломация....

    09:32 24.09.2026

  • 63 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Отиди ти, лично да го кажеш на Путин, бре.🤣

    09:33 24.09.2026

  • 64 АБВ

    4 1 Отговор
    Чакам сега статия за речта на Лавров пред Съвета за сигурност на ООН ! Мага да помогна, има я в други сайтове. И е много по-интересна:
    Русия няма да прави пауза в специалната си военна операция заради преговори с Украйна в какъвто и да е формат. „Научени от горчив опит, няма да спираме специалната военна операция по време на преговори в какъвто и да е формат“, заяви руският външен министър Сергей Лавров на заседание на Съвета за сигурност на ООН относно Украйна. „А именно това иска Европа, водена от същата проста цел да си осигури отдих и да попълни изчерпаните военни арсенали на киевския режим, който от отчаяние отдавна е прибегнал към откровено терористични методи", изтъкна той. Украйна можеше да запази границите си от 1991 г., ако европейците не бяха проявили двуличие, подчерта Лавров. "Според мен за всички е очевидно, че киевският режим не може да се счита за правителство, представляващо интересите на жителите на Крим, Донбас и Новорусия – които той е обявил за терористи, подчовеци и твари", каза още ръководителят на руската дипломация.

    09:33 24.09.2026

  • 65 АБВ

    5 0 Отговор
    Чакам сега статия за речта на Лавров пред Съвета за сигурност на ООН ! Мага да помогна, има я в други сайтове. И е много по-интересна. Има я в "Гласове", "Епицентър", "Труд"...........
    Това тук не е единствената медия, нито е най-обективната.

    09:34 24.09.2026

  • 66 Ха ха

    2 6 Отговор

    До коментар #55 от "Презенташон":

    Първи нарушиха Минските споразумения кремълските нацисти с нахлуването в суверена Украйна "неопознаните" но познати на всички зелени човечета в изкуствените ДНР и ЛНР та.Трактористи-танкисти ха ха.
    От тези области избягаха над 2 милиона украинци още преди войната.Бягаха от руския терор.
    Както Путлер каза, че е закъснял с войната .Искал е още през 2004г.да я окупира.
    Така прави и с,Молдова, Чечня, Грузия.....
    Най лошото за една държава е да има обща граница с това зло руZия.

    Коментиран от #71, #82

    09:34 24.09.2026

  • 67 ТЕХ.СПРАВКА ЗА "ВЕЛИКОБРИТАНИЯ "

    3 1 Отговор
    САМО 9 МИНУТИ ,СА НУЖНИ,ЗА УНИЩОЖЕНИЕТО НА НАТО И САЩ,ЕДНОВРЕМЕННО, ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТОМАТИЧНА С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ : = 4 МИНУТИ СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).

    Коментиран от #69

    09:34 24.09.2026

  • 68 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    За да ги повиши в длъжност.

    09:35 24.09.2026

  • 69 ой ой ой

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "ТЕХ.СПРАВКА ЗА "ВЕЛИКОБРИТАНИЯ "":

    Ай как хочется, ай ай ай. Иииих!

    09:36 24.09.2026

  • 70 Цензура

    0 0 Отговор
    Това, което знае светът е, че жалката малобритания е умираща бивша велика империя, оглавявана от политици с видима oлигoфpeния !!! Кажи бе - дeбилчиk - защо укpoпитeшката гнъс реве за примирие и преговори ежедневно и денонощно - и това след като зеленски забрани преговорите с Русия и Путин? Нали укpoпитeците "побеждават", а Русия "губи"? Защо вече никой дори не говори за някакво "връщане на територии"? Само преди година укрoпците се зъбеха, че ще си върнат всичко, дори Крим... нали уж "Русия губи"?
    Ама то традиционното британско кръвoсмесителство до такива неща води.

    09:36 24.09.2026

  • 71 всъщност

    0 2 Отговор

    До коментар #66 от "Ха ха":

    Русия наруши споразумението от Будапеща 1994 година, с което гарантираше териториалната цялост на Украйна.

    09:37 24.09.2026

  • 72 Маринов

    4 1 Отговор
    Какво да му кажат на Путин? Той знае каквото трябва - истината. А тя е, че Англия движи войната срещу Русия. Англия подава спътникова информация, захранва хунтата с дронове и ракети, прави целеуказване и ги води над руска територия, предостави морски дронове и ги води. Учудвам се, че не усещат приближаващия момент на стометровите океански вълни. И те решиха, че могат като САЩ да управляват от дистанция военните действия. Не разбраха ли, че дистанция вече няма. Все отдавна отшумя. Англия е на до 20 минути разстояние. Само една 10 метрова вълничка може да покаже на англичаните какво може да последва от безразсъдната игра на министрите им и да измете правителството.
    Те да да благодарни, че либералът Путин е начело на Русия. Защото след него ще дойде чичко Сталин 2, който много бързо ще приключи този конфликт. Досещате се как.

    09:37 24.09.2026

  • 73 Тоя, пък.

    0 0 Отговор
    Това, което знае светът е, че жалkата малoбритaния е умиpaща бивша велика империя, оглавявана от политици с видима oлигoфpeния !!! Кажи бе - дeбилчиk - защо укpoпитeшkaта гнъс рeве за примирие и преговори ежедневно и денонощно - и това след като зелeнски забpани преговорите с Русия и Пyтин? Нали укpoпитeците "побеждават", а Русия "губи"? Защо вече никой дори не говори за някакво "връщане на територии"? Само преди година укpoпците се зъбeха, че ще си върнат всичко, дори Крим... нали уж "Русия губи"?
    Ама то традиционното британско кръвoсмecителство до такива неща води.

    09:38 24.09.2026

  • 74 Да се чете:

    4 0 Отговор
    Време е Украинският Народ да каже на Зеленски истината за войната
    и Огромните Ненужни жертви, които дават украинците заради англосаксите!

    Коментиран от #87

    09:40 24.09.2026

  • 75 АБВ

    3 0 Отговор
    .......Москва е готова за преговори относно Украйна за постигане на траен мир: „Русия – и президентът Путин многократно е потвърждавал това – е готова за преговори за постигане именно на такъв траен и справедлив мир", заяви Сергей Лавров. "Както заяви Доналд Тръмп през август 2025 г. след срещата в Анкоридж, всички са съгласни, че целта трябва да бъде не просто споразумение за прекратяване на огъня, а дългосрочно мирно споразумение между Русия и Украйна, което надеждно да сложи край на войната", посочи той. Лавров добави, че при последното си посещение в Москва американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са потвърдили интереса на САЩ към постигане на споразумение относно Украйна...

    09:41 24.09.2026

  • 76 Тоя, пък.

    3 0 Отговор
    Това, което знае светът е, че малoбритaния е умиpaща бивша велика империя, оглавявана от политици с видими интелектуални и когнитивни нeдъзи !!! Кажи бе - ощетено от Бог същество - защо укpoпсkaта пacмина плаче и хленчи за примирие и преговори ежедневно и денонощно - и това след като зелeнски забpани преговорите с Русия и Пyтин? Нали yкpoпците "побеждават", а Русия "гyби"? Защо вече никой дори не говори за някакво "връщане на територии"? Само преди година укpoпците се зъбeха, че ще си върнат всичко, дори Крим... нали уж "Русия губи"?
    Ама то традиционното британско кръвoсмecителство до такива неща води.Кога островните обpaтняци ще поемат отговоронст за това, че не позволиха тази война да бъде спряна още в началото?

    09:41 24.09.2026

  • 77 АБВ

    3 0 Отговор
    ......Едно от условията за дългосрочно уреждане на украинската криза е свободата на използване на руския език не само в освободените територии, но и на цялата територия на Украйна: "Една от задачите на специалната военна операция, освен безусловното гарантиране на интересите на Русия в областта на сигурността, е пълното зачитане на правата на руските и рускоезичните хора – не само в Крим, Донбас и Новорусия, но и на територията на Украйна, където – със съгласието на Запада – остават в сила закони, напълно забраняващи руския език във всички сфери: образованието, медиите, културата и бита", заяви Сергей Лавров. Тези ограничителни закони „започнаха да се приемат много преди специалната военна операция, още през 2017 г.“, добави той.

    Декларацията ясно установява, че принципите на суверенитет и териториална цялост се прилагат спрямо държави, които „спазват принципа на равноправие и самоопределение на народите и имат правителство, представляващо целия народ на съответната територия, без разлика по отношение на раса, вероизповедание или цвят на кожата“........

    09:41 24.09.2026

  • 78 АБВ

    5 1 Отговор
    .....Украйна можеше да остане в границите си от 1991 г., ако европейците не бяха прибегнали до машинации; те обаче не успяха да потиснат „древния си инстинкт да лъжат“ и склонността си да преследват целите си чрез престъпни средства: Ако европейците не бяха прибегнали до хитрости и бяха принудили опозицията да спази споразумението, подписано през февруари 2014 г. – гарантирано от Берлин, Париж и Варшава, – това щеше да запази териториалната цялост на Украйна в рамките именно на онези граници от 1991 г., за които мечтаят Зеленски и западните му господари. Но европейците не можаха да потиснат вековния си инстинкт да лъжат и да се опитват да постигнат целите си чрез престъпни средства", подчерта Сергей Лавров.


    Представители на Европейския съюз, включително председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, обосновават необходимостта от продължаваща финансова и военна подкрепа за Украйна с твърдението, че тя отстоява европейските ценности: "Това означава, че расизмът, преследването на Църквата и духовенството, както и възхваляването на нацизма – под формата на отблъскващите, зверски разновидности на украинския национализъм – са именно онези ценности, върху които днес е изграден Европейският съюз", заяви първият руски дипломат...

    09:42 24.09.2026

  • 79 АБВ

    6 0 Отговор
    .....„Апогеят на нацификацията на Украйна беше неотдавнашният акт, при който Зеленски и други фигури от неговия режим коленичиха пред останките на сътрудници на Хитлер – останки, пренесени от Европа с кралски почести за повторно погребение в Киев", заяви още руският външен министър. „Тъжно е, че бившите ни съюзници в борбата срещу хитлеристкия нацизъм си затварят очите за подобни изцепки" на Зеленски, добави той. В съответствие с Декларацията на ООН относно принципите на международното право, киевският режим не може да представлява жителите на Крим, Донбас и Новорусия: „Още веднъж ще се позова на Декларацията на ООН от 1970 г. относно принципите на международното право, засягащи приятелските отношения и сътрудничеството между държавите в съответствие с Устава на ООН, която беше приета с консенсус. ......

    09:43 24.09.2026

  • 80 АБВ

    4 0 Отговор
    .....Русия с нетърпение очаква продължението на „сагата“ около двойните стандарти на ООН по отношение на принципа на самоопределение, след неясния отговор на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш на въпроса дали правото на самоопределение – на което се позовават в контекста на Гренландия – важи и за Крим: „Както виждаме, Гренландия не е нито Крим, нито Донбас, а двата случая се различават коренно. Очакваме с нетърпение следващия епизод на тази „сага“. Ще бъде интересно да чуем реакцията на Секретариата на евентуални въпроси от страна на журналисти относно плановете на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия."

    Доста по-смислена реч от тази на британеца.

    09:44 24.09.2026

  • 81 Пилотът Гошу

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Софиянец":

    Не знам кой кого разбомбва по медиите, но като гледам положението в Европа, човек ще каже, че бомбардират ЕС, не Украйна и Русия...

    Коментиран от #85

    09:49 24.09.2026

  • 82 АБВ

    5 1 Отговор

    До коментар #66 от "Ха ха":

    Жалко, че тук няма цензура за глупости от промити от евроатлантическа пропаганда мозъци.

    09:49 24.09.2026

  • 83 Розовото пони зеля

    4 0 Отговор
    Време е на британския министър някой да му каже истината, че се унасят в собствената си пропаганда и я приемат за действителност.

    Коментиран от #84

    09:54 24.09.2026

  • 84 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Розовото пони зеля":

    Британско оръжие бомби Путин
    Пропагандата е отделно....

    09:58 24.09.2026

  • 85 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Пилотът Гошу":

    Бомби падат в москве и киев
    В ЕС е тихо и мирно
    А кой какво гледа и кво казва е друг въпрос.

    10:00 24.09.2026

  • 86 Русия

    0 0 Отговор
    Потапяй бе Владимире тоя остров на злото и САТАНИЗМА,след като унищожиш фашизма отдели няколко ракети и за тая чума .

    10:00 24.09.2026

  • 87 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Да се чете:":

    Време е Украйна да попука по сериозно Путин.

    10:01 24.09.2026