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Си и Тръмп търсят стабилност, ИИ и Тайван остават червени линии

Си и Тръмп търсят стабилност, ИИ и Тайван остават червени линии

25 Септември, 2026 04:04, обновена 25 Септември, 2026 04:08 374 4

  • си дзинпин-
  • доналд тръмп-
  • съединени щати-
  • китай-
  • търговско примирие

Китайският лидер определи отношенията със САЩ като навлизащи в нов етап. Търговското примирие е удължено до 10 януари 2027 г.

Си и Тръмп търсят стабилност, ИИ и Тайван остават червени линии - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин и американският му колега Доналд Тръмп се обявиха за стабилизиране на отношенията между Пекин и Вашингтон, но разговорите им оставиха нерешени ключови спорове за търговията, изкуствения интелект и Тайван.

Двамата проведоха среща в Белия дом на 24 септември в рамките на държавното посещение на Си в САЩ, което започна на 23 септември и приключва на 25 септември. Това е първата визита на китайския лидер във Вашингтон от повече от десетилетие. Доналд Тръмп посрещна лично Си и съпругата му Пън Лиюен на базата „Андрюс“, а официалната церемония в Белия дом включваше 479 военнослужещи, военни демонстрации и прелет на бомбардировач Б-2 и четири изтребителя Ф-22.

Послание за управляемо съперничество

В изказването си Си заяви, че през последните месеци двамата лидери са решили да изграждат „конструктивни отношения на стратегическа стабилност“. Той призова визията да бъде превърната в действия, при които сътрудничеството е водещо, конкуренцията е умерена, различията са контролируеми, а мирът остава постижим.

„Китай и САЩ ще спечелят от сътрудничеството и ще загубят от конфронтацията“, заяви Си. Той подчерта, че интересите на двете държави са тясно преплетени и че без взаимодействие между тях решаването на много глобални проблеми би било трудно.

Тръмп определи посещението като значимо и заяви, че отношенията му със Си са близки. Според китайското външно министерство американският президент е казал, че двете страни трябва да продължат диалога и да постигнат по-добро икономическо споразумение.

Търговското примирие продължава до януари

Най-конкретният резултат от разговорите е удължаването на търговското примирие между САЩ и Китай до 10 януари 2027 г. Споразумението трябваше да изтече на 10 ноември. За продължението съобщи министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт, който го определи като допълнително време за работа по икономическите въпроси.

Китайската страна съобщи, че икономическите екипи са постигнали нови договорености. Си заяви, че стабилизирането на отношенията изисква едновременно разширяване на областите за сътрудничество и намаляване на списъка с нерешени проблеми. Сред чувствителните теми остават митата, пазарният достъп, редкоземните материали и технологичните ограничения.

ИИ и Тайван остават червени линии

Изкуственият интелект беше сред централните теми на срещата. Си заяви, че Китай и САЩ са водещи сили в тази област и трябва да продължат диалога за рисковете и ползите от технологията. Той настоя ИИ да бъде „под човешки контрол“ и да се използва в полза на хората. Вашингтон е предложил механизъм за уведомяване при инциденти с ИИ, които могат да засегнат националната сигурност, съобщи Асошиейтед прес.

По Тайван Си призова САЩ да се противопоставят на независимостта на острова и да подхождат внимателно към въпроса. Китайският лидер посочи още, че отношенията трябва да се развиват без конфликт и конфронтация, а военните контакти и механизмите за предотвратяване на кризи да бъдат засилени.

В символичен жест Си обяви, че две панди, Пинпин и Фушуан, ще пристигнат в зоопарка в Атланта. Той съобщи и за покана към 100 000 млади американци да посетят Китай през следващите пет години. Посещението приключва на 25 септември с програма на президентските двойки в Националния архив във Вашингтон.

Източници: Фокс нюз


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Бай Дончо

    2 0 Отговор
    Се напъва много , на получи само две панди. Нищо не казаха за разговорите за войните. Кой държи асата от картите се видя още на летището.

    04:21 25.09.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ТРЪМП СЕ СРЕЩНА С ЛИДЕРА НА НАЙ - ГОЛЯМАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ В СВЕТА
    ДРУГАРЯ СИ ЦЗИНПИН :)
    .......
    И СЕГА МУ ДАВА ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ - ЕЙ МНОГО ЗАВИЖДА НА ПУТИН ЗА БЛЯСЪКА В ЗАЛИТЕ НА КРЕМЪЛ - И ТОЙ ЩЕ СТРОИ БАЛНА ЗАЛА :)

    04:22 25.09.2026

  • 3 разпадлия се фъ-35

    0 0 Отговор
    абе последно сега уния капаци от фъ 35 намериха ли ги къде са?

    04:34 25.09.2026

  • 4 Имаше икономист журналист който

    0 0 Отговор
    Имаше икономист журналист който се чудеше 2008-9 - че предсказват инфлация, след като кредитирането е спряло. Той каза, че е логично и поскъпналата вносна енергия не да направи инфлация, а да направи дефлация, понеже ще изяде потреблението - доходите, покупката на другите стоки ще спадне. Израел не е налагал официални държавни санкции срещу Русия след началото на инвазията в Украйна. Възможно ли е Израелски собственици да се възползват от руските продукти, като ги търгуват и изнасят за ЕС. Имат полза от санкциите, за да печелят от това? Има изгода петролът от Близкият изток да е дефицит и скъп, и те да "преопаковат" руският. Вероятно години руският петрол и дизел е зареждал Украйна, ЕС и България. Тази логика свързва двата конфликта в една схема за печалба. Израел и слугата им Тръмп имат голяма изгода тези два конфликта да продължи. Васалният данък е американски облигации. Май целият валутен резерв замина така. 40 милр. евр. И ПЕНСИОННИЯТ ФОНДД . ЕС е колония на САЩ, Тайван - също, имат много американски облигации. Богатеенето от петрол и други руски стоки, от Израел, и продажба на американски облигации е ВСЪЩНОСТ МНОГО БЛАГОРОДНО ДЕЛО. То спасява СВЕТЪТ, ДА, не се шегувам! Спасява светът от КОМУНИЗМЪТ И - ТОЕСТ ОТ КРАЯ НА КАПИТАЛИЗМА. Спасява? Да, ако си от погледа на десен човек. Израелските пари поддържат борсите да не рухнат, а американският дълг са харчене на спестените пари. ХИТРИ СА ТЕ. Така капитала не гние.

    04:51 25.09.2026