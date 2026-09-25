Си и Тръмп търсят стабилност, ИИ и Тайван остават червени линии

Китайският президент Си Дзинпин и американският му колега Доналд Тръмп се обявиха за стабилизиране на отношенията между Пекин и Вашингтон, но разговорите им оставиха нерешени ключови спорове за търговията, изкуствения интелект и Тайван.

Двамата проведоха среща в Белия дом на 24 септември в рамките на държавното посещение на Си в САЩ, което започна на 23 септември и приключва на 25 септември. Това е първата визита на китайския лидер във Вашингтон от повече от десетилетие. Доналд Тръмп посрещна лично Си и съпругата му Пън Лиюен на базата „Андрюс“, а официалната церемония в Белия дом включваше 479 военнослужещи, военни демонстрации и прелет на бомбардировач Б-2 и четири изтребителя Ф-22.

Послание за управляемо съперничество

В изказването си Си заяви, че през последните месеци двамата лидери са решили да изграждат „конструктивни отношения на стратегическа стабилност“. Той призова визията да бъде превърната в действия, при които сътрудничеството е водещо, конкуренцията е умерена, различията са контролируеми, а мирът остава постижим.

„Китай и САЩ ще спечелят от сътрудничеството и ще загубят от конфронтацията“, заяви Си. Той подчерта, че интересите на двете държави са тясно преплетени и че без взаимодействие между тях решаването на много глобални проблеми би било трудно.

Тръмп определи посещението като значимо и заяви, че отношенията му със Си са близки. Според китайското външно министерство американският президент е казал, че двете страни трябва да продължат диалога и да постигнат по-добро икономическо споразумение.

Търговското примирие продължава до януари

Най-конкретният резултат от разговорите е удължаването на търговското примирие между САЩ и Китай до 10 януари 2027 г. Споразумението трябваше да изтече на 10 ноември. За продължението съобщи министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт, който го определи като допълнително време за работа по икономическите въпроси.

Китайската страна съобщи, че икономическите екипи са постигнали нови договорености. Си заяви, че стабилизирането на отношенията изисква едновременно разширяване на областите за сътрудничество и намаляване на списъка с нерешени проблеми. Сред чувствителните теми остават митата, пазарният достъп, редкоземните материали и технологичните ограничения.

ИИ и Тайван остават червени линии

Изкуственият интелект беше сред централните теми на срещата. Си заяви, че Китай и САЩ са водещи сили в тази област и трябва да продължат диалога за рисковете и ползите от технологията. Той настоя ИИ да бъде „под човешки контрол“ и да се използва в полза на хората. Вашингтон е предложил механизъм за уведомяване при инциденти с ИИ, които могат да засегнат националната сигурност, съобщи Асошиейтед прес.

По Тайван Си призова САЩ да се противопоставят на независимостта на острова и да подхождат внимателно към въпроса. Китайският лидер посочи още, че отношенията трябва да се развиват без конфликт и конфронтация, а военните контакти и механизмите за предотвратяване на кризи да бъдат засилени.

В символичен жест Си обяви, че две панди, Пинпин и Фушуан, ще пристигнат в зоопарка в Атланта. Той съобщи и за покана към 100 000 млади американци да посетят Китай през следващите пет години. Посещението приключва на 25 септември с програма на президентските двойки в Националния архив във Вашингтон.

Източници: Фокс нюз